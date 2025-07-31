Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU — для майбутніх фахівців у галузі технологій матеріалів
Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в Словаччинському технічному університеті (STU) на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві — це бакалаврат для тих, хто хоче стати експертом у галузі матеріалів та технологій їх виробництва. Ця програма надає знання та навички, які допоможуть вам працювати з різними матеріалами, їх властивостями та технологіями обробки.
Що ви будете вивчати?
- Основи матеріалознавства: ви дізнаєтесь про різні типи матеріалів (метали, пластики, кераміка тощо), їх властивості та способи використання в різних галузях.
- Технології обробки матеріалів: ви вивчите, як виробляти та обробляти матеріали, включаючи зварювання, лиття, термічну обробку та покриття.
- Безпека та організація праці: ви дізнаєтесь, як забезпечити безпеку при роботі з матеріалами та на виробництві.
- Інженерія та управління: ви ознайомитесь з основами економіки, менеджменту та організацією виробничих процесів.
- Методи випробувань матеріалів: ви навчитеся перевіряти механічні та фізичні властивості матеріалів і оцінювати їх якість.
Ким можна працювати після закінчення програми?
Випускники цієї програми будуть затребувані в різних сферах, де використовуються технології обробки та застосування матеріалів. Ви зможете працювати:
- Інженером з матеріалів: працювати з вибором та застосуванням матеріалів для технічних завдань.
- Фахівцем з обробки матеріалів: працювати з різними методами обробки матеріалів, такими як зварювання, лиття, обробка металів.
- Інженером з безпеки: забезпечувати безпеку праці на підприємствах, де використовуються різні матеріали.
- Консультантом з вибору матеріалів: допомагати компаніям обирати найкращі матеріали для їх продукції.
- Екологом: працювати над аналізом впливу матеріалів на навколишнє середовище і розробляти способи їх переробки.
Чому варто обрати цю програму в STU?
- Безкоштовне навчання словацькою мовою: програма доступна для іноземних студентів і є безкоштовною при наявності відповідного сертифікату.
- Диплом європейського зразка: диплом, отриманий в STU, визнається в країнах ЄС і відкриває можливості для роботи в Європі.
- Практичне навчання: студенти працюють із сучасним обладнанням і отримують навички, які можна одразу застосовувати на практиці.
- Перспективи кар'єри: випускники затребувані в машинобудуванні, автомобільній промисловості, хімічній промисловості та екології.
Хто може бути вашим роботодавцем?
Випускники програми можуть працювати у різних галузях, таких як:
- Промислові підприємства, заводи, фабрики та будівельні компанії.
- Інженерні та проєктні компанії, що займаються розробкою нових технологій та матеріалів.
- Компанії, що працюють у сфері екології та переробки матеріалів.
- Академічні та наукові установи, що займаються дослідженнями в галузі матеріалознавства.
«Програма «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» — це шанс стати фахівцем, який буде затребуваний у будь-якій галузі, де використовуються матеріали, а також в індустріях, спрямованих на створення нових технологій та поліпшення якості життя.»
Навчальний план програми «Інженерія матеріалів» в STU
Програма «Інженерія матеріалів» в Словаччинському технічному університеті (STU) на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві надає студентам глибокі знання та практичні навички в галузі матеріалознавства, технологій обробки матеріалів, а також управління і безпеки на виробництві. Ось як виглядає навчальний процес по семестрах:
1 курс
1 семестр (осінь)
- Інформаційні технології
- Математика I
- Матеріалознавство I
- Основи економіки та менеджменту
- Основи конструювання та технічна документація
2 семестр (весна)
- Фізика
- Математика II
- Матеріалознавство II
- Основи екології
- Основи виробничих технологій I
За вибором (не менше 1 предмета):
- Основи етики
- Основи комунікації
2 курс
3 семестр (осінь)
- Англійська мова I
- Механіка твердих і пластичних тіл
- Загальна хімія
- Технології виробництва матеріалів
- Основи права
- Основи виробничих технологій II
За вибором (не менше 1 предмета):
- Психічне здоров'я
- Основи соціології
4 семестр (весна)
- Англійська мова II
- Методологія та якість технологічних процесів
- Проектний семінар I
За вибором (не менше 1 предмета):
- Електротехніка та електроніка
- Основи підприємництва
За вибором (не менше 1 предмета):
- Метод кінцевих елементів
- Пружність, міцність, пластичність
3 курс
5 семестр (осінь)
- Бакалаврський проєкт
- Методи дослідження структури і властивостей матеріалів
- Проектний семінар II
- Теплова обробка та поверхневі покриття матеріалів
- Термодинаміка і кінетика
За вибором (не менше 1 предмета):
- Історія техніки і професійної освіти
- Введення в когнітивні науки
За вибором (не менше 1 предмета):
- Фізкультура I
- Оздоровча фізкультура I
6 семестр (весна)
- Бакалаврська робота
- Загальний результат державної атестації
- Механічні випробування і дефектоскопія матеріалів
- Просунуті матеріали
- Державний екзамен — бакалавр
За вибором (не менше 1 предмета):
- Інженерія робочого простору
- Технічна стандартизація та сертифікація
- Фізкультура II
- Оздоровча фізкультура II
Програма бакалаврату «Інженерія матеріалів» в STU допомагає студентам здобути необхідні навички для роботи з матеріалами, їх виробничими технологіями та забезпеченням безпеки на виробництві. Ця програма також дає можливість продовжити навчання в магістратурі за суміжними напрямками.
Трудове устроєння випускників програми «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» на Матеріально-технологічному факультеті STU в Трнаві
Випускники бакалаврської програми «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» на Матеріально-технологічному факультеті Словаччинського технічного університету (STU) в Трнаві отримують необхідні знання та практичні навички для успішного працевлаштування в різних галузях промисловості. Програма готує фахівців, здатних працювати з технічними матеріалами, оптимізувати технологічні процеси та підвищувати економічну ефективність виробництва.
Де можна працювати після закінчення програми:
- Промислові підприємства: випускники можуть працювати інженерами, операторами у сфері обробки матеріалів, а також спеціалістами з якості.
- Автомобільна промисловість: приклади випускників, які працюють в таких компаніях, як Plastic Omnium (Карол Ханко), ŽOS Trnava (Даніель Хабардик).
- Енергетика: випускники працюють у компаніях, таких як Словацькі електростанції (Юрай Хромек).
- Сфера високих технологій: інженери та спеціалісти в Bekaert, а також Ferplast Slovakia і MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO.
- Обробка металів: спеціалісти працюють в таких компаніях, як voestalpine High Performance Metals Slovakia.
- Фармацевтика: випускники працюють в таких компаніях, як Saneca Pharmaceuticals.
Приклади успішних випускників:
- Автомобільна промисловість:
- Ing. Karol Hanko (2008), Plastic Omnium.
- Ing. Imrich Czere (2020), директор Залізничних ремонтних заводів та машинобудувань Zvolen.
- Енергетика:
- Ing. Juraj Chromek (2018), Slovenské elektrárne.
- Машинобудування та металургія:
- Ing. Lukáš Roščák (2009), Bekaert.
- Ing. Gabriel Szokolay (2008), Ferplast Slovakia.
- Сфера закупівлі та продажу:
- Anna Müllerová (1998), voestalpine High Performance Metals Slovakia.
- Фармацевтика:
- Ing. Rastislav Hliva (2018), Saneca Pharmaceuticals.
Можливості працевлаштування:
- Процесний інженер у машинобудуванні.
- Оператор обладнання на виробничих підприємствах.
- Спеціаліст з планування виробництва.
- Технік з контролю якості.
- Менеджер проектів.
- Спеціаліст з неразрушаючого контролю матеріалів.
Кар'єрні переваги:
- Висока затребуваність спеціалістів у машинобудуванні, енергетиці, металургії та інших галузях.
- Можливість продовжити навчання в магістратурі чи на інженерній ступені.
- Розвиток кар'єрних перспектив у великих міжнародних компаніях.
Примітка: Випускники програми можуть працювати не тільки в традиційних галузях машинобудування та енергетики, але й у таких областях, як фармацевтика та екологія, що відкриває для них широкі можливості для кар'єрного росту та професійного розвитку. Програма також надає чудові можливості для продовження навчання в магістратурі або на інженерній спеціалізації.
«Поступіть на бакалаврську програму «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU та отримайте висококваліфіковану освіту, яка відкриє двері до успішної кар'єри в різних галузях!»
Умови вступу на програму «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в STU
Хочете стати експертом в галузі матеріалознавства та інженерії матеріалів? Поступайте на бакалаврську програму «Матеріалознавство та інженерія матеріалів» в Матеріально-технологічний факультет STU в Братиславі та отримуйте диплом європейського зразка.
Що потрібно для вступу:
- Сертифікат словацької мови рівня B1 або B2 — обов'язкова вимога для зарахування на програму.
- Успішність у школі — враховуються оцінки за 8, 9, 10 класи та 1-й семестр 11 класу (для тих, хто ще навчається).
- Безкоштовне навчання словацькою мовою — для іноземних студентів за умови наявності мовного сертифіката.
Після зарахування на програму ви гарантовано отримаєте місце в гуртожитку, що значно полегшить вашу адаптацію в Словаччині.
Якщо ви хочете поступити в STU та отримати освіту в галузі матеріалознавства та інженерії матеріалів — зв'яжіться з нами. Ми допоможемо вам на кожному етапі, від підготовки документів до успішного зарахування!