Побажання студентам

Побажання студентам

Блог
дата зміни: 30.08.2025

Старт навчального року 2025/26 у Словаччині

Залишилися лише лічені дні до початку навчального року 2025/26 у Словаччині. Для багатьох це буде перший досвід життя за кордоном, переїзду в нову країну та самостійного студентського шляху. Ми хочемо побажати вам впевненості, легкої адаптації та вдалого старту в новому академічному середовищі.

Нехай перші тижні в університеті подарують вам нові знайомства, цікаві враження та впевненість у тому, що вибір Словаччини був правильним рішенням. Не бійтеся ставити запитання, знайомитися з одногрупниками та пробувати нове - саме це і є справжній студентський досвід.

Команда Postupai завжди поруч, щоб підтримати вас на всіх етапах: від поселення в гуртожиток до перших занять та адаптації в університеті. Ми віримо, що навчальний рік 2025/26 стане для вас початком великих досягнень і яскравих відкриттів.

Зміст

Побажання студентам

У 2026/27 ваш друг або брат зможе навчатися разом з вами у Словаччині

Корисні нагадування для приїзду

Щоб перші дні пройшли спокійно, важливо підготуватися заздалегідь і нічого не забути. Ми зібрали для вас короткий список нагадувань:

  • Документи - візьміть із собою паспорт, рішення про зарахування до університету, підтвердження поселення в гуртожиток, а також медичну страховку.
  • Час прибуття - приїжджайте заздалегідь до гуртожитку та факультету, щоб встигнути пройти реєстрацію без поспіху.
  • ISIC-картка - саме з неї починається студентське життя у Словаччині: знижки, транспорт, доступ до університетських сервісів.
  • Поселення в гуртожиток - перевірте, які речі надаються (постільна білизна, меблі) і що потрібно взяти додатково.
  • Перші кроки в університеті - уважно слухайте інструкції під час запису, вони допоможуть уникнути помилок у майбутньому.
  • AIS/MAIS та електронні системи - студенти навчаються користуватися університетськими системами для розкладів, домашніх завдань і іспитів.

Невелика підготовка заздалегідь зекономить вам час і нерви в перші дні навчання.

Що вас чекає в перші тижні

Перші тижні навчального року у Словаччині завжди найнасиченіші. Студенти проходять через важливі організаційні етапи та водночас відкривають для себе нову країну.

  • Адаптація в гуртожитку - знайомство з сусідами, правилами проживання та побутом. Це час, коли формуються перші студентські дружби.
  • Знайомство з одногрупниками - університети часто організовують вступні зустрічі або лекції, щоб допомогти студентам відчути себе частиною колективу.
  • Перші заняття - лекції та семінари, знайомство з викладачами та форматом навчання, який відрізняється від шкільного.
  • AIS/MAIS та електронні системи - студенти вчаться користуватися університетськими системами для розкладів, домашніх завдань і екзаменів.
  • Студентське життя - участь у заходах, клубах і активностях, які роблять навчання не лише корисним, але й цікавим.

Ці перші кроки допомагають швидше освоїтися та відчути себе впевнено в новому середовищі.

У вас є друзі, брати чи сестри? Залишайте для них заявку та зв'язуйтеся з нашим менеджером. У навчальному році 2026/27 ваш друг або брат зможе навчатися разом з вами у Словаччині - і вже не один.

Зв'язатися з менеджером

Підтримка від Postupai

Початок навчального року в новій країні завжди пов'язаний із хвилюванням. Саме тому команда Postupai залишається поруч зі студентами та їхніми батьками не лише на етапі вступу, але й під час перших кроків у Словаччині.

Ми допомагаємо:

  • пройти процес офіційної реєстрації в університеті;
  • оформити та отримати ISIC-картку;
  • організувати поселення в гуртожиток;
  • розібратися з системою AIS/MAIS та розкладом;
  • відкрити студентський ВНЖ;
  • пройти медичну комісію;
  • відкрити рахунок у банку;
  • вирішити побутові й організаційні питання в перші тижні.

Ми розуміємо, що для багатьох студентів це перший досвід самостійного життя за кордоном, тому супроводжуємо вас на кожному етапі. Наша мета - зробити адаптацію максимально легкою, а навчання у Словаччині - не лише кроком до професії, але й початком нового яскравого життя.

Висновок

Початок навчального року 2025/26 у Словаччині - це не лише нові аудиторії та лекції, але й важливий життєвий етап, коли студенти роблять перші кроки у доросле самостійне життя. Хвилювання в ці дні - природне відчуття, але поруч завжди є підтримка.

Ми в Postupai щиро віримо, що кожен студент зможе успішно пройти цей шлях. Ваша сміливість, готовність до нових відкриттів і бажання навчатися - це головний капітал, який ви берете з собою. А ми залишаємося поруч, щоб допомогти з документами, адаптацією, побутом і будь-якими питаннями, які можуть виникнути.

Нехай цей навчальний рік стане для вас часом відкриттів, нових друзів та впевнених кроків у майбутнє. Успіхів усім студентам - і ласкаво просимо до студентського життя у Словаччині!

Дружба

Навчатися за кордоном разом простіше та веселіше.

Залишай заявку для друга чи брата вже зараз - і почніть свій студентський шлях у Словаччині разом! У навчальному році 2026/27 твій друг зможе поїхати з тобою та навчатися поруч.

Отримати консультацію

Запитання-відповідь

  • Що потрібно взяти з собою в перший день приїзду?

    Обов'язково візьміть паспорт, рішення про зарахування до університету, підтвердження поселення в гуртожиток, медичну страховку та трохи готівки. Ці документи допоможуть без проблем пройти реєстрацію і заселитися.

  • Коли і де можна отримати ISIC-картку?

    Оформлення ISIC зазвичай проходить в університеті під час офіційної реєстрації. Картку видають у той самий день або протягом першого тижня. Вона одразу активується для транспорту та знижок.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

