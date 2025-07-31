Навчальна програма: Прикладна інформатика та автоматизація у промисловості — STU, м. Трнава

Бакалаврська програма в Словаччині

«Прикладна інформатика та автоматизація в промисловості» — це бакалаврська програма, розроблена Словацьким технічним університетом для студентів, які хочуть навчатися в Європі, отримати технічну освіту та розпочати кар’єру в галузі ІТ та автоматизації. Програма ідеально підходить тим, хто шукає бакалаврат у Словаччині з практичним спрямуванням та міжнародною перспективою.

Навчання доступне англійською мовою, а також словацькою мовою — безкоштовно для іноземних студентів. Це надає унікальну можливість отримати безкоштовну освіту в Словаччині та диплом європейського зразка.

Особливості та мета навчальної програми

Програма поєднує інформаційні технології та автоматизацію виробничих процесів. Вона забезпечує студентів практичними знаннями в програмуванні, управлінні, проєктуванні автоматизованих систем і аналітиці. Випускник цієї програми — це інженер нового покоління, який вміє моделювати, програмувати та автоматизувати промислові процеси.

Що ти вивчатимеш

Програмування мовами C, Visual C та C#

Розробка баз даних та бізнес-додатків

Комп’ютерні мережі та їх архітектура

Програмовані логічні контролери (PLC)

Моделювання та симуляція систем

Проєктування регуляторів для технологічних процесів

Робота з MATLAB для аналізу, моделювання та оптимізації

Використання операційних систем Windows та Linux

Фізичні властивості матеріалів та методи вимірювання

Теоретичні основи математики, фізики, механіки та електротехніки

Мета програми — підготувати фахівців, які:

Мають міждисциплінарні знання у сфері кібернетики, інформатики та автоматизації

у сфері кібернетики, інформатики та автоматизації Уміють збирати, аналізувати та використовувати дані для побудови та оцінки складних систем

Розуміють принципи зберігання, захисту та передачі інформації

Можуть проєктувати та програмувати автоматизовані системи управління

Орієнтуються у цифровому виробництві та сучасних ІТ-системах

та сучасних ІТ-системах Налаштовують регулятори та керують ПЛК

Ключові компетенції випускника

Здатність самостійно вирішувати інженерні завдання та аналізувати процеси

та аналізувати процеси Уміння оцінювати вплив технологій на суспільство та навколишнє середовище

Гнучкість мислення, ініціативність та здатність до самоосвіти

Навички роботи в команді та управління колективом

Упевнене представлення та захист власних проєктів

Знання у сферах управління, економіки, екології, права та етики

Критичне мислення та інноваційний підхід

Мовна та технічна грамотність на міжнародному рівні

Можливості після випуску