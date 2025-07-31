Производственные устройства и системы — бакалавриат в Словакии без экзаменов Хочешь получить бесплатное высшее образование в Словакии без вступительных экзаменов и с перспективой успешной карьеры в машиностроении и промышленности? Бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это идеальный выбор для абитуриентов из Украины и других стран. О программе Бакалавриат длится 3 года и готовит специалистов в области разработки, моделирования и автоматизации производственных устройств, которые применяются в машиностроении, робототехнике и современных интеллектуальных производствах. Учебный план сочетает теоретическую подготовку и обширную практику в современных лабораториях с использованием CAD/CAM систем, 3D-моделирования, промышленной автоматизации и цифровых двойников. Что ты изучишь? Проектирование производственных устройств в CAD-средах: Siemens NX, SolidWorks, CATIA

Моделирование и симуляция роботизированных производств и цифровых двойников

и цифровых двойников Программирование ПЛК (PLC), промышленных роботов ABB , работа в RobotStudio

, работа в RobotStudio Разработка гидравлических, пневматических и электропневматических систем (FESTO)

(FESTO) Создание виртуальных прототипов и технической документации

Инженерная графика, прочностные расчёты, техническая подготовка производства

Основы инженерного менеджмента и контроля качества Варианты применения знаний Машиностроение и автомобилестроение

Металлургия и производство оборудования

Автоматизация и цифровое производство

3D-печать и проектирование производственных линий

Контроль качества, логистика, инженерные стартапы Преимущества бакалавриата Бесплатное обучение на словацком языке

на словацком языке Поступление без экзаменов по аттестату

по аттестату Практические занятия в лабораториях, реальные кейсы, стажировки

Возможность продолжить обучение в магистратуре в Словакии и других странах ЕС

в Словакии и других странах ЕС Высокий интерес работодателей уже во время обучения Программа «Производственные устройства и системы» — это твой путь к стабильной, современной и хорошо оплачиваемой инженерной карьере в Европе. Поступление с Postupai — легко и понятно Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать на бакалавриат в Словакии. Мы сопровождаем на каждом этапе: Выбор программы и модуля

Оформление документов и перевод

Подача заявки, нострификация, заселение

Поддержка при старте обучения, помощь с AIS и системами STU Заполни заявку — и уже этой осенью начни учёбу на бакалавриате по программе «Производственные устройства и системы» в Словакии без экзаменов и контрактов! Подать заявку на поступление

Учебный план программы «Производственные устройства и системы» Факультет: Материально-технологический факультет (MTF STU), Трнава Продолжительность: 3 года (6 семестров, очная форма обучения) Язык обучения: словацкий Описание: Бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» ориентирована на подготовку специалистов в сфере автоматизации, проектирования и эксплуатации производственных систем. Студенты осваивают проектирование в CAD-средах, работу с промышленными роботами и программируемыми логическими контроллерами (PLC), мехатронные и пневматические механизмы, а также основы качества, метрологии и инженерной графики. Практическая подготовка проходит в специализированных лабораториях и в партнёрстве с индустриальными предприятиями. 1 курс 1 семестр Информационные технологии

Математика I

Материаловедение I

Основы экономики и менеджмента

Основы проектирования и техническая документация 2 семестр Физика

Математика II

Проектирование с компьютерной поддержкой I

Основы экологических наук

Основы производственных технологий I Факультативные предметы (выбрать минимум 1): Основы этики

Основы коммуникации 2 курс 3 семестр Английский язык I

Проектирование с компьютерной поддержкой II

Механика твёрдых и податливых тел

Программируемые логические контроллеры

Основы права

Основы производственных технологий II Факультативные предметы (выбрать минимум 1): Психическое здоровье

Основы социологии 4 семестр Английский язык II

Механика жидкостей и термомеханика

Проектирование с компьютерной поддержкой III

Технические средства автоматизированного управления Факультативные предметы (выбрать минимум 1): Метод конечных элементов

Упругость, прочность, пластичность

Производственная техника Факультативные предметы (выбрать минимум 1): Электротехника и электроника

Эксплуатационные свойства и выбор материалов 3 курс 5 семестр Бакалаврский проект

Гидравлические и пневматические механизмы

Механизация и автоматизация

Режущие инструменты Факультативные предметы (выбрать минимум 1): Детали и механизмы машин

Механика машин и приводов Факультативные предметы (выбрать минимум 1): История техники и технического образования

Введение в когнитивные науки Физическая культура (выбрать минимум 1): Физкультура I

Лечебная физкультура I 6 семестр Бакалаврская работа

Общий результат государственного экзамена

Промышленные роботы и манипуляторы

Оснастка

Государственный экзамен (Bc) Физическая культура (выбрать минимум 1): Физкультура II

Лечебная физкультура II Факультативные предметы (выбрать минимум 1): Автоматизация сбора и обработки данных

Механические испытания и дефектоскопия материалов

Метрология и качество технологических процессов

Технологии аддитивного производства Поступление с Postupai — просто и доступно С Postupai ты сможешь легко поступить на бесплатное обучение по направлению «Производственные устройства и системы» в Словакии. Мы сопровождаем тебя на всех этапах: Подбор программы и помощь с документами

Переводы, подача заявки и нострификация

Заселение в общежитие и помощь в адаптации Оставь заявку — и уже этой осенью начни учёбу в STU на бакалавриате по программе «Производственные устройства и системы» без экзаменов и оплаты! Подать заявку на поступление

Карьера после обучения и продолжение на магистратуре Программа бакалавриата «Производственные устройства и системы» открывает широкие возможности для профессионального и академического роста. Выпускники не только получают прочную техническую базу, но и востребованы в промышленности — особенно в сферах автоматизации, роботизации и машиностроения. Продолжение обучения на магистратуре Большинство выпускников продолжают обучение на магистерских программах Словацкого технического университета, в том числе на направлениях: «Компьютерная поддержка проектирования и производства»

«Производственные устройства и системы» (инженерная степень) Эти программы углубляют знания в области цифрового производства, интеграции робототехнических систем, управления качеством и проектирования современных интеллектуальных производственных линий. Где работают выпускники? Выпускники программы работают как в Словакии, так и за рубежом. Они находят применение своим знаниям на должностях: Процессный инженер — специалист по автоматизированным производственным системам, логистике, обслуживанию и контролю процессов

— специалист по автоматизированным производственным системам, логистике, обслуживанию и контролю процессов Проектный инженер — проектирование, интеграция и модернизация производственных линий

— проектирование, интеграция и модернизация производственных линий Инженер по техническому обслуживанию и эксплуатации

Инженер-робототехник, автоматизатор, CAD-конструктор

Инженер в отделе качества или R&D

Частный предприниматель в инженерных и технологических услугах Примеры успешных выпускников Ing. Martin Krivý – инженер по производству, Volvo Cars (Швеция)

– инженер по производству, Volvo Cars (Швеция) Ing. Denis Cintula – проектный инженер, DS Systems

– проектный инженер, DS Systems Ing. Jakub Frťús – инженер по приложениям, ABB

– инженер по приложениям, ABB Ing. Marek Sedlák – проектный инженер, BOGE Elastmetall Slovakia

– проектный инженер, BOGE Elastmetall Slovakia Ing. Mário Rapant – менеджер по производству, Jaguar Land Rover Некоторые выпускники остались в академической среде и стали преподавателями или исследователями, участвующими в разработке современных учебных программ и научных проектов. Успешный старт карьеры Уже во время учёбы студенты получают практический опыт через: Лабораторные занятия

Реальные кейсы от промышленных партнёров

Возможность писать дипломные работы на базе предприятий Благодаря этому выпускники легко находят работу в ведущих международных и словацких компаниях в таких отраслях, как: Машиностроение

Автомобилестроение

Автоматизация производств

Внедрение технологий Industry 4.0