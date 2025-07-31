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Комп'ютерна підтримка виробничих технологій

Комп'ютерна підтримка виробничих технологій — безкоштовне навчання у Словаччині без іспитів

Програма навчання майбутнього

Хочеш отримати якісну європейську освіту без іспитів і безкоштовно? Обирай бакалаврську програму «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU).

Це ідеальний вибір для тих, хто мріє про вищу освіту в Європі без зайвої бюрократії, вступних іспитів і платних контрактів. Навчання проводиться словацькою мовою та є повністю безкоштовним.

Що ти будеш вивчати?

Програма поєднує теоретичну підготовку з практикою й орієнтована на реальні потреби сучасного виробництва:

  • 3D-моделювання деталей і компонентів у CAD-середовищах (Fusion 360, PowerShape)
  • Генеративне проєктування складних форм та вузлів
  • Проєктування складних збірок і створення креслень
  • Програмування верстатів з ЧПУ, промислових роботів і 3D-принтерів у PowerMill
  • Технології обробки: 3-осьова, 3+2-осьова, 5-осьова, адитивне виробництво (3D-друк)
  • Контроль якості виробів з використанням систем ZEISS: 3D-сканування, вимірювання, КТ, реверсне проєктування
  • Проєктування виробничих процесів, монтажних ліній і оптимізація ділянок (CAA)
  • Робота з CAx-системами: CAD, CAM, CAE, CAQ, CAA

Сьогодні, а особливо в майбутньому, ти будеш використовувати передове програмне забезпечення 3D CAD для проєктування ливарних форм, формувальних і ріжучих інструментів, а також компонентів для різних галузей, зокрема автомобільної промисловості. У навчальному процесі використовуються технології компанії AUTODESK, зокрема Fusion 360 і PowerShape, у яких ми навчимо тебе мислити як інженер, створювати 3D-моделі та професійно з ними працювати.

Переваги програми

  • Безкоштовне навчання у державному університеті словацькою мовою
  • Вступ без іспитів на основі шкільного атестата
  • Сучасні лабораторії з обладнанням від AUTODESK і ZEISS
  • Навички 21 століття: від 3D-моделювання до цифрового виробництва
  • Європейський диплом, визнаний у всіх країнах ЄС
  • Стажування та дипломні проєкти на реальних підприємствах
  • Високий попит на ринку праці в інженерних та виробничих компаніях

Кар'єра після завершення навчання

Після закінчення програми ти зможеш працювати у таких сферах:

  • Програмування ЧПУ-обладнання та автоматизація виробництва
  • Технолог машинобудування та інженер-конструктор
  • Проєктувальник виробничих ліній
  • Фахівець з 3D-друку та адитивних технологій
  • Експерт з цифрового виробництва, CAM і CAQ

Де можна працювати після випуску?

Випускники програми знаходять роботу у:

  • Автомобільній і авіаційній промисловості
  • Машинобудівних і металургійних підприємствах
  • 3D-виробництві, проєктно-конструкторських центрах
  • Науково-дослідних інститутах і лабораторіях
  • Міжнародних промислових корпораціях

Кому підходить ця програма?

  • Випускникам 11 класів, які хочуть вступити без іспитів на безкоштовне навчання в Європі
  • Тим, хто цікавиться інженерією, цифровими технологіями й автоматизацією
  • Майбутнім інженерам CAD/CAM/CAE/CAA
  • Тим, хто хоче затребувану технічну професію з європейським дипломом

З Postupai вступити просто!

Освітня платформа Postupai вже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступати на безкоштовне навчання у Словаччині — без іспитів, з повним супроводом і підтримкою.

Ми не просто подаємо документи — ми супроводжуємо тебе на кожному етапі: від вибору програми до поселення в гуртожиток. Особливо важливо — ми навчаємо, як працювати з інформаційними системами університету. Якщо ти вперше відкрив IS STU чи AIS — це може здатися складним. Але з нами все буде зрозуміло: ми покажемо, пояснимо і будемо поруч.

Наша мета — зробити вступ на MTF STU у Трнаві зрозумілим і доступним для кожного. Ми на зв’язку до і після зарахування, щоб у тебе не залишилось жодного питання.

Залиш заявку — і вже цього року ти зможеш навчатися в Європі безкоштовно!

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Навчальний план програми «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій»

1 курс

1 семестр

  • Інформаційні технології
  • Математика I
  • Матеріалознавство I
  • Основи економіки та менеджменту
  • Основи конструювання та технічна документація

2 семестр

  • Фізика
  • Математика II
  • Вступ до комп'ютерної підтримки виробничих технологій
  • Основи екології
  • Основи виробничих технологій I

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Основи етики
  • Основи комунікації
  • Fundamentals of Computer Aided Production Technologies – Selected Chapters

2 курс

3 семестр

  • Англійська мова I
  • Механіка твердих і деформівних тіл
  • Комп'ютерна підтримка виробничих технологій I
  • Технологія ливарного виробництва
  • Основи права
  • Основи виробничих технологій II

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Психічне здоров'я
  • Основи соціології
  • The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I
  • The Selected Chapters of Foundry Technology

4 семестр

  • Англійська мова II
  • Обробка на верстатах з ЧПУ
  • Технологія зварювання

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Механіка рідин і термомеханіка
  • Моделювання теплових процесів
  • The Selected Chapters of Computer Numerical Control

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Метод скінченних елементів
  • Пружність, міцність, пластичність
  • The Selected Chapters of Welding Technology

3 курс

5 семестр

  • Бакалаврський проєкт
  • Комп'ютерна підтримка виробничих технологій II
  • Програмовані логічні контролери
  • Технологія обробки тиском
  • Основи монтажу

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Історія техніки та професійної освіти
  • Вступ до когнітивних наук
  • The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies II
  • The Selected Chapters of Forming Technology

Фізичне виховання (мінімум 1):

  • Фізичне виховання I
  • Оздоровче фізичне виховання I

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Підсумковий державний іспит
  • CAQ — Комп'ютерна підтримка контролю якості
  • Комп'ютерна підтримка виробничих технологій III
  • Державний іспит (Bc)

Фізичне виховання (мінімум 1):

  • Фізичне виховання II
  • Оздоровче фізичне виховання II

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • CAA — Комп'ютерна підтримка складання
  • Промислові роботи та маніпулятори
  • Технологія адитивного виробництва
  • The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies III

Практично орієнтоване навчання

Програма спрямована на розвиток практичних навичок: моделювання, проєктування, керування роботами, програмування верстатів та роботу з сучасними CAx-системами. Всі предмети пов’язані з реальними завданнями машинобудування та промислового виробництва. Студенти виконують бакалаврський проєкт і захищають його на державному іспиті.

Зроби крок до навчання в Європі вже зараз!

Вступ без іспитів, безкоштовне навчання, потужна технічна база, європейський диплом — все це ти отримаєш на програмі «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій» у STU.

Платформа Postupai допоможе тобі на кожному етапі — від подачі документів до навчання у системах університету.

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Працевлаштування випускників і можливості подальшого навчання

Де працюють випускники?

Випускники програми «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій» успішно працевлаштовуються у сфері впровадження та обслуговування сучасних виробничо-технологічних систем. Вони затребувані як:

  • інженери-технологи CAD/CAM;
  • співробітники технологічних бюро (CA);
  • конструктори виробничої оснастки та пристосувань;
  • спеціалісти з технічної підготовки виробництва;
  • програмісти ЧПУ та автоматизованих виробничих систем.

Словацькі та міжнародні компанії зацікавлені у фахівцях ще на етапі навчання — багато студентів отримують пропозиції про роботу ще до захисту диплома. Завдяки тісному зв’язку з практикою та сучасному підходу до навчання, випускники легко знаходять роботу за спеціальністю.

Статистика працевлаштування

За даними порталу uplatnenie.sk, серед випускників програми у 2019 році:

  • Загальна кількість випускників: 46 (98% чоловіків, 2% жінок)
  • 96% продовжили навчання у магістратурі
  • 2% одразу працевлаштувалися
  • 2% — інші категорії (робота за кордоном, добровільне безробіття тощо)

Продовження навчання в магістратурі

Після завершення бакалаврської програми студенти можуть продовжити навчання у магістратурі за технічними напрямами як на MTF STU, так і в інших європейських технічних університетах.

Магістратура дає можливість поглибити знання в галузях цифрового виробництва, автоматизації, мехатроніки та інженерного проєктування, а також отримати ступінь інженера-магістра (Ing.).

Історії успіху випускників

  • Ing. Томаш Шимо — керівник Центру якості Carl Zeiss Slovakia
  • Ing. Марек Звончан, PhD. — керівник відділу досліджень і розробок компанії Boge Elastmetall Slovakia
  • Ing. Рудольф Зауец, PhD. — керівник R&D-відділу в MASAM s.r.o.

Оцінка роботодавців

Зовнішні зацікавлені сторони (роботодавці та партнерські компанії) високо оцінили актуальність програми. У результаті обговорень вони відзначили:

  • високу відповідність знань і навичок студентів вимогам промисловості;
  • необхідність розвитку англійської мови з першого року навчання;
  • важливість практичних занять, лабораторій і проєктної роботи.

Висновок: навчальна програма повністю відповідає очікуванням роботодавців і дає студентам міцну професійну основу для старту кар'єри або продовження освіти.

Умови вступу на програму «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій»

Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), м. Трнава — Словацький технічний університет у Братиславі

Програма призначена для іноземних абітурієнтів, зокрема випускників шкіл з України, які отримали повну загальну середню освіту та атестат зрілості. Це перший рівень вищої освіти — після завершення програми присвоюється академічний ступінь бакалавра (Bc.).

Форма та тривалість навчання

  • Форма навчання: денна (очна)
  • Заняття: з понеділка по п’ятницю відповідно до розкладу
  • Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)

Вступ — без іспитів!

Прийом на програму здійснюється без вступних іспитів — лише на основі оцінок зі школи.

Терміни подачі заявок

  • 1-й етап:
    • Подання електронної заявки та оплата реєстраційного збору — до кінця квітня
    • Засідання приймальної комісії — у травні
    • Зарахування — у липні
  • 2-й етап (за наявності вільних місць):
    • Подання заявки та оплата — до кінця липня
    • Засідання комісії — у серпні
    • Зарахування — у вересні

Необхідні документи для вступу

  • Завірена копія атестата про повну середню освіту
  • Виписка оцінок за останні 3 роки навчання (наприклад, 8–10 класи)
  • Рішення про визнання освіти (нострифікація), оформлюється у Регіональному управлінні освіти Словаччини
  • Підтвердження знання словацької мови на рівні не нижче B1
  • Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо платіж був проведений з помилками)
  • Резюме (CV)
  • Дипломи, грамоти, сертифікати про участь в олімпіадах або конкурсах (за наявності)

Важливо: Усі документи мають бути перекладені словацькою мовою офіційним судовим перекладачем.

Якщо у вас немає сертифіката про знання словацької мови — STU надає можливість пройти мовне тестування на рівні B1 перед вступом.

З нами — легко і впевнено!

З компанією Postupai ви гарантовано вступите на обрану спеціальність і вже у вересні будете жити в гуртожитку!

Ми супроводжуємо абітурієнта на всіх етапах — від подання заявки до початку навчання: консультуємо, готуємо документи, навчаємо користуватися системами університету (IS STU, AIS), контролюємо терміни та завжди на зв’язку.

Усе, що потрібно — просто написати нам або зателефонувати. Решту ми зробимо за вас!

Подати заявку на вступ

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація