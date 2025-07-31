Навчальна програма «Громадянське будівництво та архітектура» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) Хочеш навчатися на архітектора або інженера-будівельника у Словаччині? Бакалаврська програма «Громадянське будівництво та архітектура» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) відкриває шлях до перспективної професії в Європі. Навчання словацькою мовою безкоштовне, а вступ можливий без іспитів. Загальна інформація Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) Факультет: Будівельний факультет

Будівельний факультет Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: Словацька

Словацька Тривалість: 4 роки

4 роки Присвоюваний ступінь: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Місце навчання: Братислава, Словаччина

Братислава, Словаччина Вступ: Без вступних іспитів

Без вступних іспитів Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою Чому навчає програма Програма поєднує архітектурне проєктування з інженерним підходом у будівництві. Студенти отримують ґрунтовну теоретичну базу та опановують сучасні інструменти моделювання та проєктування будівель. Ключові навички Архітектурне та конструктивне проєктування

Створення 2D-креслень і 3D-моделей будівель

Проєктування енергоефективних і екологічних об’єктів

Робота у середовищі інформаційного моделювання будівель (BIM)

Розуміння містобудівних, технічних та правових аспектів будівництва Програмне забезпечення, яке вивчають студенти AutoCAD — проєктування та креслення

— проєктування та креслення Revit — BIM-моделювання

— BIM-моделювання ArchiCAD — архітектурне проєктування

— архітектурне проєктування SketchUp — 3D-моделювання

— 3D-моделювання V-Ray, Lumion — візуалізація проєктів

— візуалізація проєктів Photoshop — графічна обробка та презентації Що включає програма Основи архітектури, інженерної справи та містобудування

Конструктивні, технологічні та екологічні дисципліни

Історія архітектури та урбаністики

Управління будівельними проєктами та процесами

Оцінка енергетичних характеристик будівель Практика та проєкти Студенти беруть участь в навчальних і реальних проєктах: розробляють архітектурні концепції, проводять техніко-економічні розрахунки, аналізують конструкції та вивчають історичну забудову. Здобуті знання застосовуються на практиці. Кар’єра та професії Асистент архітектора, інженер з громадянського будівництва

BIM-спеціаліст, проєктувальник, технічний кресляр

Фахівець з енергоефективності та сталого будівництва

Інженер з техніки безпеки та будівельних технологій

Співробітник архітектурних і проєктних бюро, дизайн-студій Переваги навчання в STU Можливість безкоштовного навчання словацькою мовою

словацькою мовою Вступ без іспитів для іноземних абітурієнтів

для іноземних абітурієнтів Навчання в столиці Словаччини — Братиславі

Міжнародна акредитація EUR-ACE

Сучасні лабораторії, ПЗ та стажування

Високі шанси працевлаштування в Словаччині та ЄС Навчання у Словаччині — твій шлях до європейського диплому Якщо ти хочеш отримати вищу технічну освіту в Європі, опанувати сучасні технології проєктування й розпочати кар’єру в архітектурі чи будівництві, програма «Громадянське будівництво та архітектура» на Будівельному факультеті STU в Братиславі — це твій найкращий вибір. Як вступити Вступай з Postupai! Ми допоможемо підготувати документи, зробити переклади та апостиль, подати заяву до STU і пройти вступ без іспитів і без стресу. Подай заявку зараз — розпочни навчання вже цього року.

Навчальний план: Цивільне будівництво та архітектура STU Умови успішного завершення навчання Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів

Набрати 240 кредитів

Скласти державний іспит Умови переходу до наступної частини навчання Набрати мінімальну кількість кредитів: Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання Мінімум 30 кредитів за академічний рік

Скласти всі повторно записані предмети

Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом 1 курс 1 семестр Ательє візуалізації 1

Історія архітектури та будівництва

Геодезія в будівництві

Інженерна геологія 1

Математика 1

Будівельні матеріали та хімія

Вступ до архітектурного проєктування 2 семестр Ательє архітектурної композиції

Описова геометрія

Фізика 1

Конструкції в архітектурі 1

Математика 2

Статика

Фізичне виховання 2

Урбаністика та просторове планування 2 курс 3 семестр Архітектурне проєктування будівель 1

Ательє — урбанізм

Конструкції в архітектурі 2

Пружність і міцність

Інженерні мережі будівель 1

Фізичне виховання 1

Теплова захист будівель 1

Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 1 (базова або просунута) 4 семестр Ательє 1

Історія архітектури та мистецтва 1

Конструкції в архітектурі 3

Сонце та світло в архітектурі

Будівельна механіка

Інженерні мережі будівель 2

Фізичне виховання 3

Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 2 (базова або просунута) 3 курс 5 семестр Ательє 2

Залізобетонні несучі елементи

Конструкції в архітектурі 4

Реконструкція та модернізація будівель

Відновлення та охорона пам’яток 1

Інженерні мережі будівель 3

Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 3 (базова або просунута) 6 семестр Акустика в архітектурі 1

Архітектурне проєктування будівель 2

Ательє практики з архітектурно-конструктивного проєктування

Ательє 3

Залізобетонні конструкції 1

Історія архітектури та мистецтва 2

Економіка будівництва

Сталеві та дерев’яні конструкції 1

Технологія будівельних процесів 1 4 курс 7 семестр Ательє 4

Конструкції в архітектурі 5

Механіка ґрунтів і фундаменти

Сталеві та дерев’яні конструкції 2

Пожежна безпека будівель

Обов’язкові за вибором: Ательє (вступний проєкт бакалаврської роботи), Реалізація будівництва 8 семестр Архітектурне проєктування будівель 3

Витрати та ціни у будівництві

Соціологія та естетика

Будівельне право

Сучасні тенденції та інновації в архітектурі й конструкціях

Обов’язкові за вибором: Інженерна етика, Макроекономіка, Політологія, Правові форми підприємництва

Інженерна етика, Макроекономіка, Політологія, Правові форми підприємництва Обов’язкові за вибором: Архітектурно-історичне дослідження, Залізобетонні конструкції 2, Дерев’яні конструкції, Відновлювані джерела енергії 1, Візуалізація та віртуальна реальність, BIM

Архітектурно-історичне дослідження, Залізобетонні конструкції 2, Дерев’яні конструкції, Відновлювані джерела енергії 1, Візуалізація та віртуальна реальність, BIM Обов’язкові за вибором: Бакалаврська робота

Кар'єрні перспективи випускників Бакалаври навчальної програми «Цивільне будівництво та архітектура» (Pozemné stavby a architektúra) отримують фундаментальні знання в галузі архітектури, будівельних конструкцій, будівельної фізики, сучасних технологій і матеріалів. Це робить їх універсальними фахівцями, затребуваними не лише в Словаччині, але й по всій Європі, особливо в країнах Європейського Союзу. Тим, хто хоче вчитися на будівельника в Словаччині, ця програма відкриває широкий спектр кар'єрних можливостей. Випускники успішно знаходять роботу в приватному, державному та громадському секторах: в архітектурних і проєктних бюро, будівельних компаніях, на виробничих підприємствах, у муніципальних та державних установах, а також як самозайняті фахівці. Можливі посади: помічник архітектора / інженер-проєктувальник,

інженер-будівельник,

технічний спеціаліст з будівництва,

технолог,

фахівець з підготовки будівельних проєктів,

технік з охорони праці,

спеціаліст з експлуатації та обслуговування будівель. Можливості продовження навчання Після завершення бакалаврату за напрямом «Цивільне будівництво та архітектура» випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за такими спеціальностями: Архітектурні конструкції та проєктування (Architektonické konštrukcie a projektovanie) – поглиблене архітектурне проєктування;

(Architektonické konštrukcie a projektovanie) – поглиблене архітектурне проєктування; Цивільне будівництво та архітектура (Pozemné stavby a architektúra) – можливість здобути кваліфікацію для регульованої професії архітектора;

(Pozemné stavby a architektúra) – можливість здобути кваліфікацію для регульованої професії архітектора; Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov) – проєктування та експлуатація інженерних мереж;

(Technické zariadenia budov) – проєктування та експлуатація інженерних мереж; Технології будівництва (Technológia stavieb) – сучасні технології зведення будівель;

(Technológia stavieb) – сучасні технології зведення будівель; Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb) – розрахунок і проєктування каркасів будівель;

(Nosné konštrukcie stavieb) – розрахунок і проєктування каркасів будівель; Цивільна інженерія (Civil Engineering) – міжнародна магістерська програма англійською мовою (безкоштовно). Багато з цих програм доступні в межах безкоштовного навчання в Словаччині, якщо студент навчається словацькою мовою. Це чудова можливість для тих, хто шукає безкоштовну вищу освіту в Європі і планує вчитися на будівельника в Словаччині.