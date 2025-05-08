Навчання українських студентів за кордоном набирає популярності щороку. Освіта за кордоном — це один із найперспективніших шляхів до розвитку, міжнародної кар'єри та особистої свободи. Все більше батьків замислюються про навчання дітей за кордоном, а молодь прагне здобути знання та досвід за межами своєї країни. Але за гучними заголовками та красивими історіями ховається інша сторона — реалії, про які не говорять.

У цій статті ми розглянемо ключові переваги та недоліки навчання за кордоном, щоб допомогти вам прийняти усвідомлене рішення.