Важно: если вы окончили 11 классов и поступили в школу или колледж в Словакии, вы также имеете право на ВНЖ. Но курсы должны быть официальными и очными.

Временный ВНЖ с целью обучения в Словакии можно оформить на срок до 6 лет. Его могут получить:

Студенты с ВНЖ в Словакии могут официально работать и вести бизнес без доп. разрешений

Что даёт студенческий ВНЖ в Словакии

В течение первых 90 дней после въезда оформлять ВНЖ не требуется, но обязательно необходимо уведомить миграционную полицию. Студенческий ВНЖ предоставляет следующие возможности:

Официальная работа: до 40 часов в месяц — для школьников, до 80 часов — для студентов вузов;

Право на ведение предпринимательской деятельности (Живность, SRO).

После окончания учёбы можно продлить ВНЖ ещё на 9 месяцев для поиска работы. Рекомендуем начинать поиск ещё в последний год учёбы — университеты проводят ярмарки вакансий и встречи с работодателями.

Как подать заявление на ВНЖ

Заявление подаётся лично, на словацком языке и на официальном бланке. Несовершеннолетние подают документы через родителей или опекуна. Все документы должны быть переведены государственным переводчиком и при необходимости апостилированы.

Необходимые документы

Действующий загранпаспорт (желательно со сроком действия не менее 5 лет); Фотография 3 × 3,5 см; Подтверждение обучения или подготовки к поступлению; Справка об отсутствии судимости (не требуется для детей до 14 лет); Подтверждение проживания (не требуется для студентов вузов); Подтверждение финансового обеспечения: минимум 273,99 €/мес или 3287,88 € в год; для несовершеннолетних — 50% от суммы; Квитанция об оплате административного сбора: 10 € (обычная подача) или 39 € (срочная).

Рассмотрение заявления занимает 30 дней. Вы платите сбор за изготовление карты ВНЖ. Сроки:

до 65 дней (стандартная подача и доставка курьером);

до 34 дней (ускоренное изготовление карты ВНЖ).

Дополнительно:

На момент подачи все документы должны быть выданы не ранее чем за 90 дней;

Выписка с банковского счёта должна быть за последние 3 месяца, счёт может быть открыт в иностранном банке;

Можно подать нотариально заверенное заявление от родителя о финансовой поддержке ребёнка на период обучения + выписка с банковского счёта родителя (переведённая на словацкий язык).

Обязанности после получения студенческого ВНЖ в Словакии

После того как вы получили карту временного вида на жительство (ВНЖ) в Словакии, вы обязаны соблюдать ряд требований. Несоблюдение этих правил может привести к проблемам с миграционными органами.

Прибыть в Словакию в течение 180 дней со дня получения разрешения на ВНЖ.

в течение 180 дней со дня получения разрешения на ВНЖ. Оформить медицинскую страховку не позднее 3 рабочих дней с момента получения карты ВНЖ. Страховку можно оформить как в Словакии, так и за рубежом, если это студенческое покрытие, соответствующее требованиям.

не позднее 3 рабочих дней с момента получения карты ВНЖ. Страховку можно оформить как в Словакии, так и за рубежом, если это студенческое покрытие, соответствующее требованиям. Предоставить медицинскую справку в миграционную полицию не позднее 30 дней с момента получения карты ВНЖ. Справка должна быть не старше 30 дней и подтверждать отсутствие опасных для общества заболеваний.

в миграционную полицию не позднее 30 дней с момента получения карты ВНЖ. Справка должна быть не старше 30 дней и подтверждать отсутствие опасных для общества заболеваний. Пребывать на территории Словакии большую часть времени в каждом календарном году (то есть не менее половины срока действия ВНЖ). Исключение — участие в программе мобильности в другой стране ЕС (например, Erasmus+).

большую часть времени в каждом календарном году (то есть не менее половины срока действия ВНЖ). Уведомить миграционную полицию в письменной форме, если вы планируете находиться за пределами Словакии более 180 дней непрерывно.