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ВНЖ для студентов в Словакии: как получить, продлить и не потерять

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дата изменения: 01.05.2025

Кто может получить временный ВНЖ

Временный ВНЖ с целью обучения в Словакии можно оформить на срок до 6 лет. Его могут получить:

  • Ученики очной формы обучения в словацкой средней школе (до 20 лет);
  • Студенты очной формы послесреднего, квалификационного или высшего профессионального образования (колледжи) — до 23 лет;
  • Студенты очной формы вуза в Словакии;
  • Лица, проходящие языковую или профильную подготовку к поступлению в вуз, если она организована университетом.

Важно: если вы окончили 11 классов и поступили в школу или колледж в Словакии, вы также имеете право на ВНЖ. Но курсы должны быть официальными и очными.

Содержание

ВНЖ для студентов в Словакии: как получить, продлить и не потерять

Студенты с ВНЖ в Словакии могут официально работать и вести бизнес без доп. разрешений

Что даёт студенческий ВНЖ в Словакии

В течение первых 90 дней после въезда оформлять ВНЖ не требуется, но обязательно необходимо уведомить миграционную полицию. Студенческий ВНЖ предоставляет следующие возможности:

  • Официальная работа: до 40 часов в месяц — для школьников, до 80 часов — для студентов вузов;
  • Право на ведение предпринимательской деятельности (Живность, SRO).

После окончания учёбы можно продлить ВНЖ ещё на 9 месяцев для поиска работы. Рекомендуем начинать поиск ещё в последний год учёбы — университеты проводят ярмарки вакансий и встречи с работодателями.

Как подать заявление на ВНЖ

Заявление подаётся лично, на словацком языке и на официальном бланке. Несовершеннолетние подают документы через родителей или опекуна. Все документы должны быть переведены государственным переводчиком и при необходимости апостилированы.

Необходимые документы

  1. Действующий загранпаспорт (желательно со сроком действия не менее 5 лет);
  2. Фотография 3 × 3,5 см;
  3. Подтверждение обучения или подготовки к поступлению;
  4. Справка об отсутствии судимости (не требуется для детей до 14 лет);
  5. Подтверждение проживания (не требуется для студентов вузов);
  6. Подтверждение финансового обеспечения: минимум 273,99 €/мес или 3287,88 € в год; для несовершеннолетних — 50% от суммы;
  7. Квитанция об оплате административного сбора: 10 € (обычная подача) или 39 € (срочная).

Рассмотрение заявления занимает 30 дней. Вы платите сбор за изготовление карты ВНЖ. Сроки:

  • до 65 дней (стандартная подача и доставка курьером);
  • до 34 дней (ускоренное изготовление карты ВНЖ).

Дополнительно:

  • На момент подачи все документы должны быть выданы не ранее чем за 90 дней;
  • Выписка с банковского счёта должна быть за последние 3 месяца, счёт может быть открыт в иностранном банке;
  • Можно подать нотариально заверенное заявление от родителя о финансовой поддержке ребёнка на период обучения + выписка с банковского счёта родителя (переведённая на словацкий язык).

Обязанности после получения студенческого ВНЖ в Словакии

После того как вы получили карту временного вида на жительство (ВНЖ) в Словакии, вы обязаны соблюдать ряд требований. Несоблюдение этих правил может привести к проблемам с миграционными органами.

  • Прибыть в Словакию в течение 180 дней со дня получения разрешения на ВНЖ.
  • Оформить медицинскую страховку не позднее 3 рабочих дней с момента получения карты ВНЖ. Страховку можно оформить как в Словакии, так и за рубежом, если это студенческое покрытие, соответствующее требованиям.
  • Предоставить медицинскую справку в миграционную полицию не позднее 30 дней с момента получения карты ВНЖ. Справка должна быть не старше 30 дней и подтверждать отсутствие опасных для общества заболеваний.
  • Пребывать на территории Словакии большую часть времени в каждом календарном году (то есть не менее половины срока действия ВНЖ).
    • Исключение — участие в программе мобильности в другой стране ЕС (например, Erasmus+).
  • Уведомить миграционную полицию в письменной форме, если вы планируете находиться за пределами Словакии более 180 дней непрерывно.

Соблюдение этих правил — залог безопасного и легального пребывания в стране в статусе студента. Это также прямой путь к получению постоянного места жительства (ПМЖ) и гражданства Словакии в будущем — без задержек и отказов.

Смена цели или типа ВНЖ

Цель ВНЖ можно изменить на:

  • Постоянный ВНЖ (например, после заключения брака с гражданином Словакии);
  • ВНЖ с целью трудоустройства (если вы закончили школу или вуз в Словакии);
  • Предпринимательский ВНЖ (после отчисления или смены деятельности).

Продление студенческого ВНЖ

Студенческий ВНЖ можно продлить на срок до 5 лет, если вы продолжаете обучение. После окончания университета можно продлить ВНЖ на 9 месяцев для поиска работы или начала бизнеса.

  1. Действующий загранпаспорт;
  2. Фотография 3 × 3,5 см;
  3. Справка о продолжении обучения или диплом;
  4. Подтверждение финансового обеспечения;
  5. Квитанция об оплате административного сбора.

Важно: все недостающие документы необходимо донести в течение 30 дней после подачи. В противном случае заявление будет отклонено без возможности обжалования.

Заключение

Оформление студенческого ВНЖ в Словакии — это чётко структурированный процесс. Если внимательно соблюдать требования и сроки, вы получите карту без проблем. Чтобы избежать ошибок, рекомендуем обратиться за профессиональной помощью: специалисты помогут подготовить и подать все документы правильно и вовремя.

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Вопрос-ответ

  • Могу ли я получить ВНЖ в Словакии после 11 класса?

    Да, если вы поступили в словацкую среднюю школу, колледж, университет или на официальные подготовительные курсы от университета, при условии очной формы обучения.

  • Что будет, если я уеду из Словакии более чем на 180 дней?

    Вы обязаны письменно уведомить миграционную полицию. Без уведомления ваше ВНЖ может быть аннулировано. Кроме того, это может повлиять на получение ПМЖ, так как при подаче учитывается каждое пересечение границы (печатка в паспорте).

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