Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Средняя заработная плата в Словакии в 2026 году: регионы и профессии

Средняя заработная плата в Словакии в 2026 году: регионы и профессии

дата изменения: 28.04.2025

Обзор средних зарплат в Словакии по регионам и профессиям

Словакия - страна с развитой экономикой, где важное место занимают промышленность, туризм и сфера услуг. Основные отрасли экономики включают производство автомобилей, электроники, энергетику и сельское хозяйство. Хотя уровень заработных плат в Словакии немного ниже, чем в ведущих странах ЕС, доступные цены на продукты питания, жильё и услуги частично компенсируют эту разницу.

С 2026 года установлена минимальная заработная плата в размере 884 евро в месяц (брутто), а минимальная почасовая ставка для сотрудников на полной занятости составляет около 5,08 евро. Эти суммы являются минимальными для работников, выполняющих задачи с низким уровнем сложности.

Средняя заработная плата в Словакии на начало 2026 года составляет примерно 1 670 евро в месяц (брутто). Большинство работников работают 40 часов в неделю. Стоит отметить, что уровень зарплат значительно различается в зависимости от региона, опыта работы и сферы деятельности.

Средняя заработная плата в Словакии в 2026 году: регионы и профессии

Знание иностранных языков может увеличить зарплату на 20-48%

Уровень заработной платы по профессиям

  • Самые высокие доходы по-прежнему имеют юристы и судьи: средняя заработная плата судьи в Словакии составляет около 6 200 евро в месяц.
  • Специалисты в сфере IT зарабатывают в среднем 1 800-2 200 евро. Тестировщики (QA) получают от 1 200 евро, разработчики программного обеспечения - от 2 300 евро и выше.
  • В сфере маркетинга средняя заработная плата составляет 1 200-1 500 евро в месяц в зависимости от опыта и компании.
  • Сотрудники офисов (офис-менеджеры, HR-специалисты) получают в среднем 1 300-1 600 евро. Зарплата секретаря составляет около 1 100 евро.
  • В ресторанном бизнесе шеф-повара зарабатывают около 1 700 евро, а кондитеры - примерно 1 300 евро в месяц.
  • На производстве средняя заработная плата составляет 1 600-1 800 евро, а инженеры по эксплуатации могут рассчитывать на 1 900 евро. В строительной сфере архитекторы зарабатывают от 1 900 евро, а плотники - около 1 100 евро в месяц.

Чтобы лучше понять, какие профессии наиболее востребованы и сколько можно зарабатывать в Словакии в 2026 году, предлагаем ознакомиться с наглядной таблицей. Это поможет вам спланировать карьеру и выбрать правильное направление для обучения или работы.

Таблица средней заработной платы в Словакии по профессиям в 2026 году

Профессия Средняя заработная плата
(евро/месяц)
Судья 6 200 евро
Разработчик программного
обеспечения		 от 2 300 евро
IT-специалист (в среднем) 1 800-2 200 евро
Тестировщик (QA) от 1 200 евро
HR-специалист, офис-менеджер 1 300-1 600 евро
Секретарь около 1 100 евро
Шеф-повар около 1 700 евро
Кондитер около 1 300 евро
Инженер по эксплуатации около 1 900 евро
Архитектор (строительство) от 1 900 евро
Плотник (тесля) около 1 100 евро

Как видно из таблицы, в Словакии высоко ценятся специалисты в области права, IT и инженерии. Также востребованы профессионалы в сфере строительства, производства и ресторанного бизнеса, где заработная плата стабильно растёт вместе с экономикой страны.

Ограничения согласно законодательству

Согласно законодательству Словакии и правилам рынка труда ЕС, работодатели обязаны сначала рассматривать кандидатов из стран Европейского Союза. Если подходящий кандидат среди граждан ЕС не найден, компания может трудоустроить иностранного специалиста из третьих стран. На практике многие словацкие компании активно привлекают иностранных работников из-за нехватки кадров.

Особенно востребованы специалисты в области медицины, IT, инженерии и строительства. Хорошие шансы на трудоустройство имеют врачи, медсёстры, программисты, инженеры, электрики, строители и специалисты технических профессий. В последние годы также растёт спрос на работников в логистике, производстве и сфере услуг.

Студенты, имеющие вид на жительство в Словакии, могут официально работать на условиях частичной занятости - до 20 часов в неделю. Это позволяет совмещать учебу и работу без нарушения учебного процесса. Такой формат помогает студентам покрывать часть расходов на проживание и одновременно получать практический опыт работы в международной среде.

Хотя при трудоустройстве работодатели в Словакии в первую очередь рассматривают кандидатов из стран ЕС, иностранные специалисты и выпускники словацких университетов имеют хорошие перспективы на рынке труда. Граждане Украины, получившие диплом одного из университетов Словакии, фактически имеют такие же возможности для трудоустройства, как и местные выпускники, и могут строить карьеру на общих основаниях.

Вопрос-ответ

  • Какая средняя зарплата в Словакии в 2026 году?

    Средняя заработная плата в Словакии в 2026 году составляет примерно 1 650 - 1 700 евро в месяц брутто. В столице и крупных городах, таких как Братислава, зарплаты обычно выше и могут превышать 2 000 евро в месяц в сфере IT, инженерии и финансов.

  • Сколько могут зарабатывать студенты в Словакии в 2026 году?

    Студенты в Словакии могут официально работать до 20 часов в неделю. Средняя почасовая оплата составляет около 6 - 9 евро в час. Таким образом, студент может зарабатывать примерно 400 - 800 евро в месяц в зависимости от количества часов и вида работы.

Вас может заинтересовать
Адаптация и построение новой жизни в Словакии для студента
Адаптация и построение новой жизни в Словакии для студента
Текст на словацком языке с переводом - притча про орла и словарь новых слов
Текст на словацком языке с переводом - притча про орла и словарь новых слов
Медицина в Словакии для украинцев - страхование, врачи, аптеки и советы студентам
Медицина в Словакии для украинцев - страхование, врачи, аптеки и советы студентам
Города в Словакии
Города в Словакии