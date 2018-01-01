Освітня програма «Водні споруди та управління водними ресурсами» — STU Братислава

Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) Факультет: Будівельний факультет

Будівельний факультет Форма навчання: денна

денна Тривалість навчання: 3 роки (бакалаврат)

3 роки (бакалаврат) Мова навчання: словацька

словацька Вартість: безкоштовно

безкоштовно Вступ: без вступних іспитів

Про програму

«Водні споруди та управління водними ресурсами» — це унікальна акредитована програма, яка не має аналогів у Словаччині. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче отримати вищу освіту у Словаччині в інженерній галузі, пов’язаній з екологією та сталим розвитком.

Програма має довгу історію — з перших днів існування університету — та міжнародне визнання з боку таких організацій, як UNESCO IHP, IWRA, ICOLD, IAHR, SNK IWA. У Словаччині водне господарство є офіційною галуззю, що підпорядковується Міністерству навколишнього середовища та Міністерству внутрішніх справ.

Навчання проводиться словацькою мовою, безкоштовно та без вступних іспитів, що робить програму особливо привабливою для іноземних абітурієнтів.

Чого ви навчитеся

Проєктувати дамби, греблі, водосховища, канали, гідроелектростанції та інші об’єкти гідротехнічної інфраструктури

дамби, греблі, водосховища, канали, гідроелектростанції та інші об’єкти гідротехнічної інфраструктури Керувати водними ресурсами в ландшафтних, міських і промислових системах

водними ресурсами в ландшафтних, міських і промислових системах Використовувати ГІС-системи, лазерне сканування, 3D-друк і сучасні інструменти 2D/3D моделювання

ГІС-системи, лазерне сканування, 3D-друк і сучасні інструменти 2D/3D моделювання Проводити польові дослідження, здійснювати картографування ландшафту та водотоків

польові дослідження, здійснювати картографування ландшафту та водотоків Розуміти законодавчі основи у сфері водного господарства та охорони довкілля

Практичні навички

Працювати з інженерними та розрахунковими програмами для моделювання й проєктування

з інженерними та розрахунковими програмами для моделювання й проєктування Контролювати та аналізувати стан водних споруд

стан водних споруд Розробляти екологічно чисті рішення у водопостачанні та водовідведенні

екологічно чисті рішення у водопостачанні та водовідведенні Брати участь у проєктних та експлуатаційних командах

у проєктних та експлуатаційних командах Аналізувати якість води та впроваджувати заходи для її покращення

Кар'єрні перспективи

Випускник може працювати:

У проєктних бюро , державних і муніципальних установах

, і В організаціях, що управляють водними ресурсами , екологічних агентствах , водоканалах , енергетичних та гідротехнічних компаніях

, , , На посадах: інженер-гідротехнік, асистент проєктувальника, фахівець з меліорації, технічний експерт у сфері водопостачання та очищення води

Ця програма для тебе, якщо ти:

Цікавишся сталим використанням води та охороною навколишнього середовища

сталим використанням води та охороною навколишнього середовища Хочеш проєктувати водні об’єкти та управляти ними

водні об’єкти та управляти ними Мрієш допомагати суспільству, забезпечуючи доступ до чистої води й запобігаючи повеням

суспільству, забезпечуючи доступ до чистої води й запобігаючи повеням Бачиш майбутнє за гідроенергетикою та екологічними технологіями

за гідроенергетикою та екологічними технологіями Любиш працювати на перетині інженерії та природи

Переваги STU

Один із найкращих технічних університетів Центральної Європи

технічних університетів Центральної Європи Безкоштовне навчання та вступ без іспитів

та Сучасні лабораторії та програмне забезпечення

та програмне забезпечення Високий рівень працевлаштування випускників у Словаччині та ЄС

випускників у Словаччині та ЄС Ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати вищу освіту у Словаччині в інженерній галузі

Чому варто вступати з Postupai

Ми допоможемо на всіх етапах: від подання документів і перекладу атестата — до отримання ВНП, пошуку житла та адаптації в країні. Наша команда супроводжує студентів, які хочуть вступити без іспитів і навчатися в Словаччині безкоштовно.

Залиш заявку просто зараз — і отримай безкоштовну консультацію щодо вступу до Словацького технічного університету в Братиславі.