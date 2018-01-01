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Спеціальності

Інженерні конструкції та транспортні споруди

Освітня програма: Інженерні конструкції та транспортні споруди – STU Братислава

Мрієш навчатися на будівельника в Європі? Бакалаврська програма «Інженерні конструкції та транспортні споруди» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) відкриває шлях до престижної інженерної професії. Навчання безкоштовне і проходить словацькою мовою, а вступ можливий без іспитів.

Кому підходить програма

Якщо ти хочеш проєктувати мости, тунелі, дороги, дамби або хмарочоси — ця програма для тебе. Вона дає ґрунтовну технічну базу та практичні навички, які затребувані в Європі та світі.

Чому ти навчишся

  • Основам статики, механіки та проєктування будівельних конструкцій
  • Роботі з інженерними програмами:
    • AutoCAD
    • Revit
    • Plaxis
    • ANSYS
    • MathCad
    • MatLab
  • Використанню BIM-технологій, машинного навчання та віртуальної реальності у проєктуванні
  • Роботі з лабораторним та польовим обладнанням
  • Аналізу взаємодії конструкцій із природним та міським середовищем
  • Участі в проєктах як індивідуально, так і в команді

Ключові знання та навички випускника

Випускник отримує комплексні знання в галузі інженерних та транспортних споруд, водного та екологічного будівництва. Він уміє проєктувати з урахуванням надійності, безпеки та стійкості, орієнтується в сучасних будівельних технологіях і нормах.

Студенти також вивчають основи права, менеджменту та підприємництва. Вони вміють складати проєктну документацію, аналізувати конструктивні рішення та оцінювати їх ефективність із технічної та економічної точки зору.

Ким може працювати випускник

  • Інженер-проєктувальник інженерних і транспортних споруд
  • Інженер-будівельник на об’єктах
  • Спеціаліст із BIM і цифрового моделювання
  • Технічний консультант або конструктор
  • Експерт зі сталого та екологічного будівництва

Програма також дає потужну базу для продовження навчання в магістратурі в Словаччині або за кордоном.

Чому варто вступати з Postupai

Ми допоможемо на всіх етапах: від подання документів і перекладу атестата — до отримання ВНП, пошуку житла й адаптації в країні.

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Навчальний план: Інженерні конструкції та транспортні споруди

Умови успішного завершення навчання

  • Скласти всі обов’язкові та необхідну кількість обов’язкових вибіркових предметів
  • Набрати 180 кредитів
  • Скласти державний іспит

Умови переходу до наступної частини навчання

  • Набрати щонайменше 15 кредитів у першому семестрі навчання
  • Набрати щонайменше 30 кредитів за академічний рік
  • Скласти всі повторно записані предмети
  • Не перевищити допустиму тривалість навчання згідно з навчальним регламентом

1 курс

1 семестр

Обов’язкові предмети

  • Описова геометрія
  • Геодезія у будівництві
  • Геологія
  • Математика 1
  • Будівельні матеріали

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Основи креслення несучих конструкцій у CAD
  • Основи математики

2 семестр

Обов’язкові предмети

  • Фізика 1
  • Гідромеханіка
  • Математика 2
  • Статика
  • Фізкультура 1
  • Вибрані розділи з конструкцій наземних будівель

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Англійська мова 1
  • Англійська мова 1 – просунутий рівень
  • Німецька мова 1
  • Німецька мова 1 – просунутий рівень

2 курс

3 семестр

Обов’язкові предмети

  • Історія архітектури та будівництва
  • Фізика 2
  • Математика 3
  • Проєкт 1 з екологічної інженерії
  • Пружність і міцність
  • Фізкультура 2

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Транспортні системи на території
  • Гідрологія
  • Гідротехнічні споруди

4 семестр

Обов’язкові предмети

  • Бетонні несучі елементи
  • Економіка будівництва
  • Механіка ґрунтів
  • Сталеві конструкції 1
  • Виробнича практика
  • Програмна підтримка для BIM-проєктування 1 – статика конструкцій
  • Будівельна механіка
  • Основи права

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Англійська мова 2
  • Англійська мова 2 – просунутий рівень
  • Німецька мова 2
  • Німецька мова 2 – просунутий рівень

3 курс

5 семестр

Обов’язкові предмети

  • Бетонні конструкції 1
  • Дороги та автомагістралі
  • Сталеві конструкції 2
  • Пружність і пластичність
  • Фундаменти будівель

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Інженерні системи будівель
  • Технологія будівельних процесів 1

6 семестр

Обов’язкові предмети

  • Бакалаврська робота
  • Бетонні конструкції 2
  • Дерев’яні елементи та конструкції
  • Екскурсія
  • Дослідження і випробування ґрунтового середовища
  • Будівництво наземних комунікацій

Вибіркові предмети (мін. 1)

  • Англійська мова 3
  • Англійська мова 3 – просунутий рівень
  • Німецька мова 3
  • Німецька мова 3 – просунутий рівень

Кар’єрні перспективи випускників

Працевлаштування після завершення програми

Після завершення бакалаврської програми «Інженерні конструкції та транспортні споруди» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету (STU) у Братиславі випускники мають широкі можливості для працевлаштування як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу.

Завдяки універсальності цієї інженерної програми випускники можуть працювати в різних галузях будівництва, де потрібна вища технічна освіта першого ступеня. Типові напрями працевлаштування включають:

  • Проєктування та будівництво несучих конструкцій будівель і мостів
  • Прокладання та реконструкція автомобільних доріг і транспортних споруд
  • Проєктування бетонних та металевих конструкцій
  • Робота в будівельних, інженерних та консалтингових компаніях
  • Участь у великих інфраструктурних проєктах на національному та міжнародному рівнях

Продовження навчання в магістратурі

Програма відкриває шлях до успішної кар’єри в ЄС і надає міцну основу для професійного зростання. Крім того, випускники можуть продовжити навчання в магістратурі в Словаччині за спорідненими напрямами:

  • Nosné konštrukcie stavieb (Несучі будівельні конструкції) — магістерська програма словацькою мовою, що спеціалізується на проєктуванні складних будівельних конструкцій, зокрема мостів, висотних будівель та інженерних споруд.
  • Civil Engineering (Цивільне будівництво) — міжнародна магістратура англійською мовою з можливістю безкоштовного навчання для громадян ЄС. Програма орієнтована на розвиток глобальної інженерної кар’єри та участь у транскордонних будівельних проєктах.

Переваги навчання у Словаччині

Сильною стороною випускників є наявність широких знань у галузі проєктування та реалізації будівельних конструкцій, що робить їх затребуваними спеціалістами у приватному, державному та міжнародному секторах, зокрема в малих і середніх підприємствах, які розвиваються в межах будівельної галузі ЄС.

Навчання у Словаччині словацькою або англійською мовою — це можливість отримати якісну вищу освіту в Європі безкоштовно та стати конкурентоспроможним фахівцем на міжнародному ринку праці одразу після завершення навчання.

Дізнайся, як вступити на цю програму та розпочати навчання у Словаччині вже цього року — отримай європейський диплом і побудуй успішну кар’єру в будівництві!

Як вступити на програму «Інженерні конструкції та транспортні споруди» в STU

Бакалаврська програма «Інженерні конструкції та транспортні споруди» — це престижна технічна освіта у Словаччині, орієнтована на випускників шкіл, які успішно склали випускні іспити. Після завершення навчання студенти отримують ступінь Bc. (бакалавр), що визнається у всіх країнах ЄС.

Програма реалізується на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) і викладається повністю словацькою мовою. Вона ідеально підходить як для громадян Словаччини, так і для українських абітурієнтів, які хочуть безкоштовно навчатися в Європі технічній спеціальності.

Що вивчають студенти

Програма охоплює проєктування, аналіз і будівництво:

  • інженерних та статичних конструкцій (мости, будівлі, опори);
  • транспортної та дорожньої інфраструктури;
  • гідротехнічних та підземних споруд;
  • з використанням сучасних цифрових технологій (BIM, CAD, геодезія).

Студенти здобувають міцну базу в математиці, механіці, матеріалознавстві та основах архітектурного проєктування. Програма включає практичні заняття та реальні проєкти.

Етапи вступу

  • 1-й етап:
    • Подання заявок — до 30 квітня
    • Засідання приймальної комісії — у першій половині травня
    • Прийом здійснюється без вступних іспитів
  • 2-й етап (за наявності вільних місць):
    • Оголошення програм — до 15 липня
    • Подання заявок — до 4 серпня
    • Засідання комісії — у другій половині серпня
    • Прийом також без іспитів

Необхідні документи

Щоб вступити на програму в Словаччині, потрібно підготувати такі документи:

  • Завірена копія атестата з додатком
  • Завірені копії річних табелів за 8–10 класи
  • Автобіографія (резюме)
  • Рішення про визнання освіти (нострифікація) — для іноземців
  • Сертифікат про знання словацької мови на рівні щонайменше B1 або випускний іспит зі словацької

Увага: без підтвердження мовного рівня вступ неможливий.

Умови зарахування

Основна вимога — наявність нострифікованого атестата. Якщо документ ще в процесі, абітурієнта можуть зарахувати умовно, за умови надання підтвердження до початку навчання.

Postupai — повний супровід

З Postupai вступ до технічного університету Словаччини — це просто! Ми допоможемо тобі на кожному етапі: від вибору програми до отримання студентського ВНЖ і заселення в гуртожиток.

Разом з нами ти:

  • Обиреш актуальну інженерну програму
  • Підготуєш та перекладеш усі необхідні документи
  • Подаси заяву вчасно та без помилок
  • Отримаєш допомогу з нострифікацією
  • Оформимо студентський ВНЖ та підтримку на місці

Зроби перший крок уже сьогодні — залиш заявку на сайті Postupai та отримай безкоштовну консультацію.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація