Учебная программа «Гражданское строительство и архитектура» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU)
Хочешь учиться на архитектора или инженера-строителя в Словакии? Программа бакалавриата «Гражданское строительство и архитектура» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) открывает путь к перспективной профессии в Европе. Обучение проводится на словацком языке бесплатно, а поступить можно без экзаменов.
Общие сведения
Чему учит программа
Программа сочетает архитектурное проектирование с инженерным подходом к строительству. Студенты получают прочную теоретическую базу и осваивают современные инструменты проектирования и моделирования зданий.
Ключевые навыки:
- Архитектурное и конструктивное проектирование
- Создание 2D-чертежей и 3D-моделей зданий
- Проектирование энергоэффективных и экологичных объектов
- Работа в среде информационного моделирования зданий (BIM)
- Понимание градостроительных, технических и правовых аспектов строительства
Программное обеспечение, которое осваивают студенты:
- AutoCAD — проектирование и черчение
- Revit — BIM-моделирование
- ArchiCAD — архитектурное проектирование
- SketchUp — 3D-моделирование
- V-Ray, Lumion — визуализация проектов
- Photoshop — графическая обработка и презентация
Что включает программа
- Основы архитектуры, инженерного дела и градостроительства
- Конструкционные, технологические и экологические дисциплины
- История архитектуры и городов
- Управление проектами и строительными процессами
- Оценка энергетических характеристик зданий
Практика и проекты
Студенты участвуют в учебных и реальных проектах: разрабатывают архитектурные концепции, проводят технико-экономические расчёты, выполняют анализ строительных конструкций и исследование исторической застройки. Полученные знания сразу применяются на практике.
Карьера и профессии
- Архитектор-помощник, инженер гражданского строительства
- BIM-специалист, проектировщик, технический чертёжник
- Специалист по энергоэффективности и устойчивому строительству
- Инженер по технике безопасности и строительным технологиям
- Сотрудник архитектурных и строительных бюро, дизайн-студий
Преимущества обучения в STU
- Возможность учиться бесплатно на словацком языке
- Поступление без экзаменов для иностранных абитуриентов
- Образование в столице Словакии — Братиславе
- Международная аккредитация EUR-ACE
- Доступ к современным лабораториям, программам и стажировкам
- Высокий уровень трудоустройства выпускников в Словакии и ЕС
Учёба в Словакии — твой путь к европейскому диплому
Если ты хочешь получить высшее техническое образование в Европе, освоить современные технологии проектирования и начать карьеру в области архитектуры или гражданского строительства, программа «Гражданское строительство и архитектура» на Строительном факультете STU в Братиславе — это твой лучший выбор.
Как поступить
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Учебный план: Гражданское строительство и архитектура STU
Условия успешного завершения обучения
- Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
- Набрать 240 кредитов
- Сдать государственный экзамен
Условия перехода к следующей части обучения
- Набрать минимальное количество кредитов:
- Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
- Минимум 30 кредитов за академический год
- Сдать все повторно записанные предметы
- Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту
1 курс
1 семестр
- Ателье визуализации 1
- История архитектуры и строительства
- Геодезия в строительстве
- Инженерная геология 1
- Математика 1
- Строительные материалы и химия
- Введение в проектирование архитектуры
2 семестр
- Ателье архитектурной композиции
- Описательная геометрия
- Физика 1
- Конструкции в архитектуре 1
- Математика 2
- Статика
- Физическая культура 2
- Урбанистика и территориальное планирование
2 курс
3 семестр
- Архитектурное проектирование зданий 1
- Ателье — урбанизм
- Конструкции в архитектуре 2
- Упругость и прочность
- Инженерные сети зданий 1
- Физическая культура 1
- Тепловая защита зданий 1
- Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 1 (базовый или продвинутый)
4 семестр
- Ателье 1
- История архитектуры и искусства 1
- Конструкции в архитектуре 3
- Солнце и свет в архитектуре
- Строительная механика
- Инженерные сети зданий 2
- Физическая культура 3
- Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 2 (базовый или продвинутый)
3 курс
5 семестр
- Ателье 2
- Железобетонные несущие элементы
- Конструкции в архитектуре 4
- Реконструкция и модернизация зданий
- Реставрация и охрана памятников 1
- Инженерные сети зданий 3
- Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 3 (базовый или продвинутый)
6 семестр
- Акустика в архитектуре 1
- Архитектурное проектирование зданий 2
- Ателье практики в архитектурно-конструктивном проектировании
- Ателье 3
- Железобетонные конструкции 1
- История архитектуры и искусства 2
- Экономика строительства
- Стальные и деревянные конструкции 1
- Технология строительных процессов 1
4 курс
7 семестр
- Ателье 4
- Конструкции в архитектуре 5
- Механика грунтов и фундаменты
- Стальные и деревянные конструкции 2
- Пожарная безопасность зданий
- Обязательные по выбору: Ателье (вводный проект бакалаврской работы), Реализация строительных объектов
8 семестр
- Архитектурное проектирование зданий 3
- Затраты и цены в строительстве
- Социология и эстетика
- Строительное право
- Современные тенденции и инновации в архитектуре и конструкциях
- Обязательные по выбору: Инженерная этика, Макроэкономика, Политология, Правовые формы предпринимательства
- Обязательные по выбору: Архитектурно-историческое исследование, Железобетонные конструкции 2, Деревянные конструкции, Возобновляемые источники энергии 1, Визуализация и виртуальная реальность, BIM
- Обязательные по выбору: Бакалаврская работа
Карьерные перспективы выпускников
Бакалавры учебной программы «Гражданское строительство и архитектура» (Pozemné stavby a architektúra) получают фундаментальные знания в области архитектуры, строительных конструкций, строительной физики, современных технологий и материалов. Это делает их универсальными специалистами, востребованными не только в Словакии, но и по всей Европе, особенно в странах Европейского союза.
