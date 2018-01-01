Учебная программа «Технологии и менеджмент в строительстве» в STU Братислава

Хотите учиться на технолога-строителя в Словакии, получить качественное высшее образование и овладеть передовыми цифровыми технологиями в строительстве? Тогда программа бакалавриата «Технологии и менеджмент в строительстве» на Строительном факультете Словацкого технического университета (STU) в Братиславе — именно для вас.

Ключевые особенности программы:

Название программы: Technológie a manažérstvo stavieb

Technológie a manažérstvo stavieb Университет: Словацкий технический университет в Братиславе

Словацкий технический университет в Братиславе Факультет: Строительный факультет STU, Братислава

Строительный факультет STU, Братислава Степень: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Продолжительность обучения: 3 года

3 года Форма обучения: Очная

Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Поступление: без экзаменов

без экзаменов Обучение бесплатно: для студентов, обучающихся на словацком языке

Что вы получите, поступив на Строительный факультет в Братиславе?

Программа «Технологии и менеджмент в строительстве» сочетает в себе инженерные и управленческие дисциплины. Студенты получают всесторонние знания, необходимые для проектирования, реализации и обслуживания зданий и сооружений с применением информационного моделирования BIM, используемого во всех развитых странах мира.

Во время обучения вы узнаете:

как разрабатывать проектную документацию новых и реконструируемых объектов;

как управлять строительными процессами и координировать этапы реализации проекта;

как проводить геодезические замеры и контролировать качество строительных материалов;

как пользоваться современным инженерным и проектным программным обеспечением, таким как AutoCAD;

как функционирует экономика строительства: налоги, сметы, ценообразование, бухгалтерия;

какие материалы и технологии применяются при возведении зданий в разных условиях — от городских центров до экстремальных зон.

Профиль выпускника: инженер-строитель с управленческими навыками

Выпускник программы способен:

проектировать простые объекты и части сложных зданий;

готовить строительные площадки и организовывать строительные работы;

управлять строительством, экономикой проекта и логистикой;

обеспечивать эксплуатацию и реконструкцию зданий;

использовать IT-системы и BIM-моделирование в строительстве.

Почему стоит учиться в Словакии?

Высшее образование в Словакии бесплатно для студентов, обучающихся на словацком языке.

для студентов, обучающихся на словацком языке. Учиться в Братиславе — это возможность жить в столице с развитой инфраструктурой и международными возможностями.

— это возможность жить в столице с развитой инфраструктурой и международными возможностями. Учиться на строителя в Словакии — значит получить диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС.

— значит получить диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС. Поступить без экзаменов — достаточно школьного аттестата и прохождения нострификации.

Почему стоит учиться в STU?

Словацкий технический университет в Братиславе (STU) — один из ведущих технических вузов Центральной Европы с более чем 80-летней историей.

— один из ведущих технических вузов Центральной Европы с более чем 80-летней историей. STU — это мощная научная база , участие в международных проектах и стажировках в Европе.

, участие в международных проектах и стажировках в Европе. Более 90 % выпускников трудоустраиваются в первые месяцы после окончания университета.

трудоустраиваются в первые месяцы после окончания университета. Университет предлагает широкие возможности для практики в сотрудничестве с компаниями в сфере строительства и технологий.

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