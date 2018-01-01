Навчальна програма «Технології та менеджмент у будівництві» в STU Братислава
Хочете навчатися на технолога-будівельника у Словаччині, отримати якісну вищу освіту та опанувати сучасні цифрові технології у будівництві? Тоді бакалаврська програма «Технології та менеджмент у будівництві» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету (STU) у Братиславі — саме для вас.
Ключові характеристики програми:
- Назва програми: Technológie a manažérstvo stavieb
- Університет: Словацький технічний університет у Братиславі
- Факультет: Будівельний факультет STU, Братислава
- Ступінь: Бакалавр (Bc.)
- Тривалість навчання: 3 роки
- Форма навчання: Денна
- Мова навчання: Словацька
- Вступ: без вступних іспитів
- Навчання безкоштовне: для студентів, які навчаються словацькою мовою
Що ви отримаєте, вступивши на Будівельний факультет у Братиславі?
Програма «Технології та менеджмент у будівництві» поєднує інженерні та управлінські дисципліни. Студенти здобувають всебічні знання, необхідні для проєктування, реалізації та обслуговування будівель і споруд із використанням інформаційного моделювання BIM, яке активно застосовується в усіх розвинених країнах світу.
Під час навчання ви дізнаєтесь:
- як розробляти проєктну документацію для нових і реконструйованих об’єктів;
- як керувати будівельними процесами та координувати етапи реалізації проєкту;
- як проводити геодезичні вимірювання та контролювати якість будівельних матеріалів;
- як працювати з інженерним і проєктним програмним забезпеченням, таким як AutoCAD;
- як функціонує економіка будівництва: податки, кошториси, ціноутворення, бухгалтерія;
- які матеріали та технології застосовуються під час будівництва в різних умовах — від міських центрів до екстремальних середовищ.
Профіль випускника: інженер-будівельник з управлінськими навичками
Випускник програми здатен:
- проєктувати прості об’єкти та частини складних споруд;
- готувати будівельні майданчики та організовувати будівельні роботи;
- керувати будівництвом, економікою проєкту та логістикою;
- забезпечувати експлуатацію та реконструкцію будівель;
- використовувати IT-системи та BIM-моделювання у будівництві.
Чому варто навчатися у Словаччині?
- Вища освіта в Словаччині безкоштовна для студентів, які навчаються словацькою мовою.
- Навчання у Братиславі — це можливість жити у столиці з розвиненою інфраструктурою та міжнародними перспективами.
- Навчатися на будівельника у Словаччині — означає отримати диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС.
- Вступ без іспитів — достатньо шкільного атестата та проходження нострифікації.
Чому варто навчатися в STU?
- Словацький технічний університет у Братиславі (STU) — один із провідних технічних вишів Центральної Європи з понад 80-річною історією.
- STU — це потужна наукова база, участь у міжнародних проєктах і стажуваннях у Європі.
- Понад 90% випускників працевлаштовуються в перші місяці після завершення навчання.
- Університет пропонує широкі можливості для практики у співпраці з компаніями у сфері будівництва та технологій.
Вступай з Postupai
Ми допоможемо тобі вступити на програму «Технології та менеджмент у будівництві» в STU без іспитів і зайвого стресу. Від супроводу нострифікації та перекладу документів до реєстрації та адаптації в Братиславі — ми з тобою на кожному етапі!
Залиш заявку, і ми зв’яжемося з тобою для індивідуальної консультації щодо вступу.
Навчальна програма: Технології та менеджмент у будівництві
Умови успішного завершення навчання
- Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів
- Набрати 180 кредитів
- Скласти державний іспит
Умови переходу до наступної частини навчання
- Набрати мінімальну кількість кредитів:
- Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання
- Мінімум 30 кредитів за академічний рік
- Скласти всі повторно записані предмети
- Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом
1 курс
1 семестр
- Ательє візуалізації 1
- Історія архітектури та будівництва
- Описова геометрія
- Геодезія в будівництві
- Інженерна геологія 1
- Математика 1
- Будівельні матеріали та хімія
- Основи комп’ютерної підтримки проєктування
2 семестр
- Економіка будівництва
- Фізика 1
- Композитні матеріали
- Конструкції в архітектурі 1
- Математика 2
- Статика
- Фізичне виховання 1
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1, Англійська мова 1 – просунутий рівень, Німецька мова 1, Німецька мова 1 – просунутий рівень
2 курс
3 семестр
- Конструкції в архітектурі 2
- Механіка ґрунтів і геотехнічні конструкції
- Пружність і міцність
- Будівельна фізика
- Інженерні мережі будівель 1
- Фізичне виховання 2
- Типологія
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2, Англійська мова 2 – просунутий рівень, Німецька мова 2, Німецька мова 2 – просунутий рівень
4 семестр
- BIM – Інформаційні технології у будівництві
- Конструкції в архітектурі 3
- Сталеві та дерев’яні конструкції 1
- Професійна практика
- Інженерні мережі будівель 2
- Технологія будівельних процесів 1
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3, Англійська мова 3 – просунутий рівень, Німецька мова 3, Німецька мова 3 – просунутий рівень
- Обов’язкові за вибором: Податки й бухгалтерія, Інженерна етика, Ізоляції, Макроекономіка, Проєктування та реалізація геотехнічних споруд, Проєктування та реалізація гідротехнічних споруд, Політологія, Будівельна механіка
3 курс
5 семестр
- Ательє
- Залізобетонні несучі елементи
- Охорона праці та пожежна безпека на будівництві
- Реалізація будівельних об’єктів
- Технологічний проєкт
- Обов’язкові за вибором: Конструкції в архітектурі 4, Менеджер у будівельній практиці, Інженерні мережі будівель 3, Тепловий захист будівель 1
6 семестр
- Бакалаврська робота
- Екскурсія
- Витрати та ціни у будівництві
- Будівельне право
- Технологія будівельних процесів 2
- Гідротехнічні споруди
- Обов’язкові за вибором: Акустика та освітлення, Економічна ефективність будівельного виробництва, Збірні конструкції, Сталеві та дерев’яні конструкції 2
Кар'єрні можливості випускників
Випускник бакалаврської навчальної програми «Технології та менеджмент у будівництві» (Technológie, organizácia a manažment v stavebníctve), що реалізується Будівельним факультетом Словацького технічного університету в Братиславі, отримує комплексні знання в галузі проєктування, будівельних технологій, управління будівельними процесами, контролю якості та охорони праці. Навчання проходить у Братиславі, столиці Словаччини.
Можливість продовження навчання
Після завершення бакалаврату випускник може продовжити навчання в магістратурі за наступними спеціальностями, що реалізуються на Будівельному факультеті STU:
- Технологія будівництва (Technológia stavieb)
- Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov)
- Архітектурні конструкції та проєктування (Architektonické konštrukcie a projektovanie)
- Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb)
- Civil Engineering – міжнародна магістерська програма англійською мовою (навчання безкоштовне)
Можливості працевлаштування
Після завершення програми «Технології та менеджмент у будівництві» випускник може працювати в різних сферах будівельної галузі, зокрема в підрядних організаціях, проєктних бюро, на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів та в галузі технічного нагляду. Серед можливих професій:
- Фахівець з проєкту організації будівництва (POV)
- Помічник керівника будівництва
- Механізатор будівельного виробництва
- Менеджер з якості будівництва
- Менеджер з експлуатації та технічного обслуговування будівель
- Фахівець з технічного нагляду
- Експерт з контролю відповідності реалізації проєкту
- Менеджер з охорони навколишнього середовища та управління екологічними ризиками
- Менеджер з охорони праці та техніки безпеки
- Будівельно-технічний проєктант
- Кошторисник та інженер з розрахунку витрат
- Керівник будівельної дільниці (stavbyvedúci)
- Будівельний підрядник
Додаткові професійні напрями
- Проєктування простих об'єктів
- Робота у сфері виробництва та випробування будівельних матеріалів і виробів
- Участь у реконструкції та технічному обслуговуванні об'єктів
- Відкриття власного бізнесу у сфері будівництва, оренди та продажу техніки, торгівлі будівельними матеріалами та напівфабрикатами
Випускники програми «Технології та менеджмент у будівництві» затребувані як у приватному, так і в державному секторі — на місцевому та міжнародному рівні.
Як вступити на програму «Технології та менеджмент у будівництві» в STU
Програма бакалаврату «Технології та менеджмент у будівництві» розрахована на випускників середніх шкіл, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудовий шанс здобути сучасну будівельну освіту в Словаччині з практичним фокусом на управління проєктами та інженерні технології.
Навчання відбувається у Словацькому технічному університеті в Братиславі і повністю проходить словацькою мовою. Програма відкрита як для місцевих абітурієнтів, так і для іноземних студентів, зокрема українців, зацікавлених у навчанні словацькою мовою.
Етапи вступу
- 1-й етап:
- Прийом заяв — до 30 квітня
- Засідання комісії — у першій половині травня
- Вступ без іспитів
- 2-й етап (якщо залишаться вільні місця):
- Оголошення програм — до 15 липня
- Прийом заяв — до 4 серпня
- Засідання комісії — у другій половині серпня
- Вступ без іспитів
Перелік документів
Щоб вступити до Словаччини на програму «Технології та менеджмент у будівництві», необхідно подати такі документи для вступу:
- Завірена копія атестата з додатком
- Завірені копії річних оцінок за 8–10 класи
- Автобіографія / резюме
- Рішення про визнання документа про освіту, отриманого за кордоном
- Підтвердження знання словацької мови на рівні B1 або складений випускний іспит зі словацької (для програм словацькою мовою)
- Підтвердження знання англійської мови на рівні B1 або іспит з англійської (для англомовних програм)
Увага: без підтвердження мовного рівня вступ неможливий.
Умови зарахування
Обов’язковою умовою для зарахування є нострифікація атестата. Якщо документ ще в процесі — можливе умовне зарахування, з подальшим обов’язковим підтвердженням.
Подавай документи з Postupai
Postupai допоможе тобі на кожному етапі — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе у процесі нострифікації, підготовки та перекладу документів, спілкуванні з університетом і подачі заяви.
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- Знайти оптимальну програму і навчальний заклад
- Підготувати і правильно оформити всі документи
- Подати заявку без помилок і вчасно
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- Бути на зв'язку з куратором до початку навчання
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