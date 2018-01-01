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Головна Спеціальності Математичне та комп’ютерне моделювання
Спеціальності

Математичне та комп’ютерне моделювання

Навчальна програма: Математично-комп’ютерне моделювання – STU Братислава

Хочеш здобути інженерну освіту в Словаччині? Бакалаврська програма «Математично-комп’ютерне моделювання» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це твій шлях до затребуваної технічної професії. Навчання відбувається словацькою мовою безкоштовно, а вступ — без вступних іспитів.

Загальна інформація про програму

Чому ти навчишся на програмі

Програма поєднує ґрунтовне вивчення прикладної математики, практичні навички програмування та роботу з сучасним інженерним програмним забезпеченням (ПЗ). Це ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати математику, інформаційні технології та технічне моделювання у будівництві та інженерії.

Основні напрями навчання:

  • Формулювання математичних моделей та алгоритмів
  • Програмування сучасними мовами на сучасних архітектурах
  • Робота з інженерним і науковим програмним забезпеченням: ANSYS, MatLab, Mathematica, ParaView, R, AutoCAD
  • Розв’язання інженерних задач з використанням чисельних, статистичних та оптимізаційних методів

Структура навчальної програми

Бакалаврський план навчання з математичного моделювання передбачає теоретичну та прикладну підготовку:

Теоретичне моделювання

  • Математичний аналіз, лінійна алгебра, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей, статистика та оптимізація

Прикладне моделювання та симуляції

  • Практичні курси з моделювання задач, аналізу даних і візуалізації результатів із використанням професійного програмного забезпечення

Ключові знання випускника

  • Математична база для технічних та інженерних рішень
  • Навички програмування та створення моделей
  • Розуміння аналізу даних та візуалізації
  • Досвід роботи з технічним і науковим програмним забезпеченням

Практичні навички

  • Застосування чисельних і статистичних методів до реальних інженерних задач
  • Моделювання та симуляція процесів із візуалізацією даних
  • Розробка і тестування власних програмних рішень
  • Участь у створенні технічного і наукового ПЗ

Ким працюють випускники

Програма готує фахівців із математичного та комп’ютерного моделювання, які затребувані в інженерії, будівництві, IT та науці. Випускники працюють у:

  • Інженерних та будівельних компаніях
  • IT-компаніях і технологічних стартапах
  • Науково-дослідних інститутах
  • Фінансово-аналітичних і страхових структурах
  • Державних і приватних проєктних організаціях

Переваги навчання в Словаччині в STU

  • STU — провідний технічний університет Словаччини
  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та СНД
  • Практична спрямованість і сучасна технічна база
  • Вступ без іспитів — за оцінками зі школи
  • Сильна база для вступу до магістратури та міжнародної кар’єри

Як вступити на програму

Щоб вступити на бакалаврат з математичного моделювання в STU Братислава, потрібно:

  • Атестат про повну середню освіту
  • Перекладені та нотаріально завірені документи
  • Базове знання словацької мови (можна пройти підготовчі курси)

Вища освіта в Словаччині — доступна кожному

Словаччина пропонує студентам чудові умови для здобуття вищої освіти у сучасному європейському виші. Вища освіта в Словаччині — це поєднання якості, доступності й перспектив. Навчання у столиці країни — Братиславі — відкриває двері до міжнародної кар’єри та подальшого навчання в ЄС. Програма «Математично-комп’ютерне моделювання» — один із найкращих варіантів для тих, хто хоче навчатися безкоштовно та отримати диплом, визнаний у всій Європі.

Хочеш отримати безкоштовну консультацію та допомогу зі вступом до Словаччини? Платформа Postupai.com допоможе на всіх етапах — від вибору програми до поселення в гуртожитку.

Навчальний план: Математичне та комп'ютерне моделювання

Умови успішного завершення навчання

  • Скласти всі обов'язкові та необхідну кількість обов'язкових вибіркових предметів
  • Набрати 180 кредитів
  • Скласти державний іспит

Умови переходу до наступної частини навчання

  • Набрати щонайменше 15 кредитів у першому семестрі навчання
  • Набрати щонайменше 30 кредитів за академічний рік
  • Скласти всі повторно записані предмети
  • Не перевищити допустиму тривалість навчання відповідно до навчального регламенту

1 курс

1 семестр

Обов'язкові предмети

  • Геометрія
  • Лінійна алгебра 1
  • Математичний аналіз 1
  • Програмування мовою C
  • Програмне забезпечення (Mathematica 1)
  • Теорія графів і її застосування

2 семестр

Обов'язкові предмети

  • Фізичні принципи в математичному моделюванні 1
  • Лінійна алгебра 2
  • Математичний аналіз 2
  • Семінар з програмування
  • Програмне забезпечення (Autocad)
  • Програмне забезпечення (Mathematica 2)
  • Програмне забезпечення для аналізу даних
  • Фізкультура 1

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Англійська мова 1
  • Англійська мова 1 – просунутий рівень

2 курс

3 семестр

Обов'язкові предмети

  • Об'єктно-орієнтоване програмування
  • Звичайні диференціальні рівняння
  • Операційні системи
  • Оптимізація 1
  • Ймовірність і статистика 1
  • Фізкультура 2

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Англійська мова 2
  • Англійська мова 2 – просунутий рівень

4 семестр

Обов'язкові предмети

  • Чисельне розв'язання диференціальних рівнянь
  • Частинні диференціальні рівняння
  • Комп'ютерна графіка
  • Комп'ютерні мережі
  • Ймовірність і статистика 2
  • Програмне забезпечення (візуалізація)

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Англійська мова 3
  • Англійська мова 3 – просунутий рівень

3 курс

5 семестр

Обов'язкові предмети

  • Бакалаврський проєкт
  • Функціональний аналіз
  • Механіка суцільного середовища
  • Метод скінченних елементів
  • Програмне забезпечення (ANSYS)
  • Стохастичне диференціальне числення

6 семестр

Обов'язкові предмети

  • Аналіз часових рядів
  • Бакалаврська робота
  • Фінансова математика
  • Чисельні методи лінійної алгебри
  • Течія рідин і газів

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Історія та філософія математики
  • Основи права

Кар'єрні можливості та продовження навчання

Випускники програми «Математико-комп’ютерне моделювання» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) знаходять застосування своїм знанням у найрізноманітніших сферах — від ІТ та фінансів до промисловості та будівництва.

Завдяки ґрунтовній підготовці в галузі математичного аналізу, чисельних методів і комп’ютерних технологій вони можуть працювати:

  • як експерти з математичного та комп’ютерного моделювання у будівельних компаніях, проєктних бюро та інженерних фірмах;
  • у сфері проєктування та симуляції будівельних процесів і конструкцій (наприклад, розрахунок навантаження на будівлі, моделювання поведінки матеріалів);
  • як програмісти та розробники інженерного ПЗ для будівництва та архітектури;
  • як аналітики даних і консультанти з оптимізації будівельних процесів, управління ресурсами та прогнозування витрат;
  • у науково-дослідних і проєктних інститутах, пов’язаних з урбаністикою, геотехнікою, будівельною механікою та екологічним будівництвом;
  • як IT-фахівці у компаніях, що працюють із BIM-моделюванням, візуалізацією та цифровими двійниками будівель;
  • у високотехнологічних компаніях та наукових установах як у Словаччині, так і за її межами;
  • як програмісти у сферах технічних, біомедичних і фінансових застосувань, обробки зображень, статистичного та інтелектуального аналізу даних.

Навчання у Словаччині словацькою мовою для громадян ЄС та України є безкоштовним, що робить цю програму особливо доступною та вигідною.

Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністюматематико-комп’ютерне моделювання, або обрати споріднені інженерні та технічні магістерські програми у Словацькому технічному університеті в Братиславі чи в інших університетах Європи. Це відкриває шлях до міжнародної кар’єри та глибокого професійного розвитку.

Як вступити на програму «Математичне та комп’ютерне моделювання» в STU

Бакалаврська програма «Математичне та комп’ютерне моделювання» — це реальний шанс отримати вищу освіту в Словаччині безкоштовно в одному з провідних технічних університетів Європи.

Програма реалізується на Математико-фізичному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) і повністю викладається словацькою мовою. Вона ідеально підходить для українців, які хочуть вступити без іспитів і здобути якісну ІТ-освіту в Європі.

Що вивчають студенти

Програма поєднує прикладну математику, інформатику та моделювання. Студенти вивчають:

  • математичне моделювання інженерних та фізичних процесів,
  • чисельні методи та симуляції,
  • програмування, обробку й аналіз даних,
  • роботу з сучасним програмним забезпеченням (MATLAB, Python, R тощо),
  • основи машинного навчання та штучного інтелекту в технічному моделюванні.

Випускники володіють знаннями й практичними навичками, які затребувані в ІТ-компаніях, наукових та інженерних установах по всій Європі.

Вступ без іспитів — це реально

Прийом на програму проходить у два етапи та не передбачає вступних іспитів:

  • Основний етап:
    • Подача заяв — до 30 квітня
    • Розгляд кандидатів — у травні
  • Додатковий етап (за наявності місць):
    • Оголошення — до 15 липня
    • Подача заяв — до 4 серпня
    • Рішення комісії — у другій половині серпня

Необхідні документи

Щоб вступити на безкоштовну освіту в Словаччині, потрібно підготувати:

  • Завірену копію атестата та додатку до нього
  • Копії річних табелів за 8–10 класи
  • Автобіографію / CV
  • Нострифікацію (визнання документа про освіту)
  • Сертифікат знання словацької мови на рівні B1 або випускний іспит зі словацької

Важливо: без підтвердження знання мови вступ неможливий.

Умови зарахування

Основна вимога — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ ще в процесі — студент може бути зарахований умовно, з обов’язковим поданням нострифікації до початку навчання.

З Postupai — впевнено до мети

Postupai — це команда, яка допомагає студентам з України пройти весь шлях вступу на безкоштовне навчання в Словаччині:

  • Допоможемо обрати ІТ або технічну спеціальність
  • Підготуємо, перекладемо та завіримо документи
  • Подамо заяву вчасно та без помилок
  • Супроводимо під час нострифікації та отримання ВНЖ
  • Допоможемо з адаптацією, проживанням і початком навчання

Зроби перший крок до освіти в Європі — заповни форму та отримай безкоштовну консультацію від експертів Postupai.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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