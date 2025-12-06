У цьому матеріалі ми зібрали найповніший перелік того, що не можна провозити через кордон Словаччини у 2025 році, додали офіційні норми ЄС, таблиці, поради, реальні приклади, посилання на закони та онлайн-камери пунктів пропуску. Цей гід допоможе вам пройти кордон легко, спокійно і без неприємних сюрпризів.

Команда Postupai регулярно супроводжує студентів та сім’ї на кордоні , тому ми з перших вуст знаємо, що найчастіше викликає питання у словацьких прикордонників. Декілька наших студентів розповідали, як у сусідніх авто вилучали домашні консерви, м’ясні та молочні продукти, а іноді навіть звичайні знеболювальні - лише тому, що вони не відповідали вимогам ЄС.

Особливо це стосується українців, які звикли брати із собою їжу в дорогу або перевозити гостинці для родини. Кордон щодня перетинають різні категорії подорожуючих - студенти, школярі, батьки з дітьми, туристи, водії та власники домашніх тварин - і для всіх діють однаково суворі правила ЄС. Частина товарів категорично заборонена, інші дозволені тільки в певній кількості, а деякі потребують декларування або спеціальних документів.

Перетин кордону Словаччини - це перший крок на шляху до Європейського Союзу, і саме тут починають діяти суворі правила, про які багато хто дізнається занадто пізно. У 2025 році контроль на кордоні став ще уважнішим: ЄС посилив вимоги як для подорожуючих - система EES - так і до ввезення продуктів, готівки, ліків, техніки та особистих речей. Те, що здається безпечним - шматок домашньої ковбаси, банка меду, кілька пачок сигарет або популярні знеболювальні без рецепта - може обернутися штрафом, конфіскацією чи тривалою перевіркою на пункті пропуску.

Система EES фіксує кожен в’їзд до Словаччини - біометрія є обов’язковою для всіх громадян третіх країн

Хто може в’їхати до Словаччини і які правила діють у 2025 році

Кордоном Словаччини можуть користуватися різні категорії мандрівників - школярі, студенти, сім’ї, туристи, водії та власники домашніх тварин. Основні правила в’їзду однакові для всіх, проте окремі нюанси залежать від віку та мети поїздки.

Студенти - в’їжджають за біометричним паспортом або візою, у більшості випадків везуть з собою навчальні матеріали, особисті речі та дозволені лікарські препарати. Для отримання студентського ВНЖ діють окремі вимоги, однак митні правила для студентів такі ж суворі, як і для всіх інших мандрівників.

- в’їжджають за біометричним паспортом або візою, у більшості випадків везуть з собою навчальні матеріали, особисті речі та дозволені лікарські препарати. Для отримання студентського ВНЖ діють окремі вимоги, однак митні правила для студентів такі ж суворі, як і для всіх інших мандрівників. Школярі та неповнолітні - зазвичай перетинають кордон лише з батьками або опікунами. Проте за практикою України та Словаччини підлітки віком від 16 років можуть подорожувати Європою самостійно (за наявності чинного закордонного паспорта та ВНЖ або іншої підстави для перебування) і перетинати кордон Україна - Словаччина за наявності необхідних документів - бронювання гуртожитку або готелю, підтвердження іспитів, листа про зарахування до школи чи університету. Норми ввезення товарів для неповнолітніх повністю збігаються з нормами для дорослих. Діти до 16 років можуть перетинати кордон лише з батьками або супроводжуючим. На території Словаччини для всіх неповнолітніх до 18 років має бути офіційно призначений відповідальний дорослий - опікун. У деяких випадках допускається проста довіреність, яка підтверджує право третьої особи представляти інтереси дитини.

- зазвичай перетинають кордон лише з батьками або опікунами. Проте за практикою України та Словаччини підлітки віком від 16 років можуть подорожувати Європою самостійно (за наявності чинного закордонного паспорта та ВНЖ або іншої підстави для перебування) і перетинати кордон Україна - Словаччина за наявності необхідних документів - бронювання гуртожитку або готелю, підтвердження іспитів, листа про зарахування до школи чи університету. Норми ввезення товарів для неповнолітніх повністю збігаються з нормами для дорослих. Діти до 16 років можуть перетинати кордон лише з батьками або супроводжуючим. На території Словаччини для всіх неповнолітніх до 18 років має бути офіційно призначений відповідальний дорослий - опікун. У деяких випадках допускається проста довіреність, яка підтверджує право третьої особи представляти інтереси дитини. Сім’ї з дітьми - можуть ввозити дитяче харчування в фабричній упаковці. Харчування для немовлят та спеціальні суміші - єдине виключення із загальної заборони на молочні продукти із країн поза ЄС.

- можуть ввозити дитяче харчування в фабричній упаковці. Харчування для немовлят та спеціальні суміші - єдине виключення із загальної заборони на молочні продукти із країн поза ЄС. Мандрівники з домашніми тваринами - в’їзд дозволений для собак, котів та тхорів за наявності ветеринарного паспорта ЄС, мікрочипа та чинного щеплення від сказу. Для птахів та екзотичних тварин діють окремі, значно суворіші правила та сертифікати.

- в’їзд дозволений для собак, котів та тхорів за наявності ветеринарного паспорта ЄС, мікрочипа та чинного щеплення від сказу. Для птахів та екзотичних тварин діють окремі, значно суворіші правила та сертифікати. Водії та транзитні пасажири - підпорядковуються тим самим обмеженням щодо продуктів, алкоголю, тютюну та багажу. Навіть при транзиті через Словаччину норми ЄС залишаються обов’язковими.

Ці правила діють для всіх категорій мандрівників, тому важливо враховувати їх заздалегідь, щоб уникнути проблем на кордоні. Незалежно від віку, статусу чи мети поїздки - митний контроль у Словаччині працює однаково суворо.

Чому Словаччина суворо контролює ввезення товарів і речей у 2025 році

Словаччина є частиною Європейського Союзу та Шенгенської зони - це означає, що на її зовнішніх кордонах діють єдині правила безпеки, санітарного контролю та захисту внутрішнього ринку ЄС. У 2025 році контроль став ще суворішим через запуск систем EES і ETIAS, посилення боротьби з контрабандою та оновлення санітарних норм.

Суворі вимоги не є випадковими: кожна категорія заборонених товарів напряму пов’язана з безпекою людей, екосистемою, економікою та захистом європейського споживчого ринку. Саме тому митні служби Словаччини перевіряють автомобілі, автобуси та багаж особливо уважно - особливо на популярних пунктах пропуску Ужгород - Вишнє-Нємецьке та Убля - Малє Сєлменце.

Основні причини посилення контролю

Захист здоров’я населення - ЄС суворо контролює ввезення продуктів тваринного походження, медикаментів та речовин, що можуть завдати шкоди людині. Порушення санітарних норм може призвести до поширення хвороб, як це було під час спалахів африканської чуми свиней та пташиного грипу.

- ЄС суворо контролює ввезення продуктів тваринного походження, медикаментів та речовин, що можуть завдати шкоди людині. Порушення санітарних норм може призвести до поширення хвороб, як це було під час спалахів африканської чуми свиней та пташиного грипу. Боротьба з контрабандою та нелегальними товарами - у 2024-2025 роках зросла кількість спроб провезення контрафакту, сигарет, алкоголю та заборонених речовин. Словаччина посилила контроль, щоб захистити економіку ЄС та запобігти злочинним схемам.

- у 2024-2025 роках зросла кількість спроб провезення контрафакту, сигарет, алкоголю та заборонених речовин. Словаччина посилила контроль, щоб захистити економіку ЄС та запобігти злочинним схемам. Екологічна безпека - рослини, фрукти, овочі, ґрунт і тварини можуть переносити шкідників, які завдають серйозної шкоди екосистемі Європи. Тому фітосанітарні правила ЄС значно суворіші, ніж у більшості країн СНД.

- рослини, фрукти, овочі, ґрунт і тварини можуть переносити шкідників, які завдають серйозної шкоди екосистемі Європи. Тому фітосанітарні правила ЄС значно суворіші, ніж у більшості країн СНД. Захист внутрішнього ринку ЄС - товари, що не відповідають європейським стандартам якості, порушують конкуренцію. Контрафакт, нелегальний алкоголь і тютюн створюють загрозу для виробників ЄС та бюджету країни.

- товари, що не відповідають європейським стандартам якості, порушують конкуренцію. Контрафакт, нелегальний алкоголь і тютюн створюють загрозу для виробників ЄС та бюджету країни. Система безпеки EES - з 2025 року запроваджується біометрична реєстрація в’їзду-виїзду. Вона фіксує кожен перетин кордону громадянами третіх країн, знижує ризик нелегального перебування та унеможливлює підробку документів.

- з 2025 року запроваджується біометрична реєстрація в’їзду-виїзду. Вона фіксує кожен перетин кордону громадянами третіх країн, знижує ризик нелегального перебування та унеможливлює підробку документів. Запуск системи ETIAS у 2026 році - ETIAS стане обов’язковою електронною авторизацією для всіх громадян країн, які в’їжджають до ЄС без візи. Перед поїздкою мандрівник подаватиме онлайн-заявку, проходитиме перевірку безпеки і тільки після схвалення зможе в’їхати до Шенгену.

Що говорить офіційне законодавство

Митний контроль у Словаччині базується на нормах Європейського Союзу:

Ці документи визначають, які товари дозволено ввозити, які заборонені, що підлягає обов’язковому декларуванню та які штрафи передбачені за порушення правил.

Приклад з практики Postupai

«За останні 10 років ми регулярно супроводжуємо студентів через словацький кордон. Самі перетинаємо кордон кілька разів на місяць і добре пам’ятаємо, як змінювалися правила. Найчастіше питання виникають щодо продуктів - домашні консерви, ковбаса, сир, молочні вироби. Навіть якщо в машині їдуть діти або студенти, правила однакові для всіх. Митниця працює дуже суворо, і краще заздалегідь знати норми, ніж сперечатися на пункті пропуску або щось викидати.» - команда Postupai.

Саме тому ми підготували детальний гід, який допоможе вам уникнути помилок і перетнути кордон спокійно та впевнено.

Що не можна перевозити через кордон Словаччини у 2025 році: повний список

Заборонені товари на кордоні Словаччини визначаються єдиними правилами Європейського Союзу. Усе, що не можна ввозити до Словаччини, автоматично заборонено на всій території ЄС. Нижче наведено повний перелік категорій, які найчастіше стають причиною затримок, штрафів та конфіскацій.

Важливо: навіть якщо товар везеться «для себе», без наміру продажу і в невеликій кількості, це не звільняє від відповідальності. Митниця ЄС оцінює склад, походження і категорію товару, а не пояснення подорожуючого.

1. Продукти тваринного походження

Це найпроблемніша категорія для українців. М'ясо, ковбаса, сало, молочна продукція та домашні консерви під повною забороною. Правила регулюються санітарним Регламентом ЄС № 2017/625.

Продукти тваринного походження, заборонені до ввезення в Словаччину Категорія Приклади Статус М'ясо та м'ясні продукти ковбаса, сало, тушонка, паштет,

буженина, домашні заготовки Заборонено Молочні продукти сир, молоко, масло,

йогурт, сметана, творог Заборонено Страви домашнього

приготування вареники з м'ясом, котлети,

голубці, борщ, пиріжки Заборонено Домашні консерви м'ясні, овочеві, рибні,

грибні заготовки Заборонено

Чому заборонено? Такі продукти становлять ризик поширення хвороб тварин та порушують санітарні норми. На кордоні їх конфіскують у 100% випадків.

2. Рослини, фрукти, овочі, насіння, ґрунт

ЄС захищає свою екосистему від шкідників, тому правила у цій категорії максимально суворі.

Рослини, фрукти, овочі, насіння та ґрунт, заборонені до ввезення в Словаччину Що заборонено Чому Саджанці, насіння, живці,

рослини з корінням ризик занесення небезпечних

шкідників Ґрунт, земля, компост перенесення паразитів і

захворювань Свіжі фрукти та

овочі без сертифікатів санітарний контроль ЄС

Виняток: дозволено провезти до 5 кг фруктів та овочів для особистого споживання.

3. Наркотичні та психотропні речовини

Єдиний дозволений варіант - це ліки за рецептом. Усе інше повністю заборонено відповідно до правил ЄС.

Наркотики будь-якого типу - повністю заборонені (включно з марихуаною, канабіс-краплями, оліями, жувальними гумками та вейпами з THC).

(включно з марихуаною, канабіс-краплями, оліями, жувальними гумками та вейпами з THC). Психотропні препарати без рецепта - заборонені (діазепам, феназепам, ксанакс, антидепресанти, транквілізатори).

(діазепам, феназепам, ксанакс, антидепресанти, транквілізатори). Препарати з кодеїном, трамадолом, морфіном - дозволені лише за наявності рецепта , перекладеного англійською або словацькою мовою.

, перекладеного англійською або словацькою мовою. Ліки «для себе» без документів - можуть бути вилучені, особливо якщо таблетки не в оригінальній упаковці.

Сильнодіючі знеболювальні - вимагають підтвердженого діагнозу.

Медикаменти у скляних ампулах - майже завжди викликають поглиблений огляд.

Препарати у порошковій формі - автоматично відправляються на хімічну перевірку.

4. Зброя, боєприпаси, спецзасоби

Перевезення будь-яких видів зброї регулюється окремими законами ЄС. Більшість предметів заборонено без спеціального дозволу.

Вогнепальна зброя - заборонена без європейського дозволу (включно з травматичною та переробленою).

Газові пістолети та балончики - під обмеженнями, багато моделей повністю заборонені.

Ножі з фіксованим клинком і мисливські ножі - можуть бути вилучені без документів чи заводської упаковки.

Сувенірні мечі, катани, кастети, телескопічні кийки - у більшості випадків конфіскуються.

Пневматична зброя - вимагає сертифікатів, інакше підлягає вилученню.

Оптичні приціли, тепловізори та ПНБ - можуть бути перевірені як техніка подвійного призначення.

Іграшкова та страйкбольна зброя - перевіряється особливо ретельно через реалістичний вигляд.

5. Контрафакт та неліцензійні товари

підроблені сумки та одяг,

копії брендових виробів,

піратські ігри, музика, фільми, програмне забезпечення,

репліки годинників, аксесуарів, електроніки.

У ЄС це порушення прав інтелектуальної власності - такі товари конфіскують одразу.

Ліміт покупок для особистого використання:

- до 300 євро при перетині кордону наземним транспортом;

- до 430 євро при авіаперельоті.

Усі товари повинні бути для особистого користування, розпаковані та без бірок «нове з магазину».

6. Порнографічні матеріали

матеріали зі сценами насильства - повністю заборонені;

дитяча порнографія - кримінальна відповідальність;

перевірці можуть підлягати цифрові файли на телефоні чи носіях.

7. Культурні цінності

старовинні монети,

ікони,

археологічні артефакти,

картини, скульптури, антикваріат.

Для ввезення або вивезення культурних цінностей необхідні спеціальні дозволи - інакше предмети вилучаються.

8. Живі тварини

дикі тварини - заборонені до ввезення за правилами CITES;

домашні тварини - тільки за наявності паспорта ЄС, мікрочипа та чинного щеплення проти сказу;

птахи - потребують окремих ветеринарних сертифікатів.

9. Ліки

до 2-3 упаковок - дозволено;

препарати з кодеїном - тільки за рецептом;

інсулін, гормони, антидепресанти - потребують медичного підтвердження;

кардіопрепарати та сильні знеболювальні - можуть попросити рецепт;

антибіотики - дозволені, але велика кількість викликає підозру;

дитячі сиропи та краплі - тільки у фабричній упаковці.

Важливо: знеболювальні українського виробництва часто викликають додаткові питання - перевіряють склад.

10. Готівка

до 10 000 євро - без декларування;

Суми понад 10 000 євро необхідно декларувати - інакше можливий штраф до 50% від суми та тривалі перевірки.

11. Електроніка

дрони без реєстрації - під обмеженнями;

GPS-обладнання - може викликати додаткову перевірку;

велика кількість техніки - підозра на комерційне ввезення.

Що можна ввозити в Словаччину у 2025 році: дозволені норми та винятки

Попри суворий контроль, до Словаччини дозволено ввозити багато товарів для особистого користування. Головне - дотримуватися норм ЄС, мати документи за потреби та бути готовим до огляду. Нижче наведені актуальні правила для кордону Україна - Словаччина у 2025 році.

1. Продукти рослинного походження

Ввезення рослинних продуктів частково дозволено за умови дотримання санітарних вимог ЄС.

Фрукти та овочі - до 5 кг на людину без сертифікатів (крім картоплі).

- до 5 кг на людину без сертифікатів (крім картоплі). Сухофрукти та горіхи - тільки у фабричній упаковці.

- тільки у фабричній упаковці. Хліб, випічка, печиво - без кремів і молочної начинки.

- без кремів і молочної начинки. Шоколад, солодощі, цукерки - без обмежень для особистого використання.

- без обмежень для особистого використання. Крупи, макарони, борошно - у промисловій упаковці, без слідів відкривання.

- у промисловій упаковці, без слідів відкривання. Консерви промислового виробництва - дозволені, якщо не містять м'яса та молока.

Важливо: картопля повністю заборонена до ввезення в ЄС через високий ризик фітосанітарних захворювань.

2. Продукти тваринного походження - дозволені винятки

М'ясо та молочні продукти заборонені, але існують окремі винятки:

Дитяче харчування - до 2 кг, тільки у запечатаній заводській упаковці;

- до 2 кг, тільки у запечатаній заводській упаковці; Сухі дитячі суміші - дозволено до 2 кг;

- дозволено до 2 кг; Медичні дієтичні продукти - за рецептом або медичною довідкою;

- за рецептом або медичною довідкою; Рибна продукція - до 20 кг або 1 велика ціла риба;

- до 20 кг або 1 велика ціла риба; Мед - до 2 кг, якщо це дозволено країною походження.

3. Алкогольні напої

Норми ввезення алкоголю через наземний кордон (авто, автобус, поїзд)

до 1 літра міцного алкоголю (понад 22%);

до 2 літрів напоїв міцністю до 22%;

до 4 літрів вина;

до 16 літрів пива.

Норми при авіаперельоті

до 1 літра міцного алкоголю (понад 22%);

до 2 літрів слабоалкогольних напоїв;

до 4 літрів вина;

до 16 літрів пива.

Важливо: алкоголь дозволено ввозити лише з 17 років. Порушення норм щодо алкоголю - одна з найпоширеніших причин штрафів та відмови у в'їзді на кордоні Україна - Словаччина.

4. Тютюнові вироби (різні норми для наземного та авіаційного кордону)

При наземному в'їзді до Словаччини

до 40 сигарет;

або 20 сигарил;

або 10 сигар;

або 50 грамів тютюну.

При авіаперельоті

до 200 сигарет;

або 100 сигарил;

або 50 сигар;

або 250 грамів тютюну.

Важливо: норми підсумовуються лише в межах однієї категорії. Перевезення більшої кількості - часта причина штрафів і розвороту на кордоні.

5. Особисті речі та техніка

Дозволено ввозити особисті речі, які не призначені для продажу.

одяг і взуття без бірок та цінників;

телефон, ноутбук, планшет - по 1 шт.;

фотоапарат та особисті аксесуари;

павербанк і зарядні пристрої;

дрібна побутова техніка (фен, праска, тример).

Порада Postupai: якщо техніка нова, краще зняти плівку та розпакувати коробки - це зменшить підозри у комерційному ввезенні.

6. Гроші та цінності

до 10 000 євро - вільне ввезення;

ювелірні вироби та цінності - дозволені, якщо вони не призначені для продажу.

Порада: дорогі прикраси краще перевозити у ручній поклажі та бути готовим пояснити їх походження.

7. Ліки

до 2-3 упаковок одного виду;

до 50 ампул без заборонених речовин;

до 10 упаковок вітамінів та БАДів;

усі препарати повинні бути у фабричній упаковці.

Можна без рецепта: жарознижувальні, противірусні, легкі знеболювальні - якщо кількість не викликає підозр.

8. Домашні тварини

Ввезення дозволене лише за умови повного виконання вимог ЄС:

ветпаспорт ЄС;

мікрочіп;

щеплення від сказу;

антирабічний тест за потреби;

бажана попередня реєстрація на кордоні.

Важливо: тварин молодше 12 тижнів найчастіше не пропускають.

9. Нові покупки з України та Duty Free

Ліміти безмитного ввезення:

до 300 євро - при в'їзді автомобілем, автобусом, поїздом;

- при в'їзді автомобілем, автобусом, поїздом; до 430 євро - при авіаперельоті.

Усі товари мають бути для особистого користування - без бірок і фабричних упаковок «щойно з магазину».