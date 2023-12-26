Словакия - страна с развитой экономикой, где важное место занимают промышленность, туризм и сфера услуг. Основные отрасли экономики включают производство автомобилей, электроники, энергетику и сельское хозяйство. Хотя уровень заработных плат в Словакии немного ниже, чем в ведущих странах ЕС, доступные цены на продукты питания, жильё и услуги частично компенсируют эту разницу.

С 2026 года установлена минимальная заработная плата в размере 884 евро в месяц (брутто), а минимальная почасовая ставка для сотрудников на полной занятости составляет около 5,08 евро. Эти суммы являются минимальными для работников, выполняющих задачи с низким уровнем сложности.

Средняя заработная плата в Словакии на начало 2026 года составляет примерно 1 670 евро в месяц (брутто). Большинство работников работают 40 часов в неделю. Стоит отметить, что уровень зарплат значительно различается в зависимости от региона, опыта работы и сферы деятельности.