Учебная программа «Технологии и менеджмент в строительстве» в STU Братислава
Хотите учиться на технолога-строителя в Словакии, получить качественное высшее образование и овладеть передовыми цифровыми технологиями в строительстве? Тогда программа бакалавриата «Технологии и менеджмент в строительстве» на Строительном факультете Словацкого технического университета (STU) в Братиславе — именно для вас.
Ключевые особенности программы:
- Название программы: Technológie a manažérstvo stavieb
- Университет: Словацкий технический университет в Братиславе
- Факультет: Строительный факультет STU, Братислава
- Степень: Бакалавр (Bc.)
- Продолжительность обучения: 3 года
- Форма обучения: Очная
- Язык обучения: Словацкий
- Поступление: без экзаменов
- Обучение бесплатно: для студентов, обучающихся на словацком языке
Что вы получите, поступив на Строительный факультет в Братиславе?
Программа «Технологии и менеджмент в строительстве» сочетает в себе инженерные и управленческие дисциплины. Студенты получают всесторонние знания, необходимые для проектирования, реализации и обслуживания зданий и сооружений с применением информационного моделирования BIM, используемого во всех развитых странах мира.
Во время обучения вы узнаете:
- как разрабатывать проектную документацию новых и реконструируемых объектов;
- как управлять строительными процессами и координировать этапы реализации проекта;
- как проводить геодезические замеры и контролировать качество строительных материалов;
- как пользоваться современным инженерным и проектным программным обеспечением, таким как AutoCAD;
- как функционирует экономика строительства: налоги, сметы, ценообразование, бухгалтерия;
- какие материалы и технологии применяются при возведении зданий в разных условиях — от городских центров до экстремальных зон.
Профиль выпускника: инженер-строитель с управленческими навыками
Выпускник программы способен:
- проектировать простые объекты и части сложных зданий;
- готовить строительные площадки и организовывать строительные работы;
- управлять строительством, экономикой проекта и логистикой;
- обеспечивать эксплуатацию и реконструкцию зданий;
- использовать IT-системы и BIM-моделирование в строительстве.
Почему стоит учиться в Словакии?
- Высшее образование в Словакии бесплатно для студентов, обучающихся на словацком языке.
- Учиться в Братиславе — это возможность жить в столице с развитой инфраструктурой и международными возможностями.
- Учиться на строителя в Словакии — значит получить диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС.
- Поступить без экзаменов — достаточно школьного аттестата и прохождения нострификации.
Почему стоит учиться в STU?
- Словацкий технический университет в Братиславе (STU) — один из ведущих технических вузов Центральной Европы с более чем 80-летней историей.
- STU — это мощная научная база, участие в международных проектах и стажировках в Европе.
- Более 90 % выпускников трудоустраиваются в первые месяцы после окончания университета.
- Университет предлагает широкие возможности для практики в сотрудничестве с компаниями в сфере строительства и технологий.
Поступай с Postupai
Мы поможем тебе поступить на программу «Технологии и менеджмент в строительстве» в STU без экзаменов и лишнего стресса. От сопровождения нострификации и перевода документов до регистрации и адаптации в Братиславе — мы с тобой на каждом этапе!
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Учебная программа: Технологии и менеджмент в строительстве
Условия успешного завершения обучения
- Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
- Набрать 180 кредитов
- Сдать государственный экзамен
Условия перехода к следующей части обучения
- Набрать минимальное количество кредитов:
- Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
- Минимум 30 кредитов за академический год
- Сдать все повторно записанные предметы
- Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту
1 курс
1 семестр
- Ателье визуализации 1
- История архитектуры и строительства
- Описательная геометрия
- Геодезия в строительстве
- Инженерная геология 1
- Математика 1
- Строительные материалы и химия
- Основы компьютерной поддержки проектирования
2 семестр
- Экономика строительства
- Физика 1
- Композитные материалы
- Конструкции в архитектуре 1
- Математика 2
- Статика
- Физическое воспитание 1
- Обязательные по выбору: Английский язык 1, Английский язык 1 – продвинутый, Немецкий язык 1, Немецкий язык 1 – продвинутый
2 курс
3 семестр
- Конструкции в архитектуре 2
- Механика грунтов и геотехнические конструкции
- Упругость и прочность
- Строительная физика
- Инженерные сети зданий 1
- Физическое воспитание 2
- Типология
- Обязательные по выбору: Английский язык 2, Английский язык 2 – продвинутый, Немецкий язык 2, Немецкий язык 2 – продвинутый
4 семестр
- BIM – Информационные технологии в строительстве
- Конструкции в архитектуре 3
- Стальные и деревянные конструкции 1
- Профессиональная практика
- Инженерные сети зданий 2
- Технология строительных процессов 1
- Обязательные по выбору: Английский язык 3, Английский язык 3 – продвинутый, Немецкий язык 3, Немецкий язык 3 – продвинутый
- Обязательные по выбору: Налоги и бухгалтерия, Инженерная этика, Изоляции, Макроэкономика, Проектирование и реализация геотехнических сооружений, Проектирование и реализация водных сооружений, Политология, Строительная механика
3 курс
5 семестр
- Ателье
- Железобетонные несущие элементы
- Безопасность и охрана труда и пожарная безопасность на стройках
- Реализация строительных объектов
- Технологический проект
- Обязательные по выбору: Конструкции в архитектуре 4, Менеджер в строительной практике, Инженерные сети зданий 3, Тепловая защита зданий 1
6 семестр
- Бакалаврская работа
- Экскурсия
- Затраты и цены в строительстве
- Строительное право
- Технология строительных процессов 2
- Водные сооружения
- Обязательные по выбору: Акустика и освещение, Экономическая эффективность строительного производства, Сборные конструкции, Стальные и деревянные конструкции 2
Карьерные возможности выпускников
Выпускник бакалаврской учебной программы «Технологии и менеджмент в строительстве» (Technológie, organizácia a manažment v stavebníctve), реализуемой Строительным факультетом Словацкого технического университета в Братиславе, получает комплексные знания в области проектирования, технологии строительства, управления строительными процессами, качества и охраны труда. Обучение проходит в Братиславе, столице Словакии.
