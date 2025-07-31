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Компьютерная поддержка производственных технологий

Компьютерная поддержка производственных технологий — бесплатное обучение в Словакии без экзаменов

Программа обучения будущего

Хочешь получить качественное европейское образование без экзаменов и бесплатно? Выбирай бакалаврскую программу «Компьютерная поддержка производственных технологий» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU).

Это идеальный выбор для тех, кто мечтает о высшем образовании в Европе без лишней бюрократии, вступительных экзаменов и платных контрактов. Обучение проводится на словацком языке и является полностью бесплатным.

Что ты будешь изучать?

Программа сочетает теоретическую подготовку с практикой и ориентирована на реальные потребности современного производства:

  • 3D-моделирование деталей и компонентов в CAD-средах (Fusion 360, PowerShape)
  • Генеративное проектирование сложных форм и узлов
  • Проектирование сложных сборок и создание чертежной документации
  • Программирование станков с ЧПУ, промышленных роботов и 3D-принтеров в PowerMill
  • Технологии обработки: 3-осевая, 3+2-осевая, 5-осевая, аддитивное производство (3D-печать)
  • Контроль качества изделий с использованием систем ZEISS: 3D-сканирование, измерения, КТ, обратное проектирование
  • Проектирование производственных процессов, сборочных линий и оптимизация участков (CAA)
  • Работа с CAx-системами: CAD, CAM, CAE, CAQ, CAA

Сегодня и особенно в будущем вы будете использовать передовое ПО 3D CAD для проектирования литейных форм, формовочных и режущих инструментов, а также компонентов для различных отраслей, включая автомобильную промышленность. В учебном процессе используются технологии и продукты компании AUTODESK, такие как Fusion 360 и PowerShape, в которых вы научитесь мыслить как инженер, создавать 3D-модели и работать с ними профессионально.

Преимущества программы

  • Бесплатное обучение в государственном университете на словацком языке
  • Поступление без экзаменов на основе школьного аттестата
  • Современные лаборатории с оборудованием от компаний AUTODESK и ZEISS
  • Навыки 21 века: от 3D-моделирования до цифрового производства
  • Европейский диплом, признанный во всех странах ЕС
  • Стажировка и дипломные проекты на реальных предприятиях
  • Высокий спрос на рынке труда в инженерных и производственных компаниях

Карьера после окончания

После окончания программы ты сможешь работать в следующих сферах:

  • Программирование ЧПУ-оборудования и автоматизация производства
  • Технолог машиностроения и инженер-конструктор
  • Проектировщик производственных линий
  • Специалист по 3D-печати и аддитивным технологиям
  • Эксперт по цифровому производству, CAM и CAQ

Где можно работать после выпуска?

Выпускники программы находят работу в:

  • Автомобильной и авиационной промышленности
  • Машиностроительных и металлургических предприятиях
  • 3D-производстве, центрах проектирования и инжиниринга
  • Научно-исследовательских институтах и инновационных лабораториях
  • Международных производственных корпорациях

Кому подойдёт эта программа?

  • Выпускникам 11 классов, которые хотят поступить без экзаменов на бесплатное обучение в Европе
  • Тем, кто интересуется инженерией, цифровыми технологиями и автоматизацией
  • Будущим инженерам CAD/CAM/CAE/CAA
  • Тем, кто хочет востребованную и перспективную профессию с европейским дипломом

С Postupai поступить просто!

Образовательная платформа Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать на бесплатное обучение в Словакии — без экзаменов, с полным сопровождением и поддержкой.

Мы не просто подаём документы — мы сопровождаем тебя на каждом этапе: от выбора программы до заселения в общежитие. Особенно важно — мы обучаем работе с информационными системами университета. Если ты впервые открываешь IS STU или AIS, это может быть сложно — но с нами всё будет понятно. Мы покажем, подскажем и всегда будем на связи.

Наша цель — сделать поступление в MTF STU в Трнаве понятным и доступным для каждого. Мы на связи до и после зачисления, чтобы у тебя не осталось ни одного вопроса.

Оставь заявку — и уже в этом году ты сможешь учиться в Европе бесплатно!

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Учебный план программы «Компьютерная поддержка производственных технологий»

1 курс

1 семестр

  • Информационные технологии
  • Математика I
  • Материаловедение I
  • Основы экономики и менеджмента
  • Основы конструирования и техническая документация

2 семестр

  • Физика
  • Математика II
  • Введение в компьютерную поддержку производственных технологий
  • Основы экологии
  • Основы производственных технологий I

Предметы по выбору (1 минимум):

  • Основы этики
  • Основы коммуникации
  • Fundamentals of Computer Aided Production Technologies – Selected Chapters

2 курс

3 семестр

  • Английский язык I
  • Механика твёрдых и деформируемых тел
  • Компьютерная поддержка производственных технологий I
  • Технология литейного производства
  • Основы права
  • Основы производственных технологий II

Предметы по выбору (1 минимум):

  • Душевная гигиена
  • Основы социологии
  • The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I
  • The Selected Chapters of Foundry Technology

4 семестр

  • Английский язык II
  • Обработка на станках с ЧПУ
  • Технология сварки

Предметы по выбору (1 минимум):

  • Механика жидкостей и термомеханика
  • Моделирование тепловых процессов
  • The Selected Chapters of Computer Numerical Control

Предметы по выбору (1 минимум):

  • Метод конечных элементов
  • Упругость, прочность, пластичность
  • The Selected Chapters of Welding Technology

3 курс

5 семестр

  • Бакалаврский проект
  • Компьютерная поддержка производственных технологий II
  • Программируемые логические контроллеры
  • Технология обработки давлением
  • Основы сборки

Предметы по выбору (1 минимум):

  • История техники и профессионального образования
  • Введение в когнитивные науки
  • The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies II
  • The Selected Chapters of Forming Technology

Физическая культура (1 минимум):

  • Физическая культура I
  • Оздоровительная физкультура I

6 семестр

  • Бакалаврская работа
  • Итог государственного экзамена
  • CAQ — Компьютерная поддержка контроля качества
  • Компьютерная поддержка производственных технологий III
  • Государственный экзамен (Bc)

Физическая культура (1 минимум):

  • Физическая культура II
  • Оздоровительная физкультура II

Предметы по выбору (1 минимум):

  • CAA — Компьютерная поддержка сборки
  • Промышленные роботы и манипуляторы
  • Технология аддитивного производства
  • The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies III

Учёба с практической направленностью

Программа ориентирована на развитие практических навыков: моделирование, проектирование, управление роботами, программирование станков и работа в современных CAx-системах. Все дисциплины связаны с реальными задачами машиностроения и промышленного производства. Студенты готовят бакалаврский проект и защищают его на государственном экзамене.

Сделай шаг к обучению в Европе уже сейчас!

Поступление без экзаменов, бесплатное обучение, сильная техническая база, европейский диплом — всё это ты получишь на программе «Компьютерная поддержка производственных технологий» в STU.

Платформа Postupai поможет на всех этапах — от подачи документов до обучения в информационных системах университета.

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Трудоустройство выпускников и возможности дальнейшего обучения

Где работают выпускники?

Выпускники программы «Компьютерная поддержка производственных технологий» успешно находят работу в сфере внедрения и обслуживания современных производственно-технологических систем. Они востребованы как:

  • инженеры-технологи CAD/CAM;
  • сотрудники технологических бюро (CA);
  • конструкторы производственной оснастки и приспособлений;
  • специалисты по технической подготовке производства;
  • программисты ЧПУ и автоматизированных производственных систем.

Словацкие и международные компании заинтересованы в специалистах уже на этапе обучения — многие студенты получают предложения о работе ещё до защиты диплома. Благодаря тесной связи с практикой и современному обучению, выпускники легко находят работу по специальности.

Статистика трудоустройства

По данным портала uplatnenie.sk, среди выпускников программы в 2019 году:

  • Общее количество выпускников: 46 (98% мужчин, 2% женщин)
  • 96% продолжили обучение в магистратуре
  • 2% сразу трудоустроились
  • 2% — другие категории (работа за границей, временный перерыв и т.д.)

Продолжение обучения в магистратуре

После завершения бакалаврской программы студенты могут продолжить обучение на магистратуре по техническим направлениям как в MTF STU, так и в других европейских технических университетах.

Продолжение обучения позволяет углубить знания в области цифрового производства, автоматизации, мехатроники и инженерного проектирования, а также получить степень магистра инженерии (Ing.).

Истории успеха выпускников

  • Ing. Томаш Шимо — руководитель Центра качества Carl Zeiss Slovakia
  • Ing. Марек Звончан, PhD. — руководитель отдела R&D в компании Boge Elastmetall Slovakia
  • Ing. Рудольф Зауец, PhD. — руководитель отдела исследований и разработок в MASAM s.r.o.

Оценка работодателей

Внешние заинтересованные стороны (работодатели и партнёрские компании) высоко оценили актуальность программы. В результате обсуждения они отметили:

  • высокое соответствие знаний и навыков студентов требованиям индустрии,
  • необходимость с первого года обучения развивать английский язык,
  • важность практических занятий, лабораторий и проектной работы.

Вывод: программа полностью соответствует ожиданиям работодателей и даёт студентам прочную профессиональную основу для начала карьеры или продолжения образования.

Условия поступления на программу «Компьютерная поддержка производственных технологий»

Материально-технологический факультет (MTF STU), г. Трнава — Словацкий технический университет в Братиславе

Программа предназначена для иностранных абитуриентов, в том числе выпускников школ из Украины, которые получили полное среднее образование и аттестат зрелости. Это первая ступень высшего образования — по окончании программы присваивается академическая степень бакалавра (Bc.).

Форма и продолжительность обучения

  • Форма обучения: очная (дневная)
  • Занятия: с понедельника по пятницу, согласно расписанию
  • Срок обучения: 3 года (6 семестров)

Поступление — без экзаменов!

Поступление осуществляется без вступительных испытаний — только на основании оценок из школы.

Сроки подачи заявок

  • 1-й этап:
    • Подача электронной заявки и оплата регистрационного взноса — до конца апреля
    • Заседание приёмной комиссии — в мае
    • Зачисление — в июле
  • 2-й этап (если останутся свободные места):
    • Подача заявки и оплата — до конца июля
    • Заседание комиссии — в августе
    • Зачисление — в сентябре

Какие документы нужно подготовить?

  • Заверенная копия аттестата о среднем образовании
  • Выписка оценок за 3 последних года обучения (например, 8–10 классы)
  • Решение о признании образования (нострификация), оформляется в Региональном управлении образования Словакии
  • Подтверждение знания словацкого языка на уровне не ниже B1
  • Подтверждение оплаты регистрационного взноса (если платёж прошёл с ошибками)
  • Резюме (CV)
  • Дипломы, грамоты и сертификаты об участии в олимпиадах или конкурсах (если есть)

Важно: Все документы должны быть переведены на словацкий язык официальным судебным переводчиком.

Если у вас нет сертификата знания словацкого языка — STU предоставляет возможность пройти тестирование на уровне B1 перед поступлением.

С нами — легко и уверенно!

С компанией Postupai вы поступите гарантированно и уже в сентябре заселитесь в общежитие!

Мы сопровождаем абитуриента на всех этапах — от подачи заявки до начала обучения: консультируем, готовим документы, объясняем, как работать с университетскими системами (IS STU, AIS), следим за всеми сроками и всегда на связи.

Всё, что нужно — просто написать нам или позвонить. Остальное мы сделаем за вас!

Подать заявку на поступление

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 31.07.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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