Учебная программа «Гражданское строительство и архитектура» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) Хочешь учиться на архитектора или инженера-строителя в Словакии? Программа бакалавриата «Гражданское строительство и архитектура» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) открывает путь к перспективной профессии в Европе. Обучение проводится на словацком языке бесплатно, а поступить можно без экзаменов. Общие сведения Университет: Словацкий технический университет в Братиславе (STU)

Факультет: Строительный факультет

Строительный факультет Форма обучения: Очная

Очная Язык обучения: Словацкий

Словацкий Продолжительность: 4 года

4 года Присваиваемая степень: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Место: Братислава, Словакия

Братислава, Словакия Поступление: Без вступительных экзаменов

Без вступительных экзаменов Оплата: Бесплатно при обучении на словацком языке Чему учит программа Программа сочетает архитектурное проектирование с инженерным подходом к строительству. Студенты получают прочную теоретическую базу и осваивают современные инструменты проектирования и моделирования зданий. Ключевые навыки: Архитектурное и конструктивное проектирование

Создание 2D-чертежей и 3D-моделей зданий

Проектирование энергоэффективных и экологичных объектов

Работа в среде информационного моделирования зданий (BIM)

Понимание градостроительных, технических и правовых аспектов строительства Программное обеспечение, которое осваивают студенты: AutoCAD — проектирование и черчение

— проектирование и черчение Revit — BIM-моделирование

— BIM-моделирование ArchiCAD — архитектурное проектирование

— архитектурное проектирование SketchUp — 3D-моделирование

— 3D-моделирование V-Ray, Lumion — визуализация проектов

— визуализация проектов Photoshop — графическая обработка и презентация Что включает программа Основы архитектуры, инженерного дела и градостроительства

Конструкционные, технологические и экологические дисциплины

История архитектуры и городов

Управление проектами и строительными процессами

Оценка энергетических характеристик зданий Практика и проекты Студенты участвуют в учебных и реальных проектах: разрабатывают архитектурные концепции, проводят технико-экономические расчёты, выполняют анализ строительных конструкций и исследование исторической застройки. Полученные знания сразу применяются на практике. Карьера и профессии Архитектор-помощник, инженер гражданского строительства

BIM-специалист, проектировщик, технический чертёжник

Специалист по энергоэффективности и устойчивому строительству

Инженер по технике безопасности и строительным технологиям

Сотрудник архитектурных и строительных бюро, дизайн-студий Преимущества обучения в STU Возможность учиться бесплатно на словацком языке

на словацком языке Поступление без экзаменов для иностранных абитуриентов

для иностранных абитуриентов Образование в столице Словакии — Братиславе

Международная аккредитация EUR-ACE

Доступ к современным лабораториям, программам и стажировкам

Высокий уровень трудоустройства выпускников в Словакии и ЕС Учёба в Словакии — твой путь к европейскому диплому Если ты хочешь получить высшее техническое образование в Европе, освоить современные технологии проектирования и начать карьеру в области архитектуры или гражданского строительства, программа «Гражданское строительство и архитектура» на Строительном факультете STU в Братиславе — это твой лучший выбор. Как поступить Поступай с Postupai! Мы поможем подать документы, перевести и нотариально заверить всё необходимое, зарегистрировать в STU и пройти процесс поступления без экзаменов и без стресса. Оформи заявку сейчас и начни учёбу уже в этом году.

Учебный план: Гражданское строительство и архитектура STU Условия успешного завершения обучения Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов

Набрать 240 кредитов

Сдать государственный экзамен Условия перехода к следующей части обучения Набрать минимальное количество кредитов: Минимум 15 кредитов в первом семестре обучения Минимум 30 кредитов за академический год

Сдать все повторно записанные предметы

Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту 1 курс 1 семестр Ателье визуализации 1

История архитектуры и строительства

Геодезия в строительстве

Инженерная геология 1

Математика 1

Строительные материалы и химия

Введение в проектирование архитектуры 2 семестр Ателье архитектурной композиции

Описательная геометрия

Физика 1

Конструкции в архитектуре 1

Математика 2

Статика

Физическая культура 2

Урбанистика и территориальное планирование 2 курс 3 семестр Архитектурное проектирование зданий 1

Ателье — урбанизм

Конструкции в архитектуре 2

Упругость и прочность

Инженерные сети зданий 1

Физическая культура 1

Тепловая защита зданий 1

Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 1 (базовый или продвинутый) 4 семестр Ателье 1

