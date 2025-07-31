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Інженерія матеріалів

Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU — для майбутніх фахівців у галузі технологій матеріалів

Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в Словаччинському технічному університеті (STU) на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві — це бакалаврат для тих, хто хоче стати експертом у галузі матеріалів та технологій їх виробництва. Ця програма надає знання та навички, які допоможуть вам працювати з різними матеріалами, їх властивостями та технологіями обробки.

Що ви будете вивчати?

  • Основи матеріалознавства: ви дізнаєтесь про різні типи матеріалів (метали, пластики, кераміка тощо), їх властивості та способи використання в різних галузях.
  • Технології обробки матеріалів: ви вивчите, як виробляти та обробляти матеріали, включаючи зварювання, лиття, термічну обробку та покриття.
  • Безпека та організація праці: ви дізнаєтесь, як забезпечити безпеку при роботі з матеріалами та на виробництві.
  • Інженерія та управління: ви ознайомитесь з основами економіки, менеджменту та організацією виробничих процесів.
  • Методи випробувань матеріалів: ви навчитеся перевіряти механічні та фізичні властивості матеріалів і оцінювати їх якість.

Ким можна працювати після закінчення програми?

Випускники цієї програми будуть затребувані в різних сферах, де використовуються технології обробки та застосування матеріалів. Ви зможете працювати:

  • Інженером з матеріалів: працювати з вибором та застосуванням матеріалів для технічних завдань.
  • Фахівцем з обробки матеріалів: працювати з різними методами обробки матеріалів, такими як зварювання, лиття, обробка металів.
  • Інженером з безпеки: забезпечувати безпеку праці на підприємствах, де використовуються різні матеріали.
  • Консультантом з вибору матеріалів: допомагати компаніям обирати найкращі матеріали для їх продукції.
  • Екологом: працювати над аналізом впливу матеріалів на навколишнє середовище і розробляти способи їх переробки.

Чому варто обрати цю програму в STU?

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою: програма доступна для іноземних студентів і є безкоштовною при наявності відповідного сертифікату.
  • Диплом європейського зразка: диплом, отриманий в STU, визнається в країнах ЄС і відкриває можливості для роботи в Європі.
  • Практичне навчання: студенти працюють із сучасним обладнанням і отримують навички, які можна одразу застосовувати на практиці.
  • Перспективи кар'єри: випускники затребувані в машинобудуванні, автомобільній промисловості, хімічній промисловості та екології.

Хто може бути вашим роботодавцем?

Випускники програми можуть працювати у різних галузях, таких як:

  • Промислові підприємства, заводи, фабрики та будівельні компанії.
  • Інженерні та проєктні компанії, що займаються розробкою нових технологій та матеріалів.
  • Компанії, що працюють у сфері екології та переробки матеріалів.
  • Академічні та наукові установи, що займаються дослідженнями в галузі матеріалознавства.
«Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» — це шанс стати фахівцем, який буде затребуваний у будь-якій галузі, де використовуються матеріали, а також в індустріях, спрямованих на створення нових технологій та поліпшення якості життя.»

Навчальний план програми «Інженерія матеріалів» в STU

Програма «Інженерія матеріалів» в Словаччинському технічному університеті (STU) на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві надає студентам глибокі знання та практичні навички в галузі матеріалознавства, технологій обробки матеріалів, а також управління і безпеки на виробництві. Ось як виглядає навчальний процес по семестрах:

1 курс

1 семестр (осінь)

  • Інформаційні технології
  • Математика I
  • Матеріалознавство I
  • Основи економіки та менеджменту
  • Основи конструювання та технічна документація

2 семестр (весна)

  • Фізика
  • Математика II
  • Матеріалознавство II
  • Основи екології
  • Основи виробничих технологій I

За вибором (не менше 1 предмета):

  • Основи етики
  • Основи комунікації

2 курс

3 семестр (осінь)

  • Англійська мова I
  • Механіка твердих і пластичних тіл
  • Загальна хімія
  • Технології виробництва матеріалів
  • Основи права
  • Основи виробничих технологій II

За вибором (не менше 1 предмета):

  • Психічне здоров'я
  • Основи соціології

4 семестр (весна)

  • Англійська мова II
  • Методологія та якість технологічних процесів
  • Проектний семінар I

За вибором (не менше 1 предмета):

  • Електротехніка та електроніка
  • Основи підприємництва

За вибором (не менше 1 предмета):

  • Метод кінцевих елементів
  • Пружність, міцність, пластичність

3 курс

5 семестр (осінь)

  • Бакалаврський проєкт
  • Методи дослідження структури і властивостей матеріалів
  • Проектний семінар II
  • Теплова обробка та поверхневі покриття матеріалів
  • Термодинаміка і кінетика

За вибором (не менше 1 предмета):

  • Історія техніки і професійної освіти
  • Введення в когнітивні науки

За вибором (не менше 1 предмета):

