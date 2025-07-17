Платформа сопровождения для обучения в Словакии
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
Получить консультацию
Оставить заявку
ru ua
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Главная Блог Столовые в словацких университетах и где питаются студенты

Столовые в словацких университетах и где питаются студенты

Блог
дата изменения: 17.07.2025

Как питаются студенты в Словакии и что нужно знать заранее

Питание - важная часть жизни любого студента, особенно если речь идёт об обучении за границей. От доступности и качества еды зависят здоровье, концентрация, настроение и даже финансовое состояние. Поэтому ещё до начала учёбы стоит понять, как устроена система питания в той стране, куда вы собираетесь поступать.

В Словакии существует несколько удобных вариантов: горячие обеды в университетских столовых, покупка готовой еды в супермаркетах, на фудкортах или в кулинариях, а также самостоятельное приготовление пищи в общежитии. Все эти способы активно используются студентами - в зависимости от расписания, бюджета и личных предпочтений.

В этой статье мы подробно разберём, какие возможности есть у студентов в Словакии, сколько стоит питание, где можно поесть недорого, в какое время выгоднее покупать еду и где именно её лучше приобретать. Вы получите полную картину, чтобы спланировать не только обучение, но и повседневный быт.

Содержание

Столовые в словацких университетах и где питаются студенты

В Словакии есть вьетнамские рестораны, где за 12 евро можно поесть «от пуза» - без ограничений

Университетские столовые: как устроено питание при вузах

Во многих словацких университетах действуют собственные столовые. Это не просто буфеты с перекусами, а полноценные обеденные залы с горячей свежей едой. Для студентов - один из самых доступных и удобных способов полноценного питания во время учёбы.

Главное преимущество - государственная поддержка. При наличии студенческого удостоверения (ISIC) часть стоимости обеда автоматически компенсируется государством. Это позволяет как словацким, так и иностранным студентам ежедневно получать горячее питание всего за 1,60 - 4,80 евро.

С 1 января 2025 года в Словакии вступили в силу новые правила предоставления дотаций:

Чтобы студент получил дотацию в размере 2,40 €, стоимость обеда должна составлять минимум 4,00 € без НДС.

Что это означает на практике:

  • Если стоимость обеда ниже 4,00 € (без НДС), государственная компенсация не предоставляется.
  • Университетские столовые пересмотрели меню и цены, чтобы соответствовать новым условиям и сохранить право на дотации.
  • В итоге студент платит около 1,60 € за полноценный обед после применения субсидии, если базовая цена составляет 4,00 € без НДС.

Такая система делает питание в университетах по-прежнему выгодным и доступным.

Что входит в обед

Стандартный комплексный обед в университетской столовой включает:

  • Первое блюдо
    Обычно это овощной, куриный, чесночный или чечевичный суп (čerstvá polievka).
  • Горячее
    Чаще всего подают мясо (курицу, свинину), гарнир (картофель, рис, булгур) и овощи.
    Всегда есть альтернатива для вегетарианцев - блюда на основе сыра, яиц, бобовых или грибов.
  • Салат или десерт
    Можно выбрать овощной салат, капусту или сладкое - булочку, творожную запеканку, фрукт.
  • Напиток
    Компот, чай, сок. Иногда - йогуртовый напиток или минеральная вода.

«Я уже учусь в СТУ на строительном факультете, сейчас у меня четвёртый год. В основном я готовлю себе сам, но в столовую на факультете захожу довольно часто, особенно когда нахожусь на учёбе. Пары бывают как с утра до вечера, так и с утра, а потом нужно спешить на работу. Всё зависит от дня и настроения: иногда беру полный комплекс - первое и второе за 3,5 евро, а иногда - только что-то одно. Часто покупаю пиццу - можно поесть на месте или взять с собой. За 3 евро - это около 500 граммов, очень удобно», - рассказывает Иван, студент из Братиславы.

Сколько стоит обед и как оплачивать

Средняя стоимость обеда составляет от 2,50 до 4 евро.

При наличии студенческой карты ISIC предоставляется компенсация до 2,4 евро за каждый обед. Условно это можно рассматривать как две дотации - отдельно на суп и на основное блюдо.

Способы оплаты

Студенческая карта ISIC - её необходимо пополнять заранее, хотя в некоторых случаях возможна оплата прямо на кассе столовой.

Все расчёты - безналичные, что упрощает процесс и ускоряет обслуживание. Наличие ISIC подтверждает ваш студенческий статус, поэтому её можно использовать в столовых разных университетов.

Варианты на выбор и график работы

Университетские столовые ежедневно предлагают от 3 до 5 горячих блюд, среди которых:

  • мясные позиции (жаркое, гуляш, куриные шницели),
  • паста и блюда из макарон,
  • овощные запеканки,
  • блюда без мяса,
  • безглютеновые или диетические варианты.

Также можно отдельно приобрести пиццу, булочки, десерты и напитки.

Меню и питание в общежитиях

Меню публикуется заранее: на стенде при входе в столовую, на сайте университета или в мобильных приложениях. На сайте вы можете заранее выбрать блюда, оплатить обед и просто забрать его в указанное время - без очередей и ожидания.

Столовые также работают и при университетских общежитиях. Правила те же, что и в основных столовых университета, но в общежитиях часто можно не только обедать, но и завтракать.

«Столовая реально спасает меня летом. Я не люблю готовить завтраки, а на работу с утра нужно спешить. Захожу, беру два огромных багета за 3 евро - иногда хватает и на обед», - делится студент из Братиславы.

Примеры цен на питание со студенческой дотацией (после 1.01.2025)

Согласно новым правилам в Словакии, чтобы студент мог получить компенсацию в размере 2,40 €, стоимость выбранного блюда должна превышать 4,00 € (без НДС). Вот как это работает на практике - примеры завтраков, обедов и ужинов в университетской столовой:

Завтраки

Завтраки
Блюдо Полная
цена (€)		 Цена для
студента (€)
Яичница из 4 яиц
+ 2 булочки		 4,17 1,77 €
Сосиски (4 шт.)
+ горчица + 2 булочки		 4,62 2,22 €
Ветчина (50 г), твёрдый сыр (50 г),
масло (20 г),
овощная нарезка (60 г), 2 булочки, кофе		 5,02 2,62 €
Отварная колбаса (1 шт.)
+ горчица + 2 булочки		 4,56 2,16 €
Цельнозерновый багет
с ветчиной + кофе		 4,76 2,36 €

Обеды

Обеды
Блюдо Полная
цена (€)		 Цена для
студента (€)
Куриная грудка (95 г) + рис (190 г) 5,05 2,65 €
Куриное бедро (150 г) + рис (190 г) 5,05 2,65 €
Свиная корейка по-цыгански (94/50 г)
+ жареный картофель (260 г)		 5,24 2,84 €

Ужины

Ужины
Блюдо Полная
цена (€)		 Цена для
студента (€)
Жареная свиная отбивная (180 г)
+ отварной картофель (260 г)
+ соус тартар		 5,59 3,19 €
Пицца «4 сыра» (300 г) 5,49 3,09 €

Акция «СТУДЕНТ»: каждый день - спецпредложение

Университетская столовая также предлагает акционные блюда: за 4,05 € (до дотации) вы получаете полноценный обед, который обойдётся вам всего в 1,65 €:

  • Понедельник: Жареный сыр Эдам (100 г) + гарнир + соус тартар
  • Среда: Индюшиная отбивная в кукурузной панировке (230 г) + гарнир
  • Четверг: Жареное куриное бедро (целиком, 200 г) + гарнир
  • Пятница: Жареная цветная капуста (250 г) + гарнир + соус тартар
  • Каждый день: Пицца «Маргарита» (280 г)

Важно: все цены указаны с учётом использования студенческой карты ISIC, которая подтверждает ваш статус студента и активирует государственную дотацию на питание во всех университетских столовых Словакии. Представленные данные основаны на примере столовой при общежитии Ľudovíta Štúra - Jura Hronca в Братиславе. В других студенческих столовых по стране действуют аналогичные условия.

График работы столовых:

  • с 7:00 до 10:00 - завтраки;
  • с 11:00 до 14:00 - основное время обеда;
  • в крупных вузах - иногда до 15:00 - 16:00.

В пиковые часы (12:00 - 13:00) бывают очереди, особенно в сентябре и октябре.

Где именно можно поесть

Примеры университетов с хорошими столовыми:

  • Словацкий технический университет (STU), Братислава
    Столовая на строительном факультете популярна у студентов инженерных программ.

    «Мы ходим туда всей группой почти каждый день. Это удобнее, чем готовить дома», - говорит Владислав, студент STU.

  • Университет Коменского (UK), Братислава
    Одна из крупнейших столовых расположена в студенческом городке «Млини». Удобно для тех, кто живёт в общежитии.
  • Жилина, Нитра, Трнава
    В каждом университете есть минимум одна столовая рядом с учебными корпусами или общежитиями, CAMPUS MTF. Некоторые открыты и для жителей города.

Буфеты при факультетах - альтернатива обеду

Кроме основных столовых, практически при каждом факультете работают буфеты - небольшие точки питания, где также можно поесть дёшево и быстро.

Особенности буфетов:

  • работает весь день (в том числе утром и вечером),
  • есть сэндвичи, выпечка, салаты, пицца, напитки,
  • еда дешевле, чем в кафе.

Скидки с ISIC:

Даже в буфете можно получить студенческую цену. Например, пицца, которая стоит 6,20 евро, со студенческой картой обойдётся в 4,00 евро. Это удобно для тех, кто не успел на обед в столовой или учится вечером.

«Иногда просто беру пиццу или багет между парами - вкусно и стоит в два раза дешевле, чем в городе», - говорит Марко, студент из Нитры.

Буфеты не заменяют полноценное питание, но отлично дополняют его - особенно для перекуса или быстрого обеда в середине дня.

Хочешь полностью окунуться в студенческую жизнь и сделать шаг во взрослую самостоятельность? Свяжись с менеджером - тебе проведут консультацию и помогут начать путь свободного студента.

Связаться с менеджером

Где поесть за пределами университета - супермаркеты, кулинарии и готовая еда

Не все студенты питаются исключительно в университетских столовых. Иногда расписание не совпадает, столовая уже закрыта или просто хочется разнообразия. В таких случаях на помощь приходят супермаркеты с готовыми блюдами, недорогие кафе, местные кулинарии и фудкорты.

Супермаркеты с отделами готовой еды

Практически в каждом словацком городе есть крупные торговые сети, где студенты покупают как продукты, так и уже приготовленные блюда. Наиболее популярны:

  • Lidl - один из самых доступных по цене. Есть свежая выпечка, салаты, бутерброды, полуфабрикаты, лазанья.
  • Tesco - большой выбор готовых блюд и полуфабрикатов, в крупных магазинах - собственная кухня.
  • Kaufland - выгоден для закупок про запас. Часто есть акции на упаковки еды и горячий гриль.
  • Billa - немного дороже, но с хорошими свежими наборами: мясо с гарниром, рыба.

Цены на готовую еду:

  • порция лазаньи или макарон - от 2,50 евро,
  • запечённая куриная ножка с картофелем - около 3,00 евро,
  • салаты - 1,50 - 2,50 евро,
  • упаковка супа или тушёных овощей - 1,00 - 1,80 евро.

«Когда не успеваю в столовую, просто захожу в Billu. Там всегда можно взять что-то горячее и свежее», - говорит Анастасия, студентка из Трнавы.

Когда дешевле покупать готовую еду

Большинство супермаркетов уценяют готовые блюда ближе к вечеру. Если прийти после 18:00, можно найти еду с наклейкой -25 % или -50 %.

Когда бывают скидки:

  • по будням - после 17:00 - 18:00;
  • в субботу - ближе к закрытию;
  • перед праздниками - уценяют всё, что не продали или близится срок годности.

Такая система позволяет студентам экономить и питаться разнообразно даже при скромном бюджете.

Кулинарии и «denné menu» в кафе

В Словакии популярны кафе и бістро, где по будням предлагают denné menu - это обеденное меню по сниженной цене, которое действует с 11:00 до 14:00.

Что включено в denné menu:

  • суп + горячее блюдо + салат или напиток,
  • средняя цена - 4,50 - 6,50 евро.

Где искать denné menu:

  • в кафе возле университетов,
  • в небольших бістро (čína, pizzeria, slovenská kuchyňa, вьетнамская кухня),
  • в приложениях Wolt, Bolt, Bistro.sk или на Google-картах по запросу denné menu Bratislava / Nitra / Žilina.

«Если хочется разнообразия или поесть вне дома - ищу denné menu, особенно по пятницам», - говорит Олег, студент из Братиславы.

Итог: если столовая закрыта или хочется чего-то другого, студент всегда найдёт недорогую и готовую еду в супермаркете или кафе. А при разумном планировании можно сократить расходы на питание, не жертвуя качеством.

Как студенты готовят сами: кухни в общежитиях и советы по экономии

Несмотря на наличие столовых и готовой еды в магазинах, многие студенты предпочитают готовить самостоятельно. Это особенно актуально для тех, кто живёт в общежитии, хочет сэкономить на питании и проходит бесплатное обучение в Словакии.

Условия для готовки в общежитии

Почти во всех студенческих общежитиях Словакии есть оборудованные кухни общего пользования. В зависимости от здания и типа общежития условия могут немного отличаться, но в большинстве случаев доступны:

  • электрические или индукционные плиты (2 - 4 конфорки),
  • микроволновая печь, общего или индивидуального пользования,
  • холодильники общего или индивидуального пользования,
  • раковина и место для хранения посуды.

«На нашей кухне готовят все: кто-то жарит мясо, кто-то варит супы. Главное - приносить с собой посуду и соблюдать чистоту», - рассказывает София, студентка из Нитры.

Посуду (кастрюли, сковородки, тарелки, столовые приборы) студент приносит с собой или покупает недорого в магазинах типа Pepco, KIK, Tesco, IKEA.

Что чаще всего готовят студенты

Студенческое питание в домашних условиях в основном простое, сытное и недорогое. Наиболее популярные блюда:

  • макароны с соусом или сыром,
  • гречка, рис, картофель с тушёнкой или яйцом,
  • омлет, яичница, тосты,
  • супы (овощной, чечевичный, куриный),
  • салаты из свежих овощей,
  • бутерброды на завтрак или с собой.

Совет: готовить можно сразу на 2 - 3 дня, чтобы сэкономить время.

Где дешевле покупать продукты

Для тех, кто готовит самостоятельно, особенно важно знать, где выгоднее покупать продукты. Цены в Словакии стабильные, но различаются в зависимости от сети и города.

Популярные магазины у студентов:

  • Lidl - самый доступный по ценам, хороший выбор свежих овощей, круп и молочных продуктов.
  • Tesco - удобно, есть всё, но немного дороже.
  • Kaufland - выгодный для крупных закупок, особенно по акциям.
  • Billa - большой выбор продуктов, и качество соответствует, но дороже, нежели выше перечисленные магазины.
  • Farmárske trhy (рынки) - свежие овощи, сезонные фрукты и сыр от фермеров, цены даже могут быть дороже, нежели в маркетах.

Примеры цен (ориентировочно):

  • макароны - 0,50 - 0,70 € / 500 г,
  • яйца - 2,00 - 2,50 € / 10 шт.,
  • молоко - 0,80 - 1,00 € / 1 л,
  • картофель - 0,70 - 1,00 € / кг,
  • куриное филе - 4,50 - 5,50 € / кг,
  • яблоки - 1,00 - 1,50 € / кг.

«Закупаюсь раз в неделю в Lidl, на 30 - 40 евро. Хватает на полноценные завтраки и ужины на весь период», - говорит Алексей, студент из Жилины.

Как экономить на продуктах

  • Использовать скидочные акции (в каждом магазине есть еженедельные каталоги),
  • Ходить в магазин со списком - без лишних покупок,
  • Приходить в вечернее время: часто уценяют хлеб, салаты, мясо с истекающим сроком,
  • Готовить впрок: супы, рагу, крупы - выгоднее, чем покупать каждый день по мелочи,
  • Делить расходы с соседями по комнате (например, покупать продукты вместе и готовить по очереди).

Важно: если вы покупаете продукты со скидкой, всегда обращайте внимание на срок годности. Уценённый товар - это не обязательно плохой продукт, чаще всего он просто не был распродан в срок. По опыту студентов и людей, живущих в Словакии, даже такие товары обычно качественные и свежие. Однако если вам всё же попался испорченный продукт - например, с плесенью или с истекшим сроком годности, - вы можете без проблем вернуть его в магазин при наличии чека.

Самостоятельное питание в Словакии - это разумный выбор для тех, кто хочет контролировать рацион и тратить меньше.

Лайфхак - как купить горячую еду на фудкортах по скидке вечером

Ещё один способ сэкономить на питании в Словакии - это покупать готовую еду на фудкортах в торговых центрах ближе к закрытию. Почти во всех городах (Братислава, Жилина, Трнава, Нитра и др.) в торговых центрах есть фудкорты: небольшие точки питания с горячей едой - китайская кухня, пицца, курица, венгерская кухня, традиционные словацкие блюда.

Что важно знать:

  • После 19:30 - 20:00 продавцы начинают уценивать блюда, которые не продались за день.
  • Большая часть еды по-прежнему свежая, просто приготовлена заранее и не может быть реализована на следующий день.
  • Иногда цена за 100 граммов еды - всего 1 евро или даже меньше.
  • Можно собрать полноценный обед: мясо, гарнир, салат - за 2 - 3 евро.

«Недавно вечером зашёл в торговый центр, и за 5 евро взял 8 куриных отбивных и 4 жареных сыра в кляре. Этого хватило на три дня. Каждый день остатки разные - то рис, то картофель, то капуста», - рассказывает Павел, студент из Братиславы.

Где искать такие скидки:

  • Eurovea, Avion, Central, Tesco Galéria, Max - почти в каждом ТЦ есть несколько фуд-точек.
  • Часто у входа на прилавок выкладывают остатки еды - можно подойти и спросить, что идёт со скидкой.
  • Некоторые точки не выставляют еду, но при вопросе продавец сам предложит собрать «на вынос» со скидкой.

Почему это выгодно:

  • Можно получить разнообразные блюда, не повторяя меню изо дня в день.
  • Сэкономить 50 - 70 % от обычной стоимости.
  • Отличный вариант для ужина или еды «про запас» на завтра.

Этот способ особенно популярен среди студентов, которые живут рядом с крупными ТЦ или учатся вечером. Главное - прийти вовремя и не стесняться спрашивать о скидках.

Как питаться разнообразно и недорого: комбинируем все варианты

После переезда в Словакию важно не только учиться, но и наладить повседневный быт - в том числе питание. Хорошая новость в том, что студенты здесь имеют широкий выбор: от недорогих обедов в университетских столовых до самостоятельной готовки и фудкортов с вечерними скидками.

Что можно и нужно комбинировать:

  • Университетская столовая - отличный вариант для обеда в учебные дни: быстро, горячо, сбалансировано и с дотацией от государства.
    Стоимость: в среднем 2,50 - 3,50 евро.
  • Буфеты при факультетах - подходят для лёгкого перекуса, когда нет времени на полноценный обед.
    Пицца, выпечка, салаты - дешевле с ISIC.
  • Супермаркеты и denné menu в кафе - удобный вариант, если хочется разнообразия. Особенно популярны среди студентов, которые учатся во вторую смену.
  • Фудкорты в ТЦ после 20:00 - реальная возможность купить горячую еду за полцены или даже дешевле.
    При удачном раскладе - ужин на 2 - 3 дня за 4 - 5 евро.
  • Домашняя готовка - подойдёт тем, кто хочет полный контроль над рационом и максимальную экономию.
    Средние траты на продукты - 60 - 80 евро в месяц.

Личный график питания может выглядеть так:

  • Пн - Пт: обед в столовой, ужин - домашняя еда или что-то с фудкорта.
  • Сб - Вс: готовка дома или denné menu в кафе.
  • Перекусы между парами: из буфета или супермаркета (фрукты, багет, выпечка).

«Сначала думал, что придётся есть одно и то же, но оказалось, что вариантов масса. Главное - быть в курсе скидок и знать, где что покупать», - говорит Дмитрий, студент из Трнавы.

Таким образом, питание студентов в Словакии может быть не только недорогим, но и разнообразным. Если грамотно сочетать все возможности - столовые, фудкорты, магазины и домашнюю кухню - можно комфортно питаться и тратить в 2 - 3 раза меньше, чем в других странах Европы.

Выводы: питание в Словакии - просто, выгодно и удобно

Питание - важная часть повседневной жизни студента, особенно за границей. Словакия предлагает для этого все возможности: недорогие столовые при университетах, готовая еда в супермаркетах, вечерние скидки на фудкортах и нормальные условия для домашней готовки в общежитиях. Если грамотно комбинировать все доступные варианты - можно есть вкусно, разнообразно и при этом экономить.

Сравнение популярных вариантов питания для студентов:

Сравнение популярных вариантов питания для студентов
Вариант питания Средняя
цена		 Когда удобно
использовать		 Преимущества Недостатки
Университетская
столовая		 2,50 - 3,50 € В будни, днём Горячая еда, дотации,
рядом с корпусами		 Работает
ограниченное время
Буфет
при факультете		 1,50 - 4,00 € В течение дня,
между парами		 Быстро, дёшево,
есть скидки с ISIC		 Маленький выбор,
нет горячих блюд
Фудкорт в ТЦ
после 20:00		 1,00 - 5,00 € Вечером,
на вынос		 Готовая еда по скидке,
можно на несколько дней		 Не всегда
предсказуем выбор
Готовая еда
в супермаркете		 2,00 - 5,00 € В любое время Удобно, разнообразно,
не требует готовки		 Может быть дороже,
чем готовка
Домашняя еда
в общежитии		 1,50 - 2,00 € Завтрак, ужин,
выходные		 Самый экономный способ,
полный контроль		 Требует времени и
условий на кухне

Оптимальный подход - комбинировать: днём столовая, вечером готовка или фудкорт, а по выходным - супермаркеты или denné menu.

Общий отзыв студентов Postupai о питании в Словакии

Питание и учёба в Словакии - совсем не такое дорогое, как может показаться на первый взгляд. Если разумно подходить к вопросу - следить за скидками, использовать акции и каталоги в супермаркетах, - можно вполне адекватно питаться по доступным ценам.

Мы уже живём здесь 3 - 5 лет, учимся в университетах, подрабатываем, и при этом в среднем укладываемся в бюджет 400 - 600 евро в месяц. Мы не просим деньги у родителей, потому что научились контролировать расходы - в том числе на питание - и считаем это абсолютно нормальным. Да, не всегда получается «жировать», но и в чём-то себя ограничивать нам не приходится.

Если хочется вкусно поесть - идём в кафе, заказываем блюда по вкусу, наедаемся «от души» и платим около 20 евро на человека. Но если питаться только вне дома и не готовить самостоятельно - это действительно выходит дорого. Поэтому мы нашли свой баланс.

Мы питаемся разнообразно: мясо, каша, рыба (лосось - другого тут нет), овощи, фрукты, колбаса, творог. Кто-то может сказать: «Вы себя ущемляете». Мы не согласны. Просто мы не покупаем пиво, чипсы и снеки мешками. Хотим - купим. Но не делаем это привычкой. Одно из главных правил: если сразу закупить много «вкусняшек» - всё быстро съедается. Лучше покупать обычную еду, а вкусности - только когда реально хочется.

Многие из нас приехали сюда студентами-первокурсниками, которые вообще не умели готовить. А теперь - собираемся компаниями, варим борщи, лепим пельмени, делаем запеканки.

Питание - часть повседневной жизни свободного студента. И даже если нет кулинарного опыта, всё приходит со временем.

Словакия - страна, где студент может питаться недорого, но качественно. Главное - знать, где и как.

Университетская столовая

это не просто место, где ты обедаешь.

Попробуй студенческую жизнь на вкус - с горячими обедами, скидками и свободой выбора! Узнай, как питаться вкусно и недорого в Словакии - начни свой путь самостоятельного студента уже сегодня.

Получить консультацию

Вопрос-ответ

  • Какой самый выгодный способ питания для студента в Словакии?

    Самостоятельная готовка в общежитии - самый экономный и гибкий вариант. Это позволяет контролировать рацион, выбирать качественные продукты и тратить всего 60 - 80 евро в месяц. А если комбинировать с обедами в столовой и уценками в супермаркетах - можно питаться разнообразно и недорого.

  • Как студенту экономить на еде в Словакии?

    Комбинируйте варианты: столовая днём, готовка вечером, а по выходным - denné menu или уценённая еда на фудкортах. Используйте акции и каталоги супермаркетов, ходите в магазин с чётким списком и готовьте еду сразу на несколько дней. Так вы сэкономите до 50 - 70 % от обычных расходов.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

Вас может заинтересовать
Как учиться в Словакии и успешно закончить университет
Как учиться в Словакии и успешно закончить университет
10 самых распространённых мифов об обучении в Словакии
10 самых распространённых мифов об обучении в Словакии
Soft Skills — ключ к успеху студента в 2025 году и дальше
Soft Skills — ключ к успеху студента в 2025 году и дальше
TikTok-университет - как соцсети решают, кем стать и где учиться
TikTok-университет - как соцсети решают, кем стать и где учиться