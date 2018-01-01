Учебная программа «Водные сооружения и управление водными ресурсами» — STU Братислава

Университет: Словацкий технический университет в Братиславе (STU)

Факультет: Строительный факультет

Строительный факультет Форма обучения: очная

очная Продолжительность: 3 года (бакалавриат)

3 года (бакалавриат) Язык обучения: словацкий

словацкий Стоимость: бесплатно

бесплатно Поступление: без вступительных экзаменов

О программе

«Водные сооружения и управление водными ресурсами» — это уникальная аккредитованная программа, не имеющая аналогов в Словакии. Она подходит для тех, кто хочет получить высшее образование в Словакии по инженерному направлению, связанному с экологией и устойчивым развитием.

Программа имеет долгую историю — с первых дней основания университета — и международное признание со стороны таких организаций, как UNESCO IHP, IWRA, ICOLD, IAHR, SNK IWA. В Словакии водное хозяйство является официальной отраслью, находящейся под управлением Министерства окружающей среды и Министерства внутренних дел.

Обучение ведётся на словацком языке, бесплатно и без вступительных экзаменов, что делает программу особенно привлекательной для иностранных абитуриентов.

Чему вы научитесь

Проектировать дамбы, плотины, водохранилища, каналы, водные электростанции и другие объекты гидротехнической инфраструктуры

дамбы, плотины, водохранилища, каналы, водные электростанции и другие объекты гидротехнической инфраструктуры Управлять водными ресурсами в ландшафтных, городских и промышленных системах

водными ресурсами в ландшафтных, городских и промышленных системах Использовать ГИС-системы, лазерное сканирование, 3D-печать и современные инструменты 2D/3D моделирования

ГИС-системы, лазерное сканирование, 3D-печать и современные инструменты 2D/3D моделирования Выполнять полевые исследования, проводить картографирование ландшафта и водотоков

полевые исследования, проводить картографирование ландшафта и водотоков Понимать законодательные основы в сфере водного хозяйства и охраны окружающей среды

Практические навыки

Работа с инженерными и расчетными программами для моделирования и проектирования

с инженерными и расчетными программами для моделирования и проектирования Контроль и анализ состояния водных сооружений

состояния водных сооружений Разработка экологичных решений в системах водоснабжения и водоотведения

экологичных решений в системах водоснабжения и водоотведения Участие в проектных и эксплуатационных командах

в проектных и эксплуатационных командах Проведение анализа качества воды, реализация мер по её улучшению

Карьерные перспективы

Выпускник может работать:

В проектных бюро , государственных и муниципальных учреждениях

, и В организациях, управляющих водными ресурсами , экологических агентствах , водоканалах , энергетических и гидротехнических компаниях

, , , На позициях: инженер-гидротехник, помощник проектировщика, специалист по мелиоративным системам, технический эксперт в области водоснабжения и очистки воды

Эта программа подойдёт тебе, если ты:

Интересуешься устойчивым водопользованием и охраной окружающей среды

устойчивым водопользованием и охраной окружающей среды Хочешь проектировать водные объекты и управлять ими

водные объекты и управлять ими Мечтаешь помогать обществу, обеспечивая его чистой водой и предотвращая наводнения

обществу, обеспечивая его чистой водой и предотвращая наводнения Видишь будущее за гидроэнергетикой и экологичными технологиями

за гидроэнергетикой и экологичными технологиями Любишь работу на стыке инженерии и природы

Преимущества STU

Один из лучших технических университетов Центральной Европы

технических университетов Центральной Европы Обучение бесплатно и поступление без вступительных экзаменов

и Современные лаборатории и программное обеспечение

и программное обеспечение Высокий уровень трудоустройства выпускников в Словакии и ЕС

выпускников в Словакии и ЕС Идеальный выбор для тех, кто хочет получить высшее образование в Словакии в инженерной сфере

Почему стоит поступать с Postupai

Мы поможем на всех этапах: от подачи документов и перевода аттестата — до получения ВНЖ, поиска жилья и адаптации в стране. Наша команда сопровождает студентов, которые хотят поступить без экзаменов и учиться в Словакии бесплатно.

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