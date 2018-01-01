Освітня програма «Водні споруди та управління водними ресурсами» — STU Братислава
Про програму
«Водні споруди та управління водними ресурсами» — це унікальна акредитована програма, яка не має аналогів у Словаччині. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче отримати вищу освіту у Словаччині в інженерній галузі, пов’язаній з екологією та сталим розвитком.
Програма має довгу історію — з перших днів існування університету — та міжнародне визнання з боку таких організацій, як UNESCO IHP, IWRA, ICOLD, IAHR, SNK IWA. У Словаччині водне господарство є офіційною галуззю, що підпорядковується Міністерству навколишнього середовища та Міністерству внутрішніх справ.
Навчання проводиться словацькою мовою, безкоштовно та без вступних іспитів, що робить програму особливо привабливою для іноземних абітурієнтів.
Чого ви навчитеся
- Проєктувати дамби, греблі, водосховища, канали, гідроелектростанції та інші об’єкти гідротехнічної інфраструктури
- Керувати водними ресурсами в ландшафтних, міських і промислових системах
- Використовувати ГІС-системи, лазерне сканування, 3D-друк і сучасні інструменти 2D/3D моделювання
- Проводити польові дослідження, здійснювати картографування ландшафту та водотоків
- Розуміти законодавчі основи у сфері водного господарства та охорони довкілля
Практичні навички
- Працювати з інженерними та розрахунковими програмами для моделювання й проєктування
- Контролювати та аналізувати стан водних споруд
- Розробляти екологічно чисті рішення у водопостачанні та водовідведенні
- Брати участь у проєктних та експлуатаційних командах
- Аналізувати якість води та впроваджувати заходи для її покращення
Кар'єрні перспективи
Випускник може працювати:
- У проєктних бюро, державних і муніципальних установах
- В організаціях, що управляють водними ресурсами, екологічних агентствах, водоканалах, енергетичних та гідротехнічних компаніях
- На посадах: інженер-гідротехнік, асистент проєктувальника, фахівець з меліорації, технічний експерт у сфері водопостачання та очищення води
Ця програма для тебе, якщо ти:
- Цікавишся сталим використанням води та охороною навколишнього середовища
- Хочеш проєктувати водні об’єкти та управляти ними
- Мрієш допомагати суспільству, забезпечуючи доступ до чистої води й запобігаючи повеням
- Бачиш майбутнє за гідроенергетикою та екологічними технологіями
- Любиш працювати на перетині інженерії та природи
Переваги STU
- Один із найкращих технічних університетів Центральної Європи
- Безкоштовне навчання та вступ без іспитів
- Сучасні лабораторії та програмне забезпечення
- Високий рівень працевлаштування випускників у Словаччині та ЄС
- Ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати вищу освіту у Словаччині в інженерній галузі
Чому варто вступати з Postupai
Ми допоможемо на всіх етапах: від подання документів і перекладу атестата — до отримання ВНП, пошуку житла та адаптації в країні. Наша команда супроводжує студентів, які хочуть вступити без іспитів і навчатися в Словаччині безкоштовно.
Залиш заявку просто зараз — і отримай безкоштовну консультацію щодо вступу до Словацького технічного університету в Братиславі.
Навчальний план: Водні споруди та управління водними ресурсами
Умови успішного завершення навчання
- Скласти всі обов’язкові та необхідну кількість вибіркових предметів
- Набрати не менше 180 кредитів
- Скласти державний іспит та захистити бакалаврську роботу
1 курс
1 семестр
Обов’язкові предмети
- Історія архітектури та будівництва
- Описова геометрія
- Геодезія у будівництві
- Геологія
- Математика 1
- Будівельні матеріали
- Основи екологічної інженерії
2 семестр
Обов’язкові предмети
- Фізика 1
- Гідромеханіка
- Математика 2
- Статика
- Фізкультура 1
- Вибрані розділи з конструкцій наземних будівель
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 1
- Англійська мова 1 – просунутий рівень
- Німецька мова 1
- Німецька мова 1 – просунутий рівень
2 курс
3 семестр
Обов’язкові предмети
- Гідравліка
- Гідрологія
- Хімія води та елементів довкілля
- Математика 3
- Пружність і міцність
- Фізкультура 2
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 2
- Англійська мова 2 – просунутий рівень
- Німецька мова 2
- Німецька мова 2 – просунутий рівень
Додаткові вибіркові предмети (мін. 1)
- Геоінформаційні системи у водному господарстві
- Макроекономіка
4 семестр
Обов’язкові предмети
- Бетонні несучі елементи
- Гідротехнічні споруди
- Механіка ґрунтів
- Виробнича практика
- Регулювання водотоків
- Основи права
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 3
- Англійська мова 3 – просунутий рівень
- Німецька мова 3
- Німецька мова 3 – просунутий рівень
Додаткові вибіркові предмети (мін. 1)
- CAD-системи у водному господарстві
- Економіка будівництва
- Інженерні системи будівель
3 курс
5 семестр
Обов’язкові предмети
- Гідравліка підземних вод
- Ландшафтна екологія
- Низькі насипні греблі
- Гідротехнічні споруди ландшафтного призначення
- Фундаменти будівель
- Санітарно-інженерні споруди
6 семестр
Обов’язкові предмети
- Бакалаврська робота
- Транспортні споруди
- Металеві та дерев’яні конструкції
- Забруднення і захист вод 1
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Ательє-проєктування – геотехніка
- Ательє-проєктування – гідротехніка
- Ательє-проєктування – водне господарство ландшафту
- Ательє-проєктування – санітарна інженерія
Кар'єрні можливості та продовження навчання
Перспективи працевлаштування після завершення бакалаврської програми «Водні споруди та водне господарство» у Словацькому технічному університеті (STU) в Братиславі:
У державних органах управління та охорони довкілля:
- органи охорони природи та ландшафту;
- інженерно-управлінські та експлуатаційні організації;
- підприємства та компанії на посадах корпоративного або заводського спеціаліста з водного господарства;
- проєктні бюро, що займаються проєктуванням гідротехнічних та меліоративних споруд;
- організації, що працюють у сфері охорони навколишнього середовища, гідрометеорології та комплексного управління водними ресурсами.
У дизайн-студіях та інженерних бюро:
- спеціалізованих на озелененні, протиерозійних заходах, оцінці та плануванні ландшафту, проєктуванні природних та біотехнічних об'єктів;
- які займаються відновленням природних ресурсів і будівництвом екологічно стійких водогосподарських та меліоративних споруд;
- співпрацюючих із державними та муніципальними органами у сфері екології та просторового планування;
- у Словацькій компанії з управління водними ресурсами (Slovenský vodohospodársky podnik – SVP);
- залучених до водного менеджменту на регіональному, національному та європейському рівнях.
Сфери, де затребувані випускники:
- управління водними ресурсами, охорона довкілля, поводження з відходами;
- будівельний сектор, геодезія, картографія;
- державні та муніципальні служби;
- інженерні компанії, що займаються водопровідною та комунальною інфраструктурою;
- приватний сектор, який реалізує проєкти у сфері гідротехніки та меліорації.
Продовження навчання на магістратурі (інженерному рівні):
Після здобуття ступеня бакалавра студенти можуть продовжити навчання у Словаччині або за кордоном. Варіанти вступу на другий рівень вищої освіти:
- Водні споруди та водне господарство (Vodné stavby a vodné hospodárstvo)
- Несучі конструкції будівель (Nosné konštrukcie stavieb)
- Цивільне будівництво (Civil Engineering)
Навчання у Словаччині на інженерній програмі дозволяє поглибити професійні знання в галузі сталого та інтегрованого управління водними ресурсами як у сільській, так і в міській місцевості. Диплом європейського зразка відкриває широкі кар'єрні можливості як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу.
Як вступити на програму «Водні споруди та управління водними ресурсами» в STU
Бакалаврат за програмою «Водні споруди та управління водними ресурсами» — це престижна інженерна освіта у Словаччині, розрахована на випускників середніх шкіл, які успішно склали випускні іспити. Після завершення навчання присвоюється ступінь Bc. (бакалавр), яка визнається в усіх країнах Європейського Союзу.
Програма реалізується на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) і викладається повністю словацькою мовою. Вона підходить як для громадян Словаччини, так і для українських та російськомовних абітурієнтів, які прагнуть отримати якісну інженерну освіту в Європі безкоштовно.
Що вивчають студенти
Програма зосереджена на проєктуванні, управлінні та експлуатації об’єктів, пов’язаних із водною інфраструктурою та охороною водних ресурсів:
- гідротехнічні споруди (дамби, водосховища, канали);
- очисні споруди та системи водопостачання;
- протипаводкові системи та захист від повеней;
- екологічне управління водними ресурсами;
- моделювання потоків і керування водним балансом із використанням сучасних ІТ (GIS, CAD, BIM).
Студенти отримують ґрунтовні знання з гідравліки, інженерної геології, будівельних матеріалів, екології та сталого розвитку. Навчальний план включає лабораторні роботи, практику на об’єктах та участь у реальних інженерних проєктах.
Етапи вступу
- 1-й етап:
- Прийом заявок — до 30 квітня
- Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
- Вступ без вступних іспитів
- 2-й етап (за наявності вільних місць):
- Оголошення програм — до 15 липня
- Прийом заявок — до 4 серпня
- Засідання комісії — у другій половині серпня
- Також без іспитів
Необхідні документи
Для вступу на бакалаврат в Словаччині за інженерною спеціальністю потрібно подати:
- Завірену копію атестата з додатком;
- Завірені копії табелів за 8–10 класи;
- Автобіографію (CV);
- Рішення про визнання освіти (нострифікація) для іноземців;
- Сертифікат рівня B1 зі словацької мови або випускний іспит словацькою.
Підтвердження знання мови є обов’язковою умовою для зарахування.
Умови зарахування
Головна вимога — нострифікований атестат. Якщо документ ще в процесі розгляду, можливе умовне зарахування — за умови подання рішення до початку навчального року.
Postupai — допомога на всіх етапах
Вступай на спеціальність з водного інженерства в Словаччині разом із Postupai! Ми супроводжуємо студентів на кожному етапі — від вибору програми до оформлення ВНЖ і адаптації в університеті.
З нами ти:
- Підбереш відповідну інженерну програму;
- Підготуєш документи з перекладом і нотаріальним засвідченням;
- Подаси заяву вчасно і без помилок;
- Пройдеш нострифікацію за нашої підтримки;
- Оформимо студентський ВНЖ і допоможемо облаштуватися.