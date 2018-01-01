Учебная программа: Инженерные конструкции и транспортные сооружения – STU Братислава
Хочешь учиться на строителя в Словакии? Бакалаврская программа «Инженерные конструкции и транспортные сооружения» на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) открывает путь к престижной инженерной профессии. Обучение проходит на словацком языке бесплатно, а поступить можно без экзаменов.
Кому подойдёт программа
Если вы хотите стать специалистом, который проектирует мосты, тоннели, дороги, плотины или высотные здания, — эта программа для вас. Она даёт прочную техническую базу и практические навыки, которые востребованы в Европе и по всему миру.
Чему вы научитесь
- Основам статики, механики и проектирования строительных конструкций
- Работе в инженерных программах:
- AutoCAD
- Revit
- Plaxis
- ANSYS
- MathCad
- MatLab
- Применению BIM-технологий, машинного обучения и виртуальной реальности в проектировании
- Работе с лабораторным и полевым оборудованием
- Анализу взаимодействия инженерных объектов с природной и городской средой
- Участию в проектах индивидуально и в команде
Ключевые знания и навыки выпускника
Выпускник получает комплексные знания в области инженерных и транспортных сооружений, водного и экологического строительства. Он умеет проектировать с учётом надежности, безопасности и устойчивости, ориентируется в строительных нормах и современных технологиях.
Студенты также изучают основы права, менеджмента и предпринимательства. Они умеют составлять проектную документацию, анализировать конструктивные решения и оценивать их эффективность с технической и экономической точки зрения.
Кем может работать выпускник
- Инженер-проектировщик инженерных и транспортных сооружений
- Инженер-строитель на строительных объектах
- Специалист по BIM и цифровому моделированию
- Технический консультант или инженер-конструктор
- Эксперт по устойчивому и экологичному строительству
Программа также даёт прочную базу для продолжения обучения в магистратуре как в Словакии, так и за рубежом.
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Учебный план: Инженерные конструкции и транспортные сооружения
Условия успешного завершения обучения
- Пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов
- Набрать 180 кредитов
- Сдать государственный экзамен
Условия перехода к следующей части обучения
- Набрать минимум 15 кредитов в первом семестре обучения
- Набрать минимум 30 кредитов за академический год
- Сдать все повторно записанные предметы
- Не превысить допустимую продолжительность обучения согласно учебному регламенту
1 курс
1 семестр
Обязательные предметы
- Дескриптивная геометрия
- Геодезия в строительстве
- Геология
- Математика 1
- Строительные материалы
Выборные предметы (мин. 1)
- Основы черчения несущих конструкций в CAD
- Основы математики
2 семестр
Обязательные предметы
- Физика 1
- Гидромеханика
- Математика 2
- Статика
- Физкультура 1
- Избранные главы по конструкциям наземных зданий
Выборные предметы (мин. 1)
- Английский язык 1
- Английский язык 1 – продвинутый уровень
- Немецкий язык 1
- Немецкий язык 1 – продвинутый уровень
2 курс
3 семестр
Обязательные предметы
- История архитектуры и строительства
- Физика 2
- Математика 3
- Проект 1 по экологической инженерии
- Упругость и прочность
- Физкультура 2
Выборные предметы (мин. 1)
- Транспортные системы на территории
- Гидрология
- Гидротехнические сооружения
4 семестр
Обязательные предметы
- Бетонные несущие элементы
- Экономика строительства
- Механика грунтов
- Стальные конструкции 1
- Производственная практика
- Программная поддержка для BIM-проектирования 1 – статика конструкций
- Строительная механика
- Основы права
Выборные предметы (мин. 1)
- Английский язык 2
- Английский язык 2 – продвинутый уровень
- Немецкий язык 2
- Немецкий язык 2 – продвинутый уровень
3 курс
5 семестр
Обязательные предметы
- Бетонные конструкции 1
- Дороги и автомагистрали
- Стальные конструкции 2
- Упругость и пластичность
- Фундаменты зданий
Выборные предметы (мин. 1)
- Инженерные системы зданий
- Технология строительных процессов 1
6 семестр
Обязательные предметы
- Бакалаврская работа
- Бетонные конструкции 2
- Деревянные элементы и конструкции
- Экскурсия
- Изучение и испытание грунтовой среды
- Строительство наземных коммуникаций
Выборные предметы (мин. 1)
- Английский язык 3
- Английский язык 3 – продвинутый уровень
- Немецкий язык 3
- Немецкий язык 3 – продвинутый уровень
Карьерные перспективы выпускников
Трудоустройство после окончания программы
После окончания программы бакалавриата «Инженерные конструкции и транспортные сооружения» на Строительном факультете Словацкого технического университета (STU) в Братиславе, у выпускников есть широкие возможности трудоустройства как в Словакии, так и в других странах Европейского союза.
Благодаря универсальности этой инженерной программы, выпускники могут работать в различных отраслях строительства, где требуется высшее техническое образование первого уровня. К типичным направлениям трудоустройства относятся:
- Проектирование и строительство несущих конструкций зданий и мостов
- Прокладка и реконструкция автомобильных дорог и транспортных сооружений
- Проектирование бетонных и металлических конструкций
- Работа в строительных, инженерных и консалтинговых компаниях
- Участие в крупных инфраструктурных проектах на национальном и международном уровне
Продолжение обучения в магистратуре
Программа открывает путь к успешной карьере в ЕС и предоставляет твёрдую базу для профессионального роста. Кроме того, выпускники могут продолжить обучение в магистратуре в Словакии по смежным направлениям:
- Несущие строительные конструкции.(Nosné konštrukcie stavieb) — магистерская программа на словацком языке, специализирующаяся на проектировании сложных строительных конструкций, включая мосты, высотные здания и инженерные сооружения.
- Civil Engineering (Гражданское строительство) — международная магистратура на английском языке с возможностью бесплатного обучения для граждан ЕС. Программа ориентирована на развитие глобальной инженерной карьеры и участие в транснациональных строительных проектах.
Преимущества обучения в Словакии
Сильной стороной выпускников является наличие широких знаний в области проектирования и реализации строительных конструкций, что делает их востребованными специалистами в частном, государственном и международном секторах, включая малые и средние предприятия, развивающиеся в рамках строительной отрасли ЕС.
Обучение в Словакии на словацком или английском языке — это возможность получить качественное высшее образование в Европе бесплатно и быть конкурентоспособным специалистом на международном рынке труда сразу после окончания учебы.
Узнай, как поступить на эту программу и начать обучение в Словакии уже в этом году — получи европейский диплом и построи успешную карьеру в строительстве!
Как поступить на программу «Инженерные конструкции и транспортные сооружения» в STU
Бакалавриат по программе «Инженерные конструкции и транспортные сооружения» — это престижное техническое образование в Словакии, рассчитанное на выпускников средней школы, успешно сдавших выпускной экзамен. После окончания обучения присваивается степень Bc. (бакалавр), которая признаётся во всех странах ЕС.
Программа реализуется на Строительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) и проходит полностью на словацком языке. Она идеально подойдёт как для граждан Словакии, так и для украинских и русскоязычных студентов, желающих получить качественное инженерное образование в Европе бесплатно.
Что изучают студенты
Программа охватывает проектирование, анализ и строительство:
- инженерных и статических конструкций (мосты, здания, опоры),
- дорожной и транспортной инфраструктуры,
- гидротехнических и подземных сооружений,
- с применением современных цифровых технологий (BIM, CAD, геодезия).
Студенты получают прочную базу в математике, механике, строительных материалах и архитектурном проектировании. Программа также включает практики и работу над реальными проектами.
Этапы приёма
- 1-й этап:
- Приём заявлений — до 30 апреля
- Заседание приёмной комиссии — в первой половине мая
- Приём осуществляется без вступительных экзаменов
- 2-й этап (если останутся свободные места):
- Объявление программ — до 15 июля
- Приём заявлений — до 4 августа
- Заседание комиссии — во второй половине августа
- Приём также без экзаменов
Документы для поступления
Чтобы поступить в Словакию на строительную программу, необходимо подготовить следующие документы:
- Заверенная копия аттестата с приложением
- Заверенные копии годовых табелей за 8–10 классы
- Автобиография (резюме)
- Решение о признании образования (нострификация) для иностранных студентов
- Сертификат о знании словацкого языка на уровне B1 или выпускной экзамен по словацкому
Без подтверждения знания языка абитуриент не может быть зачислен.
Условия зачисления
Ключевым условием поступления является наличие нострифицированного аттестата. Если документ ещё в процессе рассмотрения, студент может быть зачислен условно — при условии подтверждения до начала учебного года.
Postupai — сопровождение от А до Я
Поступить на строительную специальность в Словакии легко вместе с Postupai! Мы поможем пройти весь путь — от выбора программы до получения студенческого ВНЖ и заселения в общежитие.
С нами ты:
- Выберешь подходящую инженерную программу
- Подготовишь документы с переводом и заверением
- Подашь заявление в срок и без ошибок
- Пройдёшь нострификацию с нашей помощью
- Оформим ВНЖ и поможем адаптироваться в Словакии
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