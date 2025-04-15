Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU) — один із найпопулярніших факультетів Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Він пропонує чудові можливості для тих, хто хоче навчатися у Словаччині, отримати якісну технічну освіту та в майбутньому — успішну кар’єру в Європі.
Тут ви можете вступити без іспитів і навчатися безкоштовно словацькою мовою. Крім того, студенти мають можливість проживати в кампусі разом з іншими студентами факультету — це комфортне, сучасне й дружнє середовище, яке ідеально підходить для навчання та соціальної адаптації.
MTF STU — лідер із працевлаштування випускників
Словацький технічний університет у Братиславі (STU) визнаний найкращим в країні за рівнем працевлаштування випускників. У міжнародному рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2022 STU — єдиний університет зі Словаччини, що увійшов до топ-550 світу. Це підтверджує і рейтинг Profesia.sk, згідно з яким випускники STU найбільш затребувані серед роботодавців.
Студентське життя в місті Трнава — ТОП
Таке All in One-рішення означає, що тобі не доведеться бігати по місту в пошуках житла, їдальні, спортзалу чи бібліотеки — все знаходиться поруч. Кампус MTF STU створено з урахуванням комфорту студентів: усе під рукою, у пішій доступності та з сучасною інфраструктурою.
Ти матимеш можливість:
І все це — у Трнаві, одному з найстудентськіших і найзатишніших міст Словаччини, всього за 40 хвилин від Братислави. Тут панує справжня молодіжна атмосфера, проходять фестивалі, студентські події, працює безліч кафе, бібліотек і зон відпочинку.
Якщо ти шукаєш зручний, доступний і насичений студентський простір, CAMPUS MTF STU — це те місце, з якого починається твоя кар’єра в Європі.
Якщо тебе цікавлять сучасні виробничі технології та інженерні системи, зверни увагу на програму «Виробничі пристрої та системи». Вона поєднує в собі мехатроніку, автоматизацію та цифрові технології, які застосовуються в європейських компаніях. Студенти здобувають практичні знання, які дозволяють проєктувати, оптимізувати та керувати виробничими процесами.
Також популярна програма «Промисловий менеджмент», де студенти вивчають сучасні методи контролю якості, метрологію та міжнародні стандарти, що застосовуються в промисловості по всій Європі.
Велика перевага Матеріально-технологічного факультету в Трнаві (MTF STU) — це можливість вступити без іспитів і навчатися безкоштовно словацькою мовою. Тобто ти отримуєш якісну технічну освіту європейського рівня без зайвого стресу та фінансових витрат.
І все це — у Трнаві, затишному студентському місті всього за 40 хвилин від Братислави. Тут комфортна атмосфера, сучасний кампус, розвинена інфраструктура і насичене студентське життя.
Хочеш навчатися в Європі, побудувати кар’єру в міжнародній компанії або відкрити власну справу? Навчання в Словаччині на MTF STU у Трнаві — це чудовий старт для твого майбутнього.
На Матеріально-технологічному факультеті у Трнаві ти можеш обрати одну з наступних програм:
Навчання на MTF STU у Трнаві дає не лише академічні знання, а й фінансову гнучкість. Студенти можуть поєднувати навчання з роботою на неповний робочий день, що особливо зручно завдяки низькій вартості життя у Трнаві та численним локальним компаніям, які охоче приймають студентів. Часто можна знайти роботу в кафе, магазинах, логістичних компаніях або навіть в межах самого університету.
Крім того, студенти мають можливість отримувати академічні, мотиваційні або соціальні стипендії. За відмінне навчання чи активну участь у студентському житті можна отримувати до 2250 євро на рік — це допомагає покривати витрати на проживання, харчування та дозвілля.
Для іноземних студентів у MTF STU працює система наставництва та підтримки. Новачки швидко адаптуються завдяки допомозі від студентських організацій і кураторів. Команда Postupai допомагає з оформленням ВНЖ у Словаччині, медичного страхування, а також надає інструкції щодо відкриття банківського рахунку та отримання студентського ISIC.
Також ви можете взяти участь у міжнародних програмах, таких як Erasmus+, і поїхати на один семестр або рік навчатись до іншої країни Європи.
Місто Трнава — одне з найбезпечніших і найчистіших міст Словаччини. Спокійна атмосфера, зелені зони, низький рівень злочинності та зручне транспортне сполучення роблять його ідеальним місцем для життя і навчання.
Університетський кампус охороняється і цілодобово контролюється, а в гуртожитках діє система електронного доступу та відеоспостереження.
Вступити на MTF STU у Трнаві можна без вступних іспитів, але дуже важливо слідкувати за термінами подачі документів. Університет проводить два етапи вступної кампанії — якщо ти не встигнеш у першому, буде можливість подати заявку в другому турі, за наявності вільних місць.
Якщо ти плануєш навчатися в Словаччині безкоштовно, важливо не лише обрати відповідну програму, але й встигнути подати документи вчасно. Підтримка команди Postupai допоможе тобі на кожному етапі — від подачі заявки до зарахування та оформлення ВНЖ.
Залиш заявку, і ми детально розповімо все про вступ, проживання, навчальні програми та терміни.
Навчання словацькою мовою — безкоштовне. Ви оплачуєте лише адміністративні збори та покриваєте особисті витрати (проживання, харчування тощо).
Стипендії доступні за успішне навчання, активність та соціальні обставини. Розмір може сягати до 2250 євро на рік.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді