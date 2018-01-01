Навчальна програма «Технології та менеджмент у будівництві» в STU Братислава Хочете навчатися на технолога-будівельника у Словаччині, отримати якісну вищу освіту та опанувати сучасні цифрові технології у будівництві? Тоді бакалаврська програма «Технології та менеджмент у будівництві» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету (STU) у Братиславі — саме для вас. Ключові характеристики програми: Назва програми: Technológie a manažérstvo stavieb

Technológie a manažérstvo stavieb Університет: Словацький технічний університет у Братиславі

Словацький технічний університет у Братиславі Факультет: Будівельний факультет STU, Братислава

Будівельний факультет STU, Братислава Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Тривалість навчання: 3 роки

3 роки Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: Словацька

Словацька Вступ: без вступних іспитів

без вступних іспитів Навчання безкоштовне: для студентів, які навчаються словацькою мовою Що ви отримаєте, вступивши на Будівельний факультет у Братиславі? Програма «Технології та менеджмент у будівництві» поєднує інженерні та управлінські дисципліни. Студенти здобувають всебічні знання, необхідні для проєктування, реалізації та обслуговування будівель і споруд із використанням інформаційного моделювання BIM, яке активно застосовується в усіх розвинених країнах світу. Під час навчання ви дізнаєтесь: як розробляти проєктну документацію для нових і реконструйованих об’єктів;

як керувати будівельними процесами та координувати етапи реалізації проєкту;

як проводити геодезичні вимірювання та контролювати якість будівельних матеріалів;

як працювати з інженерним і проєктним програмним забезпеченням, таким як AutoCAD;

як функціонує економіка будівництва: податки, кошториси, ціноутворення, бухгалтерія;

які матеріали та технології застосовуються під час будівництва в різних умовах — від міських центрів до екстремальних середовищ. Профіль випускника: інженер-будівельник з управлінськими навичками Випускник програми здатен: проєктувати прості об’єкти та частини складних споруд;

готувати будівельні майданчики та організовувати будівельні роботи;

керувати будівництвом, економікою проєкту та логістикою;

забезпечувати експлуатацію та реконструкцію будівель;

використовувати IT-системи та BIM-моделювання у будівництві. Чому варто навчатися у Словаччині? Вища освіта в Словаччині безкоштовна для студентів, які навчаються словацькою мовою.

для студентів, які навчаються словацькою мовою. Навчання у Братиславі — це можливість жити у столиці з розвиненою інфраструктурою та міжнародними перспективами.

— це можливість жити у столиці з розвиненою інфраструктурою та міжнародними перспективами. Навчатися на будівельника у Словаччині — означає отримати диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС.

— означає отримати диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС. Вступ без іспитів — достатньо шкільного атестата та проходження нострифікації. Чому варто навчатися в STU? Словацький технічний університет у Братиславі (STU) — один із провідних технічних вишів Центральної Європи з понад 80-річною історією.

— один із провідних технічних вишів Центральної Європи з понад 80-річною історією. STU — це потужна наукова база , участь у міжнародних проєктах і стажуваннях у Європі.

, участь у міжнародних проєктах і стажуваннях у Європі. Понад 90% випускників працевлаштовуються в перші місяці після завершення навчання.

працевлаштовуються в перші місяці після завершення навчання. Університет пропонує широкі можливості для практики у співпраці з компаніями у сфері будівництва та технологій. Вступай з Postupai Ми допоможемо тобі вступити на програму «Технології та менеджмент у будівництві» в STU без іспитів і зайвого стресу. Від супроводу нострифікації та перекладу документів до реєстрації та адаптації в Братиславі — ми з тобою на кожному етапі! Залиш заявку, і ми зв’яжемося з тобою для індивідуальної консультації щодо вступу.

Навчальна програма: Технології та менеджмент у будівництві Умови успішного завершення навчання Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів

Набрати 180 кредитів

Скласти державний іспит Умови переходу до наступної частини навчання Набрати мінімальну кількість кредитів: Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання Мінімум 30 кредитів за академічний рік

Скласти всі повторно записані предмети

Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом 1 курс 1 семестр Ательє візуалізації 1

Історія архітектури та будівництва

Описова геометрія

Геодезія в будівництві

Інженерна геологія 1

Математика 1

Будівельні матеріали та хімія

Основи комп’ютерної підтримки проєктування 2 семестр Економіка будівництва

Фізика 1

Композитні матеріали

Конструкції в архітектурі 1

Математика 2

Статика

Фізичне виховання 1

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1, Англійська мова 1 – просунутий рівень, Німецька мова 1, Німецька мова 1 – просунутий рівень 2 курс 3 семестр Конструкції в архітектурі 2

Механіка ґрунтів і геотехнічні конструкції

Пружність і міцність

Будівельна фізика

Інженерні мережі будівель 1

Фізичне виховання 2

Типологія

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2, Англійська мова 2 – просунутий рівень, Німецька мова 2, Німецька мова 2 – просунутий рівень 4 семестр BIM – Інформаційні технології у будівництві

Конструкції в архітектурі 3

Сталеві та дерев’яні конструкції 1

Професійна практика

Інженерні мережі будівель 2

Технологія будівельних процесів 1

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3, Англійська мова 3 – просунутий рівень, Німецька мова 3, Німецька мова 3 – просунутий рівень

Англійська мова 3, Англійська мова 3 – просунутий рівень, Німецька мова 3, Німецька мова 3 – просунутий рівень Обов’язкові за вибором: Податки й бухгалтерія, Інженерна етика, Ізоляції, Макроекономіка, Проєктування та реалізація геотехнічних споруд, Проєктування та реалізація гідротехнічних споруд, Політологія, Будівельна механіка 3 курс 5 семестр Ательє

Залізобетонні несучі елементи

Охорона праці та пожежна безпека на будівництві

Реалізація будівельних об’єктів

Технологічний проєкт

Обов’язкові за вибором: Конструкції в архітектурі 4, Менеджер у будівельній практиці, Інженерні мережі будівель 3, Тепловий захист будівель 1 6 семестр Бакалаврська робота

Екскурсія

Витрати та ціни у будівництві

Будівельне право

Технологія будівельних процесів 2

Гідротехнічні споруди

Обов’язкові за вибором: Акустика та освітлення, Економічна ефективність будівельного виробництва, Збірні конструкції, Сталеві та дерев’яні конструкції 2

Кар'єрні можливості випускників Випускник бакалаврської навчальної програми «Технології та менеджмент у будівництві» (Technológie, organizácia a manažment v stavebníctve), що реалізується Будівельним факультетом Словацького технічного університету в Братиславі, отримує комплексні знання в галузі проєктування, будівельних технологій, управління будівельними процесами, контролю якості та охорони праці. Навчання проходить у Братиславі, столиці Словаччини. Можливість продовження навчання Після завершення бакалаврату випускник може продовжити навчання в магістратурі за наступними спеціальностями, що реалізуються на Будівельному факультеті STU: Технологія будівництва (Technológia stavieb)

(Technológia stavieb) Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov)

(Technické zariadenia budov) Архітектурні конструкції та проєктування (Architektonické konštrukcie a projektovanie)

(Architektonické konštrukcie a projektovanie) Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb)

(Nosné konštrukcie stavieb) Civil Engineering – міжнародна магістерська програма англійською мовою (навчання безкоштовне) Можливості працевлаштування Після завершення програми «Технології та менеджмент у будівництві» випускник може працювати в різних сферах будівельної галузі, зокрема в підрядних організаціях, проєктних бюро, на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів та в галузі технічного нагляду. Серед можливих професій: Фахівець з проєкту організації будівництва (POV)

Помічник керівника будівництва

Механізатор будівельного виробництва

Менеджер з якості будівництва

Менеджер з експлуатації та технічного обслуговування будівель

Фахівець з технічного нагляду

Експерт з контролю відповідності реалізації проєкту

Менеджер з охорони навколишнього середовища та управління екологічними ризиками

Менеджер з охорони праці та техніки безпеки

Будівельно-технічний проєктант

Кошторисник та інженер з розрахунку витрат

Керівник будівельної дільниці (stavbyvedúci)

Будівельний підрядник Додаткові професійні напрями Проєктування простих об'єктів

Робота у сфері виробництва та випробування будівельних матеріалів і виробів

Участь у реконструкції та технічному обслуговуванні об'єктів

Відкриття власного бізнесу у сфері будівництва, оренди та продажу техніки, торгівлі будівельними матеріалами та напівфабрикатами Випускники програми «Технології та менеджмент у будівництві» затребувані як у приватному, так і в державному секторі — на місцевому та міжнародному рівні.