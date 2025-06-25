Обучение в Словакии всё чаще выбирают украинские абитуриенты, стремясь получить качественное европейское образование бесплатно и без стресса. Эта страна предлагает понятные правила поступления, доступную стоимость жизни и возможность адаптации в европейской среде без языкового барьера.
Однако вместе с ростом интереса появляются как мифы, так и реальные факты об обучении в словацких вузах. Они возникают из-за неудачных попыток поступления, отчислений, нехватки баллов даже до минимальной оценки «E», а также дезинформации от неподготовленных источников.
Вокруг этого пути - масса слухов: от «завышенной стоимости» до «непризнанных дипломов» и «предвзятости к иностранцам». Кто-то пугает «низким уровнем образования», другие - «невозможностью поступить без посредников» или тем, что «не выдают общежитие».
В этой статье мы разберём самые распространённые мифы и покажем, где правда, а где вымысел. Что-то подтвердим, а что-то опровергнем. Говорим только по фактам - с опорой на реальный опыт студентов.
Словакия - маленькая страна с большими возможностями
Многие считают, что европейское образование обязательно стоит тысячи евро в год. В интернете нередко встречаются истории о платных курсах, дорогостоящих переводах, высоких агентских сборах или обязательной плате за обучение на английском языке. Всё это создаёт впечатление, будто учиться в Словакии могут только обеспеченные семьи.
Обучение в государственных университетах Словакии на словацком языке - полностью бесплатное. Это касается и бакалавриата, и магистратуры. Студенты оплачивают только разовые административные сборы - например, за обновление ISIC (международного студенческого билета), что составляет около 20 евро в год.
Основные расходы связаны с проживанием и повседневной жизнью. В среднем студенту достаточно 350-450 евро в месяц, чтобы покрыть все базовые траты: оплату общежития, питание, транспорт, мобильную связь и личные расходы. Также доступны стипендии, льготы на проезд и общежития по студенческим ценам.
Да, обучение на английском действительно платное - от 2 000 до 11 000 евро в год в зависимости от вуза. Но этот формат не обязателен: если вы готовы учиться на словацком языке, вы получите качественное образование в ЕС без финансовой нагрузки.
А чтобы упростить поступление, можно воспользоваться сервисом компании Postupai - мы сопровождаем студентов на каждом этапе и помогаем сэкономить на всех этапах.
С 2014 года, когда был принят закон о бесплатном образовании в Словакии для граждан ЕС и 3х стран, подавляющее большинство университетов - около 99% - не требовали сертификат знания словацкого языка при поступлении. Это оставалось актуальным до 2022 года, когда начался резкий рост интереса к учёбе в Словакии среди украинцев и студентов из других стран.
Много лет говорилось: «Выучите язык за 2-3 месяца». И это действительно было возможно - погружение в языковую среду, общение со словаками, студенческая активность помогали многим быстро адаптироваться. Через 3 месяца студенты уже понимали преподавателей, а через полгода - свободно общались и сдавали сессии на словацком. Но сегодня ситуация изменилась.
На сегодняшний день около 75% университетов в Словакии требуют либо сертификат о знании языка, либо прохождение вступительного тестирования на базовый уровень словацкого. Это не означает, что без языка поступить невозможно - но подготовка стала обязательной частью процесса.
Большинство украинских студентов всё ещё поступают без сертификата, но проходят подготовку заранее. Самый надёжный путь - пройти интенсивные курсы словацкого языка до начала учёбы. Мы в Postupai предлагаем как онлайн-формат, так и очные годовые курсы в Словакии, чтобы вы не только освоили язык, но и адаптировались к будущей учёбе, жизни и среде. Этот год до учёбы - не потерянное время, а возможность вырасти, подготовиться и почувствовать уверенность.
Да, без языка будет сложнее. Но это не препятствие, а этап, к которому можно подготовиться заранее. Главное - желание учиться и правильная поддержка.
Миф «Поступление без знания словацкого языка невозможно» - развеян.
Словакия - небольшая страна, и многие воспринимают её вузы как «местные» или «непрестижные» по сравнению с университетами Германии, Австрии или Франции. Кроме того, в интернете можно встретить заявления, что словацкий диплом якобы не котируется в ЕС, его сложно нострифицировать или с ним не берут на работу за границей.
Такой миф часто распространяют те, кто не доучился или не пытался использовать диплом на практике - особенно если речь идёт о специальностях, требующих признания квалификации (например, медицина или педагогика).
Все государственные университеты Словакии работают в рамках Болонской системы образования, точно так же, как вузы Германии, Чехии или Польши. Диплом бакалавра или магистра, полученный в Словакии, признаётся во всех странах ЕС и позволяет:
Для академического продолжения обучения никакой нострификации не требуется, если вы поступаете в вуз ЕС. В профессиональной сфере (например, медицина) может потребоваться признание квалификации, но это касается любой страны и любой специальности - не только Словакии.
Кроме того, многие словацкие вузы входят в международные рейтинги (например, STU в Братиславе, UKF в Нитре, UPJŠ в Кошице) и участвуют в Erasmus+ и других европейских проектах. Выпускники успешно работают в Германии, Австрии, Чехии, Канаде и других странах - и не испытывают проблем с признанием диплома.
Миф о том, что диплом словацкого вуза не признаётся в Европе - развеян.
Некоторые абитуриенты и родители считают, что словацкие вузы мало чем отличаются друг от друга так как странна не такая большая: «Всё равно диплом словацкий - какая разница, какой университет?». Такое отношение возникает из-за недостатка информации, а иногда - из-за желания поступить «куда проще». Особенно часто этот миф встречается среди тех, кто делает выбор наобум или полностью передаёт его агентству без анализа.
Словацкие университеты действительно предоставляют образование по единой системе, но отличаются по уровню преподавания, специализациям, связям с работодателями, инфраструктуре и подходу к студентам. Есть вузы технические, гуманитарные, педагогические, медицинские и каждый имеет свои сильные и слабые стороны.
Например:
Выбор вуза влияет на многое:
Кроме того, университеты по-разному относятся к иностранным студентам. Где-то предусмотрены адаптационные программы, языковая поддержка, академические консультанты, а где-то студент остаётся один на один с системой.
Правильный выбор это основа успешной учёбы и комфортной жизни в Словакии. Мы в Postupai подбираем университет не просто по названию, а по профилю, амбициям и возможностям конкретного абитуриента.
Миф о том, что «все вузы одинаковые» - развеян.
Многие уверены, что в словацкие университеты можно поступить только один раз в году - весной, и если ты не подал документы до конца марта, значит, придётся ждать следующий год. Это мнение часто формируется из-за отсутствия точной информации на сайтах университетов или из рассказов студентов, которые действительно пропустили сроки.
Такой подход создаёт ненужный стресс и заставляет молодых людей терять целый год, хотя на самом деле ситуация гораздо гибче.
Большинство университетов в Словакии действительно имеют основной приём в марте-апреле, но это не единственный шанс поступить. Часть вузов проводят второй приём в июне или июле, а некоторые даже в августе, если на программе остались свободные места.
Особенно это актуально:
Кроме того, подать документы позже можно и в частные университеты, у которых график гибкий, а обучение также возможно на словацком языке.
Важно понимать: сроки отличаются по вузам и программам. Поэтому, если вы пропустили «первую волну», не всё потеряно - просто нужно быстро сориентироваться, выбрать доступные направления и подготовить документы. В этом случае грамотное сопровождение становится особенно ценным.
Команда Postupai отслеживает все сроки приёма в десятках университетов и может предложить реальные варианты поступления даже летом и в сентябре.
Миф о том, что «опоздал весной - всё потеряно» - развеян.
Получите бесплатную консультацию и поступите уже в первом туре - с высокими шансами на общежитие.
Среди абитуриентов и родителей нередко звучит убеждение, что учёба в Словакии это временное решение. Мол, после получения диплома бакалавра придётся возвращаться в Украину, так как «ни на работу, ни в магистратуру остаться нельзя». Такое мнение часто формируется из-за незнания законодательства, страха потерять ВНЖ или отсутствия информации о возможностях после выпуска.
Словакия это страна с официально признанной европейской системой образования, и после получения диплома бакалавра студент может:
Более того, многие словацкие выпускники успешно продолжают карьеру или обучение в Австрии, Германии, Чехии, Франции и других странах, используя словацкий диплом как трамплин в европейскую систему.
Миф о том, что после бакалавриата вы «вынуждены вернуться домой» - развеян.
Всё зависит от ваших целей, уровня языка, активности и поддержки. Возможности - есть, и их много.
Некоторые абитуриенты, особенно из крупных городов, считают, что Словакия «тихая страна без развлечений и активности». Такое мнение часто основано на том, что Словакия не так известна, как Германия или Польша, и не ассоциируется у молодежи с тусовками, масштабными мероприятиями или яркой студенческой культурой. Кто-то думает, что в маленьких городах просто «нечего делать», особенно если нет клубов и больших ТЦ.
Реальность совсем иная. Словакия это европейская страна с насыщенной студенческой жизнью, активным молодёжным движением и международной студенческой средой. В каждом университете работают студенческие организации, проводятся ярмарки, фестивали, спортивные соревнования, театральные и музыкальные мероприятия, а так же с четверга по пятницу какие то тусовки между студентами, то бишь, студенты не ждут что их кто то позовёт, они делают сами тусовку
Что есть у студентов в Словакии:
Города, такие как Братислава, Нитра, Кошице, Трнава это не только учебные центры, но и живые, молодёжные города, где кипит культурная жизнь. Даже в небольших городах проходят концерты, киновечера, хакатоны и языковые клубы.
Кроме того, в стране множество возможностей для активного отдыха: горы, походы, велодорожки, термальные бассейны, лыжные курорты. Студенты в Словакии живут насыщенно и при этом гораздо спокойнее и безопаснее, чем в мегаполисах.
Миф о том, что в Словакии скучно и нет студенческой жизни - развеян.
Всё зависит не от страны, а от того, как вы используете её возможности.
Этот миф часто возникает после рассказов студентов, которым действительно не удалось попасть в общежитие - особенно это касается старшекурсников или тех, кто поступает повторно. Иногда проблема возникает из-за поздней подачи заявки, некорректного заполнения формы или выбора вуза с ограниченным количеством мест. Кроме того, в социальных сетях нередко преувеличивают сложности, чтобы продвигать аренду квартир или частных комнат. Всё это формирует впечатление, будто получить место в общежитии - почти невозможно.
Практически все государственные университеты Словакии предоставляют общежития, особенно для иностранных студентов. На сегодняшний день украинские студенты официально приравнены к словакам, и имеют те же права и шансы на получение места в общежитии. Это правило действует во всех вузах, и фактически не повлияло негативно на объём доступных комнат.
В большинстве университетов все первокурсники, поступающие в первом круге, получают общежитие. Например, в Техническом университете в Кошице, факультет электротехники и информатики где подаётся около 2000 заявок, реально получают комнаты около 50% абитуриентов. Это связано не с дискриминацией, а с высоким конкурсом и ограниченным фондом мест.
Главное - соблюсти сроки подачи заявления (обычно май-июнь или сразу после зачисления), корректно заполнить анкету и подать её через академическую систему вуза (AIS или MAIS).
Что важно знать:
Если место в общежитии не выделили это не конец света. Мы в Postupai помогаем с подбором жилья, следим за сроками подачи заявок и при необходимости связываемся напрямую с администрацией университетов, и уточняем есть 2 круг получения комнат в общежитии.
Миф о том, что «в Словакии не дают общежитие» - развеян.
Места есть, главное, всё сделать вовремя и правильно, особенно если вы подаётесь в первом круге.
У многих слово «агентство» вызывает недоверие. В последние годы появилось множество посредников, обещающих «гарантированное поступление», но на деле - не выполняющих своих обязательств, теряющих документы или исчезающих после получения оплаты. Такие истории действительно случаются, особенно когда люди выбирают первую попавшуюся рекламу без проверки. В результате формируется миф о том, что все агентства - мошенники.
Важно понимать: само по себе агентство это не плохо. Всё зависит от подхода, опыта и прозрачности. Есть компании, которые действительно сопровождают студента от первого шага до начала учёбы: помогают с выбором университета, подачей документов, языковой подготовкой, получением ВНЖ и адаптацией в стране.
Postupai - это не классическое агентство, а полноценная образовательная платформа с командами в Словакии и Украине, более чем 8-летним опытом и тысячами студентов, поступивших с нашей помощью, наше сопровождение это уже начальный путь адаптации в Словакии.
Вот как отличить надёжную компанию от недобросовестной:
Да, существуют посредники, которые работают некачественно. Но это не повод полностью отказываться от профессиональной помощи - особенно если вы не уверены, как собрать документы, выбрать университет, оформить студенческий ВНЖ или подать заявку на общежитие.
Миф о том, что «все агентства обманывают» - развеян.
Надёжная компания не ограничивает вашу свободу, а помогает ориентироваться в системе, избежать ошибок и поступить спокойно и вовремя.
Иногда в интернете можно встретить мнения, что к украинцам в Европе относятся предвзято. Кто-то ссылается на отдельные неприятные случаи в общежитиях, кто-то путает административные требования (например, подачу на ВНЖ или справки) с дискриминацией. Всё это формирует у абитуриентов страх: «А примут ли меня в университете? Будут ли ко мне относиться нормально?».
Особенно такие сомнения усилились после 2022 года, когда в Словакию массово приехали украинцы, кто-то как беженец, кто-то как студент. Возникли очереди, временные трудности с жильём, путаница в статусах, и это тоже подогрело волну недоверия.
Словакия - одна из немногих стран, где к украинским студентам не просто хорошо относятся, а официально создают равные и защищённые условия:
В общежитиях, университетах, на мероприятиях - украинцы чувствуют себя в своей среде, их много, и они становятся частью студенческого сообщества. Преподаватели относятся с пониманием, особенно в первый год обучения, когда ещё не хватает уверенности в языке. Да, отдельные случаи непонимания возможны в любой стране. Но это исключения, а не правило.
Миф о том, что «в Словакии украинцев не любят» - развеян.
Наоборот - здесь создаются все условия для того, чтобы украинцы чувствовали себя как дома и могли строить будущее без страха и барьеров.
Оставь заявку, получи бесплатную 30-минутную консультацию и подбор специальностей, которые тебя интересуют.
Да, некоторые университеты предлагают подготовительные курсы или конверсионные программы, на которых первый год посвящён изучению языка. Однако для большинства программ нужно хотя бы базовое знание словацкого (уровень A2–B1).
Получить место в общежитии вполне реально, особенно если подать заявку вовремя и учесть критерии отбора (дистанция, социальное положение и т. д.). Иностранные студенты, особенно из Украины, имеют равные права с гражданами Словакии на получение общежития.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы