Виробничі пристрої та системи — бакалаврат у Словаччині без іспитів Хочеш здобути безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів та з перспективою успішної кар’єри в машинобудуванні й промисловості? Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це ідеальний вибір для абітурієнтів з України та інших країн. Про програму Бакалаврат триває 3 роки та готує фахівців у сфері проєктування, моделювання й автоматизації виробничих пристроїв, які застосовуються в машинобудуванні, робототехніці та сучасних інтелектуальних виробництвах. Навчальний план поєднує теоретичну підготовку та велику кількість практики в сучасних лабораторіях із використанням CAD/CAM систем, 3D-моделювання, промислової автоматизації та цифрових двійників. Що ти вивчатимеш? Проєктування виробничих пристроїв у CAD-середовищах: Siemens NX, SolidWorks, CATIA

Моделювання та симуляція роботизованих виробництв і цифрових двійників

і цифрових двійників Програмування ПЛК (PLC), промислових роботів ABB , робота в RobotStudio

, робота в RobotStudio Розробка гідравлічних, пневматичних та електропневматичних систем (FESTO)

(FESTO) Створення віртуальних прототипів і технічної документації

Інженерна графіка, розрахунки міцності, технічна підготовка виробництва

Основи інженерного менеджменту та контролю якості Де можна застосувати ці знання? Машинобудування та автомобілебудування

Металургія та виробництво обладнання

Автоматизація та цифрове виробництво

3D-друк і проєктування виробничих ліній

Контроль якості, логістика, інженерні стартапи Переваги бакалаврату Безкоштовне навчання словацькою мовою

словацькою мовою Вступ без іспитів за атестатом

за атестатом Практичні заняття в лабораторіях, реальні кейси, стажування

Можливість продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або країнах ЄС

у Словаччині або країнах ЄС Високий інтерес роботодавців ще під час навчання Програма «Виробничі пристрої та системи» — це твій шлях до стабільної, сучасної та добре оплачуваної інженерної кар’єри в Європі. Вступ з Postupai — легко та зрозуміло Postupai вже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступити на бакалаврат у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі: Підбір програми та модуля

Оформлення документів та переклади

Подача заявки, нострифікація, поселення

Підтримка на старті навчання, допомога з AIS та системами STU Заповни заявку — і вже цієї осені почни навчання на бакалавраті за програмою «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині без іспитів і контрактів! Подати заявку на вступ

Навчальний план програми «Виробничі пристрої та системи» Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), Трнава Тривалість: 3 роки (6 семестрів, денна форма навчання) Мова навчання: словацька Опис: Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» орієнтована на підготовку фахівців у сфері автоматизації, проєктування та експлуатації виробничих систем. Студенти опановують проєктування в CAD-середовищах, роботу з промисловими роботами та програмованими логічними контролерами (PLC), мехатронні та пневматичні механізми, а також основи якості, метрології та інженерної графіки. Практичне навчання проходить у спеціалізованих лабораторіях у співпраці з промисловими підприємствами. 1 курс 1 семестр Інформаційні технології

Математика I

Матеріалознавство I

Основи економіки та менеджменту

Основи проєктування та технічна документація 2 семестр Фізика

Математика II

Проєктування з комп’ютерною підтримкою I

Основи екології

Основи виробничих технологій I Вибіркові предмети (мінімум 1): Основи етики

Основи комунікації 2 курс 3 семестр Англійська мова I

Проєктування з комп’ютерною підтримкою II

Механіка твердих та пружних тіл

Програмовані логічні контролери

Основи права

Основи виробничих технологій II Вибіркові предмети (мінімум 1): Психічне здоров’я

Основи соціології 4 семестр Англійська мова II

Механіка рідин та термомеханіка

Проєктування з комп’ютерною підтримкою III

Технічні засоби автоматизованого управління Вибіркові предмети (мінімум 1): Метод скінченних елементів

Упругість, міцність, пластичність

Виробнича техніка Вибіркові предмети (мінімум 1): Електротехніка та електроніка

Експлуатаційні властивості та вибір матеріалів 3 курс 5 семестр Бакалаврський проєкт

Гідравлічні та пневматичні механізми

Механізація та автоматизація

Ріжучі інструменти Вибіркові предмети (мінімум 1): Деталі та механізми машин

Механіка машин і приводів Вибіркові предмети (мінімум 1): Історія техніки та технічної освіти

Вступ до когнітивних наук Фізичне виховання (мінімум 1): Фізичне виховання I

Лікувальна фізкультура I 6 семестр Бакалаврська робота

Загальний результат державного іспиту

Промислові роботи та маніпулятори

Оснащення

Державний іспит (Bc) Фізичне виховання (мінімум 1): Фізичне виховання II

Лікувальна фізкультура II Вибіркові предмети (мінімум 1): Автоматизація збору та обробки даних

Механічні випробування та дефектоскопія матеріалів

Метрологія та якість технологічних процесів

Технології адитивного виробництва Вступ з Postupai — просто та доступно З Postupai ти зможеш легко вступити на безкоштовне навчання за напрямом «Виробничі пристрої та системи» у Словаччині. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі: Підбір програми та допомога з документами

Переклади, подача заявки та нострифікація

Поселення в гуртожиток і підтримка в адаптації Залиш заявку — і вже цієї осені розпочни навчання в STU на бакалавраті за програмою «Виробничі пристрої та системи» без іспитів і контрактів! Подати заявку на вступ

Кар'єра після навчання і продовження в магістратурі Бакалаврська програма «Виробничі пристрої та системи» відкриває широкі можливості для професійного та академічного зростання. Випускники отримують ґрунтовну технічну базу і користуються попитом у промисловості — особливо в сферах автоматизації, роботизації та машинобудування. Продовження навчання в магістратурі Більшість випускників продовжують навчання на магістерських програмах Словацького технічного університету, зокрема за спеціальностями: «Комп’ютерна підтримка проєктування та виробництва»

«Виробничі пристрої та системи» (інженерський ступінь) Ці програми поглиблюють знання у сфері цифрового виробництва, інтеграції робототехнічних систем, управління якістю та проєктування сучасних інтелектуальних виробничих ліній. Де працюють випускники? Випускники програми працюють як у Словаччині, так і за кордоном. Вони знаходять застосування своїм знанням на таких посадах: Інженер з процесів — фахівець з автоматизованих виробничих систем, логістики, обслуговування та контролю процесів

— фахівець з автоматизованих виробничих систем, логістики, обслуговування та контролю процесів Інженер-проєктувальник — проєктування, інтеграція та модернізація виробничих ліній

— проєктування, інтеграція та модернізація виробничих ліній Інженер з технічного обслуговування та експлуатації

Інженер-робототехнік, автоматизатор, CAD-конструктор

Інженер у відділі якості або R&D

Підприємець у сфері інженерних і технологічних послуг Приклади успішних випускників Ing. Martin Krivý – інженер з виробництва, Volvo Cars (Швеція)

– інженер з виробництва, Volvo Cars (Швеція) Ing. Denis Cintula – проєктний інженер, DS Systems

– проєктний інженер, DS Systems Ing. Jakub Frťús – інженер з додатків, ABB

– інженер з додатків, ABB Ing. Marek Sedlák – проєктний інженер, BOGE Elastmetall Slovakia

– проєктний інженер, BOGE Elastmetall Slovakia Ing. Mário Rapant – менеджер з виробництва, Jaguar Land Rover Деякі випускники залишилися в академічному середовищі та стали викладачами або дослідниками, що беруть участь у створенні сучасних навчальних програм та наукових проєктів. Успішний старт кар'єри Вже під час навчання студенти здобувають практичний досвід завдяки: Лабораторним заняттям

Реальним кейсам від промислових партнерів

Можливості писати дипломні роботи на базі підприємств Завдяки цьому випускники легко знаходять роботу у провідних міжнародних та словацьких компаніях у таких галузях, як: Машинобудування

Автомобілебудування

Автоматизація виробництва

Впровадження технологій Industry 4.0