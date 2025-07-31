Комп'ютерна підтримка виробничих технологій — безкоштовне навчання у Словаччині без іспитів
Програма навчання майбутнього
Хочеш отримати якісну європейську освіту без іспитів і безкоштовно? Обирай бакалаврську програму «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU).
Це ідеальний вибір для тих, хто мріє про вищу освіту в Європі без зайвої бюрократії, вступних іспитів і платних контрактів. Навчання проводиться словацькою мовою та є повністю безкоштовним.
Що ти будеш вивчати?
Програма поєднує теоретичну підготовку з практикою й орієнтована на реальні потреби сучасного виробництва:
- 3D-моделювання деталей і компонентів у CAD-середовищах (Fusion 360, PowerShape)
- Генеративне проєктування складних форм та вузлів
- Проєктування складних збірок і створення креслень
- Програмування верстатів з ЧПУ, промислових роботів і 3D-принтерів у PowerMill
- Технології обробки: 3-осьова, 3+2-осьова, 5-осьова, адитивне виробництво (3D-друк)
- Контроль якості виробів з використанням систем ZEISS: 3D-сканування, вимірювання, КТ, реверсне проєктування
- Проєктування виробничих процесів, монтажних ліній і оптимізація ділянок (CAA)
- Робота з CAx-системами: CAD, CAM, CAE, CAQ, CAA
Сьогодні, а особливо в майбутньому, ти будеш використовувати передове програмне забезпечення 3D CAD для проєктування ливарних форм, формувальних і ріжучих інструментів, а також компонентів для різних галузей, зокрема автомобільної промисловості. У навчальному процесі використовуються технології компанії AUTODESK, зокрема Fusion 360 і PowerShape, у яких ми навчимо тебе мислити як інженер, створювати 3D-моделі та професійно з ними працювати.
Переваги програми
- Безкоштовне навчання у державному університеті словацькою мовою
- Вступ без іспитів на основі шкільного атестата
- Сучасні лабораторії з обладнанням від AUTODESK і ZEISS
- Навички 21 століття: від 3D-моделювання до цифрового виробництва
- Європейський диплом, визнаний у всіх країнах ЄС
- Стажування та дипломні проєкти на реальних підприємствах
- Високий попит на ринку праці в інженерних та виробничих компаніях
Кар'єра після завершення навчання
Після закінчення програми ти зможеш працювати у таких сферах:
- Програмування ЧПУ-обладнання та автоматизація виробництва
- Технолог машинобудування та інженер-конструктор
- Проєктувальник виробничих ліній
- Фахівець з 3D-друку та адитивних технологій
- Експерт з цифрового виробництва, CAM і CAQ
Де можна працювати після випуску?
Випускники програми знаходять роботу у:
- Автомобільній і авіаційній промисловості
- Машинобудівних і металургійних підприємствах
- 3D-виробництві, проєктно-конструкторських центрах
- Науково-дослідних інститутах і лабораторіях
- Міжнародних промислових корпораціях
Кому підходить ця програма?
- Випускникам 11 класів, які хочуть вступити без іспитів на безкоштовне навчання в Європі
- Тим, хто цікавиться інженерією, цифровими технологіями й автоматизацією
- Майбутнім інженерам CAD/CAM/CAE/CAA
- Тим, хто хоче затребувану технічну професію з європейським дипломом
З Postupai вступити просто!
Освітня платформа Postupai вже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступати на безкоштовне навчання у Словаччині — без іспитів, з повним супроводом і підтримкою.
Ми не просто подаємо документи — ми супроводжуємо тебе на кожному етапі: від вибору програми до поселення в гуртожиток. Особливо важливо — ми навчаємо, як працювати з інформаційними системами університету. Якщо ти вперше відкрив IS STU чи AIS — це може здатися складним. Але з нами все буде зрозуміло: ми покажемо, пояснимо і будемо поруч.
Наша мета — зробити вступ на MTF STU у Трнаві зрозумілим і доступним для кожного. Ми на зв’язку до і після зарахування, щоб у тебе не залишилось жодного питання.
Залиш заявку — і вже цього року ти зможеш навчатися в Європі безкоштовно!
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Навчальний план програми «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій»
1 курс
1 семестр
- Інформаційні технології
- Математика I
- Матеріалознавство I
- Основи економіки та менеджменту
- Основи конструювання та технічна документація
2 семестр
- Фізика
- Математика II
- Вступ до комп'ютерної підтримки виробничих технологій
- Основи екології
- Основи виробничих технологій I
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Основи етики
- Основи комунікації
- Fundamentals of Computer Aided Production Technologies – Selected Chapters
2 курс
3 семестр
- Англійська мова I
- Механіка твердих і деформівних тіл
- Комп'ютерна підтримка виробничих технологій I
- Технологія ливарного виробництва
- Основи права
- Основи виробничих технологій II
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Психічне здоров'я
- Основи соціології
- The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I
- The Selected Chapters of Foundry Technology
4 семестр
- Англійська мова II
- Обробка на верстатах з ЧПУ
- Технологія зварювання
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Механіка рідин і термомеханіка
- Моделювання теплових процесів
- The Selected Chapters of Computer Numerical Control
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Метод скінченних елементів
- Пружність, міцність, пластичність
- The Selected Chapters of Welding Technology
3 курс
5 семестр
- Бакалаврський проєкт
- Комп'ютерна підтримка виробничих технологій II
- Програмовані логічні контролери
- Технологія обробки тиском
- Основи монтажу
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Історія техніки та професійної освіти
- Вступ до когнітивних наук
- The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies II
- The Selected Chapters of Forming Technology
Фізичне виховання (мінімум 1):
- Фізичне виховання I
- Оздоровче фізичне виховання I
6 семестр
- Бакалаврська робота
- Підсумковий державний іспит
- CAQ — Комп'ютерна підтримка контролю якості
- Комп'ютерна підтримка виробничих технологій III
- Державний іспит (Bc)
Фізичне виховання (мінімум 1):
- Фізичне виховання II
- Оздоровче фізичне виховання II
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- CAA — Комп'ютерна підтримка складання
- Промислові роботи та маніпулятори
- Технологія адитивного виробництва
- The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies III
Практично орієнтоване навчання
Програма спрямована на розвиток практичних навичок: моделювання, проєктування, керування роботами, програмування верстатів та роботу з сучасними CAx-системами. Всі предмети пов’язані з реальними завданнями машинобудування та промислового виробництва. Студенти виконують бакалаврський проєкт і захищають його на державному іспиті.
Зроби крок до навчання в Європі вже зараз!
Вступ без іспитів, безкоштовне навчання, потужна технічна база, європейський диплом — все це ти отримаєш на програмі «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій» у STU.
Платформа Postupai допоможе тобі на кожному етапі — від подачі документів до навчання у системах університету.
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Працевлаштування випускників і можливості подальшого навчання
Де працюють випускники?
Випускники програми «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій» успішно працевлаштовуються у сфері впровадження та обслуговування сучасних виробничо-технологічних систем. Вони затребувані як:
- інженери-технологи CAD/CAM;
- співробітники технологічних бюро (CA);
- конструктори виробничої оснастки та пристосувань;
- спеціалісти з технічної підготовки виробництва;
- програмісти ЧПУ та автоматизованих виробничих систем.
Словацькі та міжнародні компанії зацікавлені у фахівцях ще на етапі навчання — багато студентів отримують пропозиції про роботу ще до захисту диплома. Завдяки тісному зв’язку з практикою та сучасному підходу до навчання, випускники легко знаходять роботу за спеціальністю.
Статистика працевлаштування
За даними порталу uplatnenie.sk, серед випускників програми у 2019 році:
- Загальна кількість випускників: 46 (98% чоловіків, 2% жінок)
- 96% продовжили навчання у магістратурі
- 2% одразу працевлаштувалися
- 2% — інші категорії (робота за кордоном, добровільне безробіття тощо)
Продовження навчання в магістратурі
Після завершення бакалаврської програми студенти можуть продовжити навчання у магістратурі за технічними напрямами як на MTF STU, так і в інших європейських технічних університетах.
Магістратура дає можливість поглибити знання в галузях цифрового виробництва, автоматизації, мехатроніки та інженерного проєктування, а також отримати ступінь інженера-магістра (Ing.).
Історії успіху випускників
- Ing. Томаш Шимо — керівник Центру якості Carl Zeiss Slovakia
- Ing. Марек Звончан, PhD. — керівник відділу досліджень і розробок компанії Boge Elastmetall Slovakia
- Ing. Рудольф Зауец, PhD. — керівник R&D-відділу в MASAM s.r.o.
Оцінка роботодавців
Зовнішні зацікавлені сторони (роботодавці та партнерські компанії) високо оцінили актуальність програми. У результаті обговорень вони відзначили:
- високу відповідність знань і навичок студентів вимогам промисловості;
- необхідність розвитку англійської мови з першого року навчання;
- важливість практичних занять, лабораторій і проєктної роботи.
Висновок: навчальна програма повністю відповідає очікуванням роботодавців і дає студентам міцну професійну основу для старту кар'єри або продовження освіти.
Умови вступу на програму «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій»
Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), м. Трнава — Словацький технічний університет у Братиславі
Програма призначена для іноземних абітурієнтів, зокрема випускників шкіл з України, які отримали повну загальну середню освіту та атестат зрілості. Це перший рівень вищої освіти — після завершення програми присвоюється академічний ступінь бакалавра (Bc.).
Форма та тривалість навчання
- Форма навчання: денна (очна)
- Заняття: з понеділка по п’ятницю відповідно до розкладу
- Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Вступ — без іспитів!
Прийом на програму здійснюється без вступних іспитів — лише на основі оцінок зі школи.
Терміни подачі заявок
- 1-й етап:
- Подання електронної заявки та оплата реєстраційного збору — до кінця квітня
- Засідання приймальної комісії — у травні
- Зарахування — у липні
- 2-й етап (за наявності вільних місць):
- Подання заявки та оплата — до кінця липня
- Засідання комісії — у серпні
- Зарахування — у вересні
Необхідні документи для вступу
- Завірена копія атестата про повну середню освіту
- Виписка оцінок за останні 3 роки навчання (наприклад, 8–10 класи)
- Рішення про визнання освіти (нострифікація), оформлюється у Регіональному управлінні освіти Словаччини
- Підтвердження знання словацької мови на рівні не нижче B1
- Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо платіж був проведений з помилками)
- Резюме (CV)
- Дипломи, грамоти, сертифікати про участь в олімпіадах або конкурсах (за наявності)
Важливо: Усі документи мають бути перекладені словацькою мовою офіційним судовим перекладачем.
Якщо у вас немає сертифіката про знання словацької мови — STU надає можливість пройти мовне тестування на рівні B1 перед вступом.
З нами — легко і впевнено!
З компанією Postupai ви гарантовано вступите на обрану спеціальність і вже у вересні будете жити в гуртожитку!
Ми супроводжуємо абітурієнта на всіх етапах — від подання заявки до початку навчання: консультуємо, готуємо документи, навчаємо користуватися системами університету (IS STU, AIS), контролюємо терміни та завжди на зв’язку.
Усе, що потрібно — просто написати нам або зателефонувати. Решту ми зробимо за вас!
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