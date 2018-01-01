Учебная программа: Геодезия и картография в STU Братислава Бакалаврская программа «Геодезия и картография» реализуется на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это отличная возможность получить качественное техническое образование в Европе на словацком языке и совершенно бесплатно, особенно для украинцев, которые стремятся учиться за границей и построить успешную карьеру в ЕС. О программе Название: Геодезия и картография (словацк. Geodézia a kartografia)

Геодезия и картография (словацк. Geodézia a kartografia) Степень: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Продолжительность: 3 года

3 года Форма обучения: Очная

Очная Язык обучения: словацкий

словацкий Место обучения: Строительный факультет

Строительный факультет Университет: Словацкого технического университета в Братиславе

Словацкого технического университета в Братиславе Стоимость обучения: Бесплатно при обучении на словацком языке Почему стоит выбрать эту программу? Программа «Геодезия и картография» объединяет работу на свежем воздухе с современными цифровыми технологиями. Студенты проходят полевые практики, семинары и лекции, а также работают с профессиональным геодезическим оборудованием, которое применяется в строительстве, кадастре, спутниковых системах и 3D-моделировании. Эта специальность подойдёт тем, кто интересуется: созданием топографических карт и 3D-моделей зданий;

использованием GPS и спутниковой навигации;

измерением высот и геодезическими расчётами;

BIM-технологиями и цифровыми моделями местности;

работой с беспилотниками, лазерным сканированием и фотограмметрией. Чему вы научитесь? Проводить измерения и разметку зданий, мостов, дорог и туннелей;

Создавать 3D-модели, веб-карты и геоинформационные системы (ГИС);

Работать с кадастровыми и спутниковыми данными (включая GPS);

Анализировать данные фотосъёмки и лазерного сканирования;

Проектировать земельные участки и инфраструктурные объекты;

Применять современное программное и аппаратное обеспечение для точных геодезических задач. Профиль выпускника Выпускник получает степень бакалавра и профессиональные компетенции в таких сферах, как: инженерная, физическая и спутниковая геодезия;

кадастровые системы, картография и фотограмметрия;

геоинформатика и пространственный анализ данных;

создание цифровых моделей местности и объектов (в том числе BIM);

соблюдение правовых, экономических и экологических стандартов в профессиональной практике. Выпускники могут эффективно работать индивидуально или в команде, продолжить обучение в магистратуре, а также участвовать в международных инфраструктурных и научных проектах. Преимущества учёбы в Словакии для украинцев Бесплатное обучение на словацком языке для граждан Украины;

на словацком языке для граждан Украины; Диплом европейского образца, признанный в Украине и странах ЕС;

Современная материально-техническая база строительного факультета;

Комфортная студенческая атмосфера и культурная близость к Украине;

Поддержка иностранных студентов и помощь с адаптацией;

Участие в международных проектах, обменах и практиках. Учёба в Европе начинается здесь Хотите получить востребованную профессию и учиться в Европе бесплатно? Программа «Геодезия и картография» на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе — это ваш путь к успешной карьере! Поступайте с Postupai — мы поможем вам на каждом этапе: подача документов в университет;

консультации на украинском и словацком языках;

бронирование общежития;

помощь с визой и переездом. Оставить заявку и начать учёбу в Словакии уже в этом году

Учебный план: Геодезия и картография Условия успешного завершения обучения Пройти все обязательные предметы и необходимое количество обязательных по выбору

Набрать не менее 180 кредитов ECTS

Сдать итоговый государственный экзамен Условия перехода к следующему этапу обучения Набрать минимальное количество кредитов: Не менее 15 кредитов в первом семестре Не менее 30 кредитов за академический год

Успешно сдать все повторно записанные предметы

Не превысить установленную продолжительность обучения согласно правилам вуза 1 курс 1 семестр CAD-системы в геодезии 1

Физика 1

Геодезия 1

Математика 1

Методы отображения

Программирование 1 2 семестр CAD-системы в геодезии 2

Физика 2

Геодезия 2

Математика 2

Программирование 2

Обработка и анализ измерений 1

Физическое воспитание 1

Полевые занятия по геодезии

Обязательные по выбору: Английский язык 1, Английский язык 1 — продвинутый уровень, Немецкий язык 1, Немецкий язык 1 — продвинутый уровень 2 курс 3 семестр Глобальная геодезия 1

Кадастр недвижимости 1

Законодательные и технические нормы

Математика 3

Курсовая работа

Обработка и анализ измерений 2

Физическое воспитание 2

Обязательные по выбору: Английский язык 2, Английский язык 2 — продвинутый уровень, Немецкий язык 2, Немецкий язык 2 — продвинутый уровень 4 семестр Геоинформатика

Глобальные навигационные системы

Инженерная геодезия 1

Картографирование для кадастра 1

Производственная практика

Землеустройство 1

Избранные разделы из конструкций зданий

Полевые занятия по картографированию, кадастру и инженерной геодезии

Обязательные по выбору: Английский язык 3, Английский язык 3 — продвинутый уровень, Немецкий язык 3, Немецкий язык 3 — продвинутый уровень 3 курс 5 семестр Семинар по бакалаврской работе

Фотограмметрия 1

Физическая геодезия 1

Пространственное моделирование в ГИС

Основы предпринимательства и ценообразования 6 семестр Бакалаврская работа

Цифровизация зданий и памятников

Цифровая картография

Гидротехнические сооружения

Полевые занятия по геодезическим референц-системам

Карьера и продолжение обучения по программе «Геодезия и картография» Выпускник бакалаврской учебной программы «Геодезия и картография» на строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе получает прочную техническую базу и подготовлен как к немедленному выходу на рынок труда, так и к продолжению обучения на втором уровне высшего образования. Обучение на строительном факультете STU в Братиславе бесплатно для студентов, обучающихся на словацком языке. После завершения бакалавриата выпускник может продолжить образование в магистратуре по программе «Геодезия и картография», углубляя свои знания и специализируясь в выбранных направлениях: инженерная геодезия, кадастр недвижимости, работа с геоинформационными системами (ГИС), дистанционное зондирование и другие. Благодаря универсальности полученных знаний, выпускники востребованы не только в Словакии, но и во всех странах Европейского союза — в секторах, где требуются геодезические и картографические работы. Также они успешно работают в смежных отраслях: строительство, агропромышленность, охрана окружающей среды, машиностроение и других сферах, где необходима интеграция геодезии с техническими дисциплинами. Особенно остро геодезисты нужны при реализации инфраструктурных и строительных проектов — таких как строительство мостов, автомагистралей, промышленных объектов и зданий различного назначения, особенно на нестабильных грунтах. Специалист отвечает за первичные замеры ландшафта до начала строительства, а также за контрольные измерения на протяжении всего строительного процесса. Выпускники учебной программы «Геодезия и картография» STU в Братиславе находят работу в: государственных и муниципальных учреждениях, включая органы кадастра и управления недвижимостью;

строительных и инвестиционных компаниях;

частных геодезических и инженерно-консультационных фирмах;

организациях, работающих с геоинформационными системами (ГИС);

а также могут открыть собственное дело после получения опыта и необходимых лицензий. Программа соответствует профессиональным профилям инженера-геодезиста и техника-геодезиста в соответствии с классификацией профессий Словакии (SRI – sústavapovolani.sk) и охватывает все ключевые компетенции, навыки и знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Таким образом, обучение на строительном факультете STU в Братиславе бесплатно и открывает широкие возможности для построения карьеры как в частном, так и в государственном секторах — в Словакии и за её пределами.