Хочешь получить бесплатное высшее образование в Словакии без вступительных экзаменов и с перспективой успешной карьеры в машиностроении и промышленности? Учебная программа «Производственные технологии» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU) — это идеальный выбор для абитуриентов из Украины и других стран.
Программа ориентирована на подготовку специалистов, способных работать с технологиями обработки, литья, сварки, формовки и автоматизации производственных процессов. Обучение сочетает теорию и практику, включая занятия в современных лабораториях, оснащённых оборудованием последнего поколения.
Студенты изучают как традиционные методы производства, так и цифровые и CAD/CAM технологии, применяемые в современной промышленности и машиностроении. В процессе учёбы упор делается на развитие инженерного мышления, проектирование, управление качеством и создание новых технологических решений.
Программа «Производственные технологии» — это твой путь к стабильной, современной и хорошо оплачиваемой инженерной карьере в Европе.
Postupai уже более 7 лет помогает абитуриентам из Украины и других стран поступать в вузы Словакии. Мы сопровождаем вас на каждом этапе:
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Факультет: Материально-технологический факультет (MTF STU), г. Трнава
Продолжительность: 3 года (6 семестров, 3 курса)
Язык обучения: словацкий
Форма обучения: очная (дневная), бесплатная
Описание: Бакалаврская программа «Производственные технологии» предоставляет фундаментальные знания и практические навыки в области обработки, формовки, литья, сварки и сборки материалов. Программа подходит для тех, кто хочет научиться проектировать технологические процессы, использовать современные цифровые инструменты (CAD/CAM), разбираться в свойствах материалов и работать с реальными производственными системами. Программа включает лабораторные занятия и сотрудничество с промышленными предприятиями.
Факультативные предметы (минимум 1):
Факультативные предметы (минимум 1):
Факультативные предметы (минимум 1):
Факультативные предметы (минимум 1):
Физическая подготовка (выбрать 1):
Физическая подготовка (выбрать 1):
Факультативные предметы (минимум 1):
Postupai помогает студентам из Украины и других стран поступать на бесплатное обучение в Словакии без экзаменов. Мы полностью сопровождаем вас на всех этапах — от подготовки документов до начала учёбы.
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Программа «Производственные технологии» на MTF STU в Трнаве открывает широкий спектр карьерных возможностей в машиностроительной и производственной отрасли. Выпускники получают как теоретические, так и практические навыки, позволяющие уверенно стартовать в профессиональной среде или продолжить обучение в магистратуре.
Согласно официальной системе профессий (sustavapovolani.sk), выпускники программы могут занимать следующие позиции:
Эти профессии востребованы на рынке труда как в Словакии, так и в других странах ЕС, особенно в сферах машиностроения, автомобилестроения, металлообработки и промышленной автоматизации.
После получения степени бакалавра выпускники могут продолжить обучение на магистратуре (2 ступень высшего образования) по смежным техническим направлениям. Наиболее логичным выбором является инженерская магистерская программа по машиностроению (Strojárstvo), которая доступна в том числе и на том же факультете.
Магистратура позволяет углубить знания в области проектирования, автоматизации, современных технологий обработки и управления производством, а также повысить конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Программа «Производственные технологии» — это уверенное начало технической карьеры и отличная база для дальнейшего роста в сфере инженерии и промышленности.
Планируешь получить инженерное образование в Европе? Программа «Производственные технологии» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Трнаве (MTF STU) — это твой шанс поступить на бесплатное обучение в Словакии без вступительных экзаменов и контрактов.
Это бакалавриат в Словакии, предназначенный для иностранных абитуриентов, включая выпускников школ из Украины. После 3 лет обучения присваивается степень бакалавра (Bc.), а знания и практические навыки открывают путь к карьерному росту в машиностроении, металлургии и других промышленных секторах.
На программу принимают без вступительных экзаменов — по оценкам за 8–10 классы.
Важно: Все документы должны быть переведены на словацкий язык официальным судебным переводчиком.
Программа охватывает:
Большая часть занятий проходит в лабораториях с реальным оборудованием. Кроме теории ты получишь навыки, нужные работодателям уже сегодня. Это действительно практикоориентированное высшее образование в Словакии по европейским стандартам.
Postupai — это образовательная платформа, которая уже более 7 лет помогает студентам поступать в словацкие университеты без экзаменов.
Хочешь учиться в Словакии бесплатно? Начни с программы «Производственные технологии» и уже в этом году стань студентом европейского вуза!
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень: