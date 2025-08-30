Остались всего считанные дни до начала учебного года 2025/26 в Словакии. Для многих это будет первый опыт жизни за границей, переезда в новую страну и самостоятельного студенческого пути. Мы хотим пожелать вам уверенности, лёгкой адаптации и удачного старта в новой академической среде.
Пусть первые недели в университете подарят вам новые знакомства, интересные впечатления и уверенность в том, что выбор Словакии был правильным решением. Не бойтесь задавать вопросы, знакомиться с одногруппниками и пробовать новое - именно это и есть настоящий студенческий опыт.
Команда Postupai всегда рядом, чтобы поддержать вас на всех этапах: от заселения в общежитие до первых занятий и адаптации в университете. Мы верим, что учебный год 2025/26 станет для вас началом больших достижений и ярких открытий.
В 2026/27 ваш друг или брат сможет учиться вместе с вами в Словакии
Чтобы первые дни прошли спокойно, важно подготовиться заранее и ничего не забыть. Мы собрали для вас короткий список напоминаний:
Небольшая подготовка заранее сэкономит вам время и нервы в первые дни учёбы.
Первые недели учебного года в Словакии всегда самые насыщенные. Студенты проходят через важные организационные этапы и одновременно открывают для себя новую страну.
Эти первые шаги помогают быстрее освоиться и почувствовать себя уверенно в новой среде.
У вас есть друзья, братья или сёстры? Оставляйте для них заявку и связывайтесь с нашим менеджером. В учебном году 2026/27 ваш друг или брат сможет учиться вместе с вами в Словакии - и уже не один.
Начало учебного года в новой стране всегда связано с волнением. Именно поэтому команда Postupai остаётся рядом со студентами и их родителями не только на этапе поступления, но и во время первых шагов в Словакии.
Мы помогаем:
Мы понимаем, что для многих студентов это первый опыт самостоятельной жизни за границей, поэтому сопровождаем вас на каждом этапе. Наша цель - сделать адаптацию максимально лёгкой, а обучение в Словакии - не только шагом к профессии, но и началом новой яркой жизни.
Начало учебного года 2025/26 в Словакии - это не только новые аудитории и лекции, но и важный жизненный этап, когда студенты делают первые шаги во взрослую самостоятельную жизнь. Волнение в эти дни - естественное чувство, но рядом всегда есть поддержка.
Мы в Postupai искренне верим, что каждый студент сможет успешно пройти этот путь. Ваша смелость, готовность к новым открытиям и желание учиться - это главный капитал, который вы берёте с собой. А мы остаёмся рядом, чтобы помочь с документами, адаптацией, бытом и любыми вопросами, которые могут возникнуть.
Пусть этот учебный год станет для вас временем открытий, новых друзей и уверенных шагов в будущее. Удачи всем студентам - и добро пожаловать в студенческую жизнь Словакии!
Оставь заявку для друга или брата уже сейчас - и начните свой студенческий путь в Словакии вместе! В учебном году 2026/27 твой друг сможет поехать с тобой и учиться рядом.
Обязательно возьмите паспорт, решение о зачислении в университет, подтверждение заселения в общежитие, медицинскую страховку и немного наличных. Эти документы помогут без проблем пройти регистрацию и заселиться.
Оформление ISIC обычно проходит в университете во время официальной записи. Карту выдают в тот же день или в течение первой недели. Она сразу активируется для транспорта и скидок.
