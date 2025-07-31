Інтегрована безпека — бакалаврська програма STU в Трнаві Інтегрована безпека — це сучасна бакалаврська програма в Словацькому технічному університеті (STU), яка проводиться на Матеріально-технологічному факультеті в Трнаві. Програма для тих, хто хоче працювати в сфері охорони праці, безпеки на виробництві та охорони навколишнього середовища. Навчання триває 3 роки. Програма проходить словакською мовою і є безкоштовною для іноземних студентів, якщо у вас є сертифікат зі словацької мови рівня B1 або B2. Що ви будете вивчати Як аналізувати і управляти ризиками

Як визначати причини пожеж і вибухів

Як моделювати поширення забруднень у навколишньому середовищі

Як проводити екологічний моніторинг на підприємствах

Як оцінювати небезпеку від пилу на робочих місцях

Як складати документацію з охорони праці та екології Ким можна працювати після закінчення програми Інженер з охорони праці

Екологічний інспектор

Менеджер з охорони навколишнього середовища

Фахівець з пожежної безпеки

Консультант з управління ризиками Чому варто обрати STU Безкоштовне навчання на словацькій мові

Диплом європейського зразка , який визнається в країнах ЄС

, який визнається в країнах ЄС Добре підготовлені інженери з практичним досвідом

Сучасне обладнання та лабораторії

Можливість продовжити навчання в магістратурі «Інтегрована безпека — це твоя можливість побудувати кар'єру, яка важлива для людей і навколишнього середовища. Почни навчання в STU вже сьогодні!»

Навчальний план: Інтегрована безпека (бакалаврат, STU - MTF Трнава) Бакалаврат | 3 роки | Безкоштовне навчання словацькою мовою 1 курс 1 семестр (осінь) Інформаційні технології

Математика I

Матеріалознавство I

Основи економіки та менеджменту

Основи конструювання та технічна документація 2 семестр (весна) Фізика

Математика II

Технічна хімія

Основи екології

Основи виробничих технологій I На вибір (мінімум 1 предмет): Основи етики

Основи комунікації 2 курс 3 семестр (осінь) Англійська мова I

Механіка твердих і деформівних тіл

Загальна хімія

Спеціалізоване технічне обладнання

Основи права

Основи виробничих технологій II На вибір (мінімум 1 предмет): Психічне здоров’я

Основи соціології 4 семестр (весна) Англійська мова II

Інженерія якості та інтегровані системи

Небезпечні речовини

Основи інженерії безпеки

Основи пожежної інженерії 3 курс 5 семестр (осінь) Бакалаврський проєкт

Методи аналізу ризику

Термодинаміка та кінетика

Основи екологічної інженерії На вибір (мінімум 1 предмет): Історія техніки та професійної освіти

Вступ до когнітивних наук

Безпека робочого середовища

Товарознавство

Фізичне виховання I

Оздоровча фізична культура I 6 семестр (весна) Бакалаврська робота

Комплексний результат державного іспиту

Метрологія та якість технологічних процесів

Моніторинг шкідливих речовин та енергетичний баланс

Державний іспит – бакалавр На вибір (мінімум 1 предмет): Інженерія робочого середовища

Технічна стандартизація та випробування

Фізичне виховання II

Оздоровча фізична культура II Навчальний план програми «Інтегрована безпека» на бакалавраті STU - MTF у Трнаві поєднує базові дисципліни з техніки, хімії, екології та охорони праці з практичними курсами з оцінки ризиків, пожежної та виробничої безпеки. Програма реалізується словацькою мовою, триває 3 роки та є безкоштовною для іноземних студентів. Після завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка та актуальні знання для роботи в галузі безпеки й сталого виробництва.

Працевлаштування після закінчення програми «Інтегрована безпека» Випускники бакалаврської програми «Інтегрована безпека» на Матеріально-технологічному факультеті STU в Трнаві володіють практичними та інженерними знаннями в галузі охорони праці, промислової та екологічної безпеки, пожежного інжинірингу та управління ризиками. Ці компетенції роблять їх затребуваними фахівцями як у приватному, так і в державному секторі. Ким може працювати випускник: Фахівець з охорони праці (технік з безпеки)

Інженер з екологічної та промислової безпеки

Аналітик з управління ризиками (Risk Analyst)

Інспектор з технічної та пожежної безпеки

Фахівець з якості та моніторингу виробничого середовища

Консультант з HSE (Health, Safety, Environment) Де можна працювати після STU: Випускники знаходять роботу в таких сферах: Промислові та машинобудівні компанії

Енергетика та атомна промисловість

Фармацевтичні та хімічні підприємства

Логістичні та виробничі парки

Державні інспекції та міністерства

Консалтингові та аудиторські компанії з напрямком HSE

Міжнародні корпорації, що працюють із ISO, EHS, ESG Де вже працюють випускники STU: UNIQUA — Risk Engineering

— Risk Engineering Faurecia Slovakia — EHS-менеджмент

— EHS-менеджмент ŽOS Vrútky — голова правління

— голова правління ZSSK — інспекція та контроль

— інспекція та контроль Emirates Nuclear Energy Corporation — industrial safety culture

— industrial safety culture Saneca Pharmaceutical — керівник відділу SHE

— керівник відділу SHE IKEA Industry — відділ HSE

— відділ HSE Veolia Energia Slovensko — QHS-спеціаліст

— QHS-спеціаліст Технічна інспекція Словаччини — контроль обладнання

— контроль обладнання Міністерство охорони довкілля, МЗС Словаччини, Муніципалітет Трнави Переваги кар'єри: Стабільний попит на фахівців з безпеки та екології

Широкий вибір роботодавців у різних секторах

Швидке працевлаштування — у середньому менше ніж за 1 місяць після випуску

Середня зарплата випускників — від 1300 € (за даними STU)

Можливість продовжити навчання в магістратурі STU або за кордоном Важливо: програма «Інтегрована безпека» не є регульованою професією, що забезпечує гнучкість і широкий вибір кар'єрних напрямків як у Словаччині, так і в країнах ЄС. «Навчання в STU відкриває шлях до професії майбутнього, де безпека, відповідальність та сталість мають ключове значення»