Переезд в Словакию на учёбу - то не только новая страна и университет, но и десятки бытовых ситуаций, с которыми вы столкнётесь уже в первые дни. Именно от первой недели зависит, насколько быстро и комфортно вы пройдёте адаптацию.
Команда Postupai, имея многолетний опыт сопровождения студентов, собрала в одной статье всё необходимое для уверенного старта. Здесь вы найдёте базовую лексику, реальные диалоги и практичные фразы, которые пригодятся в банке, аптеке, супермаркете, почтовом отделении, миграционной полиции и других повседневных ситуациях.
Учить словацкий язык лучше начинать как можно раньше - уже на этапе подготовки к поступлению. Это поможет не только пройти собеседование или сдать вступительный тест, но и быстрее адаптироваться после приезда.
Если вы изучите этот материал или пройдёте наши тренировочные тесты по словацкому языку до или сразу после приезда, вы сможете спокойно общаться, ориентироваться в городе, решать бытовые задачи без стресса и не искать собеседников на родном языке только из-за языкового барьера.
Начните с этих слов и фраз, и первая неделя в новой стране станет значительно легче.
Словацкий язык не такой сложный, как может показаться на первый взгляд
|Словацкое слово
|Перевод на русский язык
|účet
|счёт
|peniaze
|деньги
|hotovosť
|наличные
|karta
|карта
|výber
|снятие
|vklad
|внесение
|zmeniť
|обменять
|študentský účet
|студенческий счёт
|občiansky preukaz
|удостоверение личности
/ ID-карта
|pas
|паспорт
|potvrdenie o štúdiu
|справка о зачислении
/ студенте
|internet banking
|интернет-банкинг
|stiahnuť si
|скачать
|aplikácia
|приложение
|prihlásiť sa
|войти / авторизоваться
|naskenovať
|отсканировать
|QR kód
|QR-код
|tablet
|планшет
|potvrdiť
|подтвердить
|aktivácia účtu / karty
|активация счёта / карты
|platobná karta
|платёжная карта
|bankový účet
|банковский счёт
|otázky
|вопросы
|kontaktovať
|связаться / обратиться
|gratulujem
|поздравляю
|Dialóg v slovenčine
|Диалог на русском языке
|Klient: Dobrý deň. Chcel by som si otvoriť študentský účet.
|Клиент: Добрый день. Я бы хотел открыть студенческий счёт.
|Pracovník: Dobrý deň. Samozrejme.
Máte so sebou pas, občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu?
|Сотрудник: Добрый день. Конечно.
У вас с собой паспорт,
ID-карта и подтверждение, что вы студент?
|Klient: Áno, samozrejme. Tu je môj pas, občiansky preukaz
a potvrdenie o štúdiu.
|Клиент: Да, конечно. Вот мой паспорт,
ID-карта и справка из университета.
|Pracovník: Ďakujem. Prosím, stiahnite si našu bankovú aplikáciu
– cez ňu prebieha aktivácia účtu a karty.
|Сотрудник: Спасибо. Пожалуйста,
скачайте наше банковское приложение
- через него проходит активация счёта и карты.
|Klient: Samozrejme. Kde si ju môžem stiahnuť?
|Клиент: Конечно. Где можно её скачать?
|Pracovník: V App Store alebo Google Play.
|Сотрудник: В App Store или Google Play.
|Klient: Už som si ju stiahol a prihlásil som sa.
|Клиент: Скачал и вошёл в приложение.
|Pracovník: Výborne. Teraz naskenujte QR kód z tabletu
a potvrďte prihlásenie v aplikácii.
|Сотрудник: Отлично. Теперь отсканируйте
QR-код с планшета и подтвердите вход в приложении.
|Klient: Všetko je hotové.
|Клиент: Всё готово.
|Pracovník: Gratulujem, váš bankový účet bol úspešne otvorený.
Tu je vaša karta. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
|Сотрудник: Поздравляю, ваш банковский счёт успешно открыт.
Вот ваша карта. В случае вопросов - обращайтесь.
