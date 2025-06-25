Навчання в Словаччині дедалі частіше обирають українські абітурієнти, прагнучи отримати якісну європейську освіту безкоштовно та без зайвого стресу. Ця країна пропонує зрозумілі правила вступу, доступну вартість життя та можливість адаптації в європейському середовищі без мовного бар’єра.
Однак разом зі зростанням інтересу з’являються як міфи, так і реальні факти про навчання у словацьких вишах. Вони виникають через невдалі спроби вступу, відрахування, нестачу балів навіть до мінімальної оцінки «E», а також через дезінформацію з неперевірених джерел.
Навколо цієї теми — безліч чуток: від «завищеної вартості» до «невизнаних дипломів» і «упередженого ставлення до іноземців». Хтось лякає «низьким рівнем освіти», інші — «неможливістю вступити без посередників» або тим, що «не дають гуртожиток».
У цій статті ми розберемо найпоширеніші міфи та покажемо, де правда, а де вигадка. Щось підтвердимо, а щось — спростуємо. Говоримо лише фактами — спираючись на реальний досвід студентів.
Словаччина - маленька країна з великими можливостями
Багато хто вважає, що освіта в Європі обов’язково коштує тисячі євро на рік. В інтернеті часто зустрічаються історії про платні курси, дорогі переклади, високі агентські збори чи обов’язкову плату за навчання англійською мовою. Все це створює враження, що навчання в Словаччині доступне лише заможним родинам.
Навчання в державних університетах Словаччини словацькою мовою є повністю безкоштовним. Це стосується і бакалаврату, і магістратури. Студенти оплачують лише разові адміністративні збори — наприклад, за оновлення студентського квитка ISIC, що становить близько 20 євро на рік.
Основні витрати пов’язані з проживанням та щоденним життям. У середньому студенту достатньо 350–450 євро на місяць, щоб покрити базові витрати: гуртожиток, харчування, транспорт, мобільний зв’язок та особисті потреби. Доступні також стипендії, знижки на проїзд та гуртожитки за студентськими цінами.
Так, навчання англійською мовою справді є платним — від 2 000 до 11 000 євро на рік залежно від університету. Але цей формат не є обов’язковим: якщо ви готові навчатися словацькою, отримаєте якісну освіту в ЄС без фінансового навантаження.
А щоб спростити вступ, можна скористатися сервісом компанії Postupai — ми супроводжуємо студентів на кожному етапі та допомагаємо заощадити на всіх процесах.
З 2014 року, коли був ухвалений закон про безкоштовну освіту в Словаччині для громадян ЄС та ще кількох країн, приблизно 99% словацьких вишів не вимагали сертифікат знання словацької мови під час вступу. Це залишалося актуальним до 2022 року, коли різко зріс інтерес до навчання в Словаччині серед українців та інших іноземців.
Раніше часто казали: «Вивчіть мову за 2–3 місяці». І це було можливо — занурення в мовне середовище, спілкування зі словаками, студентська активність допомагали швидко адаптуватися. Через 3 місяці студенти вже розуміли викладачів, а через пів року — вільно розмовляли та складали іспити. Але сьогодні ситуація змінилася.
Наразі приблизно 75% університетів Словаччини вимагають або сертифікат про знання мови, або проходження вступного тестування на базовий рівень. Це не означає, що без мови вступити неможливо — але підготовка стала обов’язковою частиною процесу.
Більшість українських студентів усе ще вступають без сертифіката, але проходять підготовку заздалегідь. Найнадійніший шлях — пройти інтенсивні курси словацької мови перед початком навчання. Ми в Postupai пропонуємо як онлайн-курси, так і річну очну підготовку в Словаччині, щоб ви не лише опанували мову, а й адаптувалися до життя та навчання. Цей рік — це не втрата часу, а можливість підготуватися, вирости і впевнено стартувати.
Так, без мови буде складніше. Але це не перешкода, а етап, до якого можна підготуватися заздалегідь. Головне — бажання навчатися і правильна підтримка.
Міф «Без мови вступити неможливо» — спростовано.
Словаччина — невелика країна, і багато хто сприймає її університети як «локальні» або «непрестижні» порівняно з вишами Німеччини, Австрії чи Франції. В інтернеті можна зустріти заяви, що словацький диплом начебто не визнається в ЄС, його складно нострифікувати або з ним не беруть на роботу за кордоном.
Такий міф часто поширюють ті, хто не завершив навчання або не намагався використати диплом на практиці — особливо це стосується спеціальностей, де потрібно підтверджувати кваліфікацію (наприклад, медицина або педагогіка).
Усі державні університети Словаччини працюють за Болонською системою освіти, так само як виші Німеччини, Чехії чи Польщі. Диплом бакалавра чи магістра, здобутий у Словаччині, визнається в усіх країнах ЄС і дає можливість:
Для продовження навчання в іншій країні нострифікація не потрібна, якщо це вступ до європейського ВНЗ. У професійній сфері (наприклад, медицина) може знадобитися підтвердження кваліфікації, але це стандартна процедура для всіх країн і всіх дипломів.
Крім того, багато словацьких університетів входять до міжнародних рейтингів (наприклад, STU у Братиславі, UKF у Нітрі, UPJŠ у Кошице) та беруть участь у програмі Erasmus+ та інших проєктах ЄС. Випускники успішно працюють у Німеччині, Австрії, Чехії, Канаді та інших країнах — і не мають проблем з визнанням диплома.
Міф про те, що диплом словацького університету не визнається в Європі — спростовано.
Деякі абітурієнти та батьки вважають, що всі університети в Словаччині майже не відрізняються, бо країна невелика: «Головне — диплом, яка різниця, з якого вишу?». Таке враження часто виникає через нестачу інформації або бажання обрати найпростіший шлях. Особливо цей міф поширений серед тих, хто приймає рішення поспіхом або повністю довіряє вибір агенції без власного аналізу.
Словацькі університети дійсно працюють за єдиною освітньою системою, але суттєво відрізняються за рівнем викладання, спеціалізаціями, партнерствами з роботодавцями, інфраструктурою та підходом до студентів. Існують технічні, гуманітарні, педагогічні, медичні виші — і кожен має свої переваги.
Наприклад:
Вибір університету впливає на багато аспектів:
Також різні виші по-різному ставляться до іноземних студентів. У деяких є адаптаційні програми, мовна підтримка, академічні наставники. А в інших — студент залишається сам на сам із системою.
Правильно обраний університет — це основа успішного навчання та комфортного життя в Словаччині. Ми в Postupai підбираємо ВНЗ не за назвою, а за профілем, амбіціями та інтересами конкретного абітурієнта.
Міф про те, що «усі університети однакові» — спростовано.
Багато хто вважає, що вступ до словацьких університетів можливий лише один раз на рік — навесні, і якщо не встиг подати документи до кінця березня, доведеться чекати наступного року. Таке уявлення часто виникає через відсутність чіткої інформації на сайтах університетів або з розповідей студентів, які дійсно пропустили строки.
Через це абітурієнти відчувають зайвий стрес і втрачають цілий рік, хоча насправді ситуація набагато гнучкіша.
Більшість університетів у Словаччині дійсно проводять основний етап вступу в березні–квітні, але це не єдиний шанс вступити. Частина вишів оголошує другий тур у червні або липні, а деякі — навіть у серпні, якщо на програмі залишаються вільні місця.
Це особливо актуально:
Окрім того, пізніше можна подати документи й до приватних університетів, де графік вступу гнучкіший, а навчання також може бути словацькою мовою.
Важливо розуміти: терміни подачі документів різняться залежно від вишу та програми. Тож якщо ви пропустили «першу хвилю», це ще не кінець — просто потрібно швидко зорієнтуватися, обрати доступні напрямки та підготувати документи. У такому випадку професійний супровід набуває особливої цінності.
Команда Postupai постійно відстежує строки вступу в десятках словацьких університетів і може запропонувати реальні варіанти вступу навіть улітку чи у вересні.
Міф про те, що «якщо запізнився навесні — все втрачено», — спростовано.
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Серед абітурієнтів і батьків нерідко звучить переконання, що навчання в Словаччині — це лише тимчасове рішення. Мовляв, після отримання диплома бакалавра доведеться повертатися в Україну, адже «залишитися на роботу чи в магістратуру не можна». Таке уявлення часто формується через незнання законодавства, страх втратити ВНЖ або відсутність інформації про можливості після випуску.
Словаччина — це країна з офіційно визнаною європейською системою освіти, і після завершення бакалаврату студент може:
Більше того, багато випускників словацьких університетів успішно продовжують кар’єру або навчання в Австрії, Німеччині, Чехії, Франції та інших країнах, використовуючи словацький диплом як трамплін у європейську систему.
Міф про те, що після бакалаврату ви «змушені повертатися додому» — спростовано.
Усе залежить від ваших цілей, рівня мови, активності та наявної підтримки. Можливості є — і їх багато.
Деякі абітурієнти, особливо з великих міст, вважають, що Словаччина — «тиха країна без розваг і студентської активності». Таке враження часто виникає через те, що Словаччина менш відома, ніж Німеччина чи Польща, і не асоціюється в молоді з вечірками, масштабними заходами чи яскравою студентською культурою. Хтось вважає, що в маленьких містах просто «нічого робити», особливо якщо немає великих ТРЦ чи клубів.
Реальність зовсім інша. Словаччина — це європейська країна з активним студентським середовищем, молодіжними ініціативами та міжнародною академічною спільнотою. У кожному університеті діють студентські організації, проводяться ярмарки, фестивалі, спортивні змагання, театральні й музичні події, а також щотижневі вечірки — часто організовані самими студентами.
Що доступно студентам у Словаччині:
Міста на кшталт Братислави, Нітри, Кошиць, Трнави — це не лише освітні центри, а й молодіжні хаби, де вируває культурне та соціальне життя. Навіть у невеликих містах проходять кіновечори, концерти, хакатони, мовні клуби.
Крім того, у Словаччині багато можливостей для активного відпочинку: гори, піші походи, веломаршрути, термальні джерела, лижні курорти. Студенти в Словаччині живуть яскраво, але безпечно й спокійно — у комфортному темпі.
Міф про те, що в Словаччині нудно й немає студентського життя — спростовано.
Усе залежить не від країни, а від того, як ви використовуєте її можливості.
Цей міф часто виникає після історій студентів, яким справді не вдалося отримати місце в гуртожитку — зазвичай це стосується студентів старших курсів або тих, хто вступає вдруге. Іноді проблема виникає через пізню подачу заявки, помилки у формі чи вибір університету з обмеженим фондом місць. У соцмережах також часто перебільшують складнощі, просуваючи платну оренду. Це створює враження, ніби потрапити до гуртожитку майже нереально.
Майже всі державні університети Словаччини надають гуртожитки, особливо іноземним студентам. Станом на сьогодні українські студенти прирівняні до громадян Словаччини і мають такі ж права на отримання місця в гуртожитку. Це правило діє у всіх вишах і не вплинуло негативно на кількість доступних кімнат.
У більшості університетів усі першокурсники, які вступають у першій хвилі, гарантовано отримують гуртожиток. Наприклад, у Технічному університеті в Кошицях, на факультеті електротехніки та інформатики подається понад 2000 заявок, і приблизно 50% вступників отримують кімнати. Це не дискримінація, а наслідок конкуренції та обмеженої кількості місць.
Головне — вчасно подати заявку (зазвичай у травні-червні або одразу після зарахування), правильно заповнити анкету і подати її через академічну систему вишу (AIS або MAIS).
Що важливо знати:
Якщо гуртожиток не надали — це не катастрофа. Ми в Postupai допомагаємо з підбором житла, слідкуємо за термінами подачі заявок і при потребі напряму комунікуємо з адміністрацією університету, щоб уточнити, чи буде другий тур розподілу місць у гуртожитку.
Міф про те, що «у Словаччині не дають гуртожитки» — спростовано.
Місця є — головне вчасно й правильно все оформити, особливо якщо ви вступаєте в першій хвилі.
У багатьох слово «агенція» викликає недовіру. Останніми роками з’явилося багато посередників, які обіцяють «гарантований вступ», але на практиці не виконують свої зобов’язання, гублять документи або зникають після отримання оплати. Такі історії справді трапляються — особливо якщо люди вибирають першу ліпшу рекламу без перевірки. У результаті формується міф, що усі освітні агенції — шахраї.
Важливо розуміти: сама по собі освітня агенція — не щось погане. Усе залежить від підходу, досвіду та прозорості. Є компанії, які дійсно супроводжують студента від першого кроку до початку навчання: допомагають обрати університет, подати документи, вивчити словацьку мову, отримати ВНЖ та адаптуватися в країні.
Postupai — це не класична агенція, а повноцінна освітня платформа з командами у Словаччині та Україні, понад 8-річним досвідом і тисячами студентів, які вступили з нашою підтримкою. Наш супровід — це вже початок адаптації в новій країні.
Ось як відрізнити надійну компанію від недобросовісної:
Так, існують посередники, які працюють неякісно. Але це не означає, що слід повністю відмовлятися від професійної допомоги — особливо якщо ви не впевнені, які документи зібрати, як обрати університет, оформити студентський ВНЖ або подати заявку на гуртожиток.
Міф про те, що «всі агенції — шахраї» — спростовано.
Надійна компанія не обмежує вашу свободу, а допомагає зорієнтуватися, уникнути помилок і вступити спокійно й вчасно.
Інколи в інтернеті можна натрапити на думки, що до українців у Європі ставляться упереджено. Хтось посилається на окремі неприємні випадки в гуртожитках, хтось плутає адміністративні вимоги (наприклад, щодо ВНЖ чи довідок) із дискримінацією. Усе це викликає в абітурієнтів страх: «А чи приймуть мене в університеті? Чи будуть нормально ставитися?»
Такі сумніви особливо посилилися після 2022 року, коли до Словаччини масово приїхали українці — як біженці, так і студенти. З’явилися черги, тимчасові труднощі з житлом, плутанина зі статусами — і це лише підігріло хвилю недовіри.
Словаччина — одна з небагатьох країн, де до українських студентів не просто ставляться з повагою, а й офіційно створюють рівні й захищені умови:
У гуртожитках, університетах, на заходах — українці почуваються як у своїй спільноті. Їх багато, вони підтримують одне одного та активно беруть участь у студентському житті. Викладачі ставляться з розумінням, особливо на першому курсі, коли ще не вистачає впевненості в мові. Так, окремі випадки непорозумінь можливі будь-де — але це винятки, а не правило.
Міф про те, що «у Словаччині не люблять українців» — спростовано.
Навпаки — тут створено всі умови для того, щоб українці почувалися як удома та будували майбутнє без страху й бар’єрів.
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Так, деякі університети пропонують підготовчі або конверсійні програми, де перший рік присвячений вивченню мови. Проте для більшості навчальних програм потрібно мати хоча б базовий рівень словацької (A2–B1).
Отримати місце в гуртожитку цілком реально, особливо якщо подати заявку вчасно та врахувати критерії відбору (відстань до місця проживання, соціальний статус тощо). Іноземні студенти, особливо з України, мають рівні права з громадянами Словаччини на поселення в гуртожиток.
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