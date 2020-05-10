Если вы хотите учиться в Словакии — начните с языка. А если нужна помощь, наши курсы словацкого языка помогут вам дойти до нужного уровня — от А1 до В2 — в комфортном темпе.

Когда начинать учить словацкий язык? — чем раньше, тем лучше. Не ждите момента, когда придётся. Начните уже сейчас, и вы удивитесь, как быстро придёт результат.

Многие украинцы отмечают, что словацкий язык для украинцев — один из самых лёгких среди иностранных языков. Всё благодаря общей славянской основе. Поэтому даже начав с нуля, уже через несколько месяцев вы сможете поддержать диалог или понимать основную суть текстов.

Ранняя подготовка к обучению в Словакии даёт значительное преимущество. Уже на начальном этапе можно включить простые методы: заучивать базовую лексику , смотреть словацкие видео с субтитрами, слушать песни, а позже — перейти к грамматике и практике с преподавателем.

Тем, кто планирует поступление в университеты Словакии , важно понимать: не стоит откладывать изучение словацкого языка на последний момент. Лучшее время для старта — за 9-12 месяцев до начала учёбы. Это поможет вам освоить не только академическую лексику, но и чувствовать себя уверенно в повседневных ситуациях: в общежитии, в транспорте, в магазине или при визите к врачу.

Украинский и словацкий языки родственны, поэтому даже тем, кому языки даются тяжело, учить словацкий язык будет не очень сложно. Это достаточно интересный и весёлый процесс, ведь слова часто похожи, но в то же время звучат необычно и как будто «перекручены».

Давайте разберёмся, с какой целью мы учим словацкий язык

Прежде чем начинать изучение, важно понять, зачем именно вам нужен словацкий язык. Цель напрямую влияет на тот уровень, к которому стоит стремиться:

Словацкий для поступления без экзаменов (понимаю, но говорить не могу) — в большинстве случаев достаточно уровня B1, особенно если обучение проходит на словацком языке и не требуется сдача вступительных экзаменов. Однако требования могут отличаться в зависимости от конкретного вуза, поэтому их стоит уточнять заранее.

— в большинстве случаев достаточно уровня B1, особенно если обучение проходит на словацком языке и не требуется сдача вступительных экзаменов. Однако требования могут отличаться в зависимости от конкретного вуза, поэтому их стоит уточнять заранее. Обучение и повседневное общение — если вы хотите активно участвовать в занятиях, выполнять письменные задания и свободно общаться с преподавателями и студентами, желательно владеть языком на уровне B2. Также важна ежедневная языковая практика.

— если вы хотите активно участвовать в занятиях, выполнять письменные задания и свободно общаться с преподавателями и студентами, желательно владеть языком на уровне B2. Также важна ежедневная языковая практика. Сдача вступительных экзаменов — если университет требует тесты на словацком языке (по математике, другим предметам, самому языку или собеседование), необходим более высокий уровень. Минимум — B1+, но для уверенного прохождения экзаменов рекомендуется уровень B2. Также важно уметь воспринимать язык на слух и грамотно выражаться письменно.

Важно: не стоит изучать язык «в целом», без чёткой цели. Определите, зачем именно вам нужен словацкий — и выстраивайте обучение вокруг этой задачи.

На сегодняшний день владение словацким языком — обязательное условие для успешного обучения в вузах Словакии. Даже если поступление проходит без экзаменов, необходимо понимать преподавателей, читать учебные материалы и выполнять письменные задания. Без хотя бы базового уровня учиться будет крайне сложно.

Зачем и как учить словацкий язык перед поступлением

Чтобы грамотно подойти к изучению, нужно определить свою цель. Мы условно выделили три основных направления, которые чаще всего встречаются у абитуриентов: поступление в университет, сдача вступительных экзаменов и повседневное обучение с адаптацией. Эти цели могут пересекаться, но важно понять, какая из них — ваша основная. Это поможет выстроить чёткий план и не терять мотивацию в процессе подготовки.

Многие думают: «Сначала поступлю, а язык потом». На практике всё иначе: от уровня знания словацкого языка зависит лёгкость всей адаптации — от первых знакомств до понимания лекций и общения в университете. Задайте себе вопрос: «Что я должен уметь к моменту переезда?»

Теперь разберём каждую цель подробнее — с пояснениями, рекомендациями и отзывами студентов, которые уже прошли этот путь.

Словацкий для поступления без экзаменов

Если вы поступаете без вступительных экзаменов, это не значит, что словацкий язык не нужен. Наоборот, базовый уровень — минимум, который требуется для комфортного старта в университете и жизни в новой стране. Обычно достаточно уровня B1.

Что даёт уровень B1:

понимание писем от университета и информации на официальных сайтах;

умение заполнять заявления и анкеты самостоятельно;

возможность взаимодействовать с миграционной полицией и другими службами;

навигация в учебной системе и расписании;

базовое общение с преподавателями и одногруппниками;

быстрая адаптация в общежитии и повседневной жизни.

Даже без экзаменов знание языка критически важно. Без него вы можете не понять инструкции, пропустить важные уведомления или оказаться в затруднении уже в первые дни учёбы.

Отзыв студента

«Я поступал в Словацкий технический университет в Братиславе без экзаменов. Сначала думал, что язык особо не нужен — ведь вступительных не было. Но уже в первые дни понял: без базовых знаний не справиться. Хорошо, что хотя бы за 4 месяца до переезда я начал учить словацкий язык три раза в неделю — дай Бог, если к тому моменту у меня был уровень A2. Не буду скрывать — языки мне даются тяжело. К моменту приезда я с трудом читал письма, задавал вопросы и хотя бы немного понимал, что от меня требуется. Это очень помогло адаптироваться. Как говорится, времени унывать не было — учёба шла, студент не спал, учился! Было, конечно, и смешно: мы со словаками часто смеялись, я объяснялся на пальцах, и даже в студенческом отделении спрашивали: «Ты точно сможешь учиться? Ты же ничего не понимаешь!» Но помогла база, которую я заложил за эти 4 месяца. Потом меня поселили в общежитии с словаком — и вот это был настоящий прорыв. За два месяца вечерних разговоров «ни о чём» я начал понимать речь и постепенно заговорил сам. До первых контрольных я уже ориентировался в заданиях и даже набрал баллы на экзамене. В быту особенно советую учить так называемые «перевёртыши» — слова, похожие на украинские, но с совершенно другим (и часто забавным) значением. Советую начинать подготовку хотя бы за год, потому что в первые дни после переезда легко впасть в панику: ничего не понятно, кажется, что не справишься. Но с языком всё становится гораздо проще». — Павел, студент 1 курса, STU SvF

Сдача вступительных экзаменов в университет Словакии

Если вы планируете поступать на специальности, где предусмотрены вступительные экзамены на словацком языке, уровень владения должен быть выше среднего. Это особенно актуально для направлений, где экзамены включают профильные предметы (математика, биология, физика и др.), а также для программ, где проводится собеседование.

Минимально необходимый уровень — B1+, но желательно иметь B2. Вы должны уметь:

понимать формулировки заданий;

отвечать письменно и устно;

воспринимать устную речь преподавателя или экзаменатора;

свободно ориентироваться в терминологии по выбранной специальности.

Отзыв студента

«Я поступал на МТФ в Трнаву без вступительных экзаменов. Я учил язык два года, но по факту — полтора. Первые полгода относился к этому несерьёзно, а потом начал заниматься стабильно: два раза в неделю с преподавателем и дополнительно учил дома по 3–4 часа в неделю. Старался смотреть видео на YouTube — это было тяжело, особенно вначале, когда ничего не понимаешь. За три летних месяца до отъезда я начал заниматься особенно активно — три раза в неделю, плюс смотрел фильмы на словацком (а иногда и на чешском, если не находил словацкий вариант). Когда приехал в Словакию и заселился в общежитие, было страшно говорить — честно. Но понимать я начал сразу — благодаря тому, что выучил язык примерно до уровня B2. Почему думаю, что B2? Потому что я понимал профессиональную терминологию, и написать экзамен по математике для меня не было проблемой. Где-то за месяц я переборол страх говорить и начал говорить по-словацки, как настоящий словак — даже с лёгким чешским акцентом». — Богдан, студент МТФ в Трнаве

Обучение и повседневное общение

Освоить словацкий язык для учёбы и жизни в Словакии можно двумя основными способами:

Вариант 1: Долгосрочное изучение с преподавателем

Если вы планируете готовиться из своей страны, оптимальный путь — это изучение словацкого языка с преподавателем в течение года. Занятия 3 раза в неделю, регулярное чтение вслух, прослушивание словакоязычных материалов и повторение грамматических тем дают хорошую базу. Чтобы выйти на уровень B2, важно дополнять обучение живым общением: общайтесь с носителями языка хотя бы по 3–4 часа в неделю — это помогает преодолеть языковой барьер ещё до переезда.

Вариант 2: Интенсивные курсы в Словакии

Другой путь — приехать на платные языковые курсы в Словакию. Вы сразу попадаете в среду, где в неделю будет до 25 часов занятий. Преподавание ведётся на словацком или английском, и ваш родной язык не используется — это ускоряет адаптацию. Уже через 4 месяца вы сможете свободно выражать мысли, а через полгода — понимать словацкий язык на уровне разговорного общения.

Важно понимать, что после первого семестра возникает ощущение: «я уже знаю словацкий», ведь вы можете общаться. Но этого недостаточно для обучения в университете — не хватает академической терминологии и сложных конструкций. Поэтому второй семестр таких курсов — это этап закрепления, расширения словарного запаса и перехода к сложному уровню.

Стоимость: полный курс стоит около 3500 € + дополнительные расходы на проживание и питание (в среднем 500–600 € в месяц). Льгот, как у студента, пока нет, так как ВНЖ вы получаете только на основании курса.

Плюсы интенсивных курсов в Словакии:

быстрое преодоление языкового барьера;

погружение в словацкую языковую среду с первых дней;

возможность оформить студенческий ВНЖ сразу после поступления на курс;

сразу после поступления на курс; право подрабатывать до 20 часов в неделю во время обучения;

уверенность в разговорной речи уже через 4–6 месяцев.

Минусы:

высокая стоимость курса и проживания;

необходимость оплатить всю сумму сразу перед приездом;

отсутствие льгот до получения ВНЖ по студенческому основанию.

После поступления в университет вы будете ежедневно использовать словацкий язык: на лекциях, в семинарах, при написании заданий и в общении на кампусе. Уровень B2 — это минимальный комфортный уровень для успешной адаптации и академической успеваемости.

Также важно, чтобы вы:

уверенно воспринимали академическую лексику на слух;

писали тексты и проекты без посторонней помощи;

свободно общались с преподавателями и сокурсниками;

ориентировались в бытовых ситуациях — от магазина до аренды жилья.

Хорошая новость: преподаватели в Словакии лояльно относятся к студентам из Украины и всегда готовы объяснить материал ещё раз. Главное — показать старание и хотя бы базовое понимание языка. Даже минимальный словарный запас и стремление к общению всегда играют в вашу пользу.

Сравнение способов изучения словацкого языка

Обзор и сравнение курсов словацкого языка перед поступлением в Словакию Формат Продолжительность Результат Преимущества Недостатки Ориентировочная стоимость Самостоятельное обучение 12–18 месяцев A2–B1

(редко выше) Бесплатно

Гибкий график Медленный прогресс

Отсутствие языковой

практики

Низкая мотивация 0–100 €

(учебники, приложения) Онлайн-обучение с

преподавателем (Postupai) 9–12 месяцев

3 раза в неделю B1–B2 Системный подход,

Гибкий график,

Живое общение Требует самодисциплины

Нужен стабильный

интернет от 500 до 750 € за курс Интенсивные курсы

в Словакии 6–9 месяцев

25 часов в неделю B1–B2 Полное погружение

Быстрый результат

Оформление ВНЖ Высокие затраты

Нет льгот

(до поступления) около 3500 €

+ жильё 500–600 €/мес