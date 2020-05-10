Украинский и словацкий языки родственны, поэтому даже тем, кому языки даются тяжело, учить словацкий язык будет не очень сложно. Это достаточно интересный и весёлый процесс, ведь слова часто похожи, но в то же время звучат необычно и как будто «перекручены».
Тем, кто планирует поступление в университеты Словакии, важно понимать: не стоит откладывать изучение словацкого языка на последний момент. Лучшее время для старта — за 9-12 месяцев до начала учёбы. Это поможет вам освоить не только академическую лексику, но и чувствовать себя уверенно в повседневных ситуациях: в общежитии, в транспорте, в магазине или при визите к врачу.
Ранняя подготовка к обучению в Словакии даёт значительное преимущество. Уже на начальном этапе можно включить простые методы: заучивать базовую лексику, смотреть словацкие видео с субтитрами, слушать песни, а позже — перейти к грамматике и практике с преподавателем.
Многие украинцы отмечают, что словацкий язык для украинцев — один из самых лёгких среди иностранных языков. Всё благодаря общей славянской основе. Поэтому даже начав с нуля, уже через несколько месяцев вы сможете поддержать диалог или понимать основную суть текстов.
Когда начинать учить словацкий язык? — чем раньше, тем лучше. Не ждите момента, когда придётся. Начните уже сейчас, и вы удивитесь, как быстро придёт результат.
Если вы хотите учиться в Словакии — начните с языка. А если нужна помощь, наши курсы словацкого языка помогут вам дойти до нужного уровня — от А1 до В2 — в комфортном темпе.
Идеально начинать учить словацкий язык в 10 класса или с 1 сентября 11 класса
Прежде чем начинать изучение, важно понять, зачем именно вам нужен словацкий язык. Цель напрямую влияет на тот уровень, к которому стоит стремиться:
Важно: не стоит изучать язык «в целом», без чёткой цели. Определите, зачем именно вам нужен словацкий — и выстраивайте обучение вокруг этой задачи.
На сегодняшний день владение словацким языком — обязательное условие для успешного обучения в вузах Словакии. Даже если поступление проходит без экзаменов, необходимо понимать преподавателей, читать учебные материалы и выполнять письменные задания. Без хотя бы базового уровня учиться будет крайне сложно.
Чтобы грамотно подойти к изучению, нужно определить свою цель. Мы условно выделили три основных направления, которые чаще всего встречаются у абитуриентов: поступление в университет, сдача вступительных экзаменов и повседневное обучение с адаптацией. Эти цели могут пересекаться, но важно понять, какая из них — ваша основная. Это поможет выстроить чёткий план и не терять мотивацию в процессе подготовки.
Многие думают: «Сначала поступлю, а язык потом». На практике всё иначе: от уровня знания словацкого языка зависит лёгкость всей адаптации — от первых знакомств до понимания лекций и общения в университете. Задайте себе вопрос: «Что я должен уметь к моменту переезда?»
Теперь разберём каждую цель подробнее — с пояснениями, рекомендациями и отзывами студентов, которые уже прошли этот путь.
Если вы поступаете без вступительных экзаменов, это не значит, что словацкий язык не нужен. Наоборот, базовый уровень — минимум, который требуется для комфортного старта в университете и жизни в новой стране. Обычно достаточно уровня B1.
Что даёт уровень B1:
Даже без экзаменов знание языка критически важно. Без него вы можете не понять инструкции, пропустить важные уведомления или оказаться в затруднении уже в первые дни учёбы.
«Я поступал в Словацкий технический университет в Братиславе без экзаменов. Сначала думал, что язык особо не нужен — ведь вступительных не было. Но уже в первые дни понял: без базовых знаний не справиться. Хорошо, что хотя бы за 4 месяца до переезда я начал учить словацкий язык три раза в неделю — дай Бог, если к тому моменту у меня был уровень A2. Не буду скрывать — языки мне даются тяжело. К моменту приезда я с трудом читал письма, задавал вопросы и хотя бы немного понимал, что от меня требуется. Это очень помогло адаптироваться. Как говорится, времени унывать не было — учёба шла, студент не спал, учился!
Было, конечно, и смешно: мы со словаками часто смеялись, я объяснялся на пальцах, и даже в студенческом отделении спрашивали: «Ты точно сможешь учиться? Ты же ничего не понимаешь!» Но помогла база, которую я заложил за эти 4 месяца. Потом меня поселили в общежитии с словаком — и вот это был настоящий прорыв. За два месяца вечерних разговоров «ни о чём» я начал понимать речь и постепенно заговорил сам. До первых контрольных я уже ориентировался в заданиях и даже набрал баллы на экзамене.
В быту особенно советую учить так называемые «перевёртыши» — слова, похожие на украинские, но с совершенно другим (и часто забавным) значением. Советую начинать подготовку хотя бы за год, потому что в первые дни после переезда легко впасть в панику: ничего не понятно, кажется, что не справишься. Но с языком всё становится гораздо проще».
— Павел, студент 1 курса, STU SvF
Если вы планируете поступать на специальности, где предусмотрены вступительные экзамены на словацком языке, уровень владения должен быть выше среднего. Это особенно актуально для направлений, где экзамены включают профильные предметы (математика, биология, физика и др.), а также для программ, где проводится собеседование.
Минимально необходимый уровень — B1+, но желательно иметь B2. Вы должны уметь:
Отзыв студента
«Я поступал на МТФ в Трнаву без вступительных экзаменов. Я учил язык два года, но по факту — полтора. Первые полгода относился к этому несерьёзно, а потом начал заниматься стабильно: два раза в неделю с преподавателем и дополнительно учил дома по 3–4 часа в неделю. Старался смотреть видео на YouTube — это было тяжело, особенно вначале, когда ничего не понимаешь.
За три летних месяца до отъезда я начал заниматься особенно активно — три раза в неделю, плюс смотрел фильмы на словацком (а иногда и на чешском, если не находил словацкий вариант). Когда приехал в Словакию и заселился в общежитие, было страшно говорить — честно. Но понимать я начал сразу — благодаря тому, что выучил язык примерно до уровня B2. Почему думаю, что B2? Потому что я понимал профессиональную терминологию, и написать экзамен по математике для меня не было проблемой.
Где-то за месяц я переборол страх говорить и начал говорить по-словацки, как настоящий словак — даже с лёгким чешским акцентом».
— Богдан, студент МТФ в Трнаве
Освоить словацкий язык для учёбы и жизни в Словакии можно двумя основными способами:
Если вы планируете готовиться из своей страны, оптимальный путь — это изучение словацкого языка с преподавателем в течение года. Занятия 3 раза в неделю, регулярное чтение вслух, прослушивание словакоязычных материалов и повторение грамматических тем дают хорошую базу. Чтобы выйти на уровень B2, важно дополнять обучение живым общением: общайтесь с носителями языка хотя бы по 3–4 часа в неделю — это помогает преодолеть языковой барьер ещё до переезда.
Другой путь — приехать на платные языковые курсы в Словакию. Вы сразу попадаете в среду, где в неделю будет до 25 часов занятий. Преподавание ведётся на словацком или английском, и ваш родной язык не используется — это ускоряет адаптацию. Уже через 4 месяца вы сможете свободно выражать мысли, а через полгода — понимать словацкий язык на уровне разговорного общения.
Важно понимать, что после первого семестра возникает ощущение: «я уже знаю словацкий», ведь вы можете общаться. Но этого недостаточно для обучения в университете — не хватает академической терминологии и сложных конструкций. Поэтому второй семестр таких курсов — это этап закрепления, расширения словарного запаса и перехода к сложному уровню.
Стоимость: полный курс стоит около 3500 € + дополнительные расходы на проживание и питание (в среднем 500–600 € в месяц). Льгот, как у студента, пока нет, так как ВНЖ вы получаете только на основании курса.
После поступления в университет вы будете ежедневно использовать словацкий язык: на лекциях, в семинарах, при написании заданий и в общении на кампусе. Уровень B2 — это минимальный комфортный уровень для успешной адаптации и академической успеваемости.
Также важно, чтобы вы:
Хорошая новость: преподаватели в Словакии лояльно относятся к студентам из Украины и всегда готовы объяснить материал ещё раз. Главное — показать старание и хотя бы базовое понимание языка. Даже минимальный словарный запас и стремление к общению всегда играют в вашу пользу.
|Формат
|Продолжительность
|Результат
|Преимущества
|Недостатки
|Ориентировочная стоимость
|Самостоятельное обучение
|12–18 месяцев
|A2–B1
(редко выше)
|
Бесплатно
|
Медленный прогресс
|0–100 €
(учебники, приложения)
|Онлайн-обучение с
преподавателем (Postupai)
|9–12 месяцев
3 раза в неделю
|B1–B2
|
Системный подход,
|
Требует самодисциплины
|от 500 до 750 € за курс
|Интенсивные курсы
в Словакии
|6–9 месяцев
25 часов в неделю
|B1–B2
|
Полное погружение
|
Высокие затраты
|около 3500 €
+ жильё 500–600 €/мес
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Выше мы уже рассказали, с чего стоит начинать изучение словацкого языка и какие цели при этом важно учитывать. Теперь давайте разберёмся, когда лучше всего начинать учить язык и какой уровень подходит для разных задач при поступлении и дальнейшем обучении.
На сегодняшний день многие абитуриенты недооценивают важность владения словацким языком. Часто кажется, что всё будет просто — «разберусь на месте». Но именно это и становится одной из самых распространённых ошибок.
Платформа Postupai уже более 7 лет сопровождает студентов, поступающих в словацкие университеты. Основатели компании — бывшие студенты вузов Словакии, и именно их личный опыт лёг в основу всех наших курсов и подходов. Мы хорошо понимаем, насколько знание языка влияет на адаптацию и академический успех.
Совместно с опытными преподавателями мы разработали оптимальную методику изучения словацкого языка. По нашему опыту, эффективная подготовка занимает от 80 до 130 полноценных занятий продолжительностью по 1 час 20 минут. При этом важно дополнительно уделять не менее 6 часов в неделю на самостоятельную работу: выполнение домашних заданий, повторение правил, просмотр видео, чтение и, по возможности, живое общение с носителями.
Это не просто запоминание слов, а полноценное погружение: вы научитесь понимать грамматику, воспринимать речь на слух, выстраивать диалог и уверенно чувствовать себя как в быту, так и в академической среде.
Когда начинать подготовку? Оптимально — за 9–12 месяцев до переезда. Такой подход позволит вам пройти все ключевые этапы: от начального уровня A1–A2 до уверенного уровня B1 или B2, в зависимости от целей — поступление без экзаменов, сдача вступительных тестов, обучение на технических или гуманитарных специальностях.
Мы рекомендуем сразу определить цель изучения языка, например: «Сдача вступительных экзаменов в университет Словакии». Такой подход помогает сфокусироваться и относиться к обучению с максимальной ответственностью. Уже с первых дней в университете вы почувствуете, что приняли правильное решение — начнётся учебный процесс, и хорошее знание языка станет залогом успешной первой сессии.
Кроме того, это поможет избежать перегрузки. На студента в первые недели после переезда ложится много задач: оформление документов, адаптация, учёба, быт. Если вы владеете словацким, это снимает с ваших плеч огромную нагрузку. Вы будете сосредоточены на содержании учебного материала, а не на попытках понять, о чём говорит преподаватель.
При этом никто не требует от вас идеально знать язык. Конечно, вы всё равно будете сидеть с книгой и карандашом, выписывая незнакомые слова. Но главное — вы сможете понимать, учиться и общаться, а не просто пытаться выживать в новой языковой среде.
Словацкий язык — не формальность, а ключевой элемент успешного старта. Без него сложно учиться, ещё сложнее — адаптироваться и чувствовать себя уверенно в новой стране. Но если вы начнёте готовиться заранее, выберете правильную методику и будете идти к своей цели шаг за шагом, результат вас приятно удивит.
Уверенное владение словацким языком — это спокойствие, хорошие оценки, лёгкое общение и возможность быстрее построить карьеру в Европе.
Postupai — это не просто языковые курсы. Мы сопровождаем студентов на каждом этапе: от первого урока до поступления и жизни в Словакии.
Подготовка под твою цель и будущую учёбу в Словакии — без перегруза, с упором на результат. Хочешь начать? Заполни анкету — количество мест ограничено.
Чтобы понимать базовые фразы, купить билет, спросить дорогу и разбираться в простых правилах и алфавите словацкого языка, достаточно примерно 3 месяцев подготовки — это около 30 занятий. За это время вы научитесь правильно произносить слова и сможете уверенно общаться на бытовом уровне.
Наши преподаватели работают исключительно в онлайн-формате. Они используют современные цифровые инструменты, которые позволяют эффективно демонстрировать учебный материал, проверять задания и взаимодействовать с учеником так же, как на очном занятии. К тому же, онлайн-обучение помогает сэкономить время на дорогу и делает процесс более гибким и удобным.
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