Учебная программа: Прикладная информатика и автоматизация в промышленности — STU, г. Трнава Бакалаврская программа в Словакии «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» — это бакалаврская программа, разработанная Словацким техническим университетом для студентов, которые хотят учиться в Европе, получить техническое образование и начать карьеру в сфере ИТ и автоматизации. Программа идеально подойдёт тем, кто ищет бакалавриат в Словакии с практической направленностью и международной перспективой. Обучение доступно как на английском, так и на словацком языке — бесплатно для иностранных студентов. Это даёт уникальную возможность получить бесплатное образование в Словакии и диплом европейского образца. Особенности и цель учебной программы Программа объединяет информационные технологии и автоматизацию производственных процессов. Она даёт студентам практическую подготовку в программировании, управлении, проектировании автоматизированных систем и аналитике. Выпускник этой программы — это инженер нового поколения, который умеет моделировать, программировать и автоматизировать промышленные процессы. Что ты изучишь Программирование на языках C, Visual C и C#

Разработка баз данных и бизнес-приложений

Компьютерные сети и их архитектура

Программируемые логические контроллеры (PLC)

Моделирование и симуляция систем

Проектирование регуляторов для технологических процессов

Работа с MATLAB для анализа, моделирования и оптимизации

Использование операционных систем Windows и Linux

Физические свойства материалов и методы измерений

Теоретические основы математики, физики, механики и электротехники Цель программы — подготовить специалистов, которые: Обладают междисциплинарными знаниями в кибернетике, информатике и автоматизации

в кибернетике, информатике и автоматизации Умеют собирать, анализировать и использовать данные для построения и оценки сложных систем

Понимают принципы хранения, защиты и передачи информации

Могут проектировать и программировать автоматизированные системы управления

Ориентируются в цифровом производстве и современных ИТ-системах

и современных ИТ-системах Настраивают регуляторы и управляют ПЛК Ключевые компетенции выпускника Способность самостоятельно решать инженерные задачи и анализировать процессы

и анализировать процессы Умение оценивать влияние технологий на общество и окружающую среду

Гибкость мышления, инициативность и способность к самообразованию

Навыки работы в команде и управления коллективом

Уверенное представление и защита собственных проектов

Знания в области управления, экономики, экологии, права и этики

Критическое мышление и инновационный подход

Языковая и техническая грамотность на международном уровне Возможности после выпуска Поступление в магистратуру по смежным инженерным программам

по смежным инженерным программам Участие в международных проектах и программах Erasmus+

Работа в странах ЕС благодаря признанному диплому STU

Учебный план: Прикладная информатика и автоматизация в промышленности 1 курс 1 семестр (осень) Информационные технологии

Математика I

Материаловедение I

Основы экономики и менеджмента

Основы конструирования и техническая документация 2 семестр (весна) Физика

Математика II

Языки программирования

Основы экологических наук

Основы производственных технологий I По выбору (не менее 1 предмета): Основы этики

Основы коммуникации 2 курс 3 семестр (осень) Английский язык I

Базы данных

Математика III

Основы автоматизированного управления

Основы права

Основы производственных технологий II По выбору (не менее 1 предмета): Психическое здоровье

Основы социологии 4 семестр (весна) Английский язык II

Электротехника и электроника

Технические средства автоматизированного управления По выбору (не менее 1 предмета): Объектно-ориентированное программирование на C#

Объектно-ориентированное программирование на Java

Гидравлические и пневматические механизмы

Инженерия качества и интегрированные системы 3 курс 5 семестр (осень) Бакалаврский проект

Интернет-технологии

Механика твердых и деформируемых тел

Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

Программная инженерия По выбору (не менее 1 предмета): История техники и профессионального образования

Введение в когнитивные науки

Физическое воспитание I

Оздоровительная физическая культура I 6 семестр (весна) Бакалаврская работа

Комплексная государственная итоговая аттестация

Компьютерная графика и цифровая обработка изображений

Компьютерные сети

Государственный экзамен — бакалавр По выбору (не менее 1 предмета): Автоматизация сбора и обработки данных

Компьютерные архитектуры и операционные системы

Физическое воспитание II

Оздоровительная физическая культура II Заключение Учебный план программы «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» тщательно выстроен так, чтобы студенты получали как фундаментальные знания (математика, физика, программирование), так и практические навыки в области автоматизации, ИТ и инженерных технологий. Каждый семестр направлен на развитие профессиональной компетентности, логического мышления и умения решать реальные задачи современного производства. «Если ты хочешь получить инженерное образование европейского уровня, научиться программировать, проектировать, управлять и автоматизировать — присоединяйся к программе STU. Поступай уже сегодня и стань частью технологического будущего!»

Работа после бакалавриата на MTF v Trnave STU: направления и перспективы После обучения в Словацком техническом университете (STU) по программе «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» выпускники получают конкурентоспособные знания в области ИТ, автоматизации и инженерии. Эти компетенции открывают широкие возможности трудоустройства как в Словакии, так и в странах Европейского Союза. После обучения в STU выпускники находят работу в промышленности, ИТ-компаниях, логистике, на производственных предприятиях и в инженерных бюро. Популярные направления трудоустройства: Программист систем автоматизации

Инженер по автоматизации процессов

Разработчик программного обеспечения для промышленности

Специалист по базам данных

Аналитик информационных систем

Программист ПЛК (логических контроллеров)

Инженер по робототехнике Благодаря широкому спектру дисциплин, включая программирование, управление данными, проектирование и автоматизацию, выпускники становятся востребованными специалистами на рынке труда. Кроме того, после окончания бакалавриата в STU, студенты могут продолжить обучение в магистратуре по смежным техническим и ИТ-направлениям. «Если ты хочешь уверенно войти в мир высоких технологий — начни обучение в STU и стань специалистом, которого ищет рынок»