Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Спеціальності Промисловий менеджмент
Спеціальності

Промисловий менеджмент

Промисловий менеджмент — безкоштовна вища освіта в Словаччині без іспитів

Отримайте вищу освіту в Словаччині за напрямом «Промисловий менеджмент» на MTF STU у Трнаві — без вступних іспитів та на повністю безкоштовній основі. Спеціальність ідеально підійде тим, хто хоче розвиватися у сфері управління виробництвом, якістю та персоналом у європейських компаніях.

Програма «Промисловий менеджмент» на Матеріально-технологічному факультеті Словацького технічного університету у Братиславі пропонує студентам унікальну можливість здобути вищу освіту в Словаччині та обрати спеціалізацію, яка відповідає їхнім інтересам та кар’єрним амбіціям. У межах навчання доступні три напрями (модулі), кожен з яких забезпечує практичну підготовку та актуальні знання для сучасного промислового сектору.

1. Промисловий менеджмент

Модуль орієнтований на студентів, які хочуть стати лідерами виробничого сектору та навчитися керувати процесами на стратегічному та операційному рівнях. Програма включає:

  • Основи економіки та управління підприємством
  • Управління виробничими та логістичними системами
  • Промислову інженерію та методи оптимізації процесів
  • Інструменти підвищення ефективності: Lean, Kaizen, TPM, 5S тощо
  • Моделювання та цифровізацію виробничих процесів
  • Управління ресурсами та виробничим персоналом

Програма надає практичні навички, які дозволяють ефективно керувати підрозділами на промислових підприємствах, оптимізувати процеси та підвищувати продуктивність.

2. Якість продукції

Цей модуль створено для тих, хто хоче спеціалізуватися в галузі контролю та менеджменту якості. Навчальний план охоплює:

  • Системи управління якістю (ISO 9001, TQM тощо)
  • Методи та інструменти покращення якості
  • Аналіз та оцінку виробничих процесів
  • Аудит і сертифікацію систем якості
  • Статистичні методи контролю якості (SPC, FMEA)
  • Управління невідповідною продукцією та постійне вдосконалення процесів

Студенти вивчають, як забезпечити стабільну якість продукції, впроваджувати міжнародні стандарти та розвивати культуру якості. Ці знання особливо актуальні для тих, хто прагне отримати вищу освіту в Словаччині з практичним спрямуванням.

3. Кадрова робота на промисловому підприємстві

Цей напрям підійде тим, хто зацікавлений в управлінні людськими ресурсами в промисловому середовищі. Програма охоплює:

  • Підбір та адаптацію персоналу
  • Аналіз і управління ефективністю працівників
  • Системи мотивації та стимулювання праці
  • Планування розвитку та кар’єрного зростання персоналу
  • HR-аналітику та сучасні цифрові інструменти управління
  • Етичні підходи до управління людьми

Навчання спрямоване на формування HR-менеджерів, які здатні ефективно керувати персоналом, впроваджувати системи оцінки та мотивації, сприяти зростанню залученості та результативності працівників.

Загальні особливості програми

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою
  • Практичний підхід — реальні кейси, лабораторії, симуляції
  • Сучасні дисципліни: цифрове виробництво, автоматизація, логістика
  • Вища освіта в Словаччині за європейськими стандартами
  • Можливість продовжити навчання в магістратурі
  • Високий інтерес роботодавців уже під час навчання

Програма «Промисловий менеджмент» — це ідеальний старт кар’єри для тих, хто хоче впливати на розвиток виробництва, управляти людьми та якістю, і впроваджувати інновації в реальному бізнесі.

З Postupai вступ — це легко!

Якщо ти хочеш отримати вищу освіту в Словаччині за програмою «Промисловий менеджмент» без іспитів і на безкоштовній основі, ми зробимо усе, щоб цей процес був простим і зрозумілим.

Освітня платформа Postupai уже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступати до технічних університетів Словаччини з повним супроводом. Ми не просто подаємо документи — ми:

  • допомагаємо обрати модуль і навчальну програму,
  • оформлюємо всі необхідні документи,
  • пояснюємо, як працює система STU та як пройти нострифікацію,
  • готували до переїзду, поселення в гуртожиток та початку навчання.

