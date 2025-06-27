Переезд в Словакию на учёбу - то не только новая страна и университет, но и десятки бытовых ситуаций, с которыми вы столкнётесь уже в первые дни. Именно от первой недели зависит, насколько быстро и комфортно вы пройдёте адаптацию.

Команда Postupai, имея многолетний опыт сопровождения студентов, собрала в одной статье всё необходимое для уверенного старта. Здесь вы найдёте базовую лексику, реальные диалоги и практичные фразы, которые пригодятся в банке, аптеке, супермаркете, почтовом отделении, миграционной полиции и других повседневных ситуациях.

Учить словацкий язык лучше начинать как можно раньше - уже на этапе подготовки к поступлению. Это поможет не только пройти собеседование или сдать вступительный тест, но и быстрее адаптироваться после приезда.

Если вы изучите этот материал или пройдёте наши тренировочные тесты по словацкому языку до или сразу после приезда, вы сможете спокойно общаться, ориентироваться в городе, решать бытовые задачи без стресса и не искать собеседников на родном языке только из-за языкового барьера.

Начните с этих слов и фраз, и первая неделя в новой стране станет значительно легче.