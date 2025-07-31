Компьютерная поддержка производственных технологий — бесплатное обучение в Словакии без экзаменов
Программа обучения будущего
Хочешь получить качественное европейское образование без экзаменов и бесплатно? Выбирай бакалаврскую программу «Компьютерная поддержка производственных технологий» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU).
Это идеальный выбор для тех, кто мечтает о высшем образовании в Европе без лишней бюрократии, вступительных экзаменов и платных контрактов. Обучение проводится на словацком языке и является полностью бесплатным.
Что ты будешь изучать?
Программа сочетает теоретическую подготовку с практикой и ориентирована на реальные потребности современного производства:
- 3D-моделирование деталей и компонентов в CAD-средах (Fusion 360, PowerShape)
- Генеративное проектирование сложных форм и узлов
- Проектирование сложных сборок и создание чертежной документации
- Программирование станков с ЧПУ, промышленных роботов и 3D-принтеров в PowerMill
- Технологии обработки: 3-осевая, 3+2-осевая, 5-осевая, аддитивное производство (3D-печать)
- Контроль качества изделий с использованием систем ZEISS: 3D-сканирование, измерения, КТ, обратное проектирование
- Проектирование производственных процессов, сборочных линий и оптимизация участков (CAA)
- Работа с CAx-системами: CAD, CAM, CAE, CAQ, CAA
Сегодня и особенно в будущем вы будете использовать передовое ПО 3D CAD для проектирования литейных форм, формовочных и режущих инструментов, а также компонентов для различных отраслей, включая автомобильную промышленность. В учебном процессе используются технологии и продукты компании AUTODESK, такие как Fusion 360 и PowerShape, в которых вы научитесь мыслить как инженер, создавать 3D-модели и работать с ними профессионально.
Преимущества программы
- Бесплатное обучение в государственном университете на словацком языке
- Поступление без экзаменов на основе школьного аттестата
- Современные лаборатории с оборудованием от компаний AUTODESK и ZEISS
- Навыки 21 века: от 3D-моделирования до цифрового производства
- Европейский диплом, признанный во всех странах ЕС
- Стажировка и дипломные проекты на реальных предприятиях
- Высокий спрос на рынке труда в инженерных и производственных компаниях
Карьера после окончания
После окончания программы ты сможешь работать в следующих сферах:
- Программирование ЧПУ-оборудования и автоматизация производства
- Технолог машиностроения и инженер-конструктор
- Проектировщик производственных линий
- Специалист по 3D-печати и аддитивным технологиям
- Эксперт по цифровому производству, CAM и CAQ
Где можно работать после выпуска?
Выпускники программы находят работу в:
- Автомобильной и авиационной промышленности
- Машиностроительных и металлургических предприятиях
- 3D-производстве, центрах проектирования и инжиниринга
- Научно-исследовательских институтах и инновационных лабораториях
- Международных производственных корпорациях
Кому подойдёт эта программа?
- Выпускникам 11 классов, которые хотят поступить без экзаменов на бесплатное обучение в Европе
- Тем, кто интересуется инженерией, цифровыми технологиями и автоматизацией
- Будущим инженерам CAD/CAM/CAE/CAA
- Тем, кто хочет востребованную и перспективную профессию с европейским дипломом
С Postupai поступить просто!
Образовательная платформа Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать на бесплатное обучение в Словакии — без экзаменов, с полным сопровождением и поддержкой.
Мы не просто подаём документы — мы сопровождаем тебя на каждом этапе: от выбора программы до заселения в общежитие. Особенно важно — мы обучаем работе с информационными системами университета. Если ты впервые открываешь IS STU или AIS, это может быть сложно — но с нами всё будет понятно. Мы покажем, подскажем и всегда будем на связи.
Наша цель — сделать поступление в MTF STU в Трнаве понятным и доступным для каждого. Мы на связи до и после зачисления, чтобы у тебя не осталось ни одного вопроса.
Оставь заявку — и уже в этом году ты сможешь учиться в Европе бесплатно!
Заполнить анкету на поступление
Учебный план программы «Компьютерная поддержка производственных технологий»
1 курс
1 семестр
- Информационные технологии
- Математика I
- Материаловедение I
- Основы экономики и менеджмента
- Основы конструирования и техническая документация
2 семестр
- Физика
- Математика II
- Введение в компьютерную поддержку производственных технологий
- Основы экологии
- Основы производственных технологий I
Предметы по выбору (1 минимум):
- Основы этики
- Основы коммуникации
- Fundamentals of Computer Aided Production Technologies – Selected Chapters
2 курс
3 семестр
- Английский язык I
- Механика твёрдых и деформируемых тел
- Компьютерная поддержка производственных технологий I
- Технология литейного производства
- Основы права
- Основы производственных технологий II
Предметы по выбору (1 минимум):
- Душевная гигиена
- Основы социологии
- The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I
- The Selected Chapters of Foundry Technology
4 семестр
- Английский язык II
- Обработка на станках с ЧПУ
- Технология сварки
Предметы по выбору (1 минимум):
- Механика жидкостей и термомеханика
- Моделирование тепловых процессов
- The Selected Chapters of Computer Numerical Control
Предметы по выбору (1 минимум):
- Метод конечных элементов
- Упругость, прочность, пластичность
- The Selected Chapters of Welding Technology
3 курс
5 семестр
- Бакалаврский проект
- Компьютерная поддержка производственных технологий II
- Программируемые логические контроллеры
- Технология обработки давлением
- Основы сборки
Предметы по выбору (1 минимум):
- История техники и профессионального образования
- Введение в когнитивные науки
- The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies II
- The Selected Chapters of Forming Technology
Физическая культура (1 минимум):
- Физическая культура I
- Оздоровительная физкультура I
6 семестр
- Бакалаврская работа
- Итог государственного экзамена
- CAQ — Компьютерная поддержка контроля качества
- Компьютерная поддержка производственных технологий III
- Государственный экзамен (Bc)
Физическая культура (1 минимум):
- Физическая культура II
- Оздоровительная физкультура II
Предметы по выбору (1 минимум):
- CAA — Компьютерная поддержка сборки
- Промышленные роботы и манипуляторы
- Технология аддитивного производства
- The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies III
Учёба с практической направленностью
Программа ориентирована на развитие практических навыков: моделирование, проектирование, управление роботами, программирование станков и работа в современных CAx-системах. Все дисциплины связаны с реальными задачами машиностроения и промышленного производства. Студенты готовят бакалаврский проект и защищают его на государственном экзамене.
Сделай шаг к обучению в Европе уже сейчас!
Поступление без экзаменов, бесплатное обучение, сильная техническая база, европейский диплом — всё это ты получишь на программе «Компьютерная поддержка производственных технологий» в STU.
Платформа Postupai поможет на всех этапах — от подачи документов до обучения в информационных системах университета.
Подать заявку на поступление
Трудоустройство выпускников и возможности дальнейшего обучения
Где работают выпускники?
Выпускники программы «Компьютерная поддержка производственных технологий» успешно находят работу в сфере внедрения и обслуживания современных производственно-технологических систем. Они востребованы как:
- инженеры-технологи CAD/CAM;
- сотрудники технологических бюро (CA);
- конструкторы производственной оснастки и приспособлений;
- специалисты по технической подготовке производства;
- программисты ЧПУ и автоматизированных производственных систем.
Словацкие и международные компании заинтересованы в специалистах уже на этапе обучения — многие студенты получают предложения о работе ещё до защиты диплома. Благодаря тесной связи с практикой и современному обучению, выпускники легко находят работу по специальности.
Статистика трудоустройства
По данным портала uplatnenie.sk, среди выпускников программы в 2019 году:
- Общее количество выпускников: 46 (98% мужчин, 2% женщин)
- 96% продолжили обучение в магистратуре
- 2% сразу трудоустроились
- 2% — другие категории (работа за границей, временный перерыв и т.д.)
Продолжение обучения в магистратуре
После завершения бакалаврской программы студенты могут продолжить обучение на магистратуре по техническим направлениям как в MTF STU, так и в других европейских технических университетах.
Продолжение обучения позволяет углубить знания в области цифрового производства, автоматизации, мехатроники и инженерного проектирования, а также получить степень магистра инженерии (Ing.).
Истории успеха выпускников
- Ing. Томаш Шимо — руководитель Центра качества Carl Zeiss Slovakia
- Ing. Марек Звончан, PhD. — руководитель отдела R&D в компании Boge Elastmetall Slovakia
- Ing. Рудольф Зауец, PhD. — руководитель отдела исследований и разработок в MASAM s.r.o.
Оценка работодателей
Внешние заинтересованные стороны (работодатели и партнёрские компании) высоко оценили актуальность программы. В результате обсуждения они отметили:
- высокое соответствие знаний и навыков студентов требованиям индустрии,
- необходимость с первого года обучения развивать английский язык,
- важность практических занятий, лабораторий и проектной работы.
Вывод: программа полностью соответствует ожиданиям работодателей и даёт студентам прочную профессиональную основу для начала карьеры или продолжения образования.
Условия поступления на программу «Компьютерная поддержка производственных технологий»
Материально-технологический факультет (MTF STU), г. Трнава — Словацкий технический университет в Братиславе
Программа предназначена для иностранных абитуриентов, в том числе выпускников школ из Украины, которые получили полное среднее образование и аттестат зрелости. Это первая ступень высшего образования — по окончании программы присваивается академическая степень бакалавра (Bc.).
Форма и продолжительность обучения
- Форма обучения: очная (дневная)
- Занятия: с понедельника по пятницу, согласно расписанию
- Срок обучения: 3 года (6 семестров)
Поступление — без экзаменов!
Поступление осуществляется без вступительных испытаний — только на основании оценок из школы.
Сроки подачи заявок
- 1-й этап:
- Подача электронной заявки и оплата регистрационного взноса — до конца апреля
- Заседание приёмной комиссии — в мае
- Зачисление — в июле
- 2-й этап (если останутся свободные места):
- Подача заявки и оплата — до конца июля
- Заседание комиссии — в августе
- Зачисление — в сентябре
Какие документы нужно подготовить?
- Заверенная копия аттестата о среднем образовании
- Выписка оценок за 3 последних года обучения (например, 8–10 классы)
- Решение о признании образования (нострификация), оформляется в Региональном управлении образования Словакии
- Подтверждение знания словацкого языка на уровне не ниже B1
- Подтверждение оплаты регистрационного взноса (если платёж прошёл с ошибками)
- Резюме (CV)
- Дипломы, грамоты и сертификаты об участии в олимпиадах или конкурсах (если есть)
Важно: Все документы должны быть переведены на словацкий язык официальным судебным переводчиком.
Если у вас нет сертификата знания словацкого языка — STU предоставляет возможность пройти тестирование на уровне B1 перед поступлением.
С нами — легко и уверенно!
С компанией Postupai вы поступите гарантированно и уже в сентябре заселитесь в общежитие!
Мы сопровождаем абитуриента на всех этапах — от подачи заявки до начала обучения: консультируем, готовим документы, объясняем, как работать с университетскими системами (IS STU, AIS), следим за всеми сроками и всегда на связи.
Всё, что нужно — просто написать нам или позвонить. Остальное мы сделаем за вас!
Подать заявку на поступление