Освітня програма: Інженерні конструкції та транспортні споруди – STU Братислава

Мрієш навчатися на будівельника в Європі? Бакалаврська програма «Інженерні конструкції та транспортні споруди» на Будівельному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) відкриває шлях до престижної інженерної професії. Навчання безкоштовне і проходить словацькою мовою, а вступ можливий без іспитів.

Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) Факультет: Будівельний факультет

Будівельний факультет Тривалість навчання: 3 роки

3 роки Форма навчання: Денна

Денна Мова навчання: Словацька

Словацька Вступ: без вступних іспитів

без вступних іспитів Плата за навчання: безкоштовно

Кому підходить програма

Якщо ти хочеш проєктувати мости, тунелі, дороги, дамби або хмарочоси — ця програма для тебе. Вона дає ґрунтовну технічну базу та практичні навички, які затребувані в Європі та світі.

Чому ти навчишся

Основам статики, механіки та проєктування будівельних конструкцій

Роботі з інженерними програмами: AutoCAD Revit Plaxis ANSYS MathCad MatLab

Використанню BIM-технологій, машинного навчання та віртуальної реальності у проєктуванні

Роботі з лабораторним та польовим обладнанням

Аналізу взаємодії конструкцій із природним та міським середовищем

Участі в проєктах як індивідуально, так і в команді

Ключові знання та навички випускника

Випускник отримує комплексні знання в галузі інженерних та транспортних споруд, водного та екологічного будівництва. Він уміє проєктувати з урахуванням надійності, безпеки та стійкості, орієнтується в сучасних будівельних технологіях і нормах.

Студенти також вивчають основи права, менеджменту та підприємництва. Вони вміють складати проєктну документацію, аналізувати конструктивні рішення та оцінювати їх ефективність із технічної та економічної точки зору.

Ким може працювати випускник

Інженер-проєктувальник інженерних і транспортних споруд

Інженер-будівельник на об’єктах

Спеціаліст із BIM і цифрового моделювання

Технічний консультант або конструктор

Експерт зі сталого та екологічного будівництва

Програма також дає потужну базу для продовження навчання в магістратурі в Словаччині або за кордоном.

Чому варто вступати з Postupai

Ми допоможемо на всіх етапах: від подання документів і перекладу атестата — до отримання ВНП, пошуку житла й адаптації в країні.

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