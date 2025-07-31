Отримайте вищу освіту в Словаччині за напрямом «Промисловий менеджмент» на MTF STU у Трнаві — без вступних іспитів та на повністю безкоштовній основі. Спеціальність ідеально підійде тим, хто хоче розвиватися у сфері управління виробництвом, якістю та персоналом у європейських компаніях.
Програма «Промисловий менеджмент» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету у Братиславі пропонує студентам унікальну можливість здобути вищу освіту в Словаччині та обрати спеціалізацію, яка відповідає їхнім інтересам та кар’єрним амбіціям. У межах навчання доступні три напрями (модулі), кожен з яких забезпечує практичну підготовку та актуальні знання для сучасного промислового сектору.
Модуль орієнтований на студентів, які хочуть стати лідерами виробничого сектору та навчитися керувати процесами на стратегічному та операційному рівнях. Програма включає:
Програма надає практичні навички, які дозволяють ефективно керувати підрозділами на промислових підприємствах, оптимізувати процеси та підвищувати продуктивність.
Цей модуль створено для тих, хто хоче спеціалізуватися в галузі контролю та менеджменту якості. Навчальний план охоплює:
Студенти вивчають, як забезпечити стабільну якість продукції, впроваджувати міжнародні стандарти та розвивати культуру якості. Ці знання особливо актуальні для тих, хто прагне отримати вищу освіту в Словаччині з практичним спрямуванням.
Цей напрям підійде тим, хто зацікавлений в управлінні людськими ресурсами в промисловому середовищі. Програма охоплює:
Навчання спрямоване на формування HR-менеджерів, які здатні ефективно керувати персоналом, впроваджувати системи оцінки та мотивації, сприяти зростанню залученості та результативності працівників.
Програма «Промисловий менеджмент» — це ідеальний старт кар’єри для тих, хто хоче впливати на розвиток виробництва, управляти людьми та якістю, і впроваджувати інновації в реальному бізнесі.
Якщо ти хочеш отримати вищу освіту в Словаччині за програмою «Промисловий менеджмент» без іспитів і на безкоштовній основі, ми зробимо усе, щоб цей процес був простим і зрозумілим.
Освітня платформа Postupai уже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступати до технічних університетів Словаччини з повним супроводом. Ми не просто подаємо документи — ми:
З нами ти уникнеш помилок, втрати часу та бюрократії. Ми поруч на кожному етапі — до та після зарахування!
Залиш заявку — і вже цього року ти зможеш розпочати навчання в Словаччині за програмою «Промисловий менеджмент» без іспитів і контрактів!
Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), м. Трнава
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів, 3 курси)
Мова навчання: словацька
Форма навчання: денна (очна), безкоштовна
Опис: Навчальна програма «Промисловий менеджмент» поєднує знання з економіки, управління, логістики, якості та HR. Підготовка орієнтована на потреби сучасних промислових підприємств і включає роботу з цифровими технологіями, управлінськими інструментами, аналітикою та виробничими системами. Студенти можуть обрати один із трьох напрямів: промисловий менеджмент, якість продукції або кадрова робота.
Предмети за вибором (мінімум 1):
Предмети за вибором (мінімум 1):
Предмети за вибором (мінімум 1):
Предмети за вибором (мінімум 1):
Фізична підготовка (вибір 1):
Фізична підготовка (вибір 1):
Профільні предмети за вибором (мінімум 1):
З Postupai ти вступиш на безкоштовне навчання без іспитів і стресу. Ми супроводжуємо тебе від вибору програми до поселення в гуртожиток і початку навчання.
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Програма «Промисловий менеджмент» на MTF STU в Трнаві відкриває широкі можливості для працевлаштування як у Словаччині, так і по всій Європі. Завдяки міждисциплінарному підходу та сучасній підготовці, випускники легко знаходять роботу ще під час навчання або відразу після отримання ступеня бакалавра.
Залежно від обраної спеціалізації (менеджмент, якість, HR), випускники можуть обіймати посади:
За класифікацією Sústava povolaní випускники також можуть працювати як:
За статистикою, випускники магістратури зі споріднених програм у Словаччині заробляють у середньому від 2000 євро/міс. брутто. Зарплати фахівців, особливо у сфері логістики, управління якістю та HR, зростають з досвідом і часто перевищують середньоєвропейський рівень.
Після здобуття ступеня бакалавра студенти можуть продовжити навчання в магістратурі (2-й рівень вищої освіти) як у STU, так і в інших університетах Словаччини чи Європи. Найбільш логічним продовженням стане інженерна програма «Priemyselné manažérstvo», де студенти поглиблюють знання у сфері цифрового управління, виробничих систем, беруть участь у міжнародних проєктах та стажуваннях.
Серед випускників MTF STU — топменеджери міжнародних компаній (Volkswagen, Stellantis, Schaeffler, ZF Boge, Faurecia), керівники HR-відділів, директори з якості, а також декани та професори університетів, зокрема самого STU.
Почни будувати свою міжнародну кар'єру вже сьогодні — подай заявку на безкоштовне навчання у Словаччині за програмою «Промисловий менеджмент»!
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU), Словацький технічний університет у Братиславі
Бакалаврська програма «Промислове управління» призначена для іноземних абітурієнтів, зокрема випускників шкіл з України, які завершили середню освіту та мають атестат зрілості. Це перший рівень вищої освіти, після завершення якого присвоюється академічний ступінь бакалавра (Bc.).
Вступ здійснюється без вступних іспитів — на основі оцінок із шкільного табеля (за останні 3 роки).
Важливо: Усі документи мають бути перекладені на словацьку мову офіційним судовим перекладачем.
Якщо у вас немає офіційного сертифіката B1, ви можете пройти внутрішнє тестування у Словацькому технічному університеті.
Освітня платформа Postupai уже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступати до словацьких вишів без іспитів і на безкоштовній основі. Ми супроводжуємо вас на всіх етапах — від подачі документів до поселення в гуртожиток та початку навчання.
Заповніть анкету — і вже цієї осені ви зможете навчатися за програмою «Промислове управління» безкоштовно, в європейському університеті та з повним супроводом від Postupai!
Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: