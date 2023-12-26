Заробітна плата у Словаччині: що потрібно знати у 2026 році

Заробітна плата у Словаччині: що потрібно знати у 2026 році

дата зміни: 28.04.2025

Огляд середніх зарплат у Словаччині за регіонами та професіями

Словаччина - країна з розвиненою економікою, де важливе місце займають промисловість, туризм та сфера послуг. Основні галузі економіки включають виробництво автомобілів, електроніки, енергетики та сільського господарства. Хоча рівень заробітних плат у Словаччині дещо нижчий, ніж у провідних країнах ЄС, доступні ціни на продукти харчування, житло та послуги частково компенсують цю різницю.

Із 2026 року встановлена мінімальна заробітна плата становить 884 євро на місяць (брутто), а мінімальна погодинна оплата для працівників з повною зайнятістю становить приблизно 5,08 євро. Ці суми є мінімальними для працівників, які виконують роботи з низьким рівнем складності.

Середня заробітна плата у Словаччині на початок 2026 року становить приблизно 1 670 євро на місяць (брутто). Більшість працівників працюють 40 годин на тиждень. Варто зазначити, що рівень зарплат значно відрізняється залежно від регіону, досвіду роботи та сфери діяльності.

Знання іноземних мов може збільшити зарплату на 20-48%

Рівень заробітної плати за професіями

  • Найвищі доходи мають юристи та судді: середня зарплата судді - близько 6 200 євро на місяць.
  • Фахівці в ІТ-сфері заробляють у середньому 1 800 - 2 200 євро. Тестувальники отримують від 1 200 євро, розробники програмного забезпечення - від 2 300 євро.
  • У сфері маркетингу середня заробітна плата складає 1 200 - 1 500 євро на місяць.
  • Працівники офісів (офіс-менеджери, HR-фахівці) отримують у середньому 1 300 - 1 600 євро. Зарплата секретаря - близько 1 100 євро.
  • У ресторанному бізнесі шеф-кухарі заробляють близько 1 700 євро, кондитери - приблизно 1 300 євро на місяць.
  • На виробництві середня заробітна плата становить 1 600 - 1 800 євро, а інженери з експлуатації можуть розраховувати на 1 900 євро. В будівельній сфері архітектори заробляють від 1 900 євро, а теслі - близько 1 100 євро.

Обмеження працевлаштування для іноземців

Таблиця середньої заробітної плати у Словаччині за професіями (2026)

Професія Середня заробітна плата
(євро/місяць)
Суддя 6 200 євро
Розробник програмного
забезпечення		 від 2 300 євро
ІТ-спеціаліст (у середньому) 1 800 - 2 200 євро
Тестувальник (QA) від 1 200 євро
HR-менеджер, офіс-менеджер 1 300 - 1 600 євро
Секретар близько 1 100 євро
Шеф-кухар близько 1 700 євро
Кондитер близько 1 300 євро
Інженер з експлуатації близько 1 900 євро
Архітектор (будівництво) від 1 900 євро
Тесля близько 1 100 євро

Обмеження згідно з законодавством

Згідно із законодавством Словаччини та правилами ринку праці Європейського Союзу, роботодавці повинні спочатку розглядати кандидатів із країн ЄС. Якщо відповідного кандидата серед громадян ЄС немає, компанії можуть працевлаштовувати іноземців із третіх країн. Через нестачу працівників у багатьох галузях словацькі компанії активно залучають іноземних спеціалістів.

Найбільший попит спостерігається у сферах охорони здоров’я, ІТ, інженерії, будівництва, виробництва та логістики. Тому українці зі спеціалізованою освітою мають хороші шанси знайти роботу у Словаччині. Особливо затребувані лікарі, медсестри, програмісти, інженери, будівельники, електрики та технічні спеціалісти.

Студенти, які мають посвідку на проживання в Словаччині, можуть офіційно працювати на умовах часткової зайнятості - до 20 годин на тиждень. Це дозволяє поєднувати навчання з роботою без порушення навчального процесу. Такий формат допомагає студентам покривати частину витрат на проживання та отримувати практичний досвід роботи.

Резюме

Під час пошуку нових працівників словацькі роботодавці часто розглядають кандидатів із країн ЄС у першу чергу. Проте іноземні спеціалісти та випускники словацьких університетів мають хороші можливості для працевлаштування. Громадяни України, які отримали диплом одного з університетів Словаччини, фактично мають такі ж можливості на ринку праці, як і місцеві випускники, та можуть будувати кар’єру на загальних умовах.

Запитання-відповідь

  • Яка середня зарплата у Словаччині у 2026 році?

    Середня зарплата у Словаччині у 2026 році становить приблизно 1 650 - 1 700 євро на місяць брутто. У великих містах, таких як Братислава, рівень доходів може бути значно вищим залежно від професії та досвіду роботи.

  • Де українцям краще шукати роботу у Словаччині?

    Найбільше можливостей для працевлаштування пропонують Братиславський, Тренчанський, Нітранський та Жилінський регіони. Саме тут розташовано найбільше промислових підприємств, логістичних центрів та міжнародних компаній.

Вас може зацікавити
Postupai у всіх містах України
Postupai у всіх містах України
Вступ без ЗНО, вступних екзаменів та знання словацької мови
Вступ без ЗНО, вступних екзаменів та знання словацької мови
Культура та свята у Словаччині: що потрібно знати студентам і туристам у 2025 році
Культура та свята у Словаччині: що потрібно знати студентам і туристам у 2025 році
Міста у Словаччині
Міста у Словаччині