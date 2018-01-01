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Головна Спеціальності Геодезія та картографія
Спеціальності

Геодезія та картографія

Освітня програма: Геодезія та картографія в STU Братислава

Бакалаврська програма «Геодезія та картографія» реалізується на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це чудова можливість отримати якісну технічну освіту в Європі словацькою мовою і абсолютно безкоштовно, особливо для українців, які прагнуть навчатися за кордоном і побудувати успішну кар’єру в ЄС.

Про програму

Чому варто обрати цю програму?

Програма «Геодезія та картографія» поєднує роботу на свіжому повітрі з сучасними цифровими технологіями. Студенти проходять польові практики, семінари та лекції, а також працюють із професійним геодезичним обладнанням, яке використовується в будівництві, кадастрі, супутникових системах і 3D-моделюванні.

Ця спеціальність підійде тим, хто цікавиться:

  • створенням топографічних карт і 3D-моделей будівель;
  • використанням GPS та супутникової навігації;
  • вимірюванням висот і геодезичними розрахунками;
  • BIM-технологіями та цифровими моделями місцевості;
  • роботою з дронами, лазерним скануванням і фотограмметрією.

Чого ви навчитеся?

  • Проводити вимірювання та розмітку будівель, мостів, доріг і тунелів;
  • Створювати 3D-моделі, веб-карти та геоінформаційні системи (ГІС);
  • Працювати з кадастровими та супутниковими даними (включно з GPS);
  • Аналізувати дані фотозйомки та лазерного сканування;
  • Проєктувати земельні ділянки та інфраструктурні об'єкти;
  • Застосовувати сучасне програмне й апаратне забезпечення для точних геодезичних завдань.

Профіль випускника

Випускник отримує ступінь бакалавра та професійні компетенції в таких галузях, як:

  • інженерна, фізична та супутникова геодезія;
  • кадастрові системи, картографія і фотограмметрія;
  • геоінформатика та просторовий аналіз даних;
  • створення цифрових моделей місцевості та об’єктів (у тому числі BIM);
  • дотримання правових, економічних та екологічних норм у професійній практиці.

Випускники можуть ефективно працювати як індивідуально, так і в команді, продовжити навчання в магістратурі, а також брати участь у міжнародних інфраструктурних і наукових проєктах.

Переваги навчання в Словаччині для українців

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян України;
  • Диплом європейського зразка, визнаний в Україні та країнах ЄС;
  • Сучасна матеріально-технічна база будівельного факультету;
  • Комфортна студентська атмосфера та культурна близькість до України;
  • Підтримка іноземних студентів і допомога з адаптацією;
  • Участь у міжнародних проєктах, обмінах і практиках.

Навчання в Європі починається тут

Хочете здобути затребувану професію та навчатися в Європі безкоштовно? Програма «Геодезія та картографія» на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі — це ваш шлях до успішної кар’єри!

Поступайте з Postupai — ми допоможемо вам на кожному етапі:

  • подача документів до університету;
  • консультації українською та словацькою мовами;
  • бронювання гуртожитку;
  • допомога з візою та переїздом.

Залишити заявку та почати навчання в Словаччині вже цього року

Навчальний план: Геодезія та картографія

Умови успішного завершення навчання

  • Завершити всі обов’язкові предмети та визначену кількість обов’язкових за вибором
  • Набрати щонайменше 180 кредитів ECTS
  • Скласти підсумковий державний іспит

Умови переходу до наступного етапу навчання

  • Набрати мінімальну кількість кредитів:
    • Щонайменше 15 кредитів у першому семестрі
    • Щонайменше 30 кредитів за академічний рік
  • Успішно скласти всі повторно записані предмети
  • Не перевищити встановлену тривалість навчання згідно з правилами ВНЗ

1 курс

1 семестр

  • CAD-системи в геодезії 1
  • Фізика 1
  • Геодезія 1
  • Математика 1
  • Методи відображення
  • Програмування 1

2 семестр

  • CAD-системи в геодезії 2
  • Фізика 2
  • Геодезія 2
  • Математика 2
  • Програмування 2
  • Обробка та аналіз вимірювань 1
  • Фізичне виховання 1
  • Польові заняття з геодезії
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1, Англійська мова 1 — просунутий рівень, Німецька мова 1, Німецька мова 1 — просунутий рівень

2 курс

3 семестр

  • Глобальна геодезія 1
  • Кадастр нерухомості 1
  • Законодавчі та технічні норми
  • Математика 3
  • Курсова робота
  • Обробка та аналіз вимірювань 2
  • Фізичне виховання 2
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2, Англійська мова 2 — просунутий рівень, Німецька мова 2, Німецька мова 2 — просунутий рівень

4 семестр

  • Геоінформатика
  • Глобальні навігаційні системи
  • Інженерна геодезія 1
  • Кадастрове картографування 1
  • Виробнича практика
  • Землевпорядкування 1
  • Обрані розділи з конструкцій будівель
  • Польові заняття з картографування, кадастру та інженерної геодезії
  • Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3, Англійська мова 3 — просунутий рівень, Німецька мова 3, Німецька мова 3 — просунутий рівень

3 курс

5 семестр

  • Семінар з бакалаврської роботи
  • Фотограмметрія 1
  • Фізична геодезія 1
  • Просторове моделювання в ГІС
  • Основи підприємництва та ціноутворення

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Цифровізація споруд та пам’яток
  • Цифрова картографія
  • Гідротехнічні споруди
  • Польові заняття з геодезичних референц-систем

Кар'єра та продовження навчання за програмою «Геодезія та картографія»

Випускник бакалаврської навчальної програми «Геодезія та картографія» на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі отримує глибоку технічну підготовку і готовий як до негайного виходу на ринок праці, так і до продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Навчання на будівельному факультеті STU в Братиславі є безкоштовним для студентів, які навчаються словацькою мовою.

Після завершення бакалаврату випускник може продовжити навчання у магістратурі за програмою «Геодезія та картографія», поглиблюючи знання та спеціалізуючись у таких напрямках, як інженерна геодезія, кадастр нерухомості, робота з геоінформаційними системами (ГІС), дистанційне зондування тощо.

Завдяки універсальності програми, випускники затребувані не лише у Словаччині, а й у всіх країнах Європейського Союзу — у секторах, де потрібні геодезичні та картографічні роботи. Вони також успішно працюють у суміжних галузях: будівництво, агропромисловість, охорона довкілля, машинобудування та інших сферах, де геодезія тісно пов’язана з технічними рішеннями.

Особливо високий попит на геодезистів спостерігається під час реалізації інфраструктурних та будівельних проєктів — таких як зведення мостів, автомагістралей, промислових об'єктів і будівель різного призначення, особливо на нестабільних ґрунтах. Фахівець виконує первинні вимірювання ландшафту до початку будівництва, а також здійснює контрольні заміри протягом усього процесу реалізації проєкту.

Випускники програми «Геодезія та картографія» STU в Братиславі працевлаштовуються в:

  • державних і муніципальних установах, зокрема в органах кадастру та управління нерухомістю;
  • будівельних і інвестиційних компаніях;
  • приватних геодезичних і консалтингових фірмах;
  • організаціях, що працюють з геоінформаційними системами (ГІС);
  • а також можуть відкрити власну справу після набуття досвіду та необхідних ліцензій.

Програма відповідає професійним профілям інженера-геодезиста та техніка-геодезиста згідно зі Словенською класифікацією професій (SRI – sústavapovolani.sk) і охоплює всі ключові компетенції, навички та знання, необхідні для успішної професійної діяльності.

Таким чином, навчання на будівельному факультеті STU в Братиславі безкоштовне і відкриває широкі можливості для побудови кар'єри як у приватному, так і в державному секторах — як у Словаччині, так і за її межами.

Як вступити на програму «Геодезія і картографія» в STU

Бакалаврат призначений для випускників середніх шкіл, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудова можливість здобути якісну освіту в галузі геодезії і картографії в Словаччині на європейському рівні. Програма ідеально підходить для тих, хто розглядає навчання для українців у Словаччині за технічними спеціальностями.

Навчання проходить у Словацькому технічному університеті в Братиславі і повністю реалізується словацькою мовою. Програма відкрита як для громадян Словаччини, так і для іноземних студентів, зокрема українців, які зацікавлені в навчанні словацькою мовою.

Етапи вступу

  • 1-й етап:
    • Прийом заяв — до 30 квітня
    • Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
    • Вступ здійснюється без вступних іспитів
  • 2-й етап (за наявності вільних місць):
    • Оголошення списку програм — до 15 липня
    • Прийом заяв — до 4 серпня
    • Засідання комісії — у другій половині серпня
    • Вступ здійснюється без вступних іспитів

Необхідні документи

Нижче наведено перелік обов'язкових документів для вступу до Словаччини на бакалаврську програму «Геодезія і картографія»:

  • Завірена копія атестата з додатком
  • Завірені копії річних табелів оцінок за 8–10 класи
  • Резюме (автобіографія)
  • Рішення про визнання документа про освіту, здобутого за кордоном (для іноземних абітурієнтів)
  • Підтвердження знання словацької мови щонайменше на рівні B1 або наявність випускного іспиту зі словацької мови (для програм словацькою мовою)
  • Підтвердження знання англійської мови щонайменше на рівні B1 або випускний іспит з англійської (для програм англійською мовою)

Важливо: без підтвердження знання мови кандидат не буде зарахований.

Умови зарахування

Основна умова вступу — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ ще не готовий на момент подачі, абітурієнт може бути зарахований умовно, з обов’язковим підтвердженням до дати зарахування.

Вступай з Postupai

Postupai допоможе на кожному етапі вступу — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе в процесі нострифікації, підготовки документів, реєстрації в університеті та комунікації з приймальною комісією.

З нашою допомогою ти:

  • Обиреш відповідну програму та університет
  • Підготуєш і перекладеш усі необхідні документи
  • Подаси заяву вчасно та без помилок
  • Отримаєш підтримку при нострифікації та оформленні ВНЖ
  • Залишатимешся на зв’язку з персональним менеджером до початку навчання

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Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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