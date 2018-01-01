Освітня програма: Інженерні конструкції та транспортні споруди – STU Братислава
Мрієш навчатися на будівельника в Європі? Бакалаврська програма «Інженерні конструкції та транспортні споруди» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) відкриває шлях до престижної інженерної професії. Навчання безкоштовне і проходить словацькою мовою, а вступ можливий без іспитів.
Кому підходить програма
Якщо ти хочеш проєктувати мости, тунелі, дороги, дамби або хмарочоси — ця програма для тебе. Вона дає ґрунтовну технічну базу та практичні навички, які затребувані в Європі та світі.
Чому ти навчишся
- Основам статики, механіки та проєктування будівельних конструкцій
- Роботі з інженерними програмами:
- AutoCAD
- Revit
- Plaxis
- ANSYS
- MathCad
- MatLab
- Використанню BIM-технологій, машинного навчання та віртуальної реальності у проєктуванні
- Роботі з лабораторним та польовим обладнанням
- Аналізу взаємодії конструкцій із природним та міським середовищем
- Участі в проєктах як індивідуально, так і в команді
Ключові знання та навички випускника
Випускник отримує комплексні знання в галузі інженерних та транспортних споруд, водного та екологічного будівництва. Він уміє проєктувати з урахуванням надійності, безпеки та стійкості, орієнтується в сучасних будівельних технологіях і нормах.
Студенти також вивчають основи права, менеджменту та підприємництва. Вони вміють складати проєктну документацію, аналізувати конструктивні рішення та оцінювати їх ефективність із технічної та економічної точки зору.
Ким може працювати випускник
- Інженер-проєктувальник інженерних і транспортних споруд
- Інженер-будівельник на об’єктах
- Спеціаліст із BIM і цифрового моделювання
- Технічний консультант або конструктор
- Експерт зі сталого та екологічного будівництва
Програма також дає потужну базу для продовження навчання в магістратурі в Словаччині або за кордоном.
Чому варто вступати з Postupai
Ми допоможемо на всіх етапах: від подання документів і перекладу атестата — до отримання ВНП, пошуку житла й адаптації в країні.
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Навчальний план: Інженерні конструкції та транспортні споруди
Умови успішного завершення навчання
- Скласти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових вибіркових предметів
- Набрати 180 кредитів
- Скласти державний іспит
Умови переходу до наступної частини навчання
- Набрати щонайменше 15 кредитів у першому семестрі навчання
- Набрати щонайменше 30 кредитів за академічний рік
- Скласти всі повторно записані предмети
- Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом
1 курс
1 семестр
Обов’язкові предмети
- Описова геометрія
- Геодезія у будівництві
- Геологія
- Математика 1
- Будівельні матеріали
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Основи креслення несучих конструкцій у CAD
- Основи математики
2 семестр
Обов’язкові предмети
- Фізика 1
- Гідромеханіка
- Математика 2
- Статика
- Фізкультура 1
- Вибрані розділи з конструкцій наземних будівель
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 1
- Англійська мова 1 – просунутий рівень
- Німецька мова 1
- Німецька мова 1 – просунутий рівень
2 курс
3 семестр
Обов’язкові предмети
- Історія архітектури та будівництва
- Фізика 2
- Математика 3
- Проєкт 1 з екологічної інженерії
- Пружність і міцність
- Фізкультура 2
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Транспортні системи на території
- Гідрологія
- Гідротехнічні споруди
4 семестр
Обов’язкові предмети
- Бетонні несучі елементи
- Економіка будівництва
- Механіка ґрунтів
- Сталеві конструкції 1
- Виробнича практика
- Програмна підтримка для BIM-проєктування 1 – статика конструкцій
- Будівельна механіка
- Основи права
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 2
- Англійська мова 2 – просунутий рівень
- Німецька мова 2
- Німецька мова 2 – просунутий рівень
3 курс
5 семестр
Обов’язкові предмети
- Бетонні конструкції 1
- Дороги та автомагістралі
- Сталеві конструкції 2
- Пружність і пластичність
- Фундаменти будівель
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Інженерні системи будівель
- Технологія будівельних процесів 1
6 семестр
Обов’язкові предмети
- Бакалаврська робота
- Бетонні конструкції 2
- Дерев’яні елементи та конструкції
- Екскурсія
- Дослідження і випробування ґрунтового середовища
- Будівництво наземних комунікацій
Вибіркові предмети (мін. 1)
- Англійська мова 3
- Англійська мова 3 – просунутий рівень
- Німецька мова 3
- Німецька мова 3 – просунутий рівень
Кар’єрні перспективи випускників
Працевлаштування після завершення програми
Після завершення бакалаврської програми «Інженерні конструкції та транспортні споруди» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету (STU) у Братиславі випускники мають широкі можливості для працевлаштування як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу.
Завдяки універсальності цієї інженерної програми випускники можуть працювати в різних галузях будівництва, де потрібна вища технічна освіта першого ступеня. Типові напрями працевлаштування включають:
- Проєктування та будівництво несучих конструкцій будівель і мостів
- Прокладання та реконструкція автомобільних доріг і транспортних споруд
- Проєктування бетонних та металевих конструкцій
- Робота в будівельних, інженерних та консалтингових компаніях
- Участь у великих інфраструктурних проєктах на національному та міжнародному рівнях
Продовження навчання в магістратурі
Програма відкриває шлях до успішної кар’єри в ЄС і надає міцну основу для професійного зростання. Крім того, випускники можуть продовжити навчання в магістратурі в Словаччині за спорідненими напрямами:
- Nosné konštrukcie stavieb (Несучі будівельні конструкції) — магістерська програма словацькою мовою, що спеціалізується на проєктуванні складних будівельних конструкцій, зокрема мостів, висотних будівель та інженерних споруд.
- Civil Engineering (Цивільне будівництво) — міжнародна магістратура англійською мовою з можливістю безкоштовного навчання для громадян ЄС. Програма орієнтована на розвиток глобальної інженерної кар’єри та участь у транскордонних будівельних проєктах.
Переваги навчання у Словаччині
Сильною стороною випускників є наявність широких знань у галузі проєктування та реалізації будівельних конструкцій, що робить їх затребуваними спеціалістами у приватному, державному та міжнародному секторах, зокрема в малих і середніх підприємствах, які розвиваються в межах будівельної галузі ЄС.
Навчання у Словаччині словацькою або англійською мовою — це можливість отримати якісну вищу освіту в Європі безкоштовно та стати конкурентоспроможним фахівцем на міжнародному ринку праці одразу після завершення навчання.
Дізнайся, як вступити на цю програму та розпочати навчання у Словаччині вже цього року — отримай європейський диплом і побудуй успішну кар’єру в будівництві!
Як вступити на програму «Інженерні конструкції та транспортні споруди» в STU
Бакалаврська програма «Інженерні конструкції та транспортні споруди» — це престижна технічна освіта у Словаччині, орієнтована на випускників шкіл, які успішно склали випускні іспити. Після завершення навчання студенти отримують ступінь Bc. (бакалавр), що визнається у всіх країнах ЄС.
Програма реалізується на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) і викладається повністю словацькою мовою. Вона ідеально підходить як для громадян Словаччини, так і для українських абітурієнтів, які хочуть безкоштовно навчатися в Європі технічній спеціальності.
Що вивчають студенти
Програма охоплює проєктування, аналіз і будівництво:
- інженерних та статичних конструкцій (мости, будівлі, опори);
- транспортної та дорожньої інфраструктури;
- гідротехнічних та підземних споруд;
- з використанням сучасних цифрових технологій (BIM, CAD, геодезія).
Студенти здобувають міцну базу в математиці, механіці, матеріалознавстві та основах архітектурного проєктування. Програма включає практичні заняття та реальні проєкти.
Етапи вступу
- 1-й етап:
- Подання заявок — до 30 квітня
- Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
- Прийом здійснюється без вступних іспитів
- 2-й етап (за наявності вільних місць):
- Оголошення програм — до 15 липня
- Подання заявок — до 4 серпня
- Засідання комісії — у другій половині серпня
- Прийом також без іспитів
Необхідні документи
Щоб вступити на програму в Словаччині, потрібно підготувати такі документи:
- Завірена копія атестата з додатком
- Завірені копії річних табелів за 8–10 класи
- Автобіографія (резюме)
- Рішення про визнання освіти (нострифікація) — для іноземців
- Сертифікат про знання словацької мови на рівні щонайменше B1 або випускний іспит зі словацької
Увага: без підтвердження мовного рівня вступ неможливий.
Умови зарахування
Основна вимога — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ ще в процесі, абітурієнта можуть зарахувати умовно, за умови надання підтвердження до початку навчання.
Postupai — повний супровід
З Postupai вступ до технічного університету Словаччини — це просто! Ми допоможемо тобі на кожному етапі: від вибору програми до отримання студентського ВНЖ і заселення в гуртожиток.
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- Обиреш актуальну інженерну програму
- Підготуєш та перекладеш усі необхідні документи
- Подаси заяву вчасно та без помилок
- Отримаєш допомогу з нострифікацією
- Оформимо студентський ВНЖ та підтримку на місці
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