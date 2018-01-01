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Водные сооружения и управление водными ресурсами

Учебная программа «Водные сооружения и управление водными ресурсами» — STU Братислава

О программе

«Водные сооружения и управление водными ресурсами» — это уникальная аккредитованная программа, не имеющая аналогов в Словакии. Она подходит для тех, кто хочет получить высшее образование в Словакии по инженерному направлению, связанному с экологией и устойчивым развитием.

Программа имеет долгую историю — с первых дней основания университета — и международное признание со стороны таких организаций, как UNESCO IHP, IWRA, ICOLD, IAHR, SNK IWA. В Словакии водное хозяйство является официальной отраслью, находящейся под управлением Министерства окружающей среды и Министерства внутренних дел.

Обучение ведётся на словацком языке, бесплатно и без вступительных экзаменов, что делает программу особенно привлекательной для иностранных абитуриентов.

Чему вы научитесь

  • Проектировать дамбы, плотины, водохранилища, каналы, водные электростанции и другие объекты гидротехнической инфраструктуры
  • Управлять водными ресурсами в ландшафтных, городских и промышленных системах
  • Использовать ГИС-системы, лазерное сканирование, 3D-печать и современные инструменты 2D/3D моделирования
  • Выполнять полевые исследования, проводить картографирование ландшафта и водотоков
  • Понимать законодательные основы в сфере водного хозяйства и охраны окружающей среды

Практические навыки

  • Работа с инженерными и расчетными программами для моделирования и проектирования
  • Контроль и анализ состояния водных сооружений
  • Разработка экологичных решений в системах водоснабжения и водоотведения
  • Участие в проектных и эксплуатационных командах
  • Проведение анализа качества воды, реализация мер по её улучшению

Карьерные перспективы

Выпускник может работать:

  • В проектных бюро, государственных и муниципальных учреждениях
  • В организациях, управляющих водными ресурсами, экологических агентствах, водоканалах, энергетических и гидротехнических компаниях
  • На позициях: инженер-гидротехник, помощник проектировщика, специалист по мелиоративным системам, технический эксперт в области водоснабжения и очистки воды

Эта программа подойдёт тебе, если ты:

  • Интересуешься устойчивым водопользованием и охраной окружающей среды
  • Хочешь проектировать водные объекты и управлять ими
  • Мечтаешь помогать обществу, обеспечивая его чистой водой и предотвращая наводнения
  • Видишь будущее за гидроэнергетикой и экологичными технологиями
  • Любишь работу на стыке инженерии и природы

Преимущества STU

  • Один из лучших технических университетов Центральной Европы
  • Обучение бесплатно и поступление без вступительных экзаменов
  • Современные лаборатории и программное обеспечение
  • Высокий уровень трудоустройства выпускников в Словакии и ЕС
  • Идеальный выбор для тех, кто хочет получить высшее образование в Словакии в инженерной сфере

Почему стоит поступать с Postupai

Мы поможем на всех этапах: от подачи документов и перевода аттестата — до получения ВНЖ, поиска жилья и адаптации в стране. Наша команда сопровождает студентов, которые хотят поступить без экзаменов и учиться в Словакии бесплатно.

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Учебный план: Водные сооружения и управление водными ресурсами

Условия успешного завершения обучения

  • Сдать все обязательные и необходимое количество выборных предметов
  • Набрать не менее 180 кредитов
  • Сдать государственный экзамен и защитить бакалаврскую работу

1 курс

1 семестр

Обязательные предметы

  • История архитектуры и строительства
  • Дескриптивная геометрия
  • Геодезия в строительстве
  • Геология
  • Математика 1
  • Строительные материалы
  • Основы экологической инженерии

2 семестр

Обязательные предметы

  • Физика 1
  • Гидромеханика
  • Математика 2
  • Статика
  • Физкультура 1
  • Избранные главы по конструкциям наземных зданий

Выборные предметы (мин. 1)

  • Английский язык 1
  • Английский язык 1 – продвинутый уровень
  • Немецкий язык 1
  • Немецкий язык 1 – продвинутый уровень

2 курс

3 семестр

Обязательные предметы

  • Гидравлика
  • Гидрология
  • Химия воды и элементов окружающей среды
  • Математика 3
  • Упругость и прочность
  • Физкультура 2

Выборные предметы (мин. 1)

  • Английский язык 2
  • Английский язык 2 – продвинутый уровень
  • Немецкий язык 2
  • Немецкий язык 2 – продвинутый уровень

Дополнительные выборные предметы (мин. 1)

  • Геоинформационные системы в водном хозяйстве
  • Макроэкономика

4 семестр

Обязательные предметы

  • Бетонные несущие элементы
  • Гидротехнические сооружения
  • Механика грунтов
  • Производственная практика
  • Регулирование водотоков
  • Основы права

Выборные предметы (мин. 1)

  • Английский язык 3
  • Английский язык 3 – продвинутый уровень
  • Немецкий язык 3
  • Немецкий язык 3 – продвинутый уровень

Дополнительные выборные предметы (мин. 1)

  • CAD-системы в водном хозяйстве
  • Экономика строительства
  • Инженерные системы зданий

3 курс

5 семестр

Обязательные предметы

  • Гидравлика подземных вод
  • Ландшафтная экология
  • Низкие насыпные плотины
  • Гидротехнические сооружения ландшафтного назначения
  • Фундаменты зданий
  • Санитарно-инженерные сооружения

6 семестр

Обязательные предметы

  • Бакалаврская работа
  • Транспортные сооружения
  • Металлические и деревянные конструкции
  • Загрязнение и охрана вод 1

Выборные предметы (мин. 1)

  • Ателье-проектирование – геотехника
  • Ателье-проектирование – гидротехника
  • Ателье-проектирование – водное хозяйство ландшафта
  • Ателье-проектирование – санитарная инженерия

Карьерные возможности и продолжение обучения

Перспективы занятости после окончания программы бакалавриата «Водные сооружения и водное хозяйство» в Словацком техническом университете (STU) в Братиславе:

В органах государственного управления и охраны окружающей среды:

  • органы охраны природы и ландшафта;
  • инженерно-управленческие и эксплуатационные организации;
  • предприятия и компании в роли корпоративного или заводского специалиста по водному хозяйству;
  • проектные бюро, занимающиеся проектированием водохозяйственных и мелиоративных сооружений;
  • организации, работающие в сфере охраны окружающей среды, гидрометеорологии и комплексного управления водными ресурсами.

В дизайн-студиях и инженерных бюро:

  • специализирующихся на озеленении, противоэрозийных мерах, оценке и планировании ландшафта, проектировании природных и биотехнических объектов;
  • работающих над восстановлением природных ресурсов и строительством экологически устойчивых водохозяйственных и мелиоративных сооружений;
  • взаимодействующих с органами госуправления и самоуправления в области экологии и планирования территории;
  • в Словацкой компании по управлению водными ресурсами (Slovenský vodohospodársky podnik – SVP);
  • участвующих в водном менеджменте на уровне региона, государства и ЕС.

Отрасли, где востребованы выпускники:

  • управление водными ресурсами, охрана окружающей среды, работа с отходами;
  • строительный сектор, геодезия, картография;
  • государственные и муниципальные службы;
  • инженерные компании, работающие с водопроводной и коммунальной инфраструктурой;
  • частный сектор, занимающийся реализацией проектов в области гидротехники и мелиорации.

Продолжение учёбы на магистратуре (инженерной ступени):

После получения степени бакалавра, студенты могут продолжить обучение в Словакии или за границей. Варианты для поступления на вторую ступень высшего образования:

  • Водные сооружения и водное хозяйство (Vodné stavby a vodné hospodárstvo)
  • Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb)
  • Гражданское строительство (Civil Engineering)

Учёба в Словакии на инженерной программе позволяет углубить профессиональные знания в области устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами как в сельской, так и в городской среде. Европейский диплом открывает широкие карьерные возможности как в Словакии, так и в других странах Европейского союза.

Как поступить на программу «Водные сооружения и управление водными ресурсами» в STU

Бакалавриат по программе «Водные сооружения и управление водными ресурсами» — это престижное инженерное образование в Словакии, предназначенное для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр), признаваемая во всех странах Европейского Союза.

Программа реализуется на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) и проходит полностью на словацком языке. Она подходит как для словацких студентов, так и для украинцев и русскоязычных абитуриентов, мечтающих о качественном инженерном образовании в Европе бесплатно.

Чему обучают студентов

Программа фокусируется на проектировании, управлении и эксплуатации объектов, связанных с водной инфраструктурой и охраной водных ресурсов:

  • гидротехнические сооружения (плотины, водохранилища, каналы),
  • очистные сооружения и системы водоснабжения,
  • противопаводковые системы и защита от наводнений,
  • экологическое управление водными ресурсами,
  • моделирование потоков и управление водным балансом с применением современных ИТ (GIS, CAD, BIM).

Студенты получают прочные знания в гидравлике, инженерной геологии, строительных материалах, экологии и устойчивом развитии. Учебный план включает лабораторные работы, практику на объектах и участие в реальных инженерных проектах.

Этапы приёма

  • 1-й этап:
    • Приём заявлений — до 30 апреля
    • Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
    • Приём осуществляется без вступительных экзаменов
  • 2-й этап (если останутся свободные места):
    • Объявление программ — до 15 июля
    • Приём заявлений — до 4 августа
    • Заседание комиссии — во второй половине августа
    • Приём также без экзаменов

Необходимые документы

Для поступления на бакалавриат в Словакии по инженерной специальности нужно предоставить:

  • Заверенную копию аттестата с приложением
  • Заверенные копии годовых табелей за 8–10 классы
  • Автобиографию (CV)
  • Решение о признании образования (нострификация) для иностранных студентов
  • Сертификат уровня B1 по словацкому языку или выпускной экзамен на словацком

Подтверждение знания языка обязательно для зачисления.

Условия поступления

Основное условие — нострифицированный аттестат. При его временном отсутствии возможно условное зачисление — с обязательным предоставлением документа до начала учёбы.

Postupai — помощь на всех этапах

Поступай на водную инженерную программу в Словакии вместе с Postupai! Мы сопровождаем студентов от выбора специальности до оформления ВНЖ и адаптации в университете.

С нами ты:

  • Выберешь подходящую инженерную программу
  • Подготовишь документы с переводом и нотариальным заверением
  • Подашь заявление в срок и без ошибок
  • Пройдёшь нострификацию при поддержке нашей команды
  • Оформим студенческий ВНЖ и поможем обустроиться

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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