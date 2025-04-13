Саме тут готують висококваліфікованих фахівців , здатних вирішувати найскладніші завдання — від проєктування приватних будинків до реалізації масштабних інфраструктурних об’єктів національного значення.

Будівельний факультет Словацького технічного університету виконує понад 60–70 % усіх державних будівельних проєктів у країні, що робить його визнаним лідером у сфері інженерної освіти та практики.

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Чому варто навчатися на будівельному факультеті STU

Якщо ви шукаєте якісну та доступну вищу освіту в Словаччині, зверніть увагу на Будівельний факультет Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це один із найавторитетніших факультетів у країні та в усій Центральній Європі з відмінною репутацією, сучасною базою та навчальними програмами, орієнтованими на майбутнє.

Інженери-будівельники сьогодні на піку затребуваності — як у Словаччині, так і в усій Європі. Будівельні спеціальності стабільно входять до списку найоплачуваніших і найперспективніших. Випускники нашого факультету знаходять роботу ще під час навчання, а рівень працевлаштування наближається до 100%.

Середня стартова зарплата випускників перевищує середню по країні на 400 євро, а практикоорієнтоване навчання та тісний зв'язок із роботодавцями дозволяють швидко зростати в професії.

Факультет пропонує унікальні напрями підготовки, наприклад, навчання в галузі гідротехніки та водного господарства — єдине у своєму роді в Словаччині. Ми поєднуємо академічні традиції, сучасні технології та комфортне студентське середовище.

Крім того, ви зможете брати участь у міжнародних програмах (Erasmus+, обміни, стажування), займатися спортом, користуватися сучасною лабораторною базою та надихатися прикладами успішних випускників, які реалізували найбільші будівельні проєкти в країні та за її межами.

Затребуваність на ринку праці

Інженери-будівельники стабільно користуються високим попитом, як у Словаччині, так і в інших країнах Європи. Інфраструктура активно розвивається, тому кваліфіковані фахівці потрібні державним установам, будівельним компаніям, проєктним бюро та міжнародним корпораціям.

Випускники Будівельного факультету Словацького технічного університету в Братиславі (STU) знаходять роботу ще під час навчання — завдяки практикоорієнтованим курсам, сучасним технологіям і тісній співпраці факультету з провідними роботодавцями в галузі. Багато студентів вже з третього курсу поєднують навчання з оплачуваним стажуванням.

Середня стартова зарплата випускників факультету на 400 євро вища за середню по країні, а в міжнародних компаніях вона може бути ще вищою. Крім того, диплом STU визнається по всій Європі, що відкриває широкі можливості для працевлаштування за кордоном — від Німеччини й Австрії до Скандинавії та країн Бенілюксу.

Безкоштовна освіта в Словаччині

Усі програми словацькою мовою — безкоштовні, зокрема для студентів з України. Також доступна безкоштовна програма англійською мовою — Civil Engineering.

Вступ без іспитів

Вступити на Будівельний факультет STU можна без вступних іспитів — це робить процес максимально доступним і зрозумілим для українських абітурієнтів. Вам не потрібно складати складні тести чи проходити додаткову співбесіду.

Для зарахування достатньо мати атестат про середню освіту, підготувати переклад оцінок, пройти нострифікацію документа та вчасно подати заяву. Усі документи допомагає оформити команда Postupai.

Такий спрощений процес дозволяє зосередитися на підготовці до переїзду та навчання, без необхідності самостійно шукати інформацію в інтернеті — що часто призводить до помилок і ризику не вступити.

Навчальні програми