Стипендия Министерства образования Словакии для иностранных студентов - SAT

Программа финансируется Министерством образования, науки, исследований и спорта Словакии и софинансируется Европейским союзом в рамках проекта "Provision of scholarships for talented domestic and international students". Это одна из самых масштабных стипендиальных инициатив в Словакии, ориентированная на мотивированных иностранных студентов.

Общие условия

Кто может подать: иностранные граждане, не проживавшие в Словакии постоянно после 1 января 2018 года.

Уровень обучения: очная форма бакалавриата или совместной программы бакалавриат + магистратура.

Возраст: кандидат должен достигнуть 18 лет до начала получения стипендии (можно подать до 18 лет, если день рождения наступит в течение 1 курса).

Язык обучения: словацкий или английский.

SAT - основной критерий

Обязателен результат теста SAT не ниже 1050 баллов.

Тест должен быть сдан в период с 1.1.2018 до 30.9.2025.

Принимается только официальный PDF-документ, загруженный с сайта College Board.

Финансовые условия

Сумма стипендии: €5 000 в год - по €500 в месяц в течение 10 месяцев.

Продолжительность: до 3 лет для бакалавриата или объединённой программы, до 2 лет для магистратуры.

Итого: максимальный размер - €15 000 за весь период обучения.

Дополнительные бонусы

Стипендиаты получают не только финансовую поддержку, но и:

право на участие в Erasmus+ и других программах мобильности;

возможность бесплатного обучения на словацком языке (или англоязычные программы с покрытием платы);

публичное медицинское страхование (по запросу);

низкие расходы на проживание;

дипломы, признанные по всей Европе, что увеличивает карьерные перспективы.

Распределение мест

Всего ежегодно выделяется 300 стипендий.

Из них: 150 - по географическим категориям A - E (по регионам происхождения), 150 - без региональных ограничений, на основе общего рейтинга SAT.



Распределение стипендий по регионам мира Категория Регион Мест A Европа 30 B Северная Америка,

Австралия 30 C Южная Америка 30 D Африка,

Центральная Америка 30 E Азия 30 Без

региона Любые страны 150

Этапы подачи заявки

Ознакомьтесь с условиями — scholarships.portalvs.sk Выберите университет из утверждённого списка. Пройдите SAT. Подайте онлайн-заявку с 1 июля по 30 сентября каждого года. Загрузите документы: Паспорт

Результат SAT (PDF)

Подтверждение подачи в вуз

Заявление на участие (формуляр с сайта) Дождитесь результата - объявляется осенью. Оформите визу и резиденцию, если требуется. Получите стипендию - выплаты начинаются с сентября 2026 года.

Эта стипендия - один из самых прозрачных и доступных способов получить бесплатное обучение в Словакии и финансовую поддержку. Если вы хотите учиться в ЕС, но не готовы к дорогим вузам, то это отличный старт.

Правительственная стипендия Словацкой Республики (на 2026/2027 учебный год)

Правительственная стипендия Словакии - это одна из ключевых программ финансовой поддержки для иностранных студентов. Она ориентирована на граждан определённых стран, в том числе Украины, и позволяет учиться в словацком университете бесплатно, получая при этом ежемесячную стипендию и другие формы поддержки. Программа реализуется в рамках официальной государственной помощи в области развития и обновляется ежегодно.

Кто может подать заявку?

Подать заявку могут граждане стран-партнёров, список которых публикуется на официальном сайте vladnestipendia.sk. Важно: если вашей страны нет в списке, подача невозможна. Например, на 2025/2026 учебный год места были выделены для таких стран, как:

Украина - 10 мест;

Грузия, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Сербия, Босния и Герцеговина - по 5 мест;

Кения, Индонезия - по 2 места.

Для подачи заявки студенту должно быть от 18 до 26 лет (бакалавриат/магистратура) или от 23 до 35 лет (PhD) на момент 1 сентября 2026 года.

