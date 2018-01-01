Учебная программа: Геодезия и картография в STU Братислава
Бакалаврская программа «Геодезия и картография» реализуется на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это отличная возможность получить качественное техническое образование в Европе на словацком языке и совершенно бесплатно, особенно для украинцев, которые стремятся учиться за границей и построить успешную карьеру в ЕС.
О программе
Почему стоит выбрать эту программу?
Программа «Геодезия и картография» объединяет работу на свежем воздухе с современными цифровыми технологиями. Студенты проходят полевые практики, семинары и лекции, а также работают с профессиональным геодезическим оборудованием, которое применяется в строительстве, кадастре, спутниковых системах и 3D-моделировании.
Эта специальность подойдёт тем, кто интересуется:
- созданием топографических карт и 3D-моделей зданий;
- использованием GPS и спутниковой навигации;
- измерением высот и геодезическими расчётами;
- BIM-технологиями и цифровыми моделями местности;
- работой с беспилотниками, лазерным сканированием и фотограмметрией.
Чему вы научитесь?
- Проводить измерения и разметку зданий, мостов, дорог и туннелей;
- Создавать 3D-модели, веб-карты и геоинформационные системы (ГИС);
- Работать с кадастровыми и спутниковыми данными (включая GPS);
- Анализировать данные фотосъёмки и лазерного сканирования;
- Проектировать земельные участки и инфраструктурные объекты;
- Применять современное программное и аппаратное обеспечение для точных геодезических задач.
Профиль выпускника
Выпускник получает степень бакалавра и профессиональные компетенции в таких сферах, как:
- инженерная, физическая и спутниковая геодезия;
- кадастровые системы, картография и фотограмметрия;
- геоинформатика и пространственный анализ данных;
- создание цифровых моделей местности и объектов (в том числе BIM);
- соблюдение правовых, экономических и экологических стандартов в профессиональной практике.
Выпускники могут эффективно работать индивидуально или в команде, продолжить обучение в магистратуре, а также участвовать в международных инфраструктурных и научных проектах.
Преимущества учёбы в Словакии для украинцев
- Бесплатное обучение на словацком языке для граждан Украины;
- Диплом европейского образца, признанный в Украине и странах ЕС;
- Современная материально-техническая база строительного факультета;
- Комфортная студенческая атмосфера и культурная близость к Украине;
- Поддержка иностранных студентов и помощь с адаптацией;
- Участие в международных проектах, обменах и практиках.
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Хотите получить востребованную профессию и учиться в Европе бесплатно? Программа «Геодезия и картография» на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе — это ваш путь к успешной карьере!
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- подача документов в университет;
- консультации на украинском и словацком языках;
- бронирование общежития;
- помощь с визой и переездом.
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Учебный план: Геодезия и картография
Условия успешного завершения обучения
- Пройти все обязательные предметы и необходимое количество обязательных по выбору
- Набрать не менее 180 кредитов ECTS
- Сдать итоговый государственный экзамен
Условия перехода к следующему этапу обучения
- Набрать минимальное количество кредитов:
- Не менее 15 кредитов в первом семестре
- Не менее 30 кредитов за академический год
- Успешно сдать все повторно записанные предметы
- Не превысить установленную продолжительность обучения согласно правилам вуза
1 курс
1 семестр
- CAD-системы в геодезии 1
- Физика 1
- Геодезия 1
- Математика 1
- Методы отображения
- Программирование 1
2 семестр
- CAD-системы в геодезии 2
- Физика 2
- Геодезия 2
- Математика 2
- Программирование 2
- Обработка и анализ измерений 1
- Физическое воспитание 1
- Полевые занятия по геодезии
- Обязательные по выбору: Английский язык 1, Английский язык 1 — продвинутый уровень, Немецкий язык 1, Немецкий язык 1 — продвинутый уровень
2 курс
3 семестр
- Глобальная геодезия 1
- Кадастр недвижимости 1
- Законодательные и технические нормы
- Математика 3
- Курсовая работа
- Обработка и анализ измерений 2
- Физическое воспитание 2
- Обязательные по выбору: Английский язык 2, Английский язык 2 — продвинутый уровень, Немецкий язык 2, Немецкий язык 2 — продвинутый уровень
4 семестр
- Геоинформатика
- Глобальные навигационные системы
- Инженерная геодезия 1
- Картографирование для кадастра 1
- Производственная практика
- Землеустройство 1
- Избранные разделы из конструкций зданий
- Полевые занятия по картографированию, кадастру и инженерной геодезии
- Обязательные по выбору: Английский язык 3, Английский язык 3 — продвинутый уровень, Немецкий язык 3, Немецкий язык 3 — продвинутый уровень
3 курс
5 семестр
- Семинар по бакалаврской работе
- Фотограмметрия 1
- Физическая геодезия 1
- Пространственное моделирование в ГИС
- Основы предпринимательства и ценообразования
6 семестр
- Бакалаврская работа
- Цифровизация зданий и памятников
- Цифровая картография
- Гидротехнические сооружения
- Полевые занятия по геодезическим референц-системам
Карьера и продолжение обучения по программе «Геодезия и картография»
Выпускник бакалаврской учебной программы «Геодезия и картография» на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе получает прочную техническую базу и подготовлен как к немедленному выходу на рынок труда, так и к продолжению обучения на втором уровне высшего образования. Обучение на строительном факультете STU в Братиславе бесплатно для студентов, обучающихся на словацком языке.
После завершения бакалавриата выпускник может продолжить образование в магистратуре по программе «Геодезия и картография», углубляя свои знания и специализируясь в выбранных направлениях: инженерная геодезия, кадастр недвижимости, работа с геоинформационными системами (ГИС), дистанционное зондирование и другие.
Благодаря универсальности полученных знаний, выпускники востребованы не только в Словакии, но и во всех странах Европейского союза — в секторах, где требуются геодезические и картографические работы. Также они успешно работают в смежных отраслях: строительство, агропромышленность, охрана окружающей среды, машиностроение и других сферах, где необходима интеграция геодезии с техническими дисциплинами.
Особенно остро геодезисты нужны при реализации инфраструктурных и строительных проектов — таких как строительство мостов, автомагистралей, промышленных объектов и зданий различного назначения, особенно на нестабильных грунтах. Специалист отвечает за первичные замеры ландшафта до начала строительства, а также за контрольные измерения на протяжении всего строительного процесса.
Выпускники учебной программы «Геодезия и картография» STU в Братиславе находят работу в:
- государственных и муниципальных учреждениях, включая органы кадастра и управления недвижимостью;
- строительных и инвестиционных компаниях;
- частных геодезических и инженерно-консультационных фирмах;
- организациях, работающих с геоинформационными системами (ГИС);
- а также могут открыть собственное дело после получения опыта и необходимых лицензий.
Программа соответствует профессиональным профилям инженера-геодезиста и техника-геодезиста в соответствии с классификацией профессий Словакии (SRI – sústavapovolani.sk) и охватывает все ключевые компетенции, навыки и знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности.
Таким образом, обучение на строительном факультете STU в Братиславе бесплатно и открывает широкие возможности для построения карьеры как в частном, так и в государственном секторах — в Словакии и за её пределами.
Как поступить на программу «Геодезия и картография» в STU
Бакалавриат предназначен для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить качественное образование в области геодезии и картографии в Словакии на европейском уровне. Программа идеально подойдёт тем, кто рассматривает обучение для украинцев в Словакии по техническим направлениям.
Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и реализуется полностью на словацком языке. Программа подходит как для граждан Словакии, так и для иностранных студентов, в том числе для украинцев, заинтересованных в учёбе на словацком языке.
Этапы приёма
- 1-й этап:
- Приём заявлений — до 30 апреля
- Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
- 2-й этап (при наличии свободных мест):
- Список программ — до 15 июля
- Приём заявлений — до 4 августа
- Заседание комиссии — во второй половине августа
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
Необходимые документы
Ниже представлен список обязательных документов для поступления в Словакию на бакалавриат по направлению «Геодезия и картография»:
- Заверенная копия аттестата с приложением
- Заверенные копии годовых табелей оценок за 8–10 классы
- Резюме (автобиография)
- Решение о признании документа об образовании, полученного за границей (для иностранных абитуриентов)
- Подтверждение знания словацкого языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по словацкому (для программ на словацком языке)
- Подтверждение знания английского языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по английскому (для программ на английском языке)
Важно: без подтверждения языковых знаний кандидат не будет принят.
Условия зачисления
Основное условие поступления — наличие нострифицированного аттестата. При отсутствии документа на момент подачи кандидат может быть зачислен условно, с обязательным подтверждением до даты зачисления.
Поступай с Postupai
Postupai поможет на каждом этапе поступления — от выбора программы до оформления студенческого ВНЖ в Словакии. Мы сопровождаем тебя в процессе нострификации, подачи документов, записи в университет и коммуникации с приёмной комиссией.
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- Выберешь подходящую программу и университет
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