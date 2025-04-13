Именно здесь готовят высококвалифицированных специалистов , способных решать самые сложные задачи — от проектирования частных домов до реализации масштабных инфраструктурных объектов национального значения.

Строительный факультет Словацкого технического университета выполняет более 60–70 % всех государственных строительных проектов в стране. Это делает его признанным лидером в области инженерного образования и практики.

Почему стоит учиться на строительном факультете STU

Если вы ищете качественное и доступное высшее образование в Словакии, обратите внимание на Строительный факультет Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это один из самых уважаемых факультетов в стране и всей Центральной Европе, с отличной репутацией, современной базой и учебными программами, ориентированными на будущее.

Инженеры-строители сегодня на пике востребованности — как в Словакии, так и по всей Европе. Строительные специальности стабильно входят в список самых оплачиваемых и перспективных. Выпускники нашего факультета находят работу уже во время учёбы, а уровень трудоустройства приближается к 100%.

Средняя стартовая зарплата выпускников превышает среднюю по стране на 400 евро, а практикоориентированное обучение и тесная связь с работодателями позволяют быстро расти в профессии.

Факультет предлагает уникальные направления подготовки, например, обучение в области гидротехники и водного хозяйства — единственное в своём роде в Словакии. Мы сочетаем академические традиции, современные технологии и комфортную студенческую среду.

Кроме того, вы сможете участвовать в международных программах (Erasmus+, обмены, стажировки), заниматься спортом, пользоваться современной лабораторной базой и вдохновляться примерами успешных выпускников, которые реализовали крупнейшие строительные проекты в стране и за её пределами.

Востребованность на рынке труда

На строительных инженеров — стабильно высокий спрос, как в Словакии, так и в других странах Европы. Инфраструктура активно развивается, поэтому квалифицированные специалисты требуются государственным учреждениям, строительным компаниям, проектным бюро и международным корпорациям.

Выпускники Строительного факультета Словацкого технического университета в Братиславе (STU) находят работу ещё во время учёбы — благодаря практикоориентированным курсам, современным технологиям и тесному сотрудничеству факультета с ведущими работодателями в отрасли. Многие студенты уже с третьего курса совмещают учёбу с оплачиваемой стажировкой.

Средняя стартовая зарплата выпускников факультета на 400 евро выше средней по стране, а в международных компаниях она может быть ещё выше. Кроме того, диплом STU признаётся по всей Европе, что открывает широкие возможности для трудоустройства за рубежом — от Германии и Австрии до Скандинавии и стран Бенилюкса.

Бесплатное образование в Словакии

Все программы на словацком языке — бесплатные, в том числе для студентов из Украины. Также доступна бесплатная программа на английском языке — Civil Engineering.

Поступление без экзаменов

Поступить на Строительный факультет STU можно без вступительных экзаменов — это делает процесс максимально доступным и понятным для украинских абитуриентов. Вам не нужно сдавать сложные тесты или проходить дополнительное собеседование.

Для зачисления достаточно иметь аттестат о среднем образовании, подготовить перевод оценок, пройти нострификацию документа и своевременно подать заявление. Все оформление документов берёт на себя команда Postupai.

Такой упрощённый процесс позволяет сосредоточиться на подготовке к переезду и обучению, без необходимости самостоятельно искать информацию в интернете — что часто приводит к ошибкам и риску не поступить.

Учебные программы