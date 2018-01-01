Освітня програма «Civil Engineering (Цивільне будівництво)» в STU Братислава Хочеш навчатися на інженера-будівельника в Словаччині? Бакалаврська програма «Civil Engineering (Цивільне будівництво)» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) відкриває шлях до перспективної професії в Європі. Навчання відбувається англійською мовою, а вступ можливий без іспитів. Загальна інформація Факультет: Будівельний

Будівельний Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Тривалість навчання: 3 роки

3 роки Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: Англійська (вся програма), можлива підтримка у вивченні словацької

Англійська (вся програма), можлива підтримка у вивченні словацької Вступ: Без вступних іспитів

Без вступних іспитів Місце навчання: Словацький технічний університет у Братиславі (STU Bratislava)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU Bratislava) Оплата: Безкоштовно Кому підходить програма Програма Civil Engineering створена для іноземних студентів, які хочуть навчатися на будівельника в Словаччині англійською мовою. Особливо актуальна вона для абітурієнтів з України, зацікавлених у здобутті європейського диплому та навчанні в Словаччині для українців. Освіта надає міцну інженерну базу та можливості для побудови кар'єри в ЄС. Мета та зміст навчання Програма забезпечує повноцінну інженерну освіту в галузі будівництва з акцентом на теорію, практику та використання сучасних технологій. Теми включають: проєктування та будівництво житлових, громадських і промислових будівель;

інженерні споруди та водне будівництво;

архітектурне та містобудівне проєктування;

екологічні, правові та економічні аспекти будівництва. Студенти вивчають сучасні будівельні технології, цифрові інструменти проєктування та управління (включаючи AutoCAD, Revit, ANSYS тощо), а також методи оцінки вартості та стійкості проєктів. Що ви вивчатимете? Теоретичні основи та етапи реалізації різних типів будівництва;

та етапи реалізації різних типів будівництва; Характеристики і властивості будівельних матеріалів;

і властивості будівельних матеріалів; Проєктування та обґрунтування власних технічних рішень;

та обґрунтування власних технічних рішень; Використання цифрових інструментів AutoCAD, ANSYS, BIM Revit, PTC Mathcad. Знання у сфері проєктування, технології та організації будівництва;

в архітектурній типології та екологічно стійких рішеннях;

у цифровому проєктуванні та управлінні будівництвом;

у правових та екологічних питаннях у будівельній галузі;

у професійній термінології англійською мовою. Навички проєктувати будівлі та інженерні споруди середньої складності;

використовувати BIM та інженерне ПЗ для проєктування й моделювання;

аналізувати технічні рішення з урахуванням їх ефективності та безпеки;

готувати проєктну та кошторисну документацію;

працювати в міжнародній команді, спілкуючись професійною англійською мовою. Компетенції самостійне та командне виконання проєктних завдань;

створення архітектурно-будівельної документації;

участь у різних етапах реалізації будівельних проєктів;

прийняття рішень з урахуванням нормативної бази, економіки та екології;

готовність працювати в міжнародному будівельному середовищі. Кар'єрні перспективи Випускник може працювати: помічником проєктувальника або конструктора;

технічним спеціалістом на будівельному майданчику;

спеціалістом з охорони праці, якості та технічного нагляду;

в архітектурних та інженерних компаніях;

або продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або інших країнах ЄС. Чому варто обрати цю програму? Безкоштовне навчання англійською мовою в державному університеті;

Можливість пройти навчання в Словаччині для українців і отримати європейський диплом;

і отримати європейський диплом; Практико-орієнтована освіта в міжнародному академічному середовищі;

Диплом Словацького технічного університету в Братиславі (STU Братислава) , визнаний у ЄС;

, визнаний у ЄС; Гарні шанси на працевлаштування та кар’єрне зростання в галузі будівництва в країнах Євросоюзу. Як вступити Вступай з Postupai! Ми допоможемо подати документи, перекласти та нотаріально завірити все необхідне, зареєструватися в STU та пройти процес вступу без іспитів і без стресу. Заповни заявку зараз і почни навчання вже цього року.

Навчальний план: Civil Engineering (Цивільне будівництво) Умови успішного завершення навчання Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів

Набрати 180 кредитів

Скласти державний іспит Умови переходу до наступної частини навчання Набрати мінімальну кількість кредитів: Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання Мінімум 30 кредитів за академічний рік

Скласти всі повторно записані предмети

Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом 1 курс 1 семестр Будівельні матеріали

Начеркова геометрія

Інженерія довкілля

Геологія

Історія архітектури

Математика 1

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1, Словацька мова 1 2 семестр Конструкції в архітектурі 1

Математика 2

Фізичне виховання 1

Фізика

Статика споруд

Геодезія в цивільному будівництві

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2, Словацька мова 2 2 курс 3 семестр Будівельна фізика

Гідрологія

Гідромеханіка

Інформатика 1

Математика 3

Фізичне виховання 2

Теорія пружності

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3, Словацька мова 3 4 семестр Інженерні мережі будівель 1

Технологія бетону

Конструкції в архітектурі 2

Право

Механіка ґрунтів і фундаменти

Будівельна механіка

Обов’язкові за вибором: Інформатика 2, Ринок нерухомості

Інформатика 2, Ринок нерухомості Обов’язкові за вибором: CAD, CAD у будівельній інженерії 1, CAD у водній інженерії 1 3 курс 5 семестр Економіка будівництва

Залізобетонні елементи

Конструкції в архітектурі 3

Металеві конструкції

Дорожнє будівництво

Очищення води та водопостачання 6 семестр Бакалаврська робота

Інженерні мережі будівель 2

Будівельна технологія

Каналізація та очищення стічних вод

Державний іспит

Обов’язкові за вибором: CAD у будівельній інженерії 2, CAD у водній інженерії 2, Проєктне ательє Навчання проводиться англійською мовою та є повністю безкоштовним.

Кар'єра після закінчення бакалаврату Випускник програми бакалаврату «Civil Engineering (Цивільне будівництво)» на Факультеті цивільного будівництва Словацького технічного університету в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave, STU) отримує ґрунтовну інженерну підготовку та може успішно розпочати професійну діяльність у будівельній галузі. Програма реалізується в місті Братислава, Словаччина, англійською мовою та є безкоштовною для громадян ЄС і України. Можливі кар’єрні позиції: Проєктувальник будівельних об'єктів – розробка архітектурних і конструктивних рішень для житлових, громадських та промислових будівель;

– розробка архітектурних і конструктивних рішень для житлових, громадських та промислових будівель; Інженер з будівельних технологій – планування та контроль технологій будівництва, вибір будівельних матеріалів;

– планування та контроль технологій будівництва, вибір будівельних матеріалів; Керівник будівельних проєктів – організація та управління будівельними процесами на об'єктах;

– організація та управління будівельними процесами на об'єктах; Фахівець з технічного нагляду – контроль за дотриманням проєктних рішень, нормативів і стандартів;

– контроль за дотриманням проєктних рішень, нормативів і стандартів; Працівник державної служби у сфері будівництва та регіонального розвитку – участь у розробці будівельних і містобудівних програм;

– участь у розробці будівельних і містобудівних програм; Викладач або інструктор з будівельних дисциплін – робота в освітніх установах;

– робота в освітніх установах; Самозайнятий проєктант – після отримання професійної ліцензії можливе відкриття власної проєктної діяльності. Словацьке законодавство також передбачає, що випускники можуть проєктувати прості та малі споруди, а після проходження необхідної практики отримати офіційну кваліфікацію (свідоцтво) для самостійної інженерної діяльності. За спеціалізаціями Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb) Акцент на розрахунках і проєктуванні бетонних, сталевих, дерев’яних та композитних конструкцій;

Робота в структурах проєктних бюро, архітектурних та інженерних компаніях;

Можливості працевлаштування в міжнародних будівельних компаніях. Технологія будівництва (Technológia stavieb) Зосередження на будівельних процесах, методах, плануванні робіт і управлінні ресурсами;

Робота на посаді менеджера з будівництва, координатора проєктів, фахівця з контролю якості;

Попит у підрядних організаціях, девелоперських компаніях і на будівельних майданчиках. Можливість продовження навчання Випускники програми «Civil Engineering» мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні як у Словаччині, так і за кордоном. Продовження можливе за такими напрямами: Цивільне будівництво (Civil Engineering) – поглиблена спеціалізація;

– поглиблена спеціалізація; Будівельні конструкції (Nosné konštrukcie stavieb) – акцент на статиці й динаміці будівель, навчання відбувається словацькою мовою;

– акцент на статиці й динаміці будівель, навчання відбувається словацькою мовою; Технологія будівництва (Technológia stavieb) – навчання відбувається словацькою мовою. Перевагою є те, що диплом Словацького технічного університету визнається в усіх країнах Європейського Союзу. Це дає можливість вступати до магістратури в таких країнах, як Німеччина, Австрія, Чехія, Нідерланди та інших.