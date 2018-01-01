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Технологии и менеджмент в строительстве

Учебная программа «Технологии и менеджмент в строительстве» в STU Братислава

Хотите учиться на технолога-строителя в Словакии, получить качественное высшее образование и овладеть передовыми цифровыми технологиями в строительстве? Тогда программа бакалавриата «Технологии и менеджмент в строительстве» на Строительном факультете Словацкого технического университета (STU) в Братиславе — именно для вас.

Ключевые особенности программы:

Что вы получите, поступив на Строительный факультет в Братиславе?

Программа «Технологии и менеджмент в строительстве» сочетает в себе инженерные и управленческие дисциплины. Студенты получают всесторонние знания, необходимые для проектирования, реализации и обслуживания зданий и сооружений с применением информационного моделирования BIM, используемого во всех развитых странах мира.

Во время обучения вы узнаете:

  • как разрабатывать проектную документацию новых и реконструируемых объектов;
  • как управлять строительными процессами и координировать этапы реализации проекта;
  • как проводить геодезические замеры и контролировать качество строительных материалов;
  • как пользоваться современным инженерным и проектным программным обеспечением, таким как AutoCAD;
  • как функционирует экономика строительства: налоги, сметы, ценообразование, бухгалтерия;
  • какие материалы и технологии применяются при возведении зданий в разных условиях — от городских центров до экстремальных зон.

Профиль выпускника: инженер-строитель с управленческими навыками

Выпускник программы способен:

  • проектировать простые объекты и части сложных зданий;
  • готовить строительные площадки и организовывать строительные работы;
  • управлять строительством, экономикой проекта и логистикой;
  • обеспечивать эксплуатацию и реконструкцию зданий;
  • использовать IT-системы и BIM-моделирование в строительстве.

Почему стоит учиться в Словакии?

  • Высшее образование в Словакии бесплатно для студентов, обучающихся на словацком языке.
  • Учиться в Братиславе — это возможность жить в столице с развитой инфраструктурой и международными возможностями.
  • Учиться на строителя в Словакии — значит получить диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС.
  • Поступить без экзаменов — достаточно школьного аттестата и прохождения нострификации.

Почему стоит учиться в STU?

  • Словацкий технический университет в Братиславе (STU) — один из ведущих технических вузов Центральной Европы с более чем 80-летней историей.
  • STU — это мощная научная база, участие в международных проектах и стажировках в Европе.
  • Более 90 % выпускников трудоустраиваются в первые месяцы после окончания университета.
  • Университет предлагает широкие возможности для практики в сотрудничестве с компаниями в сфере строительства и технологий.

Поступай с Postupai

Мы поможем тебе поступить на программу «Технологии и менеджмент в строительстве» в STU без экзаменов и лишнего стресса. От сопровождения нострификации и перевода документов до регистрации и адаптации в Братиславе — мы с тобой на каждом этапе!

Оставь заявку, и мы свяжемся с тобой для индивидуальной консультации по поступлению.

Учебная программа: Технологии и менеджмент в строительстве

Условия успешного завершения обучения

  • Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
  • Набрать 180 кредитов
  • Сдать государственный экзамен

Условия перехода к следующей части обучения

  • Набрать минимальное количество кредитов:
    • Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
    • Минимум 30 кредитов за академический год
  • Сдать все повторно записанные предметы
  • Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту

1 курс

1 семестр

  • Ателье визуализации 1
  • История архитектуры и строительства
  • Описательная геометрия
  • Геодезия в строительстве
  • Инженерная геология 1
  • Математика 1
  • Строительные материалы и химия
  • Основы компьютерной поддержки проектирования

2 семестр

  • Экономика строительства
  • Физика 1
  • Композитные материалы
  • Конструкции в архитектуре 1
  • Математика 2
  • Статика
  • Физическое воспитание 1
  • Обязательные по выбору: Английский язык 1, Английский язык 1 – продвинутый, Немецкий язык 1, Немецкий язык 1 – продвинутый

2 курс

3 семестр

  • Конструкции в архитектуре 2
  • Механика грунтов и геотехнические конструкции
  • Упругость и прочность
  • Строительная физика
  • Инженерные сети зданий 1
  • Физическое воспитание 2
  • Типология
  • Обязательные по выбору: Английский язык 2, Английский язык 2 – продвинутый, Немецкий язык 2, Немецкий язык 2 – продвинутый

4 семестр

  • BIM – Информационные технологии в строительстве
  • Конструкции в архитектуре 3
  • Стальные и деревянные конструкции 1
  • Профессиональная практика
  • Инженерные сети зданий 2
  • Технология строительных процессов 1
  • Обязательные по выбору: Английский язык 3, Английский язык 3 – продвинутый, Немецкий язык 3, Немецкий язык 3 – продвинутый
  • Обязательные по выбору: Налоги и бухгалтерия, Инженерная этика, Изоляции, Макроэкономика, Проектирование и реализация геотехнических сооружений, Проектирование и реализация водных сооружений, Политология, Строительная механика

3 курс

5 семестр

  • Ателье
  • Железобетонные несущие элементы
  • Безопасность и охрана труда и пожарная безопасность на стройках
  • Реализация строительных объектов
  • Технологический проект
  • Обязательные по выбору: Конструкции в архитектуре 4, Менеджер в строительной практике, Инженерные сети зданий 3, Тепловая защита зданий 1

6 семестр

  • Бакалаврская работа
  • Экскурсия
  • Затраты и цены в строительстве
  • Строительное право
  • Технология строительных процессов 2
  • Водные сооружения
  • Обязательные по выбору: Акустика и освещение, Экономическая эффективность строительного производства, Сборные конструкции, Стальные и деревянные конструкции 2

Карьерные возможности выпускников

Выпускник бакалаврской учебной программы «Технологии и менеджмент в строительстве» (Technológie, organizácia a manažment v stavebníctve), реализуемой Строительным факультетом Словацкого технического университета в Братиславе, получает комплексные знания в области проектирования, технологии строительства, управления строительными процессами, качества и охраны труда. Обучение проходит в Братиславе, столице Словакии.

Возможность продолжения обучения

После завершения бакалавриата выпускник может продолжить обучение на магистратуре по следующим программам, реализуемым на Строительном факультете STU:

  • Технология строительства (Technológia stavieb)
  • Технические устройства зданий (Technické zariadenia budov)
  • Архитектурные конструкции и проектирование (Architektonické konštrukcie a projektovanie)
  • Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb)
  • Civil Engineering – международная магистратура на английском языке (обучение бесплатно)

Возможности трудоустройства

После окончания программы «Технологии и менеджмент в строительстве» выпускник может работать в различных сферах строительной отрасли, в том числе в организациях подрядчиков, проектных бюро, производстве строительных материалов и в сфере технического надзора. Среди возможных профессий:

  • Специалист по проекту организации строительства (POV)
  • Помощник руководителя строительства
  • Механизатор строительного производства
  • Менеджер по качеству строительства
  • Менеджер по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий
  • Специалист по техническому надзору
  • Эксперт по контролю соответствия реализации проекта
  • Менеджер по охране окружающей среды и управлению экологическими рисками
  • Менеджер по охране труда и технике безопасности
  • Строительно-технический проектировщик
  • Сметчик и инженер по расчету затрат
  • Руководитель строительного участка (stavbyvedúci)
  • Строительный подрядчик

Дополнительные профессиональные направления

  • Проектирование простых объектов
  • Работа в сфере производства и испытаний строительных материалов и изделий
  • Участие в реконструкции и техническом обслуживании объектов
  • Открытие собственного бизнеса в области строительства, аренды и продажи техники, торговли строительными материалами и полуфабрикатами

Выпускники программы «Технологии и менеджмент в строительстве» востребованы в частных и государственных структурах, на локальном и международном уровне.

Как поступить на программу «Технологии и менеджмент в строительстве» в STU

Программа бакалавриата «Технологии и менеджмент в строительстве» предназначена для выпускников школ, успешно сдавших итоговые экзамены. По окончании обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить современное строительное образование в Словакии с практическим уклоном в управление проектами и инженерные технологии.

Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и полностью реализуется на словацком языке. Программа открыта для граждан Словакии и иностранных студентов, в том числе украинцев, заинтересованных в обучении на словацком языке.

Этапы поступления

  • 1-й этап:
    • Подача заявлений — до 30 апреля
    • Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
    • Поступление без вступительных экзаменов
  • 2-й этап (при наличии свободных мест):
    • Публикация списка программ — до 15 июля
    • Подача заявлений — до 4 августа
    • Заседание комиссии — во второй половине августа
    • Поступление без вступительных экзаменов

Необходимые документы

Ниже приведён список обязательных документов для поступления в Словакию на бакалавриат «Технологии и менеджмент в строительстве»:

  • Заверенная копия аттестата с приложением
  • Заверенные копии годовых табелей за 8–10 классы
  • Резюме (автобиография)
  • Решение о признании документа об образовании, полученного за границей
  • Подтверждение знания словацкого языка на уровне не ниже B1 или наличие выпускного экзамена по словацкому (для программ на словацком языке)
  • Подтверждение знания английского языка на уровне не ниже B1 или выпускной экзамен по английскому (для программ на английском языке)

Важно: без подтверждения языковых знаний поступление невозможно.

Условия зачисления

Основное требование — наличие нострифицированного аттестата. При его временном отсутствии возможно условное зачисление с обязательным предоставлением позже.

Поступай с Postupai

Postupai поможет тебе на каждом этапе поступления — от выбора программы до оформления студенческого ВНЖ в Словакии. Мы сопровождаем весь процесс нострификации, подачи документов, взаимодействия с университетом и приёмной комиссией.

С нашей помощью ты:

  • Выберешь подходящую программу и университет
  • Подготовишь и переведёшь все необходимые документы
  • Подашь заявку без ошибок и вовремя
  • Получишь помощь с нострификацией и оформлением ВНЖ
  • Останешься на связи с персональным менеджером до начала учёбы

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Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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