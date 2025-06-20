Учёба на PSA в Словацком техническом университете - опыт студента

Сначала я ходил на занятия по словацкому языку до обеда, затем работал, а вечерами отдыхал и общался с друзьями в общежитии. Этот период помог мне плавно адаптироваться и понять, как всё устроено в университете и в стране. Теперь расскажу подробнее, как прошла моя учёба на PSA. Больше кратких отзывов о том, как проходит учёба в словацких университетах , читайте в нашем блоге - мы регулярно публикуем новые истории студентов.

Меня зовут Андрей, и я недавно закончил магистратуру в Словацком техническом университете (STU) в Братиславе. Когда-то, перед поступлением, я решил использовать так называемый " Gap year" - целый год жил в Словакии , учил словацкий язык на подготовительных курсах, совмещал учёбу с работой и адаптировался к новой стране. Моей целью было поступить на строительный факультет STU по специальности «Гражданское строительство и архитектура», или как мы здесь говорим - PSA.

Строительный факультет STU выполняет около 70 % всех госзаказов в Словакии — это показатель высокого доверия и практической ориентации обучения

Чему учат на PSA

Специальность «PSA» - это отличный выбор, если вы хотите связать жизнь со строительством и архитектурой. Программа сочетает математику и физику с архитектурным проектированием и расчётами конструкций. Предметы достаточно сложные и требуют серьёзного отношения, поэтому стоит настроиться на усердную учёбу с самого начала.

Благодаря широкому набору дисциплин, каждый студент может выбрать то, что ему ближе:

Если нравятся точные науки, то идеально подойдут статика, бетонные и стальные конструкции, геотехника и механика.

Если больше по душе творчество, есть возможность углубиться в архитектуру.

Для любителей инженерной классики есть направление проектирования инженерного оборудования зданий, акустики и пожарной безопасности.

За годы обучения вы обязательно познакомитесь со всеми направлениями.

Дипломный проект

Самый важный этап учёбы - дипломный проект. Обычно это проект многоквартирного дома, над которым студенты работают четыре семестра. В проект входят:

архитектурное проектирование;

расчёт несущих конструкций;

геотехника и теплотехника;

противопожарные меры;

проектирование водоснабжения и вентиляции.

Самое главное - не запускать и выполнять всё вовремя. Тогда у вас будет возможность выделить день-два на подработку, что особенно важно для иностранных студентов. Правда, выходные при таком графике случаются нечасто, но профессия того стоит.

Расписание и нагрузки

Стандартное расписание занимает 4 дня в неделю, но можно постараться уложиться и в 3 дня. В каждом семестре около 5-6 предметов и много домашних заданий. Советую каждую неделю повторять материал, чтобы облегчить подготовку к экзаменам.

Каникулы очень длинные: летом - около 2,5 месяцев, а если закрыть сессию быстро - почти 3 месяца. Зимой свободно примерно с середины декабря до середины февраля, если вовремя сдать все экзамены.