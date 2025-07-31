Описание учебной программы «Мехатроника в технологических устройствах»
Хочешь поступить в университет без экзаменов и получить высшее образование в Европе бесплатно? Обрати внимание на программу «Мехатроника в технологических устройствах» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU MTF). Это отличный вариант для поступления после 11 класса без лишних испытаний и бюрократии.
Обучение в Словакии на словацком языке — полностью бесплатное. Учёба проходит в городе Трнава — современном инженерном и университетском центре. Вы получаете официальный диплом европейского образца и реальные шансы на трудоустройство в ЕС.
Что такое мехатроника?
Мехатроника — это сочетание механики, электроники, IT и автоматизации. Именно такой подход позволяет создавать интеллектуальные системы и технологии будущего.
Ты научишься:
- проектировать и анализировать мехатронные системы,
- работать в CAD/CAM/CAE,
- программировать контроллеры (PLC),
- использовать механику, гидравлику и сенсорику,
- писать код на C и C++,
- работать с промышленными роботами.
Почему стоит выбрать эту программу?
- Бесплатное образование в Словакии на словацком языке
- Поступление без экзаменов после 11 класса
- Возможность поступить в университет без экзаменов — реальность, а не мечта
- Гарантия зачисления при правильных документах
- Европейский диплом — признание по всей Европе
- Современные лаборатории и работа над реальными проектами
- Высокий спрос на выпускников и хорошие зарплаты
Кем ты можешь работать?
После окончания ты сможешь работать в сферах:
- автоматизация и цифровое производство,
- робототехника и электроника,
- инженерное проектирование,
- машиностроение,
- научно-исследовательские отделы.
Кому подойдёт эта специальность?
- Тем, кто окончил 11 классов и хочет учиться в Европе
- Тем, кто ищет куда поступить без экзаменов
- Тем, кто хочет жить, учиться и работать в ЕС
- Тем, кто хочет поступить в университет без экзаменов и получить диплом европейского образца
- Тем, кто любит технику, программирование и инновации
Куда поступить после 11 класса без экзаменов?
Словацкий технический университет в Братиславе, факультет в Трнаве, предлагает уникальную возможность — поступить без экзаменов на востребованную инженерную специальность с бесплатным обучением и перспективной карьерой.
Заключение
Мехатроника в технологических устройствах — это образование с практикой, международным дипломом и высокими карьерными перспективами. А главное — бесплатно и без экзаменов.
Поступай уже сейчас — мы поможем с оформлением и гарантируем зачисление!
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Учебный план программы «Мехатроника в технологических устройствах»
Образовательная программа реализуется на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братеславе (STU). Обучение проходит в городе Трнава на словацком языке бесплатно, а поступление осуществляется без вступительных экзаменов.
Программа бакалавриата «Мехатроника в технологических устройствах» — одна из лучших в своей области в Словакии. Это шанс получить европейский диплом и начать карьеру в сфере робототехники, автоматизации и инженерии уже после 11 класса.
1 курс
1 семестр (зимний)
- Информационные технологии
- Математика I
- Материаловедение I
- Основы экономики и менеджмента
- Основы проектирования и техническая документация
2 семестр (летний)
- Физика
- Математика II
- Языки программирования
- Основы экологических знаний
- Основы производственных технологий I
- Предметы по выбору (минимум 1):
- Основы этики
- Основы коммуникации
2 курс
3 семестр
- Английский язык I
- Механика твёрдых и упругих тел
- Компьютерные сети
- Основы автоматизированного управления
- Основы права
- Основы производственных технологий II
- Предметы по выбору (минимум 1):
- Психогигиена
- Основы социологии
4 семестр
- Английский язык II
- Электротехника и электроника
- Упругость, прочность, пластичность
- Технические средства автоматизированного управления
- Предметы по выбору (минимум 1):
- Механика жидкостей и термомеханика
- Моделирование тепловых процессов
3 курс
5 семестр
- Бакалаврский проект
- Базы данных
- Механика машин и приводов
- Мехатронные системы
- Программируемые логические контроллеры (PLC)
- Предметы по выбору (минимум 1):
- История техники и профобразования
- Введение в когнитивные науки
- Физическая подготовка (минимум 1):
- Физкультура I
- Лечебная физкультура I
6 семестр
- Бакалаврская работа
- Государственный экзамен
- Моделирование мехатронных систем
- Промышленные роботы и манипуляторы
- Физическая подготовка (минимум 1):
- Физкультура II
- Лечебная физкультура II
- Предметы по выбору (минимум 1):
- Автоматизация сбора и обработки данных
- Архитектура компьютеров и операционные системы
Гарантированное поступление — начни учиться уже этой осенью!
