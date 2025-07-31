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Виробничі технології

Виробничі технології — безкоштовна інженерна освіта в Словаччині без іспитів

Хочеш отримати безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів і з перспективою успішної кар'єри в машинобудуванні та промисловості? Освітня програма «Виробничі технології» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це ідеальний вибір для абітурієнтів з України та інших країн.

Опис програми

Програма орієнтована на підготовку фахівців, здатних працювати з технологіями обробки, лиття, зварювання, формування та автоматизації виробничих процесів. Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою у сучасних лабораторіях, обладнаних за останнім словом техніки.

Студенти вивчають як класичні методи виробництва, так і цифрові технології та CAD/CAM системи, які застосовуються в сучасному промисловому виробництві. Особлива увага приділяється розвитку інженерного мислення, проєктуванню, управлінню якістю та створенню нових технологічних рішень.

Що ви вивчите?

  • Механічну обробку та металообробку
  • Технології зварювання, формування та лиття
  • Проєктування оснащення, інструментів і виробничих процесів
  • Принципи автоматизації та цифрового виробництва
  • Комп’ютерну підтримку проєктування (CAD) та виробництва (CAM)
  • Технічну документацію, міцнісні розрахунки, моделювання
  • Управління якістю та екологією виробництва

Спеціалізації (модулі)

  • Виробничі технології — класичний інженерний напрям із фокусом на обробку та машинобудування
  • Виробничі технології та управління виробництвом — поєднання інженерії та менеджменту виробничих процесів. На 2025/2026 навчальний рік модуль не відкривається

Де можна застосувати знання?

  • Машинобудування та автомобілебудування
  • Металургія та обладнання
  • Автоматизоване та цифрове виробництво
  • 3D-друк, проєктування виробничих ліній
  • Контроль якості, логістика та технічна підтримка

Переваги програми

  • Навчання безкоштовне словацькою мовою
  • Вступ без іспитів — лише за атестатом
  • Багато практики: лабораторії, кейси, курсові проєкти
  • Інженерна освіта за європейськими стандартами
  • Можливість продовжити навчання в магістратурі
  • Великий попит на випускників як у Словаччині, так і за кордоном

Програма «Виробничі технології» — це твій шанс на стабільну, сучасну та високооплачувану інженерну кар’єру в Європі.

З Postupai вступ — це просто

Postupai вже понад 7 років допомагає абітурієнтам з України та інших країн вступати до університетів Словаччини. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі:

  • Консультації та вибір інженерної програми
  • Підготовка та переклад усіх документів
  • Подача заявки, нострифікація, зарахування
  • Заселення в гуртожиток, допомога на всіх етапах навчання

Заповни заявку — і вже цього року розпочни інженерну освіту в Словаччині без іспитів і контрактів!

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Навчальний план програми «Виробничі технології»

Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), м. Трнава

Тривалість: 3 роки (6 семестрів, 3 курси)

Мова навчання: словацька

Форма навчання: денна, безкоштовна

Опис: Бакалаврська програма «Виробничі технології» надає фундаментальні знання та практичні навички в галузі обробки, формування, лиття, зварювання та складання матеріалів. Програма підходить для тих, хто хоче навчитися проєктувати технологічні процеси, використовувати сучасні цифрові інструменти (CAD/CAM), розуміти властивості матеріалів і працювати з реальними виробничими системами. Програма включає лабораторні заняття та співпрацю з промисловими підприємствами.

1 курс

1 семестр

  • Інформаційні технології
  • Математика I
  • Матеріалознавство I
  • Основи економіки та менеджменту
  • Основи проєктування та технічна документація

2 семестр

  • Фізика
  • Математика II
  • Матеріалознавство II
  • Основи екології
  • Основи виробничих технологій I

Факультативні предмети (мінімум 1):

  • Основи етики
  • Основи комунікації

2 курс

3 семестр

  • Англійська мова I
  • CAD/CAM
  • Механіка твердих і пружних тіл
  • Технологія ливарного виробництва
  • Основи права
  • Основи виробничих технологій II

Факультативні предмети (мінімум 1):

  • Психічне здоров’я
  • Основи соціології

4 семестр

  • Англійська мова II
  • Механіка рідин та термомеханіка
  • Обробка на верстатах з ЧПУ
  • Упругість, міцність, пластичність
  • Технологія зварювання

3 курс

5 семестр

  • Бакалаврський проєкт
  • Проєктування виробництва
  • Технологія пластичного деформування
  • Термічна обробка та поверхнева обробка матеріалів

Факультативні предмети (мінімум 1):

  • Деталі та механізми машин
  • Механіка машин та приводів

Факультативні предмети (мінімум 1):

  • Історія техніки та професійної освіти
  • Вступ до когнітивних наук

Фізична підготовка (обрати 1):

  • Фізичне виховання I
  • Лікувальна фізкультура I

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Підсумок державного іспиту
  • Метрологія та якість технологічних процесів
  • Державний іспит Bc
  • Технологія монтажу

Фізична підготовка (обрати 1):

  • Фізичне виховання II
  • Лікувальна фізкультура II

Факультативні предмети (мінімум 1):

  • Механічні випробування та дефектоскопія матеріалів
  • Експлуатаційні властивості та вибір матеріалів

Вступ з Postupai — це просто!

