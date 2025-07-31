Описание учебной программы «Мехатроника в технологических устройствах»

Хочешь поступить в университет без экзаменов и получить высшее образование в Европе бесплатно? Обрати внимание на программу «Мехатроника в технологических устройствах» на Материально-технологическом факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU MTF). Это отличный вариант для поступления после 11 класса без лишних испытаний и бюрократии.

Обучение в Словакии на словацком языке — полностью бесплатное. Учёба проходит в городе Трнава — современном инженерном и университетском центре. Вы получаете официальный диплом европейского образца и реальные шансы на трудоустройство в ЕС.

Что такое мехатроника?

Мехатроника — это сочетание механики, электроники, IT и автоматизации. Именно такой подход позволяет создавать интеллектуальные системы и технологии будущего.

Ты научишься:

проектировать и анализировать мехатронные системы,

работать в CAD/CAM/CAE,

программировать контроллеры (PLC),

использовать механику, гидравлику и сенсорику,

писать код на C и C++,

работать с промышленными роботами.

Почему стоит выбрать эту программу?

Бесплатное образование в Словакии на словацком языке

в Словакии на словацком языке Поступление без экзаменов после 11 класса

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— реальность, а не мечта Гарантия зачисления при правильных документах

при правильных документах Европейский диплом — признание по всей Европе

— признание по всей Европе Современные лаборатории и работа над реальными проектами

Высокий спрос на выпускников и хорошие зарплаты

Кем ты можешь работать?

После окончания ты сможешь работать в сферах:

автоматизация и цифровое производство,

робототехника и электроника,

инженерное проектирование,

машиностроение,

научно-исследовательские отделы.

Кому подойдёт эта специальность?

Тем, кто окончил 11 классов и хочет учиться в Европе

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Тем, кто хочет жить, учиться и работать в ЕС

Тем, кто хочет поступить в университет без экзаменов и получить диплом европейского образца

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Куда поступить после 11 класса без экзаменов?

Словацкий технический университет в Братиславе, факультет в Трнаве, предлагает уникальную возможность — поступить без экзаменов на востребованную инженерную специальность с бесплатным обучением и перспективной карьерой.

Заключение

Мехатроника в технологических устройствах — это образование с практикой, международным дипломом и высокими карьерными перспективами. А главное — бесплатно и без экзаменов.

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