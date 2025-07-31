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Інтегрована безпека

Інтегрована безпека — бакалаврська програма STU в Трнаві

Інтегрована безпека — це сучасна бакалаврська програма в Словацькому технічному університеті (STU), яка проводиться на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві. Програма для тих, хто хоче працювати в сфері охорони праці, безпеки на виробництві та охорони навколишнього середовища.

Навчання триває 3 роки. Програма проходить словакською мовою і є безкоштовною для іноземних студентів, якщо у вас є сертифікат зі словацької мови рівня B1 або B2.

Що ви будете вивчати

  • Як аналізувати і управляти ризиками
  • Як визначати причини пожеж і вибухів
  • Як моделювати поширення забруднень у навколишньому середовищі
  • Як проводити екологічний моніторинг на підприємствах
  • Як оцінювати небезпеку від пилу на робочих місцях
  • Як складати документацію з охорони праці та екології

Ким можна працювати після закінчення програми

  • Інженер з охорони праці
  • Екологічний інспектор
  • Менеджер з охорони навколишнього середовища
  • Фахівець з пожежної безпеки
  • Консультант з управління ризиками

Чому варто обрати STU

  • Безкоштовне навчання на словацькій мові
  • Диплом європейського зразка, який визнається в країнах ЄС
  • Добре підготовлені інженери з практичним досвідом
  • Сучасне обладнання та лабораторії
  • Можливість продовжити навчання в магістратурі
«Інтегрована безпека — це твоя можливість побудувати кар'єру, яка важлива для людей і навколишнього середовища. Почни навчання в STU вже сьогодні!»

Навчальний план: Інтегрована безпека (бакалаврат, STU - MTF Трнава)

Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою

1 курс

1 семестр (осінь)

  • Інформаційні технології
  • Математика I
  • Матеріалознавство I
  • Основи економіки та менеджменту
  • Основи конструювання та технічна документація

2 семестр (весна)

  • Фізика
  • Математика II
  • Технічна хімія
  • Основи екології
  • Основи виробничих технологій I

На вибір (мінімум 1 предмет):

  • Основи етики
  • Основи комунікації

2 курс

3 семестр (осінь)

  • Англійська мова I
  • Механіка твердих і деформівних тіл
  • Загальна хімія
  • Спеціалізоване технічне обладнання
  • Основи права
  • Основи виробничих технологій II

На вибір (мінімум 1 предмет):

  • Психічне здоров’я
  • Основи соціології

4 семестр (весна)

  • Англійська мова II
  • Інженерія якості та інтегровані системи
  • Небезпечні речовини
  • Основи інженерії безпеки
  • Основи пожежної інженерії

3 курс

5 семестр (осінь)

  • Бакалаврський проєкт
  • Методи аналізу ризику
  • Термодинаміка та кінетика
  • Основи екологічної інженерії

На вибір (мінімум 1 предмет):

  • Історія техніки та професійної освіти
  • Вступ до когнітивних наук
  • Безпека робочого середовища
  • Товарознавство
  • Фізичне виховання I
  • Оздоровча фізична культура I

6 семестр (весна)

  • Бакалаврська робота
  • Комплексний результат державного іспиту
  • Метрологія та якість технологічних процесів
  • Моніторинг шкідливих речовин та енергетичний баланс
  • Державний іспит – бакалавр

На вибір (мінімум 1 предмет):

  • Інженерія робочого середовища
  • Технічна стандартизація та випробування
  • Фізичне виховання II
  • Оздоровча фізична культура II

Навчальний план програми «Інтегрована безпека» на бакалавраті STU - MTF у Трнаві поєднує базові дисципліни з техніки, хімії, екології та охорони праці з практичними курсами з оцінки ризиків, пожежної та виробничої безпеки. Програма реалізується словацькою мовою, триває 3 роки та є безкоштовною для іноземних студентів. Після завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка та актуальні знання для роботи в галузі безпеки й сталого виробництва.

Працевлаштування після закінчення програми «Інтегрована безпека»

Випускники бакалаврської програми «Інтегрована безпека» на Матеріально-технологічному факультеті STU в Трнаві володіють практичними та інженерними знаннями в галузі охорони праці, промислової та екологічної безпеки, пожежного інжинірингу та управління ризиками. Ці компетенції роблять їх затребуваними фахівцями як у приватному, так і в державному секторі.

Ким може працювати випускник:

  • Фахівець з охорони праці (технік з безпеки)
  • Інженер з екологічної та промислової безпеки
  • Аналітик з управління ризиками (Risk Analyst)
  • Інспектор з технічної та пожежної безпеки
  • Фахівець з якості та моніторингу виробничого середовища
  • Консультант з HSE (Health, Safety, Environment)

Де можна працювати після STU:

Випускники знаходять роботу в таких сферах:

  • Промислові та машинобудівні компанії
  • Енергетика та атомна промисловість
  • Фармацевтичні та хімічні підприємства
  • Логістичні та виробничі парки
  • Державні інспекції та міністерства
  • Консалтингові та аудиторські компанії з напрямком HSE
  • Міжнародні корпорації, що працюють із ISO, EHS, ESG

Де вже працюють випускники STU:

  • UNIQUA — Risk Engineering
  • Faurecia Slovakia — EHS-менеджмент
  • ŽOS Vrútky — голова правління
  • ZSSK — інспекція та контроль
  • Emirates Nuclear Energy Corporation — industrial safety culture
  • Saneca Pharmaceutical — керівник відділу SHE
  • IKEA Industry — відділ HSE
  • Veolia Energia Slovensko — QHS-спеціаліст
  • Технічна інспекція Словаччини — контроль обладнання
  • Міністерство охорони довкілля, МЗС Словаччини, Муніципалітет Трнави

Переваги кар'єри:

  • Стабільний попит на фахівців з безпеки та екології
  • Широкий вибір роботодавців у різних секторах
  • Швидке працевлаштування — у середньому менше ніж за 1 місяць після випуску
  • Середня зарплата випускників — від 1300 € (за даними STU)
  • Можливість продовжити навчання в магістратурі STU або за кордоном

Важливо: програма «Інтегрована безпека» не є регульованою професією, що забезпечує гнучкість і широкий вибір кар'єрних напрямків як у Словаччині, так і в країнах ЄС.

«Навчання в STU відкриває шлях до професії майбутнього, де безпека, відповідальність та сталість мають ключове значення»

Умови вступу на програму «Інтегрована безпека»

Вступити на бакалаврську програму «Інтегрована безпека» на Матеріально-технологічний факультет STU в Трнаві можна на підставі академічних результатів за 8–10 класи, а також першого семестру 11 класу (для тих, хто ще навчається у школі).

Обов'язкові умови для вступу:

  • Сертифікат зі словацької мови рівня B1 або B2 — обов'язковий для зарахування на програму
  • Успішність у школі — оцінки за 8, 9, 10 класи та перший семестр 11 класу

Навчання проходить словакською мовою і є безкоштовним для іноземних студентів при наявності мовного сертифікату.

Після вступу на програму студент гарантовано отримує місце в гуртожитку на весь період навчання, що значно полегшує адаптацію в Словаччині.

Якщо ви хочете вступити до STU і отримати європейську освіту в галузі безпеки, охорони праці та екології — зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам пройти шлях від підготовки документів до зарахування.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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