З нами ти уникнеш помилок, втрати часу та бюрократії. Ми поруч на кожному етапі — до та після зарахування!

Залиш заявку — і вже цього року ти зможеш розпочати навчання в Словаччині за програмою «Промисловий менеджмент» без іспитів і контрактів!

Заповнити анкету для вступу

Навчальний план за програмою «Промисловий менеджмент»

Факультет: Матеріально-технологічний факультет (MTF STU), м. Трнава

Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів, 3 курси)

Мова навчання: словацька

Форма навчання: денна (очна), безкоштовна

Опис: Навчальна програма «Промисловий менеджмент» поєднує знання з економіки, управління, логістики, якості та HR. Підготовка орієнтована на потреби сучасних промислових підприємств і включає роботу з цифровими технологіями, управлінськими інструментами, аналітикою та виробничими системами. Студенти можуть обрати один із трьох напрямів: промисловий менеджмент, якість продукції або кадрова робота.

1 курс

1 семестр

  • Інформаційні технології
  • Математика I
  • Матеріалознавство I
  • Основи економіки та менеджменту
  • Основи проєктування і технічної документації

2 семестр

  • Фізика
  • Математика II
  • Економіка підприємства
  • Основи екології
  • Основи виробничих технологій I

Предмети за вибором (мінімум 1):

  • Основи етики
  • Загальна економічна теорія

2 курс

3 семестр

  • Англійська мова I
  • Менеджмент підприємства
  • Механіка твердих і пружних тіл
  • Статистичні методи
  • Основи права
  • Основи виробничих технологій II

Предмети за вибором (мінімум 1):

  • Психічне здоров’я
  • Основи соціології

4 семестр

  • Англійська мова II
  • Управління персоналом
  • Основи промислової інженерії
  • Виробнича техніка

Предмети за вибором (мінімум 1):

  • Автоматизація збору та обробки даних
  • Інформаційні технології в управлінні підприємством

3 курс

5 семестр

  • Бакалаврський проєкт
  • Логістика підприємства
  • Бухгалтерський облік
  • Основи менеджменту якості
  • Основи управління виробництвом

Предмети за вибором (мінімум 1):

  • Історія техніки та професійної освіти
  • Вступ до когнітивних наук

Фізична підготовка (вибір 1):

  • Фізичне виховання I
  • Оздоровче фізичне виховання I

6 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Загальний результат державного іспиту
  • Маркетинг
  • Державний іспит Bc
  • Основи підприємництва

Фізична підготовка (вибір 1):

  • Фізичне виховання II
  • Оздоровче фізичне виховання II

Профільні предмети за вибором (мінімум 1):

  • Цифрове підприємство та віртуальна реальність
  • Виробнича практика
  • Розвиток комунікативних навичок

Гарантоване вступлення з Postupai

З Postupai ти вступиш на безкоштовне навчання без іспитів і стресу. Ми супроводжуємо тебе від вибору програми до поселення в гуртожиток і початку навчання.

  • Підбір спеціальності та консультації
  • Оформлення документів і подання заявки
  • Підтримка при нострифікації та поселення
  • Навчання користуванню університетськими системами STU

Заповнюй анкету та отримай вищу освіту в Словаччині вже цього року — легко, безкоштовно та з гарантією вступу!

Подати заявку на вступ

Кар'єрні перспективи та подальше навчання

Програма «Промисловий менеджмент» на MTF STU в Трнаві відкриває широкі можливості для працевлаштування як у Словаччині, так і по всій Європі. Завдяки міждисциплінарному підходу та сучасній підготовці, випускники легко знаходять роботу ще під час навчання або відразу після отримання ступеня бакалавра.

Ким можна працювати після закінчення?

Залежно від обраної спеціалізації (менеджмент, якість, HR), випускники можуть обіймати посади:

  • менеджера з виробництва та логістики,
  • спеціаліста з планування та контролю,
  • менеджера з якості,
  • HR-фахівця, рекрутера, консультанта з розвитку персоналу,
  • аналітика або координатора проєктів у сфері управління,
  • проєктного менеджера або маркетингового фахівця,
  • керівника відділу або малого підприємства.

