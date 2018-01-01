Навчальна програма: Математично-комп’ютерне моделювання – STU Братислава

Хочеш здобути інженерну освіту в Словаччині? Бакалаврська програма «Математично-комп’ютерне моделювання» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це твій шлях до затребуваної технічної професії. Навчання відбувається словацькою мовою безкоштовно, а вступ — без вступних іспитів.

Загальна інформація про програму

Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) Факультет: Будівельний факультет

Будівельний факультет Назва програми: Matematicko-počítačové modelovanie

Matematicko-počítačové modelovanie Форма навчання: Денна (очна)

Денна (очна) Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)

3 роки (6 семестрів) Мова навчання: Словацька

Словацька Вступ: Без іспитів

Без іспитів Вартість навчання: Безкоштовно

Чому ти навчишся на програмі

Програма поєднує ґрунтовне вивчення прикладної математики, практичні навички програмування та роботу з сучасним інженерним програмним забезпеченням (ПЗ). Це ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати математику, інформаційні технології та технічне моделювання у будівництві та інженерії.

Основні напрями навчання:

Формулювання математичних моделей та алгоритмів

Програмування сучасними мовами на сучасних архітектурах

Робота з інженерним і науковим програмним забезпеченням: ANSYS, MatLab, Mathematica, ParaView, R, AutoCAD

Розв’язання інженерних задач з використанням чисельних, статистичних та оптимізаційних методів

Структура навчальної програми

Бакалаврський план навчання з математичного моделювання передбачає теоретичну та прикладну підготовку:

Теоретичне моделювання

Математичний аналіз, лінійна алгебра, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей, статистика та оптимізація

Прикладне моделювання та симуляції

Практичні курси з моделювання задач, аналізу даних і візуалізації результатів із використанням професійного програмного забезпечення

Ключові знання випускника

Математична база для технічних та інженерних рішень

Навички програмування та створення моделей

Розуміння аналізу даних та візуалізації

Досвід роботи з технічним і науковим програмним забезпеченням

Практичні навички

Застосування чисельних і статистичних методів до реальних інженерних задач

Моделювання та симуляція процесів із візуалізацією даних

Розробка і тестування власних програмних рішень

Участь у створенні технічного і наукового ПЗ

Ким працюють випускники

Програма готує фахівців із математичного та комп’ютерного моделювання, які затребувані в інженерії, будівництві, IT та науці. Випускники працюють у:

Інженерних та будівельних компаніях

IT-компаніях і технологічних стартапах

Науково-дослідних інститутах

Фінансово-аналітичних і страхових структурах

Державних і приватних проєктних організаціях

Переваги навчання в Словаччині в STU

STU — провідний технічний університет Словаччини

— провідний технічний університет Словаччини Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян ЄС та СНД

Практична спрямованість і сучасна технічна база

Вступ без іспитів — за оцінками зі школи

Сильна база для вступу до магістратури та міжнародної кар’єри

Як вступити на програму

Щоб вступити на бакалаврат з математичного моделювання в STU Братислава, потрібно:

Атестат про повну середню освіту

Перекладені та нотаріально завірені документи

Базове знання словацької мови (можна пройти підготовчі курси)

Вища освіта в Словаччині — доступна кожному

Словаччина пропонує студентам чудові умови для здобуття вищої освіти у сучасному європейському виші. Вища освіта в Словаччині — це поєднання якості, доступності й перспектив. Навчання у столиці країни — Братиславі — відкриває двері до міжнародної кар’єри та подальшого навчання в ЄС. Програма «Математично-комп’ютерне моделювання» — один із найкращих варіантів для тих, хто хоче навчатися безкоштовно та отримати диплом, визнаний у всій Європі.

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