Временный ВНЖ с целью обучения в Словакии можно оформить на срок до 6 лет. Его могут получить:
Важно: если вы окончили 11 классов и поступили в школу или колледж в Словакии, вы также имеете право на ВНЖ. Но курсы должны быть официальными и очными.
Студенты с ВНЖ в Словакии могут официально работать и вести бизнес без доп. разрешений
В течение первых 90 дней после въезда оформлять ВНЖ не требуется, но обязательно необходимо уведомить миграционную полицию. Студенческий ВНЖ предоставляет следующие возможности:
После окончания учёбы можно продлить ВНЖ ещё на 9 месяцев для поиска работы. Рекомендуем начинать поиск ещё в последний год учёбы — университеты проводят ярмарки вакансий и встречи с работодателями.
Заявление подаётся лично, на словацком языке и на официальном бланке. Несовершеннолетние подают документы через родителей или опекуна. Все документы должны быть переведены государственным переводчиком и при необходимости апостилированы.
Рассмотрение заявления занимает 30 дней. Вы платите сбор за изготовление карты ВНЖ. Сроки:
После того как вы получили карту временного вида на жительство (ВНЖ) в Словакии, вы обязаны соблюдать ряд требований. Несоблюдение этих правил может привести к проблемам с миграционными органами.
Соблюдение этих правил — залог безопасного и легального пребывания в стране в статусе студента. Это также прямой путь к получению постоянного места жительства (ПМЖ) и гражданства Словакии в будущем — без задержек и отказов.
Цель ВНЖ можно изменить на:
Студенческий ВНЖ можно продлить на срок до 5 лет, если вы продолжаете обучение. После окончания университета можно продлить ВНЖ на 9 месяцев для поиска работы или начала бизнеса.
Важно: все недостающие документы необходимо донести в течение 30 дней после подачи. В противном случае заявление будет отклонено без возможности обжалования.
Оформление студенческого ВНЖ в Словакии — это чётко структурированный процесс. Если внимательно соблюдать требования и сроки, вы получите карту без проблем. Чтобы избежать ошибок, рекомендуем обратиться за профессиональной помощью: специалисты помогут подготовить и подать все документы правильно и вовремя.
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Да, если вы поступили в словацкую среднюю школу, колледж, университет или на официальные подготовительные курсы от университета, при условии очной формы обучения.
Вы обязаны письменно уведомить миграционную полицию. Без уведомления ваше ВНЖ может быть аннулировано. Кроме того, это может повлиять на получение ПМЖ, так как при подаче учитывается каждое пересечение границы (печатка в паспорте).
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