Оставляй заявку и учи словацкий язык вместе с нами - наши преподаватели имеют более 10 лет опыта.
|Slovenské slovo
|Русский
перевод
|liek
|лекарство
|recept
|рецепт
|teplomer
|термометр
|horúčka
|жар
|bolesť
|боль
|pastilky
|пастилки
|sprej
|спрей
|sirup
|сироп
|kvapky
|капли
|kašeľ
|кашель
|nádcha
|насморк
|bolesť hrdla
|боль в горле
|bolesť hlavy
|головная боль
|bez predpisu
|без рецепта
|proti bolesti
|от боли
|proti horúčke
|от жара
|proti kašľu
|от кашля
|účinný
|эффективный
|prírodný
|натуральный
|vedľajšie účinky
|побочные
эффекты
|dávkovanie
|дозировка
|užívať
|принимать
|alergia
|аллергия
|liečba
|лечение
|Slovenský
|Русский
|Zákazníčka: Dobrý deň.
Potrebujem niečo na bolesť hrdla a horúčku.
|Покупатель: Добрый день.
Мне нужно что-то от боли в горле и температуры.
|Lekárnička: Máme sprej a pastilky,
obidve sú bez receptu. Čo by vám viac vyhovovalo?
|Фармацевт: У нас есть спрей и пастилки,
оба без рецепта. Какой вариант вам больше подходит?
|Zákazníčka: Radšej sprej.
A ešte – máte elektronický teplomer?
|Покупатель: Лучше спрей.
И ещё — есть ли у вас электронный термометр?
|Lekárnička: Samozrejme.
Chcete klasický alebo s meraním na čele?
|Фармацевт: Конечно.
Вам обычный или с функцией измерения на лбу?
|Zákazníčka: Zoberiem klasický. Ďakujem.
|Покупатель: Давайте обычный. Спасибо.
|Словацкое слово
|Перевод на русский язык
|list
|письмо
|balík
|посылка
|známka
|марка
|podací lístok
|почтовая квитанция / бланк
|obálka
|конверт
|poslať
|отправить
|doručiť
|доставить
|adresa
|адрес
|prijímateľ
|получатель
|odosielateľ
|отправитель
|poštové smerovacie
číslo (PSČ)
|почтовый индекс
|doporučene
|заказным
(с отслеживанием)
|sledovanie zásielky
|отслеживание
отправления
|váha
|вес
|hranica
|граница
|colná deklarácia
|таможенная декларация
|vyzdvihnúť
|забрать
|zásielka
|отправление
/ посылка
|poštovné
|почтовый сбор
/ стоимость
|preukaz totožnosti
|удостоверение
личности
|Slovenský
|Русский
|Klient: Dobrý deň.
Potrebujem poslať balík na Ukrajinu.
|Клиент: Добрый день.
Мне нужно отправить посылку в Украину.
|Pracovník: Dobrý deň. Prosím,
vyplňte tento formulár. Koľko asi balík váži?
|Сотрудник: Добрый день. Пожалуйста,
заполните эту форму. Сколько примерно весит посылка?
|Klient: Asi kilo a pol.
|Клиент: Около полутора килограммов.
|Pracovník: Prajete si to poslať ako doporučený balík?
Bude sa dať sledovať.
|Сотрудник: Хотите оформить как заказную?
Это позволит отследить доставку.
|Klient: Áno, určite. Koľko to bude stáť?
|Клиент: Да, обязательно.
Сколько это будет стоить?
|Pracovník: 14,50 eura.
Môžete platiť kartou alebo v hotovosti.
|Сотрудник: 14,50 евро.
Можете оплатить картой или наличными.
Эти три ситуации - открытие счёта в банке, визит в аптеку и отправка посылки на почте - одни из самых частых в первые недели жизни в Словакии. Освоив базовую лексику и фразы, вы почувствуете себя увереннее в повседневных делах и быстрее адаптируетесь к новой среде.
Не бойтесь говорить - даже простые слова на словацком языке покажут вашу готовность к интеграции и помогут наладить контакт.
Рекомендуем начать с изучения словацкого языка в мини-группах вместе с платформой Postupai - это отличная возможность учиться в кругу единомышленников, получить поддержку преподавателя и быстро преодолеть языковой барьер.
Продолжайте практиковаться, и шаг за шагом вы освоите всё, что нужно для комфортной жизни и учёбы.
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами, расскажет все подробности и подберёт подходящую группу.
Начинать учить язык желательно как можно раньше - уже за 8-12 месяцев до переезда. Это даст вам базу для повседневного общения, понимания документов и адаптации в университете.
Да, но только на программы с подготовительным курсом или конверсионные. Однако даже в этом случае базовое знание словацкого языка значительно облегчит вам жизнь и адаптацию.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы