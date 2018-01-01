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Геодезия и картография

Учебная программа: Геодезия и картография в STU Братислава

Бакалаврская программа «Геодезия и картография» реализуется на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это отличная возможность получить качественное техническое образование в Европе на словацком языке и совершенно бесплатно, особенно для украинцев, которые стремятся учиться за границей и построить успешную карьеру в ЕС.

О программе

Почему стоит выбрать эту программу?

Программа «Геодезия и картография» объединяет работу на свежем воздухе с современными цифровыми технологиями. Студенты проходят полевые практики, семинары и лекции, а также работают с профессиональным геодезическим оборудованием, которое применяется в строительстве, кадастре, спутниковых системах и 3D-моделировании.

Эта специальность подойдёт тем, кто интересуется:

  • созданием топографических карт и 3D-моделей зданий;
  • использованием GPS и спутниковой навигации;
  • измерением высот и геодезическими расчётами;
  • BIM-технологиями и цифровыми моделями местности;
  • работой с беспилотниками, лазерным сканированием и фотограмметрией.

Чему вы научитесь?

  • Проводить измерения и разметку зданий, мостов, дорог и туннелей;
  • Создавать 3D-модели, веб-карты и геоинформационные системы (ГИС);
  • Работать с кадастровыми и спутниковыми данными (включая GPS);
  • Анализировать данные фотосъёмки и лазерного сканирования;
  • Проектировать земельные участки и инфраструктурные объекты;
  • Применять современное программное и аппаратное обеспечение для точных геодезических задач.

Профиль выпускника

Выпускник получает степень бакалавра и профессиональные компетенции в таких сферах, как:

  • инженерная, физическая и спутниковая геодезия;
  • кадастровые системы, картография и фотограмметрия;
  • геоинформатика и пространственный анализ данных;
  • создание цифровых моделей местности и объектов (в том числе BIM);
  • соблюдение правовых, экономических и экологических стандартов в профессиональной практике.

Выпускники могут эффективно работать индивидуально или в команде, продолжить обучение в магистратуре, а также участвовать в международных инфраструктурных и научных проектах.

Преимущества учёбы в Словакии для украинцев

  • Бесплатное обучение на словацком языке для граждан Украины;
  • Диплом европейского образца, признанный в Украине и странах ЕС;
  • Современная материально-техническая база строительного факультета;
  • Комфортная студенческая атмосфера и культурная близость к Украине;
  • Поддержка иностранных студентов и помощь с адаптацией;
  • Участие в международных проектах, обменах и практиках.

Учёба в Европе начинается здесь

Хотите получить востребованную профессию и учиться в Европе бесплатно? Программа «Геодезия и картография» на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе — это ваш путь к успешной карьере!

Поступайте с Postupai — мы поможем вам на каждом этапе:

  • подача документов в университет;
  • консультации на украинском и словацком языках;
  • бронирование общежития;
  • помощь с визой и переездом.

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Учебный план: Геодезия и картография

Условия успешного завершения обучения

  • Пройти все обязательные предметы и необходимое количество обязательных по выбору
  • Набрать не менее 180 кредитов ECTS
  • Сдать итоговый государственный экзамен

Условия перехода к следующему этапу обучения

  • Набрать минимальное количество кредитов:
    • Не менее 15 кредитов в первом семестре
    • Не менее 30 кредитов за академический год
  • Успешно сдать все повторно записанные предметы
  • Не превысить установленную продолжительность обучения согласно правилам вуза

1 курс

1 семестр

  • CAD-системы в геодезии 1
  • Физика 1
  • Геодезия 1
  • Математика 1
  • Методы отображения
  • Программирование 1

2 семестр

  • CAD-системы в геодезии 2
  • Физика 2
  • Геодезия 2
  • Математика 2
  • Программирование 2
  • Обработка и анализ измерений 1
  • Физическое воспитание 1
  • Полевые занятия по геодезии
  • Обязательные по выбору: Английский язык 1, Английский язык 1 — продвинутый уровень, Немецкий язык 1, Немецкий язык 1 — продвинутый уровень

2 курс

3 семестр

  • Глобальная геодезия 1
  • Кадастр недвижимости 1
  • Законодательные и технические нормы
  • Математика 3
  • Курсовая работа
  • Обработка и анализ измерений 2
  • Физическое воспитание 2
  • Обязательные по выбору: Английский язык 2, Английский язык 2 — продвинутый уровень, Немецкий язык 2, Немецкий язык 2 — продвинутый уровень

4 семестр

  • Геоинформатика
  • Глобальные навигационные системы
  • Инженерная геодезия 1
  • Картографирование для кадастра 1
  • Производственная практика
  • Землеустройство 1
  • Избранные разделы из конструкций зданий
  • Полевые занятия по картографированию, кадастру и инженерной геодезии
  • Обязательные по выбору: Английский язык 3, Английский язык 3 — продвинутый уровень, Немецкий язык 3, Немецкий язык 3 — продвинутый уровень

3 курс

5 семестр

  • Семинар по бакалаврской работе
  • Фотограмметрия 1
  • Физическая геодезия 1
  • Пространственное моделирование в ГИС
  • Основы предпринимательства и ценообразования

6 семестр

  • Бакалаврская работа
  • Цифровизация зданий и памятников
  • Цифровая картография
  • Гидротехнические сооружения
  • Полевые занятия по геодезическим референц-системам

Карьера и продолжение обучения по программе «Геодезия и картография»

Выпускник бакалаврской учебной программы «Геодезия и картография» на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе получает прочную техническую базу и подготовлен как к немедленному выходу на рынок труда, так и к продолжению обучения на втором уровне высшего образования. Обучение на строительном факультете STU в Братиславе бесплатно для студентов, обучающихся на словацком языке.

После завершения бакалавриата выпускник может продолжить образование в магистратуре по программе «Геодезия и картография», углубляя свои знания и специализируясь в выбранных направлениях: инженерная геодезия, кадастр недвижимости, работа с геоинформационными системами (ГИС), дистанционное зондирование и другие.

Благодаря универсальности полученных знаний, выпускники востребованы не только в Словакии, но и во всех странах Европейского союза — в секторах, где требуются геодезические и картографические работы. Также они успешно работают в смежных отраслях: строительство, агропромышленность, охрана окружающей среды, машиностроение и других сферах, где необходима интеграция геодезии с техническими дисциплинами.

Особенно остро геодезисты нужны при реализации инфраструктурных и строительных проектов — таких как строительство мостов, автомагистралей, промышленных объектов и зданий различного назначения, особенно на нестабильных грунтах. Специалист отвечает за первичные замеры ландшафта до начала строительства, а также за контрольные измерения на протяжении всего строительного процесса.

Выпускники учебной программы «Геодезия и картография» STU в Братиславе находят работу в:

  • государственных и муниципальных учреждениях, включая органы кадастра и управления недвижимостью;
  • строительных и инвестиционных компаниях;
  • частных геодезических и инженерно-консультационных фирмах;
  • организациях, работающих с геоинформационными системами (ГИС);
  • а также могут открыть собственное дело после получения опыта и необходимых лицензий.

Программа соответствует профессиональным профилям инженера-геодезиста и техника-геодезиста в соответствии с классификацией профессий Словакии (SRI – sústavapovolani.sk) и охватывает все ключевые компетенции, навыки и знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности.

Таким образом, обучение на строительном факультете STU в Братиславе бесплатно и открывает широкие возможности для построения карьеры как в частном, так и в государственном секторах — в Словакии и за её пределами.

Как поступить на программу «Геодезия и картография» в STU

Бакалавриат предназначен для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить качественное образование в области геодезии и картографии в Словакии на европейском уровне. Программа идеально подойдёт тем, кто рассматривает обучение для украинцев в Словакии по техническим направлениям.

Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и реализуется полностью на словацком языке. Программа подходит как для граждан Словакии, так и для иностранных студентов, в том числе для украинцев, заинтересованных в учёбе на словацком языке.

Этапы приёма

  • 1-й этап:
    • Приём заявлений — до 30 апреля
    • Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
    • Приём осуществляется без вступительных экзаменов
  • 2-й этап (при наличии свободных мест):
    • Список программ — до 15 июля
    • Приём заявлений — до 4 августа
    • Заседание комиссии — во второй половине августа
    • Приём осуществляется без вступительных экзаменов

Необходимые документы

Ниже представлен список обязательных документов для поступления в Словакию на бакалавриат по направлению «Геодезия и картография»:

  • Заверенная копия аттестата с приложением
  • Заверенные копии годовых табелей оценок за 8–10 классы
  • Резюме (автобиография)
  • Решение о признании документа об образовании, полученного за границей (для иностранных абитуриентов)
  • Подтверждение знания словацкого языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по словацкому (для программ на словацком языке)
  • Подтверждение знания английского языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по английскому (для программ на английском языке)

Важно: без подтверждения языковых знаний кандидат не будет принят.

Условия зачисления

Основное условие поступления — наличие нострифицированного аттестата. При отсутствии документа на момент подачи кандидат может быть зачислен условно, с обязательным подтверждением до даты зачисления.

Поступай с Postupai

Postupai поможет на каждом этапе поступления — от выбора программы до оформления студенческого ВНЖ в Словакии. Мы сопровождаем тебя в процессе нострификации, подачи документов, записи в университет и коммуникации с приёмной комиссией.

С нашей помощью ты:

  • Выберешь подходящую программу и университет
  • Подготовишь и переведёшь все необходимые документы
  • Подашь заявление вовремя и без ошибок
  • Получишь поддержку при нострификации и оформлении ВНЖ
  • Будешь на связи с личным менеджером до начала учёбы

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Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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