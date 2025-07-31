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Прикладная информатика и автоматизация в промышленности

Учебная программа: Прикладная информатика и автоматизация в промышленности — STU, г. Трнава

Бакалаврская программа в Словакии

«Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» — это бакалаврская программа, разработанная Словацким техническим университетом для студентов, которые хотят учиться в Европе, получить техническое образование и начать карьеру в сфере ИТ и автоматизации. Программа идеально подойдёт тем, кто ищет бакалавриат в Словакии с практической направленностью и международной перспективой.

Обучение доступно как на английском, так и на словацком языке — бесплатно для иностранных студентов. Это даёт уникальную возможность получить бесплатное образование в Словакии и диплом европейского образца.

Особенности и цель учебной программы

Программа объединяет информационные технологии и автоматизацию производственных процессов. Она даёт студентам практическую подготовку в программировании, управлении, проектировании автоматизированных систем и аналитике. Выпускник этой программы — это инженер нового поколения, который умеет моделировать, программировать и автоматизировать промышленные процессы.

Что ты изучишь

  • Программирование на языках C, Visual C и C#
  • Разработка баз данных и бизнес-приложений
  • Компьютерные сети и их архитектура
  • Программируемые логические контроллеры (PLC)
  • Моделирование и симуляция систем
  • Проектирование регуляторов для технологических процессов
  • Работа с MATLAB для анализа, моделирования и оптимизации
  • Использование операционных систем Windows и Linux
  • Физические свойства материалов и методы измерений
  • Теоретические основы математики, физики, механики и электротехники

Цель программы — подготовить специалистов, которые:

  • Обладают междисциплинарными знаниями в кибернетике, информатике и автоматизации
  • Умеют собирать, анализировать и использовать данные для построения и оценки сложных систем
  • Понимают принципы хранения, защиты и передачи информации
  • Могут проектировать и программировать автоматизированные системы управления
  • Ориентируются в цифровом производстве и современных ИТ-системах
  • Настраивают регуляторы и управляют ПЛК

Ключевые компетенции выпускника

  • Способность самостоятельно решать инженерные задачи и анализировать процессы
  • Умение оценивать влияние технологий на общество и окружающую среду
  • Гибкость мышления, инициативность и способность к самообразованию
  • Навыки работы в команде и управления коллективом
  • Уверенное представление и защита собственных проектов
  • Знания в области управления, экономики, экологии, права и этики
  • Критическое мышление и инновационный подход
  • Языковая и техническая грамотность на международном уровне

Возможности после выпуска

  • Поступление в магистратуру по смежным инженерным программам
  • Участие в международных проектах и программах Erasmus+
  • Работа в странах ЕС благодаря признанному диплому STU

Учебный план: Прикладная информатика и автоматизация в промышленности

1 курс

1 семестр (осень)

  • Информационные технологии
  • Математика I
  • Материаловедение I
  • Основы экономики и менеджмента
  • Основы конструирования и техническая документация

2 семестр (весна)

  • Физика
  • Математика II
  • Языки программирования
  • Основы экологических наук
  • Основы производственных технологий I

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Основы этики
  • Основы коммуникации

2 курс

3 семестр (осень)

  • Английский язык I
  • Базы данных
  • Математика III
  • Основы автоматизированного управления
  • Основы права
  • Основы производственных технологий II

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Психическое здоровье
  • Основы социологии

4 семестр (весна)

  • Английский язык II
  • Электротехника и электроника
  • Технические средства автоматизированного управления

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Объектно-ориентированное программирование на C#
  • Объектно-ориентированное программирование на Java
  • Гидравлические и пневматические механизмы
  • Инженерия качества и интегрированные системы

3 курс

5 семестр (осень)

  • Бакалаврский проект
  • Интернет-технологии
  • Механика твердых и деформируемых тел
  • Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
  • Программная инженерия

По выбору (не менее 1 предмета):

  • История техники и профессионального образования
  • Введение в когнитивные науки
  • Физическое воспитание I
  • Оздоровительная физическая культура I

6 семестр (весна)

  • Бакалаврская работа
  • Комплексная государственная итоговая аттестация
  • Компьютерная графика и цифровая обработка изображений
  • Компьютерные сети
  • Государственный экзамен — бакалавр

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Автоматизация сбора и обработки данных
  • Компьютерные архитектуры и операционные системы
  • Физическое воспитание II
  • Оздоровительная физическая культура II

Заключение

Учебный план программы «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» тщательно выстроен так, чтобы студенты получали как фундаментальные знания (математика, физика, программирование), так и практические навыки в области автоматизации, ИТ и инженерных технологий. Каждый семестр направлен на развитие профессиональной компетентности, логического мышления и умения решать реальные задачи современного производства.

«Если ты хочешь получить инженерное образование европейского уровня, научиться программировать, проектировать, управлять и автоматизировать — присоединяйся к программе STU. Поступай уже сегодня и стань частью технологического будущего!»

Работа после бакалавриата на MTF v Trnave STU: направления и перспективы

После обучения в Словацком техническом университете (STU) по программе «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» выпускники получают конкурентоспособные знания в области ИТ, автоматизации и инженерии. Эти компетенции открывают широкие возможности трудоустройства как в Словакии, так и в странах Европейского Союза.

После обучения в STU выпускники находят работу в промышленности, ИТ-компаниях, логистике, на производственных предприятиях и в инженерных бюро.

Популярные направления трудоустройства:

  • Программист систем автоматизации
  • Инженер по автоматизации процессов
  • Разработчик программного обеспечения для промышленности
  • Специалист по базам данных
  • Аналитик информационных систем
  • Программист ПЛК (логических контроллеров)
  • Инженер по робототехнике

Благодаря широкому спектру дисциплин, включая программирование, управление данными, проектирование и автоматизацию, выпускники становятся востребованными специалистами на рынке труда.

Кроме того, после окончания бакалавриата в STU, студенты могут продолжить обучение в магистратуре по смежным техническим и ИТ-направлениям.

«Если ты хочешь уверенно войти в мир высоких технологий — начни обучение в STU и стань специалистом, которого ищет рынок»

Как поступить в MTF v Trnave на программу «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности»

Если вы хотите поступить в MTF v Trnave (Материально-технологический факультет Словацкого технического университета), ознакомьтесь с условиями приема на бакалаврскую программу «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности».

Условия поступления:

  • Аттестат с оценками за 8–10 классы
  • Оценки за первый семестр 11 класса (если вы ещё учитесь)
  • Обязательный сертификат по словацкому языку уровня B1 или B2
  • Мотивация к обучению и готовность учиться на словацком языке

Программа обучения проходит на словацком языке и является бесплатной для иностранных студентов при наличии сертификата и выполнении условий приёма.

Поступить в MTF v Trnave — это возможность учиться в одном из ведущих технических университетов Европы, получить диплом европейского образца и востребованные практические навыки.

Узнайте больше о необходимых документах, сроках подачи и процессе зачислениянапишите нам, и мы с радостью проконсультируем вас на каждом шаге.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 31.07.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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