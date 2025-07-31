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Гражданское строительство и архитектура

Учебная программа «Гражданское строительство и архитектура» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU)

Хочешь учиться на архитектора или инженера-строителя в Словакии? Программа бакалавриата «Гражданское строительство и архитектура» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) открывает путь к перспективной профессии в Европе. Обучение проводится на словацком языке бесплатно, а поступить можно без экзаменов.

Общие сведения

Чему учит программа

Программа сочетает архитектурное проектирование с инженерным подходом к строительству. Студенты получают прочную теоретическую базу и осваивают современные инструменты проектирования и моделирования зданий.

Ключевые навыки:

  • Архитектурное и конструктивное проектирование
  • Создание 2D-чертежей и 3D-моделей зданий
  • Проектирование энергоэффективных и экологичных объектов
  • Работа в среде информационного моделирования зданий (BIM)
  • Понимание градостроительных, технических и правовых аспектов строительства

Программное обеспечение, которое осваивают студенты:

  • AutoCAD — проектирование и черчение
  • Revit — BIM-моделирование
  • ArchiCAD — архитектурное проектирование
  • SketchUp — 3D-моделирование
  • V-Ray, Lumion — визуализация проектов
  • Photoshop — графическая обработка и презентация

Что включает программа

  • Основы архитектуры, инженерного дела и градостроительства
  • Конструкционные, технологические и экологические дисциплины
  • История архитектуры и городов
  • Управление проектами и строительными процессами
  • Оценка энергетических характеристик зданий

Практика и проекты

Студенты участвуют в учебных и реальных проектах: разрабатывают архитектурные концепции, проводят технико-экономические расчёты, выполняют анализ строительных конструкций и исследование исторической застройки. Полученные знания сразу применяются на практике.

Карьера и профессии

  • Архитектор-помощник, инженер гражданского строительства
  • BIM-специалист, проектировщик, технический чертёжник
  • Специалист по энергоэффективности и устойчивому строительству
  • Инженер по технике безопасности и строительным технологиям
  • Сотрудник архитектурных и строительных бюро, дизайн-студий

Преимущества обучения в STU

  • Возможность учиться бесплатно на словацком языке
  • Поступление без экзаменов для иностранных абитуриентов
  • Образование в столице Словакии — Братиславе
  • Международная аккредитация EUR-ACE
  • Доступ к современным лабораториям, программам и стажировкам
  • Высокий уровень трудоустройства выпускников в Словакии и ЕС

Учёба в Словакии — твой путь к европейскому диплому

Если ты хочешь получить высшее техническое образование в Европе, освоить современные технологии проектирования и начать карьеру в области архитектуры или гражданского строительства, программа «Гражданское строительство и архитектура» на Строительном факультете STU в Братиславе — это твой лучший выбор.

Как поступить

Поступай с Postupai! Мы поможем подать документы, перевести и нотариально заверить всё необходимое, зарегистрировать в STU и пройти процесс поступления без экзаменов и без стресса.

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Учебный план: Гражданское строительство и архитектура STU

Условия успешного завершения обучения

  • Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
  • Набрать 240 кредитов
  • Сдать государственный экзамен

Условия перехода к следующей части обучения

  • Набрать минимальное количество кредитов:
    • Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
    • Минимум 30 кредитов за академический год
  • Сдать все повторно записанные предметы
  • Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту

1 курс

1 семестр

  • Ателье визуализации 1
  • История архитектуры и строительства
  • Геодезия в строительстве
  • Инженерная геология 1
  • Математика 1
  • Строительные материалы и химия
  • Введение в проектирование архитектуры

2 семестр

  • Ателье архитектурной композиции
  • Описательная геометрия
  • Физика 1
  • Конструкции в архитектуре 1
  • Математика 2
  • Статика
  • Физическая культура 2
  • Урбанистика и территориальное планирование

2 курс

3 семестр

  • Архитектурное проектирование зданий 1
  • Ателье — урбанизм
  • Конструкции в архитектуре 2
  • Упругость и прочность
  • Инженерные сети зданий 1
  • Физическая культура 1
  • Тепловая защита зданий 1
  • Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 1 (базовый или продвинутый)

4 семестр

  • Ателье 1
  • История архитектуры и искусства 1
  • Конструкции в архитектуре 3
  • Солнце и свет в архитектуре
  • Строительная механика
  • Инженерные сети зданий 2
  • Физическая культура 3
  • Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 2 (базовый или продвинутый)

3 курс

5 семестр

  • Ателье 2
  • Железобетонные несущие элементы
  • Конструкции в архитектуре 4
  • Реконструкция и модернизация зданий
  • Реставрация и охрана памятников 1
  • Инженерные сети зданий 3
  • Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 3 (базовый или продвинутый)

6 семестр

  • Акустика в архитектуре 1
  • Архитектурное проектирование зданий 2
  • Ателье практики в архитектурно-конструктивном проектировании
  • Ателье 3
  • Железобетонные конструкции 1
  • История архитектуры и искусства 2
  • Экономика строительства
  • Стальные и деревянные конструкции 1
  • Технология строительных процессов 1

4 курс

7 семестр

  • Ателье 4
  • Конструкции в архитектуре 5
  • Механика грунтов и фундаменты
  • Стальные и деревянные конструкции 2
  • Пожарная безопасность зданий
  • Обязательные по выбору: Ателье (вводный проект бакалаврской работы), Реализация строительных объектов

8 семестр

  • Архитектурное проектирование зданий 3
  • Затраты и цены в строительстве
  • Социология и эстетика
  • Строительное право
  • Современные тенденции и инновации в архитектуре и конструкциях
  • Обязательные по выбору: Инженерная этика, Макроэкономика, Политология, Правовые формы предпринимательства
  • Обязательные по выбору: Архитектурно-историческое исследование, Железобетонные конструкции 2, Деревянные конструкции, Возобновляемые источники энергии 1, Визуализация и виртуальная реальность, BIM
  • Обязательные по выбору: Бакалаврская работа

Карьерные перспективы выпускников

Бакалавры учебной программы «Гражданское строительство и архитектура» (Pozemné stavby a architektúra) получают фундаментальные знания в области архитектуры, строительных конструкций, строительной физики, современных технологий и материалов. Это делает их универсальными специалистами, востребованными не только в Словакии, но и по всей Европе, особенно в странах Европейского союза.

Тем, кто хочет учиться на строителя в Словакии, эта программа открывает широкий спектр карьерных возможностей. Выпускники успешно находят работу в частном, государственном и общественном секторах: в архитектурных и проектных бюро, строительных фирмах, на производственных предприятиях, в муниципальных и государственных учреждениях, а также как самозанятые специалисты.

Возможные должности:

  • помощник архитектора / инженер-проектировщик,
  • инженер-строитель,
  • технический специалист по строительству,
  • технолог,
  • специалист по подготовке строительных проектов,
  • техник по охране труда,
  • специалист по эксплуатации и обслуживанию зданий.

Возможности продолжения обучения

После окончания бакалавриата по направлению «Гражданское строительство и архитектура» выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по следующим специальностям:

  • Архитектурные конструкции и проектирование (Architektonické konštrukcie a projektovanie) – продвинутое архитектурное проектирование;
  • Гражданское строительство и архитектура (Pozemné stavby a architektúra) – возможность получить квалификацию для регулируемой профессии архитектора;
  • Инженерные системы зданий (Technické zariadenia budov) – проектирование и эксплуатация инженерных сетей;
  • Технологии строительства (Technológia stavieb) – современные технологии возведения зданий;
  • Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb) – расчёт и проектирование каркасов зданий;
  • Гражданская инженерия (Civil Engineering) – международная магистратура на английском языке (бесплтано).

Многие из этих программ доступны в рамках бесплатного обучения в Словакии, если студент обучается на словацком языке. Это отличная возможность для тех, кто ищет бесплатное высшее образование в Европе и планирует учиться на строителя в Словакии.

Как поступить на программу «Гражданское строительство и архитектура» в STU

Бакалавриат предназначен для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр). Это отличная возможность получить образование в сфере архитектуры в Словакии на международном уровне.

Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и реализуется полностью на словацком языке. Программа подходит как для граждан Словакии, так и для иностранных студентов, в том числе для украинцев, заинтересованных в учёбе на словацком языке.

Этапы приёма

  • 1-й этап:
    • Приём заявлений — до 30 апреля
    • Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
    • Приём осуществляется без вступительных экзаменов
  • 2-й этап (при наличии свободных мест):
    • Список программ — до 15 июля
    • Приём заявлений — до 4 августа
    • Заседание комиссии — во второй половине августа
    • Приём осуществляется без вступительных экзаменов

Необходимые документы

Ниже представлен список обязательных документов для поступления в Словакию на архитектурную программу бакалавриата:

  • Заверенная копия аттестата с приложением
  • Заверенные копии годовых табелей оценок за 8–10 классы
  • Резюме (автобиография)
  • Решение о признании документа об образовании, полученного за границей (для иностранных абитуриентов)
  • Подтверждение знания словацкого языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по словацкому (для программ на словацком языке)
  • Подтверждение знания английского языка минимум на уровне B1 или наличие выпускного экзамена по английскому (для программ на английском языке)

Важно: без подтверждения языковых знаний кандидат не будет принят.

Условия зачисления

Основное условие поступления — наличие нострифицированного аттестата. При отсутствии документа на момент подачи кандидат может быть принят условно, с обязательным подтверждением до даты зачисления.

Поступай с Postupai

Postupai поможет на каждом этапе поступления — от выбора программы до оформления студенческого ВНЖ в Словакии. Мы сопровождаем тебя в процессе нострификации, подачи документов, записи в университет и коммуникации с приёмной комиссией.

С нашей помощью ты:

  • Выберешь подходящую программу и университет
  • Подготовишь и переведёшь все необходимые документы
  • Подашь заявление вовремя и без ошибок
  • Получишь поддержку при нострификации и оформлении ВНЖ
  • Будешь на связи с личным менеджером до начала учёбы

Начни путь к обучению в Словакии уже сегодня — оставь заявку на сайте Postupai и получи бесплатную консультацию.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 31.07.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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