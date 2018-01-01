Учебная программа: Инженерные конструкции и транспортные сооружения – STU Братислава

Хочешь учиться на строителя в Словакии? Бакалаврская программа «Инженерные конструкции и транспортные сооружения» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) открывает путь к престижной инженерной профессии. Обучение проходит на словацком языке бесплатно, а поступить можно без экзаменов.

Университет: Словацкий технический университет в Братиславе (STU)

Словацкий технический университет в Братиславе (STU) Факультет: Строительный факультет

Строительный факультет Продолжительность обучения: 3 года

3 года Форма обучения: Очная (дневная)

Очная (дневная) Язык обучения: Словацкий

Словацкий Поступление: без вступительных экзаменов

без вступительных экзаменов Оплата за обучение: бесплатно

Кому подойдёт программа

Если вы хотите стать специалистом, который проектирует мосты, тоннели, дороги, плотины или высотные здания, — эта программа для вас. Она даёт прочную техническую базу и практические навыки, которые востребованы в Европе и по всему миру.

Чему вы научитесь

Основам статики, механики и проектирования строительных конструкций

Работе в инженерных программах: AutoCAD Revit Plaxis ANSYS MathCad MatLab

Применению BIM-технологий, машинного обучения и виртуальной реальности в проектировании

Работе с лабораторным и полевым оборудованием

Анализу взаимодействия инженерных объектов с природной и городской средой

Участию в проектах индивидуально и в команде

Ключевые знания и навыки выпускника

Выпускник получает комплексные знания в области инженерных и транспортных сооружений, водного и экологического строительства. Он умеет проектировать с учётом надежности, безопасности и устойчивости, ориентируется в строительных нормах и современных технологиях.

Студенты также изучают основы права, менеджмента и предпринимательства. Они умеют составлять проектную документацию, анализировать конструктивные решения и оценивать их эффективность с технической и экономической точки зрения.

Кем может работать выпускник

Инженер-проектировщик инженерных и транспортных сооружений

Инженер-строитель на строительных объектах

Специалист по BIM и цифровому моделированию

Технический консультант или инженер-конструктор

Эксперт по устойчивому и экологичному строительству

Программа также даёт прочную базу для продолжения обучения в магистратуре как в Словакии, так и за рубежом.

Почему стоит поступать с Postupai

Мы поможем на каждом этапе: от подачи документов и перевода аттестата до получения ВНЖ, поиска жилья и адаптации в новой стране.

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