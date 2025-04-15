Материально-технологический факультет в Трнаве (MTF STU) — один из самых популярных факультетов Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Он предлагает отличные возможности для тех, кто хочет учиться в Словакии, получить качественное техническое образование и в будущем — успешную карьеру в Европе.
Здесь вы можете поступить без экзаменов и обучаться бесплатно на словацком языке. Кроме того, студенты получают возможность проживания в кампусе вместе с другими студентами факультета — это комфортная, современная и дружелюбная среда, идеально подходящая для учебы и социальной адаптации.
MTF STU — лидер по трудоустройству выпускников
Словацкий технический университет в Братиславе (STU) признан лучшим в стране по уровню трудоустройства выпускников. В международном рейтинге QS Graduate Employability Rankings 2022 STU — единственный университет из Словакии, вошедший в топ-550 мира. Это подтверждает и рейтинг Profesia.sk, по которому выпускники STU наиболее востребованы среди работодателей.
Студенческая жизнь в городе Трнава - ТОП
Такое All in One-решение означает, что тебе не нужно будет бегать по городу в поисках жилья, столовой, спортзала или библиотеки — всё находится рядом. Кампус MTF STU создан с учётом комфорта студентов: всё под рукой, в пешей доступности и в современной инфраструктуре.
У тебя будет возможность:
И всё это — в Трнаве, одном из самых студенческих и уютных городов Словакии, всего в 40 минутах от Братиславы. Здесь царит настоящая молодёжная атмосфера, проходят фестивали, студенческие мероприятия, работает множество кафе, библиотек и зон для отдыха.
Если ты ищешь удобное, доступное и насыщенное студенческое пространство, CAMPUS MTF STU — это то место, с которого начинается твоя карьера в Европе.
Если тебе интересны современные производственные технологии и инженерные системы, обрати внимание на программу «Производственные устройства и системы». Она сочетает в себе мехатронику, автоматизацию и цифровые технологии, которые используются в европейских компаниях. Студенты получают практические знания, позволяющие проектировать, оптимизировать и управлять производственными процессами.
Также популярна программа «Промышленный менеджмент», где студенты изучают современные методы контроля качества, метрологию и международные стандарты качества, применяемые в промышленности по всей Европе.
Огромное преимущество Материально-технологического факультета в Трнаве (MTF STU) — это возможность поступить без экзаменов и бесплатно учиться на словацком языке. То есть, ты получаешь качественное техническое образование европейского уровня без лишнего стресса и финансовых затрат.
И всё это — в Трнаве, уютном студенческом городе всего в 45 минутах от Братиславы. Здесь комфортная атмосфера, современный кампус, развитая инфраструктура и насыщенная студенческая жизнь.
Хочешь учиться в Европе, построить карьеру в международной компании или открыть свой бизнес? Учёба в Словакии на MTF STU в Трнаве — это отличный старт для будущего.
На Материально-технологическом факультете в Трнаве ты можешь выбрать одну из следующих программ:
Учёба на MTF STU в Трнаве даёт не только академические знания, но и финансовую гибкость. Студенты могут совмещать учёбу с работой на неполный рабочий день, что особенно удобно благодаря низкой стоимости жизни в Трнаве и множеству локальных компаний, охотно принимающих студентов. Часто можно найти работу в кафе, магазинах, логистических фирмах или даже в рамках университета.
Кроме того, у студентов есть возможность получить академические, мотивационные или социальные стипендии. За отличную учёбу или активность в студенческой жизни можно получить до 2250 евро в год — это помогает покрыть расходы на проживание, питание и досуг.
Для иностранных студентов в MTF STU работает система наставничества и поддержки. Новички быстро адаптируются благодаря помощи от студенческих организаций и кураторов. Postupai помогает в оформлении ВНЖ в Словакии, медицинской страховки, а также даёт инструкции по открытию банковского счёта и получению студенческого ISIC.
Также вы можете принять участие в международных программах, таких как Erasmus+, и на один семестр или год поехать учиться в другую страну Европы.
Город Трнава — один из самых безопасных и чистых городов Словакии. Спокойная обстановка, зелёные зоны, низкий уровень преступности и удобное транспортное сообщение делают его идеальным местом для жизни и учёбы.
Университетский кампус охраняется и круглосуточно мониторится, а в общежитиях действует система электронного доступа и видеонаблюдения.
Поступить на MTF STU в Трнаве можно без вступительных экзаменов, но очень важно следить за сроками подачи документов. Университет проводит два этапа приёмной кампании — если вы не успели в первом, у вас будет возможность подать заявку во втором туре, при наличии свободных мест.
Если ты планируешь учиться в Словакии бесплатно, важно не только выбрать подходящую программу, но и успеть подать документы в срок. Поддержка команды Postupai поможет тебе на каждом этапе — от подачи заявки до зачисления и оформления ВНЖ.
Оставь заявку, и мы подробно расскажем всё о поступлении, проживании, учебных программах и сроках.
Обучение на словацком языке — бесплатное. Вы платите только административные сборы и покрываете личные расходы (проживание, питание и т.д.).
Стипендии доступны за хорошую учёбу, активность и социальные обстоятельства. Размер может достигать до 2250 евро в год.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы