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Спеціальності

Мехатроніка в технологічних пристроях

Опис освітньої програми «Мехатроніка в технологічних пристроях»

Хочеш вступити до університету без іспитів та отримати вищу освіту в Європі безкоштовно? Зверни увагу на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братислвві (STU). Це чудовий варіант для вступу після 11 класу без зайвих перешкод і бюрократії.

Навчання у Словаччині словацькою мовою — повністю безкоштовне. Заняття проходять у місті Трнава — сучасному інженерному та університетському центрі. Ви отримаєте офіційний диплом європейського зразка і реальні шанси на працевлаштування в ЄС.

Що таке мехатроніка?

Мехатроніка — це поєднання механіки, електроніки, ІТ та автоматизації. Саме такий підхід дозволяє створювати інтелектуальні системи та технології майбутнього.

Чому ти навчишся:

  • проєктувати та аналізувати мехатронні системи,
  • працювати у CAD/CAM/CAE середовищах,
  • програмувати контролери (PLC),
  • використовувати механіку, гідравліку та сенсори,
  • писати код мовами C та C++,
  • працювати з промисловими роботами.

Чому варто обрати цю програму?

  • Безкоштовна освіта у Словаччині словацькою мовою
  • Вступ без іспитів після 11 класу
  • Можливість вступити до університету без іспитів — це реально
  • Гарантоване зарахування за правильних документів
  • Європейський диплом — визнання в усіх країнах ЄС
  • Сучасні лабораторії та робота над реальними проєктами
  • Високий попит на випускників і гідна зарплата

Ким ти зможеш працювати?

Після завершення програми ти зможеш працювати в галузях:

  • автоматизація та цифрове виробництво,
  • робототехніка та електроніка,
  • інженерне проєктування,
  • машинобудування,
  • науково-дослідні відділи.

Кому підійде ця спеціальність?

  • Тим, хто закінчив 11 класів і хоче навчатися в Європі
  • Тим, хто шукає, куди вступити без іспитів
  • Тим, хто хоче жити, навчатися та працювати в ЄС
  • Тим, хто хоче вступити до університету без іспитів та отримати диплом європейського зразка
  • Тим, хто захоплюється технікою, програмуванням та інноваціями

Куди вступити після 11 класу без іспитів?

Словацький технічний університет у Братиславі, факультет у Трнаві, пропонує унікальну можливість — вступ без іспитів на затребувану інженерну спеціальність із безкоштовним навчанням і перспективною кар’єрою.

Висновок

Мехатроніка в технологічних пристроях — це освіта з практикою, міжнародним дипломом та високими кар’єрними перспективами. І найголовніше — безкоштовно та без іспитів.

Вступай уже зараз — ми допоможемо з документами та гарантуємо зарахування!

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Навчальний план спеціальності «Мехатроніка в технологічних пристроях»

Програма реалізується на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету у місті Трнава. Вступ — без іспитів, навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним.

Це одна з найкращих програм у галузі мехатроніки в Словаччині. Випускники отримують європейський диплом і мають чудові перспективи працевлаштування в ЄС.

1 курс

1 семестр (осінній)

  • Інформаційні технології
  • Математика I
  • Матеріалознавство I
  • Основи економіки та менеджменту
  • Основи конструювання і технічна документація

2 семестр (весняний)

  • Фізика
  • Математика II
  • Мови програмування
  • Основи екології
  • Основи виробничих технологій I
  • Вибіркові предмети (мінімум 1):
    • Основи етики
    • Основи комунікації

2 курс

3 семестр

  • Англійська мова I
  • Механіка твердих і пружних тіл
  • Комп’ютерні мережі
  • Основи автоматизованого управління
  • Основи права
  • Основи виробничих технологій II
  • Вибіркові предмети (мінімум 1):
    • Психогігієна
    • Основи соціології

4 семестр

  • Англійська мова II
  • Електротехніка та електроніка
  • Пружність, міцність, пластичність
  • Технічні засоби автоматизованого управління
  • Вибіркові предмети (мінімум 1):
    • Механіка рідин і термомеханіка
    • Моделювання теплових процесів

3 курс

5 семестр

  • Бакалаврський проєкт
  • Бази даних
  • Механіка машин і приводів
  • Мехатронні системи
  • Програмовані логічні контролери
  • Вибіркові предмети (мінімум 1):
    • Історія техніки та профосвіти
    • Вступ до когнітивних наук
  • Фізичне виховання (мінімум 1):
    • Фізичне виховання I
    • Лікувальна фізкультура I

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Державний іспит
  • Моделювання мехатронних систем
  • Промислові роботи та маніпулятори
  • Фізичне виховання (мінімум 1):
    • Фізичне виховання II
    • Лікувальна фізкультура II
  • Вибіркові предмети (мінімум 1):
    • Автоматизація збору та обробки даних
    • Архітектура комп’ютерів та операційні системи

Гарантований вступ — почни навчання вже цієї осені!

Вступити на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» просто — ніяких вступних іспитів. Ми допоможемо з усіма документами, і вже у вересні ти станеш студентом Словацького технічного університету.

На тебе чекає комфортне студентське життя у власній кімнаті в гуртожитку в Трнаві, нові друзі та перші кроки в професії майбутнього — у світі мехатроніки, автоматизації та робототехніки.

Залиш заявку вже зараз — зроби впевнений крок до європейської освіти та кар’єри!

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Працевлаштування та можливості для випускників

Бакалаврська програма «Мехатроніка в технологічних пристроях», що реалізується на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Трнаві (STU MTF), відкриває широкі перспективи працевлаштування в Словаччині, країнах ЄС та у всьому світі.

Де можуть працювати випускники?

Випускники цієї програми затребувані в таких галузях:

  • машинобудування та автоматизація виробничих процесів,
  • електротехніка та розробка електронних систем,
  • автомобільна промисловість, включаючи роботу в компаніях Volkswagen, Stellantis, Kia,
  • робототехніка та промислові автоматизовані системи,
  • програмування та ІТ-технології, пов’язані з автоматикою та управлінням.

Популярні професії випускників

Після завершення програми випускники можуть обіймати такі посади:

  • інженер з мехатронних систем,
  • PLC-програміст і спеціаліст з управління,
  • проєктувальник CAD/CAE,
  • інженер-конструктор і розробник цифрових моделей,
  • інженер з технічного обслуговування та діагностики обладнання,
  • тестувальник і розробник в сфері автоматизованих рішень,
  • менеджер технічних проєктів,
  • спеціаліст зі збору та обробки технічних даних.

Продовження навчання

Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або в університетах країн ЄС. Можливі напрями:

  • мехатроніка,
  • автоматизація та робототехніка,
  • інформаційні технології,
  • прикладна механіка,
  • кібернетика та інтелектуальні системи управління.

Завдяки високому рівню підготовки випускники легко адаптуються в академічному середовищі та можуть брати участь у міжнародних програмах обміну, включаючи Erasmus+.

Обираючи навчання з мехатроніки у Словацькому технічному університеті, ти отримуєш не лише якісну інженерну освіту, а й впевнений старт успішної кар’єри.

Умови вступу на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» (бакалаврат)

Матеріально-технологічний факультет у Трнаві, Словацький технічний університет у Братиславі (MTF STU)

Програма призначена для іноземних абітурієнтів, зокрема випускників шкіл з України, які завершили повну загальну середню освіту та отримали атестат зрілості. Це перший рівень вищої освіти. Після завершення навчання випускники отримують академічний ступінь бакалавра (Bc.).

Форма навчання — денна (очна), заняття проводяться з понеділка по п’ятницю відповідно до розкладу.

Тривалість навчання — 3 роки.

Вступ на програму здійснюється без вступних іспитів, на основі оцінок із середньої школи.

Терміни подачі заявок

  • 1-й етап:
    • Подання електронної заявки та оплата реєстраційного збору — до кінця квітня
    • Засідання приймальної комісії — у травні
    • Зарахування — у липні
  • 2-й етап (якщо залишаться вільні місця):
    • Подання заявки та оплата — до кінця липня
    • Засідання комісії — у серпні
    • Зарахування — у вересні

Необхідні документи для іноземних громадян

  • Завірена копія атестата про повну загальну середню освіту
  • Виписка оцінок за останні три роки навчання (наприклад, 8–10 класи)
  • Рішення про визнання еквівалентності середньої освіти (нострифікація) — оформлюється у регіональному управлінні освіти в Словаччині
  • Підтвердження знання словацької мови — не нижче рівня B1
  • Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо платіж було здійснено без правильного змінного символу)
  • Резюме
  • Документи про досягнення в олімпіадах або конкурсах (за наявності)

Усі документи повинні бути офіційно перекладені на словацьку мову сертифікованим судовим перекладачем.

Словацький технічний університет також надає можливість пройти тестування з словацької мови для іноземних студентів, які не мають мовного сертифіката.

З компанією «Postupai» ви гарантовано вступите на цю спеціальність та вже у вересні будете жити у власній кімнаті в гуртожитку!

Все, що вам потрібно — це написати нам або зателефонувати. Усе інше ми зробимо за вас: від подачі документів до поселення та супроводу в Словаччині. Ви будете задоволені нашою підтримкою на кожному етапі — нам довіряють сотні студентів!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація