Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU — для майбутніх фахівців у галузі технологій матеріалів Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в Словаччинському технічному університеті (STU) на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві — це бакалаврат для тих, хто хоче стати експертом у галузі матеріалів та технологій їх виробництва. Ця програма надає знання та навички, які допоможуть вам працювати з різними матеріалами, їх властивостями та технологіями обробки. Що ви будете вивчати? Основи матеріалознавства: ви дізнаєтесь про різні типи матеріалів (метали, пластики, кераміка тощо), їх властивості та способи використання в різних галузях.

ви дізнаєтесь про різні типи матеріалів (метали, пластики, кераміка тощо), їх властивості та способи використання в різних галузях. Технології обробки матеріалів: ви вивчите, як виробляти та обробляти матеріали, включаючи зварювання, лиття, термічну обробку та покриття.

ви вивчите, як виробляти та обробляти матеріали, включаючи зварювання, лиття, термічну обробку та покриття. Безпека та організація праці: ви дізнаєтесь, як забезпечити безпеку при роботі з матеріалами та на виробництві.

ви дізнаєтесь, як забезпечити безпеку при роботі з матеріалами та на виробництві. Інженерія та управління: ви ознайомитесь з основами економіки, менеджменту та організацією виробничих процесів.

ви ознайомитесь з основами економіки, менеджменту та організацією виробничих процесів. Методи випробувань матеріалів: ви навчитеся перевіряти механічні та фізичні властивості матеріалів і оцінювати їх якість. Ким можна працювати після закінчення програми? Випускники цієї програми будуть затребувані в різних сферах, де використовуються технології обробки та застосування матеріалів. Ви зможете працювати: Інженером з матеріалів: працювати з вибором та застосуванням матеріалів для технічних завдань.

працювати з вибором та застосуванням матеріалів для технічних завдань. Фахівцем з обробки матеріалів: працювати з різними методами обробки матеріалів, такими як зварювання, лиття, обробка металів.

працювати з різними методами обробки матеріалів, такими як зварювання, лиття, обробка металів. Інженером з безпеки: забезпечувати безпеку праці на підприємствах, де використовуються різні матеріали.

забезпечувати безпеку праці на підприємствах, де використовуються різні матеріали. Консультантом з вибору матеріалів: допомагати компаніям обирати найкращі матеріали для їх продукції.

допомагати компаніям обирати найкращі матеріали для їх продукції. Екологом: працювати над аналізом впливу матеріалів на навколишнє середовище і розробляти способи їх переробки. Чому варто обрати цю програму в STU? Безкоштовне навчання словацькою мовою: програма доступна для іноземних студентів і є безкоштовною при наявності відповідного сертифікату.

програма доступна для іноземних студентів і є безкоштовною при наявності відповідного сертифікату. Диплом європейського зразка: диплом, отриманий в STU, визнається в країнах ЄС і відкриває можливості для роботи в Європі.

диплом, отриманий в STU, визнається в країнах ЄС і відкриває можливості для роботи в Європі. Практичне навчання: студенти працюють із сучасним обладнанням і отримують навички, які можна одразу застосовувати на практиці.

студенти працюють із сучасним обладнанням і отримують навички, які можна одразу застосовувати на практиці. Перспективи кар'єри: випускники затребувані в машинобудуванні, автомобільній промисловості, хімічній промисловості та екології. Хто може бути вашим роботодавцем? Випускники програми можуть працювати у різних галузях, таких як: Промислові підприємства, заводи, фабрики та будівельні компанії.

Інженерні та проєктні компанії, що займаються розробкою нових технологій та матеріалів.

Компанії, що працюють у сфері екології та переробки матеріалів.

Академічні та наукові установи, що займаються дослідженнями в галузі матеріалознавства. «Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» — це шанс стати фахівцем, який буде затребуваний у будь-якій галузі, де використовуються матеріали, а також в індустріях, спрямованих на створення нових технологій та поліпшення якості життя.»

Навчальний план програми «Інженерія матеріалів» в STU Програма «Інженерія матеріалів» в Словаччинському технічному університеті (STU) на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві надає студентам глибокі знання та практичні навички в галузі матеріалознавства, технологій обробки матеріалів, а також управління і безпеки на виробництві. Ось як виглядає навчальний процес по семестрах: 1 курс 1 семестр (осінь) Інформаційні технології

Математика I

Матеріалознавство I

Основи економіки та менеджменту

Основи конструювання та технічна документація 2 семестр (весна) Фізика

Математика II

Матеріалознавство II

Основи екології

Основи виробничих технологій I За вибором (не менше 1 предмета): Основи етики

Основи комунікації 2 курс 3 семестр (осінь) Англійська мова I

Механіка твердих і пластичних тіл

Загальна хімія

Технології виробництва матеріалів

Основи права

Основи виробничих технологій II За вибором (не менше 1 предмета): Психічне здоров'я

Основи соціології 4 семестр (весна) Англійська мова II

Методологія та якість технологічних процесів

Проектний семінар I За вибором (не менше 1 предмета): Електротехніка та електроніка

Основи підприємництва За вибором (не менше 1 предмета): Метод кінцевих елементів

Пружність, міцність, пластичність 3 курс 5 семестр (осінь) Бакалаврський проєкт

Методи дослідження структури і властивостей матеріалів

Проектний семінар II

Теплова обробка та поверхневі покриття матеріалів

Термодинаміка і кінетика За вибором (не менше 1 предмета): Історія техніки і професійної освіти

Введення в когнітивні науки За вибором (не менше 1 предмета): Фізкультура I

Оздоровча фізкультура I 6 семестр (весна) Бакалаврська робота

Загальний результат державної атестації

Механічні випробування і дефектоскопія матеріалів

Просунуті матеріали

Державний екзамен — бакалавр За вибором (не менше 1 предмета): Інженерія робочого простору

Технічна стандартизація та сертифікація

Фізкультура II

Оздоровча фізкультура II Програма бакалаврату «Інженерія матеріалів» в STU допомагає студентам здобути необхідні навички для роботи з матеріалами, їх виробничими технологіями та забезпеченням безпеки на виробництві. Ця програма також дає можливість продовжити навчання в магістратурі за суміжними напрямками.

Трудове устроєння випускників програми «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» на Матеріально-технологічному факультеті STU в Трнаві Випускники бакалаврської програми «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» на Матеріально-технологічному факультеті Словаччинського технічного університету (STU) в Трнаві отримують необхідні знання та практичні навички для успішного працевлаштування в різних галузях промисловості. Програма готує фахівців, здатних працювати з технічними матеріалами, оптимізувати технологічні процеси та підвищувати економічну ефективність виробництва. Де можна працювати після закінчення програми: Промислові підприємства: випускники можуть працювати інженерами, операторами у сфері обробки матеріалів, а також спеціалістами з якості.

випускники можуть працювати інженерами, операторами у сфері обробки матеріалів, а також спеціалістами з якості. Автомобільна промисловість: приклади випускників, які працюють в таких компаніях, як Plastic Omnium (Карол Ханко), ŽOS Trnava (Даніель Хабардик).

приклади випускників, які працюють в таких компаніях, як (Карол Ханко), (Даніель Хабардик). Енергетика: випускники працюють у компаніях, таких як Словацькі електростанції (Юрай Хромек).

випускники працюють у компаніях, таких як (Юрай Хромек). Сфера високих технологій: інженери та спеціалісти в Bekaert , а також Ferplast Slovakia і MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO .

інженери та спеціалісти в , а також і . Обробка металів: спеціалісти працюють в таких компаніях, як voestalpine High Performance Metals Slovakia .

спеціалісти працюють в таких компаніях, як . Фармацевтика: випускники працюють в таких компаніях, як Saneca Pharmaceuticals. Приклади успішних випускників: Автомобільна промисловість: Ing. Karol Hanko (2008), Plastic Omnium. Ing. Imrich Czere (2020), директор Залізничних ремонтних заводів та машинобудувань Zvolen.

Енергетика: Ing. Juraj Chromek (2018), Slovenské elektrárne.

Машинобудування та металургія: Ing. Lukáš Roščák (2009), Bekaert. Ing. Gabriel Szokolay (2008), Ferplast Slovakia.

Сфера закупівлі та продажу: Anna Müllerová (1998), voestalpine High Performance Metals Slovakia.

Фармацевтика: Ing. Rastislav Hliva (2018), Saneca Pharmaceuticals.

Можливості працевлаштування: Процесний інженер у машинобудуванні.

у машинобудуванні. Оператор обладнання на виробничих підприємствах.

на виробничих підприємствах. Спеціаліст з планування виробництва .

. Технік з контролю якості .

. Менеджер проектів .

. Спеціаліст з неразрушаючого контролю матеріалів. Кар'єрні переваги: Висока затребуваність спеціалістів у машинобудуванні, енергетиці, металургії та інших галузях.

Можливість продовжити навчання в магістратурі чи на інженерній ступені.

Розвиток кар'єрних перспектив у великих міжнародних компаніях. Примітка: Випускники програми можуть працювати не тільки в традиційних галузях машинобудування та енергетики, але й у таких областях, як фармацевтика та екологія, що відкриває для них широкі можливості для кар'єрного росту та професійного розвитку. Програма також надає чудові можливості для продовження навчання в магістратурі або на інженерній спеціалізації. «Поступіть на бакалаврську програму «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU та отримайте висококваліфіковану освіту, яка відкриє двері до успішної кар'єри в різних галузях!»