Финансовые условия

Выплаты и условия утверждаются Министерством образования. Согласно данным за предыдущий учебный год (ориентировочно сохранятся и в 2026/2027):

Бакалавры и магистры: ~700 € в месяц

PhD-студенты: ~1 100 € в месяц

Полное покрытие обучения на словацком языке

Бесплатный 10-месячный курс словацкого языка и академической подготовки (если не владеете языком)

Возможность компенсации дополнительных расходов (визовые сборы, проживание, питание)

Язык обучения

Обучение осуществляется исключительно на словацком языке. Если вы не владеете им на достаточном уровне, в процессе подачи заявки следует указать это в системе. В случае одобрения стипендии вы получите место на подготовительном курсе словацкого языка, который начинается в сентябре 2026 года и длится 10 месяцев. После этого подаётся заявление в выбранный университет.

Процесс подачи заявки

Зарегистрируйтесь на сайте: https://www.vladnestipendia.sk/sk/registration Активируйте аккаунт через ссылку на почте (проверьте папку «Спам»). Заполните онлайн-заявку, прикрепите необходимые документы. После заполнения - скачайте PDF-файл «Документ», распечатайте последнюю страницу («Подтверждение»), подпишите её и загрузите обратно как подписанную заявку. Следите за сроками - подача заявок обычно открыта с февраля по март. Вне этих сроков подать заявку нельзя.

Перечень обязательных документов:

Паспорт

Аттестат/диплом с переводом на словацкий или английский язык

Академическая справка или выписка оценок

Мотивационное письмо

Рекомендательное письмо

Подтверждение возраста

Подписанная форма заявки (из системы)

Дополнительно: сертификаты, дипломы, подтверждение социальной ситуации (если есть)

Важные примечания:

Подавать заявку можно только в официальный период. До начала приёма - кнопка «Новая заявка» в личном кабинете недоступна.

Публикации обязательны только для PhD, для бакалавров и магистров - не требуются.

Формат загрузки документов: PDF

Эта стипендия - отличный шанс бесплатно учиться в Словакии и получить европейский диплом с достойной финансовой поддержкой. Подробная инструкция и перечень всех требований доступны на официальном сайте программы. Если вы хотите быть в числе претендентов - начните подготовку уже сегодня.

Национальная стипендиальная программа Словакии (NSP): кто может подать, сколько платят и когда подаваться

Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики - одна из старейших и самых уважаемых форм академической поддержки для иностранных студентов и исследователей. Созданная более 15 лет назад и финансируемая Министерством образования, науки, исследований и спорта Словакии, эта программа даёт возможность на несколько месяцев приехать в страну с академической целью - для учёбы, научной деятельности или преподавания.

Кто может претендовать на стипендию NSP?

Программа ориентирована на широкий круг участников из-за рубежа:

Иностранные студенты бакалавриата или магистратуры, обучающиеся в аккредитованных вузах за пределами Словакии, - для краткосрочной учёбы (от 1 до 2 семестров) в словацком университете.

Аспиранты (докторанты), зарегистрированные в зарубежных учреждениях, - для проведения исследований или стажировки в Словакии сроком до 10 месяцев.

Преподаватели вузов, научные сотрудники и художники, работающие за пределами Словакии, - для участия в исследовательских или творческих проектах.

Заявка на участие подаётся индивидуально через официальный сайт программы - www.scholarships.sk. Каждый кандидат создаёт собственную учётную запись, загружает пакет документов и отслеживает статус рассмотрения заявки.

Размер стипендии в 2026/2027 учебном году

Размер финансовой поддержки зависит от академического статуса заявителя:

Студенты получают по 620 € в месяц.

Аспиранты - 1025,50 € в месяц.

Преподаватели и исследователи - от 1025,50 € до 1470 € в месяц, в зависимости от степени и опыта.

Стипендия выплачивается ежемесячно и предназначена для покрытия расходов на проживание, питание и базовые личные нужды. Важно понимать, что NSP не финансирует сам процесс обучения - программа покрывает только временное академическое пребывание в Словакии.

Крайние сроки подачи

NSP предлагает два приёма заявок в год, в зависимости от времени планируемого визита:

До 30 апреля - если вы планируете начать обучение в осеннем семестре (сентябрь).

До 31 октября - если ваша мобильность начинается в весеннем семестре (февраль).

Заявка оформляется полностью онлайн. Одним из главных условий является наличие письменного подтверждения от принимающей организации в Словакии - например, от факультета или научного руководителя.

Какие документы нужны?

Чтобы подать заявку, необходимо подготовить:

Резюме (CV),

Мотивационное письмо,

Приглашение или подтверждение приёма от словацкого университета или исследовательского центра,

Документ, подтверждающий текущий статус (справка об обучении или трудоустройстве за рубежом),

Копию паспорта.

