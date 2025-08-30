Залишилися лише лічені дні до початку навчального року 2025/26 у Словаччині. Для багатьох це буде перший досвід життя за кордоном, переїзду в нову країну та самостійного студентського шляху. Ми хочемо побажати вам впевненості, легкої адаптації та вдалого старту в новому академічному середовищі.

Нехай перші тижні в університеті подарують вам нові знайомства, цікаві враження та впевненість у тому, що вибір Словаччини був правильним рішенням. Не бійтеся ставити запитання, знайомитися з одногрупниками та пробувати нове - саме це і є справжній студентський досвід.

Команда Postupai завжди поруч, щоб підтримати вас на всіх етапах: від поселення в гуртожиток до перших занять та адаптації в університеті. Ми віримо, що навчальний рік 2025/26 стане для вас початком великих досягнень і яскравих відкриттів.