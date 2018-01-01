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Математическое и компьютерное моделирование

Учебная программа: Математически компьютерное моделирование – STU Братислава

Хочешь получить инженерное образование в Словакии? Бакалаврская программа «Математически компьютерное моделирование» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — твой путь к востребованной технической профессии. Обучение проходит на словацком языке бесплатно, а поступление — без вступительных экзаменов.

Общая информация о программе

Чему вы научитесь в рамках программы

Программа сочетает углублённое изучение прикладной математики, навыки программирования и работу с современными инженерными программами. Это образование идеально подойдёт тем, кто хочет совмещать математику, информационные технологии и техническое моделирование в строительстве и других инженерных сферах.

Основные направления обучения:

  • Формулировка математических моделей и алгоритмов
  • Программирование на современных языках и архитектурах
  • Использование инженерного и научного ПО: ANSYS, MatLab, Mathematica, ParaView, R, AutoCAD
  • Решение инженерных задач с помощью численных, статистических и оптимизационных методов

Структура учебной программы

Учебный план бакалавриата по математическому моделированию включает теоретическую и прикладную подготовку:

Теоретическое моделирование

  • Математический анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения, теория вероятностей, статистика и оптимизация

Прикладное моделирование и симуляции

  • Практические курсы по моделированию задач, анализу данных и визуализации с использованием профессионального ПО

Ключевые знания выпускника

  • Математическая база для технических и инженерных решений
  • Навыки программирования и создания моделей
  • Понимание анализа данных и визуализации результатов
  • Опыт работы с техническими и научными программами

Практические навыки

  • Применение численных и статистических методов к реальным инженерным задачам
  • Моделирование и симуляция процессов с визуализацией данных
  • Создание и тестирование собственных программных решений
  • Участие в разработке технического и научного ПО

Кем работают выпускники

Программа готовит специалистов по математическому и компьютерному моделированию, которые востребованы в инженерии, строительстве, IT и науке. Выпускники находят работу в:

  • Инженерных и строительных компаниях
  • IT-компаниях и технологических стартапах
  • Научно-исследовательских институтах
  • Финансово-аналитических и страховых структурах
  • Государственных и частных проектных организациях

Преимущества обучения в Словакии в STU

  • STU — ведущий технический университет Словакии
  • Бесплатное обучение на словацком языке для граждан ЕС и стран СНГ
  • Практическая направленность образования и сильная техническая база
  • Поступление без вступительных экзаменов — на основе школьных оценок
  • Хорошая база для поступления в магистратуру и продолжения карьеры в Европе

Как поступить на программу

Чтобы поступить на бакалавриат по математическому моделированию в STU Братислава, необходимо:

  • Иметь аттестат о полном среднем образовании
  • Предоставить переведённые и нотариально заверенные документы
  • Обладать базовым знанием словацкого языка (можно пройти подготовительные курсы)

Высшее образование в Словакии — доступно каждому

Словакия предлагает студентам отличные условия для получения высшего образования в современном европейском университете. Высшее образование в Словакии — это сочетание качества, доступности и перспектив. Обучение в столице страны, Братиславе, открывает двери к международной карьере и дальнейшему обучению в странах ЕС. Программа «Математически компьютерное моделирование» — один из лучших вариантов для тех, кто хочет учиться бесплатно и получить диплом, признанный во всей Европе.

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Учебный план: Математическое и компьютерное моделирование

Условия успешного завершения обучения

  • Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
  • Набрать 180 кредитов
  • Сдать государственный экзамен

Условия перехода к следующей части обучения

  • Набрать минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
  • Набрать минимум 30 кредитов за академический год
  • Сдать все повторно записанные предметы
  • Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту

1 курс

1 семестр

Обязательные предметы

  • Геометрия
  • Линейная алгебра 1
  • Математический анализ 1
  • Программирование на языке C
  • Программное обеспечение (Mathematica 1)
  • Теория графов и её приложения

2 семестр

Обязательные предметы

  • Физические принципы в математическом моделировании 1
  • Линейная алгебра 2
  • Математический анализ 2
  • Семинар по программированию
  • Программное обеспечение (Autocad)
  • Программное обеспечение (Mathematica 2)
  • Программное обеспечение для анализа данных
  • Физкультура 1

Выборные предметы (мин. 1)

  • Английский язык 1
  • Английский язык 1 – продвинутый уровень

2 курс

3 семестр

Обязательные предметы

  • Объектно-ориентированное программирование
  • Обыкновенные дифференциальные уравнения
  • Операционные системы
  • Оптимизация 1
  • Теория вероятностей и статистика 1
  • Физкультура 2

Выборные предметы (мин. 1)

  • Английский язык 2
  • Английский язык 2 – продвинутый уровень

4 семестр

Обязательные предметы

  • Численное решение дифференциальных уравнений
  • Частные дифференциальные уравнения
  • Компьютерная графика
  • Компьютерные сети
  • Теория вероятностей и статистика 2
  • Программное обеспечение (визуализация)

Выборные предметы (мин. 1)

  • Английский язык 3
  • Английский язык 3 – продвинутый уровень

3 курс

5 семестр

Обязательные предметы

  • Бакалаврский проект
  • Функциональный анализ
  • Механика сплошной среды
  • Метод конечных элементов
  • Программное обеспечение (ANSYS)
  • Стохастическое дифференциальное исчисление

6 семестр

Обязательные предметы

  • Анализ временных рядов
  • Бакалаврская работа
  • Финансовая математика
  • Численные методы линейной алгебры
  • Течение жидкостей и газов

Выборные предметы (мин. 1)

  • История и философия математики
  • Основы права

Карьерные возможности и продолжение обучения

Выпускники программы «Математико-компьютерное моделирование» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) находят применение своим знаниям в самых разных сферах – от ИТ и финансов до промышленности и строительства.

Благодаря сильной подготовке в области математического анализа, численных методов и компьютерных технологий, они могут работать:

  • как эксперты по математическому и компьютерному моделированию в строительных компаниях, проектных бюро и инженерных фирмах;
  • в сфере проектирования и симуляции строительных процессов и конструкций (например, расчет нагрузки на здания, моделирование поведения материалов);
  • как программисты и разработчики инженерного ПО для строительства и архитектуры;
  • как аналитики данных и консультанты по оптимизации строительных процессов, управлению ресурсами и прогнозированию затрат;
  • в научно-исследовательских и проектных институтах, связанных с урбанистикой, геотехникой, строительной механикой и экологическим строительством;
  • как IT-специалисты в компаниях, работающих с BIM-моделированием, визуализацией и цифровыми двойниками зданий;
  • в высокотехнологичных компаниях и научных учреждениях как в Словакии, так и за её пределами;
  • в качестве программистов в сферах технических, биомедицинских и финансовых приложений, обработки изображений, статистического анализа и интеллектуального анализа данных.

Обучение в Словакии на словацком языке для граждан ЕС и Украины бесплатное, что делает эту программу особенно доступной и выгодной.

После окончания бакалавриата студенты могут продолжить обучение в магистратуре по тому же направлениюматематико-компьютерное моделирование, либо выбрать родственные инженерные и технические магистерские программы в Словацком техническом университете в Братиславе или других университетах Европы. Это открывает путь к международной карьере и глубокому профессиональному развитию.

Как поступить на программу «Математическое и компьютерное моделирование» в STU

Бакалавриат по программе «Математическое и компьютерное моделирование» — это реальный шанс получить высшее образование в Словакии бесплатно, обучаясь в одном из ведущих технических университетов Европы.

Программа предлагается Математико-физическим факультетом Словацкого технического университета в Братиславе (STU) и полностью реализуется на словацком языке. Она идеально подойдёт для украинцев и русскоязычных студентов, стремящихся поступить без экзаменов и получить качественное ИТ-образование в Европе.

Что изучают студенты

Программа объединяет прикладную математику, информатику и моделирование. В ходе обучения студенты изучают:

  • математическое моделирование инженерных и физических процессов,
  • вычислительные методы и симуляции,
  • программирование, обработку и анализ данных,
  • работу с современным программным обеспечением (MATLAB, Python, R и др.),
  • основы машинного обучения и ИИ в техническом моделировании.

Выпускники обладают компетенциями, востребованными в ИТ-компаниях, научных и инженерных организациях по всей Европе.

Поступить без экзаменов — это реально

Поступление проходит в два этапа, и не требует вступительных экзаменов:

  • Основной этап:
    • Подача заявлений — до 30 апреля
    • Рассмотрение заявок — в мае
  • Дополнительный этап (при наличии мест):
    • Публикация — до 15 июля
    • Заявления — до 4 августа
    • Решение — вторая половина августа

Необходимые документы

Для поступления на бесплатное образование в Словакии понадобятся:

  • Заверенная копия аттестата и приложения
  • Копии годовых табелей за 8–10 классы
  • Автобиография / CV
  • Нострификация (признание документа об образовании)
  • Сертификат о знании словацкого языка на уровне B1 или итоговая оценка по словацкому

Важно: без подтверждения знания языка зачисление невозможно.

Условия приёма

Обязательное условие — нострифицированный аттестат. При его отсутствии можно быть зачисленным условно, если документ будет предоставлен до начала учебного года.

С Postupai — поступление без стресса

Postupai — это команда, которая сопровождает студентов с Украины и СНГ по всем этапам поступления на бесплатное обучение в Словакии:

  • Подбор подходящей ИТ- или технической программы
  • Сбор, перевод и заверение документов
  • Оформление заявления без ошибок и задержек
  • Поддержка в процессе нострификации и получении ВНЖ
  • Помощь с адаптацией, заселением и началом обучения

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Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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