История архитектуры и искусства 1

Конструкции в архитектуре 3

Солнце и свет в архитектуре

Строительная механика

Инженерные сети зданий 2

Физическая культура 3

Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 2 (базовый или продвинутый) 3 курс 5 семестр Ателье 2

Железобетонные несущие элементы

Конструкции в архитектуре 4

Реконструкция и модернизация зданий

Реставрация и охрана памятников 1

Инженерные сети зданий 3

Обязательные по выбору: Английский/Немецкий язык 3 (базовый или продвинутый) 6 семестр Акустика в архитектуре 1

Архитектурное проектирование зданий 2

Ателье практики в архитектурно-конструктивном проектировании

Ателье 3

Железобетонные конструкции 1

История архитектуры и искусства 2

Экономика строительства

Стальные и деревянные конструкции 1

Технология строительных процессов 1 4 курс 7 семестр Ателье 4

Конструкции в архитектуре 5

Механика грунтов и фундаменты

Стальные и деревянные конструкции 2

Пожарная безопасность зданий

Обязательные по выбору: Ателье (вводный проект бакалаврской работы), Реализация строительных объектов 8 семестр Архитектурное проектирование зданий 3

Затраты и цены в строительстве

Социология и эстетика

Строительное право

Современные тенденции и инновации в архитектуре и конструкциях

Обязательные по выбору: Инженерная этика, Макроэкономика, Политология, Правовые формы предпринимательства

Инженерная этика, Макроэкономика, Политология, Правовые формы предпринимательства Обязательные по выбору: Архитектурно-историческое исследование, Железобетонные конструкции 2, Деревянные конструкции, Возобновляемые источники энергии 1, Визуализация и виртуальная реальность, BIM

Архитектурно-историческое исследование, Железобетонные конструкции 2, Деревянные конструкции, Возобновляемые источники энергии 1, Визуализация и виртуальная реальность, BIM Обязательные по выбору: Бакалаврская работа

Карьерные перспективы выпускников Бакалавры учебной программы «Гражданское строительство и архитектура» (Pozemné stavby a architektúra) получают фундаментальные знания в области архитектуры, строительных конструкций, строительной физики, современных технологий и материалов. Это делает их универсальными специалистами, востребованными не только в Словакии, но и по всей Европе, особенно в странах Европейского союза. Тем, кто хочет учиться на строителя в Словакии, эта программа открывает широкий спектр карьерных возможностей. Выпускники успешно находят работу в частном, государственном и общественном секторах: в архитектурных и проектных бюро, строительных фирмах, на производственных предприятиях, в муниципальных и государственных учреждениях, а также как самозанятые специалисты. Возможные должности: помощник архитектора / инженер-проектировщик,

инженер-строитель,

технический специалист по строительству,

технолог,

специалист по подготовке строительных проектов,

техник по охране труда,

специалист по эксплуатации и обслуживанию зданий. Возможности продолжения обучения После окончания бакалавриата по направлению «Гражданское строительство и архитектура» выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по следующим специальностям: Архитектурные конструкции и проектирование (Architektonické konštrukcie a projektovanie) – продвинутое архитектурное проектирование;

(Architektonické konštrukcie a projektovanie) – продвинутое архитектурное проектирование; Гражданское строительство и архитектура (Pozemné stavby a architektúra) – возможность получить квалификацию для регулируемой профессии архитектора;

(Pozemné stavby a architektúra) – возможность получить квалификацию для регулируемой профессии архитектора; Инженерные системы зданий (Technické zariadenia budov) – проектирование и эксплуатация инженерных сетей;

(Technické zariadenia budov) – проектирование и эксплуатация инженерных сетей; Технологии строительства (Technológia stavieb) – современные технологии возведения зданий;

(Technológia stavieb) – современные технологии возведения зданий; Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb) – расчёт и проектирование каркасов зданий;

(Nosné konštrukcie stavieb) – расчёт и проектирование каркасов зданий; Гражданская инженерия (Civil Engineering) – международная магистратура на английском языке (бесплтано). Многие из этих программ доступны в рамках бесплатного обучения в Словакии, если студент обучается на словацком языке. Это отличная возможность для тех, кто ищет бесплатное высшее образование в Европе и планирует учиться на строителя в Словакии.