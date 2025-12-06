Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Головна Блог Що можна і не можна провозити через кордон Україна - Словаччина у 2025 році

Що можна і не можна провозити через кордон Україна - Словаччина у 2025 році

Блог
дата зміни: 06.12.2025

Правила в’їзду та провезення товарів до Словаччини

Перетин кордону Словаччини - це перший крок на шляху до Європейського Союзу, і саме тут починають діяти суворі правила, про які багато хто дізнається занадто пізно. У 2025 році контроль на кордоні став ще уважнішим: ЄС посилив вимоги як для подорожуючих - система EES - так і до ввезення продуктів, готівки, ліків, техніки та особистих речей. Те, що здається безпечним - шматок домашньої ковбаси, банка меду, кілька пачок сигарет або популярні знеболювальні без рецепта - може обернутися штрафом, конфіскацією чи тривалою перевіркою на пункті пропуску.

Особливо це стосується українців, які звикли брати із собою їжу в дорогу або перевозити гостинці для родини. Кордон щодня перетинають різні категорії подорожуючих - студенти, школярі, батьки з дітьми, туристи, водії та власники домашніх тварин - і для всіх діють однаково суворі правила ЄС. Частина товарів категорично заборонена, інші дозволені тільки в певній кількості, а деякі потребують декларування або спеціальних документів.

Команда Postupai регулярно супроводжує студентів та сім’ї на кордоні, тому ми з перших вуст знаємо, що найчастіше викликає питання у словацьких прикордонників. Декілька наших студентів розповідали, як у сусідніх авто вилучали домашні консерви, м’ясні та молочні продукти, а іноді навіть звичайні знеболювальні - лише тому, що вони не відповідали вимогам ЄС.

У цьому матеріалі ми зібрали найповніший перелік того, що не можна провозити через кордон Словаччини у 2025 році, додали офіційні норми ЄС, таблиці, поради, реальні приклади, посилання на закони та онлайн-камери пунктів пропуску. Цей гід допоможе вам пройти кордон легко, спокійно і без неприємних сюрпризів.

Зміст

Що можна і не можна провозити через кордон Україна - Словаччина у 2025 році

Система EES фіксує кожен в’їзд до Словаччини - біометрія є обов’язковою для всіх громадян третіх країн

Хто може в’їхати до Словаччини і які правила діють у 2025 році

Кордоном Словаччини можуть користуватися різні категорії мандрівників - школярі, студенти, сім’ї, туристи, водії та власники домашніх тварин. Основні правила в’їзду однакові для всіх, проте окремі нюанси залежать від віку та мети поїздки.

  • Студенти - в’їжджають за біометричним паспортом або візою, у більшості випадків везуть з собою навчальні матеріали, особисті речі та дозволені лікарські препарати. Для отримання студентського ВНЖ діють окремі вимоги, однак митні правила для студентів такі ж суворі, як і для всіх інших мандрівників.
  • Школярі та неповнолітні - зазвичай перетинають кордон лише з батьками або опікунами. Проте за практикою України та Словаччини підлітки віком від 16 років можуть подорожувати Європою самостійно (за наявності чинного закордонного паспорта та ВНЖ або іншої підстави для перебування) і перетинати кордон Україна - Словаччина за наявності необхідних документів - бронювання гуртожитку або готелю, підтвердження іспитів, листа про зарахування до школи чи університету. Норми ввезення товарів для неповнолітніх повністю збігаються з нормами для дорослих. Діти до 16 років можуть перетинати кордон лише з батьками або супроводжуючим. На території Словаччини для всіх неповнолітніх до 18 років має бути офіційно призначений відповідальний дорослий - опікун. У деяких випадках допускається проста довіреність, яка підтверджує право третьої особи представляти інтереси дитини.
  • Сім’ї з дітьми - можуть ввозити дитяче харчування в фабричній упаковці. Харчування для немовлят та спеціальні суміші - єдине виключення із загальної заборони на молочні продукти із країн поза ЄС.
  • Мандрівники з домашніми тваринами - в’їзд дозволений для собак, котів та тхорів за наявності ветеринарного паспорта ЄС, мікрочипа та чинного щеплення від сказу. Для птахів та екзотичних тварин діють окремі, значно суворіші правила та сертифікати.
  • Водії та транзитні пасажири - підпорядковуються тим самим обмеженням щодо продуктів, алкоголю, тютюну та багажу. Навіть при транзиті через Словаччину норми ЄС залишаються обов’язковими.

Ці правила діють для всіх категорій мандрівників, тому важливо враховувати їх заздалегідь, щоб уникнути проблем на кордоні. Незалежно від віку, статусу чи мети поїздки - митний контроль у Словаччині працює однаково суворо.

Чому Словаччина суворо контролює ввезення товарів і речей у 2025 році

Словаччина є частиною Європейського Союзу та Шенгенської зони - це означає, що на її зовнішніх кордонах діють єдині правила безпеки, санітарного контролю та захисту внутрішнього ринку ЄС. У 2025 році контроль став ще суворішим через запуск систем EES і ETIAS, посилення боротьби з контрабандою та оновлення санітарних норм.

Суворі вимоги не є випадковими: кожна категорія заборонених товарів напряму пов’язана з безпекою людей, екосистемою, економікою та захистом європейського споживчого ринку. Саме тому митні служби Словаччини перевіряють автомобілі, автобуси та багаж особливо уважно - особливо на популярних пунктах пропуску Ужгород - Вишнє-Нємецьке та Убля - Малє Сєлменце.

Основні причини посилення контролю

  • Захист здоров’я населення - ЄС суворо контролює ввезення продуктів тваринного походження, медикаментів та речовин, що можуть завдати шкоди людині. Порушення санітарних норм може призвести до поширення хвороб, як це було під час спалахів африканської чуми свиней та пташиного грипу.
  • Боротьба з контрабандою та нелегальними товарами - у 2024-2025 роках зросла кількість спроб провезення контрафакту, сигарет, алкоголю та заборонених речовин. Словаччина посилила контроль, щоб захистити економіку ЄС та запобігти злочинним схемам.
  • Екологічна безпека - рослини, фрукти, овочі, ґрунт і тварини можуть переносити шкідників, які завдають серйозної шкоди екосистемі Європи. Тому фітосанітарні правила ЄС значно суворіші, ніж у більшості країн СНД.
  • Захист внутрішнього ринку ЄС - товари, що не відповідають європейським стандартам якості, порушують конкуренцію. Контрафакт, нелегальний алкоголь і тютюн створюють загрозу для виробників ЄС та бюджету країни.
  • Система безпеки EES - з 2025 року запроваджується біометрична реєстрація в’їзду-виїзду. Вона фіксує кожен перетин кордону громадянами третіх країн, знижує ризик нелегального перебування та унеможливлює підробку документів.
  • Запуск системи ETIAS у 2026 році - ETIAS стане обов’язковою електронною авторизацією для всіх громадян країн, які в’їжджають до ЄС без візи. Перед поїздкою мандрівник подаватиме онлайн-заявку, проходитиме перевірку безпеки і тільки після схвалення зможе в’їхати до Шенгену.

Що говорить офіційне законодавство

Митний контроль у Словаччині базується на нормах Європейського Союзу:

Ці документи визначають, які товари дозволено ввозити, які заборонені, що підлягає обов’язковому декларуванню та які штрафи передбачені за порушення правил.

Приклад з практики Postupai

«За останні 10 років ми регулярно супроводжуємо студентів через словацький кордон. Самі перетинаємо кордон кілька разів на місяць і добре пам’ятаємо, як змінювалися правила. Найчастіше питання виникають щодо продуктів - домашні консерви, ковбаса, сир, молочні вироби. Навіть якщо в машині їдуть діти або студенти, правила однакові для всіх. Митниця працює дуже суворо, і краще заздалегідь знати норми, ніж сперечатися на пункті пропуску або щось викидати.» - команда Postupai.

Саме тому ми підготували детальний гід, який допоможе вам уникнути помилок і перетнути кордон спокійно та впевнено.

Що не можна перевозити через кордон Словаччини у 2025 році: повний список

Заборонені товари на кордоні Словаччини визначаються єдиними правилами Європейського Союзу. Усе, що не можна ввозити до Словаччини, автоматично заборонено на всій території ЄС. Нижче наведено повний перелік категорій, які найчастіше стають причиною затримок, штрафів та конфіскацій.

Важливо: навіть якщо товар везеться «для себе», без наміру продажу і в невеликій кількості, це не звільняє від відповідальності. Митниця ЄС оцінює склад, походження і категорію товару, а не пояснення подорожуючого.

1. Продукти тваринного походження

Це найпроблемніша категорія для українців. М'ясо, ковбаса, сало, молочна продукція та домашні консерви під повною забороною. Правила регулюються санітарним Регламентом ЄС № 2017/625.

Продукти тваринного походження, заборонені до ввезення в Словаччину
Категорія Приклади Статус
М'ясо та м'ясні продукти ковбаса, сало, тушонка, паштет,
буженина, домашні заготовки		 Заборонено
Молочні продукти сир, молоко, масло,
йогурт, сметана, творог		 Заборонено
Страви домашнього
приготування		 вареники з м'ясом, котлети,
голубці, борщ, пиріжки		 Заборонено
Домашні консерви м'ясні, овочеві, рибні,
грибні заготовки		 Заборонено

Чому заборонено? Такі продукти становлять ризик поширення хвороб тварин та порушують санітарні норми. На кордоні їх конфіскують у 100% випадків.

2. Рослини, фрукти, овочі, насіння, ґрунт

ЄС захищає свою екосистему від шкідників, тому правила у цій категорії максимально суворі.

Рослини, фрукти, овочі, насіння та ґрунт, заборонені до ввезення в Словаччину
Що заборонено Чому
Саджанці, насіння, живці,
рослини з корінням		 ризик занесення небезпечних
шкідників
Ґрунт, земля, компост перенесення паразитів і
захворювань
Свіжі фрукти та
овочі без сертифікатів		 санітарний контроль ЄС

Виняток: дозволено провезти до 5 кг фруктів та овочів для особистого споживання.