Postupai допомагає студентам з України та інших країн вступити на безкоштовне навчання у Словаччині без іспитів. Ми повністю супроводжуємо вас на всіх етапах — від підготовки документів до початку навчання.

  • Підбір відповідної програми
  • Подача заявки та нострифікація
  • Підтримка при заселенні в гуртожиток
  • Навчання користуванню університетськими системами STU

Заповни анкету — і вже цієї осені розпочни навчання за програмою «Виробничі технології» в Словаччині!

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Кар'єра після закінчення та можливість продовження навчання

Програма «Виробничі технології» на MTF STU у місті Трнава відкриває широкий спектр кар'єрних можливостей у машинобудівній та виробничій галузі. Випускники здобувають як теоретичні знання, так і практичні навички, що дозволяє впевнено розпочати професійну діяльність або продовжити навчання в магістратурі.

Ким працюють випускники?

Відповідно до офіційної Системи професій (sustavapovolani.sk), випускники програми можуть працювати на таких посадах:

  • Інженер-технолог у машинобудуванні
  • Спеціаліст із планування виробництва
  • Програміст верстатів з ЧПУ
  • Спеціаліст із технологій та обладнання для зварювання
  • Майстер (супервайзер) на виробництві або у ливарному цеху
  • Технік з обробки пластмас
  • Інспектор якості продукції
  • Інженер-конструктор машинобудівного обладнання
  • Оператор формувальних і прокатних машин
  • Спеціаліст з метрології

Ці професії є затребуваними як у Словаччині, так і в інших країнах ЄС, особливо в сферах машинобудування, автомобілебудування, металообробки та промислової автоматизації.

Продовження навчання в магістратурі

Після здобуття ступеня бакалавра випускники можуть продовжити навчання в магістратурі (другий рівень вищої освіти) за суміжними технічними спеціальностями. Найбільш логічним вибором є інженерська магістерська програма за напрямом «Машинобудування» (Strojárstvo), яка також доступна на цьому ж факультеті.

Магістратура дозволяє поглибити знання в галузі проєктування, автоматизації, сучасних технологій обробки та управління виробництвом, а також підвищити конкурентоспроможність випускника на ринку праці.

Програма «Виробничі технології» — це впевнений старт технічної кар’єри та чудова база для подальшого розвитку у сфері інженерії та промисловості.

Виробничі технології — безкоштовна вища освіта у Словаччині без іспитів

Мрієш отримати інженерну освіту в Європі? Бакалаврська програма «Виробничі технології» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Трнаві (MTF STU) — твій шанс вступити на безкоштовне навчання в Словаччині без вступних іспитів та контрактів.

Це бакалаврат у Словаччині для іноземних вступників, зокрема випускників з України. Після 3 років навчання ти отримаєш ступінь бакалавра (Bc.) та практичні навички для кар'єри в машинобудуванні, металургії та інших виробничих галузях.

Для кого ця програма?

  • Для випускників 11 класу, які хочуть отримати технічну спеціальність у ЄС
  • Для тих, хто прагне отримати європейський диплом у сфері виробництва
  • Для майбутніх технологів, інженерів, конструкторів, які хочуть вступити до Словаччини без іспитів

Форма та тривалість навчання

  • Форма: денна (очна)
  • Тривалість: 3 роки (6 семестрів)
  • Мова навчання: словацька
  • Оплата: безкоштовно

Вступ без іспитів

Вступ здійснюється без вступних іспитів — лише за оцінками з 8–10 класів.

Терміни подачі заявки

  • 1-й етап: до кінця квітня, комісія — у травні, зарахування — у липні
  • 2-й етап: (якщо залишаться місця) — до кінця липня, комісія — у серпні, зарахування — у вересні

Необхідні документи

  • Завірена копія атестата
  • Виписка оцінок за 8–10 класи
  • Нострифікація (визначення рівня освіти в Словаччині)
  • Сертифікат словацької мови на рівні B1 або проходження тесту в STU
  • Підтвердження оплати реєстраційного збору
  • Резюме (CV)
  • Дипломи та грамоти (за наявності)

Усі документи мають бути перекладені словацькою мовою присяжним перекладачем.

Що ти вивчатимеш?

  • Технології лиття, зварювання, обробки та формування матеріалів
  • Системи CAD/CAM
  • Властивості та вибір матеріалів
  • Механіка, метрологія, виробниче проєктування
  • Інженерна графіка, право, економіка, менеджмент

Навчання проходить у сучасних лабораторіях. Ти здобудеш реальні навички, необхідні роботодавцям у промисловості.

З Postupai — легко і впевнено

Postupai — освітня платформа, яка вже понад 7 років допомагає студентам вступати до університетів Словаччини без іспитів.

  • Підберемо спеціальність під твої цілі
  • Оформимо документи та переклади
  • Пояснимо, як пройти нострифікацію
  • Допоможемо із заселенням у гуртожиток та початком навчання

Залиш заявку — і вже цієї осені ти зможеш навчатися в Словаччині на програмі «Виробничі технології»!

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Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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