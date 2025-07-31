Виробничі пристрої та системи — бакалаврат у Словаччині без іспитів
Хочеш здобути безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів та з перспективою успішної кар’єри в машинобудуванні й промисловості? Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це ідеальний вибір для абітурієнтів з України та інших країн.
Про програму
Бакалаврат триває 3 роки та готує фахівців у сфері проєктування, моделювання й автоматизації виробничих пристроїв, які застосовуються в машинобудуванні, робототехніці та сучасних інтелектуальних виробництвах. Навчальний план поєднує теоретичну підготовку та велику кількість практики в сучасних лабораторіях із використанням CAD/CAM систем, 3D-моделювання, промислової автоматизації та цифрових двійників.
Що ти вивчатимеш?
- Проєктування виробничих пристроїв у CAD-середовищах: Siemens NX, SolidWorks, CATIA
- Моделювання та симуляція роботизованих виробництв і цифрових двійників
- Програмування ПЛК (PLC), промислових роботів ABB, робота в RobotStudio
- Розробка гідравлічних, пневматичних та електропневматичних систем (FESTO)
- Створення віртуальних прототипів і технічної документації
- Інженерна графіка, розрахунки міцності, технічна підготовка виробництва
- Основи інженерного менеджменту та контролю якості
Де можна застосувати ці знання?
- Машинобудування та автомобілебудування
- Металургія та виробництво обладнання
- Автоматизація та цифрове виробництво
- 3D-друк і проєктування виробничих ліній
- Контроль якості, логістика, інженерні стартапи
Переваги бакалаврату
- Безкоштовне навчання словацькою мовою
- Вступ без іспитів за атестатом
- Практичні заняття в лабораторіях, реальні кейси, стажування
- Можливість продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або країнах ЄС
- Високий інтерес роботодавців ще під час навчання
Програма «Виробничі пристрої та системи» — це твій шлях до стабільної, сучасної та добре оплачуваної інженерної кар’єри в Європі.
Вступ з Postupai — легко та зрозуміло
Postupai вже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступити на бакалаврат у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі:
- Підбір програми та модуля
- Оформлення документів та переклади
- Подача заявки, нострифікація, поселення
- Підтримка на старті навчання, допомога з AIS та системами STU
Заповни заявку — і вже цієї осені почни навчання на бакалавраті за програмою «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині без іспитів і контрактів!
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Навчальний план програми «Виробничі пристрої та системи»
Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), Трнава
Тривалість: 3 роки (6 семестрів, денна форма навчання)
Мова навчання: словацька
Опис: Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» орієнтована на підготовку фахівців у сфері автоматизації, проєктування та експлуатації виробничих систем. Студенти опановують проєктування в CAD-середовищах, роботу з промисловими роботами та програмованими логічними контролерами (PLC), мехатронні та пневматичні механізми, а також основи якості, метрології та інженерної графіки. Практичне навчання проходить у спеціалізованих лабораторіях у співпраці з промисловими підприємствами.
1 курс
1 семестр
- Інформаційні технології
- Математика I
- Матеріалознавство I
- Основи економіки та менеджменту
- Основи проєктування та технічна документація
2 семестр
- Фізика
- Математика II
- Проєктування з комп’ютерною підтримкою I
- Основи екології
- Основи виробничих технологій I
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Основи етики
- Основи комунікації
2 курс
3 семестр
- Англійська мова I
- Проєктування з комп’ютерною підтримкою II
- Механіка твердих та пружних тіл
- Програмовані логічні контролери
- Основи права
- Основи виробничих технологій II
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Психічне здоров’я
- Основи соціології
4 семестр
- Англійська мова II
- Механіка рідин та термомеханіка
- Проєктування з комп’ютерною підтримкою III
- Технічні засоби автоматизованого управління
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Метод скінченних елементів
- Упругість, міцність, пластичність
- Виробнича техніка
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Електротехніка та електроніка
- Експлуатаційні властивості та вибір матеріалів
3 курс
5 семестр
- Бакалаврський проєкт
- Гідравлічні та пневматичні механізми
- Механізація та автоматизація
- Ріжучі інструменти
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Деталі та механізми машин
- Механіка машин і приводів
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Історія техніки та технічної освіти
- Вступ до когнітивних наук
Фізичне виховання (мінімум 1):
- Фізичне виховання I
- Лікувальна фізкультура I
6 семестр
- Бакалаврська робота
- Загальний результат державного іспиту
- Промислові роботи та маніпулятори
- Оснащення
- Державний іспит (Bc)
Фізичне виховання (мінімум 1):
- Фізичне виховання II
- Лікувальна фізкультура II
Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Автоматизація збору та обробки даних
- Механічні випробування та дефектоскопія матеріалів
- Метрологія та якість технологічних процесів
- Технології адитивного виробництва
Вступ з Postupai — просто та доступно
З Postupai ти зможеш легко вступити на безкоштовне навчання за напрямом «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі:
- Підбір програми та допомога з документами
- Переклади, подача заявки та нострифікація
- Поселення в гуртожиток і підтримка в адаптації
Залиш заявку — і вже цієї осені розпочни навчання в STU на бакалавраті за програмою «Виробничі пристрої та системи» без іспитів і контрактів!
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Кар'єра після навчання і продовження в магістратурі
Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» відкриває широкі можливості для професійного та академічного зростання. Випускники отримують ґрунтовну технічну базу і користуються попитом у промисловості — особливо в сферах автоматизації, роботизації та машинобудування.
Продовження навчання в магістратурі
Більшість випускників продовжують навчання на магістерських програмах Словацького технічного університету, зокрема за спеціальностями:
- «Комп’ютерна підтримка проєктування та виробництва»
- «Виробничі пристрої та системи» (інженерський ступінь)
Ці програми поглиблюють знання у сфері цифрового виробництва, інтеграції робототехнічних систем, управління якістю та проєктування сучасних інтелектуальних виробничих ліній.
Де працюють випускники?
Випускники програми працюють як у Словаччині, так і за кордоном. Вони знаходять застосування своїм знанням на таких посадах:
- Інженер з процесів — фахівець з автоматизованих виробничих систем, логістики, обслуговування та контролю процесів
- Інженер-проєктувальник — проєктування, інтеграція та модернізація виробничих ліній
- Інженер з технічного обслуговування та експлуатації
- Інженер-робототехнік, автоматизатор, CAD-конструктор
- Інженер у відділі якості або R&D
- Підприємець у сфері інженерних і технологічних послуг
Приклади успішних випускників
- Ing. Martin Krivý – інженер з виробництва, Volvo Cars (Швеція)
- Ing. Denis Cintula – проєктний інженер, DS Systems
- Ing. Jakub Frťús – інженер з додатків, ABB
- Ing. Marek Sedlák – проєктний інженер, BOGE Elastmetall Slovakia
- Ing. Mário Rapant – менеджер з виробництва, Jaguar Land Rover
Деякі випускники залишилися в академічному середовищі та стали викладачами або дослідниками, що беруть участь у створенні сучасних навчальних програм та наукових проєктів.
Успішний старт кар'єри
Вже під час навчання студенти здобувають практичний досвід завдяки:
- Лабораторним заняттям
- Реальним кейсам від промислових партнерів
- Можливості писати дипломні роботи на базі підприємств
Завдяки цьому випускники легко знаходять роботу у провідних міжнародних та словацьких компаніях у таких галузях, як:
- Машинобудування
- Автомобілебудування
- Автоматизація виробництва
- Впровадження технологій Industry 4.0
Вступ на бакалаврат «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині — легко, без іспитів і безкоштовно
Мрієш здобути інженерну освіту в Європі без стресу, іспитів і плати за навчання? Тоді бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Трнаві (STU Trnava) — твій ідеальний вибір. З Postupai ти зможеш вступити до Словаччини швидко та з повною підтримкою.
Кому підійде ця програма?
- Випускникам 11 класів, які хочуть вивчати інженерію в Словаччині
- Майбутнім технарям, конструкторам, спеціалістам з автоматизації та CAD-проєктування
- Тим, хто шукає безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів
Формат і умови навчання
- Ступінь: Бакалавр (Bc.)
- Тривалість: 3 роки (6 семестрів)
- Форма навчання: очна (денна)
- Мова навчання: словацька
- Вартість: 0 € — навчання повністю безкоштовне
Як вступити без іспитів?
Вступ відбувається за шкільними оцінками — потрібен лише атестат і виписка з оцінками. ЗНО та інші іспити не потрібні!
Терміни подачі заявки
- 1 етап: до кінця квітня — комісія в травні, зарахування в липні
- 2 етап: до кінця липня — комісія в серпні, зарахування у вересні (якщо залишаться місця)
Які документи потрібні?
- Атестат про повну середню освіту (з нотаріальним посвідченням)
- Виписка оцінок за 8–10 класи
- Нострифікація (визнання атестата у Словаччині)
- Сертифікат знання словацької мови рівня B1 або внутрішній тест STU
- Підтвердження оплати реєстраційного збору
- Резюме (CV)
- Дипломи, грамоти (за бажанням)
Усі документи мають бути перекладені на словацьку мову офіційним судовим перекладачем.
Чому варто обрати цю програму?
- Проєктування у CAD-середовищах (NX, CATIA, SolidWorks)
- Програмування промислових роботів ABB, контролерів PLC
- Створення та симуляція віртуальних виробничих систем
- Розробка мехатронних, пневматичних, гідравлічних систем
- Інженерна механіка, фізика, розрахунки міцності, метрологія
Де можна працювати після навчання?
- На машинобудівних і промислових підприємствах
- У компаніях, які впроваджують автоматизовані та роботизовані лінії
- У конструкторських бюро та R&D-відділах
- У сфері цифрового виробництва та Industry 4.0
- У технічному обслуговуванні, логістиці, сервісі
Чому абітурієнти обирають цю програму?
- Безкоштовне навчання і вступ без іспитів
- Багато практики: лабораторії, кейси, стажування
- Сучасна технічна база та цифрові технології
- Можливість вступу до магістратури в Словаччині та ЄС
- Високий попит на інженерів у Словаччині та за кордоном
Програма «Виробничі пристрої та системи» — твій шанс на сучасну, стабільну та високооплачувану інженерну кар’єру в Європі!
З Postupai — просто і впевнено
Postupai — це освітня платформа, яка допомагає українським абітурієнтам вступити на бакалаврат до Словаччини і отримати європейський диплом без зайвих труднощів.
- Підбираємо програму та університет
- Оформлюємо та перекладаємо документи
- Допомагаємо з подачею заявки, нострифікацією, реєстрацією
- Супроводжуємо при переїзді, заселенні й на старті навчання
Заповни заявку — і вже цієї осені стань студентом STU у Трнаві за напрямом «Виробничі пристрої та системи»!
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