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Инженерия материалов

Программа «Материаловедение и инженерия материалов» в STU — для будущих специалистов в области технологий материалов

Программа «Материаловедение и инженерия материалов» в Словацком техническом университете (STU) на Материально-технологическом факультете в Трнаве — это бакалавриат для тех, кто хочет стать экспертом в области материалов и технологий их производства. Эта программа даёт знания и навыки, которые пригодятся для работы с различными материалами, их свойствами и технологиями обработки.

Что вы будете изучать?

  • Основы материаловедения: изучите различные типы материалов (металлы, пластики, керамика и т.д.), их свойства и способы использования в различных отраслях.
  • Технологии обработки материалов: научитесь производить и обрабатывать материалы, включая сварку, литье, термическую обработку и покрытия.
  • Безопасность и организация труда: освоите принципы безопасной работы с материалами и на производстве.
  • Инженерия и управление: познакомитесь с основами экономики, менеджмента и организацией производственного процесса.
  • Методы испытаний материалов: научитесь проверять механические и физические свойства материалов, а также оценивать их качество.

Кем можно работать после окончания программы?

Выпускники этой программы востребованы в сферах, где используется технология обработки и использование материалов. Вот несколько вариантов карьеры:

  • Инженер по материалам: работа с выбором и применением материалов для технических нужд.
  • Специалист по обработке материалов: работа с различными методами обработки материалов, такими как сварка, литье, обработка металлов.
  • Инженер по безопасности: обеспечение безопасности труда на предприятиях, где используются различные материалы.
  • Консультант по выбору материалов: помощь компаниям в подборе материалов для их продукции.
  • Эколог: работа по анализу воздействия материалов на окружающую среду и разработка решений для их переработки.

Почему стоит выбрать эту программу в STU?

  • Бесплатное обучение на словацком языке: программа доступна для иностранных студентов и является бесплатной при наличии сертифицированного уровня словацкого языка.
  • Диплом европейского образца: диплом STU признается в странах ЕС и открывает возможность работать в Европе.
  • Практическое обучение: студенты используют современное оборудование и получают навыки, которые можно сразу применять на практике.
  • Перспективы карьеры: выпускники востребованы в машиностроении, автомобилестроении, химической промышленности и экологии.

Кто может быть вашим работодателем?

Выпускники программы могут работать в различных отраслях, таких как:

  • Промышленные предприятия, заводы, фабрики и строительные компании.
  • Инженерные и проектные компании, занимающиеся разработкой новых технологий и материалов.
  • Компании, работающие в сфере экологии и переработки материалов.
  • Академические и научные учреждения, занимающиеся исследованиями в области материаловедения.
«Программа «Материаловедение и инженерия материалов» — это шанс стать специалистом, который будет востребован в любой области, где используются материалы, а также в индустриях, направленных на создание новых технологий и улучшение качества жизни.»

Учебный план программы «Инженерия материалов» в STU

Программа «Инженерия материалов» в Словацком техническом университете (STU) предоставляет студентам глубокие знания и практические навыки в области материаловедения, технологий обработки материалов, а также управления и безопасности на производстве. Вот как выглядит учебный процесс по семестрам:

1 курс

1 семестр (осень)

  • Информационные технологии
  • Математика I
  • Материаловедение I
  • Основы экономики и менеджмента
  • Основы конструирования и техническая документация

2 семестр (весна)

  • Физика
  • Математика II
  • Материаловедение II
  • Основы экологии
  • Основы производственных технологий I

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Основы этики
  • Основы коммуникации

2 курс

3 семестр (осень)

  • Английский язык I
  • Механика твердых и податливых тел
  • Общая химия
  • Технологии производства материалов
  • Основы права
  • Основы производственных технологий II

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Психическое здоровье
  • Основы социологии

4 семестр (весна)

  • Английский язык II
  • Методология и качество технологических процессов
  • Проектный семинар I

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Электротехника и электроника
  • Основы предпринимательства

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Метод конечных элементов
  • Упругость, прочность, пластичность

3 курс

5 семестр (осень)

  • Бакалаврский проект
  • Методы исследования структуры и свойств материалов
  • Проектный семинар II
  • Тепловая обработка и поверхностные покрытия материалов
  • Термодинамика и кинетика

По выбору (не менее 1 предмета):

  • История техники и профессионального образования
  • Введение в когнитивные науки

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Физкультура I
  • Оздоровительная физкультура I

6 семестр (весна)

  • Бакалаврская работа
  • Общий результат государственной аттестации
  • Механические испытания и дефектоскопия материалов
  • Продвинутые материалы
  • Государственный экзамен — бакалавр

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Инженерия рабочего пространства
  • Техническая стандартизация и сертификация
  • Физкультура II
  • Оздоровительная физкультура II

Программа бакалавриата «Инженерия материалов» в STU помогает студентам приобрести необходимые навыки для работы с материалами, их производственными технологиями и обеспечением безопасности на производстве. Эта программа также предоставляет студентам возможность продолжить обучение в магистратуре по смежным направлениям.

Трудоустройство выпускников программы «Материаловедение и инженерия материалов» на Материально-технологическом факультете STU в Трнаве

Выпускники бакалаврской программы «Материаловедение и инженерия материалов» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета (STU) в Трнаве приобретают необходимые знания и практические навыки для успешного трудоустройства в различных отраслях промышленности. Программа готовит специалистов, способных работать с техническими материалами, оптимизировать технологические процессы и повышать экономическую эффективность производства.

Где можно работать после окончания программы:

  • Промышленные предприятия: выпускники могут работать инженерами, операторами в сфере обработки материалов, а также специалистами по качеству.
  • Автомобильная промышленность: примеры выпускников, работающих в таких компаниях, как Plastic Omnium (Карол Ханко), ŽOS Trnava (Даниэль Хабардик).
  • Энергетика: выпускники работают в компаниях, таких как Словацкие электростанции (Юрай Хромек).
  • Сфера высоких технологий: инженеры и специалисты в Bekaert, а также Ferplast Slovakia и MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO.
  • Обработка металлов: специалисты работают в таких компаниях, как voestalpine High Performance Metals Slovakia.
  • Фармацевтика: выпускники трудятся в таких компаниях, как Saneca Pharmaceuticals.

Примеры успешных выпускников:

  • Автомобильная промышленность:
    • Ing. Karol Hanko (2008), Plastic Omnium.
    • Ing. Imrich Czere (2020), директор Железнодорожных ремонтных заводов и машиностроений Zvolen.
  • Энергетика:
    • Ing. Juraj Chromek (2018), Slovenské elektrárne.
  • Машиностроение и металлообработка:
    • Ing. Lukáš Roščák (2009), Bekaert.
    • Ing. Gabriel Szokolay (2008), Ferplast Slovakia.
  • Сфера закупок и продаж:
    • Anna Müllerová (1998), voestalpine High Performance Metals Slovakia.
  • Фармацевтика:
    • Ing. Rastislav Hliva (2018), Saneca Pharmaceuticals.

Возможности трудоустройства:

  • Процессный инженер в машиностроении.
  • Оператор оборудования на производственных предприятиях.
  • Специалист по планированию производства.
  • Техник по контролю качества.
  • Менеджер проектов.
  • Специалист по неразрушающему контролю материалов.

Карьерные преимущества:

  • Высокая востребованность специалистов в машиностроении, энергетике, металлургии и других отраслях.
  • Возможность продолжить обучение в магистратуре или на инженерной ступени.
  • Развитие карьерных перспектив в крупных международных компаниях.

Примечание: Выпускники программы могут работать не только в традиционных отраслях машиностроения и энергетики, но и в таких областях, как фармацевтика и экология, что открывает для них широкие возможности для карьерного роста и профессионального развития. Программа также предоставляет отличные возможности для продолжения учебы в магистратуре или инженерной специализации.

«Поступите на бакалаврскую программу «Материаловедение и инженерия материалов» в STU и получите высококвалифицированное образование, которое откроет двери к успешной карьере в различных отраслях!»

Условия поступления на программу «Материаловедение и инженерия материалов» в STU

Хотите стать экспертом в области материаловедения и инженерии материалов? Поступите на бакалаврскую программу «Материаловедение и инженерия материалов» в Материально-технологический факультет STU в Братиславе и получите диплом европейского образца.

Что нужно для поступления:

  • Сертификат по словацкому языку уровня B1 или B2 — обязательное требование для зачисления на программу.
  • Успеваемость в школе — учитываются оценки за 8, 9, 10 классы и 1-й семестр 11 класса (для тех, кто ещё учится).
  • Бесплатное обучение на словацком языке — для иностранных студентов при наличии языкового сертификата.

После зачисления на программу вы гарантированно получите место в общежитии, что значительно упростит вашу адаптацию в Словакии.

Если вы хотите поступить в STU и получить образование в области материаловедения и инженерии материаловсвяжитесь с нами. Мы поможем вам на каждом шаге, от подготовки документов до успешного зачисления!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 31.07.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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