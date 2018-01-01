Учебная программа «Civil Engineering (Гражданское строительство)» в STU Братислава
Хочешь учиться на инженера-строителя в Словакии? Программа бакалавриата «Civil Engineering (Гражданское строительство)» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) открывает путь к перспективной профессии в Европе. Обучение проходит на английском языке, а поступить можно без вступительных экзаменов.
Общие сведения
- Факультет: Строительный
- Степень: Бакалавр (Bc.)
- Продолжительность обучения: 3 года
- Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Английский (вся программа), возможна поддержка в изучении словацкого
- Поступление: Без вступительных экзаменов
- Место обучения: Словацкий технический университет в Братиславе (STU Bratislava)
- Оплата: Бесплатно
Кому подойдёт программа
Программа Civil Engineering предназначена для иностранных студентов, желающих учиться на строителя в Словакии на английском языке. Особенно она актуальна для абитуриентов из Украины, заинтересованных в получении европейского диплома и навчанні в Словаччині для українців.
Образование даёт прочную инженерную базу и возможности для построения карьеры в ЕС.
Цель и содержание обучения
Программа обеспечивает полноценное инженерное образование в сфере строительства с акцентом на теорию, практику и применение современных технологий. Темы включают:
- проектирование и строительство жилых, общественных и промышленных зданий;
- инженерные сооружения и водное строительство;
- архитектурное и градостроительное проектирование;
- экологические, правовые и экономические аспекты строительства.
Студенты изучают современные строительные технологии, цифровые инструменты проектирования и управления (включая AutoCAD, Revit, ANSYS и другие), а также методы оценки стоимости и устойчивости проектов.
Что вы изучите?
- Теоретические основы и этапы реализации различных типов строек;
- Характеристики и свойства строительных материалов;
- Проектирование и аргументация собственных технических решений;
- Использование цифровых инструментов AutoCAD, ANSYS, BIM Revit, PTC Mathcad.
Знания
- в области проектирования, технологии и организации строительства;
- в архитектурной типологии и экологически устойчивых решениях;
- в цифровом проектировании и управлении строительством;
- в юридических и экологических вопросах в строительной сфере;
- в профессиональной терминологии на английском языке.
Навыки
- проектировать здания и инженерные сооружения средней сложности;
- использовать BIM и инженерное ПО для проектирования и моделирования;
- анализировать технические решения с учётом их эффективности и безопасности;
- готовить проектную и сметную документацию;
- работать в международной команде, коммуницируя на профессиональном английском языке.
Компетенции
- самостоятельное и командное выполнение проектных заданий;
- создание архитектурно-строительной документации;
- участие в различных этапах реализации строительных проектов;
- принятие решений с учётом нормативной базы, экономики и экологии;
- готовность работать в международной строительной среде.
Карьерные перспективы
Выпускник может работать:
- помощником проектировщика или конструктора;
- техническим специалистом на строительной площадке;
- специалистом по охране труда, качеству и техническому надзору;
- в архитектурных и инженерных компаниях;
- или продолжить обучение в магистратуре в Словакии или других странах ЕС.
Почему стоит выбрать эту программу?
- Бесплатное обучение на английском языке в государственном вузе;
- Возможность пройти навчання в Словаччині для українців и получить европейский диплом;
- Практико-ориентированное образование в международной академической среде;
- Диплом Словацкого технического университета в Братиславе (STU Братислава), признанный в ЕС;
- Хорошие шансы на трудоустройство и карьерный рост в сфере строительства в странах Евросоюза.
Как поступить
Поступай с Postupai! Мы поможем подать документы, перевести и нотариально заверить всё необходимое, зарегистрировать в STU и пройти процесс поступления без экзаменов и без стресса.
Оформи заявку сейчас и начни учёбу уже в этом году.
Учебный план: Civil Engineering (Гражданское строительство)
Условия успешного завершения обучения
- Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
- Набрать 180 кредитов
- Сдать государственный экзамен
Условия перехода к следующей части обучения
- Набрать минимальное количество кредитов:
- Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
- Минимум 30 кредитов за академический год
- Сдать все повторно записанные предметы
- Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту
1 курс
1 семестр
- Строительные материалы
- Начертательная геометрия
- Инженерия окружающей среды
- Геология
- История архитектуры
- Математика 1
- Обязательные по выбору: Английский язык 1, Словацкий язык 1
2 семестр
- Конструкции в архитектуре 1
- Математика 2
- Физическая культура 1
- Физика
- Статика сооружений
- Геодезия в гражданском строительстве
- Обязательные по выбору: Английский язык 2, Словацкий язык 2
2 курс
3 семестр
- Строительная физика
- Гидрология
- Гидромеханика
- Информатика 1
- Математика 3
- Физическая культура 2
- Теория упругости
- Обязательные по выбору: Английский язык 3, Словацкий язык 3
4 семестр
- Инженерные сети зданий 1
- Технология бетона
- Конструкции в архитектуре 2
- Право
- Механика грунтов и фундаменты
- Строительная механика
- Обязательные по выбору: Информатика 2, Рынок недвижимости
- Обязательные по выбору: САПР, САПР в строительной инженерии 1, САПР в водной инженерии 1
3 курс
5 семестр
- Экономика строительства
- Железобетонные элементы
- Конструкции в архитектуре 3
- Металлические конструкции
- Дорожное строительство
- Очистка воды и водоснабжение
6 семестр
- Бакалаврская работа
- Инженерные сети зданий 2
- Строительная технология
- Канализация и очистка сточных вод
- Государственный экзамен
- Обязательные по выбору: САПР в строительной инженерии 2, САПР в водной инженерии 2, Проектное ателье
Обучение проходит на английском языке и полностью бесплатно.
Карьера после окончания бакалавриата
Выпускник программы бакалавриата «Civil Engineering (Гражданское строительство)» на Факультете гражданского строительства Словацкого технического университета в Братиславе (Slovenská technická univerzita v Bratislave, STU) получает прочную инженерную подготовку и может успешно начать профессиональную деятельность в строительной отрасли.
Программа реализуется в городе Братислава, Словакия, на английском языке и предоставляется бесплатно для граждан ЕС и Украины.
Возможные карьерные позиции:
- Проектировщик строительных объектов – разработка архитектурных и конструктивных решений для жилых, общественных и промышленных зданий;
- Инженер по строительным технологиям – планирование и контроль технологий строительства, выбор строительных материалов;
- Руководитель строительных проектов – организация и управление строительными процессами на объектах;
- Специалист по техническому надзору – контроль за соблюдением проектных решений, нормативов и стандартов;
- Работник государственной службы в области строительства и регионального развития – участие в разработке строительных и градостроительных программ;
- Преподаватель или инструктор в области строительных дисциплин – работа в образовательных учреждениях;
- Самозанятый проектант – после получения профессиональной лицензии возможно открытие собственной проектной деятельности.
Словацкое законодательство также предусматривает, что выпускники могут проектировать простые и малые здания и, после прохождения необходимой практики, получить официальную квалификацию (осведчение) для самостоятельной инженерной деятельности.
По специализациям
Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb)
- Акцент на расчётах и проектировании бетонных, стальных, деревянных и композитных конструкций;
- Работа в структурах проектных бюро, архитектурных и инженерных фирмах;
- Возможности трудоустройства в международных строительных компаниях.
Технология строительства (Technológia stavieb)
- Фокус на строительных процессах, методах, планировании работ и управлении ресурсами;
- Работа в роли строительного менеджера, координатора проектов, специалиста по качеству;
- Востребованность в подрядных организациях, девелоперских компаниях и на стройплощадках.
Возможность продолжения обучения
Выпускники программы «Civil Engineering» имеют право продолжить обучение на втором (магистерском) уровне как в Словакии, так и за рубежом. Продолжение возможно по следующим направлениям:
- Гражданское строительство (Civil Engineering) – углублённая специализация;
- Строительные конструкции (Nosné konštrukcie stavieb) – фокус на статике и динамике зданий, обучение проходит на словацком языке;
- Технология строительства (Technológia stavieb) – обучение проходит на словацком языке.
Преимуществом является то, что диплом Словацкого технического университета признаётся во всех странах Европейского союза. Это даёт возможность поступать в магистратуру в таких странах, как Германия, Австрия, Чехия, Нидерланды и другие.
Как поступить на программу «Civil Engineering (Гражданское строительство)» в STU Братислава
Бакалавриат по программе «Civil Engineering (Гражданское строительство)» предназначен для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается академическая степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить современное европейское образование в сфере строительства и инженерии.
Обучение проводится в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) и реализуется полностью на английском языке. Программа подходит как для граждан Словакии, так и для украинцев, заинтересованных в бесплатном обучении за границей на англиском языке.
Обучение по программе «Civil Engineering (Гражданское строительство)» является бесплатным.
Отличный выбор для тех, кто не владеет словацким, но хочет учиться в Европе. Достаточно владеть английским языком на уровне B1 и выше, чтобы начать учёбу уже на бакалавриате. После окончания можно продолжить обучение в магистратуре — как в Словакии, так и в других странах Европы на английском языке.
Этапы приёма
- 1-й этап:
- Приём заявлений — до 30 апреля
- Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
- 2-й этап (при наличии свободных мест):
- Публикация списка доступных программ — до 15 июля
- Приём заявлений — до 4 августа
- Заседание комиссии — во второй половине августа
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
Необходимые документы
Ниже представлен список обязательных документов для поступления в Словакию на программу «Civil Engineering (Гражданское строительство)» бакалавриата:
- Заверенная копия аттестата с приложением
- Заверенные копии годовых табелей оценок за 8–10 классы
- Резюме
- Решение о признании (нострификация) документа об образовании, полученного за границей
- Подтверждение знания английского языка не ниже уровня B1 — сертификат
Важно: без подтверждения знания английского языка кандидат не может быть принят на программу.
Условия зачисления
Главное условие поступления на программу «Civil Engineering (Гражданское строительство)» — наличие нострифицированного аттестата. Если на момент подачи заявления документ ещё не получен, возможно условное зачисление — с последующим предоставлением нострификации до даты начала учёбы.
Поступай с Postupai
Postupai поможет на каждом этапе поступления — от выбора программы до получения студенческого ВНЖ в Словакии. Мы сопровождаем тебя на всех этапах: от нострификации и подачи документов до записи в университет и связи с приёмной комиссией.
С нашей помощью ты:
- Выберешь подходящую программу и университет
- Подготовишь и переведёшь все необходимые документы
- Подашь заявление вовремя и без ошибок
- Получишь поддержку при нострификации и оформлении ВНЖ
- Будешь на связи с личным менеджером до начала учёбы
Начни путь к обучению в Словакии уже сегодня — оставь заявку на сайте Postupai и получи бесплатную консультацию.