Навчальна програма: Математично-комп’ютерне моделювання – STU Братислава
Хочеш здобути інженерну освіту в Словаччині? Бакалаврська програма «Математично-комп’ютерне моделювання» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це твій шлях до затребуваної технічної професії. Навчання відбувається словацькою мовою безкоштовно, а вступ — без вступних іспитів.
Загальна інформація про програму
Чому ти навчишся на програмі
Програма поєднує ґрунтовне вивчення прикладної математики, практичні навички програмування та роботу з сучасним інженерним програмним забезпеченням (ПЗ). Це ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати математику, інформаційні технології та технічне моделювання у будівництві та інженерії.
Основні напрями навчання:
- Формулювання математичних моделей та алгоритмів
- Програмування сучасними мовами на сучасних архітектурах
- Робота з інженерним і науковим програмним забезпеченням: ANSYS, MatLab, Mathematica, ParaView, R, AutoCAD
- Розв’язання інженерних задач з використанням чисельних, статистичних та оптимізаційних методів
Структура навчальної програми
Бакалаврський план навчання з математичного моделювання передбачає теоретичну та прикладну підготовку:
Теоретичне моделювання
- Математичний аналіз, лінійна алгебра, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей, статистика та оптимізація
Прикладне моделювання та симуляції
- Практичні курси з моделювання задач, аналізу даних і візуалізації результатів із використанням професійного програмного забезпечення
Ключові знання випускника
- Математична база для технічних та інженерних рішень
- Навички програмування та створення моделей
- Розуміння аналізу даних та візуалізації
- Досвід роботи з технічним і науковим програмним забезпеченням
Практичні навички
- Застосування чисельних і статистичних методів до реальних інженерних задач
- Моделювання та симуляція процесів із візуалізацією даних
- Розробка і тестування власних програмних рішень
- Участь у створенні технічного і наукового ПЗ
Ким працюють випускники
Програма готує фахівців із математичного та комп’ютерного моделювання, які затребувані в інженерії, будівництві, IT та науці. Випускники працюють у:
- Інженерних та будівельних компаніях
- IT-компаніях і технологічних стартапах
- Науково-дослідних інститутах
- Фінансово-аналітичних і страхових структурах
- Державних і приватних проєктних організаціях
Переваги навчання в Словаччині в STU
- STU — провідний технічний університет Словаччини
- Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та СНД
- Практична спрямованість і сучасна технічна база
- Вступ без іспитів — за оцінками зі школи
- Сильна база для вступу до магістратури та міжнародної кар’єри
Як вступити на програму
Щоб вступити на бакалаврат з математичного моделювання в STU Братислава, потрібно:
- Атестат про повну середню освіту
- Перекладені та нотаріально завірені документи
- Базове знання словацької мови (можна пройти підготовчі курси)
Вища освіта в Словаччині — доступна кожному
Словаччина пропонує студентам чудові умови для здобуття вищої освіти у сучасному європейському виші. Вища освіта в Словаччині — це поєднання якості, доступності й перспектив. Навчання у столиці країни — Братиславі — відкриває двері до міжнародної кар’єри та подальшого навчання в ЄС. Програма «Математично-комп’ютерне моделювання» — один із найкращих варіантів для тих, хто хоче навчатися безкоштовно та отримати диплом, визнаний у всій Європі.
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Навчальний план: Математичне та комп'ютерне моделювання
Умови успішного завершення навчання
- Скласти всі обов'язкові та необхідну кількість обов'язкових вибіркових предметів
- Набрати 180 кредитів
- Скласти державний іспит
Умови переходу до наступної частини навчання
- Набрати щонайменше 15 кредитів у першому семестрі навчання
- Набрати щонайменше 30 кредитів за академічний рік
- Скласти всі повторно записані предмети
- Не перевищити допустиму тривалість навчання відповідно до навчального регламенту
1 курс
1 семестр
Обов'язкові предмети
- Геометрія
- Лінійна алгебра 1
- Математичний аналіз 1
- Програмування мовою C
- Програмне забезпечення (Mathematica 1)
- Теорія графів і її застосування
2 семестр
Обов'язкові предмети
- Фізичні принципи в математичному моделюванні 1
- Лінійна алгебра 2
- Математичний аналіз 2
- Семінар з програмування
- Програмне забезпечення (Autocad)
- Програмне забезпечення (Mathematica 2)
- Програмне забезпечення для аналізу даних
- Фізкультура 1
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 1
- Англійська мова 1 – просунутий рівень
2 курс
3 семестр
Обов'язкові предмети
- Об'єктно-орієнтоване програмування
- Звичайні диференціальні рівняння
- Операційні системи
- Оптимізація 1
- Ймовірність і статистика 1
- Фізкультура 2
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 2
- Англійська мова 2 – просунутий рівень
4 семестр
Обов'язкові предмети
- Чисельне розв'язання диференціальних рівнянь
- Частинні диференціальні рівняння
- Комп'ютерна графіка
- Комп'ютерні мережі
- Ймовірність і статистика 2
- Програмне забезпечення (візуалізація)
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 3
- Англійська мова 3 – просунутий рівень
3 курс
5 семестр
Обов'язкові предмети
- Бакалаврський проєкт
- Функціональний аналіз
- Механіка суцільного середовища
- Метод скінченних елементів
- Програмне забезпечення (ANSYS)
- Стохастичне диференціальне числення
6 семестр
Обов'язкові предмети
- Аналіз часових рядів
- Бакалаврська робота
- Фінансова математика
- Чисельні методи лінійної алгебри
- Течія рідин і газів
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Історія та філософія математики
- Основи права
Кар'єрні можливості та продовження навчання
Випускники програми «Математико-комп’ютерне моделювання» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) знаходять застосування своїм знанням у найрізноманітніших сферах — від ІТ та фінансів до промисловості та будівництва.
Завдяки ґрунтовній підготовці в галузі математичного аналізу, чисельних методів і комп’ютерних технологій вони можуть працювати:
- як експерти з математичного та комп’ютерного моделювання у будівельних компаніях, проєктних бюро та інженерних фірмах;
- у сфері проєктування та симуляції будівельних процесів і конструкцій (наприклад, розрахунок навантаження на будівлі, моделювання поведінки матеріалів);
- як програмісти та розробники інженерного ПЗ для будівництва та архітектури;
- як аналітики даних і консультанти з оптимізації будівельних процесів, управління ресурсами та прогнозування витрат;
- у науково-дослідних і проєктних інститутах, пов’язаних з урбаністикою, геотехнікою, будівельною механікою та екологічним будівництвом;
- як IT-фахівці у компаніях, що працюють із BIM-моделюванням, візуалізацією та цифровими двійниками будівель;
- у високотехнологічних компаніях та наукових установах як у Словаччині, так і за її межами;
- як програмісти у сферах технічних, біомедичних і фінансових застосувань, обробки зображень, статистичного та інтелектуального аналізу даних.
Навчання у Словаччині словацькою мовою для громадян ЄС та України є безкоштовним, що робить цю програму особливо доступною та вигідною.
Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю — математико-комп’ютерне моделювання, або обрати споріднені інженерні та технічні магістерські програми у Словацькому технічному університеті в Братиславі чи в інших університетах Європи. Це відкриває шлях до міжнародної кар’єри та глибокого професійного розвитку.
Як вступити на програму «Математичне та комп’ютерне моделювання» в STU
Бакалаврська програма «Математичне та комп’ютерне моделювання» — це реальний шанс отримати вищу освіту в Словаччині безкоштовно в одному з провідних технічних університетів Європи.
Програма реалізується на Математико-фізичному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) і повністю викладається словацькою мовою. Вона ідеально підходить для українців, які хочуть вступити без іспитів і здобути якісну ІТ-освіту в Європі.
Що вивчають студенти
Програма поєднує прикладну математику, інформатику та моделювання. Студенти вивчають:
- математичне моделювання інженерних та фізичних процесів,
- чисельні методи та симуляції,
- програмування, обробку й аналіз даних,
- роботу з сучасним програмним забезпеченням (MATLAB, Python, R тощо),
- основи машинного навчання та штучного інтелекту в технічному моделюванні.
Випускники володіють знаннями й практичними навичками, які затребувані в ІТ-компаніях, наукових та інженерних установах по всій Європі.
Вступ без іспитів — це реально
Прийом на програму проходить у два етапи та не передбачає вступних іспитів:
- Основний етап:
- Подача заяв — до 30 квітня
- Розгляд кандидатів — у травні
- Додатковий етап (за наявності місць):
- Оголошення — до 15 липня
- Подача заяв — до 4 серпня
- Рішення комісії — у другій половині серпня
Необхідні документи
Щоб вступити на безкоштовну освіту в Словаччині, потрібно підготувати:
- Завірену копію атестата та додатку до нього
- Копії річних табелів за 8–10 класи
- Автобіографію / CV
- Нострифікацію (визнання документа про освіту)
- Сертифікат знання словацької мови на рівні B1 або випускний іспит зі словацької
Важливо: без підтвердження знання мови вступ неможливий.
Умови зарахування
Основна вимога — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ ще в процесі — студент може бути зарахований умовно, з обов’язковим поданням нострифікації до початку навчання.
З Postupai — впевнено до мети
Postupai — це команда, яка допомагає студентам з України пройти весь шлях вступу на безкоштовне навчання в Словаччині:
- Допоможемо обрати ІТ або технічну спеціальність
- Підготуємо, перекладемо та завіримо документи
- Подамо заяву вчасно та без помилок
- Супроводимо під час нострифікації та отримання ВНЖ
- Допоможемо з адаптацією, проживанням і початком навчання
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