Тем, кто хочет учиться на строителя в Словакии, эта программа открывает широкий спектр карьерных возможностей. Выпускники успешно находят работу в частном, государственном и общественном секторах: в архитектурных и проектных бюро, строительных фирмах, на производственных предприятиях, в муниципальных и государственных учреждениях, а также как самозанятые специалисты.
Возможные должности:
- помощник архитектора / инженер-проектировщик,
- инженер-строитель,
- технический специалист по строительству,
- технолог,
- специалист по подготовке строительных проектов,
- техник по охране труда,
- специалист по эксплуатации и обслуживанию зданий.
Возможности продолжения обучения
После окончания бакалавриата по направлению «Гражданское строительство и архитектура» выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по следующим специальностям:
- Архитектурные конструкции и проектирование (Architektonické konštrukcie a projektovanie) – продвинутое архитектурное проектирование;
- Гражданское строительство и архитектура (Pozemné stavby a architektúra) – возможность получить квалификацию для регулируемой профессии архитектора;
- Инженерные системы зданий (Technické zariadenia budov) – проектирование и эксплуатация инженерных сетей;
- Технологии строительства (Technológia stavieb) – современные технологии возведения зданий;
- Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb) – расчёт и проектирование каркасов зданий;
- Гражданская инженерия (Civil Engineering) – международная магистратура на английском языке (бесплтано).
Многие из этих программ доступны в рамках бесплатного обучения в Словакии, если студент обучается на словацком языке. Это отличная возможность для тех, кто ищет бесплатное высшее образование в Европе и планирует учиться на строителя в Словакии.
Как поступить на программу «Гражданское строительство и архитектура» в STU
Бакалавриат предназначен для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить образование в сфере архитектуры в Словакии на международном уровне.
Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и реализуется полностью на словацком языке. Программа подходит как для граждан Словакии, так и для иностранных студентов, в том числе для украинцев, заинтересованных в учёбе на словацком языке.
Этапы приёма
- 1-й этап:
- Приём заявлений — до 30 апреля
- Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
- 2-й этап (при наличии свободных мест):
- Список программ — до 15 июля
- Приём заявлений — до 4 августа
- Заседание комиссии — во второй половине августа
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
Необходимые документы
Ниже представлен список обязательных документов для поступления в Словакию на архитектурную программу бакалавриата:
- Заверенная копия аттестата с приложением
- Заверенные копии годовых табелей оценок за 8–10 классы
- Резюме (автобиография)
- Решение о признании документа об образовании, полученного за границей (для иностранных абитуриентов)
- Подтверждение знания словацкого языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по словацкому (для программ на словацком языке)
- Подтверждение знания английского языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по английскому (для программ на английском языке)
Важно: без подтверждения языковых знаний кандидат не будет принят.
Условия зачисления
Основное условие поступления — наличие нострифицированного аттестата. При отсутствии документа на момент подачи кандидат может быть принят условно, с обязательным подтверждением до даты зачисления.
Поступай с Postupai
Postupai поможет на каждом этапе поступления — от выбора программы до оформления студенческого ВНЖ в Словакии. Мы сопровождаем тебя в процессе нострификации, подачи документов, записи в университет и коммуникации с приёмной комиссией.
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- Выберешь подходящую программу и университет
- Подготовишь и переведёшь все необходимые документы
- Подашь заявление вовремя и без ошибок
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- Будешь на связи с личным менеджером до начала учёбы
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