Інтегрована безпека — бакалаврська програма STU в Трнаві
Інтегрована безпека — це сучасна бакалаврська програма в Словацькому технічному університеті (STU), яка проводиться на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві. Програма для тих, хто хоче працювати в сфері охорони праці, безпеки на виробництві та охорони навколишнього середовища.
Навчання триває 3 роки. Програма проходить словакською мовою і є безкоштовною для іноземних студентів, якщо у вас є сертифікат зі словацької мови рівня B1 або B2.
Що ви будете вивчати
- Як аналізувати і управляти ризиками
- Як визначати причини пожеж і вибухів
- Як моделювати поширення забруднень у навколишньому середовищі
- Як проводити екологічний моніторинг на підприємствах
- Як оцінювати небезпеку від пилу на робочих місцях
- Як складати документацію з охорони праці та екології
Ким можна працювати після закінчення програми
- Інженер з охорони праці
- Екологічний інспектор
- Менеджер з охорони навколишнього середовища
- Фахівець з пожежної безпеки
- Консультант з управління ризиками
Чому варто обрати STU
- Безкоштовне навчання на словацькій мові
- Диплом європейського зразка, який визнається в країнах ЄС
- Добре підготовлені інженери з практичним досвідом
- Сучасне обладнання та лабораторії
- Можливість продовжити навчання в магістратурі
«Інтегрована безпека — це твоя можливість побудувати кар'єру, яка важлива для людей і навколишнього середовища. Почни навчання в STU вже сьогодні!»
Навчальний план: Інтегрована безпека (бакалаврат, STU - MTF Трнава)
Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою
1 курс
1 семестр (осінь)
- Інформаційні технології
- Математика I
- Матеріалознавство I
- Основи економіки та менеджменту
- Основи конструювання та технічна документація
2 семестр (весна)
- Фізика
- Математика II
- Технічна хімія
- Основи екології
- Основи виробничих технологій I
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Основи етики
- Основи комунікації
2 курс
3 семестр (осінь)
- Англійська мова I
- Механіка твердих і деформівних тіл
- Загальна хімія
- Спеціалізоване технічне обладнання
- Основи права
- Основи виробничих технологій II
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Психічне здоров’я
- Основи соціології
4 семестр (весна)
- Англійська мова II
- Інженерія якості та інтегровані системи
- Небезпечні речовини
- Основи інженерії безпеки
- Основи пожежної інженерії
3 курс
5 семестр (осінь)
- Бакалаврський проєкт
- Методи аналізу ризику
- Термодинаміка та кінетика
- Основи екологічної інженерії
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Історія техніки та професійної освіти
- Вступ до когнітивних наук
- Безпека робочого середовища
- Товарознавство
- Фізичне виховання I
- Оздоровча фізична культура I
6 семестр (весна)
- Бакалаврська робота
- Комплексний результат державного іспиту
- Метрологія та якість технологічних процесів
- Моніторинг шкідливих речовин та енергетичний баланс
- Державний іспит – бакалавр
На вибір (мінімум 1 предмет):
- Інженерія робочого середовища
- Технічна стандартизація та випробування
- Фізичне виховання II
- Оздоровча фізична культура II
Навчальний план програми «Інтегрована безпека» на бакалавраті STU - MTF у Трнаві поєднує базові дисципліни з техніки, хімії, екології та охорони праці з практичними курсами з оцінки ризиків, пожежної та виробничої безпеки. Програма реалізується словацькою мовою, триває 3 роки та є безкоштовною для іноземних студентів. Після завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка та актуальні знання для роботи в галузі безпеки й сталого виробництва.
Працевлаштування після закінчення програми «Інтегрована безпека»
Випускники бакалаврської програми «Інтегрована безпека» на Матеріально-технологічному факультеті STU в Трнаві володіють практичними та інженерними знаннями в галузі охорони праці, промислової та екологічної безпеки, пожежного інжинірингу та управління ризиками. Ці компетенції роблять їх затребуваними фахівцями як у приватному, так і в державному секторі.
Ким може працювати випускник:
- Фахівець з охорони праці (технік з безпеки)
- Інженер з екологічної та промислової безпеки
- Аналітик з управління ризиками (Risk Analyst)
- Інспектор з технічної та пожежної безпеки
- Фахівець з якості та моніторингу виробничого середовища
- Консультант з HSE (Health, Safety, Environment)
Де можна працювати після STU:
Випускники знаходять роботу в таких сферах:
- Промислові та машинобудівні компанії
- Енергетика та атомна промисловість
- Фармацевтичні та хімічні підприємства
- Логістичні та виробничі парки
- Державні інспекції та міністерства
- Консалтингові та аудиторські компанії з напрямком HSE
- Міжнародні корпорації, що працюють із ISO, EHS, ESG
Де вже працюють випускники STU:
- UNIQUA — Risk Engineering
- Faurecia Slovakia — EHS-менеджмент
- ŽOS Vrútky — голова правління
- ZSSK — інспекція та контроль
- Emirates Nuclear Energy Corporation — industrial safety culture
- Saneca Pharmaceutical — керівник відділу SHE
- IKEA Industry — відділ HSE
- Veolia Energia Slovensko — QHS-спеціаліст
- Технічна інспекція Словаччини — контроль обладнання
- Міністерство охорони довкілля, МЗС Словаччини, Муніципалітет Трнави
Переваги кар'єри:
- Стабільний попит на фахівців з безпеки та екології
- Широкий вибір роботодавців у різних секторах
- Швидке працевлаштування — у середньому менше ніж за 1 місяць після випуску
- Середня зарплата випускників — від 1300 € (за даними STU)
- Можливість продовжити навчання в магістратурі STU або за кордоном
Важливо: програма «Інтегрована безпека» не є регульованою професією, що забезпечує гнучкість і широкий вибір кар'єрних напрямків як у Словаччині, так і в країнах ЄС.
«Навчання в STU відкриває шлях до професії майбутнього, де безпека, відповідальність та сталість мають ключове значення»
Умови вступу на програму «Інтегрована безпека»
Вступити на бакалаврську програму «Інтегрована безпека» на Матеріально-технологічний факультет STU в Трнаві можна на підставі академічних результатів за 8–10 класи, а також першого семестру 11 класу (для тих, хто ще навчається у школі).
Обов'язкові умови для вступу:
- Сертифікат зі словацької мови рівня B1 або B2 — обов'язковий для зарахування на програму
- Успішність у школі — оцінки за 8, 9, 10 класи та перший семестр 11 класу
Навчання проходить словакською мовою і є безкоштовним для іноземних студентів при наявності мовного сертифікату.
Після вступу на програму студент гарантовано отримує місце в гуртожитку на весь період навчання, що значно полегшує адаптацію в Словаччині.
Якщо ви хочете вступити до STU і отримати європейську освіту в галузі безпеки, охорони праці та екології — зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам пройти шлях від підготовки документів до зарахування.