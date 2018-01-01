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Головна Спеціальності Технології та менеджмент у будівництві
Спеціальності

Технології та менеджмент у будівництві

Навчальна програма «Технології та менеджмент у будівництві» в STU Братислава

Хочете навчатися на технолога-будівельника у Словаччині, отримати якісну вищу освіту та опанувати сучасні цифрові технології у будівництві? Тоді бакалаврська програма «Технології та менеджмент у будівництві» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету (STU) у Братиславі — саме для вас.

Ключові характеристики програми:

Що ви отримаєте, вступивши на Будівельний факультет у Братиславі?

Програма «Технології та менеджмент у будівництві» поєднує інженерні та управлінські дисципліни. Студенти здобувають всебічні знання, необхідні для проєктування, реалізації та обслуговування будівель і споруд із використанням інформаційного моделювання BIM, яке активно застосовується в усіх розвинених країнах світу.

Під час навчання ви дізнаєтесь:

  • як розробляти проєктну документацію для нових і реконструйованих об’єктів;
  • як керувати будівельними процесами та координувати етапи реалізації проєкту;
  • як проводити геодезичні вимірювання та контролювати якість будівельних матеріалів;
  • як працювати з інженерним і проєктним програмним забезпеченням, таким як AutoCAD;
  • як функціонує економіка будівництва: податки, кошториси, ціноутворення, бухгалтерія;
  • які матеріали та технології застосовуються під час будівництва в різних умовах — від міських центрів до екстремальних середовищ.

Профіль випускника: інженер-будівельник з управлінськими навичками

Випускник програми здатен:

  • проєктувати прості об’єкти та частини складних споруд;
  • готувати будівельні майданчики та організовувати будівельні роботи;
  • керувати будівництвом, економікою проєкту та логістикою;
  • забезпечувати експлуатацію та реконструкцію будівель;
  • використовувати IT-системи та BIM-моделювання у будівництві.

Чому варто навчатися у Словаччині?

  • Вища освіта в Словаччині безкоштовна для студентів, які навчаються словацькою мовою.
  • Навчання у Братиславі — це можливість жити у столиці з розвиненою інфраструктурою та міжнародними перспективами.
  • Навчатися на будівельника у Словаччині — означає отримати диплом європейського зразка, визнаний у всіх країнах ЄС.
  • Вступ без іспитів — достатньо шкільного атестата та проходження нострифікації.

Чому варто навчатися в STU?

  • Словацький технічний університет у Братиславі (STU) — один із провідних технічних вишів Центральної Європи з понад 80-річною історією.
  • STU — це потужна наукова база, участь у міжнародних проєктах і стажуваннях у Європі.
  • Понад 90% випускників працевлаштовуються в перші місяці після завершення навчання.
  • Університет пропонує широкі можливості для практики у співпраці з компаніями у сфері будівництва та технологій.

Вступай з Postupai

Ми допоможемо тобі вступити на програму «Технології та менеджмент у будівництві» в STU без іспитів і зайвого стресу. Від супроводу нострифікації та перекладу документів до реєстрації та адаптації в Братиславі — ми з тобою на кожному етапі!

Залиш заявку, і ми зв’яжемося з тобою для індивідуальної консультації щодо вступу.

Навчальна програма: Технології та менеджмент у будівництві

Умови успішного завершення навчання

  • Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів
  • Набрати 180 кредитів
  • Скласти державний іспит

Умови переходу до наступної частини навчання

  • Набрати мінімальну кількість кредитів:
    • Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання
    • Мінімум 30 кредитів за академічний рік
  • Скласти всі повторно записані предмети
  • Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом

1 курс

1 семестр

  • Ательє візуалізації 1
  • Історія архітектури та будівництва
  • Описова геометрія
  • Геодезія в будівництві
  • Інженерна геологія 1
  • Математика 1
  • Будівельні матеріали та хімія
  • Основи комп’ютерної підтримки проєктування

2 семестр

  • Економіка будівництва
  • Фізика 1
  • Композитні матеріали
  • Конструкції в архітектурі 1
  • Математика 2
  • Статика
  • Фізичне виховання 1
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1, Англійська мова 1 – просунутий рівень, Німецька мова 1, Німецька мова 1 – просунутий рівень

2 курс

3 семестр

  • Конструкції в архітектурі 2
  • Механіка ґрунтів і геотехнічні конструкції
  • Пружність і міцність
  • Будівельна фізика
  • Інженерні мережі будівель 1
  • Фізичне виховання 2
  • Типологія
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2, Англійська мова 2 – просунутий рівень, Німецька мова 2, Німецька мова 2 – просунутий рівень

4 семестр

  • BIM – Інформаційні технології у будівництві
  • Конструкції в архітектурі 3
  • Сталеві та дерев’яні конструкції 1
  • Професійна практика
  • Інженерні мережі будівель 2
  • Технологія будівельних процесів 1
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3, Англійська мова 3 – просунутий рівень, Німецька мова 3, Німецька мова 3 – просунутий рівень
  • Обов’язкові за вибором: Податки й бухгалтерія, Інженерна етика, Ізоляції, Макроекономіка, Проєктування та реалізація геотехнічних споруд, Проєктування та реалізація гідротехнічних споруд, Політологія, Будівельна механіка

3 курс

5 семестр

  • Ательє
  • Залізобетонні несучі елементи
  • Охорона праці та пожежна безпека на будівництві
  • Реалізація будівельних об’єктів
  • Технологічний проєкт
  • Обов’язкові за вибором: Конструкції в архітектурі 4, Менеджер у будівельній практиці, Інженерні мережі будівель 3, Тепловий захист будівель 1

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Екскурсія
  • Витрати та ціни у будівництві
  • Будівельне право
  • Технологія будівельних процесів 2
  • Гідротехнічні споруди
  • Обов’язкові за вибором: Акустика та освітлення, Економічна ефективність будівельного виробництва, Збірні конструкції, Сталеві та дерев’яні конструкції 2

Кар'єрні можливості випускників

Випускник бакалаврської навчальної програми «Технології та менеджмент у будівництві» (Technológie, organizácia a manažment v stavebníctve), що реалізується Будівельним факультетом Словацького технічного університету в Братиславі, отримує комплексні знання в галузі проєктування, будівельних технологій, управління будівельними процесами, контролю якості та охорони праці. Навчання проходить у Братиславі, столиці Словаччини.

Можливість продовження навчання

Після завершення бакалаврату випускник може продовжити навчання в магістратурі за наступними спеціальностями, що реалізуються на Будівельному факультеті STU:

  • Технологія будівництва (Technológia stavieb)
  • Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov)
  • Архітектурні конструкції та проєктування (Architektonické konštrukcie a projektovanie)
  • Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb)
  • Civil Engineering – міжнародна магістерська програма англійською мовою (навчання безкоштовне)

Можливості працевлаштування

Після завершення програми «Технології та менеджмент у будівництві» випускник може працювати в різних сферах будівельної галузі, зокрема в підрядних організаціях, проєктних бюро, на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів та в галузі технічного нагляду. Серед можливих професій:

  • Фахівець з проєкту організації будівництва (POV)
  • Помічник керівника будівництва
  • Механізатор будівельного виробництва
  • Менеджер з якості будівництва
  • Менеджер з експлуатації та технічного обслуговування будівель
  • Фахівець з технічного нагляду
  • Експерт з контролю відповідності реалізації проєкту
  • Менеджер з охорони навколишнього середовища та управління екологічними ризиками
  • Менеджер з охорони праці та техніки безпеки
  • Будівельно-технічний проєктант
  • Кошторисник та інженер з розрахунку витрат
  • Керівник будівельної дільниці (stavbyvedúci)
  • Будівельний підрядник

Додаткові професійні напрями

  • Проєктування простих об'єктів
  • Робота у сфері виробництва та випробування будівельних матеріалів і виробів
  • Участь у реконструкції та технічному обслуговуванні об'єктів
  • Відкриття власного бізнесу у сфері будівництва, оренди та продажу техніки, торгівлі будівельними матеріалами та напівфабрикатами

Випускники програми «Технології та менеджмент у будівництві» затребувані як у приватному, так і в державному секторі — на місцевому та міжнародному рівні.

Як вступити на програму «Технології та менеджмент у будівництві» в STU

Програма бакалаврату «Технології та менеджмент у будівництві» розрахована на випускників середніх шкіл, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудовий шанс здобути сучасну будівельну освіту в Словаччині з практичним фокусом на управління проєктами та інженерні технології.

Навчання відбувається у Словацькому технічному університеті в Братиславі і повністю проходить словацькою мовою. Програма відкрита як для місцевих абітурієнтів, так і для іноземних студентів, зокрема українців, зацікавлених у навчанні словацькою мовою.

Етапи вступу

  • 1-й етап:
    • Прийом заяв — до 30 квітня
    • Засідання комісії — у першій половині травня
    • Вступ без іспитів
  • 2-й етап (якщо залишаться вільні місця):
    • Оголошення програм — до 15 липня
    • Прийом заяв — до 4 серпня
    • Засідання комісії — у другій половині серпня
    • Вступ без іспитів

Перелік документів

Щоб вступити до Словаччини на програму «Технології та менеджмент у будівництві», необхідно подати такі документи для вступу:

  • Завірена копія атестата з додатком
  • Завірені копії річних оцінок за 8–10 класи
  • Автобіографія / резюме
  • Рішення про визнання документа про освіту, отриманого за кордоном
  • Підтвердження знання словацької мови на рівні B1 або складений випускний іспит зі словацької (для програм словацькою мовою)
  • Підтвердження знання англійської мови на рівні B1 або іспит з англійської (для англомовних програм)

Увага: без підтвердження мовного рівня вступ неможливий.

Умови зарахування

Обов’язковою умовою для зарахування є нострифікація атестата. Якщо документ ще в процесі — можливе умовне зарахування, з подальшим обов’язковим підтвердженням.

Подавай документи з Postupai

Postupai допоможе тобі на кожному етапі — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе у процесі нострифікації, підготовки та перекладу документів, спілкуванні з університетом і подачі заяви.

З нами ти зможеш:

  • Знайти оптимальну програму і навчальний заклад
  • Підготувати і правильно оформити всі документи
  • Подати заявку без помилок і вчасно
  • Отримати допомогу з нострифікацією та оформленням ВНЖ
  • Бути на зв'язку з куратором до початку навчання

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Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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