Интегрированная безопасность — бакалаврская программа STU в Трнаве
Интегрированная безопасность — это современная бакалаврская программа в Словацком техническом университете (STU), реализуемая на Материально-технологическом факультете в Трнаве. Программа предназначена для тех, кто хочет построить карьеру в сфере охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
Продолжительность обучения — 3 года. Программа проводится на словацком языке и является бесплатной для иностранных студентов, при условии наличия языкового сертификата уровня B1 или B2.
Чему вы научитесь
- Анализировать и управлять профессиональными рисками
- Определять причины пожаров и взрывов
- Моделировать распространение загрязняющих веществ в среде
- Проводить экологический и промышленный мониторинг
- Оценивать пожароопасность пылевых частиц
- Разрабатывать документацию по охране труда и экологии
Кем можно работать после окончания программы
- Инженер по охране труда и промышленной безопасности
- Экологический инспектор
- Менеджер по охране окружающей среды
- Специалист по пожарной безопасности
- Консультант по управлению рисками
Почему стоит выбрать STU
- Бесплатное образование на словацком языке
- Диплом европейского образца, признаваемый в странах ЕС
- Сильная инженерная и практическая подготовка
- Университет с высоким рейтингом и современными лабораториями
- Возможность продолжения обучения в магистратуре
«Интегрированная безопасность — это твой путь к востребованной профессии, которая имеет значение для людей и окружающей среды. Начни обучение в STU уже сегодня!»
Учебный план: Интегрированная безопасность (бакалавриат, STU - MTF Трнава)
Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке
1 курс
1 семестр (осень)
- Информационные технологии
- Математика I
- Материаловедение I
- Основы экономики и менеджмента
- Основы конструирования и техническая документация
2 семестр (весна)
- Физика
- Математика II
- Техническая химия
- Основы экологических наук
- Основы производственных технологий I
По выбору (не менее 1 предмета):
- Основы этики
- Основы коммуникации
2 курс
3 семестр (осень)
- Английский язык I
- Механика твердых и деформируемых тел
- Общая химия
- Технические устройства специального назначения
- Основы права
- Основы производственных технологий II
По выбору (не менее 1 предмета):
- Психическое здоровье
- Основы социологии
4 семестр (весна)
- Английский язык II
- Инженерия качества и интегрированные системы
- Опасные вещества
- Основы инженерии безопасности
- Основы пожарной инженерии
3 курс
5 семестр (осень)
- Бакалаврский проект
- Методы анализа риска
- Термодинамика и кинетика
- Основы экологического инжиниринга
По выбору (не менее 1 предмета):
- История техники и профессионального образования
- Введение в когнитивные науки
- Безопасность рабочей среды
- Товароведение
- Физическое воспитание I
- Оздоровительная физическая культура I
6 семестр (весна)
- Бакалаврская работа
- Комплексный результат государственного экзамена
- Метрология и качество технологических процессов
- Мониторинг загрязняющих веществ и энергетические балансы
- Государственный экзамен – бакалавр
По выбору (не менее 1 предмета):
- Инженерия рабочей среды
- Техническая стандартизация и сертификация
- Физическое воспитание II
- Оздоровительная физическая культура II
Учебный план программы «Интегрированная безопасность» на бакалавриате STU - MTF в Трнаве сочетает фундаментальные дисциплины в области техники, химии, экологии и охраны труда с практико-ориентированными предметами по оценке рисков, пожарной и промышленной безопасности. Каждый семестр направлен на развитие инженерных и прикладных навыков, формирование экспертных компетенций в сфере устойчивого и безопасного производства. Программа полностью реализуется на словацком языке и предназначена для иностранных студентов, желающих получить диплом европейского образца.
Трудоустройство после окончания программы «Интегрированная безопасность»
Выпускники бакалаврской программы «Интегрированная безопасность» на Материально-технологическом факультете STU в Трнаве обладают практическими и инженерными знаниями в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, пожарного инжиниринга и управления рисками. Эти компетенции делают их востребованными специалистами как в частных компаниях, так и в государственном секторе.
Кем может работать выпускник:
- Специалист по охране труда (безопасностный техник)
- Инженер по экологической и промышленной безопасности
- Аналитик по управлению рисками (Risk Analyst)
- Инспектор по технической и пожарной безопасности
- Специалист по качеству и мониторингу производственной среды
- Консультант по HSE (Health, Safety, Environment)
Где можно работать после MTF - STU:
Выпускники находят работу в:
- Промышленных и машиностроительных компаниях
- Энергетическом и атомном секторе
- Фармацевтических и химических предприятиях
- Логистических и производственных парках
- Государственных инспекциях и министерствах
- Консалтинговых и аудиторских организациях (HSE-направление)
- Международных корпорациях, работающих с ISO, EHS, ESG
Где работают выпускники STU (конкретные примеры):
- UNIQUA — Risk Engineering
- Faurecia Slovakia — EHS-менеджмент
- ŽOS Vrútky — председатель правления
- ZSSK — инспекция и контроль
- Emirates Nuclear Energy Corporation — industrial safety culture
- Saneca Pharmaceutical — руководитель отдела SHE
- IKEA Industry — отдел HSE
- Veolia Energia Slovensko — QHS-специалист
- Техническая инспекция Словакии — контроль оборудования
- Министерство охраны окружающей среды, Министерство иностранных дел, Муниципалитет Трнавы
Карьерные преимущества:
- Стабильный спрос на специалистов по безопасности и экологии
- Широкий выбор работодателей в разных секторах
- Быстрое трудоустройство — в среднем менее чем за 1 месяц после выпуска
- Средняя зарплата выпускников — от 1300 € (по данным STU)
- Возможность продолжения обучения в магистратуре STU - MTF или за рубежом
Важно: программа «Интегрированная безопасность» не является регулируемой профессией, что обеспечивает гибкость и разнообразие в карьерных траекториях выпускников как в Словакии, так и в других странах ЕС.
«Обучение в STU открывает путь к карьере, где безопасность, ответственность и устойчивость становятся профессией будущего»
Условия поступления на программу «Интегрированная безопасность»
Поступить на бакалаврскую программу «Интегрированная безопасность» в Материально-технологический факультет STU в Трнаве можно на основании академических результатов за 8–10 классы, а также первого семестра 11 класса (для тех, кто ещё учится в школе).
Обязательные условия для поступления:
- Сертификат по словацкому языку уровня B1 или B2 — обязательно для зачисления на программу
- Успеваемость в школе — оценки за 8, 9, 10 классы и 1-й семестр 11 класса
Обучение проходит на словацком языке и является бесплатным для иностранных студентов при наличии языкового сертификата.
После поступления на программу студент гарантированно получает место в общежитии на весь период обучения, что значительно упрощает жизнь в Словакии.
Если вы хотите поступить в STU и получить европейское образование в области безопасности, охраны труда и экологии — свяжитесь с нами, и мы поможем вам пройти путь от подготовки документов до зачисления.