Словацький технічний університет у Братиславі (STU) визнаний найкращим в країні за рівнем працевлаштування випускників. У міжнародному рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2022 STU — єдиний університет зі Словаччини, що увійшов до топ-550 світу. Це підтверджує і рейтинг Profesia.sk, згідно з яким випускники STU найбільш затребувані серед роботодавців.

Тут ви можете вступити без іспитів і навчатися безкоштовно словацькою мовою. Крім того, студенти мають можливість проживати в кампусі разом з іншими студентами факультету — це комфортне, сучасне й дружнє середовище, яке ідеально підходить для навчання та соціальної адаптації.

Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU) — один із найпопулярніших факультетів Словацького технічного університету в Братиславі (STU) . Він пропонує чудові можливості для тих, хто хоче навчатися у Словаччині , отримати якісну технічну освіту та в майбутньому — успішну кар’єру в Європі.

Усе в одному — CAMPUS MTF

Таке All in One-рішення означає, що тобі не доведеться бігати по місту в пошуках житла, їдальні, спортзалу чи бібліотеки — все знаходиться поруч. Кампус MTF STU створено з урахуванням комфорту студентів: усе під рукою, у пішій доступності та з сучасною інфраструктурою.

Ти матимеш можливість:

жити в затишних і одних із найдешевших гуртожитків у Словаччині ;

; ходити на заняття буквально в капцях — від гуртожитку до аудиторій кілька кроків;

— від гуртожитку до аудиторій кілька кроків; харчуватися в студентській їдальні за зниженими цінами , включаючи вегетаріанські страви;

, включаючи вегетаріанські страви; безкоштовно займатися спортом — тренажерні зали, басейн, спортивні майданчики та активності доступні прямо в кампусі;

— тренажерні зали, басейн, спортивні майданчики та активності доступні прямо в кампусі; отримувати стипендії до 2250 євро на рік за успішне навчання та активність;

за успішне навчання та активність; безкоштовно паркуватися, якщо покажеш відмінні результати.

І все це — у Трнаві, одному з найстудентськіших і найзатишніших міст Словаччини, всього за 40 хвилин від Братислави. Тут панує справжня молодіжна атмосфера, проходять фестивалі, студентські події, працює безліч кафе, бібліотек і зон відпочинку.

Якщо ти шукаєш зручний, доступний і насичений студентський простір, CAMPUS MTF STU — це те місце, з якого починається твоя кар’єра в Європі.

Технічні програми на MTF STU

Якщо тебе цікавлять сучасні виробничі технології та інженерні системи, зверни увагу на програму «Виробничі пристрої та системи». Вона поєднує в собі мехатроніку, автоматизацію та цифрові технології, які застосовуються в європейських компаніях. Студенти здобувають практичні знання, які дозволяють проєктувати, оптимізувати та керувати виробничими процесами.

Також популярна програма «Промисловий менеджмент», де студенти вивчають сучасні методи контролю якості, метрологію та міжнародні стандарти, що застосовуються в промисловості по всій Європі.

Велика перевага Матеріально-технологічного факультету в Трнаві (MTF STU) — це можливість вступити без іспитів і навчатися безкоштовно словацькою мовою. Тобто ти отримуєш якісну технічну освіту європейського рівня без зайвого стресу та фінансових витрат.

І все це — у Трнаві, затишному студентському місті всього за 40 хвилин від Братислави. Тут комфортна атмосфера, сучасний кампус, розвинена інфраструктура і насичене студентське життя.

Хочеш навчатися в Європі, побудувати кар’єру в міжнародній компанії або відкрити власну справу? Навчання в Словаччині на MTF STU у Трнаві — це чудовий старт для твого майбутнього.

На Матеріально-технологічному факультеті у Трнаві ти можеш обрати одну з наступних програм:

Навчальні програми на MTF STU