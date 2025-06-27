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Словацкий язык на первую неделю жизни в Словакии для студента

Блог
дата изменения: 27.06.2025

Базовый словацкий язык для адаптации в Словакии студенту

Переезд в Словакию на учёбу - то не только новая страна и университет, но и десятки бытовых ситуаций, с которыми вы столкнётесь уже в первые дни. Именно от первой недели зависит, насколько быстро и комфортно вы пройдёте адаптацию.

Команда Postupai, имея многолетний опыт сопровождения студентов, собрала в одной статье всё необходимое для уверенного старта. Здесь вы найдёте базовую лексику, реальные диалоги и практичные фразы, которые пригодятся в банке, аптеке, супермаркете, почтовом отделении, миграционной полиции и других повседневных ситуациях.

Учить словацкий язык лучше начинать как можно раньше - уже на этапе подготовки к поступлению. Это поможет не только пройти собеседование или сдать вступительный тест, но и быстрее адаптироваться после приезда.

Если вы изучите этот материал или пройдёте наши тренировочные тесты по словацкому языку до или сразу после приезда, вы сможете спокойно общаться, ориентироваться в городе, решать бытовые задачи без стресса и не искать собеседников на родном языке только из-за языкового барьера.

Начните с этих слов и фраз, и первая неделя в новой стране станет значительно легче.

Содержание

Словацкий язык на первую неделю жизни в Словакии для студента

Словацкий язык не такой сложный, как может показаться на первый взгляд

В банке: открываем счёт, обмениваем валюту

Словацко-русский словарь по теме "Банк"

Словацкое слово Перевод на русский язык
účet счёт
peniaze деньги
hotovosť наличные
karta карта
výber снятие
vklad внесение
zmeniť обменять
študentský účet студенческий счёт
občiansky preukaz удостоверение личности
/ ID-карта
pas паспорт
potvrdenie o štúdiu справка о зачислении
/ студенте
internet banking интернет-банкинг
stiahnuť si скачать
aplikácia приложение
prihlásiť sa войти / авторизоваться
naskenovať отсканировать
QR kód QR-код
tablet планшет
potvrdiť подтвердить
aktivácia účtu / karty активация счёта / карты
platobná karta платёжная карта
bankový účet банковский счёт
otázky вопросы
kontaktovať связаться / обратиться
gratulujem поздравляю

Фразы, которые пригодятся:

  • Rád(a) by som si založil(a) účet. - Я хотел(а) бы открыть счёт.
  • Potrebujem si vybrať peniaze. - Мне нужно снять наличные.
  • Kde nájdem najbližší bankomat? - Где ближайший банкомат?
  • Dá sa platiť kartou? - Можно оплатить картой?
  • Chcel(a) by som platiť v hotovosti. - Я хотел(а) бы оплатить наличными.
  • Môžem si zameniť eurá na doláre? - Можно обменять евро на доллары?
  • Potrebujem potvrdenie o otvorení účtu. - Мне нужно подтверждение об открытии счёта.

Дополнительные фразы:

  • Môžem si hneď nastaviť internet banking? - Могу ли я сразу подключить интернет-банкинг?
  • Aké sú mesačné poplatky za vedenie účtu? - Какой ежемесячный платёж за обслуживание счёта?
  • Ako dlho trvá doručenie platobnej karty? - Сколько времени занимает доставка платёжной карты?
  • Kedy bude účet aktívny? - Когда счёт будет активирован?
  • Ako môžem aktivovať svoju kartu? - Как я могу активировать свою карту?
  • Môžem si nastaviť notifikácie na pohyby na účte? - Можно подключить уведомления о движении по счёту?
  • Zabudol(a) som PIN kód. Čo mám robiť? - Я забыл(а) PIN-код. Что делать?
  • Chcem zrušiť svoj účet. - Я хочу закрыть свой счёт.

Dialóg v banke / Диалог в банке

Dialóg v slovenčine Диалог на русском языке
Klient: Dobrý deň. Chcel by som si otvoriť študentský účet. Клиент: Добрый день. Я бы хотел открыть студенческий счёт.
Pracovník: Dobrý deň. Samozrejme.
Máte so sebou pas, občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu?		 Сотрудник: Добрый день. Конечно.
У вас с собой паспорт,
ID-карта и подтверждение, что вы студент?
Klient: Áno, samozrejme. Tu je môj pas, občiansky preukaz
a potvrdenie o štúdiu.		 Клиент: Да, конечно. Вот мой паспорт,
ID-карта и справка из университета.
Pracovník: Ďakujem. Prosím, stiahnite si našu bankovú aplikáciu
– cez ňu prebieha aktivácia účtu a karty.		 Сотрудник: Спасибо. Пожалуйста,
скачайте наше банковское приложение
- через него проходит активация счёта и карты.
Klient: Samozrejme. Kde si ju môžem stiahnuť? Клиент: Конечно. Где можно её скачать?
Pracovník: V App Store alebo Google Play. Сотрудник: В App Store или Google Play.
Klient: Už som si ju stiahol a prihlásil som sa. Клиент: Скачал и вошёл в приложение.
Pracovník: Výborne. Teraz naskenujte QR kód z tabletu
a potvrďte prihlásenie v aplikácii.		 Сотрудник: Отлично. Теперь отсканируйте
QR-код с планшета и подтвердите вход в приложении.
Klient: Všetko je hotové. Клиент: Всё готово.
Pracovník: Gratulujem, váš bankový účet bol úspešne otvorený.
Tu je vaša karta. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.		 Сотрудник: Поздравляю, ваш банковский счёт успешно открыт.
Вот ваша карта. В случае вопросов - обращайтесь.

Оставляй заявку и учи словацкий язык вместе с нами - наши преподаватели имеют более 10 лет опыта.

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В аптеке: покупаем лекарства, объясняем симптомы

Полезные слова / Užitočné slová - Аптека / Lekáreň

Slovenské slovo Русский
перевод
liek лекарство
recept рецепт
teplomer термометр
horúčka жар
bolesť боль
pastilky пастилки
sprej спрей
sirup сироп
kvapky капли
kašeľ кашель
nádcha насморк
bolesť hrdla боль в горле
bolesť hlavy головная боль
bez predpisu без рецепта
proti bolesti от боли
proti horúčke от жара
proti kašľu от кашля
účinný эффективный
prírodný натуральный
vedľajšie účinky побочные
эффекты
dávkovanie дозировка
užívať принимать
alergia аллергия
liečba лечение

Фразы, которые пригодятся / Časté frázy

  • Mám bolesti hlavy. Čo odporúčate? - У меня болит голова. Что вы посоветуете?
  • Je to na predpis? - Это по рецепту?
  • Máte niečo proti kašľu? - У вас есть что-то от кашля?
  • Potrebujem niečo na horúčku. - Мне нужно что-то от температуры.
  • Bolí ma hrdlo. Máte niečo účinné? - У меня болит горло. У вас есть что-то эффективное?
  • Hľadám niečo proti nádche. - Ищу что-то от насморка.
  • Chcem niečo bez vedľajších účinkov. - Хочу что-то без побочных эффектов.
  • Môžem to užívať s jedlom? - Можно это принимать с едой?
  • Ako často to treba užívať? - Как часто нужно это принимать?

Dialóg v lekárni / Диалог в аптеке

Slovenský Русский
Zákazníčka: Dobrý deň.
Potrebujem niečo na bolesť hrdla a horúčku.		 Покупатель: Добрый день.
Мне нужно что-то от боли в горле и температуры.
Lekárnička: Máme sprej a pastilky,
obidve sú bez receptu. Čo by vám viac vyhovovalo?		 Фармацевт: У нас есть спрей и пастилки,
оба без рецепта. Какой вариант вам больше подходит?
Zákazníčka: Radšej sprej.
A ešte – máte elektronický teplomer?		 Покупатель: Лучше спрей.
И ещё — есть ли у вас электронный термометр?
Lekárnička: Samozrejme.
Chcete klasický alebo s meraním na čele?		 Фармацевт: Конечно.
Вам обычный или с функцией измерения на лбу?
Zákazníčka: Zoberiem klasický. Ďakujem. Покупатель: Давайте обычный. Спасибо.

На почте: отправляем посылку

Полезные слова - Почта / Užitočné slová - Pošta

Словацкое слово Перевод на русский язык
list письмо
balík посылка
známka марка
podací lístok почтовая квитанция / бланк
obálka конверт
poslať отправить
doručiť доставить
adresa адрес
prijímateľ получатель
odosielateľ отправитель
poštové smerovacie
číslo (PSČ)		 почтовый индекс
doporučene заказным
(с отслеживанием)
sledovanie zásielky отслеживание
отправления
váha вес
hranica граница
colná deklarácia таможенная декларация
vyzdvihnúť забрать
zásielka отправление
/ посылка
poštovné почтовый сбор
/ стоимость
preukaz totožnosti удостоверение
личности

Полезные фразы / Užitočné frázy - На почте

  • Chcel(a) by som poslať list do zahraničia. - Я хотел(а) бы отправить письмо за границу
  • Chcem odoslať balík na Ukrajinu. - Хочу отправить посылку в Украину
  • Koľko váži zásielka? - Сколько весит отправление
  • Môžem zaplatiť kartou? - Можно оплатить картой
  • Kedy bude zásielka doručená? - Когда будет доставлено отправление
  • Chcel(a) by som poslať zásielku doporučene. - Я хотел(а) бы отправить заказное отправление
  • Potrebujem podací lístok. - Мне нужен почтовый бланк (квитанция)
  • Máte obálky alebo kartónové krabice? - У вас есть конверты или коробки
  • Kde môžem vyplniť colnú deklaráciu? - Где я могу заполнить таможенную декларацию
  • Môžem sledovať balík online? - Можно отследить посылку онлайн

Диалог на почте / Dialóg na pošte

Slovenský Русский
Klient: Dobrý deň.
Potrebujem poslať balík na Ukrajinu.		 Клиент: Добрый день.
Мне нужно отправить посылку в Украину.
Pracovník: Dobrý deň. Prosím,
vyplňte tento formulár. Koľko asi balík váži?		 Сотрудник: Добрый день. Пожалуйста,
заполните эту форму. Сколько примерно весит посылка?
Klient: Asi kilo a pol. Клиент: Около полутора килограммов.
Pracovník: Prajete si to poslať ako doporučený balík?
Bude sa dať sledovať.		 Сотрудник: Хотите оформить как заказную?
Это позволит отследить доставку.
Klient: Áno, určite. Koľko to bude stáť? Клиент: Да, обязательно.
Сколько это будет стоить?
Pracovník: 14,50 eura.
Môžete platiť kartou alebo v hotovosti.		 Сотрудник: 14,50 евро.
Можете оплатить картой или наличными.

Как быстро адаптироваться: начните с простых диалогов

Эти три ситуации - открытие счёта в банке, визит в аптеку и отправка посылки на почте - одни из самых частых в первые недели жизни в Словакии. Освоив базовую лексику и фразы, вы почувствуете себя увереннее в повседневных делах и быстрее адаптируетесь к новой среде.

Не бойтесь говорить - даже простые слова на словацком языке покажут вашу готовность к интеграции и помогут наладить контакт.

Рекомендуем начать с изучения словацкого языка в мини-группах вместе с платформой Postupai - это отличная возможность учиться в кругу единомышленников, получить поддержку преподавателя и быстро преодолеть языковой барьер.

Продолжайте практиковаться, и шаг за шагом вы освоите всё, что нужно для комфортной жизни и учёбы.

Словацкий язык

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Вопрос-ответ

  • Когда лучше начинать учить словацкий язык перед поступлением?

    Начинать учить язык желательно как можно раньше - уже за 8-12 месяцев до переезда. Это даст вам базу для повседневного общения, понимания документов и адаптации в университете.

  • Можно ли поступить в университет Словакии без знания языка?

    Да, но только на программы с подготовительным курсом или конверсионные. Однако даже в этом случае базовое знание словацкого языка значительно облегчит вам жизнь и адаптацию.

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