Опис освітньої програми «Мехатроніка в технологічних пристроях»
Хочеш вступити до університету без іспитів та отримати вищу освіту в Європі безкоштовно? Зверни увагу на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Братислвві (STU). Це чудовий варіант для вступу після 11 класу без зайвих перешкод і бюрократії.
Навчання у Словаччині словацькою мовою — повністю безкоштовне. Заняття проходять у місті Трнава — сучасному інженерному та університетському центрі. Ви отримаєте офіційний диплом європейського зразка і реальні шанси на працевлаштування в ЄС.
Що таке мехатроніка?
Мехатроніка — це поєднання механіки, електроніки, ІТ та автоматизації. Саме такий підхід дозволяє створювати інтелектуальні системи та технології майбутнього.
Чому ти навчишся:
- проєктувати та аналізувати мехатронні системи,
- працювати у CAD/CAM/CAE середовищах,
- програмувати контролери (PLC),
- використовувати механіку, гідравліку та сенсори,
- писати код мовами C та C++,
- працювати з промисловими роботами.
Чому варто обрати цю програму?
- Безкоштовна освіта у Словаччині словацькою мовою
- Вступ без іспитів після 11 класу
- Можливість вступити до університету без іспитів — це реально
- Гарантоване зарахування за правильних документів
- Європейський диплом — визнання в усіх країнах ЄС
- Сучасні лабораторії та робота над реальними проєктами
- Високий попит на випускників і гідна зарплата
Ким ти зможеш працювати?
Після завершення програми ти зможеш працювати в галузях:
- автоматизація та цифрове виробництво,
- робототехніка та електроніка,
- інженерне проєктування,
- машинобудування,
- науково-дослідні відділи.
Кому підійде ця спеціальність?
- Тим, хто закінчив 11 класів і хоче навчатися в Європі
- Тим, хто шукає, куди вступити без іспитів
- Тим, хто хоче жити, навчатися та працювати в ЄС
- Тим, хто хоче вступити до університету без іспитів та отримати диплом європейського зразка
- Тим, хто захоплюється технікою, програмуванням та інноваціями
Куди вступити після 11 класу без іспитів?
Словацький технічний університет у Братиславі, факультет у Трнаві, пропонує унікальну можливість — вступ без іспитів на затребувану інженерну спеціальність із безкоштовним навчанням і перспективною кар’єрою.
Висновок
Мехатроніка в технологічних пристроях — це освіта з практикою, міжнародним дипломом та високими кар’єрними перспективами. І найголовніше — безкоштовно та без іспитів.
Вступай уже зараз — ми допоможемо з документами та гарантуємо зарахування!
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Навчальний план спеціальності «Мехатроніка в технологічних пристроях»
Програма реалізується на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету у місті Трнава. Вступ — без іспитів, навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним.
Це одна з найкращих програм у галузі мехатроніки в Словаччині. Випускники отримують європейський диплом і мають чудові перспективи працевлаштування в ЄС.
1 курс
1 семестр (осінній)
- Інформаційні технології
- Математика I
- Матеріалознавство I
- Основи економіки та менеджменту
- Основи конструювання і технічна документація
2 семестр (весняний)
- Фізика
- Математика II
- Мови програмування
- Основи екології
- Основи виробничих технологій I
- Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Основи етики
- Основи комунікації
2 курс
3 семестр
- Англійська мова I
- Механіка твердих і пружних тіл
- Комп’ютерні мережі
- Основи автоматизованого управління
- Основи права
- Основи виробничих технологій II
- Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Психогігієна
- Основи соціології
4 семестр
- Англійська мова II
- Електротехніка та електроніка
- Пружність, міцність, пластичність
- Технічні засоби автоматизованого управління
- Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Механіка рідин і термомеханіка
- Моделювання теплових процесів
3 курс
5 семестр
- Бакалаврський проєкт
- Бази даних
- Механіка машин і приводів
- Мехатронні системи
- Програмовані логічні контролери
- Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Історія техніки та профосвіти
- Вступ до когнітивних наук
- Фізичне виховання (мінімум 1):
- Фізичне виховання I
- Лікувальна фізкультура I
6 семестр
- Бакалаврська робота
- Державний іспит
- Моделювання мехатронних систем
- Промислові роботи та маніпулятори
- Фізичне виховання (мінімум 1):
- Фізичне виховання II
- Лікувальна фізкультура II
- Вибіркові предмети (мінімум 1):
- Автоматизація збору та обробки даних
- Архітектура комп’ютерів та операційні системи
Гарантований вступ — почни навчання вже цієї осені!
Вступити на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» просто — ніяких вступних іспитів. Ми допоможемо з усіма документами, і вже у вересні ти станеш студентом Словацького технічного університету.
На тебе чекає комфортне студентське життя у власній кімнаті в гуртожитку в Трнаві, нові друзі та перші кроки в професії майбутнього — у світі мехатроніки, автоматизації та робототехніки.
Залиш заявку вже зараз — зроби впевнений крок до європейської освіти та кар’єри!
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Працевлаштування та можливості для випускників
Бакалаврська програма «Мехатроніка в технологічних пристроях», що реалізується на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету в Трнаві (STU MTF), відкриває широкі перспективи працевлаштування в Словаччині, країнах ЄС та у всьому світі.
Де можуть працювати випускники?
Випускники цієї програми затребувані в таких галузях:
- машинобудування та автоматизація виробничих процесів,
- електротехніка та розробка електронних систем,
- автомобільна промисловість, включаючи роботу в компаніях Volkswagen, Stellantis, Kia,
- робототехніка та промислові автоматизовані системи,
- програмування та ІТ-технології, пов’язані з автоматикою та управлінням.
Популярні професії випускників
Після завершення програми випускники можуть обіймати такі посади:
- інженер з мехатронних систем,
- PLC-програміст і спеціаліст з управління,
- проєктувальник CAD/CAE,
- інженер-конструктор і розробник цифрових моделей,
- інженер з технічного обслуговування та діагностики обладнання,
- тестувальник і розробник в сфері автоматизованих рішень,
- менеджер технічних проєктів,
- спеціаліст зі збору та обробки технічних даних.
Продовження навчання
Після завершення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або в університетах країн ЄС. Можливі напрями:
- мехатроніка,
- автоматизація та робототехніка,
- інформаційні технології,
- прикладна механіка,
- кібернетика та інтелектуальні системи управління.
Завдяки високому рівню підготовки випускники легко адаптуються в академічному середовищі та можуть брати участь у міжнародних програмах обміну, включаючи Erasmus+.
Обираючи навчання з мехатроніки у Словацькому технічному університеті, ти отримуєш не лише якісну інженерну освіту, а й впевнений старт успішної кар’єри.
Умови вступу на програму «Мехатроніка в технологічних пристроях» (бакалаврат)
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві, Словацький технічний університет у Братиславі (MTF STU)
Програма призначена для іноземних абітурієнтів, зокрема випускників шкіл з України, які завершили повну загальну середню освіту та отримали атестат зрілості. Це перший рівень вищої освіти. Після завершення навчання випускники отримують академічний ступінь бакалавра (Bc.).
Форма навчання — денна (очна), заняття проводяться з понеділка по п’ятницю відповідно до розкладу.
Тривалість навчання — 3 роки.
Вступ на програму здійснюється без вступних іспитів, на основі оцінок із середньої школи.
Терміни подачі заявок
- 1-й етап:
- Подання електронної заявки та оплата реєстраційного збору — до кінця квітня
- Засідання приймальної комісії — у травні
- Зарахування — у липні
- 2-й етап (якщо залишаться вільні місця):
- Подання заявки та оплата — до кінця липня
- Засідання комісії — у серпні
- Зарахування — у вересні
Необхідні документи для іноземних громадян
- Завірена копія атестата про повну загальну середню освіту
- Виписка оцінок за останні три роки навчання (наприклад, 8–10 класи)
- Рішення про визнання еквівалентності середньої освіти (нострифікація) — оформлюється у регіональному управлінні освіти в Словаччині
- Підтвердження знання словацької мови — не нижче рівня B1
- Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо платіж було здійснено без правильного змінного символу)
- Резюме
- Документи про досягнення в олімпіадах або конкурсах (за наявності)
Усі документи повинні бути офіційно перекладені на словацьку мову сертифікованим судовим перекладачем.
Словацький технічний університет також надає можливість пройти тестування з словацької мови для іноземних студентів, які не мають мовного сертифіката.
З компанією «Postupai» ви гарантовано вступите на цю спеціальність та вже у вересні будете жити у власній кімнаті в гуртожитку!
Все, що вам потрібно — це написати нам або зателефонувати. Усе інше ми зробимо за вас: від подачі документів до поселення та супроводу в Словаччині. Ви будете задоволені нашою підтримкою на кожному етапі — нам довіряють сотні студентів!