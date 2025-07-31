Навчальна програма «Громадянське будівництво та архітектура» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU)
Хочеш навчатися на архітектора або інженера-будівельника у Словаччині? Бакалаврська програма «Громадянське будівництво та архітектура» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) відкриває шлях до перспективної професії в Європі. Навчання словацькою мовою безкоштовне, а вступ можливий без іспитів.
Загальна інформація
Чому навчає програма
Програма поєднує архітектурне проєктування з інженерним підходом у будівництві. Студенти отримують ґрунтовну теоретичну базу та опановують сучасні інструменти моделювання та проєктування будівель.
Ключові навички
- Архітектурне та конструктивне проєктування
- Створення 2D-креслень і 3D-моделей будівель
- Проєктування енергоефективних і екологічних об’єктів
- Робота у середовищі інформаційного моделювання будівель (BIM)
- Розуміння містобудівних, технічних та правових аспектів будівництва
Програмне забезпечення, яке вивчають студенти
- AutoCAD — проєктування та креслення
- Revit — BIM-моделювання
- ArchiCAD — архітектурне проєктування
- SketchUp — 3D-моделювання
- V-Ray, Lumion — візуалізація проєктів
- Photoshop — графічна обробка та презентації
Що включає програма
- Основи архітектури, інженерної справи та містобудування
- Конструктивні, технологічні та екологічні дисципліни
- Історія архітектури та урбаністики
- Управління будівельними проєктами та процесами
- Оцінка енергетичних характеристик будівель
Практика та проєкти
Студенти беруть участь в навчальних і реальних проєктах: розробляють архітектурні концепції, проводять техніко-економічні розрахунки, аналізують конструкції та вивчають історичну забудову. Здобуті знання застосовуються на практиці.
Кар’єра та професії
- Асистент архітектора, інженер з громадянського будівництва
- BIM-спеціаліст, проєктувальник, технічний кресляр
- Фахівець з енергоефективності та сталого будівництва
- Інженер з техніки безпеки та будівельних технологій
- Співробітник архітектурних і проєктних бюро, дизайн-студій
Переваги навчання в STU
- Можливість безкоштовного навчання словацькою мовою
- Вступ без іспитів для іноземних абітурієнтів
- Навчання в столиці Словаччини — Братиславі
- Міжнародна акредитація EUR-ACE
- Сучасні лабораторії, ПЗ та стажування
- Високі шанси працевлаштування в Словаччині та ЄС
Навчання у Словаччині — твій шлях до європейського диплому
Якщо ти хочеш отримати вищу технічну освіту в Європі, опанувати сучасні технології проєктування й розпочати кар’єру в архітектурі чи будівництві, програма «Громадянське будівництво та архітектура» на Будівельному факультеті STU в Братиславі — це твій найкращий вибір.
Як вступити
Вступай з Postupai! Ми допоможемо підготувати документи, зробити переклади та апостиль, подати заяву до STU і пройти вступ без іспитів і без стресу.
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Навчальний план: Цивільне будівництво та архітектура STU
Умови успішного завершення навчання
- Пройти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових за вибором предметів
- Набрати 240 кредитів
- Скласти державний іспит
Умови переходу до наступної частини навчання
- Набрати мінімальну кількість кредитів:
- Мінімум 15 кредитів у першому семестрі навчання
- Мінімум 30 кредитів за академічний рік
- Скласти всі повторно записані предмети
- Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом
1 курс
1 семестр
- Ательє візуалізації 1
- Історія архітектури та будівництва
- Геодезія в будівництві
- Інженерна геологія 1
- Математика 1
- Будівельні матеріали та хімія
- Вступ до архітектурного проєктування
2 семестр
- Ательє архітектурної композиції
- Описова геометрія
- Фізика 1
- Конструкції в архітектурі 1
- Математика 2
- Статика
- Фізичне виховання 2
- Урбаністика та просторове планування
2 курс
3 семестр
- Архітектурне проєктування будівель 1
- Ательє — урбанізм
- Конструкції в архітектурі 2
- Пружність і міцність
- Інженерні мережі будівель 1
- Фізичне виховання 1
- Теплова захист будівель 1
- Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 1 (базова або просунута)
4 семестр
- Ательє 1
- Історія архітектури та мистецтва 1
- Конструкції в архітектурі 3
- Сонце та світло в архітектурі
- Будівельна механіка
- Інженерні мережі будівель 2
- Фізичне виховання 3
- Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 2 (базова або просунута)
3 курс
5 семестр
- Ательє 2
- Залізобетонні несучі елементи
- Конструкції в архітектурі 4
- Реконструкція та модернізація будівель
- Відновлення та охорона пам’яток 1
- Інженерні мережі будівель 3
- Обов’язкові за вибором: Англійська/Німецька мова 3 (базова або просунута)
6 семестр
- Акустика в архітектурі 1
- Архітектурне проєктування будівель 2
- Ательє практики з архітектурно-конструктивного проєктування
- Ательє 3
- Залізобетонні конструкції 1
- Історія архітектури та мистецтва 2
- Економіка будівництва
- Сталеві та дерев’яні конструкції 1
- Технологія будівельних процесів 1
4 курс
7 семестр
- Ательє 4
- Конструкції в архітектурі 5
- Механіка ґрунтів і фундаменти
- Сталеві та дерев’яні конструкції 2
- Пожежна безпека будівель
- Обов’язкові за вибором: Ательє (вступний проєкт бакалаврської роботи), Реалізація будівництва
8 семестр
- Архітектурне проєктування будівель 3
- Витрати та ціни у будівництві
- Соціологія та естетика
- Будівельне право
- Сучасні тенденції та інновації в архітектурі й конструкціях
- Обов’язкові за вибором: Інженерна етика, Макроекономіка, Політологія, Правові форми підприємництва
- Обов’язкові за вибором: Архітектурно-історичне дослідження, Залізобетонні конструкції 2, Дерев’яні конструкції, Відновлювані джерела енергії 1, Візуалізація та віртуальна реальність, BIM
- Обов’язкові за вибором: Бакалаврська робота
Кар'єрні перспективи випускників
Бакалаври навчальної програми «Цивільне будівництво та архітектура» (Pozemné stavby a architektúra) отримують фундаментальні знання в галузі архітектури, будівельних конструкцій, будівельної фізики, сучасних технологій і матеріалів. Це робить їх універсальними фахівцями, затребуваними не лише в Словаччині, але й по всій Європі, особливо в країнах Європейського Союзу.
Тим, хто хоче вчитися на будівельника в Словаччині, ця програма відкриває широкий спектр кар'єрних можливостей. Випускники успішно знаходять роботу в приватному, державному та громадському секторах: в архітектурних і проєктних бюро, будівельних компаніях, на виробничих підприємствах, у муніципальних та державних установах, а також як самозайняті фахівці.
Можливі посади:
- помічник архітектора / інженер-проєктувальник,
- інженер-будівельник,
- технічний спеціаліст з будівництва,
- технолог,
- фахівець з підготовки будівельних проєктів,
- технік з охорони праці,
- спеціаліст з експлуатації та обслуговування будівель.
Можливості продовження навчання
Після завершення бакалаврату за напрямом «Цивільне будівництво та архітектура» випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за такими спеціальностями:
- Архітектурні конструкції та проєктування (Architektonické konštrukcie a projektovanie) – поглиблене архітектурне проєктування;
- Цивільне будівництво та архітектура (Pozemné stavby a architektúra) – можливість здобути кваліфікацію для регульованої професії архітектора;
- Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov) – проєктування та експлуатація інженерних мереж;
- Технології будівництва (Technológia stavieb) – сучасні технології зведення будівель;
- Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb) – розрахунок і проєктування каркасів будівель;
- Цивільна інженерія (Civil Engineering) – міжнародна магістерська програма англійською мовою (безкоштовно).
Багато з цих програм доступні в межах безкоштовного навчання в Словаччині, якщо студент навчається словацькою мовою. Це чудова можливість для тих, хто шукає безкоштовну вищу освіту в Європі і планує вчитися на будівельника в Словаччині.
Як вступити на програму «Цивільне будівництво та архітектура» в STU
Бакалаврат призначений для випускників середньої школи, які успішно склали випускний іспит. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр). Це чудова можливість здобути освіту в галузі архітектури у Словаччині на міжнародному рівні.
Навчання проходить у Словацькому технічному університеті в Братиславі та повністю реалізується словацькою мовою. Програма підходить як для громадян Словаччини, так і для іноземних студентів, зокрема для українців, які зацікавлені в навчанні словацькою мовою.
Етапи вступу
- 1-й етап:
- Подання заяв — до 30 квітня
- Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
- Прийом здійснюється без вступних іспитів
- 2-й етап (за наявності вільних місць):
- Список програм — до 15 липня
- Подання заяв — до 4 серпня
- Засідання комісії — у другій половині серпня
- Прийом здійснюється без вступних іспитів
Необхідні документи
Нижче наведено список обов'язкових документів для вступу до Словаччини на бакалаврську програму з архітектури:
- Завірена копія атестата з додатком
- Завірені копії річних табелів оцінок за 8–10 класи
- Резюме (автобіографія)
- Рішення про визнання документа про освіту, здобутого за кордоном (для іноземних абітурієнтів)
- Підтвердження знання словацької мови на рівні щонайменше B1 або наявність випускного іспиту зі словацької (для програм словацькою мовою)
- Підтвердження знання англійської мови на рівні щонайменше B1 або наявність випускного іспиту з англійської (для програм англійською мовою)
Важливо: без підтвердження знання мови кандидат не буде зарахований.
Умови зарахування
Основна умова вступу — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ відсутній на момент подачі, кандидат може бути зарахований умовно, з обов’язковим підтвердженням до дати зарахування.
Вступай з Postupai
Postupai допоможе на кожному етапі вступу — від вибору програми до оформлення студентського ВНЖ у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе в процесі нострифікації, подачі документів, реєстрації в університеті та комунікації з приймальною комісією.
З нашою допомогою ти:
- Обиреш відповідну програму та університет
- Підготуєш і перекладеш усі необхідні документи
- Подаси заяву вчасно та без помилок
- Отримаєш підтримку під час нострифікації та оформлення ВНЖ
- Залишатимешся на зв’язку з персональним менеджером до початку навчання
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