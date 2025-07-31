Производственные устройства и системы — бакалавриат в Словакии без экзаменов
Хочешь получить бесплатное высшее образование в Словакии без вступительных экзаменов и с перспективой успешной карьеры в машиностроении и промышленности? Бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это идеальный выбор для абитуриентов из Украины и других стран.
О программе
Бакалавриат длится 3 года и готовит специалистов в области разработки, моделирования и автоматизации производственных устройств, которые применяются в машиностроении, робототехнике и современных интеллектуальных производствах. Учебный план сочетает теоретическую подготовку и обширную практику в современных лабораториях с использованием CAD/CAM систем, 3D-моделирования, промышленной автоматизации и цифровых двойников.
Что ты изучишь?
- Проектирование производственных устройств в CAD-средах: Siemens NX, SolidWorks, CATIA
- Моделирование и симуляция роботизированных производств и цифровых двойников
- Программирование ПЛК (PLC), промышленных роботов ABB, работа в RobotStudio
- Разработка гидравлических, пневматических и электропневматических систем (FESTO)
- Создание виртуальных прототипов и технической документации
- Инженерная графика, прочностные расчёты, техническая подготовка производства
- Основы инженерного менеджмента и контроля качества
Варианты применения знаний
- Машиностроение и автомобилестроение
- Металлургия и производство оборудования
- Автоматизация и цифровое производство
- 3D-печать и проектирование производственных линий
- Контроль качества, логистика, инженерные стартапы
Преимущества бакалавриата
- Бесплатное обучение на словацком языке
- Поступление без экзаменов по аттестату
- Практические занятия в лабораториях, реальные кейсы, стажировки
- Возможность продолжить обучение в магистратуре в Словакии и других странах ЕС
- Высокий интерес работодателей уже во время обучения
Программа «Производственные устройства и системы» — это твой путь к стабильной, современной и хорошо оплачиваемой инженерной карьере в Европе.
Поступление с Postupai — легко и понятно
Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать на бакалавриат в Словакии. Мы сопровождаем на каждом этапе:
- Выбор программы и модуля
- Оформление документов и перевод
- Подача заявки, нострификация, заселение
- Поддержка при старте обучения, помощь с AIS и системами STU
Заполни заявку — и уже этой осенью начни учёбу на бакалавриате по программе «Производственные устройства и системы» в Словакии без экзаменов и контрактов!
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Учебный план программы «Производственные устройства и системы»
Факультет: Материально-технологический факультет (MTF STU), Трнава
Продолжительность: 3 года (6 семестров, очная форма обучения)
Язык обучения: словацкий
Описание: Бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» ориентирована на подготовку специалистов в сфере автоматизации, проектирования и эксплуатации производственных систем. Студенты осваивают проектирование в CAD-средах, работу с промышленными роботами и программируемыми логическими контроллерами (PLC), мехатронные и пневматические механизмы, а также основы качества, метрологии и инженерной графики. Практическая подготовка проходит в специализированных лабораториях и в партнёрстве с индустриальными предприятиями.
1 курс
1 семестр
- Информационные технологии
- Математика I
- Материаловедение I
- Основы экономики и менеджмента
- Основы проектирования и техническая документация
2 семестр
- Физика
- Математика II
- Проектирование с компьютерной поддержкой I
- Основы экологических наук
- Основы производственных технологий I
Факультативные предметы (выбрать минимум 1):
- Основы этики
- Основы коммуникации
2 курс
3 семестр
- Английский язык I
- Проектирование с компьютерной поддержкой II
- Механика твёрдых и податливых тел
- Программируемые логические контроллеры
- Основы права
- Основы производственных технологий II
Факультативные предметы (выбрать минимум 1):
- Психическое здоровье
- Основы социологии
4 семестр
- Английский язык II
- Механика жидкостей и термомеханика
- Проектирование с компьютерной поддержкой III
- Технические средства автоматизированного управления
Факультативные предметы (выбрать минимум 1):
- Метод конечных элементов
- Упругость, прочность, пластичность
- Производственная техника
Факультативные предметы (выбрать минимум 1):
- Электротехника и электроника
- Эксплуатационные свойства и выбор материалов
3 курс
5 семестр
- Бакалаврский проект
- Гидравлические и пневматические механизмы
- Механизация и автоматизация
- Режущие инструменты
Факультативные предметы (выбрать минимум 1):
- Детали и механизмы машин
- Механика машин и приводов
Факультативные предметы (выбрать минимум 1):
- История техники и технического образования
- Введение в когнитивные науки
Физическая культура (выбрать минимум 1):
- Физкультура I
- Лечебная физкультура I
6 семестр
- Бакалаврская работа
- Общий результат государственного экзамена
- Промышленные роботы и манипуляторы
- Оснастка
- Государственный экзамен (Bc)
Физическая культура (выбрать минимум 1):
- Физкультура II
- Лечебная физкультура II
Факультативные предметы (выбрать минимум 1):
- Автоматизация сбора и обработки данных
- Механические испытания и дефектоскопия материалов
- Метрология и качество технологических процессов
- Технологии аддитивного производства
Поступление с Postupai — просто и доступно
С Postupai ты сможешь легко поступить на бесплатное обучение по направлению «Производственные устройства и системы» в Словакии. Мы сопровождаем тебя на всех этапах:
- Подбор программы и помощь с документами
- Переводы, подача заявки и нострификация
- Заселение в общежитие и помощь в адаптации
Оставь заявку — и уже этой осенью начни учёбу в STU на бакалавриате по программе «Производственные устройства и системы» без экзаменов и оплаты!
Подать заявку на поступление
Карьера после обучения и продолжение на магистратуре
Программа бакалавриата «Производственные устройства и системы» открывает широкие возможности для профессионального и академического роста. Выпускники не только получают прочную техническую базу, но и востребованы в промышленности — особенно в сферах автоматизации, роботизации и машиностроения.
Продолжение обучения на магистратуре
Большинство выпускников продолжают обучение на магистерских программах Словацкого технического университета, в том числе на направлениях:
- «Компьютерная поддержка проектирования и производства»
- «Производственные устройства и системы» (инженерная степень)
Эти программы углубляют знания в области цифрового производства, интеграции робототехнических систем, управления качеством и проектирования современных интеллектуальных производственных линий.
Где работают выпускники?
Выпускники программы работают как в Словакии, так и за рубежом. Они находят применение своим знаниям на должностях:
- Процессный инженер — специалист по автоматизированным производственным системам, логистике, обслуживанию и контролю процессов
- Проектный инженер — проектирование, интеграция и модернизация производственных линий
- Инженер по техническому обслуживанию и эксплуатации
- Инженер-робототехник, автоматизатор, CAD-конструктор
- Инженер в отделе качества или R&D
- Частный предприниматель в инженерных и технологических услугах
Примеры успешных выпускников
- Ing. Martin Krivý – инженер по производству, Volvo Cars (Швеция)
- Ing. Denis Cintula – проектный инженер, DS Systems
- Ing. Jakub Frťús – инженер по приложениям, ABB
- Ing. Marek Sedlák – проектный инженер, BOGE Elastmetall Slovakia
- Ing. Mário Rapant – менеджер по производству, Jaguar Land Rover
Некоторые выпускники остались в академической среде и стали преподавателями или исследователями, участвующими в разработке современных учебных программ и научных проектов.
Успешный старт карьеры
Уже во время учёбы студенты получают практический опыт через:
- Лабораторные занятия
- Реальные кейсы от промышленных партнёров
- Возможность писать дипломные работы на базе предприятий
Благодаря этому выпускники легко находят работу в ведущих международных и словацких компаниях в таких отраслях, как:
- Машиностроение
- Автомобилестроение
- Автоматизация производств
- Внедрение технологий Industry 4.0
Поступление на бакалавриат «Производственные устройства и системы» в Словакии — легко, без экзаменов и бесплатно
Мечтаешь получить инженерное образование в Европе без стресса, экзаменов и оплаты? Тогда бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Трнаве (STU Trnava) — твой идеальный выбор. С Postupai ты сможешь поступить в Словакию быстро и с полной поддержкой.
Кому подойдёт эта программа?
- Выпускникам 11 классов, которые хотят учиться на инженера в Словакии
- Будущим технарям, конструкторам, специалистам по промышленной автоматизации и CAD-проектированию
- Тем, кто ищет бесплатное высшее образование в Словакии без экзаменов
Формат и условия обучения
- Степень: Бакалавр (Bc.)
- Продолжительность: 3 года (6 семестров)
- Форма: очная (дневная)
- Язык: словацкий
- Стоимость: 0 € — обучение полностью бесплатное
Как поступить без экзаменов?
Поступление проходит по школьным оценкам — нужны только аттестат и выписка оценок. Не нужно сдавать ВНО или другие тесты!
Сроки подачи заявок
- 1-й этап: до конца апреля — комиссия в мае, зачисление в июле
- 2-й этап: до конца июля — комиссия в августе, зачисление в сентябре (если остались места)
Документы для поступления в Словакию
- Аттестат о среднем образовании (нотариально заверенная копия)
- Выписка оценок за 8–10 классы
- Нострификация (признание аттестата в Словакии)
- Сертификат знания словацкого языка на уровне B1 (или внутренний тест от STU)
- Подтверждение оплаты регистрационного взноса
- Резюме (CV)
- Достижения, грамоты (необязательно)
Все документы нужно перевести на словацкий язык официальным судебным переводчиком.
Чему ты научишься?
- Работать с CAD-системами (NX, CATIA, SolidWorks) и проектировать производственные линии
- Программировать промышленных роботов ABB и логические контроллеры PLC
- Создавать виртуальные производственные системы и цифровые двойники
- Разрабатывать мехатронные, пневматические и гидравлические системы
- Анализировать данные, производить прочностные и метрологические расчёты
Где ты сможешь работать?
- На машиностроительных и автомобильных предприятиях
- В компаниях, внедряющих робототехнические и автоматизированные линии
- В инженерных и конструкторских бюро
- В производственной логистике и технической поддержке
- В сфере цифрового производства и Industry 4.0
Почему выбирают эту программу?
- Возможность учиться в Словакии бесплатно
- Поступление без экзаменов — только по школьным оценкам
- Много практики и современных лабораторий
- Перспективы трудоустройства в Словакии, ЕС и на международных рынках
- Путь к магистратуре в STU и других университетах Европы
Программа «Производственные устройства и системы» — твой билет в мир современных технологий, промышленной автоматизации и инженерного успеха!
С Postupai — поступление просто
Postupai — это команда, которая помогает студентам из Украины и других стран поступить на бакалавриат в Словакии легко и с гарантией результата.
- Подбираем подходящую специальность и университет
- Готовим и переводим все документы
- Подаём заявку, проходим нострификацию, оформляем регистрацию
- Сопровождаем при переезде, заселении и на старте учёбы
Оставь заявку — и уже этой осенью ты станешь студентом STU в Трнаве. Бесплатно, без экзаменов и с полной поддержкой от Postupai!
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