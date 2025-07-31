Навчальна програма: Прикладна інформатика та автоматизація у промисловості — STU, м. Трнава
Бакалаврська програма в Словаччині
«Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості» — це бакалаврська програма, розроблена Словацьким технічним університетом для студентів, які хочуть навчатися в Європі, отримати технічну освіту та розпочати кар’єру в галузі ІТ та автоматизації. Програма ідеально підходить тим, хто шукає бакалаврат у Словаччині з практичним спрямуванням та міжнародною перспективою.
Навчання доступне англійською мовою, а також словацькою мовою — безкоштовно для іноземних студентів. Це надає унікальну можливість отримати безкоштовну освіту в Словаччині та диплом європейського зразка.
Особливості та мета навчальної програми
Програма поєднує інформаційні технології та автоматизацію виробничих процесів. Вона забезпечує студентів практичними знаннями в програмуванні, управлінні, проєктуванні автоматизованих систем і аналітиці. Випускник цієї програми — це інженер нового покоління, який вміє моделювати, програмувати та автоматизувати промислові процеси.
Що ти вивчатимеш
- Програмування мовами C, Visual C та C#
- Розробка баз даних та бізнес-додатків
- Комп’ютерні мережі та їх архітектура
- Програмовані логічні контролери (PLC)
- Моделювання та симуляція систем
- Проєктування регуляторів для технологічних процесів
- Робота з MATLAB для аналізу, моделювання та оптимізації
- Використання операційних систем Windows та Linux
- Фізичні властивості матеріалів та методи вимірювання
- Теоретичні основи математики, фізики, механіки та електротехніки
Мета програми — підготувати фахівців, які:
- Мають міждисциплінарні знання у сфері кібернетики, інформатики та автоматизації
- Уміють збирати, аналізувати та використовувати дані для побудови та оцінки складних систем
- Розуміють принципи зберігання, захисту та передачі інформації
- Можуть проєктувати та програмувати автоматизовані системи управління
- Орієнтуються у цифровому виробництві та сучасних ІТ-системах
- Налаштовують регулятори та керують ПЛК
Ключові компетенції випускника
- Здатність самостійно вирішувати інженерні завдання та аналізувати процеси
- Уміння оцінювати вплив технологій на суспільство та навколишнє середовище
- Гнучкість мислення, ініціативність та здатність до самоосвіти
- Навички роботи в команді та управління колективом
- Упевнене представлення та захист власних проєктів
- Знання у сферах управління, економіки, екології, права та етики
- Критичне мислення та інноваційний підхід
- Мовна та технічна грамотність на міжнародному рівні
Можливості після випуску
- Поступлення до магістратури за суміжними інженерними спеціальностями
- Участь у міжнародних проєктах та програмах Erasmus+
- Робота в країнах ЄС завдяки визнаному диплому STU
Навчальний план: Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості
1 курс
1 семестр (осінь)
- Інформаційні технології
- Математика I
- Матеріалознавство I
- Основи економіки та менеджменту
- Основи конструювання та технічна документація
2 семестр (весна)
- Фізика
- Математика II
- Мови програмування
- Основи екології
- Основи виробничих технологій I
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Основи етики
- Основи комунікації
2 курс
3 семестр (осінь)
- Англійська мова I
- Бази даних
- Математика III
- Основи автоматизованого управління
- Основи права
- Основи виробничих технологій II
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Психічне здоров’я
- Основи соціології
4 семестр (весна)
- Англійська мова II
- Електротехніка та електроніка
- Технічні засоби автоматизованого управління
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Об'єктно-орієнтоване програмування на C#
- Об'єктно-орієнтоване програмування на Java
- Гідравлічні та пневматичні механізми
- Інженерія якості та інтегровані системи
3 курс
5 семестр (осінь)
- Бакалаврський проєкт
- Інтернет-технології
- Механіка твердих і деформівних тіл
- Програмовані логічні контролери (ПЛК)
- Програмна інженерія
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Історія техніки та професійної освіти
- Вступ до когнітивних наук
- Фізичне виховання I
- Оздоровча фізична культура I
6 семестр (весна)
- Бакалаврська робота
- Комплексна державна підсумкова атестація
- Комп’ютерна графіка та цифрова обробка зображень
- Комп’ютерні мережі
- Державний іспит – бакалавр
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Автоматизація збору та обробки даних
- Комп’ютерні архітектури та операційні системи
- Фізичне виховання II
- Оздоровча фізична культура II
Підсумок
Навчальний план програми «Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості» ретельно сформований так, щоб студенти отримували як фундаментальні знання (математика, фізика, програмування), так і практичні навички у сфері автоматизації, ІТ та інженерних технологій. Кожен семестр спрямований на розвиток професійної компетентності, логічного мислення та вміння вирішувати реальні завдання сучасного виробництва.
«Якщо ти хочеш отримати інженерну освіту європейського рівня, навчитися програмувати, проєктувати, керувати й автоматизувати — приєднуйся до програми STU. Вступай уже сьогодні та стань частиною технологічного майбутнього!»
Робота після бакалаврату на МТФ у Трнаві (STU): напрями та перспективи
Після навчання в Словацькому технічному університеті (STU) за програмою «Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості» випускники отримують конкурентні знання в галузі ІТ, автоматизації та інженерії. Ці компетенції відкривають широкі можливості працевлаштування як у Словаччині, так і в країнах Європейського Союзу.
Після навчання в STU випускники працюють у промисловості, ІТ-компаніях, логістиці, на виробничих підприємствах і в інженерних бюро.
Популярні напрямки працевлаштування:
- Програміст систем автоматизації
- Інженер з автоматизації процесів
- Розробник програмного забезпечення для промисловості
- Фахівець із баз даних
- Аналітик інформаційних систем
- Програміст ПЛК (логічних контролерів)
- Інженер з робототехніки
Завдяки широкому спектру дисциплін, включаючи програмування, управління даними, проєктування та автоматизацію, випускники стають затребуваними фахівцями на ринку праці.
Крім того, після завершення бакалаврату в STU студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за суміжними технічними та ІТ-напрямками.
«Якщо ти хочеш впевнено увійти в світ високих технологій — розпочни навчання в STU і стань фахівцем, якого шукає ринок»
Як вступити до MTF v Trnave на програму «Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості»
Якщо ви бажаєте вступити до MTF v Trnave (Матеріально-технологічного факультету Словацького технічного університету), ознайомтеся з умовами прийому на бакалаврську програму «Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості».
Умови вступу:
- Свідоцтво з оцінками за 8–10 класи
- Оцінки за перший семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтеся)
- Обов’язковий сертифікат зі словацької мови рівня B1 або B2
- Мотивація до навчання та готовність вивчати програму словацькою мовою
Навчання проходить словацькою мовою та є безкоштовним для іноземних студентів за умови наявності сертифіката та дотримання вимог вступу.
Вступ до MTF v Trnave — це можливість навчатися в одному з провідних технічних університетів Європи, отримати диплом європейського зразка та затребувані практичні навички.
Дізнайтесь більше про необхідні документи, терміни подачі та процес зарахування — напишіть нам, і ми з радістю допоможемо вам на кожному етапі.