Опис освітньої програми «Мехатроніка в технологічних пристроях» Хочеш вступити до університету без іспитів та отримати вищу освіту в Європі безкоштовно? Зверни увагу на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братислвві (STU). Це чудовий варіант для вступу після 11 класу без зайвих перешкод і бюрократії. Навчання у Словаччині словацькою мовою — повністю безкоштовне. Заняття проходять у місті Трнава — сучасному інженерному та університетському центрі. Ви отримаєте офіційний диплом європейського зразка і реальні шанси на працевлаштування в ЄС. Що таке мехатроніка? Мехатроніка — це поєднання механіки, електроніки, ІТ та автоматизації. Саме такий підхід дозволяє створювати інтелектуальні системи та технології майбутнього. Чому ти навчишся: проєктувати та аналізувати мехатронні системи,

працювати у CAD/CAM/CAE середовищах,

програмувати контролери (PLC),

використовувати механіку, гідравліку та сенсори,

писати код мовами C та C++,

працювати з промисловими роботами. Чому варто обрати цю програму? Безкоштовна освіта у Словаччині словацькою мовою

у Словаччині словацькою мовою Вступ без іспитів після 11 класу

після 11 класу Можливість вступити до університету без іспитів — це реально

— це реально Гарантоване зарахування за правильних документів

за правильних документів Європейський диплом — визнання в усіх країнах ЄС

— визнання в усіх країнах ЄС Сучасні лабораторії та робота над реальними проєктами

Високий попит на випускників і гідна зарплата Ким ти зможеш працювати? Після завершення програми ти зможеш працювати в галузях: автоматизація та цифрове виробництво,

робототехніка та електроніка,

інженерне проєктування,

машинобудування,

науково-дослідні відділи. Кому підійде ця спеціальність? Тим, хто закінчив 11 класів і хоче навчатися в Європі

і хоче навчатися в Європі Тим, хто шукає, куди вступити без іспитів

Тим, хто хоче жити, навчатися та працювати в ЄС

Тим, хто хоче вступити до університету без іспитів та отримати диплом європейського зразка

та отримати диплом європейського зразка Тим, хто захоплюється технікою, програмуванням та інноваціями Куди вступити після 11 класу без іспитів? Словацький технічний університет у Братиславі, факультет у Трнаві, пропонує унікальну можливість — вступ без іспитів на затребувану інженерну спеціальність із безкоштовним навчанням і перспективною кар’єрою. Висновок Мехатроніка в технологічних пристроях — це освіта з практикою, міжнародним дипломом та високими кар’єрними перспективами. І найголовніше — безкоштовно та без іспитів. Вступай уже зараз — ми допоможемо з документами та гарантуємо зарахування! Залишити заявку на вступ

Навчальний план спеціальності «Мехатроніка в технологічних пристроях» Програма реалізується на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету у місті Трнава. Вступ — без іспитів, навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним. Це одна з найкращих програм у галузі мехатроніки в Словаччині. Випускники отримують європейський диплом і мають чудові перспективи працевлаштування в ЄС. 1 курс 1 семестр (осінній) Інформаційні технології

Математика I

Матеріалознавство I

Основи економіки та менеджменту

Основи конструювання і технічна документація 2 семестр (весняний) Фізика

Математика II

Мови програмування

Основи екології

Основи виробничих технологій I

Вибіркові предмети (мінімум 1): Основи етики Основи комунікації

2 курс 3 семестр Англійська мова I

Механіка твердих і пружних тіл

Комп’ютерні мережі

Основи автоматизованого управління

Основи права

Основи виробничих технологій II

Вибіркові предмети (мінімум 1): Психогігієна Основи соціології

4 семестр Англійська мова II

Електротехніка та електроніка

Пружність, міцність, пластичність

Технічні засоби автоматизованого управління

Вибіркові предмети (мінімум 1): Механіка рідин і термомеханіка Моделювання теплових процесів

3 курс 5 семестр Бакалаврський проєкт

Бази даних

Механіка машин і приводів

Мехатронні системи

Програмовані логічні контролери

Вибіркові предмети (мінімум 1): Історія техніки та профосвіти Вступ до когнітивних наук

Фізичне виховання (мінімум 1): Фізичне виховання I Лікувальна фізкультура I

6 семестр Бакалаврська робота

Державний іспит

Моделювання мехатронних систем

Промислові роботи та маніпулятори

Фізичне виховання (мінімум 1): Фізичне виховання II Лікувальна фізкультура II

Вибіркові предмети (мінімум 1): Автоматизація збору та обробки даних Архітектура комп’ютерів та операційні системи

Гарантований вступ — почни навчання вже цієї осені! Вступити на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» просто — ніяких вступних іспитів. Ми допоможемо з усіма документами, і вже у вересні ти станеш студентом Словацького технічного університету. На тебе чекає комфортне студентське життя у власній кімнаті в гуртожитку в Трнаві, нові друзі та перші кроки в професії майбутнього — у світі мехатроніки, автоматизації та робототехніки. Залиш заявку вже зараз — зроби впевнений крок до європейської освіти та кар’єри! Залишити заявку на вступ

Працевлаштування та можливості для випускників Бакалаврська програма «Мехатроніка в технологічних пристроях», що реалізується на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Трнаві (STU MTF), відкриває широкі перспективи працевлаштування в Словаччині, країнах ЄС та у всьому світі. Де можуть працювати випускники? Випускники цієї програми затребувані в таких галузях: машинобудування та автоматизація виробничих процесів,

електротехніка та розробка електронних систем,

автомобільна промисловість, включаючи роботу в компаніях Volkswagen, Stellantis, Kia,

робототехніка та промислові автоматизовані системи,

програмування та ІТ-технології, пов’язані з автоматикою та управлінням. Популярні професії випускників Після завершення програми випускники можуть обіймати такі посади: інженер з мехатронних систем,

PLC-програміст і спеціаліст з управління,

проєктувальник CAD/CAE,

інженер-конструктор і розробник цифрових моделей,

інженер з технічного обслуговування та діагностики обладнання,

тестувальник і розробник в сфері автоматизованих рішень,

менеджер технічних проєктів,

спеціаліст зі збору та обробки технічних даних. Продовження навчання Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або в університетах країн ЄС. Можливі напрями: мехатроніка,

автоматизація та робототехніка,

інформаційні технології,

прикладна механіка,

кібернетика та інтелектуальні системи управління. Завдяки високому рівню підготовки випускники легко адаптуються в академічному середовищі та можуть брати участь у міжнародних програмах обміну, включаючи Erasmus+. Обираючи навчання з мехатроніки у Словацькому технічному університеті, ти отримуєш не лише якісну інженерну освіту, а й впевнений старт успішної кар’єри.