Освітня програма: Геодезія та картографія в STU Братислава
Бакалаврська програма «Геодезія та картографія» реалізується на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це чудова можливість отримати якісну технічну освіту в Європі словацькою мовою і абсолютно безкоштовно, особливо для українців, які прагнуть навчатися за кордоном і побудувати успішну кар’єру в ЄС.
Про програму
Чому варто обрати цю програму?
Програма «Геодезія та картографія» поєднує роботу на свіжому повітрі з сучасними цифровими технологіями. Студенти проходять польові практики, семінари та лекції, а також працюють із професійним геодезичним обладнанням, яке використовується в будівництві, кадастрі, супутникових системах і 3D-моделюванні.
Ця спеціальність підійде тим, хто цікавиться:
- створенням топографічних карт і 3D-моделей будівель;
- використанням GPS та супутникової навігації;
- вимірюванням висот і геодезичними розрахунками;
- BIM-технологіями та цифровими моделями місцевості;
- роботою з дронами, лазерним скануванням і фотограмметрією.
Чого ви навчитеся?
- Проводити вимірювання та розмітку будівель, мостів, доріг і тунелів;
- Створювати 3D-моделі, веб-карти та геоінформаційні системи (ГІС);
- Працювати з кадастровими та супутниковими даними (включно з GPS);
- Аналізувати дані фотозйомки та лазерного сканування;
- Проєктувати земельні ділянки та інфраструктурні об'єкти;
- Застосовувати сучасне програмне й апаратне забезпечення для точних геодезичних завдань.
Профіль випускника
Випускник отримує ступінь бакалавра та професійні компетенції в таких галузях, як:
- інженерна, фізична та супутникова геодезія;
- кадастрові системи, картографія і фотограмметрія;
- геоінформатика та просторовий аналіз даних;
- створення цифрових моделей місцевості та об’єктів (у тому числі BIM);
- дотримання правових, економічних та екологічних норм у професійній практиці.
Випускники можуть ефективно працювати як індивідуально, так і в команді, продовжити навчання в магістратурі, а також брати участь у міжнародних інфраструктурних і наукових проєктах.
Переваги навчання в Словаччині для українців
- Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян України;
- Диплом європейського зразка, визнаний в Україні та країнах ЄС;
- Сучасна матеріально-технічна база будівельного факультету;
- Комфортна студентська атмосфера та культурна близькість до України;
- Підтримка іноземних студентів і допомога з адаптацією;
- Участь у міжнародних проєктах, обмінах і практиках.
Навчання в Європі починається тут
Хочете здобути затребувану професію та навчатися в Європі безкоштовно? Програма «Геодезія та картографія» на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі — це ваш шлях до успішної кар’єри!
Поступайте з Postupai — ми допоможемо вам на кожному етапі:
- подача документів до університету;
- консультації українською та словацькою мовами;
- бронювання гуртожитку;
- допомога з візою та переїздом.
Залишити заявку та почати навчання в Словаччині вже цього року
Навчальний план: Геодезія та картографія
Умови успішного завершення навчання
- Завершити всі обов’язкові предмети та визначену кількість обов’язкових за вибором
- Набрати щонайменше 180 кредитів ECTS
- Скласти підсумковий державний іспит
Умови переходу до наступного етапу навчання
- Набрати мінімальну кількість кредитів:
- Щонайменше 15 кредитів у першому семестрі
- Щонайменше 30 кредитів за академічний рік
- Успішно скласти всі повторно записані предмети
- Не перевищити встановлену тривалість навчання згідно з правилами ВНЗ
1 курс
1 семестр
- CAD-системи в геодезії 1
- Фізика 1
- Геодезія 1
- Математика 1
- Методи відображення
- Програмування 1
2 семестр
- CAD-системи в геодезії 2
- Фізика 2
- Геодезія 2
- Математика 2
- Програмування 2
- Обробка та аналіз вимірювань 1
- Фізичне виховання 1
- Польові заняття з геодезії
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 1, Англійська мова 1 — просунутий рівень, Німецька мова 1, Німецька мова 1 — просунутий рівень
2 курс
3 семестр
- Глобальна геодезія 1
- Кадастр нерухомості 1
- Законодавчі та технічні норми
- Математика 3
- Курсова робота
- Обробка та аналіз вимірювань 2
- Фізичне виховання 2
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 2, Англійська мова 2 — просунутий рівень, Німецька мова 2, Німецька мова 2 — просунутий рівень
4 семестр
- Геоінформатика
- Глобальні навігаційні системи
- Інженерна геодезія 1
- Кадастрове картографування 1
- Виробнича практика
- Землевпорядкування 1
- Обрані розділи з конструкцій будівель
- Польові заняття з картографування, кадастру та інженерної геодезії
- Обов’язкові за вибором: Англійська мова 3, Англійська мова 3 — просунутий рівень, Німецька мова 3, Німецька мова 3 — просунутий рівень
3 курс
5 семестр
- Семінар з бакалаврської роботи
- Фотограмметрія 1
- Фізична геодезія 1
- Просторове моделювання в ГІС
- Основи підприємництва та ціноутворення
6 семестр
- Бакалаврська робота
- Цифровізація споруд та пам’яток
- Цифрова картографія
- Гідротехнічні споруди
- Польові заняття з геодезичних референц-систем
Кар'єра та продовження навчання за програмою «Геодезія та картографія»
Випускник бакалаврської навчальної програми «Геодезія та картографія» на будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі отримує глибоку технічну підготовку і готовий як до негайного виходу на ринок праці, так і до продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Навчання на будівельному факультеті STU в Братиславі є безкоштовним для студентів, які навчаються словацькою мовою.
Після завершення бакалаврату випускник може продовжити навчання у магістратурі за програмою «Геодезія та картографія», поглиблюючи знання та спеціалізуючись у таких напрямках, як інженерна геодезія, кадастр нерухомості, робота з геоінформаційними системами (ГІС), дистанційне зондування тощо.
Завдяки універсальності програми, випускники затребувані не лише у Словаччині, а й у всіх країнах Європейського Союзу — у секторах, де потрібні геодезичні та картографічні роботи. Вони також успішно працюють у суміжних галузях: будівництво, агропромисловість, охорона довкілля, машинобудування та інших сферах, де геодезія тісно пов’язана з технічними рішеннями.
Особливо високий попит на геодезистів спостерігається під час реалізації інфраструктурних та будівельних проєктів — таких як зведення мостів, автомагістралей, промислових об'єктів і будівель різного призначення, особливо на нестабільних ґрунтах. Фахівець виконує первинні вимірювання ландшафту до початку будівництва, а також здійснює контрольні заміри протягом усього процесу реалізації проєкту.
Випускники програми «Геодезія та картографія» STU в Братиславі працевлаштовуються в:
- державних і муніципальних установах, зокрема в органах кадастру та управління нерухомістю;
- будівельних і інвестиційних компаніях;
- приватних геодезичних і консалтингових фірмах;
- організаціях, що працюють з геоінформаційними системами (ГІС);
- а також можуть відкрити власну справу після набуття досвіду та необхідних ліцензій.
Програма відповідає професійним профілям інженера-геодезиста та техніка-геодезиста згідно зі Словенською класифікацією професій (SRI – sústavapovolani.sk) і охоплює всі ключові компетенції, навички та знання, необхідні для успішної професійної діяльності.
Таким чином, навчання на будівельному факультеті STU в Братиславі безкоштовне і відкриває широкі можливості для побудови кар'єри як у приватному, так і в державному секторах — як у Словаччині, так і за її межами.
Як вступити на програму «Геодезія і картографія» в STU
Бакалаврат призначений для випускників середніх шкіл, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудова можливість здобути якісну освіту в галузі геодезії і картографії в Словаччині на європейському рівні. Програма ідеально підходить для тих, хто розглядає навчання для українців у Словаччині за технічними спеціальностями.
Навчання проходить у Словацькому технічному університеті в Братиславі і повністю реалізується словацькою мовою. Програма відкрита як для громадян Словаччини, так і для іноземних студентів, зокрема українців, які зацікавлені в навчанні словацькою мовою.
Етапи вступу
- 1-й етап:
- Прийом заяв — до 30 квітня
- Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
- Вступ здійснюється без вступних іспитів
- 2-й етап (за наявності вільних місць):
- Оголошення списку програм — до 15 липня
- Прийом заяв — до 4 серпня
- Засідання комісії — у другій половині серпня
- Вступ здійснюється без вступних іспитів
Необхідні документи
Нижче наведено перелік обов'язкових документів для вступу до Словаччини на бакалаврську програму «Геодезія і картографія»:
- Завірена копія атестата з додатком
- Завірені копії річних табелів оцінок за 8–10 класи
- Резюме (автобіографія)
- Рішення про визнання документа про освіту, здобутого за кордоном (для іноземних абітурієнтів)
- Підтвердження знання словацької мови щонайменше на рівні B1 або наявність випускного іспиту зі словацької мови (для програм словацькою мовою)
- Підтвердження знання англійської мови щонайменше на рівні B1 або випускний іспит з англійської (для програм англійською мовою)
Важливо: без підтвердження знання мови кандидат не буде зарахований.
Умови зарахування
Основна умова вступу — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ ще не готовий на момент подачі, абітурієнт може бути зарахований умовно, з обов’язковим підтвердженням до дати зарахування.
Вступай з Postupai
Postupai допоможе на кожному етапі вступу — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе в процесі нострифікації, підготовки документів, реєстрації в університеті та комунікації з приймальною комісією.
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- Обиреш відповідну програму та університет
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