Остались всего считанные дни до начала учебного года 2025/26 в Словакии. Для многих это будет первый опыт жизни за границей, переезда в новую страну и самостоятельного студенческого пути. Мы хотим пожелать вам уверенности, лёгкой адаптации и удачного старта в новой академической среде.

Пусть первые недели в университете подарят вам новые знакомства, интересные впечатления и уверенность в том, что выбор Словакии был правильным решением. Не бойтесь задавать вопросы, знакомиться с одногруппниками и пробовать новое - именно это и есть настоящий студенческий опыт.

Команда Postupai всегда рядом, чтобы поддержать вас на всех этапах: от заселения в общежитие до первых занятий и адаптации в университете. Мы верим, что учебный год 2025/26 станет для вас началом больших достижений и ярких открытий.