Поступить на программу «Мехатроника в технологических устройствах» легко — никаких вступительных экзаменов. Мы поможем тебе с документами, и уже в сентябре ты станешь студентом Словацкого технического университета.
Тебя ждёт комфортная студенческая жизнь в своей комнате в общежитии в Трнаве, новые друзья и первые шаги в профессии будущего — в мире мехатроники, автоматизации и робототехники.
Оставь заявку прямо сейчас — и сделай уверенный шаг в сторону европейского образования и карьеры!
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Трудоустройство и возможности для выпускников
Бакалаврская программа «Мехатроника в технологических устройствах», реализуемая на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Трнаве (STU MTF), открывает широкие перспективы трудоустройства в Словакии, странах ЕС и по всему миру.
Где могут работать выпускники?
Выпускники этой программы востребованы в таких отраслях, как:
- машиностроение и автоматизация производственных процессов,
- электротехника и разработка электронных систем,
- автомобильная промышленность, включая работу в компаниях Volkswagen, Stellantis, Kia,
- робототехника и промышленные автоматизированные системы,
- программирование и IT-технологии, связанные с автоматикой и управлением.
Популярные профессии выпускников
После окончания программы выпускники могут занимать должности:
- инженер по мехатронным системам,
- PLC-программист и специалист по управлению,
- проектировщик CAD/CAE,
- инженер-конструктор и разработчик цифровых моделей,
- инженер по техническому обслуживанию и диагностике оборудования,
- тестировщик и разработчик в области автоматизированных решений,
- менеджер технических проектов,
- специалист по сбору и обработке технических данных.
Продолжение обучения
После завершения бакалавриата, студенты могут поступить на магистратуру в Словакии или в университетах ЕС. Возможные направления:
- мехатроника,
- автоматизация и робототехника,
- информационные технологии,
- прикладная механика,
- кибернетика и интеллектуальные системы управления.
Благодаря высокому уровню подготовки, выпускники легко адаптируются в академической среде и могут участвовать в международных программах обмена, включая Erasmus+.
Выбирая мехатронику в Словацком техническом университете, ты получаешь не только качественное инженерное образование, но и гарантированный старт в успешной карьере.
Условия поступления на программу «Мехатроника в технологических устройствах» (бакалавриат)
Материально-технологический факультет в Трнаве, Словацкий технический университет в Братиславе (MTF STU)
Программа предназначена для иностранных абитуриентов, включая выпускников школ из Украины, которые завершили среднее образование и получили аттестат зрелости. Это первый уровень высшего образования. По окончании обучения выпускники получают академическую степень бакалавра (Bc.).
Форма обучения — дневная (очная), занятия проходят с понедельника по пятницу согласно расписанию.
Продолжительность обучения — 3 года.
Приём на программу осуществляется без вступительных экзаменов, на основании оценок за среднюю школу.
Сроки подачи заявок
- 1-й круг:
- Подача электронной заявки и оплата регистрационного взноса — до конца апреля
- Заседание приёмной комиссии — в мае
- Зачисление — в июле
- 2-й круг (если останутся свободные места):
- Подача заявки и оплата — до конца июля
- Заседание комиссии — в августе
- Зачисление — в сентябре
Необходимые документы для иностранных граждан
- Заверенная копия аттестата о среднем образовании
- Выписка оценок за последние три года обучения (например, 8–10 классы)
- Решение о признании эквивалентности среднего образования (нострификация) — оформляется в региональном управлении образования в Словакии
- Подтверждение уровня владения словацким языком — не ниже уровня B1
- Подтверждение об оплате регистрационного взноса (если платёж был выполнен без корректного переменного символа)
- Резюме
- Документы о достижениях на олимпиадах или конкурсах (при наличии)
Все документы должны быть официально переведены на словацкий язык сертифицированным судебным переводчиком.
Словацкий технический университет предоставляет возможность пройти тестирование по словацкому языку для иностранных студентов, не имеющих сертификата.
С компанией «Postupai» вы гарантированно поступите на эту специальность и уже в сентябре будете жить в своей комнате в общежитии!
Всё, что вам нужно — это написать нам или позвонить. Остальное мы сделаем за вас: от подачи документов до заселения и сопровождения в Словакии. Вы будете довольны нашим вниманием и поддержкой на каждом этапе — нам доверяют сотни студентов!