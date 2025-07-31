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Виробничі пристрої та системи

Виробничі пристрої та системи — бакалаврат у Словаччині без іспитів

Хочеш здобути безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів та з перспективою успішної кар’єри в машинобудуванні й промисловості? Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це ідеальний вибір для абітурієнтів з України та інших країн.

Про програму

Бакалаврат триває 3 роки та готує фахівців у сфері проєктування, моделювання й автоматизації виробничих пристроїв, які застосовуються в машинобудуванні, робототехніці та сучасних інтелектуальних виробництвах. Навчальний план поєднує теоретичну підготовку та велику кількість практики в сучасних лабораторіях із використанням CAD/CAM систем, 3D-моделювання, промислової автоматизації та цифрових двійників.

Що ти вивчатимеш?

  • Проєктування виробничих пристроїв у CAD-середовищах: Siemens NX, SolidWorks, CATIA
  • Моделювання та симуляція роботизованих виробництв і цифрових двійників
  • Програмування ПЛК (PLC), промислових роботів ABB, робота в RobotStudio
  • Розробка гідравлічних, пневматичних та електропневматичних систем (FESTO)
  • Створення віртуальних прототипів і технічної документації
  • Інженерна графіка, розрахунки міцності, технічна підготовка виробництва
  • Основи інженерного менеджменту та контролю якості

Де можна застосувати ці знання?

  • Машинобудування та автомобілебудування
  • Металургія та виробництво обладнання
  • Автоматизація та цифрове виробництво
  • 3D-друк і проєктування виробничих ліній
  • Контроль якості, логістика, інженерні стартапи

Переваги бакалаврату

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою
  • Вступ без іспитів за атестатом
  • Практичні заняття в лабораторіях, реальні кейси, стажування
  • Можливість продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або країнах ЄС
  • Високий інтерес роботодавців ще під час навчання

Програма «Виробничі пристрої та системи» — це твій шлях до стабільної, сучасної та добре оплачуваної інженерної кар’єри в Європі.

Вступ з Postupai — легко та зрозуміло

Postupai вже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступити на бакалаврат у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі:

  • Підбір програми та модуля
  • Оформлення документів та переклади
  • Подача заявки, нострифікація, поселення
  • Підтримка на старті навчання, допомога з AIS та системами STU

Заповни заявку — і вже цієї осені почни навчання на бакалавраті за програмою «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині без іспитів і контрактів!

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Навчальний план програми «Виробничі пристрої та системи»

Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), Трнава

Тривалість: 3 роки (6 семестрів, денна форма навчання)

Мова навчання: словацька

Опис: Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» орієнтована на підготовку фахівців у сфері автоматизації, проєктування та експлуатації виробничих систем. Студенти опановують проєктування в CAD-середовищах, роботу з промисловими роботами та програмованими логічними контролерами (PLC), мехатронні та пневматичні механізми, а також основи якості, метрології та інженерної графіки. Практичне навчання проходить у спеціалізованих лабораторіях у співпраці з промисловими підприємствами.

1 курс

1 семестр

  • Інформаційні технології
  • Математика I
  • Матеріалознавство I
  • Основи економіки та менеджменту
  • Основи проєктування та технічна документація

2 семестр

  • Фізика
  • Математика II
  • Проєктування з комп’ютерною підтримкою I
  • Основи екології
  • Основи виробничих технологій I

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Основи етики
  • Основи комунікації

2 курс

3 семестр

  • Англійська мова I
  • Проєктування з комп’ютерною підтримкою II
  • Механіка твердих та пружних тіл
  • Програмовані логічні контролери
  • Основи права
  • Основи виробничих технологій II

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Психічне здоров’я
  • Основи соціології

4 семестр

  • Англійська мова II
  • Механіка рідин та термомеханіка
  • Проєктування з комп’ютерною підтримкою III
  • Технічні засоби автоматизованого управління

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Метод скінченних елементів
  • Упругість, міцність, пластичність
  • Виробнича техніка

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Електротехніка та електроніка
  • Експлуатаційні властивості та вибір матеріалів

3 курс

5 семестр

  • Бакалаврський проєкт
  • Гідравлічні та пневматичні механізми
  • Механізація та автоматизація
  • Ріжучі інструменти

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Деталі та механізми машин
  • Механіка машин і приводів

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Історія техніки та технічної освіти
  • Вступ до когнітивних наук

Фізичне виховання (мінімум 1):

  • Фізичне виховання I
  • Лікувальна фізкультура I

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Загальний результат державного іспиту
  • Промислові роботи та маніпулятори
  • Оснащення
  • Державний іспит (Bc)

Фізичне виховання (мінімум 1):

  • Фізичне виховання II
  • Лікувальна фізкультура II

Вибіркові предмети (мінімум 1):

  • Автоматизація збору та обробки даних
  • Механічні випробування та дефектоскопія матеріалів
  • Метрологія та якість технологічних процесів
  • Технології адитивного виробництва

Вступ з Postupai — просто та доступно

З Postupai ти зможеш легко вступити на безкоштовне навчання за напрямом «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі:

  • Підбір програми та допомога з документами
  • Переклади, подача заявки та нострифікація
  • Поселення в гуртожиток і підтримка в адаптації

Залиш заявку — і вже цієї осені розпочни навчання в STU на бакалавраті за програмою «Виробничі пристрої та системи» без іспитів і контрактів!

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Кар'єра після навчання і продовження в магістратурі

Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» відкриває широкі можливості для професійного та академічного зростання. Випускники отримують ґрунтовну технічну базу і користуються попитом у промисловості — особливо в сферах автоматизації, роботизації та машинобудування.

Продовження навчання в магістратурі

Більшість випускників продовжують навчання на магістерських програмах Словацького технічного університету, зокрема за спеціальностями:

  • «Комп’ютерна підтримка проєктування та виробництва»
  • «Виробничі пристрої та системи» (інженерський ступінь)

Ці програми поглиблюють знання у сфері цифрового виробництва, інтеграції робототехнічних систем, управління якістю та проєктування сучасних інтелектуальних виробничих ліній.

Де працюють випускники?

Випускники програми працюють як у Словаччині, так і за кордоном. Вони знаходять застосування своїм знанням на таких посадах:

  • Інженер з процесів — фахівець з автоматизованих виробничих систем, логістики, обслуговування та контролю процесів
  • Інженер-проєктувальник — проєктування, інтеграція та модернізація виробничих ліній
  • Інженер з технічного обслуговування та експлуатації
  • Інженер-робототехнік, автоматизатор, CAD-конструктор
  • Інженер у відділі якості або R&D
  • Підприємець у сфері інженерних і технологічних послуг

Приклади успішних випускників

  • Ing. Martin Krivý – інженер з виробництва, Volvo Cars (Швеція)
  • Ing. Denis Cintula – проєктний інженер, DS Systems
  • Ing. Jakub Frťús – інженер з додатків, ABB
  • Ing. Marek Sedlák – проєктний інженер, BOGE Elastmetall Slovakia
  • Ing. Mário Rapant – менеджер з виробництва, Jaguar Land Rover

Деякі випускники залишилися в академічному середовищі та стали викладачами або дослідниками, що беруть участь у створенні сучасних навчальних програм та наукових проєктів.

Успішний старт кар'єри

Вже під час навчання студенти здобувають практичний досвід завдяки:

  • Лабораторним заняттям
  • Реальним кейсам від промислових партнерів
  • Можливості писати дипломні роботи на базі підприємств

Завдяки цьому випускники легко знаходять роботу у провідних міжнародних та словацьких компаніях у таких галузях, як:

  • Машинобудування
  • Автомобілебудування
  • Автоматизація виробництва
  • Впровадження технологій Industry 4.0

Вступ на бакалаврат «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині — легко, без іспитів і безкоштовно

Мрієш здобути інженерну освіту в Європі без стресу, іспитів і плати за навчання? Тоді бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Трнаві (STU Trnava) — твій ідеальний вибір. З Postupai ти зможеш вступити до Словаччини швидко та з повною підтримкою.

Кому підійде ця програма?

  • Випускникам 11 класів, які хочуть вивчати інженерію в Словаччині
  • Майбутнім технарям, конструкторам, спеціалістам з автоматизації та CAD-проєктування
  • Тим, хто шукає безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів

Формат і умови навчання

  • Ступінь: Бакалавр (Bc.)
  • Тривалість: 3 роки (6 семестрів)
  • Форма навчання: очна (денна)
  • Мова навчання: словацька
  • Вартість: 0 € — навчання повністю безкоштовне

Як вступити без іспитів?

Вступ відбувається за шкільними оцінками — потрібен лише атестат і виписка з оцінками. ЗНО та інші іспити не потрібні!

Терміни подачі заявки

  • 1 етап: до кінця квітня — комісія в травні, зарахування в липні
  • 2 етап: до кінця липня — комісія в серпні, зарахування у вересні (якщо залишаться місця)

Які документи потрібні?

  • Атестат про повну середню освіту (з нотаріальним посвідченням)
  • Виписка оцінок за 8–10 класи
  • Нострифікація (визнання атестата у Словаччині)
  • Сертифікат знання словацької мови рівня B1 або внутрішній тест STU
  • Підтвердження оплати реєстраційного збору
  • Резюме (CV)
  • Дипломи, грамоти (за бажанням)

Усі документи мають бути перекладені на словацьку мову офіційним судовим перекладачем.

Чому варто обрати цю програму?

  • Проєктування у CAD-середовищах (NX, CATIA, SolidWorks)
  • Програмування промислових роботів ABB, контролерів PLC
  • Створення та симуляція віртуальних виробничих систем
  • Розробка мехатронних, пневматичних, гідравлічних систем
  • Інженерна механіка, фізика, розрахунки міцності, метрологія

Де можна працювати після навчання?

  • На машинобудівних і промислових підприємствах
  • У компаніях, які впроваджують автоматизовані та роботизовані лінії
  • У конструкторських бюро та R&D-відділах
  • У сфері цифрового виробництва та Industry 4.0
  • У технічному обслуговуванні, логістиці, сервісі

Чому абітурієнти обирають цю програму?

  • Безкоштовне навчання і вступ без іспитів
  • Багато практики: лабораторії, кейси, стажування
  • Сучасна технічна база та цифрові технології
  • Можливість вступу до магістратури в Словаччині та ЄС
  • Високий попит на інженерів у Словаччині та за кордоном

Програма «Виробничі пристрої та системи» — твій шанс на сучасну, стабільну та високооплачувану інженерну кар’єру в Європі!

З Postupai — просто і впевнено

Postupai — це освітня платформа, яка допомагає українським абітурієнтам вступити на бакалаврат до Словаччини і отримати європейський диплом без зайвих труднощів.

  • Підбираємо програму та університет
  • Оформлюємо та перекладаємо документи
  • Допомагаємо з подачею заявки, нострифікацією, реєстрацією
  • Супроводжуємо при переїзді, заселенні й на старті навчання

Заповни заявку — і вже цієї осені стань студентом STU у Трнаві за напрямом «Виробничі пристрої та системи»!

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Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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