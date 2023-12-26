Словаччина - країна з розвиненою економікою, де важливе місце займають промисловість, туризм та сфера послуг. Основні галузі економіки включають виробництво автомобілів, електроніки, енергетики та сільського господарства. Хоча рівень заробітних плат у Словаччині дещо нижчий, ніж у провідних країнах ЄС, доступні ціни на продукти харчування, житло та послуги частково компенсують цю різницю.
Із 2026 року встановлена мінімальна заробітна плата становить 884 євро на місяць (брутто), а мінімальна погодинна оплата для працівників з повною зайнятістю становить приблизно 5,08 євро. Ці суми є мінімальними для працівників, які виконують роботи з низьким рівнем складності.
Середня заробітна плата у Словаччині на початок 2026 року становить приблизно 1 670 євро на місяць (брутто). Більшість працівників працюють 40 годин на тиждень. Варто зазначити, що рівень зарплат значно відрізняється залежно від регіону, досвіду роботи та сфери діяльності.
Знання іноземних мов може збільшити зарплату на 20-48%
|Професія
|Середня заробітна плата
(євро/місяць)
|Суддя
|6 200 євро
|Розробник програмного
забезпечення
|від 2 300 євро
|ІТ-спеціаліст (у середньому)
|1 800 - 2 200 євро
|Тестувальник (QA)
|від 1 200 євро
|HR-менеджер, офіс-менеджер
|1 300 - 1 600 євро
|Секретар
|близько 1 100 євро
|Шеф-кухар
|близько 1 700 євро
|Кондитер
|близько 1 300 євро
|Інженер з експлуатації
|близько 1 900 євро
|Архітектор (будівництво)
|від 1 900 євро
|Тесля
|близько 1 100 євро
Згідно із законодавством Словаччини та правилами ринку праці Європейського Союзу, роботодавці повинні спочатку розглядати кандидатів із країн ЄС. Якщо відповідного кандидата серед громадян ЄС немає, компанії можуть працевлаштовувати іноземців із третіх країн. Через нестачу працівників у багатьох галузях словацькі компанії активно залучають іноземних спеціалістів.
Найбільший попит спостерігається у сферах охорони здоров’я, ІТ, інженерії, будівництва, виробництва та логістики. Тому українці зі спеціалізованою освітою мають хороші шанси знайти роботу у Словаччині. Особливо затребувані лікарі, медсестри, програмісти, інженери, будівельники, електрики та технічні спеціалісти.
Студенти, які мають посвідку на проживання в Словаччині, можуть офіційно працювати на умовах часткової зайнятості - до 20 годин на тиждень. Це дозволяє поєднувати навчання з роботою без порушення навчального процесу. Такий формат допомагає студентам покривати частину витрат на проживання та отримувати практичний досвід роботи.
Під час пошуку нових працівників словацькі роботодавці часто розглядають кандидатів із країн ЄС у першу чергу. Проте іноземні спеціалісти та випускники словацьких університетів мають хороші можливості для працевлаштування. Громадяни України, які отримали диплом одного з університетів Словаччини, фактично мають такі ж можливості на ринку праці, як і місцеві випускники, та можуть будувати кар’єру на загальних умовах.
Середня зарплата у Словаччині у 2026 році становить приблизно 1 650 - 1 700 євро на місяць брутто. У великих містах, таких як Братислава, рівень доходів може бути значно вищим залежно від професії та досвіду роботи.
Найбільше можливостей для працевлаштування пропонують Братиславський, Тренчанський, Нітранський та Жилінський регіони. Саме тут розташовано найбільше промислових підприємств, логістичних центрів та міжнародних компаній.
