Освітня програма: Геодезія та картографія в STU Братислава Бакалаврська програма «Геодезія та картографія» реалізується на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це чудова можливість отримати якісну технічну освіту в Європі словацькою мовою і абсолютно безкоштовно, особливо для українців, які прагнуть навчатися за кордоном і побудувати успішну кар’єру в ЄС. Про програму Назва: Геодезія та картографія (словац. Geodézia a kartografia)

Геодезія та картографія (словац. Geodézia a kartografia) Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Тривалість: 3 роки

3 роки Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: словацька

словацька Місце навчання: Будівельний факультет

Будівельний факультет Університет: Словацький технічний університет у Братиславі

Словацький технічний університет у Братиславі Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою Чому варто обрати цю програму? Програма «Геодезія та картографія» поєднує роботу на свіжому повітрі з сучасними цифровими технологіями. Студенти проходять польові практики, семінари та лекції, а також працюють із професійним геодезичним обладнанням, яке використовується в будівництві, кадастрі, супутникових системах і 3D-моделюванні. Ця спеціальність підійде тим, хто цікавиться: створенням топографічних карт і 3D-моделей будівель;

використанням GPS та супутникової навігації;

вимірюванням висот і геодезичними розрахунками;

BIM-технологіями та цифровими моделями місцевості;

роботою з дронами, лазерним скануванням і фотограмметрією. Чого ви навчитеся? Проводити вимірювання та розмітку будівель, мостів, доріг і тунелів;

Створювати 3D-моделі, веб-карти та геоінформаційні системи (ГІС);

Працювати з кадастровими та супутниковими даними (включно з GPS);

Аналізувати дані фотозйомки та лазерного сканування;

Проєктувати земельні ділянки та інфраструктурні об'єкти;

Застосовувати сучасне програмне й апаратне забезпечення для точних геодезичних завдань. Профіль випускника Випускник отримує ступінь бакалавра та професійні компетенції в таких галузях, як: інженерна, фізична та супутникова геодезія;

кадастрові системи, картографія і фотограмметрія;

геоінформатика та просторовий аналіз даних;

створення цифрових моделей місцевості та об’єктів (у тому числі BIM);

дотримання правових, економічних та екологічних норм у професійній практиці. Випускники можуть ефективно працювати як індивідуально, так і в команді, продовжити навчання в магістратурі, а також брати участь у міжнародних інфраструктурних і наукових проєктах. Переваги навчання в Словаччині для українців Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян України;

словацькою мовою для громадян України; Диплом європейського зразка, визнаний в Україні та країнах ЄС;

Сучасна матеріально-технічна база будівельного факультету;

Комфортна студентська атмосфера та культурна близькість до України;

Підтримка іноземних студентів і допомога з адаптацією;

Участь у міжнародних проєктах, обмінах і практиках. Навчання в Європі починається тут Хочете здобути затребувану професію та навчатися в Європі безкоштовно? Програма «Геодезія та картографія» на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі — це ваш шлях до успішної кар’єри! Поступайте з Postupai — ми допоможемо вам на кожному етапі: подача документів до університету;

консультації українською та словацькою мовами;

бронювання гуртожитку;

допомога з візою та переїздом. Залишити заявку та почати навчання в Словаччині вже цього року

Навчальний план: Геодезія та картографія Умови успішного завершення навчання Завершити всі обов’язкові предмети та визначену кількість обов’язкових за вибором

Набрати щонайменше 180 кредитів ECTS

Скласти підсумковий державний іспит Умови переходу до наступного етапу навчання Набрати мінімальну кількість кредитів: Щонайменше 15 кредитів у першому семестрі Щонайменше 30 кредитів за академічний рік

Успішно скласти всі повторно записані предмети

Не перевищити встановлену тривалість навчання згідно з правилами ВНЗ 1 курс 1 семестр CAD-системи в геодезії 1

Фізика 1

Геодезія 1

Математика 1

Методи відображення

Програмування 1 2 семестр CAD-системи в геодезії 2

Фізика 2

Геодезія 2

Математика 2

Програмування 2

Обробка та аналіз вимірювань 1

Фізичне виховання 1

Польові заняття з геодезії

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1, Англійська мова 1 — просунутий рівень, Німецька мова 1, Німецька мова 1 — просунутий рівень 2 курс 3 семестр Глобальна геодезія 1

Кадастр нерухомості 1

Законодавчі та технічні норми

Математика 3

Курсова робота

Обробка та аналіз вимірювань 2

Фізичне виховання 2

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2, Англійська мова 2 — просунутий рівень, Німецька мова 2, Німецька мова 2 — просунутий рівень 4 семестр Геоінформатика

Глобальні навігаційні системи

Інженерна геодезія 1

Кадастрове картографування 1

Виробнича практика

Землевпорядкування 1

Обрані розділи з конструкцій будівель

Польові заняття з картографування, кадастру та інженерної геодезії

Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3, Англійська мова 3 — просунутий рівень, Німецька мова 3, Німецька мова 3 — просунутий рівень 3 курс 5 семестр Семінар з бакалаврської роботи

Фотограмметрія 1

Фізична геодезія 1

Просторове моделювання в ГІС

Основи підприємництва та ціноутворення 6 семестр Бакалаврська робота

Цифровізація споруд та пам’яток

Цифрова картографія

Гідротехнічні споруди

Польові заняття з геодезичних референц-систем

Кар'єра та продовження навчання за програмою «Геодезія та картографія» Випускник бакалаврської навчальної програми «Геодезія та картографія» на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі отримує глибоку технічну підготовку і готовий як до негайного виходу на ринок праці, так і до продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Навчання на будівельному факультеті STU в Братиславі є безкоштовним для студентів, які навчаються словацькою мовою. Після завершення бакалаврату випускник може продовжити навчання у магістратурі за програмою «Геодезія та картографія», поглиблюючи знання та спеціалізуючись у таких напрямках, як інженерна геодезія, кадастр нерухомості, робота з геоінформаційними системами (ГІС), дистанційне зондування тощо. Завдяки універсальності програми, випускники затребувані не лише у Словаччині, а й у всіх країнах Європейського Союзу — у секторах, де потрібні геодезичні та картографічні роботи. Вони також успішно працюють у суміжних галузях: будівництво, агропромисловість, охорона довкілля, машинобудування та інших сферах, де геодезія тісно пов’язана з технічними рішеннями. Особливо високий попит на геодезистів спостерігається під час реалізації інфраструктурних та будівельних проєктів — таких як зведення мостів, автомагістралей, промислових об'єктів і будівель різного призначення, особливо на нестабільних ґрунтах. Фахівець виконує первинні вимірювання ландшафту до початку будівництва, а також здійснює контрольні заміри протягом усього процесу реалізації проєкту. Випускники програми «Геодезія та картографія» STU в Братиславі працевлаштовуються в: державних і муніципальних установах, зокрема в органах кадастру та управління нерухомістю;

будівельних і інвестиційних компаніях;

приватних геодезичних і консалтингових фірмах;

організаціях, що працюють з геоінформаційними системами (ГІС);

а також можуть відкрити власну справу після набуття досвіду та необхідних ліцензій. Програма відповідає професійним профілям інженера-геодезиста та техніка-геодезиста згідно зі Словенською класифікацією професій (SRI – sústavapovolani.sk) і охоплює всі ключові компетенції, навички та знання, необхідні для успішної професійної діяльності. Таким чином, навчання на будівельному факультеті STU в Братиславі безкоштовне і відкриває широкі можливості для побудови кар'єри як у приватному, так і в державному секторах — як у Словаччині, так і за її межами.