За класифікацією Sústava povolaní випускники також можуть працювати як:

  • менеджер у машинобудуванні,
  • проєктний менеджер у сфері ІКТ,
  • фахівець з винагород і навчання,
  • HR-аналітик і контролер,
  • бізнес-консультант.

Середня зарплата

За статистикою, випускники магістратури зі споріднених програм у Словаччині заробляють у середньому від 2000 євро/міс. брутто. Зарплати фахівців, особливо у сфері логістики, управління якістю та HR, зростають з досвідом і часто перевищують середньоєвропейський рівень.

Можливість продовжити навчання

Після здобуття ступеня бакалавра студенти можуть продовжити навчання в магістратурі (2-й рівень вищої освіти) як у STU, так і в інших університетах Словаччини чи Європи. Найбільш логічним продовженням стане інженерна програма «Priemyselné manažérstvo», де студенти поглиблюють знання у сфері цифрового управління, виробничих систем, беруть участь у міжнародних проєктах та стажуваннях.

Успішні випускники

Серед випускників MTF STU — топменеджери міжнародних компаній (Volkswagen, Stellantis, Schaeffler, ZF Boge, Faurecia), керівники HR-відділів, директори з якості, а також декани та професори університетів, зокрема самого STU.

Почни будувати свою міжнародну кар'єру вже сьогодні — подай заявку на безкоштовне навчання у Словаччині за програмою «Промисловий менеджмент»!

Подати заявку на вступ

Умови вступу на програму «Промислове управління» (бакалаврат)

Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU), Словацький технічний університет у Братиславі

Бакалаврська програма «Промислове управління» призначена для іноземних абітурієнтів, зокрема випускників шкіл з України, які завершили середню освіту та мають атестат зрілості. Це перший рівень вищої освіти, після завершення якого присвоюється академічний ступінь бакалавра (Bc.).

Форма та тривалість навчання

  • Форма: денна (очна), безкоштовна
  • Тривалість: 3 роки (6 семестрів)
  • Мова навчання: словацька
  • Графік: заняття проходять з понеділка по п’ятницю

Вступ без іспитів

Вступ здійснюється без вступних іспитів — на основі оцінок із шкільного табеля (за останні 3 роки).

Терміни подання заяв

  • 1-й тур:
    • Подання електронної заявки та оплата — до кінця квітня
    • Розгляд комісією — у травні
    • Зарахування — у липні
  • 2-й тур (якщо залишаться вільні місця):
    • Подання заявки та оплата — до кінця липня
    • Розгляд — у серпні
    • Зарахування — у вересні

Необхідні документи для вступу

  • Нотаріально завірена копія атестата про повну загальну середню освіту
  • Виписка оцінок за останні 3 роки навчання (наприклад, 8–10 класи)
  • Рішення про визнання еквівалентності освіти (нострифікація), що оформлюється в Словаччині
  • Підтвердження знання словацької мови (не нижче рівня B1) або проходження внутрішнього тесту в STU
  • Підтвердження оплати реєстраційного внеску
  • Резюме (CV)
  • Додаткові дипломи, сертифікати, грамоти (за наявності)

Важливо: Усі документи мають бути перекладені на словацьку мову офіційним судовим перекладачем.

Перевірка рівня мови

Якщо у вас немає офіційного сертифіката B1, ви можете пройти внутрішнє тестування у Словацькому технічному університеті.

З Postupai вступ — це легко!

Освітня платформа Postupai уже понад 7 років допомагає студентам з України та інших країн вступати до словацьких вишів без іспитів і на безкоштовній основі. Ми супроводжуємо вас на всіх етапах — від подачі документів до поселення в гуртожиток та початку навчання.

  • Підбираємо програму та напрям спеціалізації
  • Допомагаємо з нострифікацією та перекладами
  • Навчаємо працювати з цифровими системами STU (AIS, IS)
  • Підтримуємо під час і після зарахування

Заповніть анкету — і вже цієї осені ви зможете навчатися за програмою «Промислове управління» безкоштовно, в європейському університеті та з повним супроводом від Postupai!

Подати заявку на вступ

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 31.07.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація