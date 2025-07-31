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Головна Спеціальності Цивільне будівництво та архітектура
Спеціальності

Цивільне будівництво та архітектура

Навчальна програма «Громадянське будівництво та архітектура» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU)

Хочеш навчатися на архітектора або інженера-будівельника у Словаччині? Бакалаврська програма «Громадянське будівництво та архітектура» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) відкриває шлях до перспективної професії в Європі. Навчання словацькою мовою безкоштовне, а вступ можливий без іспитів.

Загальна інформація

Чому навчає програма

Програма поєднує архітектурне проєктування з інженерним підходом у будівництві. Студенти отримують ґрунтовну теоретичну базу та опановують сучасні інструменти моделювання та проєктування будівель.

Ключові навички

  • Архітектурне та конструктивне проєктування
  • Створення 2D-креслень і 3D-моделей будівель
  • Проєктування енергоефективних і екологічних об’єктів
  • Робота у середовищі інформаційного моделювання будівель (BIM)
  • Розуміння містобудівних, технічних та правових аспектів будівництва

Програмне забезпечення, яке вивчають студенти

  • AutoCAD — проєктування та креслення
  • Revit — BIM-моделювання
  • ArchiCAD — архітектурне проєктування
  • SketchUp — 3D-моделювання
  • V-Ray, Lumion — візуалізація проєктів
  • Photoshop — графічна обробка та презентації

Що включає програма

  • Основи архітектури, інженерної справи та містобудування
  • Конструктивні, технологічні та екологічні дисципліни
  • Історія архітектури та урбаністики
  • Управління будівельними проєктами та процесами
  • Оцінка енергетичних характеристик будівель

Практика та проєкти

Студенти беруть участь в навчальних і реальних проєктах: розробляють архітектурні концепції, проводять техніко-економічні розрахунки, аналізують конструкції та вивчають історичну забудову. Здобуті знання застосовуються на практиці.

Кар’єра та професії

  • Асистент архітектора, інженер з громадянського будівництва
  • BIM-спеціаліст, проєктувальник, технічний кресляр
  • Фахівець з енергоефективності та сталого будівництва
  • Інженер з техніки безпеки та будівельних технологій
  • Співробітник архітектурних і проєктних бюро, дизайн-студій

Переваги навчання в STU

  • Можливість безкоштовного навчання словацькою мовою
  • Вступ без іспитів для іноземних абітурієнтів
  • Навчання в столиці Словаччини — Братиславі
  • Міжнародна акредитація EUR-ACE
  • Сучасні лабораторії, ПЗ та стажування
  • Високі шанси працевлаштування в Словаччині та ЄС

Навчання у Словаччині — твій шлях до європейського диплому

Якщо ти хочеш отримати вищу технічну освіту в Європі, опанувати сучасні технології проєктування й розпочати кар’єру в архітектурі чи будівництві, програма «Громадянське будівництво та архітектура» на Будівельному факультеті STU в Братиславі — це твій найкращий вибір.

Як вступити

Вступай з Postupai! Ми допоможемо підготувати документи, зробити переклади та апостиль, подати заяву до STU і пройти вступ без іспитів і без стресу.

Подай заявку зараз — розпочни навчання вже цього року.

Навчальний план: Цивільне будівництво та архітектура STU

Умови успішного завершення навчання

  • Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів
  • Набрати 240 кредитів
  • Скласти державний іспит

Умови переходу до наступної частини навчання

  • Набрати мінімальну кількість кредитів:
    • Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання
    • Мінімум 30 кредитів за академічний рік
  • Скласти всі повторно записані предмети
  • Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом

1 курс

1 семестр

  • Ательє візуалізації 1
  • Історія архітектури та будівництва
  • Геодезія в будівництві
  • Інженерна геологія 1
  • Математика 1
  • Будівельні матеріали та хімія
  • Вступ до архітектурного проєктування

2 семестр

  • Ательє архітектурної композиції
  • Описова геометрія
  • Фізика 1
  • Конструкції в архітектурі 1
  • Математика 2
  • Статика
  • Фізичне виховання 2
  • Урбаністика та просторове планування

2 курс

3 семестр

  • Архітектурне проєктування будівель 1
  • Ательє — урбанізм
  • Конструкції в архітектурі 2
  • Пружність і міцність
  • Інженерні мережі будівель 1
  • Фізичне виховання 1
  • Теплова захист будівель 1
  • Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 1 (базова або просунута)

4 семестр

  • Ательє 1
  • Історія архітектури та мистецтва 1
  • Конструкції в архітектурі 3
  • Сонце та світло в архітектурі
  • Будівельна механіка
  • Інженерні мережі будівель 2
  • Фізичне виховання 3
  • Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 2 (базова або просунута)

3 курс

5 семестр

  • Ательє 2
  • Залізобетонні несучі елементи
  • Конструкції в архітектурі 4
  • Реконструкція та модернізація будівель
  • Відновлення та охорона пам’яток 1
  • Інженерні мережі будівель 3
  • Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 3 (базова або просунута)

6 семестр

  • Акустика в архітектурі 1
  • Архітектурне проєктування будівель 2
  • Ательє практики з архітектурно-конструктивного проєктування
  • Ательє 3
  • Залізобетонні конструкції 1
  • Історія архітектури та мистецтва 2
  • Економіка будівництва
  • Сталеві та дерев’яні конструкції 1
  • Технологія будівельних процесів 1

4 курс

7 семестр

  • Ательє 4
  • Конструкції в архітектурі 5
  • Механіка ґрунтів і фундаменти
  • Сталеві та дерев’яні конструкції 2
  • Пожежна безпека будівель
  • Обов’язкові за вибором: Ательє (вступний проєкт бакалаврської роботи), Реалізація будівництва

8 семестр

  • Архітектурне проєктування будівель 3
  • Витрати та ціни у будівництві
  • Соціологія та естетика
  • Будівельне право
  • Сучасні тенденції та інновації в архітектурі й конструкціях
  • Обов’язкові за вибором: Інженерна етика, Макроекономіка, Політологія, Правові форми підприємництва
  • Обов’язкові за вибором: Архітектурно-історичне дослідження, Залізобетонні конструкції 2, Дерев’яні конструкції, Відновлювані джерела енергії 1, Візуалізація та віртуальна реальність, BIM
  • Обов’язкові за вибором: Бакалаврська робота

Кар'єрні перспективи випускників

Бакалаври навчальної програми «Цивільне будівництво та архітектура» (Pozemné stavby a architektúra) отримують фундаментальні знання в галузі архітектури, будівельних конструкцій, будівельної фізики, сучасних технологій і матеріалів. Це робить їх універсальними фахівцями, затребуваними не лише в Словаччині, але й по всій Європі, особливо в країнах Європейського Союзу.

Тим, хто хоче вчитися на будівельника в Словаччині, ця програма відкриває широкий спектр кар'єрних можливостей. Випускники успішно знаходять роботу в приватному, державному та громадському секторах: в архітектурних і проєктних бюро, будівельних компаніях, на виробничих підприємствах, у муніципальних та державних установах, а також як самозайняті фахівці.

Можливі посади:

  • помічник архітектора / інженер-проєктувальник,
  • інженер-будівельник,
  • технічний спеціаліст з будівництва,
  • технолог,
  • фахівець з підготовки будівельних проєктів,
  • технік з охорони праці,
  • спеціаліст з експлуатації та обслуговування будівель.

Можливості продовження навчання

Після завершення бакалаврату за напрямом «Цивільне будівництво та архітектура» випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за такими спеціальностями:

  • Архітектурні конструкції та проєктування (Architektonické konštrukcie a projektovanie) – поглиблене архітектурне проєктування;
  • Цивільне будівництво та архітектура (Pozemné stavby a architektúra) – можливість здобути кваліфікацію для регульованої професії архітектора;
  • Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov) – проєктування та експлуатація інженерних мереж;
  • Технології будівництва (Technológia stavieb) – сучасні технології зведення будівель;
  • Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb) – розрахунок і проєктування каркасів будівель;
  • Цивільна інженерія (Civil Engineering) – міжнародна магістерська програма англійською мовою (безкоштовно).

Багато з цих програм доступні в межах безкоштовного навчання в Словаччині, якщо студент навчається словацькою мовою. Це чудова можливість для тих, хто шукає безкоштовну вищу освіту в Європі і планує вчитися на будівельника в Словаччині.

Як вступити на програму «Цивільне будівництво та архітектура» в STU

Бакалаврат призначений для випускників середньої школи, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудова можливість здобути освіту в галузі архітектури у Словаччині на міжнародному рівні.

Навчання проходить у Словацькому технічному університеті в Братиславі та повністю реалізується словацькою мовою. Програма підходить як для громадян Словаччини, так і для іноземних студентів, зокрема для українців, які зацікавлені в навчанні словацькою мовою.

Етапи вступу

  • 1-й етап:
    • Подання заяв — до 30 квітня
    • Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
    • Прийом здійснюється без вступних іспитів
  • 2-й етап (за наявності вільних місць):
    • Список програм — до 15 липня
    • Подання заяв — до 4 серпня
    • Засідання комісії — у другій половині серпня
    • Прийом здійснюється без вступних іспитів

Необхідні документи

Нижче наведено список обов'язкових документів для вступу до Словаччини на бакалаврську програму з архітектури:

  • Завірена копія атестата з додатком
  • Завірені копії річних табелів оцінок за 8–10 класи
  • Резюме (автобіографія)
  • Рішення про визнання документа про освіту, здобутого за кордоном (для іноземних абітурієнтів)
  • Підтвердження знання словацької мови на рівні щонайменше B1 або наявність випускного іспиту зі словацької (для програм словацькою мовою)
  • Підтвердження знання англійської мови на рівні щонайменше B1 або наявність випускного іспиту з англійської (для програм англійською мовою)

Важливо: без підтвердження знання мови кандидат не буде зарахований.

Умови зарахування

Основна умова вступу — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ відсутній на момент подачі, кандидат може бути зарахований умовно, з обов’язковим підтвердженням до дати зарахування.

Вступай з Postupai

Postupai допоможе на кожному етапі вступу — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе в процесі нострифікації, подачі документів, реєстрації в університеті та комунікації з приймальною комісією.

З нашою допомогою ти:

  • Обиреш відповідну програму та університет
  • Підготуєш і перекладеш усі необхідні документи
  • Подаси заяву вчасно та без помилок
  • Отримаєш підтримку під час нострифікації та оформлення ВНЖ
  • Залишатимешся на зв’язку з персональним менеджером до початку навчання

Розпочни шлях до навчання в Словаччині вже сьогодні — залиш заявку на сайті Postupai і отримай безкоштовну консультацію.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація