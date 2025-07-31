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Интегрированная безопасность

Интегрированная безопасность — бакалаврская программа STU в Трнаве

Интегрированная безопасность — это современная бакалаврская программа в Словацком техническом университете (STU), реализуемая на Материально-технологическом факультете в Трнаве. Программа предназначена для тех, кто хочет построить карьеру в сфере охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

Продолжительность обучения — 3 года. Программа проводится на словацком языке и является бесплатной для иностранных студентов, при условии наличия языкового сертификата уровня B1 или B2.

Чему вы научитесь

  • Анализировать и управлять профессиональными рисками
  • Определять причины пожаров и взрывов
  • Моделировать распространение загрязняющих веществ в среде
  • Проводить экологический и промышленный мониторинг
  • Оценивать пожароопасность пылевых частиц
  • Разрабатывать документацию по охране труда и экологии

Кем можно работать после окончания программы

  • Инженер по охране труда и промышленной безопасности
  • Экологический инспектор
  • Менеджер по охране окружающей среды
  • Специалист по пожарной безопасности
  • Консультант по управлению рисками

Почему стоит выбрать STU

  • Бесплатное образование на словацком языке
  • Диплом европейского образца, признаваемый в странах ЕС
  • Сильная инженерная и практическая подготовка
  • Университет с высоким рейтингом и современными лабораториями
  • Возможность продолжения обучения в магистратуре
«Интегрированная безопасность — это твой путь к востребованной профессии, которая имеет значение для людей и окружающей среды. Начни обучение в STU уже сегодня!»

Учебный план: Интегрированная безопасность (бакалавриат, STU - MTF Трнава)

Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке

1 курс

1 семестр (осень)

  • Информационные технологии
  • Математика I
  • Материаловедение I
  • Основы экономики и менеджмента
  • Основы конструирования и техническая документация

2 семестр (весна)

  • Физика
  • Математика II
  • Техническая химия
  • Основы экологических наук
  • Основы производственных технологий I

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Основы этики
  • Основы коммуникации

2 курс

3 семестр (осень)

  • Английский язык I
  • Механика твердых и деформируемых тел
  • Общая химия
  • Технические устройства специального назначения
  • Основы права
  • Основы производственных технологий II

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Психическое здоровье
  • Основы социологии

4 семестр (весна)

  • Английский язык II
  • Инженерия качества и интегрированные системы
  • Опасные вещества
  • Основы инженерии безопасности
  • Основы пожарной инженерии

3 курс

5 семестр (осень)

  • Бакалаврский проект
  • Методы анализа риска
  • Термодинамика и кинетика
  • Основы экологического инжиниринга

По выбору (не менее 1 предмета):

  • История техники и профессионального образования
  • Введение в когнитивные науки
  • Безопасность рабочей среды
  • Товароведение
  • Физическое воспитание I
  • Оздоровительная физическая культура I

6 семестр (весна)

  • Бакалаврская работа
  • Комплексный результат государственного экзамена
  • Метрология и качество технологических процессов
  • Мониторинг загрязняющих веществ и энергетические балансы
  • Государственный экзамен – бакалавр

По выбору (не менее 1 предмета):

  • Инженерия рабочей среды
  • Техническая стандартизация и сертификация
  • Физическое воспитание II
  • Оздоровительная физическая культура II

Учебный план программы «Интегрированная безопасность» на бакалавриате STU - MTF в Трнаве сочетает фундаментальные дисциплины в области техники, химии, экологии и охраны труда с практико-ориентированными предметами по оценке рисков, пожарной и промышленной безопасности. Каждый семестр направлен на развитие инженерных и прикладных навыков, формирование экспертных компетенций в сфере устойчивого и безопасного производства. Программа полностью реализуется на словацком языке и предназначена для иностранных студентов, желающих получить диплом европейского образца.

Трудоустройство после окончания программы «Интегрированная безопасность»

Выпускники бакалаврской программы «Интегрированная безопасность» на Материально-технологическом факультете STU в Трнаве обладают практическими и инженерными знаниями в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, пожарного инжиниринга и управления рисками. Эти компетенции делают их востребованными специалистами как в частных компаниях, так и в государственном секторе.

Кем может работать выпускник:

  • Специалист по охране труда (безопасностный техник)
  • Инженер по экологической и промышленной безопасности
  • Аналитик по управлению рисками (Risk Analyst)
  • Инспектор по технической и пожарной безопасности
  • Специалист по качеству и мониторингу производственной среды
  • Консультант по HSE (Health, Safety, Environment)

Где можно работать после MTF - STU:

Выпускники находят работу в:

  • Промышленных и машиностроительных компаниях
  • Энергетическом и атомном секторе
  • Фармацевтических и химических предприятиях
  • Логистических и производственных парках
  • Государственных инспекциях и министерствах
  • Консалтинговых и аудиторских организациях (HSE-направление)
  • Международных корпорациях, работающих с ISO, EHS, ESG

Где работают выпускники STU (конкретные примеры):

  • UNIQUA — Risk Engineering
  • Faurecia Slovakia — EHS-менеджмент
  • ŽOS Vrútky — председатель правления
  • ZSSK — инспекция и контроль
  • Emirates Nuclear Energy Corporation — industrial safety culture
  • Saneca Pharmaceutical — руководитель отдела SHE
  • IKEA Industry — отдел HSE
  • Veolia Energia Slovensko — QHS-специалист
  • Техническая инспекция Словакии — контроль оборудования
  • Министерство охраны окружающей среды, Министерство иностранных дел, Муниципалитет Трнавы

Карьерные преимущества:

  • Стабильный спрос на специалистов по безопасности и экологии
  • Широкий выбор работодателей в разных секторах
  • Быстрое трудоустройство — в среднем менее чем за 1 месяц после выпуска
  • Средняя зарплата выпускников — от 1300 € (по данным STU)
  • Возможность продолжения обучения в магистратуре STU - MTF или за рубежом

Важно: программа «Интегрированная безопасность» не является регулируемой профессией, что обеспечивает гибкость и разнообразие в карьерных траекториях выпускников как в Словакии, так и в других странах ЕС.

«Обучение в STU открывает путь к карьере, где безопасность, ответственность и устойчивость становятся профессией будущего»

Условия поступления на программу «Интегрированная безопасность»

Поступить на бакалаврскую программу «Интегрированная безопасность» в Материально-технологический факультет STU в Трнаве можно на основании академических результатов за 8–10 классы, а также первого семестра 11 класса (для тех, кто ещё учится в школе).

Обязательные условия для поступления:

  • Сертификат по словацкому языку уровня B1 или B2 — обязательно для зачисления на программу
  • Успеваемость в школе — оценки за 8, 9, 10 классы и 1-й семестр 11 класса

Обучение проходит на словацком языке и является бесплатным для иностранных студентов при наличии языкового сертификата.

После поступления на программу студент гарантированно получает место в общежитии на весь период обучения, что значительно упрощает жизнь в Словакии.

Если вы хотите поступить в STU и получить европейское образование в области безопасности, охраны труда и экологии — свяжитесь с нами, и мы поможем вам пройти путь от подготовки документов до зачисления.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 31.07.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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