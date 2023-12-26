Словаччина - країна з розвиненою економікою, де важливе місце займають промисловість, туризм та сфера послуг. Основні галузі економіки включають виробництво автомобілів, електроніки, енергетики та сільського господарства. Хоча рівень заробітних плат у Словаччині дещо нижчий, ніж у провідних країнах ЄС, доступні ціни на продукти харчування, житло та послуги частково компенсують цю різницю.

Із 2026 року встановлена мінімальна заробітна плата становить 884 євро на місяць (брутто), а мінімальна погодинна оплата для працівників з повною зайнятістю становить приблизно 5,08 євро. Ці суми є мінімальними для працівників, які виконують роботи з низьким рівнем складності.

Середня заробітна плата у Словаччині на початок 2026 року становить приблизно 1 670 євро на місяць (брутто). Більшість працівників працюють 40 годин на тиждень. Варто зазначити, що рівень зарплат значно відрізняється залежно від регіону, досвіду роботи та сфери діяльності.