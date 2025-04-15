Словацкий технический университет в Братиславе (STU) признан лучшим в стране по уровню трудоустройства выпускников. В международном рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2022 STU — единственный университет из Словакии, вошедший в топ-550 мира. Это подтверждает и рейтинг Profesia.sk, по которому выпускники STU наиболее востребованы среди работодателей.

Здесь вы можете поступить без экзаменов и обучаться бесплатно на словацком языке. Кроме того, студенты получают возможность проживания в кампусе вместе с другими студентами факультета — это комфортная, современная и дружелюбная среда, идеально подходящая для учебы и социальной адаптации.

Материально-технологический факультет в Трнаве (MTF STU) — один из самых популярных факультетов Словацкого технического университета в Братиславе (STU) . Он предлагает отличные возможности для тех, кто хочет учиться в Словакии , получить качественное техническое образование и в будущем — успешную карьеру в Европе.

Всё в одном — CAMPUS MTF

Такое All in One-решение означает, что тебе не нужно будет бегать по городу в поисках жилья, столовой, спортзала или библиотеки — всё находится рядом. Кампус MTF STU создан с учётом комфорта студентов: всё под рукой, в пешей доступности и в современной инфраструктуре.

У тебя будет возможность:

жить в уютных и почти самых дешёвых общежитиях в Словакии ;

; ходить на занятия буквально в тапочках — от общежития до учебных аудиторий несколько шагов;

— от общежития до учебных аудиторий несколько шагов; питаться в студенческой столовой по сниженным ценам , включая вегетарианские блюда;

, включая вегетарианские блюда; заниматься спортом бесплатно — тренажёрные залы, бесейн, спортивные площадки и активности доступны прямо в кампусе;

— тренажёрные залы, бесейн, спортивные площадки и активности доступны прямо в кампусе; получать стипендии до 2250 евро в год за хорошую учёбу и активность;

за хорошую учёбу и активность; бесплатно парковаться, если покажешь отличные результаты.

И всё это — в Трнаве, одном из самых студенческих и уютных городов Словакии, всего в 40 минутах от Братиславы. Здесь царит настоящая молодёжная атмосфера, проходят фестивали, студенческие мероприятия, работает множество кафе, библиотек и зон для отдыха.

Если ты ищешь удобное, доступное и насыщенное студенческое пространство, CAMPUS MTF STU — это то место, с которого начинается твоя карьера в Европе.

Технические программы на MTF STU

Если тебе интересны современные производственные технологии и инженерные системы, обрати внимание на программу «Производственные устройства и системы». Она сочетает в себе мехатронику, автоматизацию и цифровые технологии, которые используются в европейских компаниях. Студенты получают практические знания, позволяющие проектировать, оптимизировать и управлять производственными процессами.

Также популярна программа «Промышленный менеджмент», где студенты изучают современные методы контроля качества, метрологию и международные стандарты качества, применяемые в промышленности по всей Европе.

Огромное преимущество Материально-технологического факультета в Трнаве (MTF STU) — это возможность поступить без экзаменов и бесплатно учиться на словацком языке. То есть, ты получаешь качественное техническое образование европейского уровня без лишнего стресса и финансовых затрат.

И всё это — в Трнаве, уютном студенческом городе всего в 45 минутах от Братиславы. Здесь комфортная атмосфера, современный кампус, развитая инфраструктура и насыщенная студенческая жизнь.

Хочешь учиться в Европе, построить карьеру в международной компании или открыть свой бизнес? Учёба в Словакии на MTF STU в Трнаве — это отличный старт для будущего.

На Материально-технологическом факультете в Трнаве ты можешь выбрать одну из следующих программ:

Учебные программы на MTF STU