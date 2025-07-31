Производственные технологии — инженерное образование в Словакии без экзаменов Хочешь получить бесплатное высшее образование в Словакии без вступительных экзаменов и с перспективой успешной карьеры в машиностроении и промышленности? Учебная программа «Производственные технологии» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это идеальный выбор для абитуриентов из Украины и других стран. Описание программы Программа ориентирована на подготовку специалистов, способных работать с технологиями обработки, литья, сварки, формовки и автоматизации производственных процессов. Обучение сочетает теорию и практику, включая занятия в современных лабораториях, оснащённых оборудованием последнего поколения. Студенты изучают как традиционные методы производства, так и цифровые и CAD/CAM технологии, применяемые в современной промышленности и машиностроении. В процессе учёбы упор делается на развитие инженерного мышления, проектирование, управление качеством и создание новых технологических решений. Что вы изучите? Металлообработка и механическая обработка деталей

Технологии сварки, формовки и литья

Конструирование оснастки и инструментов

Проектирование технологических процессов

Принципы автоматизации и цифрового производства

Компьютерная поддержка проектирования и производства (CAD/CAM)

Техническая документация, прочностные расчёты, моделирование

Менеджмент качества и экология производства Варианты специализации (модули) Производственные технологии — классическое инженерное направление с фокусом на технологии обработки и машиностроения

— классическое инженерное направление с фокусом на технологии обработки и машиностроения Производственные технологии и производственный менеджмент — сочетание инженерии и управления производственными процессами. На учебный год 2025/2026 модуль не открыт. Где применимы знания выпускников? Машиностроение и автомобилестроение

Металлургия и производство оборудования

Автоматизация и цифровое производство

3D-печать и проектирование производственных линий

Контроль качества, производственная логистика и техподдержка Преимущества программы Бесплатное обучение на словацком языке

на словацком языке Поступление без экзаменов по аттестату

по аттестату Много практики: лаборатории, реальные кейсы, курсовые проекты

Инженерное образование по европейским стандартам

Возможность продолжить обучение в магистратуре STU или других вузах Европы

Высокий спрос на специалистов в Словакии и за рубежом Программа «Производственные технологии» — это твой путь к стабильной, современной и хорошо оплачиваемой инженерной карьере в Европе. Поступление с Postupai — быстро и понятно Postupai уже более 7 лет помогает абитуриентам из Украины и других стран поступать в вузы Словакии. Мы сопровождаем вас на каждом этапе: Консультации и подбор подходящей инженерной программы

Оформление и перевод всех документов

Подача заявки, нострификация, зачисление

Заселение в общежитие и поддержка на всех этапах учёбы Заполни заявку — и начни своё инженерное будущее в Словакии без экзаменов и контрактов! Подать заявку на поступление

Учебный план программы «Производственные технологии» Факультет: Материально-технологический факультет (MTF STU), г. Трнава Продолжительность: 3 года (6 семестров, 3 курса) Язык обучения: словацкий Форма обучения: очная (дневная), бесплатная Описание: Бакалаврская программа «Производственные технологии» предоставляет фундаментальные знания и практические навыки в области обработки, формовки, литья, сварки и сборки материалов. Программа подходит для тех, кто хочет научиться проектировать технологические процессы, использовать современные цифровые инструменты (CAD/CAM), разбираться в свойствах материалов и работать с реальными производственными системами. Программа включает лабораторные занятия и сотрудничество с промышленными предприятиями. 1 курс 1 семестр Информационные технологии

Математика I

Материаловедение I

Основы экономики и менеджмента

Основы проектирования и техническая документация 2 семестр Физика

Математика II

Материаловедение II

Основы экологии

Основы производственных технологий I Факультативные предметы (минимум 1): Основы этики

Основы коммуникации 2 курс 3 семестр Английский язык I

CAD/CAM

Механика твёрдых и податливых тел

Технология литейного производства

Основы права

Основы производственных технологий II Факультативные предметы (минимум 1): Психическое здоровье

Основы социологии 4 семестр Английский язык II

Механика жидкостей и термомеханика

Обработка на станках с ЧПУ

Упругость, прочность, пластичность

Технология сварки 3 курс 5 семестр Бакалаврский проект

Проектирование производства

Технология пластической деформации

Термическая обработка и поверхностные покрытия материалов Факультативные предметы (минимум 1): Детали и механизмы машин

Механика машин и приводов Факультативные предметы (минимум 1): История техники и профессионального образования

Введение в когнитивные науки Физическая подготовка (выбрать 1): Физкультура I

Лечебная физкультура I 6 семестр Бакалаврская работа

Итог государственной экзаменации

Метрология и качество технологических процессов

Государственный экзамен Bc

Технология сборки Физическая подготовка (выбрать 1): Физкультура II

Лечебная физкультура II Факультативные предметы (минимум 1): Механические испытания и дефектоскопия материалов

Эксплуатационные свойства и выбор материалов Поступление с Postupai — это легко! Postupai помогает студентам из Украины и других стран поступать на бесплатное обучение в Словакии без экзаменов. Мы полностью сопровождаем вас на всех этапах — от подготовки документов до начала учёбы. Выбор подходящей программы

Подача заявки и нострификация

Поддержка при заселении в общежитие

Обучение работе с университетскими системами STU Заполни анкету — и уже этой осенью начни учёбу по программе «Производственные технологии» в Словакии! Заполнить заявку на поступление

Карьера после окончания и возможность продолжения обучения Программа «Производственные технологии» на MTF STU в Трнаве открывает широкий спектр карьерных возможностей в машиностроительной и производственной отрасли. Выпускники получают как теоретические, так и практические навыки, позволяющие уверенно стартовать в профессиональной среде или продолжить обучение в магистратуре. Кем работают выпускники? Согласно официальной системе профессий (sustavapovolani.sk), выпускники программы могут занимать следующие позиции: Инженер-технолог в машиностроении

Специалист по планированию производства

Программист станков с ЧПУ

Специалист по сварочным технологиям и оборудованию

Мастер (супервайзер) на производстве и в литейных цехах

Техник по обработке пластмасс

Контролёр качества продукции

Инженер-конструктор машиностроительного оборудования

Оператор прокатных и формовочных машин

Специалист по метрологии Эти профессии востребованы на рынке труда как в Словакии, так и в других странах ЕС, особенно в сферах машиностроения, автомобилестроения, металлообработки и промышленной автоматизации. Продолжение обучения в магистратуре После получения степени бакалавра выпускники могут продолжить обучение на магистратуре (2 ступень высшего образования) по смежным техническим направлениям. Наиболее логичным выбором является инженерская магистерская программа по машиностроению (Strojárstvo), которая доступна в том числе и на том же факультете. Магистратура позволяет углубить знания в области проектирования, автоматизации, современных технологий обработки и управления производством, а также повысить конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Программа «Производственные технологии» — это уверенное начало технической карьеры и отличная база для дальнейшего роста в сфере инженерии и промышленности.