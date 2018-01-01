Учебная программа «Водные сооружения и управление водными ресурсами» — STU Братислава
О программе
«Водные сооружения и управление водными ресурсами» — это уникальная аккредитованная программа, не имеющая аналогов в Словакии. Она подходит для тех, кто хочет получить высшее образование в Словакии по инженерному направлению, связанному с экологией и устойчивым развитием.
Программа имеет долгую историю — с первых дней основания университета — и международное признание со стороны таких организаций, как UNESCO IHP, IWRA, ICOLD, IAHR, SNK IWA. В Словакии водное хозяйство является официальной отраслью, находящейся под управлением Министерства окружающей среды и Министерства внутренних дел.
Обучение ведётся на словацком языке, бесплатно и без вступительных экзаменов, что делает программу особенно привлекательной для иностранных абитуриентов.
Чему вы научитесь
- Проектировать дамбы, плотины, водохранилища, каналы, водные электростанции и другие объекты гидротехнической инфраструктуры
- Управлять водными ресурсами в ландшафтных, городских и промышленных системах
- Использовать ГИС-системы, лазерное сканирование, 3D-печать и современные инструменты 2D/3D моделирования
- Выполнять полевые исследования, проводить картографирование ландшафта и водотоков
- Понимать законодательные основы в сфере водного хозяйства и охраны окружающей среды
Практические навыки
- Работа с инженерными и расчетными программами для моделирования и проектирования
- Контроль и анализ состояния водных сооружений
- Разработка экологичных решений в системах водоснабжения и водоотведения
- Участие в проектных и эксплуатационных командах
- Проведение анализа качества воды, реализация мер по её улучшению
Карьерные перспективы
Выпускник может работать:
- В проектных бюро, государственных и муниципальных учреждениях
- В организациях, управляющих водными ресурсами, экологических агентствах, водоканалах, энергетических и гидротехнических компаниях
- На позициях: инженер-гидротехник, помощник проектировщика, специалист по мелиоративным системам, технический эксперт в области водоснабжения и очистки воды
Эта программа подойдёт тебе, если ты:
- Интересуешься устойчивым водопользованием и охраной окружающей среды
- Хочешь проектировать водные объекты и управлять ими
- Мечтаешь помогать обществу, обеспечивая его чистой водой и предотвращая наводнения
- Видишь будущее за гидроэнергетикой и экологичными технологиями
- Любишь работу на стыке инженерии и природы
Преимущества STU
- Один из лучших технических университетов Центральной Европы
- Обучение бесплатно и поступление без вступительных экзаменов
- Современные лаборатории и программное обеспечение
- Высокий уровень трудоустройства выпускников в Словакии и ЕС
- Идеальный выбор для тех, кто хочет получить высшее образование в Словакии в инженерной сфере
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Учебный план: Водные сооружения и управление водными ресурсами
Условия успешного завершения обучения
- Сдать все обязательные и необходимое количество выборных предметов
- Набрать не менее 180 кредитов
- Сдать государственный экзамен и защитить бакалаврскую работу
1 курс
1 семестр
Обязательные предметы
- История архитектуры и строительства
- Дескриптивная геометрия
- Геодезия в строительстве
- Геология
- Математика 1
- Строительные материалы
- Основы экологической инженерии
2 семестр
Обязательные предметы
- Физика 1
- Гидромеханика
- Математика 2
- Статика
- Физкультура 1
- Избранные главы по конструкциям наземных зданий
Выборные предметы (мин. 1)
- Английский язык 1
- Английский язык 1 – продвинутый уровень
- Немецкий язык 1
- Немецкий язык 1 – продвинутый уровень
2 курс
3 семестр
Обязательные предметы
- Гидравлика
- Гидрология
- Химия воды и элементов окружающей среды
- Математика 3
- Упругость и прочность
- Физкультура 2
Выборные предметы (мин. 1)
- Английский язык 2
- Английский язык 2 – продвинутый уровень
- Немецкий язык 2
- Немецкий язык 2 – продвинутый уровень
Дополнительные выборные предметы (мин. 1)
- Геоинформационные системы в водном хозяйстве
- Макроэкономика
4 семестр
Обязательные предметы
- Бетонные несущие элементы
- Гидротехнические сооружения
- Механика грунтов
- Производственная практика
- Регулирование водотоков
- Основы права
Выборные предметы (мин. 1)
- Английский язык 3
- Английский язык 3 – продвинутый уровень
- Немецкий язык 3
- Немецкий язык 3 – продвинутый уровень
Дополнительные выборные предметы (мин. 1)
- CAD-системы в водном хозяйстве
- Экономика строительства
- Инженерные системы зданий
3 курс
5 семестр
Обязательные предметы
- Гидравлика подземных вод
- Ландшафтная экология
- Низкие насыпные плотины
- Гидротехнические сооружения ландшафтного назначения
- Фундаменты зданий
- Санитарно-инженерные сооружения
6 семестр
Обязательные предметы
- Бакалаврская работа
- Транспортные сооружения
- Металлические и деревянные конструкции
- Загрязнение и охрана вод 1
Выборные предметы (мин. 1)
- Ателье-проектирование – геотехника
- Ателье-проектирование – гидротехника
- Ателье-проектирование – водное хозяйство ландшафта
- Ателье-проектирование – санитарная инженерия
Карьерные возможности и продолжение обучения
Перспективы занятости после окончания программы бакалавриата «Водные сооружения и водное хозяйство» в Словацком техническом университете (STU) в Братиславе:
В органах государственного управления и охраны окружающей среды:
- органы охраны природы и ландшафта;
- инженерно-управленческие и эксплуатационные организации;
- предприятия и компании в роли корпоративного или заводского специалиста по водному хозяйству;
- проектные бюро, занимающиеся проектированием водохозяйственных и мелиоративных сооружений;
- организации, работающие в сфере охраны окружающей среды, гидрометеорологии и комплексного управления водными ресурсами.
В дизайн-студиях и инженерных бюро:
- специализирующихся на озеленении, противоэрозийных мерах, оценке и планировании ландшафта, проектировании природных и биотехнических объектов;
- работающих над восстановлением природных ресурсов и строительством экологически устойчивых водохозяйственных и мелиоративных сооружений;
- взаимодействующих с органами госуправления и самоуправления в области экологии и планирования территории;
- в Словацкой компании по управлению водными ресурсами (Slovenský vodohospodársky podnik – SVP);
- участвующих в водном менеджменте на уровне региона, государства и ЕС.
Отрасли, где востребованы выпускники:
- управление водными ресурсами, охрана окружающей среды, работа с отходами;
- строительный сектор, геодезия, картография;
- государственные и муниципальные службы;
- инженерные компании, работающие с водопроводной и коммунальной инфраструктурой;
- частный сектор, занимающийся реализацией проектов в области гидротехники и мелиорации.
Продолжение учёбы на магистратуре (инженерной ступени):
После получения степени бакалавра, студенты могут продолжить обучение в Словакии или за границей. Варианты для поступления на вторую ступень высшего образования:
- Водные сооружения и водное хозяйство (Vodné stavby a vodné hospodárstvo)
- Несущие конструкции зданий (Nosné konštrukcie stavieb)
- Гражданское строительство (Civil Engineering)
Учёба в Словакии на инженерной программе позволяет углубить профессиональные знания в области устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами как в сельской, так и в городской среде. Европейский диплом открывает широкие карьерные возможности как в Словакии, так и в других странах Европейского союза.
Как поступить на программу «Водные сооружения и управление водными ресурсами» в STU
Бакалавриат по программе «Водные сооружения и управление водными ресурсами» — это престижное инженерное образование в Словакии, предназначенное для выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. По завершении обучения присваивается степень Bc. (бакалавр), признаваемая во всех странах Европейского Союза.
Программа реализуется на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) и проходит полностью на словацком языке. Она подходит как для словацких студентов, так и для украинцев и русскоязычных абитуриентов, мечтающих о качественном инженерном образовании в Европе бесплатно.
Чему обучают студентов
Программа фокусируется на проектировании, управлении и эксплуатации объектов, связанных с водной инфраструктурой и охраной водных ресурсов:
- гидротехнические сооружения (плотины, водохранилища, каналы),
- очистные сооружения и системы водоснабжения,
- противопаводковые системы и защита от наводнений,
- экологическое управление водными ресурсами,
- моделирование потоков и управление водным балансом с применением современных ИТ (GIS, CAD, BIM).
Студенты получают прочные знания в гидравлике, инженерной геологии, строительных материалах, экологии и устойчивом развитии. Учебный план включает лабораторные работы, практику на объектах и участие в реальных инженерных проектах.
Этапы приёма
- 1-й этап:
- Приём заявлений — до 30 апреля
- Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
- 2-й этап (если останутся свободные места):
- Объявление программ — до 15 июля
- Приём заявлений — до 4 августа
- Заседание комиссии — во второй половине августа
- Приём также без экзаменов
Необходимые документы
Для поступления на бакалавриат в Словакии по инженерной специальности нужно предоставить:
- Заверенную копию аттестата с приложением
- Заверенные копии годовых табелей за 8–10 классы
- Автобиографию (CV)
- Решение о признании образования (нострификация) для иностранных студентов
- Сертификат уровня B1 по словацкому языку или выпускной экзамен на словацком
Подтверждение знания языка обязательно для зачисления.
Условия поступления
Основное условие — нострифицированный аттестат. При его временном отсутствии возможно условное зачисление — с обязательным предоставлением документа до начала учёбы.
Postupai — помощь на всех этапах
Поступай на водную инженерную программу в Словакии вместе с Postupai! Мы сопровождаем студентов от выбора специальности до оформления ВНЖ и адаптации в университете.
С нами ты:
- Выберешь подходящую инженерную программу
- Подготовишь документы с переводом и нотариальным заверением
- Подашь заявление в срок и без ошибок
- Пройдёшь нострификацию при поддержке нашей команды
- Оформим студенческий ВНЖ и поможем обустроиться