Возможность продолжения обучения
После завершения бакалавриата выпускник может продолжить обучение на магистратуре по следующим программам, реализуемым на Строительном факультете STU:
- Технология строительства (Technológia stavieb)
- Технические устройства зданий (Technické zariadenia budov)
- Архитектурные конструкции и проектирование (Architektonické konštrukcie a projektovanie)
- Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb)
- Civil Engineering – международная магистратура на английском языке (обучение бесплатно)
Возможности трудоустройства
После окончания программы «Технологии и менеджмент в строительстве» выпускник может работать в различных сферах строительной отрасли, в том числе в организациях подрядчиков, проектных бюро, производстве строительных материалов и в сфере технического надзора. Среди возможных профессий:
- Специалист по проекту организации строительства (POV)
- Помощник руководителя строительства
- Механизатор строительного производства
- Менеджер по качеству строительства
- Менеджер по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий
- Специалист по техническому надзору
- Эксперт по контролю соответствия реализации проекта
- Менеджер по охране окружающей среды и управлению экологическими рисками
- Менеджер по охране труда и технике безопасности
- Строительно-технический проектировщик
- Сметчик и инженер по расчету затрат
- Руководитель строительного участка (stavbyvedúci)
- Строительный подрядчик
Дополнительные профессиональные направления
- Проектирование простых объектов
- Работа в сфере производства и испытаний строительных материалов и изделий
- Участие в реконструкции и техническом обслуживании объектов
- Открытие собственного бизнеса в области строительства, аренды и продажи техники, торговли строительными материалами и полуфабрикатами
Выпускники программы «Технологии и менеджмент в строительстве» востребованы в частных и государственных структурах, на локальном и международном уровне.
Как поступить на программу «Технологии и менеджмент в строительстве» в STU
Программа бакалавриата «Технологии и менеджмент в строительстве» предназначена для выпускников школ, успешно сдавших итоговые экзамены. По окончании обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить современное строительное образование в Словакии с практическим уклоном в управление проектами и инженерные технологии.
Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и полностью реализуется на словацком языке. Программа открыта для граждан Словакии и иностранных студентов, в том числе украинцев, заинтересованных в обучении на словацком языке.
Этапы поступления
- 1-й этап:
- Подача заявлений — до 30 апреля
- Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
- Поступление без вступительных экзаменов
- 2-й этап (при наличии свободных мест):
- Публикация списка программ — до 15 июля
- Подача заявлений — до 4 августа
- Заседание комиссии — во второй половине августа
- Поступление без вступительных экзаменов
Необходимые документы
Ниже приведён список обязательных документов для поступления в Словакию на бакалавриат «Технологии и менеджмент в строительстве»:
- Заверенная копия аттестата с приложением
- Заверенные копии годовых табелей за 8–10 классы
- Резюме (автобиография)
- Решение о признании документа об образовании, полученного за границей
- Подтверждение знания словацкого языка на уровне не ниже B1 или наличие выпускного экзамена по словацкому (для программ на словацком языке)
- Подтверждение знания английского языка на уровне не ниже B1 или выпускной экзамен по английскому (для программ на английском языке)
Важно: без подтверждения языковых знаний поступление невозможно.
Условия зачисления
Основное требование — наличие нострифицированного аттестата. При его временном отсутствии возможно условное зачисление с обязательным предоставлением позже.
Поступай с Postupai
Postupai поможет тебе на каждом этапе поступления — от выбора программы до оформления студенческого ВНЖ в Словакии. Мы сопровождаем весь процесс нострификации, подачи документов, взаимодействия с университетом и приёмной комиссией.
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- Выберешь подходящую программу и университет
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