Программа «Материаловедение и инженерия материалов» в STU — для будущих специалистов в области технологий материалов Программа «Материаловедение и инженерия материалов» в Словацком техническом университете (STU) на Материально-технологическом факультете в Трнаве — это бакалавриат для тех, кто хочет стать экспертом в области материалов и технологий их производства. Эта программа даёт знания и навыки, которые пригодятся для работы с различными материалами, их свойствами и технологиями обработки. Что вы будете изучать? Основы материаловедения: изучите различные типы материалов (металлы, пластики, керамика и т.д.), их свойства и способы использования в различных отраслях.

изучите различные типы материалов (металлы, пластики, керамика и т.д.), их свойства и способы использования в различных отраслях. Технологии обработки материалов: научитесь производить и обрабатывать материалы, включая сварку, литье, термическую обработку и покрытия.

научитесь производить и обрабатывать материалы, включая сварку, литье, термическую обработку и покрытия. Безопасность и организация труда: освоите принципы безопасной работы с материалами и на производстве.

освоите принципы безопасной работы с материалами и на производстве. Инженерия и управление: познакомитесь с основами экономики, менеджмента и организацией производственного процесса.

познакомитесь с основами экономики, менеджмента и организацией производственного процесса. Методы испытаний материалов: научитесь проверять механические и физические свойства материалов, а также оценивать их качество. Кем можно работать после окончания программы? Выпускники этой программы востребованы в сферах, где используется технология обработки и использование материалов. Вот несколько вариантов карьеры: Инженер по материалам: работа с выбором и применением материалов для технических нужд.

работа с выбором и применением материалов для технических нужд. Специалист по обработке материалов: работа с различными методами обработки материалов, такими как сварка, литье, обработка металлов.

работа с различными методами обработки материалов, такими как сварка, литье, обработка металлов. Инженер по безопасности: обеспечение безопасности труда на предприятиях, где используются различные материалы.

обеспечение безопасности труда на предприятиях, где используются различные материалы. Консультант по выбору материалов: помощь компаниям в подборе материалов для их продукции.

помощь компаниям в подборе материалов для их продукции. Эколог: работа по анализу воздействия материалов на окружающую среду и разработка решений для их переработки. Почему стоит выбрать эту программу в STU? Бесплатное обучение на словацком языке: программа доступна для иностранных студентов и является бесплатной при наличии сертифицированного уровня словацкого языка.

программа доступна для иностранных студентов и является бесплатной при наличии сертифицированного уровня словацкого языка. Диплом европейского образца: диплом STU признается в странах ЕС и открывает возможность работать в Европе.

диплом STU признается в странах ЕС и открывает возможность работать в Европе. Практическое обучение: студенты используют современное оборудование и получают навыки, которые можно сразу применять на практике.

студенты используют современное оборудование и получают навыки, которые можно сразу применять на практике. Перспективы карьеры: выпускники востребованы в машиностроении, автомобилестроении, химической промышленности и экологии. Кто может быть вашим работодателем? Выпускники программы могут работать в различных отраслях, таких как: Промышленные предприятия, заводы, фабрики и строительные компании.

Инженерные и проектные компании, занимающиеся разработкой новых технологий и материалов.

Компании, работающие в сфере экологии и переработки материалов.

Академические и научные учреждения, занимающиеся исследованиями в области материаловедения. «Программа «Материаловедение и инженерия материалов» — это шанс стать специалистом, который будет востребован в любой области, где используются материалы, а также в индустриях, направленных на создание новых технологий и улучшение качества жизни.»

Учебный план программы «Инженерия материалов» в STU Программа «Инженерия материалов» в Словацком техническом университете (STU) предоставляет студентам глубокие знания и практические навыки в области материаловедения, технологий обработки материалов, а также управления и безопасности на производстве. Вот как выглядит учебный процесс по семестрам: 1 курс 1 семестр (осень) Информационные технологии

Математика I

Материаловедение I

Основы экономики и менеджмента

Основы конструирования и техническая документация 2 семестр (весна) Физика

Математика II

Материаловедение II

Основы экологии

Основы производственных технологий I По выбору (не менее 1 предмета): Основы этики

Основы коммуникации 2 курс 3 семестр (осень) Английский язык I

Механика твердых и податливых тел

Общая химия

Технологии производства материалов

Основы права

Основы производственных технологий II По выбору (не менее 1 предмета): Психическое здоровье

Основы социологии 4 семестр (весна) Английский язык II

Методология и качество технологических процессов

Проектный семинар I По выбору (не менее 1 предмета): Электротехника и электроника

Основы предпринимательства По выбору (не менее 1 предмета): Метод конечных элементов

Упругость, прочность, пластичность 3 курс 5 семестр (осень) Бакалаврский проект

Методы исследования структуры и свойств материалов

Проектный семинар II

Тепловая обработка и поверхностные покрытия материалов

Термодинамика и кинетика По выбору (не менее 1 предмета): История техники и профессионального образования

Введение в когнитивные науки По выбору (не менее 1 предмета): Физкультура I

Оздоровительная физкультура I 6 семестр (весна) Бакалаврская работа

Общий результат государственной аттестации

Механические испытания и дефектоскопия материалов

Продвинутые материалы

Государственный экзамен — бакалавр По выбору (не менее 1 предмета): Инженерия рабочего пространства

Техническая стандартизация и сертификация

Физкультура II

Оздоровительная физкультура II Программа бакалавриата «Инженерия материалов» в STU помогает студентам приобрести необходимые навыки для работы с материалами, их производственными технологиями и обеспечением безопасности на производстве. Эта программа также предоставляет студентам возможность продолжить обучение в магистратуре по смежным направлениям.

Трудоустройство выпускников программы «Материаловедение и инженерия материалов» на Материально-технологическом факультете STU в Трнаве Выпускники бакалаврской программы «Материаловедение и инженерия материалов» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета (STU) в Трнаве приобретают необходимые знания и практические навыки для успешного трудоустройства в различных отраслях промышленности. Программа готовит специалистов, способных работать с техническими материалами, оптимизировать технологические процессы и повышать экономическую эффективность производства. Где можно работать после окончания программы: Промышленные предприятия: выпускники могут работать инженерами, операторами в сфере обработки материалов, а также специалистами по качеству.

выпускники могут работать инженерами, операторами в сфере обработки материалов, а также специалистами по качеству. Автомобильная промышленность: примеры выпускников, работающих в таких компаниях, как Plastic Omnium (Карол Ханко), ŽOS Trnava (Даниэль Хабардик).

примеры выпускников, работающих в таких компаниях, как (Карол Ханко), (Даниэль Хабардик). Энергетика: выпускники работают в компаниях, таких как Словацкие электростанции (Юрай Хромек).

выпускники работают в компаниях, таких как (Юрай Хромек). Сфера высоких технологий: инженеры и специалисты в Bekaert , а также Ferplast Slovakia и MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO .

инженеры и специалисты в , а также и . Обработка металлов: специалисты работают в таких компаниях, как voestalpine High Performance Metals Slovakia .

специалисты работают в таких компаниях, как . Фармацевтика: выпускники трудятся в таких компаниях, как Saneca Pharmaceuticals. Примеры успешных выпускников: Автомобильная промышленность: Ing. Karol Hanko (2008), Plastic Omnium. Ing. Imrich Czere (2020), директор Железнодорожных ремонтных заводов и машиностроений Zvolen.

Энергетика: Ing. Juraj Chromek (2018), Slovenské elektrárne.

Машиностроение и металлообработка: Ing. Lukáš Roščák (2009), Bekaert. Ing. Gabriel Szokolay (2008), Ferplast Slovakia.

Сфера закупок и продаж: Anna Müllerová (1998), voestalpine High Performance Metals Slovakia.

Фармацевтика: Ing. Rastislav Hliva (2018), Saneca Pharmaceuticals.

Возможности трудоустройства: Процессный инженер в машиностроении.

в машиностроении. Оператор оборудования на производственных предприятиях.

на производственных предприятиях. Специалист по планированию производства .

. Техник по контролю качества .

. Менеджер проектов .

. Специалист по неразрушающему контролю материалов. Карьерные преимущества: Высокая востребованность специалистов в машиностроении, энергетике, металлургии и других отраслях.

Возможность продолжить обучение в магистратуре или на инженерной ступени.

Развитие карьерных перспектив в крупных международных компаниях. Примечание: Выпускники программы могут работать не только в традиционных отраслях машиностроения и энергетики, но и в таких областях, как фармацевтика и экология, что открывает для них широкие возможности для карьерного роста и профессионального развития. Программа также предоставляет отличные возможности для продолжения учебы в магистратуре или инженерной специализации. «Поступите на бакалаврскую программу «Материаловедение и инженерия материалов» в STU и получите высококвалифицированное образование, которое откроет двери к успешной карьере в различных отраслях!»