Учёба на PSA в Словацком техническом университете - опыт студента

Меня зовут Андрей, и я недавно закончил магистратуру в Словацком техническом университете (STU) в Братиславе. Когда-то, перед поступлением, я решил использовать так называемый "Gap year" - целый год жил в Словакии, учил словацкий язык на подготовительных курсах, совмещал учёбу с работой и адаптировался к новой стране. Моей целью было поступить на строительный факультет STU по специальности «Гражданское строительство и архитектура», или как мы здесь говорим - PSA.
Сначала я ходил на занятия по словацкому языку до обеда, затем работал, а вечерами отдыхал и общался с друзьями в общежитии. Этот период помог мне плавно адаптироваться и понять, как всё устроено в университете и в стране. Теперь расскажу подробнее, как прошла моя учёба на PSA.
Больше кратких отзывов о том, как проходит учёба в словацких университетах, читайте в нашем блоге - мы регулярно публикуем новые истории студентов.
Строительный факультет STU выполняет около 70 % всех госзаказов в Словакии — это показатель высокого доверия и практической ориентации обучения
Специальность «PSA» - это отличный выбор, если вы хотите связать жизнь со строительством и архитектурой. Программа сочетает математику и физику с архитектурным проектированием и расчётами конструкций. Предметы достаточно сложные и требуют серьёзного отношения, поэтому стоит настроиться на усердную учёбу с самого начала.
Благодаря широкому набору дисциплин, каждый студент может выбрать то, что ему ближе:
За годы обучения вы обязательно познакомитесь со всеми направлениями.
Самый важный этап учёбы - дипломный проект. Обычно это проект многоквартирного дома, над которым студенты работают четыре семестра. В проект входят:
Самое главное - не запускать и выполнять всё вовремя. Тогда у вас будет возможность выделить день-два на подработку, что особенно важно для иностранных студентов. Правда, выходные при таком графике случаются нечасто, но профессия того стоит.
Стандартное расписание занимает 4 дня в неделю, но можно постараться уложиться и в 3 дня. В каждом семестре около 5-6 предметов и много домашних заданий. Советую каждую неделю повторять материал, чтобы облегчить подготовку к экзаменам.
Каникулы очень длинные: летом - около 2,5 месяцев, а если закрыть сессию быстро - почти 3 месяца. Зимой свободно примерно с середины декабря до середины февраля, если вовремя сдать все экзамены.
Хочешь учиться на строительном факультете Словацкого технического университета? Оставь заявку и получи бесплатную консультацию!
В конце учебного года, при хорошем среднем балле и отсутствии долгов, вы можете получить мотивационную стипендию около 300 евро. Начиная с третьего курса, есть возможность работать по специальности. Рабочих мест много, работодатели активно берут студентов на стажировки и частичную занятость.
Если вы мечтали об архитектуре, но не поступили, PSA - отличная альтернатива. Вас примут без экзаменов, а архитектурный блок здесь более технический. Это даст вам прочную базу для проектирования правильных зданий, а творческие навыки можно подтянуть самостоятельно или на дополнительных курсах.
У студентов с хорошими оценками есть возможность поехать на семестр за границу по программе Erasmus+. Обучение проходит на английском языке в странах Европы (Испания, Германия, Греция, Литва и др.). В течение всего периода студентам выплачивается стипендия около 800 евро в месяц.
Преподаватели на строительном факультете - профессионалы с большим опытом. Многие из них ведут реальные проекты и охотно делятся знаниями. Если что-то непонятно, всегда можно обратиться за дополнительной консультацией.
После окончания бакалавриата можно продолжить учёбу в магистратуре. Это открывает двери к сложным проектам, повышает уровень дохода и расширяет карьерные возможности. Два года магистратуры проходят быстро и продуктивно благодаря профильным предметам.
Всем абитуриентам желаю успеха! Главное - терпение и желание, и тогда у вас всё обязательно получится.
Подписывайтесь на Instagram Андрея- он делится опытом учёбы в Словакии, ведёт блог о строительстве и публикует проекты, выполненные во время учёбы на факультете. Подписывайтесь!
P.S. От команды Postupai а особенно от руководства: со стороны копирайтинга были внесены незначительные правки для улучшения читабельности текста. Всё остальное - авторский рассказ Андрея о его опыте учёбы в Словацком техническом университете в Братиславе. Андрей, от всей команды желаем тебе удачи в новых начинаниях. Как ты и говорил, ты планируешь поступать в докторантуру - искренне желаем тебе успехов, поступления и новых возможностей!
Мы с этим не согласны. Строительство было, есть и будет. Это сфера, где постоянно появляются новые технологии, процессы и подходы. Поступай, учись и построй свой дом сам. Оставь заявку - наши менеджеры тебя проконсультируют.
Тут, наверное, несколько причин. Во-первых, я часто читаю блог Postupai - там действительно много полезных лайфхаков по учёбе и жизни в Словакии. А во-вторых, Паша - мой друг. Я знаю, как он относится к делу, как старается помочь каждому студенту. Он действительно вкладывает много сил в этот блог. Иногда я сам узнаю что-то новое, хотя уже 6 лет живу в Словакии.
Не могу сказать, что прямо вымотался, но это действительно требовало много времени и сил. Нужно было одновременно думать, как оплатить жильё, как выучить все предметы, сдать экзамены, выполнить задания... Легко точно не было. Учиться - это серьёзно, что тут скажешь.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы