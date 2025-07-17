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Головна Блог Їдальні у словацьких університетах та де харчуються студенти

Їдальні у словацьких університетах та де харчуються студенти

Блог
дата зміни: 17.07.2025

Як харчуються студенти у Словаччині та що варто знати заздалегідь

Харчування - важлива частина життя будь-якого студента, особливо якщо йдеться про навчання за кордоном. Від доступності та якості їжі залежать здоров’я, концентрація, настрій і навіть фінансове становище. Тому ще до початку навчання варто зрозуміти, як влаштована система харчування в тій країні, куди ви плануєте вступати.

У Словаччині існує кілька зручних варіантів: гарячі обіди в університетських їдальнях, купівля готової їжі в супермаркетах, на фудкортах або в кулінаріях, а також самостійне приготування страв в гуртожитку. Усі ці способи активно використовуються студентами - залежно від розкладу, бюджету та особистих уподобань.

У цій статті ми детально розглянемо, які можливості має студент у Словаччині, скільки коштує харчування, де можна поїсти недорого, в який час вигідніше купувати їжу та де саме її краще купувати. Ви отримаєте повну картину, щоб спланувати не лише навчання в Словаччині, а й повсякденне життя.

Зміст

Їдальні у словацьких університетах та де харчуються студенти

У Словаччині є в’єтнамські ресторани, де за 12 євро можна поїсти «досхочу» - без обмежень.

Університетські їдальні: як організоване харчування при вишах

У багатьох словацьких університетах працюють власні їдальні. Це не просто буфети з перекусами, а повноцінні обідні зали з гарячою свіжою їжею. Для студентів - один із найдоступніших і найзручніших способів повноцінного харчування під час навчання.

Головна перевага - державна підтримка. За наявності студентського посвідчення (ISIC) частина вартості обіду автоматично компенсується державою. Це дозволяє як словацьким, так і іноземним студентам щодня отримувати гаряче харчування всього за 1,60 - 4,80 євро.

З 1 січня 2025 року в Словаччині набули чинності нові правила надання дотацій:

Щоб студент отримав дотацію в розмірі 2,40 €, вартість обіду має становити щонайменше 4,00 € без ПДВ.

Що це означає на практиці:

  • Якщо вартість обіду нижча за 4,00 € (без ПДВ), державна компенсація не надається.
  • Університетські їдальні переглянули меню та ціни, щоб відповідати новим умовам і зберегти право на дотації.
  • У результаті студент сплачує близько 1,60 € за повноцінний обід після застосування субсидії, якщо базова ціна становить 4,00 € без ПДВ.

Така система робить харчування в університетах як і раніше вигідним і доступним.

Що входить до складу обіду

Стандартний комплексний обід в університетській їдальні включає:

  • Перша страва
    Зазвичай це овочевий, курячий, часниковий або сочевичний суп (čerstvá polievka).
  • Гаряча страва
    Найчастіше подають м’ясо (курку, свинину), гарнір (картоплю, рис, булгур) та овочі.
    Завжди є альтернатива для вегетаріанців - страви на основі сиру, яєць, бобових або грибів.
  • Салат або десерт
    Можна обрати овочевий салат, капусту або щось солодке - булочку, сирну запіканку, фрукт.
  • Напій
    Компот, чай, сік. Іноді - йогуртовий напій або мінеральна вода.

«Я вже навчаюся в СТУ на будівельному факультеті, зараз у мене четвертий рік. В основному готую сам, але до їдальні на факультеті заходжу доволі часто, особливо коли маю заняття. Пари бувають як з ранку до вечора, так і з ранку, а потім потрібно поспішати на роботу. Усе залежить від дня та настрою: іноді беру повний комплекс - перше і друге за 3,5 євро, а іноді - тільки щось одне. Часто купую піцу - можна з’їсти на місці або взяти з собою. За 3 євро - це близько 500 грамів, дуже зручно», - розповідає Іван, студент з Братислави.

Скільки коштує обід і як оплачувати

Середня вартість обіду становить від 2,50 до 4 євро.

За наявності студентської карти ISIC надається компенсація до 2,4 євро за кожен обід. Умовно це можна розглядати як дві дотації - окремо на суп і на основну страву.

Способи оплати

Студентська карта ISIC - її потрібно поповнювати заздалегідь, хоча в деяких випадках можлива оплата прямо на касі їдальні.

Усі розрахунки - безготівкові, що спрощує процес і пришвидшує обслуговування. Наявність ISIC підтверджує ваш студентський статус, тому її можна використовувати в їдальнях різних університетів.

Варіанти на вибір і графік роботи

Університетські їдальні щодня пропонують від 3 до 5 гарячих страв, серед яких:

  • м’ясні страви (запечене м’ясо, гуляш, курячі шніцелі),
  • паста та макаронні страви,
  • овочеві запіканки,
  • страви без м’яса,
  • безглютенові або дієтичні варіанти.

Також можна окремо придбати піцу, булочки, десерти та напої.

Меню та харчування в гуртожитках

Меню публікується заздалегідь: на стенді при вході до їдальні, на сайті університету або в мобільних додатках. На сайті ви можете заздалегідь обрати страви, оплатити обід і просто забрати його у зазначений час - без черг і очікування.

Їдальні також працюють при університетських гуртожитках. Правила ті ж, що й в основних їдальнях університету, але в гуртожитках часто можна не лише обідати, а й снідати.

«Їдальня реально виручає мене влітку. Я не люблю готувати сніданки, а на роботу зранку треба поспішати. Заходжу, беру два величезних багети за 3 євро - іноді вистачає й на обід», - ділиться студент із Братислави.

Приклади цін на харчування зі студентською дотацією (після 1.01.2025)

Згідно з новими правилами в Словаччині, щоб студент міг отримати компенсацію в розмірі 2,40 €, вартість вибраної страви має перевищувати 4,00 € (без ПДВ). Ось як це працює на практиці - приклади сніданків, обідів та вечерь в університетській їдальні:

Сніданки

Сніданки
Страва Повна
ціна (€)		 Ціна для
студента (€)
Яєчня з 4 яєць
+ 2 булочки		 4,17 1,77 €
Сосиски (4 шт.)
+ гірчиця + 2 булочки		 4,62 2,22 €
Шинка (50 г), твердий сир (50 г),
масло (20 г),
овочева нарізка (60 г), 2 булочки, кава		 5,02 2,62 €
Відварена ковбаса (1 шт.)
+ гірчиця + 2 булочки		 4,56 2,16 €
Цільнозерновий багет
з шинкою + кава		 4,76 2,36 €

Обіди

Обіди
Страва Повна
ціна (€)		 Ціна для
студента (€)
Куряча грудка (95 г) + рис (190 г) 5,05 2,65 €
Куряче стегно (150 г) + рис (190 г) 5,05 2,65 €
Свинина по-циганськи (94/50 г)
+ смажена картопля (260 г)		 5,24 2,84 €

Вечері

Вечері
Страва Повна
ціна (€)		 Ціна для
студента (€)
Смажена свиняча відбивна (180 г)
+ відварена картопля (260 г)
+ соус тартар		 5,59 3,19 €
Піца «4 сири» (300 г) 5,49 3,09 €

Акція «СТУДЕНТ»: кожного дня - спеціальна пропозиція

Університетська їдальня також пропонує акційні страви: за 4,05 € (до дотації) ви отримуєте повноцінний обід, який обійдеться вам лише у 1,65 €:

  • Понеділок: Смажений сир Едам (100 г) + гарнір + соус тартар
  • Середа: Відбивна з індички в кукурудзяній паніровці (230 г) + гарнір
  • Четвер: Смажене куряче стегно (ціле, 200 г) + гарнір
  • Пʼятниця: Смажена цвітна капуста (250 г) + гарнір + соус тартар
  • Щодня: Піца «Маргарита» (280 г)

Важливо: усі ціни вказані з урахуванням використання студентської картки ISIC, яка підтверджує ваш статус студента та активує державну дотацію на харчування в усіх університетських їдальнях Словаччини. Представлені дані базуються на прикладі їдальні при гуртожитку Ľudovíta Štúra - Jura Hronca в Братиславі. В інших студентських їдальнях по країні діють аналогічні умови.

Графік роботи їдалень:

  • з 7:00 до 10:00 - сніданки;
  • з 11:00 до 14:00 - основний час для обіду;
  • у великих вишах - іноді до 15:00 - 16:00.

У години пік (12:00 - 13:00) можуть бути черги, особливо у вересні та жовтні.

Де саме можна поїсти

Приклади університетів з хорошими їдальнями:

  • Словацький технічний університет (STU), Братислава
    Їдальня на будівельному факультеті користується популярністю серед студентів інженерних програм.

    «Ми ходимо туди всією групою майже щодня. Це зручніше, ніж готувати вдома», - розповідає Владислав, студент STU.

  • Університет Коменського (UK), Братислава
    Одна з найбільших їдалень розташована у студентському містечку «Мліни». Зручно для тих, хто живе в гуртожитку.
  • Жиліна, Нітра, Трнава
    У кожному університеті є щонайменше одна їдальня поряд з навчальними корпусами або гуртожитками, наприклад, CAMPUS MTF. Деякі відкриті також для мешканців міста.

Буфети при факультетах - альтернатива обіду

Окрім основних їдалень, практично при кожному факультеті працюють буфети - невеликі заклади, де також можна смачно та недорого поїсти.

Особливості буфетів:

  • працюють протягом усього дня (у тому числі зранку та ввечері),
  • є сендвічі, випічка, салати, піца, напої,
  • їжа дешевша, ніж у кафе.

Знижки з ISIC:

Навіть у буфеті можна отримати студентську ціну. Наприклад, піца, яка коштує 6,20 євро, зі студентською карткою обійдеться у 4,00 євро. Це зручно для тих, хто не встиг на обід в їдальні або має пари ввечері.

«Іноді просто беру піцу або багет між парами - смачно й у два рази дешевше, ніж у місті», - ділиться Марко, студент з Нітри.

Буфети не замінюють повноцінне харчування, але чудово його доповнюють - особливо для перекусу або швидкого обіду впродовж дня.

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Де поїсти за межами університету - супермаркети, кулінарії та готова їжа

Не всі студенти харчуються виключно в університетських їдальнях. Іноді розклад не збігається, їдальня вже зачинена або просто хочеться різноманіття. У таких випадках на допомогу приходять супермаркети з відділами готової їжі, недорогі кафе, місцеві кулінарії та фудкорти.

Супермаркети з готовою їжею

Практично в кожному словацькому місті є великі торговельні мережі, де студенти купують як продукти, так і вже приготовані страви. Найпопулярніші:

  • Lidl - один із найдоступніших за цінами. Є свіжа випічка, салати, сендвічі, напівфабрикати, лазанья.
  • Tesco - великий вибір готових страв та напівфабрикатів, у великих магазинах працює власна кухня.
  • Kaufland - вигідний для закупівель про запас. Часто бувають акції на упаковки їжі та гарячий гриль.
  • Billa - трохи дорожча, але з якісними наборами: м’ясо з гарніром, риба.

Ціни на готову їжу:

  • порція лазаньї або макаронів - від 2,50 євро,
  • запечене куряче стегно з картоплею - близько 3,00 євро,
  • салати - 1,50 - 2,50 євро,
  • упаковка супу або тушкованих овочів - 1,00 - 1,80 євро.

«Коли не встигаю до їдальні, просто заходжу в Billu. Там завжди можна взяти щось гаряче та свіже», - розповідає Анастасія, студентка з Трнави.

Коли дешевше купувати готову їжу

У більшості супермаркетів готові страви уцінюють ближче до вечора. Якщо прийти після 18:00, можна знайти їжу зі знижкою -25 % або -50 %.

Коли діють знижки:

  • у будні - після 17:00 - 18:00;
  • у суботу - ближче до закриття;
  • перед святами - уцінюють усе, що не продали або має короткий термін придатності.

Така система дозволяє студентам економити та харчуватися різноманітно навіть за обмеженого бюджету.

Кулінарії та denné menu у кафе

У Словаччині популярні кафе та бістро, де у будні пропонують denné menu - це обіднє меню за зниженою ціною, яке діє з 11:00 до 14:00.

Що входить до denné menu:

  • суп + гаряча страва + салат або напій,
  • середня ціна - 4,50 - 6,50 євро.

Де шукати denné menu:

  • у кафе біля університетів,
  • у невеликих бістро (čína, pizzeria, slovenská kuchyňa, в’єтнамська кухня),
  • в додатках Wolt, Bolt, Bistro.sk або на Google-картах за запитом denné menu Bratislava / Nitra / Žilina.

«Коли хочеться різноманіття або поїсти не вдома - шукаю denné menu, особливо у п’ятницю», - розповідає Олег, студент із Братислави.

Висновок: якщо студентська їдальня зачинена або хочеться чогось іншого, студент завжди знайде недорогу готову їжу в супермаркеті чи кафе. А при розумному плануванні можна зменшити витрати на харчування без втрати якості.

Як студенти готують самостійно: кухні в гуртожитках і поради з економії

Попри наявність їдалень і готової їжі в магазинах, багато студентів віддають перевагу самостійному приготуванню. Це особливо актуально для тих, хто мешкає в гуртожитку, хоче заощадити на харчуванні та навчається на безкоштовному навчанні в Словаччині.

Умови для приготування їжі в гуртожитках

Майже в усіх студентських гуртожитках Словаччини є обладнані кухні спільного користування. Залежно від будівлі та типу гуртожитку умови можуть трохи відрізнятися, але зазвичай доступні:

  • електричні або індукційні плити (2 - 4 конфорки);
  • мікрохвильова піч - спільна або індивідуальна;
  • холодильники - спільного або індивідуального користування;
  • умивальник і місце для зберігання посуду.

«У нас на кухні готують усі: хтось смажить м’ясо, хтось варить суп. Головне - мати свій посуд і прибирати за собою», - розповідає Софія, студентка з Нітри.

Посуд (каструлі, сковорідки, тарілки, столові прибори) студент приносить із собою або купує недорого в магазинах типу Pepco, KIK, Tesco, IKEA.

Що найчастіше готують студенти

Студентське харчування вдома зазвичай просте, ситне та недороге. Найпопулярніші страви:

  • макарони з соусом або сиром,
  • гречка, рис, картопля з тушонкою або яйцем,
  • омлет, яєчня, тости,
  • супи (овочевий, сочевичний, курячий),
  • салати зі свіжих овочів,
  • бутерброди на сніданок або з собою.

Порада: готуйте одразу на 2 - 3 дні, щоб заощадити час.

Де дешевше купувати продукти

Для тих, хто готує самостійно, особливо важливо знати, де вигідніше купувати продукти. Ціни в Словаччині стабільні, але відрізняються залежно від мережі та міста.

Популярні магазини серед студентів:

  • Lidl - найдоступніший за цінами, гарний вибір свіжих овочів, круп і молочної продукції.
  • Tesco - зручно, є все необхідне, але трохи дорожче.
  • Kaufland - вигідно для великих закупів, особливо за акціями.
  • Billa - широкий вибір продуктів, якість хороша, але ціни вищі, ніж у попередніх мережах.
  • Farmárske trhy (фермерські ринки) - свіжі овочі, сезонні фрукти та сири від фермерів. Іноді ціни навіть вищі, ніж у супермаркетах.

Приблизні ціни:

  • макарони - 0,50 - 0,70 € / 500 г,
  • яйця - 2,00 - 2,50 € / 10 шт.,
  • молоко - 0,80 - 1,00 € / 1 л,
  • картопля - 0,70 - 1,00 € / кг,
  • куряче філе - 4,50 - 5,50 € / кг,
  • яблука - 1,00 - 1,50 € / кг.

«Купую продукти раз на тиждень у Lidl на 30 - 40 євро. Вистачає на повноцінні сніданки та вечері на весь період», - каже Олексій, студент із Жиліни.

Як заощадити на продуктах

  • Використовуйте знижкові акції (у кожному магазині є щотижневі каталоги) - це допоможе значно зменшити витрати,
  • Ходіть у магазин зі списком - без зайвих покупок,
  • Приходьте у вечірній час - часто знижують ціну на хліб, салати, м’ясо з терміном, що закінчується,
  • Готуйте про запас: супи, рагу, каші - це вигідніше, ніж купувати щодня по дрібницях,
  • Діліться витратами з сусідами по кімнаті (наприклад, купуйте продукти разом і готуйте по черзі).

Важливо: якщо ви купуєте продукти зі знижкою, завжди звертайте увагу на термін придатності. Уцінений товар - це не обов’язково зіпсований продукт, найчастіше його просто не встигли продати вчасно. За досвідом студентів та українців, які живуть у Словаччині, такі товари зазвичай якісні та свіжі. Але якщо вам все ж таки трапиться зіпсований продукт - наприклад, із пліснявою чи прострочений - ви без проблем можете повернути його в магазин за наявності чеку.

Самостійне харчування у Словаччині - це розумний вибір для тих, хто хоче контролювати раціон та витрачати менше.

Лайфхак - як купити гарячу їжу на фудкортах зі знижкою ввечері

Ще один спосіб заощадити на харчуванні у Словаччині - це купувати готову їжу на фудкортах у торгових центрах ближче до закриття. Майже у всіх містах (Братислава, Жиліна, Трнава, Нітра та ін.) у ТРЦ є фудкорти - невеликі точки з гарячими стравами: китайська кухня, піца, курка, угорські страви, традиційна словацька кухня.

Що варто знати:

  • Після 19:30 - 20:00 продавці починають знижувати ціни на страви, які не продалися протягом дня,
  • Більшість їжі залишається свіжою - вона просто приготовлена заздалегідь і не може зберігатися до наступного дня,
  • Іноді ціна за 100 грамів - лише 1 євро або навіть менше,
  • Можна зібрати повноцінний обід: м’ясо, гарнір, салат - за 2 - 3 євро.

«Недавно ввечері зайшов у торговий центр і за 5 євро купив 8 курячих відбивних і 4 смажені сири в клярі. Вистачило на три дні. Щодня залишки різні - то рис, то картопля, то капуста», - розповідає Павло, студент із Братислави.

Де шукати такі знижки:

  • Eurovea, Avion, Central, Tesco Galéria, Max - майже в кожному ТЦ є кілька фуд-точок,
  • Часто біля входу на прилавку викладають залишки їжі - можна підійти та запитати, що продається зі знижкою,
  • Деякі точки не викладають їжу, але якщо спитати, продавець сам запропонує зібрати «із собою» зі знижкою.

Чому це вигідно:

  • Можна отримати різноманітні страви - не повторюючи меню щодня,
  • Заощадити 50 - 70 % від звичайної вартості,
  • Чудовий варіант для вечері або їжі «про запас» на завтра.

Такий спосіб особливо популярний серед студентів, які живуть поруч із великими ТЦ або навчаються ввечері. Головне - прийти вчасно та не соромитися питати про знижки.

Як харчуватися різноманітно й недорого: комбінуємо всі варіанти

Після переїзду до Словаччини важливо не лише вчитися, але й налагодити щоденний побут - зокрема харчування. Гарна новина полягає в тому, що студенти тут мають широкий вибір: від недорогих обідів у студентських їдальнях до самостійного приготування їжі та фудкортів зі знижками ввечері.

Що можна й варто комбінувати:

  • Університетська їдальня - чудовий варіант для обіду в навчальні дні: швидко, гаряче, збалансовано й із дотацією від держави.
    Вартість: у середньому 2,50 - 3,50 євро.
  • Буфети при факультетах - підходять для легкого перекусу, коли немає часу на повноцінний обід.
    Піца, випічка, салати - дешевше з ISIC.
  • Супермаркети та denné menu в кафе - зручний варіант, якщо хочеться різноманіття. Особливо популярні серед студентів, які навчаються у другу зміну.
  • Фудкорти в ТЦ після 20:00 - реальна можливість купити гарячу їжу за пів ціни або навіть дешевше.
    При вдалому збігу - вечеря на 2 - 3 дні за 4 - 5 євро.
  • Домашнє приготування - підійде тим, хто хоче повний контроль над раціоном і максимальну економію.
    Середні витрати на продукти - 60 - 80 євро на місяць.

Особистий графік харчування може виглядати так:

  • Пн - Пт: обід у їдальні, вечеря - домашня їжа або щось із фудкорту.
  • Сб - Нд: приготування вдома або denné menu в кафе.
  • Перекуси між парами: з буфету або супермаркету (фрукти, багет, випічка).

«Спочатку думав, що доведеться їсти одне й те саме, але виявилося, що варіантів безліч. Головне - знати про знижки й де краще купувати», - розповідає Дмитро, студент із Трнави.

Таким чином, харчування студентів у Словаччині може бути не лише недорогим, а й різноманітним. Якщо грамотно поєднувати всі можливості - їдальні, фудкорти, магазини та домашню кухню - можна комфортно харчуватися й витрачати у 2 - 3 рази менше, ніж у інших країнах Європи.

Висновки: харчування в Словаччині - просто, вигідно та зручно

Харчування - важлива частина повсякденного життя студента, особливо за кордоном. Словаччина пропонує для цього всі умови: недорогі їдальні при університетах, готові страви в супермаркетах, вечірні знижки на фудкортах і нормальні умови для самостійного приготування їжі в гуртожитках. Якщо грамотно комбінувати всі доступні варіанти - можна їсти смачно, різноманітно й при цьому економити.

Порівняння популярних варіантів харчування для студентів:

Порівняння популярних варіантів харчування для студентів
Варіант
харчування		 Середня
ціна		 Коли зручно
використовувати		 Переваги Недоліки
Університетська
їдальня		 2,50 - 3,50 € У будні, вдень Гаряча їжа, дотації,
поруч із корпусами		 Працює
в обмежений час
Буфет
при факультеті		 1,50 - 4,00 € Протягом дня,
між парами		 Швидко, дешево,
є знижки з ISIC		 Маленький вибір,
немає гарячих страв
Фудкорт у ТЦ
після 20:00		 1,00 - 5,00 € Увечері,
на виніс		 Готова їжа зі знижкою,
можна на кілька днів		 Не завжди
передбачуваний вибір
Готова їжа
в супермаркеті		 2,00 - 5,00 € У будь-який час Зручно, різноманітно,
не потребує готування		 Може бути дорожче,
ніж домашня їжа
Домашня їжа
в гуртожитку		 1,50 - 2,00 € Сніданки, вечері,
вихідні		 Найекономніший спосіб,
повний контроль		 Потребує часу
та умов на кухні

Оптимальний підхід - комбінувати: вдень їдальня, ввечері - домашня їжа або фудкорт, а на вихідних - супермаркет або denné menu.

Загальний відгук студентів Postupai про харчування в Словаччині

Харчування та навчання в Словаччині - зовсім не такі дорогі, як здається на перший погляд. Якщо підходити до цього з розумом - стежити за знижками, використовувати акції та каталоги супермаркетів - можна цілком адекватно харчуватися за доступними цінами.

Ми вже живемо тут 3 - 5 років, навчаємось в університетах, підпрацьовуємо, і при цьому в середньому вкладаємось у бюджет 400 - 600 євро на місяць. Ми не просимо гроші у батьків, бо навчилися контролювати витрати - у тому числі й на їжу - і вважаємо це абсолютно нормальним. Так, не завжди виходить «жити на широку ногу», але й обмежень особливо не відчуваємо.

Якщо хочеться смачно поїсти - йдемо в кафе, замовляємо улюблені страви, наїдаємося «від душі» й платимо близько 20 євро з людини. Але якщо харчуватися тільки поза домом і не готувати самостійно - це дійсно дорого. Тому ми знайшли свій баланс.

Наше харчування різноманітне: м'ясо, каші, риба (лосось - іншої тут немає), овочі, фрукти, ковбаса, сир. Хтось може сказати: «Ви себе обмежуєте». Ми не погоджуємось. Просто ми не купуємо пиво, чіпси й снеки пачками. Хочемо - купуємо. Але не робимо це звичкою. Одне з головних правил: якщо одразу купити багато «смаколиків» - усе з’їдається дуже швидко. Краще купувати звичайну їжу, а смаколики - лише коли справді хочеться.

Багато хто з нас приїхав сюди першокурсниками, які зовсім не вміли готувати. А тепер - збираємось компаніями, варимо борщі, ліпимо вареники, печемо запіканки.

Харчування - частина повсякденного життя вільного студента. І навіть якщо немає кулінарного досвіду, усе приходить з часом.

Словаччина - країна, де студент може харчуватись недорого, але якісно. Головне - знати де й як.

Університетська їдальня

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Запитання-відповідь

  • Який найвигідніший спосіб харчування для студента в Словаччині?

    Самостійне приготування їжі в гуртожитку - найекономніший і найгнучкіший варіант. Це дозволяє контролювати раціон, обирати якісні продукти та витрачати всього 60 - 80 євро на місяць. А якщо комбінувати з обідами в їдальні та знижками в супермаркетах - можна харчуватися різноманітно й недорого.

  • Як студенту економити на їжі в Словаччині?

    Комбінуйте варіанти: їдальня вдень, приготування вдома ввечері, а на вихідних - denné menu або знижена їжа на фудкортах. Користуйтеся акціями та каталогами супермаркетів, ходіть до магазину з чітким списком і готуйте одразу на кілька днів. Так ви зекономите до 50 - 70 % від звичайних витрат.

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