Все материалы должны быть поданы на английском или словацком языке. Переводы с других языков должны быть заверены.

Обратите внимание

NSP - это не программа для полноценного поступления в университет. Она подходит тем, кто уже учится или работает в другой стране и хочет временно перенять опыт в Словакии. Для полноценного бакалавриата или магистратуры следует рассмотреть другие опции, такие как государственная стипендия, Erasmus Mundus или мотивационные выплаты от вузов.

Поощрительная университетская стипендия (Motivačné štipendium)

В Словакии почти каждый государственный университет предоставляет мотивационные стипендии своим студентам. Это вид финансового поощрения, который выплачивается из государственного бюджета в рамках университетской субсидии и направлен на поддержку активных, успешных и талантливых студентов.

Кто может получить мотивационную стипендию?

Студенты дневной и заочной формы обучения, включая бакалавров, магистров и докторантов.

Студенты, которые демонстрируют: высокую академическую успеваемость (например, средний балл ниже 1,5 по 1–5-балльной шкале), научную активность - участие в проектах, публикациях, конференциях, творческие и спортивные достижения, участие в развитии университета или факультета.



Ключевые условия

Мотивационная стипендия присуждается автоматически, без подачи отдельного заявления, если студент соответствует внутренним критериям вуза.

Стипендия может быть предоставлена не более чем 10% студентов факультета или университета по итогам семестра или учебного года.

Каждое высшее учебное заведение самостоятельно устанавливает размер, сроки и условия выплаты в своём «Положении о стипендиях» (Štipendijný poriadok).

Размер выплат

Размер мотивационной стипендии зависит от вуза, направления и конкретных достижений студента:

Средняя сумма - от 200 до 1500 € в год, чаще всего выплачивается одним платежом или по семестрам.

В отдельных случаях возможны разовые премии, особенно за научные или международные достижения.

Пример: в Техническом университете в Братиславе и Кошице можно получить от 300 до 1000 € за академическую успеваемость или участие в исследовательской деятельности.

Дополнительные стипендии

Некоторые студенты получают дополнительные мотивационные стипендии за обучение по приоритетным направлениям. Перечень таких направлений ежегодно публикуется Министерством образования в рамках распределения субсидий, и он может включать технические, педагогические и естественнонаучные специальности.

Если вы хотите учиться в Словакии бесплатно и при этом получать финансовое поощрение за свои старания - мотивационная стипендия станет вашим первым шагом. Она не требует подачи заявки, её может получить иностранец, и она начисляется даже за первый успешный семестр.

Социальная студенческая стипендия в Словакии

Социальная стипендия - это форма государственной поддержки для студентов, находящихся в сложной финансовой или семейной ситуации. Она предоставляется на основании доходов семьи и может значительно снизить затраты на жизнь и учёбу в Словакии.

Кто может получить социальную стипендию?

Граждане Словакии и иностранные студенты с видом на жительство (ВНЖ);

Студенты дневной формы обучения (бакалавриат, магистратура);

Те, чьи доходы в семье ниже установленного минимума.

Важно: иностранный студент имеет право на социальную стипендию после получения студенческого ВНЖ, то есть, как правило, начиная со 2 семестра 1 курса. Стипендия не выплачивается студентам, находящимся в статусе временного убежища или без подтверждённого дохода семьи.

Условия и критерии

Основной критерий - среднемесячный доход на одного члена семьи за предшествующий календарный год.

Необходимо предоставить документы: справку о доходах, составе семьи, а также перевод этих документов на словацкий язык (заверенный).

Размер дохода сравнивается с минимальным уровнем жизни, установленным государством.

Размер выплат

От 10 € до 300 € в месяц;

В среднем студенты получают от 90 € до 280 € в месяц;

Выплаты осуществляются ежемесячно во время учебного семестра (10 месяцев в году).

Подача заявки

Заявление на социальную стипендию подаётся непосредственно в университете (отдел социальной поддержки или учебное управление).

Сроки подачи - в начале каждого семестра (сентябрь и февраль).

Заявка рассматривается в течение 30 дней после подачи всех документов.

Дополнительные особенности

Студент обязан обновлять данные каждый учебный год.

При улучшении финансовой ситуации семьи - выплата может быть прекращена.

Социальная стипендия не влияет на другие стипендии - можно получать одновременно, например, и мотивационную, и социальную.

Совет от Postupai: если вы планируете учёбу в Словакии и не уверены в финансовых возможностях семьи - обязательно сохраняйте все документы о доходах, заранее переведите их и подавайте на социальную стипендию после получения ВНЖ. Это реальная возможность покрывать расходы на жильё, питание и даже учёбные материалы.

Erasmus+ и европейские гранты: академическая мобильность, совместные программы и финансирование

Кроме национальных стипендий, иностранные студенты в Словакии могут воспользоваться широкими возможностями европейских и международных программ. В первую очередь - это гранты и академическая мобильность в рамках программы Erasmus+, которая охватывает все страны ЕС и часть стран-партнёров.

Erasmus+ для студентов словацких университетов

Если студент уже обучается в аккредитованном университете Словакии, он может подать заявку на участие в программе академической мобильности Erasmus+. Это даёт возможность:

обучаться 3 - 12 месяцев в одном из вузов-партнёров в ЕС;

пройти стажировку в зарубежной организации;

получить стипендию на проживание в размере от 600 до 850 евро в месяц в зависимости от страны назначения;

получить компенсацию за проезд в пределах 200 - 400 евро.

Стипендия Erasmus+ выплачивается дополнительно к основной стипендии, если она назначена в Словакии.

Условия участия включают:

успешное завершение минимум одного семестра обучения в Словакии;

подачу заявки через отдел международных связей вуза;

участие во внутреннем конкурсном отборе;

знание английского или словацкого языка минимум на уровне B1.

Приём заявок, как правило, открывается с января по март на осеннюю мобильность и до сентября - на весеннюю. По данным университетов, ежегодно до 15 - 25% студентов успешно участвуют в этой программе.

Erasmus Mundus Joint Master’s Degree (EMJM)

Erasmus Mundus - это престижная программа Европейского союза, ориентированная на магистров. Обучение проходит на совместной англоязычной программе в двух или трёх университетах разных стран ЕС, в том числе и в вузах Словакии.

Преимущества Erasmus Mundus:

полное покрытие расходов на обучение (до 18 000 евро в год);

ежемесячная стипендия от 1100 до 1500 евро;

компенсация за переезд, проживание и страхование.

Чтобы претендовать на участие, студент должен иметь степень бакалавра, высокий средний балл и подтверждённый уровень английского языка (B2 - C1). Подача заявок обычно проходит с октября по январь/февраль. Конкуренция высокая: выбираются 1 - 5% лучших кандидатов со всего мира.

Дополнительные международные и европейские программы

Словацкие университеты ежегодно участвуют в ряде других европейских грантов и программ обмена. Среди них:

CEEPUS - академический обмен для студентов из Центральной и Восточной Европы. Покрывает проживание и расходы на переезд. Заявки принимаются с осени до весны.

- академический обмен для студентов из Центральной и Восточной Европы. Покрывает проживание и расходы на переезд. Заявки принимаются с осени до весны. Вышеградский фонд (Visegrad Fund) - предоставляет до 3000 евро на семестр для студентов из Украины, Грузии, Молдовы и других стран региона. Заявки подаются с февраля по май.

- предоставляет до 3000 евро на семестр для студентов из Украины, Грузии, Молдовы и других стран региона. Заявки подаются с февраля по май. DAAD, AKTION, AUF и другие программы - предоставляют финансирование на обучение, летние школы, языковые курсы и научные конференции. Условия зависят от конкретной страны и партнёрской организации.

Особенности участия

Почти все европейские программы требуют, чтобы студент уже был зачислен в университет. Поэтому бесплатное обучение в Словакии становится логичной стартовой точкой для дальнейшего выхода на международные гранты и магистратуры.

Программы Erasmus+, Mundus и CEEPUS - это не только дополнительная стипендия, но и возможность получить международный опыт, усилить резюме и расширить карьерные горизонты.

Если вы рассматриваете учёбу в Словакии как первую ступень к участию в европейских программах, команда Postupai поможет вам пройти все этапы поступления - от выбора вуза до подачи заявления. А дальше вы сможете претендовать на участие в Erasmus+ уже как студент словацкого университета.

Стипендии от самоуправлений, фондов и частных организаций

Кроме государственных и международных программ, в Словакии доступны дополнительные источники финансирования обучения - это стипендии от местных самоуправлений, частных фондов, компаний и благотворительных организаций. Они предоставляются на конкурсной основе и могут быть как одноразовыми, так и регулярными (ежемесячными или ежегодными).

Виды таких стипендий:

Стипендии от самоуправлений (краев и городов) - чаще всего выдаются талантливым или социально незащищённым студентам, которые учатся или проживают на территории данного региона. Размер - от 300 до 1500 € в год. Условия и сроки подачи зависят от конкретного самоуправления (например, Братислава, Кошице, Жилина и др.).

- чаще всего выдаются талантливым или социально незащищённым студентам, которые учатся или проживают на территории данного региона. Размер - от 300 до 1500 € в год. Условия и сроки подачи зависят от конкретного самоуправления (например, Братислава, Кошице, Жилина и др.). Фонды и НКО - например, Nadácia Pontis, Nadácia ZSE, ESET Foundation и другие ежегодно объявляют конкурсы для студентов, работающих над проектами в области науки, технологий, образования или социальной ответственности. Размер грантов - от 500 до 5000 €.

- например, Nadácia Pontis, Nadácia ZSE, ESET Foundation и другие ежегодно объявляют конкурсы для студентов, работающих над проектами в области науки, технологий, образования или социальной ответственности. Размер грантов - от 500 до 5000 €. Корпоративные стипендии - крупные компании, такие как Slovnaft, Tatra banka, Orange Slovensko и др., поддерживают талантливых студентов профильных направлений. Преимущество отдается тем, кто проявляет активность в научной, проектной или волонтёрской деятельности. Часто эти стипендии сопровождаются предложениями стажировок или трудоустройства.

- крупные компании, такие как Slovnaft, Tatra banka, Orange Slovensko и др., поддерживают талантливых студентов профильных направлений. Преимущество отдается тем, кто проявляет активность в научной, проектной или волонтёрской деятельности. Часто эти стипендии сопровождаются предложениями стажировок или трудоустройства. Спонсорские стипендии университетов - иногда факультеты или кафедры сотрудничают с внешними партнёрами, и те финансируют обучение отдельных студентов или целых групп. Например, на машиностроительном факультете "Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники" студентов поддерживают работодатели, выплачивая им стипендии.

Как подать заявку

Заявки на такие стипендии чаще всего подаются через сайт фонда или через университет. Необходимо:

предоставить мотивационное письмо,

подтверждение зачисления,

рекомендации (иногда),

описание проекта или достижений.

Сроки подачи варьируются, но большинство фондов объявляют конкурсы весной или в начале осени.

Важно: в отличие от национальных программ, здесь чаще всего учитываются не только оценки, но и общественная активность, мотивация, оригинальность идеи или проекта.

Как увеличить шансы на получение стипендии в Словакии

Получить стипендию в Словакии - реально. Но для этого нужно заранее всё продумать и быть внимательным. Вот практические советы, которые помогут вам не упустить возможности и повысить шансы на успех:

Начинайте заранее. Подготовку лучше начинать минимум за 6-9 месяцев до начала учёбы. Вам понадобится перевести документы, изучить информацию о стипендиях и, если нужно, подтянуть словацкий язык.

Подготовку лучше начинать минимум за 6-9 месяцев до начала учёбы. Вам понадобится перевести документы, изучить информацию о стипендиях и, если нужно, подтянуть словацкий язык. Выбирайте аккредитованный университет. Только такие университеты дают право на участие в государственных и международных стипендиальных программах - например, NSP, Erasmus+ и других.

Только такие университеты дают право на участие в государственных и международных стипендиальных программах - например, NSP, Erasmus+ и других. Следите за сроками подачи. У каждой стипендии свои дедлайны. Например, Национальная стипендиальная программа (NSP) обычно принимает заявки до конца апреля, а на программы Erasmus Mundus - до февраля. Если вы пропустите срок - подать заявку уже нельзя.

У каждой стипендии свои дедлайны. Например, Национальная стипендиальная программа (NSP) обычно принимает заявки до конца апреля, а на программы Erasmus Mundus - до февраля. Если вы пропустите срок - подать заявку уже нельзя. Подготовьте документы правильно. Часто требуется мотивационное письмо, справка о доходах, копия аттестата с переводом и другие документы. Все они должны быть без ошибок, в нужном формате и на нужном языке. Плохое оформление может стать причиной отказа.

Часто требуется мотивационное письмо, справка о доходах, копия аттестата с переводом и другие документы. Все они должны быть без ошибок, в нужном формате и на нужном языке. Плохое оформление может стать причиной отказа. Учитывайте возраст. Некоторые программы принимают заявки только от студентов старше 18 лет. Например, на NSP можно подать заявку, только если вам уже есть 18 лет на момент 1 сентября.

Некоторые программы принимают заявки только от студентов старше 18 лет. Например, на NSP можно подать заявку, только если вам уже есть 18 лет на момент 1 сентября. Можно получать несколько стипендий одновременно. В Словакии возможно совмещать, например, мотивационную, социальную и Erasmus+ стипендию - если вы соответствуете условиям каждой программы.

В Словакии возможно совмещать, например, мотивационную, социальную и Erasmus+ стипендию - если вы соответствуете условиям каждой программы. Не бойтесь спрашивать совета. Команда Postupai не подаёт заявки за студентов, но мы хорошо разбираемся в системе, подскажем, как правильно оформить документы, и что нужно учитывать. Мы прошли этот путь сами и можем уберечь вас от типичных ошибок.

Учёба в Словакии - это шанс не только получить бесплатное образование, но и реальную финансовую поддержку. Главное - не откладывать, собрать всё вовремя и понимать, как работает система.

Часто задаваемые вопросы о стипендиях в Словакии

Можно ли подать на несколько стипендий одновременно? Да, студенты в Словакии могут одновременно претендовать на несколько видов стипендий. Например, мотивационную стипендию от университета, социальную помощь и дополнительную поддержку от Erasmus+. Главное - соответствовать условиям каждой программы.

Если я не знаю словацкий язык, могу ли я получить стипендию? Да, но важно учитывать язык обучения. Многие программы предполагают обучение на словацком. Если вы не владеете языком, вы можете пройти подготовительный курс - особенно это касается стипендий от правительства Словакии. Он длится 10 месяцев и начинается в сентябре.

Когда подавать заявку? Сроки подачи зависят от конкретной программы. Например, Национальная стипендиальная программа (NSP) обычно открыта весной (март - апрель). Erasmus Mundus - с декабря по февраль. Точные даты публикуются ежегодно, поэтому важно следить за обновлениями.

Можно ли получить стипендию, не поступив в университет? Нет. Большинство программ требуют хотя бы предварительное подтверждение о приёме или письмо от вуза. Без документа о намерении вас зачислить подать заявку невозможно.

Какие документы чаще всего нужны? Как правило, потребуется: копия паспорта, академическая справка или аттестат с переводом, мотивационное письмо, CV (резюме), подтверждение поступления или зачисления, а иногда - справка о доходах семьи. Список документов может отличаться в зависимости от программы.

Где искать актуальную информацию? Официальные сайты стипендий: Национальная стипендия: www.scholarships.sk Стипендия правительства Словакии: www.vladnestipendia.sk Erasmus+ и международные программы: через международные отделы университетов или на erasmus-plus.ec.europa.eu



Вывод: образование в Словакии со стипендией - это реально

Словакия - одна из немногих стран Европы, где можно не только учиться бесплатно, но и получать стабильную финансовую поддержку. Государственные стипендии, мотивационные выплаты, гранты Erasmus+ и другие международные программы - всё это реально доступно иностранным студентам, если правильно подготовиться и подать заявку вовремя.

На учебный год 2026/2027 предусмотрены десятки стипендиальных направлений: от поддержки талантливых студентов до годовых грантов на обучение и проживание. Многие программы позволяют пройти подготовительные курсы словацкого языка, а некоторые выплаты можно получать уже до начала основного обучения. Главное - быть мотивированным и не упустить сроки.

Команда Postupai рекомендует:

не откладывайте подготовку,

читайте условия заранее,

собирайте документы без спешки,

и обязательно подавайте заявки.

А если вы не уверены, с чего начать - мы здесь, чтобы помочь. Мы сопровождаем студентов на каждом этапе: от выбора университета до успешной подачи документов.