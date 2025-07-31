Хочеш отримати безкоштовну вищу освіту в Словаччині без вступних іспитів і з перспективою успішної кар'єри в машинобудуванні та промисловості? Освітня програма «Виробничі технології» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — це ідеальний вибір для абітурієнтів з України та інших країн.
Програма орієнтована на підготовку фахівців, здатних працювати з технологіями обробки, лиття, зварювання, формування та автоматизації виробничих процесів. Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою у сучасних лабораторіях, обладнаних за останнім словом техніки.
Студенти вивчають як класичні методи виробництва, так і цифрові технології та CAD/CAM системи, які застосовуються в сучасному промисловому виробництві. Особлива увага приділяється розвитку інженерного мислення, проєктуванню, управлінню якістю та створенню нових технологічних рішень.
Програма «Виробничі технології» — це твій шанс на стабільну, сучасну та високооплачувану інженерну кар’єру в Європі.
Postupai вже понад 7 років допомагає абітурієнтам з України та інших країн вступати до університетів Словаччини. Ми супроводжуємо тебе на кожному етапі:
Заповни заявку — і вже цього року розпочни інженерну освіту в Словаччині без іспитів і контрактів!
Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), м. Трнава
Тривалість: 3 роки (6 семестрів, 3 курси)
Мова навчання: словацька
Форма навчання: денна, безкоштовна
Опис: Бакалаврська програма «Виробничі технології» надає фундаментальні знання та практичні навички в галузі обробки, формування, лиття, зварювання та складання матеріалів. Програма підходить для тих, хто хоче навчитися проєктувати технологічні процеси, використовувати сучасні цифрові інструменти (CAD/CAM), розуміти властивості матеріалів і працювати з реальними виробничими системами. Програма включає лабораторні заняття та співпрацю з промисловими підприємствами.
Факультативні предмети (мінімум 1):
Факультативні предмети (мінімум 1):
Факультативні предмети (мінімум 1):
Факультативні предмети (мінімум 1):
Фізична підготовка (обрати 1):
Фізична підготовка (обрати 1):
Факультативні предмети (мінімум 1):
Postupai допомагає студентам з України та інших країн вступити на безкоштовне навчання у Словаччині без іспитів. Ми повністю супроводжуємо вас на всіх етапах — від підготовки документів до початку навчання.
Заповни анкету — і вже цієї осені розпочни навчання за програмою «Виробничі технології» в Словаччині!
Програма «Виробничі технології» на MTF STU у місті Трнава відкриває широкий спектр кар'єрних можливостей у машинобудівній та виробничій галузі. Випускники здобувають як теоретичні знання, так і практичні навички, що дозволяє впевнено розпочати професійну діяльність або продовжити навчання в магістратурі.
Відповідно до офіційної Системи професій (sustavapovolani.sk), випускники програми можуть працювати на таких посадах:
Ці професії є затребуваними як у Словаччині, так і в інших країнах ЄС, особливо в сферах машинобудування, автомобілебудування, металообробки та промислової автоматизації.
Після здобуття ступеня бакалавра випускники можуть продовжити навчання в магістратурі (другий рівень вищої освіти) за суміжними технічними спеціальностями. Найбільш логічним вибором є інженерська магістерська програма за напрямом «Машинобудування» (Strojárstvo), яка також доступна на цьому ж факультеті.
Магістратура дозволяє поглибити знання в галузі проєктування, автоматизації, сучасних технологій обробки та управління виробництвом, а також підвищити конкурентоспроможність випускника на ринку праці.
Програма «Виробничі технології» — це впевнений старт технічної кар’єри та чудова база для подальшого розвитку у сфері інженерії та промисловості.
Мрієш отримати інженерну освіту в Європі? Бакалаврська програма «Виробничі технології» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Трнаві (MTF STU) — твій шанс вступити на безкоштовне навчання в Словаччині без вступних іспитів та контрактів.
Це бакалаврат у Словаччині для іноземних вступників, зокрема випускників з України. Після 3 років навчання ти отримаєш ступінь бакалавра (Bc.) та практичні навички для кар'єри в машинобудуванні, металургії та інших виробничих галузях.
Вступ здійснюється без вступних іспитів — лише за оцінками з 8–10 класів.
Усі документи мають бути перекладені словацькою мовою присяжним перекладачем.
Навчання проходить у сучасних лабораторіях. Ти здобудеш реальні навички, необхідні роботодавцям у промисловості.
Postupai — освітня платформа, яка вже понад 7 років допомагає студентам вступати до університетів Словаччини без іспитів.
Залиш заявку — і вже цієї осені ти зможеш навчатися в Словаччині на програмі «Виробничі технології»!
Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: