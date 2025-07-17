Де поїсти за межами університету - супермаркети, кулінарії та готова їжа

Не всі студенти харчуються виключно в університетських їдальнях. Іноді розклад не збігається, їдальня вже зачинена або просто хочеться різноманіття. У таких випадках на допомогу приходять супермаркети з відділами готової їжі, недорогі кафе, місцеві кулінарії та фудкорти.

Супермаркети з готовою їжею

Практично в кожному словацькому місті є великі торговельні мережі, де студенти купують як продукти, так і вже приготовані страви. Найпопулярніші:

Lidl - один із найдоступніших за цінами. Є свіжа випічка, салати, сендвічі, напівфабрикати, лазанья.

- один із найдоступніших за цінами. Є свіжа випічка, салати, сендвічі, напівфабрикати, лазанья. Tesco - великий вибір готових страв та напівфабрикатів, у великих магазинах працює власна кухня.

- великий вибір готових страв та напівфабрикатів, у великих магазинах працює власна кухня. Kaufland - вигідний для закупівель про запас. Часто бувають акції на упаковки їжі та гарячий гриль.

- вигідний для закупівель про запас. Часто бувають акції на упаковки їжі та гарячий гриль. Billa - трохи дорожча, але з якісними наборами: м’ясо з гарніром, риба.

Ціни на готову їжу:

порція лазаньї або макаронів - від 2,50 євро,

запечене куряче стегно з картоплею - близько 3,00 євро,

салати - 1,50 - 2,50 євро,

упаковка супу або тушкованих овочів - 1,00 - 1,80 євро.

«Коли не встигаю до їдальні, просто заходжу в Billu. Там завжди можна взяти щось гаряче та свіже», - розповідає Анастасія, студентка з Трнави.

Коли дешевше купувати готову їжу

У більшості супермаркетів готові страви уцінюють ближче до вечора. Якщо прийти після 18:00, можна знайти їжу зі знижкою -25 % або -50 %.

Коли діють знижки:

у будні - після 17:00 - 18:00;

у суботу - ближче до закриття;

перед святами - уцінюють усе, що не продали або має короткий термін придатності.

Така система дозволяє студентам економити та харчуватися різноманітно навіть за обмеженого бюджету.

Кулінарії та denné menu у кафе

У Словаччині популярні кафе та бістро, де у будні пропонують denné menu - це обіднє меню за зниженою ціною, яке діє з 11:00 до 14:00.

Що входить до denné menu:

суп + гаряча страва + салат або напій,

середня ціна - 4,50 - 6,50 євро.

Де шукати denné menu:

у кафе біля університетів,

у невеликих бістро (čína, pizzeria, slovenská kuchyňa, в’єтнамська кухня),

в додатках Wolt, Bolt, Bistro.sk або на Google-картах за запитом denné menu Bratislava / Nitra / Žilina.

«Коли хочеться різноманіття або поїсти не вдома - шукаю denné menu, особливо у п’ятницю», - розповідає Олег, студент із Братислави.

Висновок: якщо студентська їдальня зачинена або хочеться чогось іншого, студент завжди знайде недорогу готову їжу в супермаркеті чи кафе. А при розумному плануванні можна зменшити витрати на харчування без втрати якості.

Як студенти готують самостійно: кухні в гуртожитках і поради з економії

Попри наявність їдалень і готової їжі в магазинах, багато студентів віддають перевагу самостійному приготуванню. Це особливо актуально для тих, хто мешкає в гуртожитку, хоче заощадити на харчуванні та навчається на безкоштовному навчанні в Словаччині.

Умови для приготування їжі в гуртожитках

Майже в усіх студентських гуртожитках Словаччини є обладнані кухні спільного користування. Залежно від будівлі та типу гуртожитку умови можуть трохи відрізнятися, але зазвичай доступні:

електричні або індукційні плити (2 - 4 конфорки);

мікрохвильова піч - спільна або індивідуальна;

холодильники - спільного або індивідуального користування;

умивальник і місце для зберігання посуду.

«У нас на кухні готують усі: хтось смажить м’ясо, хтось варить суп. Головне - мати свій посуд і прибирати за собою», - розповідає Софія, студентка з Нітри.

Посуд (каструлі, сковорідки, тарілки, столові прибори) студент приносить із собою або купує недорого в магазинах типу Pepco, KIK, Tesco, IKEA.

Що найчастіше готують студенти

Студентське харчування вдома зазвичай просте, ситне та недороге. Найпопулярніші страви:

макарони з соусом або сиром,

гречка, рис, картопля з тушонкою або яйцем,

омлет, яєчня, тости,

супи (овочевий, сочевичний, курячий),

салати зі свіжих овочів,

бутерброди на сніданок або з собою.

Порада: готуйте одразу на 2 - 3 дні, щоб заощадити час.

Де дешевше купувати продукти

Для тих, хто готує самостійно, особливо важливо знати, де вигідніше купувати продукти. Ціни в Словаччині стабільні, але відрізняються залежно від мережі та міста.

Популярні магазини серед студентів:

Lidl - найдоступніший за цінами, гарний вибір свіжих овочів, круп і молочної продукції.

- найдоступніший за цінами, гарний вибір свіжих овочів, круп і молочної продукції. Tesco - зручно, є все необхідне, але трохи дорожче.

- зручно, є все необхідне, але трохи дорожче. Kaufland - вигідно для великих закупів, особливо за акціями.

- вигідно для великих закупів, особливо за акціями. Billa - широкий вибір продуктів, якість хороша, але ціни вищі, ніж у попередніх мережах.

- широкий вибір продуктів, якість хороша, але ціни вищі, ніж у попередніх мережах. Farmárske trhy (фермерські ринки) - свіжі овочі, сезонні фрукти та сири від фермерів. Іноді ціни навіть вищі, ніж у супермаркетах.

Приблизні ціни:

макарони - 0,50 - 0,70 € / 500 г,

яйця - 2,00 - 2,50 € / 10 шт.,

молоко - 0,80 - 1,00 € / 1 л,

картопля - 0,70 - 1,00 € / кг,

куряче філе - 4,50 - 5,50 € / кг,

яблука - 1,00 - 1,50 € / кг.

«Купую продукти раз на тиждень у Lidl на 30 - 40 євро. Вистачає на повноцінні сніданки та вечері на весь період», - каже Олексій, студент із Жиліни.

Як заощадити на продуктах

Використовуйте знижкові акції (у кожному магазині є щотижневі каталоги) - це допоможе значно зменшити витрати,

Ходіть у магазин зі списком - без зайвих покупок,

Приходьте у вечірній час - часто знижують ціну на хліб, салати, м’ясо з терміном, що закінчується,

Готуйте про запас: супи, рагу, каші - це вигідніше, ніж купувати щодня по дрібницях,

Діліться витратами з сусідами по кімнаті (наприклад, купуйте продукти разом і готуйте по черзі).

Важливо: якщо ви купуєте продукти зі знижкою, завжди звертайте увагу на термін придатності. Уцінений товар - це не обов’язково зіпсований продукт, найчастіше його просто не встигли продати вчасно. За досвідом студентів та українців, які живуть у Словаччині, такі товари зазвичай якісні та свіжі. Але якщо вам все ж таки трапиться зіпсований продукт - наприклад, із пліснявою чи прострочений - ви без проблем можете повернути його в магазин за наявності чеку.

Самостійне харчування у Словаччині - це розумний вибір для тих, хто хоче контролювати раціон та витрачати менше.

Лайфхак - як купити гарячу їжу на фудкортах зі знижкою ввечері

Ще один спосіб заощадити на харчуванні у Словаччині - це купувати готову їжу на фудкортах у торгових центрах ближче до закриття. Майже у всіх містах (Братислава, Жиліна, Трнава, Нітра та ін.) у ТРЦ є фудкорти - невеликі точки з гарячими стравами: китайська кухня, піца, курка, угорські страви, традиційна словацька кухня.

Що варто знати:

Після 19:30 - 20:00 продавці починають знижувати ціни на страви, які не продалися протягом дня,

Більшість їжі залишається свіжою - вона просто приготовлена заздалегідь і не може зберігатися до наступного дня,

Іноді ціна за 100 грамів - лише 1 євро або навіть менше,

Можна зібрати повноцінний обід: м’ясо, гарнір, салат - за 2 - 3 євро.

«Недавно ввечері зайшов у торговий центр і за 5 євро купив 8 курячих відбивних і 4 смажені сири в клярі. Вистачило на три дні. Щодня залишки різні - то рис, то картопля, то капуста», - розповідає Павло, студент із Братислави.

Де шукати такі знижки:

Eurovea, Avion, Central, Tesco Galéria, Max - майже в кожному ТЦ є кілька фуд-точок,

Часто біля входу на прилавку викладають залишки їжі - можна підійти та запитати, що продається зі знижкою,

Деякі точки не викладають їжу, але якщо спитати, продавець сам запропонує зібрати «із собою» зі знижкою.

Чому це вигідно:

Можна отримати різноманітні страви - не повторюючи меню щодня,

Заощадити 50 - 70 % від звичайної вартості,

Чудовий варіант для вечері або їжі «про запас» на завтра.

Такий спосіб особливо популярний серед студентів, які живуть поруч із великими ТЦ або навчаються ввечері. Головне - прийти вчасно та не соромитися питати про знижки.

Як харчуватися різноманітно й недорого: комбінуємо всі варіанти

Після переїзду до Словаччини важливо не лише вчитися, але й налагодити щоденний побут - зокрема харчування. Гарна новина полягає в тому, що студенти тут мають широкий вибір: від недорогих обідів у студентських їдальнях до самостійного приготування їжі та фудкортів зі знижками ввечері.

Що можна й варто комбінувати:

Університетська їдальня - чудовий варіант для обіду в навчальні дні: швидко, гаряче, збалансовано й із дотацією від держави.

Вартість: у середньому 2,50 - 3,50 євро.

- чудовий варіант для обіду в навчальні дні: швидко, гаряче, збалансовано й із дотацією від держави. Вартість: у середньому 2,50 - 3,50 євро. Буфети при факультетах - підходять для легкого перекусу, коли немає часу на повноцінний обід.

Піца, випічка, салати - дешевше з ISIC.

- підходять для легкого перекусу, коли немає часу на повноцінний обід. Піца, випічка, салати - дешевше з ISIC. Супермаркети та denné menu в кафе - зручний варіант, якщо хочеться різноманіття. Особливо популярні серед студентів, які навчаються у другу зміну.

- зручний варіант, якщо хочеться різноманіття. Особливо популярні серед студентів, які навчаються у другу зміну. Фудкорти в ТЦ після 20:00 - реальна можливість купити гарячу їжу за пів ціни або навіть дешевше.

При вдалому збігу - вечеря на 2 - 3 дні за 4 - 5 євро.

- реальна можливість купити гарячу їжу за пів ціни або навіть дешевше. При вдалому збігу - вечеря на 2 - 3 дні за 4 - 5 євро. Домашнє приготування - підійде тим, хто хоче повний контроль над раціоном і максимальну економію.

Середні витрати на продукти - 60 - 80 євро на місяць.

Особистий графік харчування може виглядати так:

Пн - Пт: обід у їдальні, вечеря - домашня їжа або щось із фудкорту.

обід у їдальні, вечеря - домашня їжа або щось із фудкорту. Сб - Нд: приготування вдома або denné menu в кафе.

приготування вдома або denné menu в кафе. Перекуси між парами: з буфету або супермаркету (фрукти, багет, випічка).

«Спочатку думав, що доведеться їсти одне й те саме, але виявилося, що варіантів безліч. Головне - знати про знижки й де краще купувати», - розповідає Дмитро, студент із Трнави.

Таким чином, харчування студентів у Словаччині може бути не лише недорогим, а й різноманітним. Якщо грамотно поєднувати всі можливості - їдальні, фудкорти, магазини та домашню кухню - можна комфортно харчуватися й витрачати у 2 - 3 рази менше, ніж у інших країнах Європи.

Висновки: харчування в Словаччині - просто, вигідно та зручно

Харчування - важлива частина повсякденного життя студента, особливо за кордоном. Словаччина пропонує для цього всі умови: недорогі їдальні при університетах, готові страви в супермаркетах, вечірні знижки на фудкортах і нормальні умови для самостійного приготування їжі в гуртожитках. Якщо грамотно комбінувати всі доступні варіанти - можна їсти смачно, різноманітно й при цьому економити.

Порівняння популярних варіантів харчування для студентів:

Порівняння популярних варіантів харчування для студентів Варіант

харчування Середня

ціна Коли зручно

використовувати Переваги Недоліки Університетська

їдальня 2,50 - 3,50 € У будні, вдень Гаряча їжа, дотації,

поруч із корпусами Працює

в обмежений час Буфет

при факультеті 1,50 - 4,00 € Протягом дня,

між парами Швидко, дешево,

є знижки з ISIC Маленький вибір,

немає гарячих страв Фудкорт у ТЦ

після 20:00 1,00 - 5,00 € Увечері,

на виніс Готова їжа зі знижкою,

можна на кілька днів Не завжди

передбачуваний вибір Готова їжа

в супермаркеті 2,00 - 5,00 € У будь-який час Зручно, різноманітно,

не потребує готування Може бути дорожче,

ніж домашня їжа Домашня їжа

в гуртожитку 1,50 - 2,00 € Сніданки, вечері,

вихідні Найекономніший спосіб,

повний контроль Потребує часу

та умов на кухні

Оптимальний підхід - комбінувати: вдень їдальня, ввечері - домашня їжа або фудкорт, а на вихідних - супермаркет або denné menu.

Загальний відгук студентів Postupai про харчування в Словаччині

Харчування та навчання в Словаччині - зовсім не такі дорогі, як здається на перший погляд. Якщо підходити до цього з розумом - стежити за знижками, використовувати акції та каталоги супермаркетів - можна цілком адекватно харчуватися за доступними цінами.

Ми вже живемо тут 3 - 5 років, навчаємось в університетах, підпрацьовуємо, і при цьому в середньому вкладаємось у бюджет 400 - 600 євро на місяць. Ми не просимо гроші у батьків, бо навчилися контролювати витрати - у тому числі й на їжу - і вважаємо це абсолютно нормальним. Так, не завжди виходить «жити на широку ногу», але й обмежень особливо не відчуваємо.

Якщо хочеться смачно поїсти - йдемо в кафе, замовляємо улюблені страви, наїдаємося «від душі» й платимо близько 20 євро з людини. Але якщо харчуватися тільки поза домом і не готувати самостійно - це дійсно дорого. Тому ми знайшли свій баланс.

Наше харчування різноманітне: м'ясо, каші, риба (лосось - іншої тут немає), овочі, фрукти, ковбаса, сир. Хтось може сказати: «Ви себе обмежуєте». Ми не погоджуємось. Просто ми не купуємо пиво, чіпси й снеки пачками. Хочемо - купуємо. Але не робимо це звичкою. Одне з головних правил: якщо одразу купити багато «смаколиків» - усе з’їдається дуже швидко. Краще купувати звичайну їжу, а смаколики - лише коли справді хочеться.

Багато хто з нас приїхав сюди першокурсниками, які зовсім не вміли готувати. А тепер - збираємось компаніями, варимо борщі, ліпимо вареники, печемо запіканки. Харчування - частина повсякденного життя вільного студента. І навіть якщо немає кулінарного досвіду, усе приходить з часом.

Словаччина - країна, де студент може харчуватись недорого, але якісно. Головне - знати де й як.