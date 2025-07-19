Словакия - одна из немногих стран Европы, где можно не только учиться бесплатно, но и получать регулярную стипендию. Государство заинтересовано в привлечении мотивированных студентов со всего мира, поэтому предлагает целый ряд стипендиальных программ: от поддержки талантливых абитуриентов до социальных выплат и академических бонусов.
Размер стипендий может достигать 1500 евро в месяц, а некоторые выплаты предоставляются ещё до начала учёбы. Но у каждой программы свои условия, критерии и сроки подачи заявок. Именно поэтому важно заранее разобраться, какие возможности подойдут именно вам - и как их не упустить.
Этот материал будет полезен не только тем, кто только собирается поступать, но и тем, кто уже учится в словацком университете. Стипендии - это не разовая удача, а результат подготовленных шагов. Возможно, вы прямо сейчас не задумывались о финансировании - но уже сегодня можете начать планировать, собирать документы и выбирать подходящую программу. Всё только в ваших руках.
Если вы не хотите разбираться во всём самостоятельно - присоединяйтесь к команде Postupai. Мы - не просто консультанты. Мы сами прошли этот путь, знаем систему изнутри и искренне хотим помочь каждому студенту. Мы не подаём документы на стипендии за вас, но именно поэтому создали эту статью - чтобы шаг за шагом объяснить, как всё устроено, и дать понятную инструкцию. С ней вы сможете подать заявку уверенно - и без ошибок.
«Удача благоволит подготовленным умам». - Луи Пастер
Начинайте готовиться к подаче заявок уже сейчас - и ваш шанс получить стипендию в Словакии станет реальностью.
В Словакии реально получать стипендию
Словакия предлагает иностранным студентам широкий спектр стипендий, доступных как до поступления, так и в процессе учёбы. Государственные, университетские и международные программы охватывают разные уровни образования - от бакалавриата до аспирантуры. Ниже представлены основные типы стипендий, актуальные на 2026/2027 учебный год.
Эта государственная программа предназначена для талантливых студентов, поступающих в словацкие университеты на бакалавриат. Условие для подачи - результат по SAT от 1050 баллов. Программа ориентирована на высокомотивированных абитуриентов из-за рубежа. Стипендия выплачивается в размере 400 евро ежемесячно в течение трёх лет. Всего ежегодно выбирается до 300 участников с разных регионов мира.
Предназначена для студентов из стран, получающих официальную помощь в целях развития (включая Украину, Молдову, Грузию и другие). Обучение проходит на словацком языке. При недостаточном уровне владения языком студентам предлагается 10-месячная бесплатная языковая и академическая подготовка. Стипендия покрывает полную стоимость обучения, проживание и питание, а также предусматривает ежемесячные выплаты - от 400 до 734 евро в зависимости от уровня образования.
Одна из самых известных академических программ Словакии, направленная на поддержку краткосрочной академической мобильности. Программа доступна для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей и исследователей из других стран. Срок - от 1 до 10 месяцев. Размер стипендии зависит от категории участника: от 620 евро для студентов до 1470 евро в месяц для научных сотрудников. NSP охватывает как обучение, так и научные проекты в сотрудничестве с вузами Словакии.
Большинство государственных университетов в Словакии имеют внутреннюю систему премирования студентов. Мотивационная стипендия предоставляется за высокие академические результаты, успехи в науке, искусстве или спортивные достижения. Размер выплаты может варьироваться - от 50 евро в месяц до единовременных премий в несколько сотен евро. Конкретные суммы и условия зависят от положения о стипендиях каждого факультета. Обычно стипендия присуждается автоматически на основе рейтинга успеваемости по итогам предыдущего учебного года. Такими выплатами охватывается не более 10% студентов на факультете.
Государственная социальная стипендия назначается студентам очной формы обучения, если доход их семьи не превышает установленный лимит. Размер помощи зависит от расстояния между постоянным местом жительства и университетом, а также от конкретной финансовой ситуации семьи. В 2025/2026 году сумма варьировалась от 10 до 375 евро в месяц. Заявка оформляется через деканат или студенческий отдел, с обязательным предоставлением документов о доходах за предыдущий календарный год.
Студенты словацких вузов могут участвовать в программе Erasmus+, которая позволяет провести от одного семестра до года в партнёрском европейском университете. Также возможны стажировки и практики в организациях за границей. Участникам предоставляется дополнительная стипендия на проживание - от 600 до 850 евро в месяц, в зависимости от принимающей страны. Эта поддержка не заменяет основную студенческую стипендию, а выплачивается отдельно на период мобильности. Заявки подаются через международный отдел вуза. Условие участия - завершённый минимум один семестр обучения и успешное прохождение внутреннего отбора.
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJM) - это престижные магистратуры, реализуемые сразу несколькими университетами Европы. Обучение проходит на английском языке, в двух или трёх вузах из разных стран, а выпускники получают двойной или совместный диплом международного образца. Программа покрывает все ключевые расходы: плату за обучение, проживание, медицинскую страховку и транспорт. Кроме того, студенты получают ежемесячную стипендию от 1100 до 1500 евро на весь период обучения. Подать заявку можно напрямую через официальный сайт выбранной программы или консорциума университетов. Приём заявок стартует осенью (ориентировочно с сентября) и завершается в январе-феврале. В некоторых магистратурах принимают участие и словацкие вузы, что делает этот путь особенно актуальным для студентов, уже обучающихся в Словакии или планирующих туда поступать.
Иностранным студентам в Словакии также доступны десятки дополнительных грантов и программ обмена: Все эти программы предполагают наличие статуса студента, поэтому оптимальным решением является изначальное поступление в словацкий университет на бесплатной основе.
Чтобы подать заявку на большинство стипендий в Словакии, студент должен предоставить официальный документ, подтверждающий его зачисление в университет. Это может быть как справка о принятии на обучение, так и предварительное письмо с подтверждением намерения вуза принять студента. Такой документ необходим для участия в программах академической мобильности (например, Erasmus+), а также в национальных и международных стипендиальных инициативах, включая NSP.
Важно: подача возможна только с 18 лет. Поэтому заняться сбором документов на стипендию можно уже на этапе подачи в университет или сразу после поступления - особенно если вы планируете претендовать на гранты в первом году учёбы.
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Программа финансируется Министерством образования, науки, исследований и спорта Словакии и софинансируется Европейским союзом в рамках проекта "Provision of scholarships for talented domestic and international students". Это одна из самых масштабных стипендиальных инициатив в Словакии, ориентированная на мотивированных иностранных студентов.
Стипендиаты получают не только финансовую поддержку, но и:
|Категория
|Регион
|Мест
|A
|Европа
|30
|B
|Северная Америка,
Австралия
|30
|C
|Южная Америка
|30
|D
|Африка,
Центральная Америка
|30
|E
|Азия
|30
|Без
региона
|Любые страны
|150
Эта стипендия - один из самых прозрачных и доступных способов получить бесплатное обучение в Словакии и финансовую поддержку. Если вы хотите учиться в ЕС, но не готовы к дорогим вузам, то это отличный старт.
Правительственная стипендия Словакии - это одна из ключевых программ финансовой поддержки для иностранных студентов. Она ориентирована на граждан определённых стран, в том числе Украины, и позволяет учиться в словацком университете бесплатно, получая при этом ежемесячную стипендию и другие формы поддержки. Программа реализуется в рамках официальной государственной помощи в области развития и обновляется ежегодно.
Подать заявку могут граждане стран-партнёров, список которых публикуется на официальном сайте vladnestipendia.sk. Важно: если вашей страны нет в списке, подача невозможна. Например, на 2025/2026 учебный год места были выделены для таких стран, как:
Для подачи заявки студенту должно быть от 18 до 26 лет (бакалавриат/магистратура) или от 23 до 35 лет (PhD) на момент 1 сентября 2026 года.
Выплаты и условия утверждаются Министерством образования. Согласно данным за предыдущий учебный год (ориентировочно сохранятся и в 2026/2027):
Обучение осуществляется исключительно на словацком языке. Если вы не владеете им на достаточном уровне, в процессе подачи заявки следует указать это в системе. В случае одобрения стипендии вы получите место на подготовительном курсе словацкого языка, который начинается в сентябре 2026 года и длится 10 месяцев. После этого подаётся заявление в выбранный университет.
Эта стипендия - отличный шанс бесплатно учиться в Словакии и получить европейский диплом с достойной финансовой поддержкой. Подробная инструкция и перечень всех требований доступны на официальном сайте программы. Если вы хотите быть в числе претендентов - начните подготовку уже сегодня.
Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики - одна из старейших и самых уважаемых форм академической поддержки для иностранных студентов и исследователей. Созданная более 15 лет назад и финансируемая Министерством образования, науки, исследований и спорта Словакии, эта программа даёт возможность на несколько месяцев приехать в страну с академической целью - для учёбы, научной деятельности или преподавания.
Программа ориентирована на широкий круг участников из-за рубежа:
Заявка на участие подаётся индивидуально через официальный сайт программы - www.scholarships.sk. Каждый кандидат создаёт собственную учётную запись, загружает пакет документов и отслеживает статус рассмотрения заявки.
Размер финансовой поддержки зависит от академического статуса заявителя:
Стипендия выплачивается ежемесячно и предназначена для покрытия расходов на проживание, питание и базовые личные нужды. Важно понимать, что NSP не финансирует сам процесс обучения - программа покрывает только временное академическое пребывание в Словакии.
NSP предлагает два приёма заявок в год, в зависимости от времени планируемого визита:
Заявка оформляется полностью онлайн. Одним из главных условий является наличие письменного подтверждения от принимающей организации в Словакии - например, от факультета или научного руководителя.
Чтобы подать заявку, необходимо подготовить:
Все материалы должны быть поданы на английском или словацком языке. Переводы с других языков должны быть заверены.
NSP - это не программа для полноценного поступления в университет. Она подходит тем, кто уже учится или работает в другой стране и хочет временно перенять опыт в Словакии. Для полноценного бакалавриата или магистратуры следует рассмотреть другие опции, такие как государственная стипендия, Erasmus Mundus или мотивационные выплаты от вузов.
В Словакии почти каждый государственный университет предоставляет мотивационные стипендии своим студентам. Это вид финансового поощрения, который выплачивается из государственного бюджета в рамках университетской субсидии и направлен на поддержку активных, успешных и талантливых студентов.
Размер мотивационной стипендии зависит от вуза, направления и конкретных достижений студента:
Пример: в Техническом университете в Братиславе и Кошице можно получить от 300 до 1000 € за академическую успеваемость или участие в исследовательской деятельности.
Некоторые студенты получают дополнительные мотивационные стипендии за обучение по приоритетным направлениям. Перечень таких направлений ежегодно публикуется Министерством образования в рамках распределения субсидий, и он может включать технические, педагогические и естественнонаучные специальности.
Если вы хотите учиться в Словакии бесплатно и при этом получать финансовое поощрение за свои старания - мотивационная стипендия станет вашим первым шагом. Она не требует подачи заявки, её может получить иностранец, и она начисляется даже за первый успешный семестр.
Социальная стипендия - это форма государственной поддержки для студентов, находящихся в сложной финансовой или семейной ситуации. Она предоставляется на основании доходов семьи и может значительно снизить затраты на жизнь и учёбу в Словакии.
Важно: иностранный студент имеет право на социальную стипендию после получения студенческого ВНЖ, то есть, как правило, начиная со 2 семестра 1 курса. Стипендия не выплачивается студентам, находящимся в статусе временного убежища или без подтверждённого дохода семьи.
Совет от Postupai: если вы планируете учёбу в Словакии и не уверены в финансовых возможностях семьи - обязательно сохраняйте все документы о доходах, заранее переведите их и подавайте на социальную стипендию после получения ВНЖ. Это реальная возможность покрывать расходы на жильё, питание и даже учёбные материалы.
Кроме национальных стипендий, иностранные студенты в Словакии могут воспользоваться широкими возможностями европейских и международных программ. В первую очередь - это гранты и академическая мобильность в рамках программы Erasmus+, которая охватывает все страны ЕС и часть стран-партнёров.
Если студент уже обучается в аккредитованном университете Словакии, он может подать заявку на участие в программе академической мобильности Erasmus+. Это даёт возможность:
Стипендия Erasmus+ выплачивается дополнительно к основной стипендии, если она назначена в Словакии.
Условия участия включают:
Приём заявок, как правило, открывается с января по март на осеннюю мобильность и до сентября - на весеннюю. По данным университетов, ежегодно до 15 - 25% студентов успешно участвуют в этой программе.
Erasmus Mundus - это престижная программа Европейского союза, ориентированная на магистров. Обучение проходит на совместной англоязычной программе в двух или трёх университетах разных стран ЕС, в том числе и в вузах Словакии.
Преимущества Erasmus Mundus:
Чтобы претендовать на участие, студент должен иметь степень бакалавра, высокий средний балл и подтверждённый уровень английского языка (B2 - C1). Подача заявок обычно проходит с октября по январь/февраль. Конкуренция высокая: выбираются 1 - 5% лучших кандидатов со всего мира.
Словацкие университеты ежегодно участвуют в ряде других европейских грантов и программ обмена. Среди них:
Почти все европейские программы требуют, чтобы студент уже был зачислен в университет. Поэтому бесплатное обучение в Словакии становится логичной стартовой точкой для дальнейшего выхода на международные гранты и магистратуры.
Программы Erasmus+, Mundus и CEEPUS - это не только дополнительная стипендия, но и возможность получить международный опыт, усилить резюме и расширить карьерные горизонты.
Если вы рассматриваете учёбу в Словакии как первую ступень к участию в европейских программах, команда Postupai поможет вам пройти все этапы поступления - от выбора вуза до подачи заявления. А дальше вы сможете претендовать на участие в Erasmus+ уже как студент словацкого университета.
Кроме государственных и международных программ, в Словакии доступны дополнительные источники финансирования обучения - это стипендии от местных самоуправлений, частных фондов, компаний и благотворительных организаций. Они предоставляются на конкурсной основе и могут быть как одноразовыми, так и регулярными (ежемесячными или ежегодными).
Заявки на такие стипендии чаще всего подаются через сайт фонда или через университет. Необходимо:
Сроки подачи варьируются, но большинство фондов объявляют конкурсы весной или в начале осени.
Важно: в отличие от национальных программ, здесь чаще всего учитываются не только оценки, но и общественная активность, мотивация, оригинальность идеи или проекта.
Получить стипендию в Словакии - реально. Но для этого нужно заранее всё продумать и быть внимательным. Вот практические советы, которые помогут вам не упустить возможности и повысить шансы на успех:
Учёба в Словакии - это шанс не только получить бесплатное образование, но и реальную финансовую поддержку. Главное - не откладывать, собрать всё вовремя и понимать, как работает система.
Да, студенты в Словакии могут одновременно претендовать на несколько видов стипендий. Например, мотивационную стипендию от университета, социальную помощь и дополнительную поддержку от Erasmus+. Главное - соответствовать условиям каждой программы.
Да, но важно учитывать язык обучения. Многие программы предполагают обучение на словацком. Если вы не владеете языком, вы можете пройти подготовительный курс - особенно это касается стипендий от правительства Словакии. Он длится 10 месяцев и начинается в сентябре.
Сроки подачи зависят от конкретной программы. Например, Национальная стипендиальная программа (NSP) обычно открыта весной (март - апрель). Erasmus Mundus - с декабря по февраль. Точные даты публикуются ежегодно, поэтому важно следить за обновлениями.
Нет. Большинство программ требуют хотя бы предварительное подтверждение о приёме или письмо от вуза. Без документа о намерении вас зачислить подать заявку невозможно.
Как правило, потребуется: копия паспорта, академическая справка или аттестат с переводом, мотивационное письмо, CV (резюме), подтверждение поступления или зачисления, а иногда - справка о доходах семьи. Список документов может отличаться в зависимости от программы.
Официальные сайты стипендий:
Словакия - одна из немногих стран Европы, где можно не только учиться бесплатно, но и получать стабильную финансовую поддержку. Государственные стипендии, мотивационные выплаты, гранты Erasmus+ и другие международные программы - всё это реально доступно иностранным студентам, если правильно подготовиться и подать заявку вовремя.
На учебный год 2026/2027 предусмотрены десятки стипендиальных направлений: от поддержки талантливых студентов до годовых грантов на обучение и проживание. Многие программы позволяют пройти подготовительные курсы словацкого языка, а некоторые выплаты можно получать уже до начала основного обучения. Главное - быть мотивированным и не упустить сроки.
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А если вы не уверены, с чего начать - мы здесь, чтобы помочь. Мы сопровождаем студентов на каждом этапе: от выбора университета до успешной подачи документов.
Образование в Словакии - это реальность. И стипендия - это то, что поможет вам сделать этот шаг уверенно. Начинайте готовиться уже сегодня, и пусть 2026/2027 станет годом вашего успеха.
Но с радостью поможем поступить в университет Словакии - возьмём на себя всю бюрократию и оформление документов, а ты в течение года сможешь подать заявку на стипендию.
Да, можно. Но важно учитывать требования конкретной программы. Например, в Национальной стипендиальной программе (NSP) подача возможна только с 18 лет. Поэтому перед подачей обязательно уточняйте условия участия.
Да, среди студентов, которые поступили в университеты Словакии с помощью Postupai, есть те, кто успешно получил стипендии. Это были государственные выплаты, мотивационные стипендии, гранты от университетов и поддержка от различных фондов. Всё зависит от самого студента - его целей, активности и стремления развиваться.
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