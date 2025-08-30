Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Пожелания студентам

дата изменения: 30.08.2025

Старт учебного года 2025/26 в Словакии

Остались всего считанные дни до начала учебного года 2025/26 в Словакии. Для многих это будет первый опыт жизни за границей, переезда в новую страну и самостоятельного студенческого пути. Мы хотим пожелать вам уверенности, лёгкой адаптации и удачного старта в новой академической среде.

Пусть первые недели в университете подарят вам новые знакомства, интересные впечатления и уверенность в том, что выбор Словакии был правильным решением. Не бойтесь задавать вопросы, знакомиться с одногруппниками и пробовать новое - именно это и есть настоящий студенческий опыт.

Команда Postupai всегда рядом, чтобы поддержать вас на всех этапах: от заселения в общежитие до первых занятий и адаптации в университете. Мы верим, что учебный год 2025/26 станет для вас началом больших достижений и ярких открытий.

Чтобы первые дни прошли спокойно, важно подготовиться заранее и ничего не забыть. Мы собрали для вас короткий список напоминаний:

  • Документы - возьмите с собой паспорт, решение о приёме в университет, подтверждение о заселении в общежитие, а также медицинскую страховку.
  • Время прибытия - приезжайте заранее к общежитию и факультету, чтобы успеть пройти регистрацию без спешки.
  • ISIC-карта - именно с неё начинается студенческая жизнь в Словакии: скидки, транспорт, доступ к университетским сервисам.
  • Заселение в общежитие - проверьте, какие вещи предоставляются (постельное бельё, мебель) и что нужно взять дополнительно.
  • Первые шаги в университете - внимательно слушайте инструкции при записи, они помогут избежать ошибок в дальнейшем.
  • AIS/MAIS - не забудьте получить доступ к академическим информационным системам, где публикуется расписание и важные уведомления.

Небольшая подготовка заранее сэкономит вам время и нервы в первые дни учёбы.

Что вас ждёт в первые недели

Первые недели учебного года в Словакии всегда самые насыщенные. Студенты проходят через важные организационные этапы и одновременно открывают для себя новую страну.

  • Адаптация в общежитии - знакомство с соседями, правилами проживания и бытом. Это время, когда формируются первые студенческие дружбы.
  • Знакомство с одногруппниками - университеты часто организуют вводные встречи или лекции, чтобы помочь студентам почувствовать себя частью коллектива.
  • Первые занятия - лекции и семинары, знакомство с преподавателями и форматом обучения, который отличается от школьного.
  • AIS/MAIS и электронные системы - студенты учатся пользоваться университетскими системами для расписаний, домашних заданий и экзаменов.
  • Студенческая жизнь - участие в мероприятиях, клубах и активностях, которые делают обучение не только полезным, но и увлекательным.

Эти первые шаги помогают быстрее освоиться и почувствовать себя уверенно в новой среде.

Поддержка от Postupai

Начало учебного года в новой стране всегда связано с волнением. Именно поэтому команда Postupai остаётся рядом со студентами и их родителями не только на этапе поступления, но и во время первых шагов в Словакии.

Мы помогаем:

  • пройти процесс официальной записи в университет;
  • оформить и получить ISIC-карту;
  • организовать заселение в общежитие;
  • разобраться с системой AIS/MAIS и расписанием;
  • открыть студенческий ВНЖ;
  • пройти медицинскую комиссию;
  • открыть счёт в банке;
  • решить бытовые и организационные вопросы в первые недели.

Мы понимаем, что для многих студентов это первый опыт самостоятельной жизни за границей, поэтому сопровождаем вас на каждом этапе. Наша цель - сделать адаптацию максимально лёгкой, а обучение в Словакии - не только шагом к профессии, но и началом новой яркой жизни.

Заключение

Начало учебного года 2025/26 в Словакии - это не только новые аудитории и лекции, но и важный жизненный этап, когда студенты делают первые шаги во взрослую самостоятельную жизнь. Волнение в эти дни - естественное чувство, но рядом всегда есть поддержка.

Мы в Postupai искренне верим, что каждый студент сможет успешно пройти этот путь. Ваша смелость, готовность к новым открытиям и желание учиться - это главный капитал, который вы берёте с собой. А мы остаёмся рядом, чтобы помочь с документами, адаптацией, бытом и любыми вопросами, которые могут возникнуть.

Пусть этот учебный год станет для вас временем открытий, новых друзей и уверенных шагов в будущее. Удачи всем студентам - и добро пожаловать в студенческую жизнь Словакии!

Вопрос-ответ

  • Что нужно взять с собой в первый день приезда?

    Обязательно возьмите паспорт, решение о зачислении в университет, подтверждение заселения в общежитие, медицинскую страховку и немного наличных. Эти документы помогут без проблем пройти регистрацию и заселиться.

  • Когда и где можно получить ISIC-карту?

    Оформление ISIC обычно проходит в университете во время официальной записи. Карту выдают в тот же день или в течение первой недели. Она сразу активируется для транспорта и скидок.

