Словакия - страна с развитой экономикой, где важное место занимают промышленность, туризм и сфера услуг. Основные отрасли экономики включают производство автомобилей, электроники, энергетику и сельское хозяйство. Хотя уровень заработных плат в Словакии немного ниже, чем в ведущих странах ЕС, доступные цены на продукты питания, жильё и услуги частично компенсируют эту разницу.
С 2026 года установлена минимальная заработная плата в размере 884 евро в месяц (брутто), а минимальная почасовая ставка для сотрудников на полной занятости составляет около 5,08 евро. Эти суммы являются минимальными для работников, выполняющих задачи с низким уровнем сложности.
Средняя заработная плата в Словакии на начало 2026 года составляет примерно 1 670 евро в месяц (брутто). Большинство работников работают 40 часов в неделю. Стоит отметить, что уровень зарплат значительно различается в зависимости от региона, опыта работы и сферы деятельности.
Знание иностранных языков может увеличить зарплату на 20-48%
Чтобы лучше понять, какие профессии наиболее востребованы и сколько можно зарабатывать в Словакии в 2026 году, предлагаем ознакомиться с наглядной таблицей. Это поможет вам спланировать карьеру и выбрать правильное направление для обучения или работы.
|Профессия
|Средняя заработная плата
(евро/месяц)
|Судья
|6 200 евро
|Разработчик программного
обеспечения
|от 2 300 евро
|IT-специалист (в среднем)
|1 800-2 200 евро
|Тестировщик (QA)
|от 1 200 евро
|HR-специалист, офис-менеджер
|1 300-1 600 евро
|Секретарь
|около 1 100 евро
|Шеф-повар
|около 1 700 евро
|Кондитер
|около 1 300 евро
|Инженер по эксплуатации
|около 1 900 евро
|Архитектор (строительство)
|от 1 900 евро
|Плотник (тесля)
|около 1 100 евро
Как видно из таблицы, в Словакии высоко ценятся специалисты в области права, IT и инженерии. Также востребованы профессионалы в сфере строительства, производства и ресторанного бизнеса, где заработная плата стабильно растёт вместе с экономикой страны.
Согласно законодательству Словакии и правилам рынка труда ЕС, работодатели обязаны сначала рассматривать кандидатов из стран Европейского Союза. Если подходящий кандидат среди граждан ЕС не найден, компания может трудоустроить иностранного специалиста из третьих стран. На практике многие словацкие компании активно привлекают иностранных работников из-за нехватки кадров.
Особенно востребованы специалисты в области медицины, IT, инженерии и строительства. Хорошие шансы на трудоустройство имеют врачи, медсёстры, программисты, инженеры, электрики, строители и специалисты технических профессий. В последние годы также растёт спрос на работников в логистике, производстве и сфере услуг.
Студенты, имеющие вид на жительство в Словакии, могут официально работать на условиях частичной занятости - до 20 часов в неделю. Это позволяет совмещать учебу и работу без нарушения учебного процесса. Такой формат помогает студентам покрывать часть расходов на проживание и одновременно получать практический опыт работы в международной среде.
Хотя при трудоустройстве работодатели в Словакии в первую очередь рассматривают кандидатов из стран ЕС, иностранные специалисты и выпускники словацких университетов имеют хорошие перспективы на рынке труда. Граждане Украины, получившие диплом одного из университетов Словакии, фактически имеют такие же возможности для трудоустройства, как и местные выпускники, и могут строить карьеру на общих основаниях.
Средняя заработная плата в Словакии в 2026 году составляет примерно 1 650 - 1 700 евро в месяц брутто. В столице и крупных городах, таких как Братислава, зарплаты обычно выше и могут превышать 2 000 евро в месяц в сфере IT, инженерии и финансов.
Студенты в Словакии могут официально работать до 20 часов в неделю. Средняя почасовая оплата составляет около 6 - 9 евро в час. Таким образом, студент может зарабатывать примерно 400 - 800 евро в месяц в зависимости от количества часов и вида работы.