3. Наркотичні та психотропні речовини

Єдиний дозволений варіант - це ліки за рецептом. Усе інше повністю заборонено відповідно до правил ЄС.

  • Наркотики будь-якого типу - повністю заборонені (включно з марихуаною, канабіс-краплями, оліями, жувальними гумками та вейпами з THC).
  • Психотропні препарати без рецепта - заборонені (діазепам, феназепам, ксанакс, антидепресанти, транквілізатори).
  • Препарати з кодеїном, трамадолом, морфіном - дозволені лише за наявності рецепта, перекладеного англійською або словацькою мовою.
  • Ліки «для себе» без документів - можуть бути вилучені, особливо якщо таблетки не в оригінальній упаковці.
  • Сильнодіючі знеболювальні - вимагають підтвердженого діагнозу.
  • Медикаменти у скляних ампулах - майже завжди викликають поглиблений огляд.
  • Препарати у порошковій формі - автоматично відправляються на хімічну перевірку.

4. Зброя, боєприпаси, спецзасоби

Перевезення будь-яких видів зброї регулюється окремими законами ЄС. Більшість предметів заборонено без спеціального дозволу.

  • Вогнепальна зброя - заборонена без європейського дозволу (включно з травматичною та переробленою).
  • Газові пістолети та балончики - під обмеженнями, багато моделей повністю заборонені.
  • Ножі з фіксованим клинком і мисливські ножі - можуть бути вилучені без документів чи заводської упаковки.
  • Сувенірні мечі, катани, кастети, телескопічні кийки - у більшості випадків конфіскуються.
  • Пневматична зброя - вимагає сертифікатів, інакше підлягає вилученню.
  • Оптичні приціли, тепловізори та ПНБ - можуть бути перевірені як техніка подвійного призначення.
  • Іграшкова та страйкбольна зброя - перевіряється особливо ретельно через реалістичний вигляд.

5. Контрафакт та неліцензійні товари

  • підроблені сумки та одяг,
  • копії брендових виробів,
  • піратські ігри, музика, фільми, програмне забезпечення,
  • репліки годинників, аксесуарів, електроніки.

У ЄС це порушення прав інтелектуальної власності - такі товари конфіскують одразу.

Ліміт покупок для особистого використання:
- до 300 євро при перетині кордону наземним транспортом;
- до 430 євро при авіаперельоті.
Усі товари повинні бути для особистого користування, розпаковані та без бірок «нове з магазину».

6. Порнографічні матеріали

  • матеріали зі сценами насильства - повністю заборонені;
  • дитяча порнографія - кримінальна відповідальність;
  • перевірці можуть підлягати цифрові файли на телефоні чи носіях.

7. Культурні цінності

  • старовинні монети,
  • ікони,
  • археологічні артефакти,
  • картини, скульптури, антикваріат.

Для ввезення або вивезення культурних цінностей необхідні спеціальні дозволи - інакше предмети вилучаються.

8. Живі тварини

  • дикі тварини - заборонені до ввезення за правилами CITES;
  • домашні тварини - тільки за наявності паспорта ЄС, мікрочипа та чинного щеплення проти сказу;
  • птахи - потребують окремих ветеринарних сертифікатів.

9. Ліки

  • до 2-3 упаковок - дозволено;
  • препарати з кодеїном - тільки за рецептом;
  • інсулін, гормони, антидепресанти - потребують медичного підтвердження;
  • кардіопрепарати та сильні знеболювальні - можуть попросити рецепт;
  • антибіотики - дозволені, але велика кількість викликає підозру;
  • дитячі сиропи та краплі - тільки у фабричній упаковці.

Важливо: знеболювальні українського виробництва часто викликають додаткові питання - перевіряють склад.

10. Готівка

  • до 10 000 євро - без декларування;

Суми понад 10 000 євро необхідно декларувати - інакше можливий штраф до 50% від суми та тривалі перевірки.

11. Електроніка

  • дрони без реєстрації - під обмеженнями;
  • GPS-обладнання - може викликати додаткову перевірку;
  • велика кількість техніки - підозра на комерційне ввезення.

Що можна ввозити в Словаччину у 2025 році: дозволені норми та винятки

Попри суворий контроль, до Словаччини дозволено ввозити багато товарів для особистого користування. Головне - дотримуватися норм ЄС, мати документи за потреби та бути готовим до огляду. Нижче наведені актуальні правила для кордону Україна - Словаччина у 2025 році.

1. Продукти рослинного походження

Ввезення рослинних продуктів частково дозволено за умови дотримання санітарних вимог ЄС.

  • Фрукти та овочі - до 5 кг на людину без сертифікатів (крім картоплі).
  • Сухофрукти та горіхи - тільки у фабричній упаковці.
  • Хліб, випічка, печиво - без кремів і молочної начинки.
  • Шоколад, солодощі, цукерки - без обмежень для особистого використання.
  • Крупи, макарони, борошно - у промисловій упаковці, без слідів відкривання.
  • Консерви промислового виробництва - дозволені, якщо не містять м'яса та молока.

Важливо: картопля повністю заборонена до ввезення в ЄС через високий ризик фітосанітарних захворювань.

2. Продукти тваринного походження - дозволені винятки

М'ясо та молочні продукти заборонені, але існують окремі винятки:

  • Дитяче харчування - до 2 кг, тільки у запечатаній заводській упаковці;
  • Сухі дитячі суміші - дозволено до 2 кг;
  • Медичні дієтичні продукти - за рецептом або медичною довідкою;
  • Рибна продукція - до 20 кг або 1 велика ціла риба;
  • Мед - до 2 кг, якщо це дозволено країною походження.

3. Алкогольні напої

Норми ввезення алкоголю через наземний кордон (авто, автобус, поїзд)

  • до 1 літра міцного алкоголю (понад 22%);
  • до 2 літрів напоїв міцністю до 22%;
  • до 4 літрів вина;
  • до 16 літрів пива.

Норми при авіаперельоті

  • до 1 літра міцного алкоголю (понад 22%);
  • до 2 літрів слабоалкогольних напоїв;
  • до 4 літрів вина;
  • до 16 літрів пива.

Важливо: алкоголь дозволено ввозити лише з 17 років. Порушення норм щодо алкоголю - одна з найпоширеніших причин штрафів та відмови у в'їзді на кордоні Україна - Словаччина.

4. Тютюнові вироби (різні норми для наземного та авіаційного кордону)

При наземному в'їзді до Словаччини

  • до 40 сигарет;
  • або 20 сигарил;
  • або 10 сигар;
  • або 50 грамів тютюну.

При авіаперельоті

  • до 200 сигарет;
  • або 100 сигарил;
  • або 50 сигар;
  • або 250 грамів тютюну.

Важливо: норми підсумовуються лише в межах однієї категорії. Перевезення більшої кількості - часта причина штрафів і розвороту на кордоні.

5. Особисті речі та техніка

Дозволено ввозити особисті речі, які не призначені для продажу.

  • одяг і взуття без бірок та цінників;
  • телефон, ноутбук, планшет - по 1 шт.;
  • фотоапарат та особисті аксесуари;
  • павербанк і зарядні пристрої;
  • дрібна побутова техніка (фен, праска, тример).

Порада Postupai: якщо техніка нова, краще зняти плівку та розпакувати коробки - це зменшить підозри у комерційному ввезенні.

6. Гроші та цінності

  • до 10 000 євро - вільне ввезення;
  • ювелірні вироби та цінності - дозволені, якщо вони не призначені для продажу.

Порада: дорогі прикраси краще перевозити у ручній поклажі та бути готовим пояснити їх походження.

7. Ліки

  • до 2-3 упаковок одного виду;
  • до 50 ампул без заборонених речовин;
  • до 10 упаковок вітамінів та БАДів;
  • усі препарати повинні бути у фабричній упаковці.

Можна без рецепта: жарознижувальні, противірусні, легкі знеболювальні - якщо кількість не викликає підозр.

8. Домашні тварини

Ввезення дозволене лише за умови повного виконання вимог ЄС:

  • ветпаспорт ЄС;
  • мікрочіп;
  • щеплення від сказу;
  • антирабічний тест за потреби;
  • бажана попередня реєстрація на кордоні.

Важливо: тварин молодше 12 тижнів найчастіше не пропускають.

9. Нові покупки з України та Duty Free

Ліміти безмитного ввезення:

  • до 300 євро - при в'їзді автомобілем, автобусом, поїздом;
  • до 430 євро - при авіаперельоті.

Усі товари мають бути для особистого користування - без бірок і фабричних упаковок «щойно з магазину».

Відповідно до всіх правил в’їзду та контролю на кордоні добре видно, що Словаччина - безпечна країна з прозорими вимогами. Навчання тут повністю реальне та доступне для українців. Звертайтесь до менеджера Postupai - і вже цієї осені станьте студентом словацького університету.

Зв'язатися з менеджером

Як проходить митний контроль на кордоні Україна - Словаччина у 2025 році

Митний контроль на кордоні Україна - Словаччина у 2025 році став значно суворішим і технологічнішим завдяки системі безпеки EES, посиленій перевірці багажу та оновленим санітарним вимогам ЄС. Під час перетину кордону подорожні проходять кілька етапів перевірки, спрямованих на підтвердження документів, огляд речей і дотримання правил ввезення товарів до Словаччини.

1. Перевірка документів (паспортний контроль)

На першому етапі співробітники Прикордонної поліції Словаччини перевіряють:

  • закордонний паспорт (біометричний);
  • візу або підставу для перебування (статус тимчасового захисту, студентський ВНЖ, запрошення на навчання);
  • за потреби - бронювання гуртожитку, готелю або лист із університету чи школи;
  • для дітей до 16 років - нотаріальну довіреність, згоду батьків, документи про опікунство;
  • для підлітків 16-18 років - документи, що підтверджують мету поїздки (іспити, бронювання житла, лист університету).

З 2025 року всі громадяни третіх країн проходять біометричну реєстрацію EES: скан обличчя, відбитки пальців та електронну фіксацію в’їзду. Процедура триває 20 - 40 секунд на людину.

З досвіду Postupai: студенти проходять контроль швидше, якщо документи підготовлені заздалегідь. Наявність паперових і електронних копій значно прискорює перевірку.

2. Візуальний огляд автомобіля або багажу

Після паспортного контролю митники проводять первинний візуальний огляд речей. Найчастіше перевіряють:

  • продукти (особливо м’ясо, молочні вироби, домашні заготовки);
  • алкоголь і тютюн;
  • нову техніку та електроніку;
  • ліки та медичні препарати;
  • документи на домашніх тварин.

Якщо помічають нові речі з бірками або закриті коробки техніки - можуть направити на поглиблений огляд.

3. Поглиблений огляд (вибірковий)

Під час поглибленого огляду митники можуть попросити:

  • відкрити валізи та сумки;
  • показати упаковки ліків і рецепти;
  • пред’явити техніку та зарядні пристрої;
  • розпакувати нову техніку;
  • пояснити особистий характер речей.

Найчастіше на поглиблений огляд направляють через:

  • запах домашньої їжі;
  • велику кількість сигарет або алкоголю;
  • значну кількість нових покупок;
  • незвичні предмети (оптичні приціли, ножі, інструменти);
  • невідповідність інформації у документах.

Важливо: добровільно показані заборонені речі зазвичай просто конфіскують - без штрафів.

4. Перевірка фінансів (за потреби)

Фінансові питання ставлять не завжди, частіше студентам і неповнолітнім. Офіцери можуть уточнити:

  • яку суму ви перевозите;
  • на який термін плануєте перебування;
  • де будете жити або навчатися.

Суми понад 10 000 євро підлягають обов’язковому декларуванню.

5. Ризик-профіль і вибіркова перевірка

Словацька митниця використовує автоматизовану систему ризик-профілів. Додаткову перевірку можуть призначити, якщо:

  • ви надто часто перетинаєте кордон;
  • подорожуєте групою з різними цілями чи документами;
  • маєте багато багажу без логічного пояснення;
  • є ознаки комерційного ввезення;
  • раніше порушували правила ЄС.

6. Завершення контролю та в’їзд до країни

Після закінчення всіх перевірок документи повертають, і ви можете в’їхати до Словаччини. За умови дотримання правил увесь процес займає 5 - 15 хвилин на людину.

Особливості, важливі для студентів і сімей

  • сім’ї з дітьми проходять первинний контроль швидше, але продукти перевіряють уважніше;
  • у студентів часто просять лист від університету або бронювання гуртожитку;
  • підліткам можуть поставити запитання щодо мети поїздки;
  • у подорожніх із тваринами обов’язково перевіряють чіп і паспорт;
  • у будь-якого подорожнього можуть попросити показати рюкзак або валізу.

Коментар Postupai: «90% затримок виникають через продукти та сигарети. Навіть ідеально зібрані документи не допоможуть, якщо у багажі знайдуть сало чи домашні консерви».

Обов’язкова наявність медичної страховки для в’їзду до Словаччини

Згідно з вимогами Європейського Союзу та Шенгенського кодексу про кордони, усі громадяни третіх країн, які в’їжджають на територію ЄС, зобов’язані мати чинну медичну страховку. Поліс має покривати невідкладну допомогу та лікування мінімум на 30 000 євро, діяти на всій території Шенгену та бути доступним для перевірки на кордоні. Відсутність страховки може стати підставою для відмови у в’їзді. Більше деталей тут: медична страховка в ЄС.

Відповідальність і штрафи за порушення правил ввезення до Словаччини у 2025 році

Митні правила ЄС у 2025 році стали суворішими. Порушення норм на кордоні Україна - Словаччина може призвести не лише до конфіскації речей, а й до значних штрафів, затримання транспорту та внесення до системи ризик-профілів. Усі порушення фіксуються в електронній базі, що впливає на наступні перетини кордону до країн ЄС.

1. Конфіскація товару

Це найпоширеніше наслідок. У 2024 - 2025 роках понад 80% порушень закінчувалися конфіскацією без складання протоколу, якщо людина добровільно показувала заборонені речі.

  • домашні консерви, ковбаса, сало;
  • молочні продукти та м’ясні вироби;
  • велика кількість медикаментів;
  • надлишкові сигарети або алкоголь;
  • техніка у коробках.

Важливо: якщо митниця знаходить заборонені продукти самостійно, а не після добровільного показу, імовірність штрафу збільшується у 2 - 3 рази.

2. Штрафи на кордоні Словаччини

Розмір штрафів залежить від категорії порушення та кількості предметів. Середні суми у 2025 році:

Штрафи на кордоні Україна - Словаччина у 2025 році
Порушення Штраф
Ввезення м’яса, молочних продуктів,
домашньої їжі		 від 100 до 300 євро
+ конфіскація
Алкоголь понад норму від 50 до 500 євро
Сигарети понад норму до 350 євро
+ конфіскація
Недекларування коштів
понад 10 000 євро		 до 50% суми
Контрафакт, піратська продукція від 200 до 1 000 євро
Ліки без рецептів,
заборонені препарати		 від 150 до 600 євро
Зброя, газові балончики,
спецзасоби		 від 300 до 2 000 євро

3. Внесення до бази порушників ЄС

Усі серйозні порушення фіксуються у базах митниці та поліції. Це може призвести до:

  • додаткових оглядів під час кожного наступного в’їзду;
  • затримок на кордоні;
  • підвищеного ризик-профілю;
  • у окремих випадках - відмови у в’їзді.

Коментар Postupai: «Ми бачили ситуації, коли студенти, одного разу порушивши правила, потім протягом року проходили кордон не за 5 хвилин, а за 20 - 30».

4. Кримінальна відповідальність

У деяких випадках порушення вважається кримінальним злочином:

  • контрабанда великих партій товару;
  • зброя, боєприпаси, вибухові речовини;
  • наркотики чи психотропи;
  • дитяча порнографія;
  • культурні цінності без дозволу.

У таких ситуаціях можливі затримання, вилучення речей, допит і навіть тимчасовий арешт.

5. Заборона на в’їзд до ЄС

Найсуворіша санкція. Застосовується рідко, але застосовується:

  • за спробу ввезення наркотиків;
  • за підроблені документи;
  • за участь у комерційній контрабанді;
  • за повторні серйозні порушення.

Строк заборони - від 1 до 5 років.

6. Що перевіряють найсуворіше

За даними митниці та досвіду Postupai, у 2025 році особливу увагу приділяють:

  • м’ясу та молочним продуктам;
  • сигаретам (понад 2 пачки одразу викликають підозру);
  • новій техніці й електроніці;
  • лікам українського виробництва;
  • алкоголю вище норми;
  • тваринам без чипа та паспорта ЄС;
  • готівці без декларації.

Як уникнути штрафів: поради Postupai

  • ніколи не везіть домашню їжу - її конфіскують у 100% випадків;
  • не беріть понад 2 пачки сигарет - це найчастіша причина штрафів;
  • якщо везете техніку - розпакуйте та зніміть плівку;
  • усі ліки повинні бути в фабричних коробках;
  • кошти понад 10 000 євро обов’язково декларуйте;
  • не приховуйте товари - чесність знижує ризик штрафу.

Типові помилки мандрівників на кордоні Україна - Словаччина

Більшість проблем на кордоні Словаччини виникають не через навмисні порушення, а через незнання правил ЄС. Українці традиційно везуть домашню їжу, ліки, техніку, подарунки - і саме ці категорії найчастіше стають причиною затримок, конфіскацій або поглибленого огляду. Нижче подано найпоширеніші помилки, які ми бачимо щороку, супроводжуючи студентів і родини через кордон.

1. Домашня їжа та продукти тваринного походження

Головна помилка новачків - спроба провезти те, що в ЄС категорично заборонено:

  • домашнє сало, ковбаса, буженина;
  • домашня тушонка, консервація;
  • вареники, котлети, голубці, пиріжки;
  • сир, молочні продукти, творог.

Ці продукти конфіскуються у 100% випадків - незалежно від кількості.

Досвід Postupai: «Найчастіші проблеми - це домашня їжа. Люди впевнені, що 1 банка тушонки або пара пиріжків - не проблема. Але для Словаччини це порушення санітарних норм ЄС».

2. Надлишок сигарет та алкоголю

Суворі норми ЄС:

  • не більше 2 пачок сигарет на особу на наземній границі;
  • 1 літр міцного алкоголю або 4 літри вина;
  • нуль алкоголю для осіб молодше 17 років.

Зайві пачки або пляшки - часта причина протоколу й штрафів.

3. Нова техніка в запечатаних коробках

Митниця ЄС підозрює комерційне ввезення, якщо:

  • техніка запакована у плівку;
  • коробки не відкриті;
  • є кілька однакових пристроїв;
  • товар виглядає «щойно з магазину».

Порада: зніміть плівку, розпакуйте коробку, дістаньте пристрій - це значно знижує ризик додаткового огляду.

4. Ліки без рецептів

Особливо часто затримують:

  • знеболювальні українського виробництва;
  • психотропні препарати (потрібен рецепт);
  • ліки «жменею» без упаковки;
  • великі партії антибіотиків або вітамінів.

Будь-який препарат з кодеїном або трамадолом - тільки за рецептом, інакше конфіскація.

5. Неповнолітні без повного комплекту документів

Поширені проблеми:

  • немає довіреності або згоди батьків;
  • немає листа від університету чи школи;
  • немає бронювання житла;
  • нечітка мета поїздки.

Досвід Postupai: «17-річного студента повернули назад, тому що лист про зарахування був тільки у телефоні. На кордоні надають перевагу паперовим документам».

6. Подорож із тваринами без чипа або щеплення

  • немає мікрочипа;
  • немає щеплення від сказу;
  • тварині менше 12 тижнів;
  • паспорт старого зразка;
  • немає тесту на антитіла (якщо потрібен).

У таких випадках тварину можуть не пропустити.

7. Спроба приховати товари

Найсерйозніша помилка, що веде до наслідків:

  • складання протоколу;
  • внесення даних у систему EES;
  • відмова у в’їзді до ЄС;
  • виклик фінансової поліції (якщо є ознаки контрабанди).

Порада: краще чесно задекларувати, ніж приховувати.

8. Гроші понад 10 000 євро без декларації

  • оформлюють протокол;
  • можуть вилучити частину суми;
  • з’являється позначка про порушення в системі.

Декларація обов’язкова - це вимога законодавства ЄС.

Як уникнути проблем на кордоні Словаччини: рекомендації від Postupai

Щоб перетин кордону Україна - Словаччина пройшов швидко та без затримок, важливо заздалегідь підготуватися і знати, які правила діють в ЄС у 2025 році. Нижче ми зібрали практичні поради, засновані на нашому багаторічному досвіді супроводу студентів, родин і неповнолітніх.

1. Не везіть заборонені продукти

  • жодної домашньої їжі - сало, ковбаса, тушонка, пиріжки, сир;
  • усі промислові продукти мають бути у фабричній упаковці;
  • фрукти й овочі - до 5 кг, окрім картоплі (повна заборона).

Порада: якщо сумніваєтесь, чи можна щось везти - краще залишити вдома.

2. Дотримуйтесь норм по сигаретах і алкоголю

Наземний перетин кордону:

  • 2 пачки сигарет;
  • 1 літр міцного алкоголю або 4 літри вина;
  • подорожуючим молодше 17 років алкоголь повністю заборонений.

Авіапереліт:

  • до 200 сигарет;
  • до 1 літра міцного алкоголю;
  • або до 2 літрів напоїв до 22%.

3. Відкрийте упаковки нової техніки

  • зніміть плівку;
  • відкрийте коробку;
  • везіть по одному екземпляру кожного пристрою;
  • приберіть чеки та упаковки «щойно з магазину».

Так ви уникнете підозр у комерційному ввезенні.

4. Ліки - тільки у фабричній упаковці

  • 2 - 3 упаковки одного виду - це норма;
  • психотропні препарати і засоби з кодеїном - тільки за рецептом;
  • не везіть ліки россыпом;
  • великі об’єми вітамінів і антибіотиків викликають питання.

5. Підготуйте документи заздалегідь

  • бронювання житла;
  • лист з університету або школи;
  • довіреність на неповнолітнього (за потреби);
  • копії всіх документів - паперові та електронні.

Студентів майже завжди просять показати підтвердження мети поїздки.

6. Подорож з тваринами - суворо за правилами

  • чип;
  • ветпаспорт ЄС;
  • щеплення від сказу;
  • тест на антитіла (за потреби);
  • вік тварини - від 12 тижнів.

7. Гроші - декларуйте суми понад 10 000 євро

  • митниця може запитати про походження коштів;
  • за відсутності декларації можуть вилучити частину суми;
  • порушення фіксується в системі EES.

8. Завжди відповідайте чесно

Якщо ви добровільно показуєте заборонений товар, у більшості випадків обмежуються простою конфіскацією. Але якщо спробуєте приховати - можуть скласти протокол, оформити розворот або внести порушення в базу.

Порада Postupai: кордон Словаччини став значно суворішим, але за правильної підготовки пройти контроль можна за 5 - 10 хвилин.

Що робити, якщо вас зупинили на кордоні Словаччини або виявили порушення: інструкція 2025

Навіть при повному дотриманні правил Європейського Союзу митниця Словаччини може зупинити вас для додаткової перевірки документів, огляду багажу або оформлення протоколу. Правильна поведінка в такій ситуації допомагає уникнути штрафу, пришвидшити процедуру та зберегти можливість в’їзду на територію Словаччини та ЄС.

1. Зберігайте спокій і відповідайте чітко

  • не сперечайтеся і не підвищуйте голос;
  • відповідайте коротко та по суті;
  • не жартуйте про гроші, зброю чи наркотики;
  • передавайте документи тільки на прохання офіцера;
  • не закривайте обличчя і не відходьте без дозволу.

Словацька митниця фіксує поведінку подорожуючого, і агресія може призвести до поглибленого огляду.

2. Якщо знайшли заборонені продукти

  • спокійно віддайте продукти - їх конфіскують без штрафу;
  • не приховуйте інші речі - це можуть вважати спробою порушення;
  • не намагайтеся «домовитись» - це лише погіршить ситуацію.

Важливо: при добровільному наданні забороненого найчастіше обмежуються конфіскацією без протоколу.

3. Якщо у вас надлишок сигарет або алкоголю

  • визнайте факт - норми ЄС дуже суворі;
  • усе понад ліміт вилучають повністю;
  • можуть оформити попередження або невеликий штраф;
  • якщо перевищення суттєве - можливий відмова у в’їзді.

Це одна з найчастіших причин складення протоколу на кордоні Україна - Словаччина.

4. Якщо знайшли ліки без рецепта

  • поясніть призначення препаратів;
  • покажіть упаковку і оригінальні блістери;
  • якщо маєте фото рецепта - пред’явіть;
  • ліки можуть конфіскувати, але зазвичай пропускають без штрафу.

Препарати з кодеїном або трамадолом без рецепта - конфіскують завжди.

5. Якщо у офіцера виникли сумніви щодо мети вашої поїздки

  • покажіть бронювання житла;
  • студенти - лист з університету або підтвердження подачі заяв;
  • абітурієнти - запрошення або документ про намір навчатися;
  • туристи - бронювання готелю або зворотний квиток.

Порада: тримайте документи у паперовому вигляді - паперовим копіям довіряють більше.

6. Якщо ви неповнолітній або подорожуєте з дітьми

  • до 16 років - потрібна нотаріальна згода батьків або опікунів;
  • 16 - 18 років - можуть ставити додаткові питання щодо мети в’їзду;
  • у разі відсутності необхідних документів можливий відмова у в’їзді.

Найчастіше проблеми виникають через відсутність довіреності або листа від навчального закладу.

7. Якщо вас запросили на поглиблений огляд

  • йдіть за співробітником - опір заборонений;
  • відкривайте багаж самостійно - митниця не має права ламати замки без підстави;
  • не намагайтеся приховати речі - їх все одно знайдуть за допомогою сканера.

Відмова співпрацювати автоматично посилює контроль.

8. Якщо оформлюють протокол

Протокол складають, коли порушення серйозне:

  • значне перевищення норм алкоголю чи сигарет;
  • контрафакт або товари подвійного призначення;
  • приховані товари або спроба обману;
  • відсутність документів у неповнолітнього;
  • наркотичні або психотропні засоби без рецепта.

Важливо: протокол не завжди означає відмову у в’їзді. У більшості випадків пропускають після оформлення, якщо порушення не загрожує безпеці.

9. Коли можливий відмова у в’їзді

  • спроба приховати товари або неправдиві пояснення;
  • повна відсутність документів у неповнолітнього;
  • контрабанда у значних обсягах;
  • підроблені документи;
  • небезпечні предмети (зброя, наркотики);
  • агресивна поведінка.

Відмову фіксують у системі EES, і це впливає на всі майбутні поїздки до ЄС.

10. Якщо ви не згодні з рішенням

  • попросіть контакти старшого офіцера;
  • запитайте копію протоколу;
  • уточніть точну причину рішення;
  • у виняткових випадках можна подати апеляцію.

Важливо розуміти: рішення про допуск ухвалює офіцер на місці, і його повноваження досить широкі.

11. Загальна порада від Postupai

Чим спокійніше і чесніше ви себе поводите - тим швидше проходить контроль.

90% проблем можна попередити заздалегідь: підготувати документи, не брати заборонені товари та знати норми ЄС. Команда Postupai супроводжує студентів на кордоні, допомагає зібрати пакет документів і пояснює, як проходить реальний митний контроль у 2025 році.

Висновок: як спокійно та без порушень перетнути кордон Україна - Словаччина

Правила ввезення товарів у Словаччину у 2025 році стали суворішими, але за правильної підготовки перетин кордону проходить швидко і без стресу. Європейський Союз ретельно контролює продукти, ліки, техніку, тварин та готівку, а за порушення передбачені штрафи, конфіскації та позначки в системі EES. Саме тому важливо заздалегідь знати, що дозволено ввозити, що заборонено і які документи потрібні студентам, сім’ям та неповнолітнім.

Головна рекомендація - дотримуватися норм ЄС, нічого не приховувати і чесно відповідати на запитання прикордонників. У 90% випадків цього достатньо, щоб пройти кордон за 5 - 15 хвилин. Якщо ви подорожуєте вперше або їдете на навчання, підготуйте паперові копії документів, перевірте багаж і дотримуйтеся офіційних вимог - так ви уникнете зайвих запитань і затримок.

Команда Postupai багато років супроводжує студентів на кордоні та допомагає правильно зібрати документи і підготуватися до поїздки. Ми знаємо, як працює контроль на практиці, що запитують офіцери та які речі найчастіше викликають підозри. Користуйтеся нашим досвідом - так ваша подорож до Словаччини буде максимально спокійною та безпечною.

Запитання-відповідь

  • Чи можна провезти через кордон Словаччини домашні продукти, якщо вони для себе?

    Ні. У 2025 році продукти тваринного походження повністю заборонені для ввезення на територію ЄС, включно зі Словаччиною. Домашнє сало, тушкованка, ковбаса, сир, творог та будь-які заготовки конфісковуються у 100% випадків, навіть якщо вони для особистого використання. Жодних винятків немає.

  • Скільки сигарет і алкоголю можна ввозити до Словаччини з України?

    Під час в’їзду наземним транспортом дозволено: до 40 сигарет або 20 сигарил, або 10 сигар, або 50 г тютюну; до 1 літра міцного алкоголю або до 4 літрів вина. При авіаперельоті норми вищі: до 200 сигарет та до 1 літра міцного алкоголю. Перевищення лімітів - одна з найпоширеніших причин штрафів і складання протоколу.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

