Якщо ви хочете навчатися у Словаччині — почніть з мови. А якщо потрібна допомога, наші курси словацької мови допоможуть вам дійти до потрібного рівня — від A1 до B2 — у комфортному темпі.

Коли починати вивчати словацьку мову? — чим раніше, тим краще. Не чекайте моменту, коли доведеться. Почніть уже зараз — і здивуєтесь, як швидко з’явиться результат.

Багато українців відзначають, що словацька мова для українців — одна з найпростіших серед іноземних. Усе завдяки спільній слов’янській основі. Тож навіть починаючи з нуля, уже за кілька місяців ви зможете підтримати діалог або розуміти основний зміст текстів.

Рання підготовка до навчання у Словаччині дає суттєву перевагу. Уже на початковому етапі можна використовувати прості методи: вивчати базову лексику , дивитися словацькі відео з субтитрами, слухати пісні, а згодом перейти до граматики та занять із викладачем.

Тим, хто планує вступ до університетів Словаччини , важливо розуміти: не варто відкладати вивчення словацької мови на останній момент. Найкращий час для початку — за 9–12 місяців до початку навчання. Це допоможе вам опанувати не лише академічну лексику, але й почувати себе впевнено в повсякденних ситуаціях: у гуртожитку, транспорті, магазині або під час візиту до лікаря.

Українська та словацька мови є спорідненими, тому навіть тим, кому складно даються іноземні мови, вивчати словацьку мову буде не так вже й важко. Це доволі цікавий і веселий процес, адже багато слів схожі, але водночас звучать незвично — ніби «перевернуті».

Давайте розберемося, з якою метою ми вивчаємо словацьку мову

Перш ніж почати навчання, важливо зрозуміти, навіщо саме вам потрібна словацька мова. Мета безпосередньо впливає на той рівень, до якого варто прагнути:

Словацька для вступу без іспитів (розумію, але не говорю) — у більшості випадків достатньо рівня B1, особливо якщо навчання відбувається словацькою мовою і не передбачає складання вступних іспитів. Проте вимоги можуть відрізнятися залежно від конкретного вишу, тому краще уточнювати заздалегідь.

— у більшості випадків достатньо рівня B1, особливо якщо навчання відбувається словацькою мовою і не передбачає складання вступних іспитів. Проте вимоги можуть відрізнятися залежно від конкретного вишу, тому краще уточнювати заздалегідь. Навчання та повсякденне спілкування — якщо ви хочете активно брати участь у заняттях, виконувати письмові завдання та вільно спілкуватися з викладачами й однокурсниками, бажано володіти мовою на рівні B2. Також важлива щоденна мовна практика.

— якщо ви хочете активно брати участь у заняттях, виконувати письмові завдання та вільно спілкуватися з викладачами й однокурсниками, бажано володіти мовою на рівні B2. Також важлива щоденна мовна практика. Складання вступних іспитів — якщо університет вимагає тести словацькою мовою (з математики, інших предметів, самої мови або проходження співбесіди), потрібен вищий рівень. Мінімум — B1+, але для впевненого складання іспитів рекомендується рівень B2. Також важливо вміти сприймати мову на слух і грамотно висловлюватися письмово.

Важливо: не варто вивчати мову «загалом», без чіткої мети. Визначте, навіщо саме вам потрібна словацька — і будуйте навчання навколо цього завдання.

Сьогодні володіння словацькою мовою — обов’язкова умова для успішного навчання в університетах Словаччини. Навіть якщо вступ проходить без іспитів, потрібно розуміти викладачів, читати навчальні матеріали й виконувати письмові завдання. Без хоча б базового рівня навчатися буде дуже складно.

Навіщо і як вивчати словацьку мову перед вступом

Щоб грамотно розпочати вивчення, потрібно визначити свою мету. Ми умовно виділили три основні напрямки, які найчастіше зустрічаються в абітурієнтів: вступ до університету, складання вступних іспитів і повсякденне навчання з адаптацією. Цілі можуть перетинатися, але важливо зрозуміти, яка з них — головна для вас. Це допоможе побудувати чіткий план і не втратити мотивацію під час підготовки.

Багато хто думає: «Спочатку вступлю, а мову вивчу потім». На практиці все навпаки: саме рівень знання словацької мови визначає, наскільки легко буде проходити адаптація — від перших знайомств до розуміння лекцій і спілкування в університеті. Задайте собі запитання: «Що я повинен уміти до моменту переїзду?»

Далі розглянемо кожну з цілей докладніше — з поясненнями, порадами та відгуками студентів, які вже пройшли цей шлях.

Словацька для вступу без іспитів

Якщо ви вступаєте без складання вступних іспитів, це зовсім не означає, що словацька мова вам не знадобиться. Навпаки, базовий рівень — це мінімум, необхідний для комфортного старту в університеті та життя в новій країні. Зазвичай достатньо рівня B1.

Що дає рівень B1:

розуміння листів від університету та інформації на офіційних сайтах;

вміння самостійно заповнювати заяви та анкети;

можливість взаємодіяти з міграційною поліцією та іншими службами;

орієнтація в навчальній системі та розкладі;

базове спілкування з викладачами та одногрупниками;

швидка адаптація в гуртожитку та повсякденному житті.

Навіть без іспитів знання мови критично важливе. Без нього ви можете не зрозуміти важливі інструкції, пропустити сповіщення або зіткнутися з труднощами вже в перші дні навчання.

Відгук студента

«Я вступав до Словацького технічного університету в Братиславі без іспитів. Спочатку думав, що мова особливо не потрібна — адже вступних випробувань не було. Але вже в перші дні зрозумів: без базових знань не обійтися. Добре, що хоча б за 4 місяці до переїзду я почав вивчати словацьку мову тричі на тиждень — дай Боже, щоб на той момент у мене був рівень A2. Не буду приховувати — мови мені даються важко. До моменту приїзду я з трудом читав листи, ставив запитання й хоч трохи розумів, чого від мене вимагають. Це дуже допомогло адаптуватися. Як то кажуть, часу сумувати не було — навчання йшло, студент не спав, вчився! Було, звісно, й смішно: ми зі словаками часто сміялися, я пояснювався на пальцях, і навіть у студентському відділі питали: «Ти точно зможеш навчатися? Ти ж нічого не розумієш!» Але допомогла база, яку я заклав за ці 4 місяці. Потім мене поселили в гуртожиток із словаком — і ось це був справжній прорив. За два місяці вечірніх розмов «ні про що» я почав розуміти мову і поступово заговорив сам. До перших контрольних я вже орієнтувався в завданнях і навіть набрав бали на екзамені. У побуті особливо раджу вчити так звані «перевертні» — слова, схожі на українські, але з абсолютно іншим (і часто кумедним) значенням. Рекомендую починати підготовку хоча б за рік, бо в перші дні після переїзду легко впасти в паніку: нічого не зрозуміло, здається, що не впораєшся. Але з мовою все стає набагато простіше». — Павло, студент 1 курсу, STU SvF

Складання вступних іспитів до університету Словаччини

Якщо ви плануєте вступати на спеціальності, де передбачені вступні іспити словацькою мовою, рівень володіння має бути вищим за середній. Це особливо актуально для напрямів, де іспити включають профільні предмети (математика, біологія, фізика тощо), а також для програм, де передбачене проходження співбесіди.

Мінімально необхідний рівень — B1+, але бажано мати B2. Ви маєте вміти:

розуміти формулювання завдань;

відповідати письмово та усно;

сприймати усну мову викладача або екзаменатора;

вільно орієнтуватися в термінології за обраною спеціальністю.

Відгук студента

«Я вступав на МТФ у Трнаві без вступних іспитів. Я вивчав мову два роки, але по суті — півтора. Перші пів року ставився до цього несерйозно, а потім почав займатися стабільно: двічі на тиждень з викладачем і додатково сам удома по 3–4 години на тиждень. Намагався дивитися відео на YouTube — було важко, особливо на початку, коли нічого не розумієш. За три літніх місяці до від’їзду я почав займатися особливо інтенсивно — тричі на тиждень, плюс дивився фільми словацькою (а іноді й чеською, якщо не знаходив словацький варіант). Коли приїхав у Словаччину й заселився в гуртожиток, було страшно говорити — чесно. Але розуміти я почав одразу — завдяки тому, що дійшов десь до рівня B2. Чому думаю, що це B2? Тому що я розумів професійну термінологію, і написати іспит з математики для мене не було проблемою. Приблизно за місяць я переборов страх і почав говорити словацькою, як справжній словак — навіть із легким чеським акцентом». — Богдан, студент МТФ у Трнаві

Навчання та повсякденне спілкування

Опановувати словацьку мову для навчання та життя в Словаччині можна двома основними способами:

Варіант 1: Довготривале вивчення з викладачем

Якщо ви плануєте готуватися з України чи іншої країни, найкращий шлях — це вивчення словацької мови з викладачем протягом року. Заняття 3 рази на тиждень, регулярне читання вголос, прослуховування слів на словацькій мові та повторення граматичних тем формують міцну базу. Щоб досягти рівня B2, важливо також практикувати живе спілкування: розмовляйте з носіями мови щонайменше 3–4 години на тиждень — це допоможе подолати мовний бар’єр ще до переїзду.

Варіант 2: Інтенсивні курси в Словаччині

Інший варіант — приїхати на платні мовні курси до Словаччини. Ви одразу потрапляєте в середовище, де на тиждень передбачено до 25 годин занять. Викладання ведеться словацькою або англійською мовами, а рідна мова не використовується — це прискорює адаптацію. Вже через 4 місяці ви зможете вільно висловлювати думки, а через пів року — розуміти словацьку на рівні розмовного спілкування.

Важливо розуміти, що після першого семестру може з’явитися ілюзія: «я вже знаю словацьку», адже ви починаєте спілкуватися. Але цього недостатньо для навчання в університеті — бракує академічної термінології та складних конструкцій. Тому другий семестр таких курсів — це етап закріплення, розширення словникового запасу та переходу до складного рівня.

Вартість: повний курс коштує близько 3500 € + додаткові витрати на проживання та харчування (в середньому 500–600 € на місяць). Пільг, як у студента, поки немає, адже ВНЖ видається лише на підставі курсу.

Переваги інтенсивних курсів у Словаччині:

швидке подолання мовного бар’єру;

повне занурення в словацьке мовне середовище з перших днів;

можливість отримати студентський ВНЖ одразу після зарахування на курс;

одразу після зарахування на курс; право працювати до 20 годин на тиждень під час навчання;

впевнене володіння розмовною мовою вже через 4–6 місяців.

Недоліки:

висока вартість курсу та проживання;

необхідність оплатити всю суму одразу до приїзду;

відсутність пільг до отримання ВНЖ на підставі навчання.

Після вступу до університету ви щодня будете використовувати словацьку мову: на лекціях, семінарах, при виконанні завдань та в спілкуванні на кампусі. Рівень B2 — це мінімальний комфортний рівень для успішної адаптації та навчання.

Також важливо, щоб ви:

впевнено сприймали академічну лексику на слух;

писали тексти та проєкти без сторонньої допомоги;

вільно спілкувалися з викладачами та одногрупниками;

орієнтувалися в побутових ситуаціях — від магазину до оренди житла.

Добра новина: викладачі в Словаччині з розумінням ставляться до студентів з України і завжди готові ще раз пояснити матеріал. Головне — старанність і хоча б базове знання мови. Навіть мінімальний словниковий запас і бажання спілкуватися завжди грають вам на руку.

Порівняння способів вивчення словацької мови

Огляд та порівняння мовних курсів перед вступом до Словаччини Формат Тривалість Результат Переваги Недоліки Орієнтовна вартість Самостійне навчання 12–18 місяців A2–B1

(рідко вище) Безкоштовно

Гнучкий графік Повільний прогрес

Відсутність практики

Низька мотивація 0–100 €

(підручники, застосунки) Онлайн-навчання

з викладачем (Postupai) 9–12 місяців

3 рази на тиждень B1–B2 Системний підхід

Гнучкий графік

Живе спілкування Потрібна самодисципліна

Необхідний

стабільний інтернет від 500 до 750 € за курс Інтенсивні курси

в Словаччині 6–9 місяців

25 годин на тиждень B1–B2 Повне занурення

Швидкий результат

Оформлення ВНЖ Високі витрати

Немає пільг до вступу приблизно 3500 €

+ житло 500–600 €/міс