Учебная программа «Civil Engineering (Гражданское строительство)» в STU Братислава

Хочешь учиться на инженера-строителя в Словакии? Программа бакалавриата «Civil Engineering (Гражданское строительство)» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) открывает путь к перспективной профессии в Европе. Обучение проходит на английском языке, а поступить можно без вступительных экзаменов.

Общие сведения

Факультет: Строительный

Строительный Степень: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Продолжительность обучения: 3 года

3 года Форма обучения: Очная

Очная Язык обучения: Английский (вся программа), возможна поддержка в изучении словацкого

Английский (вся программа), возможна поддержка в изучении словацкого Поступление: Без вступительных экзаменов

Без вступительных экзаменов Место обучения: Словацкий технический университет в Братиславе (STU Bratislava)

Словацкий технический университет в Братиславе (STU Bratislava) Оплата: Бесплатно

Кому подойдёт программа

Программа Civil Engineering предназначена для иностранных студентов, желающих учиться на строителя в Словакии на английском языке. Особенно она актуальна для абитуриентов из Украины, заинтересованных в получении европейского диплома и навчанні в Словаччині для українців.

Образование даёт прочную инженерную базу и возможности для построения карьеры в ЕС.

Цель и содержание обучения

Программа обеспечивает полноценное инженерное образование в сфере строительства с акцентом на теорию, практику и применение современных технологий. Темы включают:

проектирование и строительство жилых, общественных и промышленных зданий;

инженерные сооружения и водное строительство;

архитектурное и градостроительное проектирование;

экологические, правовые и экономические аспекты строительства.

Студенты изучают современные строительные технологии, цифровые инструменты проектирования и управления (включая AutoCAD, Revit, ANSYS и другие), а также методы оценки стоимости и устойчивости проектов.

Что вы изучите?

Теоретические основы и этапы реализации различных типов строек;

и этапы реализации различных типов строек; Характеристики и свойства строительных материалов;

и свойства строительных материалов; Проектирование и аргументация собственных технических решений;

и аргументация собственных технических решений; Использование цифровых инструментов AutoCAD, ANSYS, BIM Revit, PTC Mathcad.

Знания

в области проектирования, технологии и организации строительства;

в архитектурной типологии и экологически устойчивых решениях;

в цифровом проектировании и управлении строительством;

в юридических и экологических вопросах в строительной сфере;

в профессиональной терминологии на английском языке.

Навыки

проектировать здания и инженерные сооружения средней сложности;

использовать BIM и инженерное ПО для проектирования и моделирования;

анализировать технические решения с учётом их эффективности и безопасности;

готовить проектную и сметную документацию;

работать в международной команде, коммуницируя на профессиональном английском языке.

Компетенции

самостоятельное и командное выполнение проектных заданий;

создание архитектурно-строительной документации;

участие в различных этапах реализации строительных проектов;

принятие решений с учётом нормативной базы, экономики и экологии;

готовность работать в международной строительной среде.

Карьерные перспективы

Выпускник может работать:

помощником проектировщика или конструктора;

техническим специалистом на строительной площадке;

специалистом по охране труда, качеству и техническому надзору;

в архитектурных и инженерных компаниях;

или продолжить обучение в магистратуре в Словакии или других странах ЕС.

Почему стоит выбрать эту программу?

Бесплатное обучение на английском языке в государственном вузе;

Возможность пройти навчання в Словаччині для українців и получить европейский диплом;

и получить европейский диплом; Практико-ориентированное образование в международной академической среде;

Диплом Словацкого технического университета в Братиславе (STU Братислава) , признанный в ЕС;

, признанный в ЕС; Хорошие шансы на трудоустройство и карьерный рост в сфере строительства в странах Евросоюза.

Как поступить

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