Компьютерная поддержка производственных технологий — бесплатное обучение в Словакии без экзаменов

Программа обучения будущего

Хочешь получить качественное европейское образование без экзаменов и бесплатно? Выбирай бакалаврскую программу «Компьютерная поддержка производственных технологий» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU).

Это идеальный выбор для тех, кто мечтает о высшем образовании в Европе без лишней бюрократии, вступительных экзаменов и платных контрактов. Обучение проводится на словацком языке и является полностью бесплатным.

Что ты будешь изучать?

Программа сочетает теоретическую подготовку с практикой и ориентирована на реальные потребности современного производства:

3D-моделирование деталей и компонентов в CAD-средах (Fusion 360, PowerShape)

Генеративное проектирование сложных форм и узлов

Проектирование сложных сборок и создание чертежной документации

Программирование станков с ЧПУ, промышленных роботов и 3D-принтеров в PowerMill

Технологии обработки: 3-осевая, 3+2-осевая, 5-осевая, аддитивное производство (3D-печать)

Контроль качества изделий с использованием систем ZEISS: 3D-сканирование, измерения, КТ, обратное проектирование

Проектирование производственных процессов, сборочных линий и оптимизация участков (CAA)

Работа с CAx-системами: CAD, CAM, CAE, CAQ, CAA

Сегодня и особенно в будущем вы будете использовать передовое ПО 3D CAD для проектирования литейных форм, формовочных и режущих инструментов, а также компонентов для различных отраслей, включая автомобильную промышленность. В учебном процессе используются технологии и продукты компании AUTODESK, такие как Fusion 360 и PowerShape, в которых вы научитесь мыслить как инженер, создавать 3D-модели и работать с ними профессионально.

Преимущества программы

Бесплатное обучение в государственном университете на словацком языке

в государственном университете на словацком языке Поступление без экзаменов на основе школьного аттестата

на основе школьного аттестата Современные лаборатории с оборудованием от компаний AUTODESK и ZEISS

с оборудованием от компаний AUTODESK и ZEISS Навыки 21 века : от 3D-моделирования до цифрового производства

: от 3D-моделирования до цифрового производства Европейский диплом , признанный во всех странах ЕС

, признанный во всех странах ЕС Стажировка и дипломные проекты на реальных предприятиях

Высокий спрос на рынке труда в инженерных и производственных компаниях

Карьера после окончания

После окончания программы ты сможешь работать в следующих сферах:

Программирование ЧПУ-оборудования и автоматизация производства

Технолог машиностроения и инженер-конструктор

Проектировщик производственных линий

Специалист по 3D-печати и аддитивным технологиям

Эксперт по цифровому производству, CAM и CAQ

Где можно работать после выпуска?

Выпускники программы находят работу в:

Автомобильной и авиационной промышленности

Машиностроительных и металлургических предприятиях

3D-производстве, центрах проектирования и инжиниринга

Научно-исследовательских институтах и инновационных лабораториях

Международных производственных корпорациях

Кому подойдёт эта программа?

Выпускникам 11 классов, которые хотят поступить без экзаменов на бесплатное обучение в Европе

на Тем, кто интересуется инженерией, цифровыми технологиями и автоматизацией

Будущим инженерам CAD/CAM/CAE/CAA

Тем, кто хочет востребованную и перспективную профессию с европейским дипломом

С Postupai поступить просто!

Образовательная платформа Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать на бесплатное обучение в Словакии — без экзаменов, с полным сопровождением и поддержкой.

Мы не просто подаём документы — мы сопровождаем тебя на каждом этапе: от выбора программы до заселения в общежитие. Особенно важно — мы обучаем работе с информационными системами университета. Если ты впервые открываешь IS STU или AIS, это может быть сложно — но с нами всё будет понятно. Мы покажем, подскажем и всегда будем на связи.

Наша цель — сделать поступление в MTF STU в Трнаве понятным и доступным для каждого. Мы на связи до и после зачисления, чтобы у тебя не осталось ни одного вопроса.

Оставь заявку — и уже в этом году ты сможешь учиться в Европе бесплатно!

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