Комп'ютерна підтримка виробничих технологій — безкоштовне навчання у Словаччині без іспитів

Програма навчання майбутнього

Хочеш отримати якісну європейську освіту без іспитів і безкоштовно? Обирай бакалаврську програму «Комп'ютерна підтримка виробничих технологій» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU).

Це ідеальний вибір для тих, хто мріє про вищу освіту в Європі без зайвої бюрократії, вступних іспитів і платних контрактів. Навчання проводиться словацькою мовою та є повністю безкоштовним.

Що ти будеш вивчати?

Програма поєднує теоретичну підготовку з практикою й орієнтована на реальні потреби сучасного виробництва:

3D-моделювання деталей і компонентів у CAD-середовищах (Fusion 360, PowerShape)

Генеративне проєктування складних форм та вузлів

Проєктування складних збірок і створення креслень

Програмування верстатів з ЧПУ, промислових роботів і 3D-принтерів у PowerMill

Технології обробки: 3-осьова, 3+2-осьова, 5-осьова, адитивне виробництво (3D-друк)

Контроль якості виробів з використанням систем ZEISS: 3D-сканування, вимірювання, КТ, реверсне проєктування

Проєктування виробничих процесів, монтажних ліній і оптимізація ділянок (CAA)

Робота з CAx-системами: CAD, CAM, CAE, CAQ, CAA

Сьогодні, а особливо в майбутньому, ти будеш використовувати передове програмне забезпечення 3D CAD для проєктування ливарних форм, формувальних і ріжучих інструментів, а також компонентів для різних галузей, зокрема автомобільної промисловості. У навчальному процесі використовуються технології компанії AUTODESK, зокрема Fusion 360 і PowerShape, у яких ми навчимо тебе мислити як інженер, створювати 3D-моделі та професійно з ними працювати.

Переваги програми

Безкоштовне навчання у державному університеті словацькою мовою

у державному університеті словацькою мовою Вступ без іспитів на основі шкільного атестата

на основі шкільного атестата Сучасні лабораторії з обладнанням від AUTODESK і ZEISS

з обладнанням від AUTODESK і ZEISS Навички 21 століття : від 3D-моделювання до цифрового виробництва

: від 3D-моделювання до цифрового виробництва Європейський диплом , визнаний у всіх країнах ЄС

, визнаний у всіх країнах ЄС Стажування та дипломні проєкти на реальних підприємствах

Високий попит на ринку праці в інженерних та виробничих компаніях

Кар'єра після завершення навчання

Після закінчення програми ти зможеш працювати у таких сферах:

Програмування ЧПУ-обладнання та автоматизація виробництва

Технолог машинобудування та інженер-конструктор

Проєктувальник виробничих ліній

Фахівець з 3D-друку та адитивних технологій

Експерт з цифрового виробництва, CAM і CAQ

Де можна працювати після випуску?

Випускники програми знаходять роботу у:

Автомобільній і авіаційній промисловості

Машинобудівних і металургійних підприємствах

3D-виробництві, проєктно-конструкторських центрах

Науково-дослідних інститутах і лабораторіях

Міжнародних промислових корпораціях

Кому підходить ця програма?

Випускникам 11 класів, які хочуть вступити без іспитів на безкоштовне навчання в Європі

на Тим, хто цікавиться інженерією, цифровими технологіями й автоматизацією

Майбутнім інженерам CAD/CAM/CAE/CAA

Тим, хто хоче затребувану технічну професію з європейським дипломом

З Postupai вступити просто!

Освітня платформа Postupai вже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступати на безкоштовне навчання у Словаччині — без іспитів, з повним супроводом і підтримкою.

Ми не просто подаємо документи — ми супроводжуємо тебе на кожному етапі: від вибору програми до поселення в гуртожиток. Особливо важливо — ми навчаємо, як працювати з інформаційними системами університету. Якщо ти вперше відкрив IS STU чи AIS — це може здатися складним. Але з нами все буде зрозуміло: ми покажемо, пояснимо і будемо поруч.

Наша мета — зробити вступ на MTF STU у Трнаві зрозумілим і доступним для кожного. Ми на зв’язку до і після зарахування, щоб у тебе не залишилось жодного питання.

Залиш заявку — і вже цього року ти зможеш навчатися в Європі безкоштовно!

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