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Будівельний факультет STU в Братиславі

Блог
дата зміни: 13.04.2025

Безкоштовна інженерна освіта в Словаччині

Будівельний факультет Словацького технічного університету виконує понад 60–70 % усіх державних будівельних проєктів у країні, що робить його визнаним лідером у сфері інженерної освіти та практики.

Саме тут готують висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати найскладніші завдання — від проєктування приватних будинків до реалізації масштабних інфраструктурних об’єктів національного значення.

Зміст

Будівельний факультет STU в Братиславі

Побудуй своє майбутнє в самому центрі Європи

Чому варто навчатися на будівельному факультеті STU

Якщо ви шукаєте якісну та доступну вищу освіту в Словаччині, зверніть увагу на Будівельний факультет Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це один із найавторитетніших факультетів у країні та в усій Центральній Європі з відмінною репутацією, сучасною базою та навчальними програмами, орієнтованими на майбутнє.

Інженери-будівельники сьогодні на піку затребуваності — як у Словаччині, так і в усій Європі. Будівельні спеціальності стабільно входять до списку найоплачуваніших і найперспективніших. Випускники нашого факультету знаходять роботу ще під час навчання, а рівень працевлаштування наближається до 100%.

Середня стартова зарплата випускників перевищує середню по країні на 400 євро, а практикоорієнтоване навчання та тісний зв'язок із роботодавцями дозволяють швидко зростати в професії.

Факультет пропонує унікальні напрями підготовки, наприклад, навчання в галузі гідротехніки та водного господарства — єдине у своєму роді в Словаччині. Ми поєднуємо академічні традиції, сучасні технології та комфортне студентське середовище.

Крім того, ви зможете брати участь у міжнародних програмах (Erasmus+, обміни, стажування), займатися спортом, користуватися сучасною лабораторною базою та надихатися прикладами успішних випускників, які реалізували найбільші будівельні проєкти в країні та за її межами.

Затребуваність на ринку праці

Інженери-будівельники стабільно користуються високим попитом, як у Словаччині, так і в інших країнах Європи. Інфраструктура активно розвивається, тому кваліфіковані фахівці потрібні державним установам, будівельним компаніям, проєктним бюро та міжнародним корпораціям.

Випускники Будівельного факультету Словацького технічного університету в Братиславі (STU) знаходять роботу ще під час навчання — завдяки практикоорієнтованим курсам, сучасним технологіям і тісній співпраці факультету з провідними роботодавцями в галузі. Багато студентів вже з третього курсу поєднують навчання з оплачуваним стажуванням.

Середня стартова зарплата випускників факультету на 400 євро вища за середню по країні, а в міжнародних компаніях вона може бути ще вищою. Крім того, диплом STU визнається по всій Європі, що відкриває широкі можливості для працевлаштування за кордоном — від Німеччини й Австрії до Скандинавії та країн Бенілюксу.

Безкоштовна освіта в Словаччині

Усі програми словацькою мовою — безкоштовні, зокрема для студентів з України. Також доступна безкоштовна програма англійською мовою — Civil Engineering.

Вступ без іспитів

Вступити на Будівельний факультет STU можна без вступних іспитів — це робить процес максимально доступним і зрозумілим для українських абітурієнтів. Вам не потрібно складати складні тести чи проходити додаткову співбесіду.

Для зарахування достатньо мати атестат про середню освіту, підготувати переклад оцінок, пройти нострифікацію документа та вчасно подати заяву. Усі документи допомагає оформити команда Postupai.

Такий спрощений процес дозволяє зосередитися на підготовці до переїзду та навчання, без необхідності самостійно шукати інформацію в інтернеті — що часто призводить до помилок і ризику не вступити.

Навчальні програми

  • Civil Engineering (англійською мовою)
    Програма готує фахівців у галузі міжнародного будівництва та проєктування. Студенти вивчають будівельну механіку, сталий розвиток, BIM і здобувають навички, які застосовні по всій Європі.
  • Геодезія та картографія
    Навчання орієнтоване на вимірювання, просторові дані, створення цифрових карт і 3D-моделей. Програма включає роботу з лазерним скануванням і ГІС-технологіями.
  • Інженерні конструкції та транспортні споруди
    Студенти навчаються проєктувати мости, тунелі, дороги та інші інфраструктурні об'єкти із застосуванням сучасних розрахунків і цифрового моделювання.
  • Ландшафт і ландшафтне планування
    Програма поєднує архітектуру, екологію та урбаністику. Студенти вчаться формувати сталий та естетичний простір — парки, водойми, міські зони.
  • Математичне та комп’ютерне моделювання
    Підготовка фахівців із цифрового аналізу в будівництві: моделювання навантажень, гідродинаміки, опадів, оптимізація конструкцій за допомогою штучного інтелекту.
  • Технології та менеджмент у будівництві
    Фокус на організації будівельних процесів, управлінні проєктами, кошторисах і термінах. Включає навчання технологіям контролю якості та цифровим системам управління будівництвом.
  • Гідротехнічні споруди та управління водними ресурсами
    Унікальна для Словаччини програма з проєктування дамб, каналів, систем водовідведення. Студенти вивчають моделювання повеней і кліматичні зміни.
  • Цивільне будівництво та архітектура
    Комбінована програма, яка поєднує інженерні розрахунки з архітектурним підходом. Студенти опановують проєктування житлових і громадських будівель.

Сучасні технології в навчанні

  • BIM — цифрове моделювання будівель і мостів
  • AR/VR — візуалізація та віртуальні тури
  • 3D-сканування — цифрове відображення об’єктів
  • 3D-друк — фізичні моделі та макети
  • Машинне навчання — аналіз даних і прогнозування
  • DWT — моделювання повеней і водовідведення

Вступ

  • 1-й етап:
    • Прийом заяв — до 30 квітня
    • Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
    • Прийом здійснюється без вступних іспитів
  • 2-й етап (якщо залишаться вільні місця):
    • Оголошення програм — до 15 липня
    • Прийом заяв — до 4 серпня
    • Засідання комісії — у другій половині серпня
    • Прийом також без іспитів

Необхідні документи: атестат, нострифікація, переклад оцінок.

Заявка на гуртожиток — з 10 червня по 15 липня.

Кар’єра та приклади випускників

Серед відомих проєктів випускників — міст SNP та зимовий стадіон ім. Ондрея Непелли. Випускники працюють по всій Європі та за її межами.

Висновок

Будівельний факультет STU — це безкоштовна освіта в Словаччині, європейський диплом, сучасні технології, практична підготовка та успішна кар’єра.

Обирай майбутнє разом з STU у Братиславі.

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Запитання-відповідь

  • Чи важко навчатися на будівельному факультеті?

    Навчання вимагає наполегливості, але за системного підходу та підтримки викладачів більшість студентів успішно справляються. Програма збалансована: теоретичні знання поєднуються з практичними завданнями та сучасними технологіями. Багато студентів знаходять стажування або роботу ще до завершення навчання.

  • Чи можна навчатися без знання словацької мови?

    Так. Для іноземних студентів доступна безкоштовна програма Civil Engineering англійською мовою. Крім того, багато студентів вивчають словацьку паралельно з навчанням, а університет пропонує підготовчі мовні курси та підтримку в адаптації.

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