  • Фізкультура I
  • Оздоровча фізкультура I

6 семестр (весна)

  • Бакалаврська робота
  • Загальний результат державної атестації
  • Механічні випробування і дефектоскопія матеріалів
  • Просунуті матеріали
  • Державний екзамен — бакалавр

За вибором (не менше 1 предмета):

  • Інженерія робочого простору
  • Технічна стандартизація та сертифікація
  • Фізкультура II
  • Оздоровча фізкультура II

Програма бакалаврату «Інженерія матеріалів» в STU допомагає студентам здобути необхідні навички для роботи з матеріалами, їх виробничими технологіями та забезпеченням безпеки на виробництві. Ця програма також дає можливість продовжити навчання в магістратурі за суміжними напрямками.

Трудове устроєння випускників програми «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» на Матеріально-технологічному факультеті STU в Трнаві

Випускники бакалаврської програми «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» на Матеріально-технологічному факультеті Словаччинського технічного університету (STU) в Трнаві отримують необхідні знання та практичні навички для успішного працевлаштування в різних галузях промисловості. Програма готує фахівців, здатних працювати з технічними матеріалами, оптимізувати технологічні процеси та підвищувати економічну ефективність виробництва.

Де можна працювати після закінчення програми:

  • Промислові підприємства: випускники можуть працювати інженерами, операторами у сфері обробки матеріалів, а також спеціалістами з якості.
  • Автомобільна промисловість: приклади випускників, які працюють в таких компаніях, як Plastic Omnium (Карол Ханко), ŽOS Trnava (Даніель Хабардик).
  • Енергетика: випускники працюють у компаніях, таких як Словацькі електростанції (Юрай Хромек).
  • Сфера високих технологій: інженери та спеціалісти в Bekaert, а також Ferplast Slovakia і MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO.
  • Обробка металів: спеціалісти працюють в таких компаніях, як voestalpine High Performance Metals Slovakia.
  • Фармацевтика: випускники працюють в таких компаніях, як Saneca Pharmaceuticals.

Приклади успішних випускників:

  • Автомобільна промисловість:
    • Ing. Karol Hanko (2008), Plastic Omnium.
    • Ing. Imrich Czere (2020), директор Залізничних ремонтних заводів та машинобудувань Zvolen.
  • Енергетика:
    • Ing. Juraj Chromek (2018), Slovenské elektrárne.
  • Машинобудування та металургія:
    • Ing. Lukáš Roščák (2009), Bekaert.
    • Ing. Gabriel Szokolay (2008), Ferplast Slovakia.
  • Сфера закупівлі та продажу:
    • Anna Müllerová (1998), voestalpine High Performance Metals Slovakia.
  • Фармацевтика:
    • Ing. Rastislav Hliva (2018), Saneca Pharmaceuticals.

Можливості працевлаштування:

  • Процесний інженер у машинобудуванні.
  • Оператор обладнання на виробничих підприємствах.
  • Спеціаліст з планування виробництва.
  • Технік з контролю якості.
  • Менеджер проектів.
  • Спеціаліст з неразрушаючого контролю матеріалів.

Кар'єрні переваги:

  • Висока затребуваність спеціалістів у машинобудуванні, енергетиці, металургії та інших галузях.
  • Можливість продовжити навчання в магістратурі чи на інженерній ступені.
  • Розвиток кар'єрних перспектив у великих міжнародних компаніях.

Примітка: Випускники програми можуть працювати не тільки в традиційних галузях машинобудування та енергетики, але й у таких областях, як фармацевтика та екологія, що відкриває для них широкі можливості для кар'єрного росту та професійного розвитку. Програма також надає чудові можливості для продовження навчання в магістратурі або на інженерній спеціалізації.

«Поступіть на бакалаврську програму «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU та отримайте висококваліфіковану освіту, яка відкриє двері до успішної кар'єри в різних галузях!»

Умови вступу на програму «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU

Хочете стати експертом в галузі матеріалознавства та інженерії матеріалів? Поступайте на бакалаврську програму «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в Матеріально-технологічний факультет STU в Братиславі та отримуйте диплом європейського зразка.

Що потрібно для вступу:

  • Сертифікат словацької мови рівня B1 або B2 — обов'язкова вимога для зарахування на програму.
  • Успішність у школі — враховуються оцінки за 8, 9, 10 класи та 1-й семестр 11 класу (для тих, хто ще навчається).
  • Безкоштовне навчання словацькою мовою — для іноземних студентів за умови наявності мовного сертифіката.

Після зарахування на програму ви гарантовано отримаєте місце в гуртожитку, що значно полегшить вашу адаптацію в Словаччині.

Якщо ви хочете поступити в STU та отримати освіту в галузі матеріалознавства та інженерії матеріалівзв'яжіться з нами. Ми допоможемо вам на кожному етапі, від підготовки документів до успішного зарахування!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація