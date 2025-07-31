Учебная программа: Прикладная информатика и автоматизация в промышленности — STU, г. Трнава
Бакалаврская программа в Словакии
«Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» — это бакалаврская программа, разработанная Словацким техническим университетом для студентов, которые хотят учиться в Европе, получить техническое образование и начать карьеру в сфере ИТ и автоматизации. Программа идеально подойдёт тем, кто ищет бакалавриат в Словакии с практической направленностью и международной перспективой.
Обучение доступно как на английском, так и на словацком языке — бесплатно для иностранных студентов. Это даёт уникальную возможность получить бесплатное образование в Словакии и диплом европейского образца.
Особенности и цель учебной программы
Программа объединяет информационные технологии и автоматизацию производственных процессов. Она даёт студентам практическую подготовку в программировании, управлении, проектировании автоматизированных систем и аналитике. Выпускник этой программы — это инженер нового поколения, который умеет моделировать, программировать и автоматизировать промышленные процессы.
Что ты изучишь
- Программирование на языках C, Visual C и C#
- Разработка баз данных и бизнес-приложений
- Компьютерные сети и их архитектура
- Программируемые логические контроллеры (PLC)
- Моделирование и симуляция систем
- Проектирование регуляторов для технологических процессов
- Работа с MATLAB для анализа, моделирования и оптимизации
- Использование операционных систем Windows и Linux
- Физические свойства материалов и методы измерений
- Теоретические основы математики, физики, механики и электротехники
Цель программы — подготовить специалистов, которые:
- Обладают междисциплинарными знаниями в кибернетике, информатике и автоматизации
- Умеют собирать, анализировать и использовать данные для построения и оценки сложных систем
- Понимают принципы хранения, защиты и передачи информации
- Могут проектировать и программировать автоматизированные системы управления
- Ориентируются в цифровом производстве и современных ИТ-системах
- Настраивают регуляторы и управляют ПЛК
Ключевые компетенции выпускника
- Способность самостоятельно решать инженерные задачи и анализировать процессы
- Умение оценивать влияние технологий на общество и окружающую среду
- Гибкость мышления, инициативность и способность к самообразованию
- Навыки работы в команде и управления коллективом
- Уверенное представление и защита собственных проектов
- Знания в области управления, экономики, экологии, права и этики
- Критическое мышление и инновационный подход
- Языковая и техническая грамотность на международном уровне
Возможности после выпуска
- Поступление в магистратуру по смежным инженерным программам
- Участие в международных проектах и программах Erasmus+
- Работа в странах ЕС благодаря признанному диплому STU
Учебный план: Прикладная информатика и автоматизация в промышленности
1 курс
1 семестр (осень)
- Информационные технологии
- Математика I
- Материаловедение I
- Основы экономики и менеджмента
- Основы конструирования и техническая документация
2 семестр (весна)
- Физика
- Математика II
- Языки программирования
- Основы экологических наук
- Основы производственных технологий I
По выбору (не менее 1 предмета):
- Основы этики
- Основы коммуникации
2 курс
3 семестр (осень)
- Английский язык I
- Базы данных
- Математика III
- Основы автоматизированного управления
- Основы права
- Основы производственных технологий II
По выбору (не менее 1 предмета):
- Психическое здоровье
- Основы социологии
4 семестр (весна)
- Английский язык II
- Электротехника и электроника
- Технические средства автоматизированного управления
По выбору (не менее 1 предмета):
- Объектно-ориентированное программирование на C#
- Объектно-ориентированное программирование на Java
- Гидравлические и пневматические механизмы
- Инженерия качества и интегрированные системы
3 курс
5 семестр (осень)
- Бакалаврский проект
- Интернет-технологии
- Механика твердых и деформируемых тел
- Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
- Программная инженерия
По выбору (не менее 1 предмета):
- История техники и профессионального образования
- Введение в когнитивные науки
- Физическое воспитание I
- Оздоровительная физическая культура I
6 семестр (весна)
- Бакалаврская работа
- Комплексная государственная итоговая аттестация
- Компьютерная графика и цифровая обработка изображений
- Компьютерные сети
- Государственный экзамен — бакалавр
По выбору (не менее 1 предмета):
- Автоматизация сбора и обработки данных
- Компьютерные архитектуры и операционные системы
- Физическое воспитание II
- Оздоровительная физическая культура II
Заключение
Учебный план программы «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» тщательно выстроен так, чтобы студенты получали как фундаментальные знания (математика, физика, программирование), так и практические навыки в области автоматизации, ИТ и инженерных технологий. Каждый семестр направлен на развитие профессиональной компетентности, логического мышления и умения решать реальные задачи современного производства.
«Если ты хочешь получить инженерное образование европейского уровня, научиться программировать, проектировать, управлять и автоматизировать — присоединяйся к программе STU. Поступай уже сегодня и стань частью технологического будущего!»
Работа после бакалавриата на MTF v Trnave STU: направления и перспективы
После обучения в Словацком техническом университете (STU) по программе «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности» выпускники получают конкурентоспособные знания в области ИТ, автоматизации и инженерии. Эти компетенции открывают широкие возможности трудоустройства как в Словакии, так и в странах Европейского Союза.
После обучения в STU выпускники находят работу в промышленности, ИТ-компаниях, логистике, на производственных предприятиях и в инженерных бюро.
Популярные направления трудоустройства:
- Программист систем автоматизации
- Инженер по автоматизации процессов
- Разработчик программного обеспечения для промышленности
- Специалист по базам данных
- Аналитик информационных систем
- Программист ПЛК (логических контроллеров)
- Инженер по робототехнике
Благодаря широкому спектру дисциплин, включая программирование, управление данными, проектирование и автоматизацию, выпускники становятся востребованными специалистами на рынке труда.
Кроме того, после окончания бакалавриата в STU, студенты могут продолжить обучение в магистратуре по смежным техническим и ИТ-направлениям.
«Если ты хочешь уверенно войти в мир высоких технологий — начни обучение в STU и стань специалистом, которого ищет рынок»
Как поступить в MTF v Trnave на программу «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности»
Если вы хотите поступить в MTF v Trnave (Материально-технологический факультет Словацкого технического университета), ознакомьтесь с условиями приема на бакалаврскую программу «Прикладная информатика и автоматизация в промышленности».
Условия поступления:
- Аттестат с оценками за 8–10 классы
- Оценки за первый семестр 11 класса (если вы ещё учитесь)
- Обязательный сертификат по словацкому языку уровня B1 или B2
- Мотивация к обучению и готовность учиться на словацком языке
Программа обучения проходит на словацком языке и является бесплатной для иностранных студентов при наличии сертификата и выполнении условий приёма.
Поступить в MTF v Trnave — это возможность учиться в одном из ведущих технических университетов Европы, получить диплом европейского образца и востребованные практические навыки.
Узнайте больше о необходимых документах, сроках подачи и процессе зачисления — напишите нам, и мы с радостью проконсультируем вас на каждом шаге.