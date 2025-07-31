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Производственные устройства и системы

Производственные устройства и системы — бакалавриат в Словакии без экзаменов

Хочешь получить бесплатное высшее образование в Словакии без вступительных экзаменов и с перспективой успешной карьеры в машиностроении и промышленности? Бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это идеальный выбор для абитуриентов из Украины и других стран.

О программе

Бакалавриат длится 3 года и готовит специалистов в области разработки, моделирования и автоматизации производственных устройств, которые применяются в машиностроении, робототехнике и современных интеллектуальных производствах. Учебный план сочетает теоретическую подготовку и обширную практику в современных лабораториях с использованием CAD/CAM систем, 3D-моделирования, промышленной автоматизации и цифровых двойников.

Что ты изучишь?

  • Проектирование производственных устройств в CAD-средах: Siemens NX, SolidWorks, CATIA
  • Моделирование и симуляция роботизированных производств и цифровых двойников
  • Программирование ПЛК (PLC), промышленных роботов ABB, работа в RobotStudio
  • Разработка гидравлических, пневматических и электропневматических систем (FESTO)
  • Создание виртуальных прототипов и технической документации
  • Инженерная графика, прочностные расчёты, техническая подготовка производства
  • Основы инженерного менеджмента и контроля качества

Варианты применения знаний

  • Машиностроение и автомобилестроение
  • Металлургия и производство оборудования
  • Автоматизация и цифровое производство
  • 3D-печать и проектирование производственных линий
  • Контроль качества, логистика, инженерные стартапы

Преимущества бакалавриата

  • Бесплатное обучение на словацком языке
  • Поступление без экзаменов по аттестату
  • Практические занятия в лабораториях, реальные кейсы, стажировки
  • Возможность продолжить обучение в магистратуре в Словакии и других странах ЕС
  • Высокий интерес работодателей уже во время обучения

Программа «Производственные устройства и системы» — это твой путь к стабильной, современной и хорошо оплачиваемой инженерной карьере в Европе.

Поступление с Postupai — легко и понятно

Postupai уже более 7 лет помогает студентам из Украины и других стран поступать на бакалавриат в Словакии. Мы сопровождаем на каждом этапе:

  • Выбор программы и модуля
  • Оформление документов и перевод
  • Подача заявки, нострификация, заселение
  • Поддержка при старте обучения, помощь с AIS и системами STU

Заполни заявку — и уже этой осенью начни учёбу на бакалавриате по программе «Производственные устройства и системы» в Словакии без экзаменов и контрактов!

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Учебный план программы «Производственные устройства и системы»

Факультет: Материально-технологический факультет (MTF STU), Трнава

Продолжительность: 3 года (6 семестров, очная форма обучения)

Язык обучения: словацкий

Описание: Бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» ориентирована на подготовку специалистов в сфере автоматизации, проектирования и эксплуатации производственных систем. Студенты осваивают проектирование в CAD-средах, работу с промышленными роботами и программируемыми логическими контроллерами (PLC), мехатронные и пневматические механизмы, а также основы качества, метрологии и инженерной графики. Практическая подготовка проходит в специализированных лабораториях и в партнёрстве с индустриальными предприятиями.

1 курс

1 семестр

  • Информационные технологии
  • Математика I
  • Материаловедение I
  • Основы экономики и менеджмента
  • Основы проектирования и техническая документация

2 семестр

  • Физика
  • Математика II
  • Проектирование с компьютерной поддержкой I
  • Основы экологических наук
  • Основы производственных технологий I

Факультативные предметы (выбрать минимум 1):

  • Основы этики
  • Основы коммуникации

2 курс

3 семестр

  • Английский язык I
  • Проектирование с компьютерной поддержкой II
  • Механика твёрдых и податливых тел
  • Программируемые логические контроллеры
  • Основы права
  • Основы производственных технологий II

Факультативные предметы (выбрать минимум 1):

  • Психическое здоровье
  • Основы социологии

4 семестр

  • Английский язык II
  • Механика жидкостей и термомеханика
  • Проектирование с компьютерной поддержкой III
  • Технические средства автоматизированного управления

Факультативные предметы (выбрать минимум 1):

  • Метод конечных элементов
  • Упругость, прочность, пластичность
  • Производственная техника

Факультативные предметы (выбрать минимум 1):

  • Электротехника и электроника
  • Эксплуатационные свойства и выбор материалов

3 курс

5 семестр

  • Бакалаврский проект
  • Гидравлические и пневматические механизмы
  • Механизация и автоматизация
  • Режущие инструменты

Факультативные предметы (выбрать минимум 1):

  • Детали и механизмы машин
  • Механика машин и приводов

Факультативные предметы (выбрать минимум 1):

  • История техники и технического образования
  • Введение в когнитивные науки

Физическая культура (выбрать минимум 1):

  • Физкультура I
  • Лечебная физкультура I

6 семестр

  • Бакалаврская работа
  • Общий результат государственного экзамена
  • Промышленные роботы и манипуляторы
  • Оснастка
  • Государственный экзамен (Bc)

Физическая культура (выбрать минимум 1):

  • Физкультура II
  • Лечебная физкультура II

Факультативные предметы (выбрать минимум 1):

  • Автоматизация сбора и обработки данных
  • Механические испытания и дефектоскопия материалов
  • Метрология и качество технологических процессов
  • Технологии аддитивного производства

Поступление с Postupai — просто и доступно

С Postupai ты сможешь легко поступить на бесплатное обучение по направлению «Производственные устройства и системы» в Словакии. Мы сопровождаем тебя на всех этапах:

  • Подбор программы и помощь с документами
  • Переводы, подача заявки и нострификация
  • Заселение в общежитие и помощь в адаптации

Оставь заявку — и уже этой осенью начни учёбу в STU на бакалавриате по программе «Производственные устройства и системы» без экзаменов и оплаты!

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Карьера после обучения и продолжение на магистратуре

Программа бакалавриата «Производственные устройства и системы» открывает широкие возможности для профессионального и академического роста. Выпускники не только получают прочную техническую базу, но и востребованы в промышленности — особенно в сферах автоматизации, роботизации и машиностроения.

Продолжение обучения на магистратуре

Большинство выпускников продолжают обучение на магистерских программах Словацкого технического университета, в том числе на направлениях:

  • «Компьютерная поддержка проектирования и производства»
  • «Производственные устройства и системы» (инженерная степень)

Эти программы углубляют знания в области цифрового производства, интеграции робототехнических систем, управления качеством и проектирования современных интеллектуальных производственных линий.

Где работают выпускники?

Выпускники программы работают как в Словакии, так и за рубежом. Они находят применение своим знаниям на должностях:

  • Процессный инженер — специалист по автоматизированным производственным системам, логистике, обслуживанию и контролю процессов
  • Проектный инженер — проектирование, интеграция и модернизация производственных линий
  • Инженер по техническому обслуживанию и эксплуатации
  • Инженер-робототехник, автоматизатор, CAD-конструктор
  • Инженер в отделе качества или R&D
  • Частный предприниматель в инженерных и технологических услугах

Примеры успешных выпускников

  • Ing. Martin Krivý – инженер по производству, Volvo Cars (Швеция)
  • Ing. Denis Cintula – проектный инженер, DS Systems
  • Ing. Jakub Frťús – инженер по приложениям, ABB
  • Ing. Marek Sedlák – проектный инженер, BOGE Elastmetall Slovakia
  • Ing. Mário Rapant – менеджер по производству, Jaguar Land Rover

Некоторые выпускники остались в академической среде и стали преподавателями или исследователями, участвующими в разработке современных учебных программ и научных проектов.

Успешный старт карьеры

Уже во время учёбы студенты получают практический опыт через:

  • Лабораторные занятия
  • Реальные кейсы от промышленных партнёров
  • Возможность писать дипломные работы на базе предприятий

Благодаря этому выпускники легко находят работу в ведущих международных и словацких компаниях в таких отраслях, как:

  • Машиностроение
  • Автомобилестроение
  • Автоматизация производств
  • Внедрение технологий Industry 4.0

Поступление на бакалавриат «Производственные устройства и системы» в Словакии — легко, без экзаменов и бесплатно

Мечтаешь получить инженерное образование в Европе без стресса, экзаменов и оплаты? Тогда бакалаврская программа «Производственные устройства и системы» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Трнаве (STU Trnava) — твой идеальный выбор. С Postupai ты сможешь поступить в Словакию быстро и с полной поддержкой.

Кому подойдёт эта программа?

  • Выпускникам 11 классов, которые хотят учиться на инженера в Словакии
  • Будущим технарям, конструкторам, специалистам по промышленной автоматизации и CAD-проектированию
  • Тем, кто ищет бесплатное высшее образование в Словакии без экзаменов

Формат и условия обучения

  • Степень: Бакалавр (Bc.)
  • Продолжительность: 3 года (6 семестров)
  • Форма: очная (дневная)
  • Язык: словацкий
  • Стоимость: 0 € — обучение полностью бесплатное

Как поступить без экзаменов?

Поступление проходит по школьным оценкам — нужны только аттестат и выписка оценок. Не нужно сдавать ВНО или другие тесты!

Сроки подачи заявок

  • 1-й этап: до конца апреля — комиссия в мае, зачисление в июле
  • 2-й этап: до конца июля — комиссия в августе, зачисление в сентябре (если остались места)

Документы для поступления в Словакию

  • Аттестат о среднем образовании (нотариально заверенная копия)
  • Выписка оценок за 8–10 классы
  • Нострификация (признание аттестата в Словакии)
  • Сертификат знания словацкого языка на уровне B1 (или внутренний тест от STU)
  • Подтверждение оплаты регистрационного взноса
  • Резюме (CV)
  • Достижения, грамоты (необязательно)

Все документы нужно перевести на словацкий язык официальным судебным переводчиком.

Чему ты научишься?

  • Работать с CAD-системами (NX, CATIA, SolidWorks) и проектировать производственные линии
  • Программировать промышленных роботов ABB и логические контроллеры PLC
  • Создавать виртуальные производственные системы и цифровые двойники
  • Разрабатывать мехатронные, пневматические и гидравлические системы
  • Анализировать данные, производить прочностные и метрологические расчёты

Где ты сможешь работать?

  • На машиностроительных и автомобильных предприятиях
  • В компаниях, внедряющих робототехнические и автоматизированные линии
  • В инженерных и конструкторских бюро
  • В производственной логистике и технической поддержке
  • В сфере цифрового производства и Industry 4.0

Почему выбирают эту программу?

  • Возможность учиться в Словакии бесплатно
  • Поступление без экзаменов — только по школьным оценкам
  • Много практики и современных лабораторий
  • Перспективы трудоустройства в Словакии, ЕС и на международных рынках
  • Путь к магистратуре в STU и других университетах Европы

Программа «Производственные устройства и системы» — твой билет в мир современных технологий, промышленной автоматизации и инженерного успеха!

С Postupai — поступление просто

Postupai — это команда, которая помогает студентам из Украины и других стран поступить на бакалавриат в Словакии легко и с гарантией результата.

  • Подбираем подходящую специальность и университет
  • Готовим и переводим все документы
  • Подаём заявку, проходим нострификацию, оформляем регистрацию
  • Сопровождаем при переезде, заселении и на старте учёбы

Оставь заявку — и уже этой осенью ты станешь студентом STU в Трнаве. Бесплатно, без экзаменов и с полной поддержкой от Postupai!

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Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 31.07.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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