Залишилися лише лічені дні до початку навчального року 2025/26 у Словаччині. Для багатьох це буде перший досвід життя за кордоном, переїзду в нову країну та самостійного студентського шляху. Ми хочемо побажати вам впевненості, легкої адаптації та вдалого старту в новому академічному середовищі.
Нехай перші тижні в університеті подарують вам нові знайомства, цікаві враження та впевненість у тому, що вибір Словаччини був правильним рішенням. Не бійтеся ставити запитання, знайомитися з одногрупниками та пробувати нове - саме це і є справжній студентський досвід.
Команда Postupai завжди поруч, щоб підтримати вас на всіх етапах: від поселення в гуртожиток до перших занять та адаптації в університеті. Ми віримо, що навчальний рік 2025/26 стане для вас початком великих досягнень і яскравих відкриттів.
Щоб перші дні пройшли спокійно, важливо підготуватися заздалегідь і нічого не забути. Ми зібрали для вас короткий список нагадувань:
Невелика підготовка заздалегідь зекономить вам час і нерви в перші дні навчання.
Перші тижні навчального року у Словаччині завжди найнасиченіші. Студенти проходять через важливі організаційні етапи та водночас відкривають для себе нову країну.
Ці перші кроки допомагають швидше освоїтися та відчути себе впевнено в новому середовищі.
У вас є друзі, брати чи сестри? Залишайте для них заявку та зв'язуйтеся з нашим менеджером. У навчальному році 2026/27 ваш друг або брат зможе навчатися разом з вами у Словаччині - і вже не один.
Початок навчального року в новій країні завжди пов'язаний із хвилюванням. Саме тому команда Postupai залишається поруч зі студентами та їхніми батьками не лише на етапі вступу, але й під час перших кроків у Словаччині.
Ми допомагаємо:
Ми розуміємо, що для багатьох студентів це перший досвід самостійного життя за кордоном, тому супроводжуємо вас на кожному етапі. Наша мета - зробити адаптацію максимально легкою, а навчання у Словаччині - не лише кроком до професії, але й початком нового яскравого життя.
Початок навчального року 2025/26 у Словаччині - це не лише нові аудиторії та лекції, але й важливий життєвий етап, коли студенти роблять перші кроки у доросле самостійне життя. Хвилювання в ці дні - природне відчуття, але поруч завжди є підтримка.
Ми в Postupai щиро віримо, що кожен студент зможе успішно пройти цей шлях. Ваша сміливість, готовність до нових відкриттів і бажання навчатися - це головний капітал, який ви берете з собою. А ми залишаємося поруч, щоб допомогти з документами, адаптацією, побутом і будь-якими питаннями, які можуть виникнути.
Нехай цей навчальний рік стане для вас часом відкриттів, нових друзів та впевнених кроків у майбутнє. Успіхів усім студентам - і ласкаво просимо до студентського життя у Словаччині!
Обов'язково візьміть паспорт, рішення про зарахування до університету, підтвердження поселення в гуртожиток, медичну страховку та трохи готівки. Ці документи допоможуть без проблем пройти реєстрацію і заселитися.
Оформлення ISIC зазвичай проходить в університеті під час офіційної реєстрації. Картку видають у той самий день або протягом першого тижня. Вона одразу активується для транспорту та знижок.
