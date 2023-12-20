Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Блог Життя у Словаччині для українців: плюси, мінуси та поради щодо імміграції

Життя у Словаччині для українців: плюси, мінуси та поради щодо імміграції

Блог
дата зміни: 28.04.2025

Як визначити чи потрібна імміграція до Словаччини

Словаччина — приваблива країна для українців, які шукають нове місце для навчання, роботи або постійного проживання. Її багата культура, доброзичливі люди, безпека та красива природа роблять переїзд особливо комфортним.

Однак, як і в будь-якій іншій країні, переїзд до Словаччини має свої плюси та мінуси. Важливо ретельно проаналізувати всі аспекти — від соціального середовища до економічних умов — перш ніж приймати рішення про еміграцію.

Розгляньмо докладніше, які можливості та виклики очікують тих, хто обирає життя у Словаччині.

Зміст

Життя у Словаччині для українців: плюси, мінуси та поради щодо імміграції

Середня зарплата в Словаччині у 2025 році становить приблизно 1679 євро на місяць

Загальна інформація про Словаччину

Словаччина — компактна, але стрімко розвивається країна у самому серці Європи. Офіційна назва — Словацька Республіка (Slovenská republika), вона є частиною Європейського Союзу, НАТО та інших авторитетних міжнародних організацій. Незважаючи на свої скромні розміри, Словаччина вражає високим рівнем безпеки, якісною освітою, сучасною медициною та дивовижною близькістю до України — як географічно, так і культурно.

Не дивно, що з кожним роком усе більше українців обирають цю країну для життя, навчання та професійної реалізації.

  • Офіційна назва: Словацька Республіка
  • Дата утворення: 1 січня 1993 року
  • Форма правління: парламентська республіка
  • Політична система: парламентська демократія
  • Державна мова: словацька
  • Столиця: Братислава (близько 475 тис. жителів)
  • Площа території: 49 035 км²
  • Населення: близько 5,47 млн (2025 рік)
  • Географічне розташування: Центральна Європа
  • Сусідні країни: Чехія, Австрія, Угорщина, Україна, Польща
  • Довжина кордону: 1672 км

Етнічний склад

  • Словаки — 83%
  • Угорці — 8%
  • Роми — 2%
  • Українці та русини — 5%
  • Чехи, німці, поляки, інші — 2%

Керівництво країни

  • Президент: Петер Пеллегріні (з 15 червня 2024 року)
  • Прем'єр-міністр: Роберт Фіцо (з 25 жовтня 2023 року)

Державна структура

  • Законодавча влада: Національна рада (150 депутатів)
  • Виконавча влада: Уряд Словацької Республіки
  • Державні символи: герб, прапор, печатка, гімн

Великі міста Словаччини

  • Кошице
  • Пряшів
  • Жиліна
  • Нітра
  • Трнава
  • Банська-Бистриця
  • Тренчин

Економіка та міжнародні зв’язки

  • Валюта: євро (з 1 січня 2009)
  • Членство: ООН, НАТО, ЄС (з 1 травня 2004), ОБСЄ, СОТ, МВФ, МАГАТЕ, ЮНЕСКО, Інтерпол та ін.

Словаччина сьогодні: країна можливостей

Словаччина — це сучасна європейська країна, що поєднує стабільність, доступність і комфорт. Завдяки вигідному розташуванню, дружній атмосфері та високим стандартам життя, вона стає дедалі привабливішою для іноземців, зокрема українців, які шукають якісну освіту, безпеку та нові перспективи.

Словаччина для українців: основні переваги

Словаччина приваблює українців своїм помірно-континентальним кліматом, схожими традиціями та доступною системою освіти. Переїзд сюди дозволяє швидко адаптуватися завдяки мовній близькості та дружній атмосфері. Для офіційного проживання необхідно отримати ВНЖ у Словаччині.

Плюси життя у Словаччині для українців

  1. Доброзичливість та гостинність місцевих жителів
    • Менталітет словаків подібний до українського: допомога туристам, добрі поради та повага до іммігрантів створюють комфортну атмосферу життя у Словаччині.
  2. Низький рівень злочинності
    • Словаччина входить до переліку найбезпечніших країн Європи завдяки ефективній роботі поліції та свідомості громадян.
  3. Безпека на дорогах та дотримання ПДР
    • Більшість водіїв чітко дотримуються правил дорожнього руху, що робить переміщення країною безпечним.
  4. Безкоштовна освіта та висока якість навчання
    • Словацькі університети займають високі місця у європейських рейтингах, пропонуючи студентам можливості самостійного вибору предметів та участь у міжнародних програмах.
  5. Розвинена інфраструктура та зручність пересування
    • Компактні розміри країни та сучасна дорожня інфраструктура роблять пересування легким і швидким.
  6. Простота отримання ВНЖ для підприємців
    • Переїзд до Словаччини для українців-підприємців супроводжується спрощеними процедурами оформлення документів.
  7. Близький за духом клімат та природа
    • Кліматичні умови Словаччини подібні до українських, а красива природа додає бажання залишитися тут жити.
  8. Можливості для активного способу життя
    • Гірськолижні курорти, туристичні маршрути, велосипедні доріжки та сучасні фітнес-центри забезпечують активне життя у Словаччині.

Мінуси життя у Словаччині для українців

Плюси та мінуси життя у Словаччині потрібно оцінювати об’єктивно. Нижче наведено основні труднощі, з якими може зіткнутися іммігрант:

  1. Повільність роботи державних установ
    • Оформлення документів, банківські операції та бюрократичні процедури можуть займати більше часу, ніж очікується.
  2. Проблеми з доступом до медичних послуг
    • Без медичної страховки доступ до лікарів обмежений. Планові огляди вимагають попереднього запису.
  3. Магазини та аптеки не працюють у святкові дні
    • У Словаччині більшість магазинів та аптек закриті у релігійні та державні свята, тому покупки потрібно планувати заздалегідь.
  4. Високі комунальні витрати та вартість мобільного зв’язку
    • Комунальні платежі складають від 70 до 120 євро, мобільний зв’язок — від 5 до 25 євро на місяць.
  5. Мовний бар’єр на початку
    • Українці розуміють близько 15–20% слів словацькою без вивчення, однак для комфортного життя рекомендується пройти курси словацької мови.
  6. Бухгалтерська та юридична відповідальність підприємців
    • Ведення бізнесу вимагає ретельного ведення документації та своєчасної подачі звітності.

Таблиця плюсів і мінусів життя у Словаччині для українців

Плюси Мінуси
Доброзичливість та безпека Повільність роботи державних установ
Якісна освіта Проблеми з медичним обслуговуванням
Розвинена інфраструктура Високі комунальні витрати
Приємний клімат і природа Мовний бар'єр на старті
Підтримка підприємців Юридичні обов'язки бізнесу

Відгуки українців про життя у Словаччині

Реальні відгуки українців про життя у Словаччині допоможуть вам скласти повну картину того, чого очікувати від переїзду. Досвід наших співвітчизників показує, що українці в Словаччині успішно адаптуються, знаходять хорошу роботу та насолоджуються високим рівнем безпеки й комфорту. Нижче представлений реальний досвід переїзду до Словаччини від людей, які вже оцінили плюси та мінуси нового життя за кордоном.

Сергій, 43 роки, Братислава: «Живу з родиною в Братиславі, і нам тут дуже подобається. Головною перевагою Словаччини вважаю безпеку та спокійну атмосферу. Я майже не хвилююся за сина-підлітка (йому зараз 15): алкоголь і сигарети тут не є такою проблемою, як в Україні. Приємно вражає можливість активно проводити час усією сім’єю — наприклад, регулярно катаємося на велосипедах, подорожуємо на вихідні до Риму (квитки коштують близько 27 євро на людину) або йдемо до лісу по ягоди. Я працюю електриком, дружина — в пекарні. Робочий графік стабільний, вихідні завжди вільні для родини. Єдиний мінус — досить дороге обслуговування автомобіля: наприклад, ТО коштує приблизно 200 євро».

Богдан, 21 рік, студент Словацького технічного університету (STU), Трнава: «Навчаюся на факультеті матеріально-технологічному STU у Трнаві. Зараз вже вступив на інженерну програму, бакалаврат успішно завершив. Що можу сказати про життя у Словаччині, зокрема у Трнаві? Це невелике місто з красивою архітектурою, де буквально все в пішій доступності. Я живу в гуртожитку, до центру міста — 15 хвилин пішки. Коли гуляю, згадую, як словаки казали: Трнава — це своєрідний словацький Рим.

Якщо мені потрібно щось, чого немає в Трнаві (наприклад, поїхати до IKEA), я їду до Братислави. Потягом — лише 30 хвилин, на авто з друзями — взагалі 25. Скидаємось по 2 євро на пальне — і ми вже в столиці.

Загалом я хочу залишитися жити саме в Трнаві. Тут спокійно, затишно, тихо. Люди посміхаються, вітаються, і в мене немає відчуття тривоги. А до Братислави поїхати розвіятись — не проблема. Так, був момент, коли не встиг на потяг (близько 00:30) — взяли таксі за 40 євро. Але ми були втрьох, поділили суму, і нас доставили прямо до гуртожитку. Загалом, я дуже задоволений життям тут».

Марина, 23 роки, Банська-Бистриця: «Мене звати Марина, мені 23 роки, я живу в Банській-Бистриці та закінчую бакалаврат в Університеті Матея Бела. Мені дуже подобається це місто. Тут чисте повітря, гарна природа — виходиш на вулицю і одразу потрапляєш у гори. Це ідеальне місце для тих, хто любить активний відпочинок і тишу.

Люди тут товариські, і більшість вільного часу проходить у спілкуванні. Цікаво, що місцева культура передбачає зустрічі в пабах — це не просто заклади, а точки збору. Іноді мені навіть дивно, чому всі саме там, але, чесно кажучи, і мені подобається так відпочивати».

Артем, 19 років, Кошице: «Мене звати Артем, мені 19, і я живу в Кошице вже третій рік. Сказати, що я відчуваю себе за кордоном — нічого не сказати. Тут багато українців, і не виникає відчуття, що ти в іншій країні. Можливо, саме тому адаптація пройшла легко.

Зараз я не впевнений, чи залишусь тут надовго, але точно можу сказати: мені кайфово в Кошице. Мені подобається все — місто, атмосфера, люди. Мені тут комфортно — і цього достатньо».

Павло, 31 рік, Братислава: «Я живу в Словаччині, в Братиславі, понад 10 років. Мені подобається столиця — тут є все: можливості, розваги, подорожі, активне життя. Так, снігу майже немає, але це не проблема — до гір у центральній Словаччині всього дві години, а літаком можна дешево та швидко дістатись до будь-якої європейської країни.

Сподіваюсь, колись знову зможу літати в Україну, як раніше — у Київ, Харків. Це було круто: три години — і ти вдома, а потім вже по Україні до рідного міста.

Єдине, що мене не влаштовує — це медицина. Не скажу, що лікарі погані — спеціалісти є, але потрапити до них важко. Часто потрібно записуватись за місяць. Якщо не хочеш чекати — йдеш у приватну клініку, а це коштує. Але навіть там до вузьких спеціалістів — черга.

Я бачу тут своє майбутнє. Мене все влаштовує. Я з маленького міста України, і тут побачив, як розвиваються міста, як мені допоміг університет — адже приїхав сюди вчитись.

Тим, хто обирає Словаччину для переїзду, пораджу: ви приїжджаєте до них додому — тож поважайте їхні правила. Але й не бійтеся проявляти ініціативу — словаки трохи повільні, і цим можна користуватись, якщо у вас є цілі та енергія. Бажаю всім удачі!»

Висновок з відгуків українців про життя у Словаччині

Якщо відкинути формальності й зосередитись на повсякденному житті — від спілкування, роботи та навчання до оформлення документів — можна з упевненістю сказати: Словаччина — це невелика, вільна та комфортна країна для життя. Тут легко адаптуватись, почуватися в безпеці, подорожувати та дбати про свою сім’ю.

Країна розвивається: міста активно будуються й оновлюються — десь швидше, десь повільніше. Але достатньо прожити в Словаччині рік, щоб з’явилось просте відчуття: «не хочеться нікуди їхати».

Висновок: чи варто переїжджати до Словаччини?

Імміграція до Словаччини для українців — це можливість для безпечного, комфортного та перспективного життя. Незважаючи на окремі мінуси, плюси життя у Словаччині переважають.

Перед остаточним рішенням рекомендуємо:

  • Відвідати країну на декілька тижнів
  • Ознайомитись із місцевою культурою та інфраструктурою
  • Оцінити свої очікування та реальність

Пам'ятайте: мовний бар'єр подолається, бюрократія звикається, а висока якість життя та безпека залишаються!

Обирайте життя у Словаччині свідомо, щоб отримати максимум задоволення та можливостей від нового дому.

Життя в Словаччині

Для комфортного життя у Словаччині потрібно заробляти 1200-1500 євро на місяць.

Хочеш дізнатися більше про освіту в Словаччині? Залишай заявку на консультацію!

Заповнити анкету

Запитання-відповідь

  • Як отримати ВНЖ у Словаччині для українців?

    Необхідно зібрати пакет документів (паспорт, мета перебування, підтвердження житла, фінансова спроможність) і подати заяву до відділення поліції у справах іноземців.

  • Чи важко вивчити словацьку мову?

    Ні, українцям легко адаптуватися до словацької мови завдяки її подібності. Початкове розуміння є навіть без навчання, а курси допомагають швидко оволодіти мовою.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Умови заселення та перебування в гуртожитках Словаччини під час епідеміологічної ситуації
Умови заселення та перебування в гуртожитках Словаччини під час епідеміологічної ситуації
Відгуки про навчання у Словаччині
Відгуки про навчання у Словаччині
Нітра: історичне і культурне серце Словаччини
Нітра: історичне і культурне серце Словаччини
Цікаві факти про Словаччину
Цікаві факти про Словаччину