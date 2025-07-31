Интегрированная безопасность — бакалаврская программа STU в Трнаве Интегрированная безопасность — это современная бакалаврская программа в Словацком техническом университете (STU), реализуемая на Материально-технологическом факультете в Трнаве. Программа предназначена для тех, кто хочет построить карьеру в сфере охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Продолжительность обучения — 3 года. Программа проводится на словацком языке и является бесплатной для иностранных студентов, при условии наличия языкового сертификата уровня B1 или B2. Чему вы научитесь Анализировать и управлять профессиональными рисками

Определять причины пожаров и взрывов

Моделировать распространение загрязняющих веществ в среде

Проводить экологический и промышленный мониторинг

Оценивать пожароопасность пылевых частиц

Разрабатывать документацию по охране труда и экологии Кем можно работать после окончания программы Инженер по охране труда и промышленной безопасности

Экологический инспектор

Менеджер по охране окружающей среды

Специалист по пожарной безопасности

Консультант по управлению рисками Почему стоит выбрать STU Бесплатное образование на словацком языке

Диплом европейского образца , признаваемый в странах ЕС

, признаваемый в странах ЕС Сильная инженерная и практическая подготовка

Университет с высоким рейтингом и современными лабораториями

Возможность продолжения обучения в магистратуре «Интегрированная безопасность — это твой путь к востребованной профессии, которая имеет значение для людей и окружающей среды. Начни обучение в STU уже сегодня!»

Учебный план: Интегрированная безопасность (бакалавриат, STU - MTF Трнава) Бакалавриат | 3 года | Бесплатное обучение на словацком языке 1 курс 1 семестр (осень) Информационные технологии

Математика I

Материаловедение I

Основы экономики и менеджмента

Основы конструирования и техническая документация 2 семестр (весна) Физика

Математика II

Техническая химия

Основы экологических наук

Основы производственных технологий I По выбору (не менее 1 предмета): Основы этики

Основы коммуникации 2 курс 3 семестр (осень) Английский язык I

Механика твердых и деформируемых тел

Общая химия

Технические устройства специального назначения

Основы права

Основы производственных технологий II По выбору (не менее 1 предмета): Психическое здоровье

Основы социологии 4 семестр (весна) Английский язык II

Инженерия качества и интегрированные системы

Опасные вещества

Основы инженерии безопасности

Основы пожарной инженерии 3 курс 5 семестр (осень) Бакалаврский проект

Методы анализа риска

Термодинамика и кинетика

Основы экологического инжиниринга По выбору (не менее 1 предмета): История техники и профессионального образования

Введение в когнитивные науки

Безопасность рабочей среды

Товароведение

Физическое воспитание I

Оздоровительная физическая культура I 6 семестр (весна) Бакалаврская работа

Комплексный результат государственного экзамена

Метрология и качество технологических процессов

Мониторинг загрязняющих веществ и энергетические балансы

Государственный экзамен – бакалавр По выбору (не менее 1 предмета): Инженерия рабочей среды

Техническая стандартизация и сертификация

Физическое воспитание II

Оздоровительная физическая культура II Учебный план программы «Интегрированная безопасность» на бакалавриате STU - MTF в Трнаве сочетает фундаментальные дисциплины в области техники, химии, экологии и охраны труда с практико-ориентированными предметами по оценке рисков, пожарной и промышленной безопасности. Каждый семестр направлен на развитие инженерных и прикладных навыков, формирование экспертных компетенций в сфере устойчивого и безопасного производства. Программа полностью реализуется на словацком языке и предназначена для иностранных студентов, желающих получить диплом европейского образца.

Трудоустройство после окончания программы «Интегрированная безопасность» Выпускники бакалаврской программы «Интегрированная безопасность» на Материально-технологическом факультете STU в Трнаве обладают практическими и инженерными знаниями в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, пожарного инжиниринга и управления рисками. Эти компетенции делают их востребованными специалистами как в частных компаниях, так и в государственном секторе. Кем может работать выпускник: Специалист по охране труда (безопасностный техник)

Инженер по экологической и промышленной безопасности

Аналитик по управлению рисками (Risk Analyst)

Инспектор по технической и пожарной безопасности

Специалист по качеству и мониторингу производственной среды

Консультант по HSE (Health, Safety, Environment) Где можно работать после MTF - STU: Выпускники находят работу в: Промышленных и машиностроительных компаниях

Энергетическом и атомном секторе

Фармацевтических и химических предприятиях

Логистических и производственных парках

Государственных инспекциях и министерствах

Консалтинговых и аудиторских организациях (HSE-направление)

Международных корпорациях, работающих с ISO, EHS, ESG Где работают выпускники STU (конкретные примеры): UNIQUA — Risk Engineering

— Risk Engineering Faurecia Slovakia — EHS-менеджмент

— EHS-менеджмент ŽOS Vrútky — председатель правления

— председатель правления ZSSK — инспекция и контроль

— инспекция и контроль Emirates Nuclear Energy Corporation — industrial safety culture

— industrial safety culture Saneca Pharmaceutical — руководитель отдела SHE

— руководитель отдела SHE IKEA Industry — отдел HSE

— отдел HSE Veolia Energia Slovensko — QHS-специалист

— QHS-специалист Техническая инспекция Словакии — контроль оборудования

— контроль оборудования Министерство охраны окружающей среды, Министерство иностранных дел, Муниципалитет Трнавы Карьерные преимущества: Стабильный спрос на специалистов по безопасности и экологии

Широкий выбор работодателей в разных секторах

Быстрое трудоустройство — в среднем менее чем за 1 месяц после выпуска

Средняя зарплата выпускников — от 1300 € (по данным STU)

Возможность продолжения обучения в магистратуре STU - MTF или за рубежом Важно: программа «Интегрированная безопасность» не является регулируемой профессией, что обеспечивает гибкость и разнообразие в карьерных траекториях выпускников как в Словакии, так и в других странах ЕС. «Обучение в STU открывает путь к карьере, где безопасность, ответственность и устойчивость становятся профессией будущего»