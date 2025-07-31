Виробничі технології — безкоштовна інженерна освіта в Словаччині без іспитів Хочеш отримати безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів і з перспективою успішної кар'єри в машинобудуванні та промисловості? Освітня програма «Виробничі технології» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це ідеальний вибір для абітурієнтів з України та інших країн. Опис програми Програма орієнтована на підготовку фахівців, здатних працювати з технологіями обробки, лиття, зварювання, формування та автоматизації виробничих процесів. Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою у сучасних лабораторіях, обладнаних за останнім словом техніки. Студенти вивчають як класичні методи виробництва, так і цифрові технології та CAD/CAM системи, які застосовуються в сучасному промисловому виробництві. Особлива увага приділяється розвитку інженерного мислення, проєктуванню, управлінню якістю та створенню нових технологічних рішень. Що ви вивчите? Механічну обробку та металообробку

Технології зварювання, формування та лиття

Проєктування оснащення, інструментів і виробничих процесів

Принципи автоматизації та цифрового виробництва

Комп’ютерну підтримку проєктування (CAD) та виробництва (CAM)

Технічну документацію, міцнісні розрахунки, моделювання

Управління якістю та екологією виробництва Спеціалізації (модулі) Виробничі технології — класичний інженерний напрям із фокусом на обробку та машинобудування

— класичний інженерний напрям із фокусом на обробку та машинобудування Виробничі технології та управління виробництвом — поєднання інженерії та менеджменту виробничих процесів. На 2025/2026 навчальний рік модуль не відкривається Де можна застосувати знання? Машинобудування та автомобілебудування

Металургія та обладнання

Автоматизоване та цифрове виробництво

3D-друк, проєктування виробничих ліній

Контроль якості, логістика та технічна підтримка Переваги програми Навчання безкоштовне словацькою мовою

словацькою мовою Вступ без іспитів — лише за атестатом

— лише за атестатом Багато практики: лабораторії, кейси, курсові проєкти

Інженерна освіта за європейськими стандартами

Можливість продовжити навчання в магістратурі

Великий попит на випускників як у Словаччині, так і за кордоном Програма «Виробничі технології» — це твій шанс на стабільну, сучасну та високооплачувану інженерну кар’єру в Європі. З Postupai вступ — це просто Postupai вже понад 7 років допомагає абітурієнтам з України та інших країн вступати до університетів Словаччини. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі: Консультації та вибір інженерної програми

Підготовка та переклад усіх документів

Подача заявки, нострифікація, зарахування

Заселення в гуртожиток, допомога на всіх етапах навчання Заповни заявку — і вже цього року розпочни інженерну освіту в Словаччині без іспитів і контрактів! Подати заявку на вступ

Навчальний план програми «Виробничі технології» Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), м. Трнава Тривалість: 3 роки (6 семестрів, 3 курси) Мова навчання: словацька Форма навчання: денна, безкоштовна Опис: Бакалаврська програма «Виробничі технології» надає фундаментальні знання та практичні навички в галузі обробки, формування, лиття, зварювання та складання матеріалів. Програма підходить для тих, хто хоче навчитися проєктувати технологічні процеси, використовувати сучасні цифрові інструменти (CAD/CAM), розуміти властивості матеріалів і працювати з реальними виробничими системами. Програма включає лабораторні заняття та співпрацю з промисловими підприємствами. 1 курс 1 семестр Інформаційні технології

Математика I

Матеріалознавство I

Основи економіки та менеджменту

Основи проєктування та технічна документація 2 семестр Фізика

Математика II

Матеріалознавство II

Основи екології

Основи виробничих технологій I Факультативні предмети (мінімум 1): Основи етики

Основи комунікації 2 курс 3 семестр Англійська мова I

CAD/CAM

Механіка твердих і пружних тіл

Технологія ливарного виробництва

Основи права

Основи виробничих технологій II Факультативні предмети (мінімум 1): Психічне здоров’я

Основи соціології 4 семестр Англійська мова II

Механіка рідин та термомеханіка

Обробка на верстатах з ЧПУ

Упругість, міцність, пластичність

Технологія зварювання 3 курс 5 семестр Бакалаврський проєкт

Проєктування виробництва

Технологія пластичного деформування

Термічна обробка та поверхнева обробка матеріалів Факультативні предмети (мінімум 1): Деталі та механізми машин

Механіка машин та приводів Факультативні предмети (мінімум 1): Історія техніки та професійної освіти

Вступ до когнітивних наук Фізична підготовка (обрати 1): Фізичне виховання I

Лікувальна фізкультура I 6 семестр Бакалаврська робота

Підсумок державного іспиту

Метрологія та якість технологічних процесів

Державний іспит Bc

Технологія монтажу Фізична підготовка (обрати 1): Фізичне виховання II

Лікувальна фізкультура II Факультативні предмети (мінімум 1): Механічні випробування та дефектоскопія матеріалів

Експлуатаційні властивості та вибір матеріалів Вступ з Postupai — це просто! Postupai допомагає студентам з України та інших країн вступити на безкоштовне навчання у Словаччині без іспитів. Ми повністю супроводжуємо вас на всіх етапах — від підготовки документів до початку навчання. Підбір відповідної програми

Подача заявки та нострифікація

Підтримка при заселенні в гуртожиток

Навчання користуванню університетськими системами STU Заповни анкету — і вже цієї осені розпочни навчання за програмою «Виробничі технології» в Словаччині! Заповнити заявку на вступ

Кар'єра після закінчення та можливість продовження навчання Програма «Виробничі технології» на MTF STU у місті Трнава відкриває широкий спектр кар'єрних можливостей у машинобудівній та виробничій галузі. Випускники здобувають як теоретичні знання, так і практичні навички, що дозволяє впевнено розпочати професійну діяльність або продовжити навчання в магістратурі. Ким працюють випускники? Відповідно до офіційної Системи професій (sustavapovolani.sk), випускники програми можуть працювати на таких посадах: Інженер-технолог у машинобудуванні

Спеціаліст із планування виробництва

Програміст верстатів з ЧПУ

Спеціаліст із технологій та обладнання для зварювання

Майстер (супервайзер) на виробництві або у ливарному цеху

Технік з обробки пластмас

Інспектор якості продукції

Інженер-конструктор машинобудівного обладнання

Оператор формувальних і прокатних машин

Спеціаліст з метрології Ці професії є затребуваними як у Словаччині, так і в інших країнах ЄС, особливо в сферах машинобудування, автомобілебудування, металообробки та промислової автоматизації. Продовження навчання в магістратурі Після здобуття ступеня бакалавра випускники можуть продовжити навчання в магістратурі (другий рівень вищої освіти) за суміжними технічними спеціальностями. Найбільш логічним вибором є інженерська магістерська програма за напрямом «Машинобудування» (Strojárstvo), яка також доступна на цьому ж факультеті. Магістратура дозволяє поглибити знання в галузі проєктування, автоматизації, сучасних технологій обробки та управління виробництвом, а також підвищити конкурентоспроможність випускника на ринку праці. Програма «Виробничі технології» — це впевнений старт технічної кар’єри та чудова база для подальшого розвитку у сфері інженерії та промисловості.