Харчування - важлива частина життя будь-якого студента, особливо якщо йдеться про навчання за кордоном. Від доступності та якості їжі залежать здоров’я, концентрація, настрій і навіть фінансове становище. Тому ще до початку навчання варто зрозуміти, як влаштована система харчування в тій країні, куди ви плануєте вступати.
У Словаччині існує кілька зручних варіантів: гарячі обіди в університетських їдальнях, купівля готової їжі в супермаркетах, на фудкортах або в кулінаріях, а також самостійне приготування страв в гуртожитку. Усі ці способи активно використовуються студентами - залежно від розкладу, бюджету та особистих уподобань.
У цій статті ми детально розглянемо, які можливості має студент у Словаччині, скільки коштує харчування, де можна поїсти недорого, в який час вигідніше купувати їжу та де саме її краще купувати. Ви отримаєте повну картину, щоб спланувати не лише навчання в Словаччині, а й повсякденне життя.
У Словаччині є в’єтнамські ресторани, де за 12 євро можна поїсти «досхочу» - без обмежень.
У багатьох словацьких університетах працюють власні їдальні. Це не просто буфети з перекусами, а повноцінні обідні зали з гарячою свіжою їжею. Для студентів - один із найдоступніших і найзручніших способів повноцінного харчування під час навчання.
Головна перевага - державна підтримка. За наявності студентського посвідчення (ISIC) частина вартості обіду автоматично компенсується державою. Це дозволяє як словацьким, так і іноземним студентам щодня отримувати гаряче харчування всього за 1,60 - 4,80 євро.
З 1 січня 2025 року в Словаччині набули чинності нові правила надання дотацій:
Щоб студент отримав дотацію в розмірі 2,40 €, вартість обіду має становити щонайменше 4,00 € без ПДВ.
Що це означає на практиці:
Така система робить харчування в університетах як і раніше вигідним і доступним.
Стандартний комплексний обід в університетській їдальні включає:
«Я вже навчаюся в СТУ на будівельному факультеті, зараз у мене четвертий рік. В основному готую сам, але до їдальні на факультеті заходжу доволі часто, особливо коли маю заняття. Пари бувають як з ранку до вечора, так і з ранку, а потім потрібно поспішати на роботу. Усе залежить від дня та настрою: іноді беру повний комплекс - перше і друге за 3,5 євро, а іноді - тільки щось одне. Часто купую піцу - можна з’їсти на місці або взяти з собою. За 3 євро - це близько 500 грамів, дуже зручно», - розповідає Іван, студент з Братислави.
Середня вартість обіду становить від 2,50 до 4 євро.
За наявності студентської карти ISIC надається компенсація до 2,4 євро за кожен обід. Умовно це можна розглядати як дві дотації - окремо на суп і на основну страву.
Студентська карта ISIC - її потрібно поповнювати заздалегідь, хоча в деяких випадках можлива оплата прямо на касі їдальні.
Усі розрахунки - безготівкові, що спрощує процес і пришвидшує обслуговування. Наявність ISIC підтверджує ваш студентський статус, тому її можна використовувати в їдальнях різних університетів.
Університетські їдальні щодня пропонують від 3 до 5 гарячих страв, серед яких:
Також можна окремо придбати піцу, булочки, десерти та напої.
Меню публікується заздалегідь: на стенді при вході до їдальні, на сайті університету або в мобільних додатках. На сайті ви можете заздалегідь обрати страви, оплатити обід і просто забрати його у зазначений час - без черг і очікування.
Їдальні також працюють при університетських гуртожитках. Правила ті ж, що й в основних їдальнях університету, але в гуртожитках часто можна не лише обідати, а й снідати.
«Їдальня реально виручає мене влітку. Я не люблю готувати сніданки, а на роботу зранку треба поспішати. Заходжу, беру два величезних багети за 3 євро - іноді вистачає й на обід», - ділиться студент із Братислави.
Згідно з новими правилами в Словаччині, щоб студент міг отримати компенсацію в розмірі 2,40 €, вартість вибраної страви має перевищувати 4,00 € (без ПДВ). Ось як це працює на практиці - приклади сніданків, обідів та вечерь в університетській їдальні:
|Страва
|Повна
ціна (€)
|Ціна для
студента (€)
|Яєчня з 4 яєць
+ 2 булочки
|4,17
|1,77 €
|Сосиски (4 шт.)
+ гірчиця + 2 булочки
|4,62
|2,22 €
|Шинка (50 г), твердий сир (50 г),
масло (20 г),
овочева нарізка (60 г), 2 булочки, кава
|5,02
|2,62 €
|Відварена ковбаса (1 шт.)
+ гірчиця + 2 булочки
|4,56
|2,16 €
|Цільнозерновий багет
з шинкою + кава
|4,76
|2,36 €
|Страва
|Повна
ціна (€)
|Ціна для
студента (€)
|Куряча грудка (95 г) + рис (190 г)
|5,05
|2,65 €
|Куряче стегно (150 г) + рис (190 г)
|5,05
|2,65 €
|Свинина по-циганськи (94/50 г)
+ смажена картопля (260 г)
|5,24
|2,84 €
|Страва
|Повна
ціна (€)
|Ціна для
студента (€)
|Смажена свиняча відбивна (180 г)
+ відварена картопля (260 г)
+ соус тартар
|5,59
|3,19 €
|Піца «4 сири» (300 г)
|5,49
|3,09 €
Університетська їдальня також пропонує акційні страви: за 4,05 € (до дотації) ви отримуєте повноцінний обід, який обійдеться вам лише у 1,65 €:
Важливо: усі ціни вказані з урахуванням використання студентської картки ISIC, яка підтверджує ваш статус студента та активує державну дотацію на харчування в усіх університетських їдальнях Словаччини. Представлені дані базуються на прикладі їдальні при гуртожитку Ľudovíta Štúra - Jura Hronca в Братиславі. В інших студентських їдальнях по країні діють аналогічні умови.
У години пік (12:00 - 13:00) можуть бути черги, особливо у вересні та жовтні.
«Ми ходимо туди всією групою майже щодня. Це зручніше, ніж готувати вдома», - розповідає Владислав, студент STU.
Окрім основних їдалень, практично при кожному факультеті працюють буфети - невеликі заклади, де також можна смачно та недорого поїсти.
Навіть у буфеті можна отримати студентську ціну. Наприклад, піца, яка коштує 6,20 євро, зі студентською карткою обійдеться у 4,00 євро. Це зручно для тих, хто не встиг на обід в їдальні або має пари ввечері.
«Іноді просто беру піцу або багет між парами - смачно й у два рази дешевше, ніж у місті», - ділиться Марко, студент з Нітри.
Буфети не замінюють повноцінне харчування, але чудово його доповнюють - особливо для перекусу або швидкого обіду впродовж дня.
Хочеш повністю зануритися в студентське життя та зробити крок до дорослого самостійного життя? Зв’яжися з менеджером - тобі проведуть консультацію та допоможуть розпочати шлях вільного студента.
Не всі студенти харчуються виключно в університетських їдальнях. Іноді розклад не збігається, їдальня вже зачинена або просто хочеться різноманіття. У таких випадках на допомогу приходять супермаркети з відділами готової їжі, недорогі кафе, місцеві кулінарії та фудкорти.
Практично в кожному словацькому місті є великі торговельні мережі, де студенти купують як продукти, так і вже приготовані страви. Найпопулярніші:
Ціни на готову їжу:
«Коли не встигаю до їдальні, просто заходжу в Billu. Там завжди можна взяти щось гаряче та свіже», - розповідає Анастасія, студентка з Трнави.
У більшості супермаркетів готові страви уцінюють ближче до вечора. Якщо прийти після 18:00, можна знайти їжу зі знижкою -25 % або -50 %.
Така система дозволяє студентам економити та харчуватися різноманітно навіть за обмеженого бюджету.
У Словаччині популярні кафе та бістро, де у будні пропонують denné menu - це обіднє меню за зниженою ціною, яке діє з 11:00 до 14:00.
«Коли хочеться різноманіття або поїсти не вдома - шукаю denné menu, особливо у п’ятницю», - розповідає Олег, студент із Братислави.
Висновок: якщо студентська їдальня зачинена або хочеться чогось іншого, студент завжди знайде недорогу готову їжу в супермаркеті чи кафе. А при розумному плануванні можна зменшити витрати на харчування без втрати якості.
Попри наявність їдалень і готової їжі в магазинах, багато студентів віддають перевагу самостійному приготуванню. Це особливо актуально для тих, хто мешкає в гуртожитку, хоче заощадити на харчуванні та навчається на безкоштовному навчанні в Словаччині.
Майже в усіх студентських гуртожитках Словаччини є обладнані кухні спільного користування. Залежно від будівлі та типу гуртожитку умови можуть трохи відрізнятися, але зазвичай доступні:
«У нас на кухні готують усі: хтось смажить м’ясо, хтось варить суп. Головне - мати свій посуд і прибирати за собою», - розповідає Софія, студентка з Нітри.
Посуд (каструлі, сковорідки, тарілки, столові прибори) студент приносить із собою або купує недорого в магазинах типу Pepco, KIK, Tesco, IKEA.
Студентське харчування вдома зазвичай просте, ситне та недороге. Найпопулярніші страви:
Порада: готуйте одразу на 2 - 3 дні, щоб заощадити час.
Для тих, хто готує самостійно, особливо важливо знати, де вигідніше купувати продукти. Ціни в Словаччині стабільні, але відрізняються залежно від мережі та міста.
«Купую продукти раз на тиждень у Lidl на 30 - 40 євро. Вистачає на повноцінні сніданки та вечері на весь період», - каже Олексій, студент із Жиліни.
Важливо: якщо ви купуєте продукти зі знижкою, завжди звертайте увагу на термін придатності. Уцінений товар - це не обов’язково зіпсований продукт, найчастіше його просто не встигли продати вчасно. За досвідом студентів та українців, які живуть у Словаччині, такі товари зазвичай якісні та свіжі. Але якщо вам все ж таки трапиться зіпсований продукт - наприклад, із пліснявою чи прострочений - ви без проблем можете повернути його в магазин за наявності чеку.
Самостійне харчування у Словаччині - це розумний вибір для тих, хто хоче контролювати раціон та витрачати менше.
Ще один спосіб заощадити на харчуванні у Словаччині - це купувати готову їжу на фудкортах у торгових центрах ближче до закриття. Майже у всіх містах (Братислава, Жиліна, Трнава, Нітра та ін.) у ТРЦ є фудкорти - невеликі точки з гарячими стравами: китайська кухня, піца, курка, угорські страви, традиційна словацька кухня.
«Недавно ввечері зайшов у торговий центр і за 5 євро купив 8 курячих відбивних і 4 смажені сири в клярі. Вистачило на три дні. Щодня залишки різні - то рис, то картопля, то капуста», - розповідає Павло, студент із Братислави.
Такий спосіб особливо популярний серед студентів, які живуть поруч із великими ТЦ або навчаються ввечері. Головне - прийти вчасно та не соромитися питати про знижки.
Після переїзду до Словаччини важливо не лише вчитися, але й налагодити щоденний побут - зокрема харчування. Гарна новина полягає в тому, що студенти тут мають широкий вибір: від недорогих обідів у студентських їдальнях до самостійного приготування їжі та фудкортів зі знижками ввечері.
«Спочатку думав, що доведеться їсти одне й те саме, але виявилося, що варіантів безліч. Головне - знати про знижки й де краще купувати», - розповідає Дмитро, студент із Трнави.
Таким чином, харчування студентів у Словаччині може бути не лише недорогим, а й різноманітним. Якщо грамотно поєднувати всі можливості - їдальні, фудкорти, магазини та домашню кухню - можна комфортно харчуватися й витрачати у 2 - 3 рази менше, ніж у інших країнах Європи.
Харчування - важлива частина повсякденного життя студента, особливо за кордоном. Словаччина пропонує для цього всі умови: недорогі їдальні при університетах, готові страви в супермаркетах, вечірні знижки на фудкортах і нормальні умови для самостійного приготування їжі в гуртожитках. Якщо грамотно комбінувати всі доступні варіанти - можна їсти смачно, різноманітно й при цьому економити.
|Варіант
харчування
|Середня
ціна
|Коли зручно
використовувати
|Переваги
|Недоліки
|Університетська
їдальня
|2,50 - 3,50 €
|У будні, вдень
|Гаряча їжа, дотації,
поруч із корпусами
|Працює
в обмежений час
|Буфет
при факультеті
|1,50 - 4,00 €
|Протягом дня,
між парами
|Швидко, дешево,
є знижки з ISIC
|Маленький вибір,
немає гарячих страв
|Фудкорт у ТЦ
після 20:00
|1,00 - 5,00 €
|Увечері,
на виніс
|Готова їжа зі знижкою,
можна на кілька днів
|Не завжди
передбачуваний вибір
|Готова їжа
в супермаркеті
|2,00 - 5,00 €
|У будь-який час
|Зручно, різноманітно,
не потребує готування
|Може бути дорожче,
ніж домашня їжа
|Домашня їжа
в гуртожитку
|1,50 - 2,00 €
|Сніданки, вечері,
вихідні
|Найекономніший спосіб,
повний контроль
|Потребує часу
та умов на кухні
Оптимальний підхід - комбінувати: вдень їдальня, ввечері - домашня їжа або фудкорт, а на вихідних - супермаркет або denné menu.
Харчування та навчання в Словаччині - зовсім не такі дорогі, як здається на перший погляд. Якщо підходити до цього з розумом - стежити за знижками, використовувати акції та каталоги супермаркетів - можна цілком адекватно харчуватися за доступними цінами.
Ми вже живемо тут 3 - 5 років, навчаємось в університетах, підпрацьовуємо, і при цьому в середньому вкладаємось у бюджет 400 - 600 євро на місяць. Ми не просимо гроші у батьків, бо навчилися контролювати витрати - у тому числі й на їжу - і вважаємо це абсолютно нормальним. Так, не завжди виходить «жити на широку ногу», але й обмежень особливо не відчуваємо.
Якщо хочеться смачно поїсти - йдемо в кафе, замовляємо улюблені страви, наїдаємося «від душі» й платимо близько 20 євро з людини. Але якщо харчуватися тільки поза домом і не готувати самостійно - це дійсно дорого. Тому ми знайшли свій баланс.
Наше харчування різноманітне: м'ясо, каші, риба (лосось - іншої тут немає), овочі, фрукти, ковбаса, сир. Хтось може сказати: «Ви себе обмежуєте». Ми не погоджуємось. Просто ми не купуємо пиво, чіпси й снеки пачками. Хочемо - купуємо. Але не робимо це звичкою. Одне з головних правил: якщо одразу купити багато «смаколиків» - усе з’їдається дуже швидко. Краще купувати звичайну їжу, а смаколики - лише коли справді хочеться.
Багато хто з нас приїхав сюди першокурсниками, які зовсім не вміли готувати. А тепер - збираємось компаніями, варимо борщі, ліпимо вареники, печемо запіканки.
Харчування - частина повсякденного життя вільного студента. І навіть якщо немає кулінарного досвіду, усе приходить з часом.
Словаччина - країна, де студент може харчуватись недорого, але якісно. Головне - знати де й як.
Спробуй студентське життя на смак - з гарячими обідами, знижками та свободою вибору! Дізнайся, як смачно та недорого харчуватися в Словаччині - розпочни свій шлях самостійного студента вже сьогодні.
Самостійне приготування їжі в гуртожитку - найекономніший і найгнучкіший варіант. Це дозволяє контролювати раціон, обирати якісні продукти та витрачати всього 60 - 80 євро на місяць. А якщо комбінувати з обідами в їдальні та знижками в супермаркетах - можна харчуватися різноманітно й недорого.
Комбінуйте варіанти: їдальня вдень, приготування вдома ввечері, а на вихідних - denné menu або знижена їжа на фудкортах. Користуйтеся акціями та каталогами супермаркетів, ходіть до магазину з чітким списком і готуйте одразу на кілька днів. Так ви зекономите до 50 - 70 % від звичайних витрат.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді