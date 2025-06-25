У цій статті ми розберемо найпоширеніші міфи та покажемо, де правда, а де вигадка. Щось підтвердимо, а щось — спростуємо. Говоримо лише фактами — спираючись на реальний досвід студентів.

Навколо цієї теми — безліч чуток: від «завищеної вартості» до «невизнаних дипломів» і «упередженого ставлення до іноземців». Хтось лякає «низьким рівнем освіти», інші — «неможливістю вступити без посередників» або тим, що «не дають гуртожиток».

Однак разом зі зростанням інтересу з’являються як міфи, так і реальні факти про навчання у словацьких вишах. Вони виникають через невдалі спроби вступу, відрахування, нестачу балів навіть до мінімальної оцінки «E» , а також через дезінформацію з неперевірених джерел.

Навчання в Словаччині дедалі частіше обирають українські абітурієнти, прагнучи отримати якісну європейську освіту безкоштовно та без зайвого стресу. Ця країна пропонує зрозумілі правила вступу, доступну вартість життя та можливість адаптації в європейському середовищі без мовного бар’єра.

Міф №1: Навчання в Словаччині — це дорого

Звідки виникає цей міф

Багато хто вважає, що освіта в Європі обов’язково коштує тисячі євро на рік. В інтернеті часто зустрічаються історії про платні курси, дорогі переклади, високі агентські збори чи обов’язкову плату за навчання англійською мовою. Все це створює враження, що навчання в Словаччині доступне лише заможним родинам.

Як насправді

Навчання в державних університетах Словаччини словацькою мовою є повністю безкоштовним. Це стосується і бакалаврату, і магістратури. Студенти оплачують лише разові адміністративні збори — наприклад, за оновлення студентського квитка ISIC, що становить близько 20 євро на рік.

Основні витрати пов’язані з проживанням та щоденним життям. У середньому студенту достатньо 350–450 євро на місяць, щоб покрити базові витрати: гуртожиток, харчування, транспорт, мобільний зв’язок та особисті потреби. Доступні також стипендії, знижки на проїзд та гуртожитки за студентськими цінами.

Так, навчання англійською мовою справді є платним — від 2 000 до 11 000 євро на рік залежно від університету. Але цей формат не є обов’язковим: якщо ви готові навчатися словацькою, отримаєте якісну освіту в ЄС без фінансового навантаження.

А щоб спростити вступ, можна скористатися сервісом компанії Postupai — ми супроводжуємо студентів на кожному етапі та допомагаємо заощадити на всіх процесах.

Міф №2: Неможливо вступити без знання словацької мови

Звідки виникає цей міф

З 2014 року, коли був ухвалений закон про безкоштовну освіту в Словаччині для громадян ЄС та ще кількох країн, приблизно 99% словацьких вишів не вимагали сертифікат знання словацької мови під час вступу. Це залишалося актуальним до 2022 року, коли різко зріс інтерес до навчання в Словаччині серед українців та інших іноземців.

Раніше часто казали: «Вивчіть мову за 2–3 місяці». І це було можливо — занурення в мовне середовище, спілкування зі словаками, студентська активність допомагали швидко адаптуватися. Через 3 місяці студенти вже розуміли викладачів, а через пів року — вільно розмовляли та складали іспити. Але сьогодні ситуація змінилася.

Як насправді

Наразі приблизно 75% університетів Словаччини вимагають або сертифікат про знання мови, або проходження вступного тестування на базовий рівень. Це не означає, що без мови вступити неможливо — але підготовка стала обов’язковою частиною процесу.

Більшість українських студентів усе ще вступають без сертифіката, але проходять підготовку заздалегідь. Найнадійніший шлях — пройти інтенсивні курси словацької мови перед початком навчання. Ми в Postupai пропонуємо як онлайн-курси, так і річну очну підготовку в Словаччині, щоб ви не лише опанували мову, а й адаптувалися до життя та навчання. Цей рік — це не втрата часу, а можливість підготуватися, вирости і впевнено стартувати.

Так, без мови буде складніше. Але це не перешкода, а етап, до якого можна підготуватися заздалегідь. Головне — бажання навчатися і правильна підтримка.

Міф «Без мови вступити неможливо» — спростовано.

Міф №3: Диплом словацького університету не визнається в Європі

Звідки виникає цей міф

Словаччина — невелика країна, і багато хто сприймає її університети як «локальні» або «непрестижні» порівняно з вишами Німеччини, Австрії чи Франції. В інтернеті можна зустріти заяви, що словацький диплом начебто не визнається в ЄС, його складно нострифікувати або з ним не беруть на роботу за кордоном.

Такий міф часто поширюють ті, хто не завершив навчання або не намагався використати диплом на практиці — особливо це стосується спеціальностей, де потрібно підтверджувати кваліфікацію (наприклад, медицина або педагогіка).

Як насправді

Усі державні університети Словаччини працюють за Болонською системою освіти, так само як виші Німеччини, Чехії чи Польщі. Диплом бакалавра чи магістра, здобутий у Словаччині, визнається в усіх країнах ЄС і дає можливість:

вступити до магістратури чи докторантури за кордоном;

працювати в Європі;

брати участь у міжнародних програмах обміну та стажуваннях.

Для продовження навчання в іншій країні нострифікація не потрібна, якщо це вступ до європейського ВНЗ. У професійній сфері (наприклад, медицина) може знадобитися підтвердження кваліфікації, але це стандартна процедура для всіх країн і всіх дипломів.

Крім того, багато словацьких університетів входять до міжнародних рейтингів (наприклад, STU у Братиславі, UKF у Нітрі, UPJŠ у Кошице) та беруть участь у програмі Erasmus+ та інших проєктах ЄС. Випускники успішно працюють у Німеччині, Австрії, Чехії, Канаді та інших країнах — і не мають проблем з визнанням диплома.

Міф про те, що диплом словацького університету не визнається в Європі — спростовано.

Міф №4: Усі університети однакові — немає значення, куди вступати

Звідки виникає цей міф

Деякі абітурієнти та батьки вважають, що всі університети в Словаччині майже не відрізняються, бо країна невелика: «Головне — диплом, яка різниця, з якого вишу?». Таке враження часто виникає через нестачу інформації або бажання обрати найпростіший шлях. Особливо цей міф поширений серед тих, хто приймає рішення поспіхом або повністю довіряє вибір агенції без власного аналізу.

Як насправді

Словацькі університети дійсно працюють за єдиною освітньою системою, але суттєво відрізняються за рівнем викладання, спеціалізаціями, партнерствами з роботодавцями, інфраструктурою та підходом до студентів. Існують технічні, гуманітарні, педагогічні, медичні виші — і кожен має свої переваги.

Наприклад:

STU у Братиславі — флагман інженерної та ІТ-освіти, співпрацює з міжнародними компаніями.

— флагман інженерної та ІТ-освіти, співпрацює з міжнародними компаніями. UKF у Нітрі — провідний виш у сфері гуманітарних і педагогічних наук, із розвиненою системою практик і міжнародних обмінів.

— провідний виш у сфері гуманітарних і педагогічних наук, із розвиненою системою практик і міжнародних обмінів. UPJŠ у Кошице — сильний медичний і науковий виш, акредитований для англомовних програм.

Вибір університету впливає на багато аспектів:

рівень навчального навантаження та академічної підтримки;

ймовірність отримати гуртожиток;

можливості стажування та працевлаштування;

умови кампусу та студентське життя;

участь у програмах Erasmus+ та міжнародних проєктах.

Також різні виші по-різному ставляться до іноземних студентів. У деяких є адаптаційні програми, мовна підтримка, академічні наставники. А в інших — студент залишається сам на сам із системою.

Правильно обраний університет — це основа успішного навчання та комфортного життя в Словаччині. Ми в Postupai підбираємо ВНЗ не за назвою, а за профілем, амбіціями та інтересами конкретного абітурієнта.

Міф про те, що «усі університети однакові» — спростовано.

Міф №5: Якщо не подав документи навесні — ти запізнився

Звідки виникає цей міф

Багато хто вважає, що вступ до словацьких університетів можливий лише один раз на рік — навесні, і якщо не встиг подати документи до кінця березня, доведеться чекати наступного року. Таке уявлення часто виникає через відсутність чіткої інформації на сайтах університетів або з розповідей студентів, які дійсно пропустили строки.

Через це абітурієнти відчувають зайвий стрес і втрачають цілий рік, хоча насправді ситуація набагато гнучкіша.

Як насправді

Більшість університетів у Словаччині дійсно проводять основний етап вступу в березні–квітні, але це не єдиний шанс вступити. Частина вишів оголошує другий тур у червні або липні, а деякі — навіть у серпні, якщо на програмі залишаються вільні місця.

Це особливо актуально:

для технічних спеціальностей,

при вступі до магістратури,

на програми з низькою конкуренцією.

Окрім того, пізніше можна подати документи й до приватних університетів, де графік вступу гнучкіший, а навчання також може бути словацькою мовою.

Важливо розуміти: терміни подачі документів різняться залежно від вишу та програми. Тож якщо ви пропустили «першу хвилю», це ще не кінець — просто потрібно швидко зорієнтуватися, обрати доступні напрямки та підготувати документи. У такому випадку професійний супровід набуває особливої цінності.

Команда Postupai постійно відстежує строки вступу в десятках словацьких університетів і може запропонувати реальні варіанти вступу навіть улітку чи у вересні.

Міф про те, що «якщо запізнився навесні — все втрачено», — спростовано.