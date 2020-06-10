Українська та словацька мови є спорідненими, тому навіть тим, кому складно даються іноземні мови, вивчати словацьку мову буде не так вже й важко. Це доволі цікавий і веселий процес, адже багато слів схожі, але водночас звучать незвично — ніби «перевернуті».
Тим, хто планує вступ до університетів Словаччини, важливо розуміти: не варто відкладати вивчення словацької мови на останній момент. Найкращий час для початку — за 9–12 місяців до початку навчання. Це допоможе вам опанувати не лише академічну лексику, але й почувати себе впевнено в повсякденних ситуаціях: у гуртожитку, транспорті, магазині або під час візиту до лікаря.
Рання підготовка до навчання у Словаччині дає суттєву перевагу. Уже на початковому етапі можна використовувати прості методи: вивчати базову лексику, дивитися словацькі відео з субтитрами, слухати пісні, а згодом перейти до граматики та занять із викладачем.
Багато українців відзначають, що словацька мова для українців — одна з найпростіших серед іноземних. Усе завдяки спільній слов’янській основі. Тож навіть починаючи з нуля, уже за кілька місяців ви зможете підтримати діалог або розуміти основний зміст текстів.
Коли починати вивчати словацьку мову? — чим раніше, тим краще. Не чекайте моменту, коли доведеться. Почніть уже зараз — і здивуєтесь, як швидко з’явиться результат.
Якщо ви хочете навчатися у Словаччині — почніть з мови. А якщо потрібна допомога, наші курси словацької мови допоможуть вам дійти до потрібного рівня — від A1 до B2 — у комфортному темпі.
Ідеально починати вивчати словацьку мову з 10 класу або з 1 вересня 11 класу.
Перш ніж почати навчання, важливо зрозуміти, навіщо саме вам потрібна словацька мова. Мета безпосередньо впливає на той рівень, до якого варто прагнути:
Важливо: не варто вивчати мову «загалом», без чіткої мети. Визначте, навіщо саме вам потрібна словацька — і будуйте навчання навколо цього завдання.
Сьогодні володіння словацькою мовою — обов’язкова умова для успішного навчання в університетах Словаччини. Навіть якщо вступ проходить без іспитів, потрібно розуміти викладачів, читати навчальні матеріали й виконувати письмові завдання. Без хоча б базового рівня навчатися буде дуже складно.
Щоб грамотно розпочати вивчення, потрібно визначити свою мету. Ми умовно виділили три основні напрямки, які найчастіше зустрічаються в абітурієнтів: вступ до університету, складання вступних іспитів і повсякденне навчання з адаптацією. Цілі можуть перетинатися, але важливо зрозуміти, яка з них — головна для вас. Це допоможе побудувати чіткий план і не втратити мотивацію під час підготовки.
Багато хто думає: «Спочатку вступлю, а мову вивчу потім». На практиці все навпаки: саме рівень знання словацької мови визначає, наскільки легко буде проходити адаптація — від перших знайомств до розуміння лекцій і спілкування в університеті. Задайте собі запитання: «Що я повинен уміти до моменту переїзду?»
Далі розглянемо кожну з цілей докладніше — з поясненнями, порадами та відгуками студентів, які вже пройшли цей шлях.
Якщо ви вступаєте без складання вступних іспитів, це зовсім не означає, що словацька мова вам не знадобиться. Навпаки, базовий рівень — це мінімум, необхідний для комфортного старту в університеті та життя в новій країні. Зазвичай достатньо рівня B1.
Що дає рівень B1:
Навіть без іспитів знання мови критично важливе. Без нього ви можете не зрозуміти важливі інструкції, пропустити сповіщення або зіткнутися з труднощами вже в перші дні навчання.
«Я вступав до Словацького технічного університету в Братиславі без іспитів. Спочатку думав, що мова особливо не потрібна — адже вступних випробувань не було. Але вже в перші дні зрозумів: без базових знань не обійтися. Добре, що хоча б за 4 місяці до переїзду я почав вивчати словацьку мову тричі на тиждень — дай Боже, щоб на той момент у мене був рівень A2. Не буду приховувати — мови мені даються важко. До моменту приїзду я з трудом читав листи, ставив запитання й хоч трохи розумів, чого від мене вимагають. Це дуже допомогло адаптуватися. Як то кажуть, часу сумувати не було — навчання йшло, студент не спав, вчився!
Було, звісно, й смішно: ми зі словаками часто сміялися, я пояснювався на пальцях, і навіть у студентському відділі питали: «Ти точно зможеш навчатися? Ти ж нічого не розумієш!» Але допомогла база, яку я заклав за ці 4 місяці. Потім мене поселили в гуртожиток із словаком — і ось це був справжній прорив. За два місяці вечірніх розмов «ні про що» я почав розуміти мову і поступово заговорив сам. До перших контрольних я вже орієнтувався в завданнях і навіть набрав бали на екзамені.
У побуті особливо раджу вчити так звані «перевертні» — слова, схожі на українські, але з абсолютно іншим (і часто кумедним) значенням. Рекомендую починати підготовку хоча б за рік, бо в перші дні після переїзду легко впасти в паніку: нічого не зрозуміло, здається, що не впораєшся. Але з мовою все стає набагато простіше».
— Павло, студент 1 курсу, STU SvF
Якщо ви плануєте вступати на спеціальності, де передбачені вступні іспити словацькою мовою, рівень володіння має бути вищим за середній. Це особливо актуально для напрямів, де іспити включають профільні предмети (математика, біологія, фізика тощо), а також для програм, де передбачене проходження співбесіди.
Мінімально необхідний рівень — B1+, але бажано мати B2. Ви маєте вміти:
«Я вступав на МТФ у Трнаві без вступних іспитів. Я вивчав мову два роки, але по суті — півтора. Перші пів року ставився до цього несерйозно, а потім почав займатися стабільно: двічі на тиждень з викладачем і додатково сам удома по 3–4 години на тиждень. Намагався дивитися відео на YouTube — було важко, особливо на початку, коли нічого не розумієш.
За три літніх місяці до від’їзду я почав займатися особливо інтенсивно — тричі на тиждень, плюс дивився фільми словацькою (а іноді й чеською, якщо не знаходив словацький варіант). Коли приїхав у Словаччину й заселився в гуртожиток, було страшно говорити — чесно. Але розуміти я почав одразу — завдяки тому, що дійшов десь до рівня B2. Чому думаю, що це B2? Тому що я розумів професійну термінологію, і написати іспит з математики для мене не було проблемою.
Приблизно за місяць я переборов страх і почав говорити словацькою, як справжній словак — навіть із легким чеським акцентом».
— Богдан, студент МТФ у Трнаві
Опановувати словацьку мову для навчання та життя в Словаччині можна двома основними способами:
Якщо ви плануєте готуватися з України чи іншої країни, найкращий шлях — це вивчення словацької мови з викладачем протягом року. Заняття 3 рази на тиждень, регулярне читання вголос, прослуховування слів на словацькій мові та повторення граматичних тем формують міцну базу. Щоб досягти рівня B2, важливо також практикувати живе спілкування: розмовляйте з носіями мови щонайменше 3–4 години на тиждень — це допоможе подолати мовний бар’єр ще до переїзду.
Інший варіант — приїхати на платні мовні курси до Словаччини. Ви одразу потрапляєте в середовище, де на тиждень передбачено до 25 годин занять. Викладання ведеться словацькою або англійською мовами, а рідна мова не використовується — це прискорює адаптацію. Вже через 4 місяці ви зможете вільно висловлювати думки, а через пів року — розуміти словацьку на рівні розмовного спілкування.
Важливо розуміти, що після першого семестру може з’явитися ілюзія: «я вже знаю словацьку», адже ви починаєте спілкуватися. Але цього недостатньо для навчання в університеті — бракує академічної термінології та складних конструкцій. Тому другий семестр таких курсів — це етап закріплення, розширення словникового запасу та переходу до складного рівня.
Вартість: повний курс коштує близько 3500 € + додаткові витрати на проживання та харчування (в середньому 500–600 € на місяць). Пільг, як у студента, поки немає, адже ВНЖ видається лише на підставі курсу.
Після вступу до університету ви щодня будете використовувати словацьку мову: на лекціях, семінарах, при виконанні завдань та в спілкуванні на кампусі. Рівень B2 — це мінімальний комфортний рівень для успішної адаптації та навчання.
Також важливо, щоб ви:
Добра новина: викладачі в Словаччині з розумінням ставляться до студентів з України і завжди готові ще раз пояснити матеріал. Головне — старанність і хоча б базове знання мови. Навіть мінімальний словниковий запас і бажання спілкуватися завжди грають вам на руку.
|Формат
|Тривалість
|Результат
|Переваги
|Недоліки
|Орієнтовна вартість
|Самостійне навчання
|12–18 місяців
|A2–B1
(рідко вище)
|
Безкоштовно
|
Повільний прогрес
|0–100 €
(підручники, застосунки)
|Онлайн-навчання
з викладачем (Postupai)
|9–12 місяців
3 рази на тиждень
|B1–B2
|
Системний підхід
|
Потрібна самодисципліна
|від 500 до 750 € за курс
|Інтенсивні курси
в Словаччині
|6–9 місяців
25 годин на тиждень
|B1–B2
|
Повне занурення
|
Високі витрати
|приблизно 3500 €
+ житло 500–600 €/міс
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Раніше ми вже розповіли, з чого варто почати вивчення словацької мови та які цілі при цьому важливо враховувати. Тепер давайте розберемося, коли найкраще починати вивчати мову і який рівень потрібен для різних цілей при вступі та подальшому навчанні.
Сьогодні багато абітурієнтів недооцінюють важливість володіння словацькою мовою. Часто здається, що все буде просто — «якось розберуся на місці». Але саме це й стає однією з найпоширеніших помилок.
Платформа Postupai уже понад 7 років супроводжує студентів, які вступають до словацьких університетів. Засновники компанії — колишні студенти словацьких вишів, і саме їхній особистий досвід ліг в основу усіх наших курсів і підходів. Ми добре розуміємо, наскільки знання мови впливає на адаптацію та академічний успіх.
Разом із досвідченими викладачами ми розробили оптимальну методику вивчення словацької мови. З нашого досвіду, ефективна підготовка займає від 80 до 130 повноцінних занять тривалістю по 1 год 20 хв. При цьому важливо приділяти не менше 6 годин на тиждень самостійній роботі: виконання домашніх завдань, повторення правил, перегляд відео, читання і, за можливості, живе спілкування з носіями мови.
Це не просто заучування слів, а повноцінне занурення: ви навчитеся розуміти граматику, сприймати мову на слух, будувати діалоги й упевнено почуватися як у побуті, так і в навчальному середовищі.
Коли починати підготовку? Оптимально — за 9–12 місяців до переїзду. Такий підхід дозволить вам пройти всі ключові етапи: від початкового рівня A1–A2 до впевненого рівня B1 або B2, залежно від мети — вступ без іспитів, складання вступних тестів, навчання на технічних або гуманітарних спеціальностях.
Ми рекомендуємо відразу визначити мету вивчення мови, наприклад: «Складання вступних іспитів до університету в Словаччині». Такий підхід допомагає зосередитися і відповідально ставитися до навчання. Уже з перших днів в університеті ви зрозумієте, що прийняли правильне рішення — почнеться навчальний процес, і добре знання мови стане запорукою успішної першої сесії.
Крім того, це допоможе уникнути перевантаження. На студента в перші тижні після переїзду лягає багато завдань: оформлення документів, адаптація, навчання, побут. Якщо ви володієте словацькою мовою, це зніме з ваших плечей величезне навантаження. Ви будете зосереджені на навчальному матеріалі, а не на спробах зрозуміти, що говорить викладач.
При цьому ніхто не очікує від вас досконалого знання мови. Звичайно, ви все одно будете сидіти з книжкою й олівцем, виписуючи незнайомі слова. Але головне — ви зможете розуміти, навчатися й спілкуватися, а не просто виживати в новому мовному середовищі.
Словацька мова — не формальність, а ключовий елемент вдалого старту. Без неї важко вчитися, а ще складніше — адаптуватися й почуватися впевнено в новій країні. Але якщо ви почнете готуватись заздалегідь, оберете правильну методику та будете йти до мети крок за кроком — результат вас приємно здивує.
Впевнене володіння словацькою мовою — це спокій, хороші оцінки, легке спілкування та можливість швидше побудувати кар’єру в Європі.
Postupai — це не просто мовні курси. Ми супроводжуємо студентів на кожному етапі: від першого заняття до вступу та життя в Словаччині.
Підготовка під твою ціль і майбутнє навчання в Словаччині — без перевантаження, з акцентом на результат. Хочеш почати? Заповни анкету — кількість місць обмежена.
Щоб розуміти базові фрази, купити квиток, запитати дорогу та орієнтуватися в простих правилах і алфавіті словацької мови, достатньо приблизно 3 місяців підготовки — це близько 30 занять. За цей час ви навчитеся правильно вимовляти слова та зможете впевнено спілкуватися на побутовому рівні.
Наші викладачі працюють виключно в онлайн-форматі. Вони використовують сучасні цифрові інструменти, які дозволяють ефективно демонструвати навчальний матеріал, перевіряти завдання та взаємодіяти з учнем так само, як під час очного заняття. До того ж онлайн-навчання економить час на дорогу та робить процес більш гнучким і зручним.
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